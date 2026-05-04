West Bengal Assembly Election Results 2026 Winners: Constituency-Wise, Seat-Wise Full List

West Bengal Election Results 2026 constituency-wise winners: Check full list of WB Assembly election constituency-wise winners, seat-wise results and party-wise tally.

Written by: Anish Mondal
9 min readMay 4, 2026 08:15 AM IST
West Bengal Election Results 2026: The counting of votes for the 294-member West Bengal Assembly elections has begun. Polling was held in two phases on April 23 and 29. According to the Election Commission, the state recorded its highest-ever voter turnout of 92.84 per cent.

Key parties in the fray include the All India Trinamool Congress (AITMC), Bharatiya Janata Party (BJP), Indian National Congress (INC), and the Communist Party of India (Marxist), etc. Among the prominent candidates are Mamata Banerjee, Suvendu Adhikari, and Dilip Ghosh, among others.

West Bengal Election Result 2026 Constituency-wise and seat-wise winners

NO. CONSTITUENCY WINNER PARTY NEW COLUMN 1 NEW COLUMN 2
1 Mekliganj ADHIKARY PARESH CHANDRA AITC
2 Mathabhanga Sushil Barman BJP
3 COOCHBEHAR UTTAR SUKUMAR ROY BJP
4 Coochbehar Dakshin Nikhil Ranjan Dey BJP
5 Sitalkuchi Baren Chandra Barman BJP
6 Sitai JAGADISH CHANDRA BARMA BASUNIA AITC
7 Dinhata NISITH PRAMANIK BJP
8 Natabari Mihir Goswami BJP
9 Tufanganj Malati Rava Roy BJP
10 Kumargram MANOJ KUMAR ORAON BJP
11 Kalchini BISHAL LAMA BJP
12 Alipurduars SUMAN KANJILAL BJP
13 Falakata DIPAK BARMAN BJP
14 Madarihat MANOJ TIGGA BJP
15 Dhupguri BISHNU PADA RAY BJP
16 Maynaguri Kaushik Roy BJP
17 Jalpaiguri DR. PRADIP KUMAR BARMA AITC
18 Rajganj KHAGESWAR ROY AITC
19 Dabgram-Fulbari Sikha Chatterjee BJP
20 Mal BULU CHIK BARAIK AITC
21 Nagrakata PUNA BHENGRA BJP
22 Kalimpong RUDEN SADA LEPCHA IND
23 Darjeeling NEERAJ TAMANG ZIMBA BJP
24 Kurseong Bishnu Prasad Sharma (alias B.P. Bajgain) BJP
25 Matigara-Naxalbari Anandamay Barman BJP
26 Siliguri Sankar Ghosh BJP
27 Phansidewa Durga Murmu BJP
28 Chopra HAMIDUL RAHAMAN AITC
29 Islampur ABDUL KARIM CHOWDHARY AITC
30 Goalpokhar MD. GHULAM RABBANI AITC
31 Chakulia AZAD MINHAJUL ARFIN AITC
32 Karandighi GOUTAM PAUL AITC
33 Hemtabad SATYAJIT BARMAN AITC
34 Kaliaganj SOUMEN ROY BJP
35 Raiganj KRISHNA KALYANI BJP
36 Itahar MOSARAF HUSSEN AITC
37 Kushmandi REKHA ROY AITC
38 Kumarganj TORAF HOSSAIN MANDAL AITC
39 Balurghat Ashok Kumar Lahiri BJP
40 Tapan BUDHRAI TUDU BJP
41 Gangarampur SATYENDRA NATH RAY BJP
42 Harirampur BIPLAB MITRA AITC
43 Habibpur JOYEL MURMU BJP
44 Gazole CHINMOY DEB BARMAN BJP
45 Chanchal Nihar Ranjan Ghosh AITC
46 Harischandrapur TAJMUL HOSSAIN AITC
47 Malatipur ABDUR RAHIM BOXI AITC
48 Ratua Samar Mukherjee AITC
49 Manikchak SABITRI MITRA AITC
50 Maldaha Gopal Chandra Saha BJP
51 English Bazar SREERUPA MITRA CHAUDHURY(NIRBHOY DIDI) BJP
52 Mothabari YEASMIN SABINA AITC
53 Sujapur Md Abdul Ghani AITC
54 Baisnabnagar CHANDANA SARKAR AITC
55 Farakka MANIRUL ISLAM AITC
56 Samserganj Amirul Islam AITC
57 Suti EMANI BISWAS AITC
58 Jangipur JAKIR HOSSAIN AITC
59 RaghunathGanj Akhruzzaman AITC
60 Sagardighi SUBRATA SAHA AITC
61 Lalgola ALI MOHAMMAD AITC
62 Bhagawangola IDRIS ALI AITC
63 Raninagar ABDUL SOUMIK HOSSAIN AITC
64 Murshidabad GOURI SANKAR GHOSH BJP
65 Nabagram KANAI CHANDRA MONDAL AITC
66 Khargram ASHIS MARJIT AITC
67 Burwan JIBAN KRISHNA SAHA AITC
68 Kandi APURBA SARKAR (DAVID) AITC
69 Bharatpur HUMAYUN KABIR AITC
70 Rejinagar RABIUL ALAM CHOWDHURY AITC
71 Beldanga HASANUZZAMAN SK AITC
72 Baharampur Subrata Maitra (Kanchan) BJP
73 Hariharpara NIAMOT SHEIKH AITC
74 Nowda SAHINA MOMTAZ KHAN AITC
75 Domkal JAFIKUL ISLAM AITC
76 Jalangi ABDUR RAZZAK AITC
77 Karimpur Bimalendu Sinha Roy AITC
78 Tehatta Tapas Kumar Saha AITC
79 Palashipara Dr. Manik Bhattacharya AITC
80 Kaliganj NASIRUDDIN AHAMED (LAL) AITC
81 Nakashipara Kallol Khan AITC
82 Chapra RUKBANUR RAHMAN AITC
83 Krishnanagar Uttar MUKUL ROΥ BJP
84 Nabadwip PUNDARIKAKSHYA SAHA AITC
85 Krishnanagar Dakshin UJJAL BISWAS AITC
86 Santipur JAGANNATH SARKAR BJP
87 Ranaghat Uttar Paschim PARTHASARATHI CHATTERJEE BJP
88 Krishnaganj ASHIS KUMAR BISWAS BJP
89 Ranaghat Uttar Purba ASHIM BISWAS BJP
90 Ranaghat Dakshin MUKUT MANI ADHIKARI BJP
91 Chakdaha Bankim Chandra Ghosh BJP
92 Kalyani AMBIKA ROY BJP
93 Haringhata ASIM KUMAR SARKAR BJP
94 Bagda Biswajit Das BJP
95 Bangaon Uttar ASHOK KIRTANIA BJP
96 Bangaon Dakshin SWAPAN MAJUMDER BJP
97 Gaighata SUBRATA THAKUR BJP
98 Swarupnagar BINA MONDAL AITC
99 Baduria ABDUR RAHIM QUAZI AITC
100 Habra JYOTI PRIYA MALLICK AITC
101 Ashoknagar NARAYAN GOSWAMI AITC
102 Amdanga RAFIQUR RAHAMAN AITC
103 Bijpur SUBODH ADHIKARY AITC
104 Naihati PARTHA BHOWMICK AITC
105 Bhatpara PAWAN KUMAR SINGH BJP
106 Jagatdal SOMENATH SHYAM ICHINI AITC
107 Noapara MANJU BASU AITC
108 Barrackpur RAJU CHAKRABORTY (RAJ) AITC
109 Khardaha KAJAL SINHA AITC
110 Dum Dum Uttar CHANDRIMA BHATTACHARYA AITC
111 Panihati NIRMAL GHOSH AITC
112 Kamarhati MADAN MITRA AITC
113 Baranagar TAPAS ROY AITC
114 Dum Dum BRATYA BASU AITC
115 Rajarhat New Town TAPASH CHATTERJEE AITC
116 Bidhannagar SUJIT BOSE S/O – LATE AJIT BOSE AITC
117 Rajarhat Gopalpur ADITI MUNSHI AITC
118 Madhyamgram RATHIN GHOSH AITC
119 Barasat CHIRANJEET CHAKRABARTI AITC
120 Deganga RAHIMA MONDAL AITC
121 Haroa ISLAM SK NURUL (HAJI) AITC
122 Minakhan USHA RANI MONDAL AITC
123 Sandeshkhali SUKUMAR MAHATA AITC
124 Basirhat Dakshin DR. SAPTARSHI BANERJEE AITC
125 Basirhat Uttar RAFIKUL ISLAM MONDAL AITC
126 Hingalganj DEBES MANDAL AITC
127 Gosaba JAYANTA NASKAR AITC
128 Basanti SHYAMAL MONDAL AITC
129 Kultali Ganesh Chandra Mondal AITC
130 Patharpratima SAMIR KUMAR JANA AITC
131 Kakdwip MANTURAM PAKHIRA AITC
132 Sagar BANKIM CHANDRA HAZRA AITC
133 Kulpi JOGARANJAN HALDER AITC
134 Raidighi ALOKE JALDATA AITC
135 Mandirbazar JOYDEB HALDER AITC
136 Jaynagar BISWANATH DAS AITC
137 Baruipur Purba BIVAS SARDAR (VOBO) AITC
138 Canning Paschim Paresh Ram Das AITC
139 Canning Purba SAOKAT MOLLA AITC
140 Baruipur Paschim BIMAN BANERJEE AITC
141 Magrahat Purba NAMITA SAHA AITC
142 Magrahat Paschim GIAS UDDIN MOLLA AITC
143 Diamond Harbour PANNALAL HALDER AITC
144 Falta SANKAR KUMAR NASKAR AITC
145 Satgachhia MOHAN CHANDRA NASKAR AITC
146 Bishnupur DILIP MONDAL AITC
147 Sonarpur Dakshin ARUNDHUTI MAITRA (LOVELY) AITC
148 Bhangar MD. NAWSAD SIDDIQUE RSSCMJP
149 Kasba AHMED JAVED KHAN AITC
150 Jadavpur DEBABRATA MAJUMDAR (MALAY) AITC
151 Sonarpur Uttar FIRDOUSI BEGUM AITC
152 Tollyganj AROOP BISWAS AITC
153 Behala Purba Ratna Chatterjee AITC
154 Behala Paschim PARTHA CHATTERJEE AITC
155 Maheshtala DULAL CHANDRA DAS AITC
156 Budge Budge ASHOK KUMAR DEB AITC
157 Metiaburuz ABDUL KHALEQUE MOLLA AITC
158 Kolkata Port Firhad Hakim AITC
159 Bhabanipur Sobhandeb Chattopadhyay AITC
160 Rashbehari DEBASISH KUMAR AITC
161 Ballygunge Subrata Mukherjee AITC
162 Chowrangee BANDYOPADHYAY NAYΝΑ AITC
163 Entally Swarna Kamal Saha AITC
164 Beleghata PARESH PAUL AITC
165 Jorasanko VIVEK GUPTA AITC
166 Shyampukur Dr. SHASHI PANJA AITC
167 Maniktala Sadhan Pande AITC
168 Kashipur-Belgachhia Atin Ghosh AITC
169 Bally RANA CHATTERJEE AITC
170 Howrah Uttar GAUTAM CHOWDHURI AITC
171 Howrah Madhya Arup Roy, S/o Late Prabhat Roy AITC
172 Shibpur Manoj Tiwary AITC
173 Howrah Dakshin NANDITA CHOWDHURY AITC
174 Sankrail PRIYA PAUL AITC
175 Panchla GULSAN MULLICK AITC
176 Uluberia Purba BIDESH RANJAN BOSE AITC
177 Uluberia Uttar Dr. Nirmal Maji AITC
178 Uluberia Dakshin PULAK ROYΥ AITC
179 Shyampur KALIPADA MANDAL AITC
180 Bagnan Arunava Sen (Raja) AITC
181 Amta SUKANTA KUMAR PAUL AITC
182 Udaynarayanpur SAMIR KUMAR PANJA AITC
183 Jagatballavpur SITANATH GHOSH AITC
184 Domjur KALYAN GHOSH AITC
185 Uttarpara KANCHAN MULLICK AITC
186 Sreerampur DR. SUDIPTO ROY AITC
187 Champdani ARINDAM GUIN (BUBAI) AITC
188 Singur BECHARAM MANNA AITC
189 Chandannagar INDRANIL SEN AITC
190 Chunchura Asit Mazumder (Tapan) AITC
191 Balagarh MANORANJAN BAPARI AITC
192 Pandua Dr. Ratna De Nag AITC
193 Saptagram TAPAN DASGUPTA AITC
194 Chanditala SWATI KHANDOKER AITC
195 Jangipara SNEHASIS CHAKRABORTY AITC
196 Haripal Dr. Karabi Manna AITC
197 Dhanekhali ASIMA PATRA AITC
198 Tarakeswar RAMENDU SINHARAY AITC
199 Pursurah BIMAN GHOSH BJP
200 Arambag MADHUSUDAN BAG BJP
201 Goghat BISWANATH KARAK BJP
202 Khanakul SUSANTA GHOSH BJP
203 Tamluk Saumen Kumar Mahapatra AITC
204 Panskura Purba Biplab Roy Chowdhury AITC
205 Panskura Paschim PHIROJA BIBI AITC
206 Moyna Ashoke Dinda BJP
207 Nandakumar SUKUMAR DE AITC
208 Mahisadal TILAK KUMAR CHAKRABORTY AITC
209 Haldia Tapasi Mondal BJP
210 Nandigram ADHIKARI SUVENDU BJP
211 Chandipur Soham Chakraborty AITC
212 Patashpur UTTAM BARIK AITC
213 Kanthi Uttar SUMITA SINHA BJP
214 Bhagabanpur RABINDRANATH MAITY BJP
215 Khejuri SANTANU PRAMANIK BJP
216 Kanthi Dakshin ARUP KUMAR DAS BJP
217 Ramnagar AKHIL GIRI AITC
218 Egra TARUN KUMAR MAITY AITC
219 Dantan BIKRAM CHANDRA PRADHAN AITC
220 Nayagram DULAL MURMU AITC
221 Gopiballavpur Dr. Khagendra Nath Mahata AITC
222 Jhargram BIRBAHA HANSDA AITC
223 Keshiary PARESH MURMU AITC
224 Kharagpur Sadar HIRANMOY CHATTOPADHYAYA BJP
225 Narayangarh ATTA SURJA ΚΑΝΤΑ AITC
226 Sabang MANAS RANJAN BHUNIA AITC
227 Pingla AJIT MAITY AITC
228 Kharagpur DINEN ROYΥ AITC
229 Debra HUMAYUN KABIR AITC
230 Daspur ΜΑΜΑΤΑ BHUNIA AITC
231 Ghatal SITAL KAPAT BJP
232 Chandrakona ARUP DHARA AITC
233 Garbeta Uttara Singha (Hazra) AITC
234 Salboni Srikanta Mahata AITC
235 Keshpur Seuli Saha AITC
236 Medinipur June Maliah AITC
237 Binpur DEBNATH HANSDA AITC
238 Bandwan RAJIB LOCHAN SAREN AITC
239 Balarampur BANESWAR MAHATO BJP
240 Baghmundi Sushanta Mahato AITC
241 Joypur Nara Hari Mahato BJP
242 Purulia Sudip Kumar Mukherjee BJP
243 Manbazar SANDHYARANI TUDU AITC
244 Kashipur KAMALAKANTA HANSDA BJP
245 Para NADIAR CHAND BOURI BJP
246 Raghunathpur Vivekananda Bauri BJP
247 Saltora BAURI CHANDANA BJP
248 Chhatna SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY BJP
249 Ranibandh Jyotsna Mandi AITC
250 Raipur MRITYUNJOY MURMU AITC
251 Taldangra ARUP CHAKRABORTY AITC
252 Bankura NILADRI SEKHAR DANA BJP
253 Barjora ALOK MUKHERJEE AITC
254 Onda AMARNATH SHAKHA BJP
255 Bishnupur TANMAY GHOSH (BUMBA) BJP
256 Katulpur HARAKALI PROTIHER BJP
257 Indus NIRMAL KUMAR DHARA BJP
258 Sonamukhi DIBAKAR GHARAMI BJP
259 Khandaghosh NABIN CHANDRA BAG AITC
260 Bardhaman Dakshin KHOKAN DAS AITC
261 Raina Shampa Dhara AITC
262 Jamalpur ALOK KUMAR MAJHI AITC
263 Monteswar CHOWDHURY SIDDIQULLAH AITC
264 Kalna DEBOPRASAD BAG (POLTU) AITC
265 Memari MADHUSUDAN BHATTACHARYA AITC
266 Bardhaman Uttar NISITH KUMAR MALIK AITC
267 Bhatar ADHIKARI MANGOBINDA AITC
268 Purbasthali Dakshin SWAPAN DEBNATH AITC
269 Purbasthali Uttar TAPAN CHATTERJEE AITC
270 Katwa Rabindranath Chatterjee AITC
271 Ketugram Sekh Sahonawez AITC
272 Mangalkot Apurba Chowdhury (Achal) AITC
273 Ausgram ABHEDANANDA THANDER AITC
274 Galsi NEPAL GHORUI AITC
275 Pandabeswar NARENDRANATH CHAKRABORTY AITC
276 Durgapur Purba PRADIP MAZUMDAR AITC
277 Durgapur Paschim LAKSHMAN CHANDRA GHORUI BJP
278 Raniganj TAPAS BANERJEE AITC
279 Jamuria HARERAM SINGH AITC
280 Asansol Dakshin AGNIMITRA PAUL BJP
281 Asansol Uttar Ghatak Moloy AITC
282 Kulti AJAY KUMAR PODDAR BJP
283 Barabani BIDHAN UPADHYAY AITC
284 Dubrajpur Anup Kumar Saha BJP
285 Suri BIKASH ROYCHOUDHURY AITC
286 Bolpur SINHA CHANDRANATH AITC
287 Nanoor BIDHAN CHANDRA MAJHI AITC
288 Labpur ABHIJIT SINHA (RANA) AITC
289 Sainthia NILABATI SAHA AITC
290 Mayureswar ABHIJIT ROY AITC
291 Rampurhat ASISH BANERJEE AITC
292 Hansan Dr. ASOK KUMAR CHATTOPADHYAY AITC
293 Nalhati RAJENDRA PRASAD SINGH (RAJU SINGH) AITC
294 Murarai DR MOSARRAF HOSSAIN AITC

Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. Currently a member of the Indianexpress.com editorial team, Anish specializes in high-impact sectors. Professional Journey Anish began his career at the public broadcaster Rajya Sabha Television (now Sansad TV), where he developed a foundational understanding of legislative processes and national governance. In 2018, he transitioned to digital financial journalism at FinancialExpress.com, spending nearly six years refining his expertise in market trends and corporate reporting. Before joining The Indian Express in 2025, he served as a key contributor at ETNowNews.com. Education & Expertise Anish's reporting is backed by a rigorous academic background in communication and the humanities: Master of Journalism and Mass Communication (MJMC) – Apeejay Stya University Post Graduate Diploma in Journalism and Production (PGTVRJP) – Apeejay Institute of Mass Communication Bachelor of Arts (English Honours) – University of Calcutta Areas of Coverage Connectivity: Detailed reporting on the expansion of Indian Railways and National Highway networks.

