West Bengal Assembly Election Results 2026 Winners: Constituency-Wise, Seat-Wise Full List

9 min read May 4, 2026 08:15 AM IST
West Bengal Election Results 2026: The counting of votes for the 294-member West Bengal Assembly elections has begun. Polling was held in two phases on April 23 and 29. According to the Election Commission, the state recorded its highest-ever voter turnout of 92.84 per cent.
Key parties in the fray include the All India Trinamool Congress (AITMC), Bharatiya Janata Party (BJP), Indian National Congress (INC), and the Communist Party of India (Marxist), etc. Among the prominent candidates are Mamata Banerjee, Suvendu Adhikari, and Dilip Ghosh, among others.
West Bengal Election Result 2026 Constituency-wise and seat-wise winners
NO.
CONSTITUENCY
WINNER
PARTY
NEW COLUMN 1
NEW COLUMN 2
1
Mekliganj
ADHIKARY PARESH CHANDRA
AITC
2
Mathabhanga
Sushil Barman
BJP
3
COOCHBEHAR UTTAR
SUKUMAR ROY
BJP
4
Coochbehar Dakshin
Nikhil Ranjan Dey
BJP
5
Sitalkuchi
Baren Chandra Barman
BJP
6
Sitai
JAGADISH CHANDRA BARMA BASUNIA
AITC
7
Dinhata
NISITH PRAMANIK
BJP
8
Natabari
Mihir Goswami
BJP
9
Tufanganj
Malati Rava Roy
BJP
10
Kumargram
MANOJ KUMAR ORAON
BJP
11
Kalchini
BISHAL LAMA
BJP
12
Alipurduars
SUMAN KANJILAL
BJP
13
Falakata
DIPAK BARMAN
BJP
14
Madarihat
MANOJ TIGGA
BJP
15
Dhupguri
BISHNU PADA RAY
BJP
16
Maynaguri
Kaushik Roy
BJP
17
Jalpaiguri
DR. PRADIP KUMAR BARMA
AITC
18
Rajganj
KHAGESWAR ROY
AITC
19
Dabgram-Fulbari
Sikha Chatterjee
BJP
20
Mal
BULU CHIK BARAIK
AITC
21
Nagrakata
PUNA BHENGRA
BJP
22
Kalimpong
RUDEN SADA LEPCHA
IND
23
Darjeeling
NEERAJ TAMANG ZIMBA
BJP
24
Kurseong
Bishnu Prasad Sharma (alias B.P. Bajgain)
BJP
25
Matigara-Naxalbari
Anandamay Barman
BJP
26
Siliguri
Sankar Ghosh
BJP
27
Phansidewa
Durga Murmu
BJP
28
Chopra
HAMIDUL RAHAMAN
AITC
29
Islampur
ABDUL KARIM CHOWDHARY
AITC
30
Goalpokhar
MD. GHULAM RABBANI
AITC
31
Chakulia
AZAD MINHAJUL ARFIN
AITC
32
Karandighi
GOUTAM PAUL
AITC
33
Hemtabad
SATYAJIT BARMAN
AITC
34
Kaliaganj
SOUMEN ROY
BJP
35
Raiganj
KRISHNA KALYANI
BJP
36
Itahar
MOSARAF HUSSEN
AITC
37
Kushmandi
REKHA ROY
AITC
38
Kumarganj
TORAF HOSSAIN MANDAL
AITC
39
Balurghat
Ashok Kumar Lahiri
BJP
40
Tapan
BUDHRAI TUDU
BJP
41
Gangarampur
SATYENDRA NATH RAY
BJP
42
Harirampur
BIPLAB MITRA
AITC
43
Habibpur
JOYEL MURMU
BJP
44
Gazole
CHINMOY DEB BARMAN
BJP
45
Chanchal
Nihar Ranjan Ghosh
AITC
46
Harischandrapur
TAJMUL HOSSAIN
AITC
47
Malatipur
ABDUR RAHIM BOXI
AITC
48
Ratua
Samar Mukherjee
AITC
49
Manikchak
SABITRI MITRA
AITC
50
Maldaha
Gopal Chandra Saha
BJP
51
English Bazar
SREERUPA MITRA CHAUDHURY(NIRBHOY DIDI)
BJP
52
Mothabari
YEASMIN SABINA
AITC
53
Sujapur
Md Abdul Ghani
AITC
54
Baisnabnagar
CHANDANA SARKAR
AITC
55
Farakka
MANIRUL ISLAM
AITC
56
Samserganj
Amirul Islam
AITC
57
Suti
EMANI BISWAS
AITC
58
Jangipur
JAKIR HOSSAIN
AITC
59
RaghunathGanj
Akhruzzaman
AITC
60
Sagardighi
SUBRATA SAHA
AITC
61
Lalgola
ALI MOHAMMAD
AITC
62
Bhagawangola
IDRIS ALI
AITC
63
Raninagar
ABDUL SOUMIK HOSSAIN
AITC
64
Murshidabad
GOURI SANKAR GHOSH
BJP
65
Nabagram
KANAI CHANDRA MONDAL
AITC
66
Khargram
ASHIS MARJIT
AITC
67
Burwan
JIBAN KRISHNA SAHA
AITC
68
Kandi
APURBA SARKAR (DAVID)
AITC
69
Bharatpur
HUMAYUN KABIR
AITC
70
Rejinagar
RABIUL ALAM CHOWDHURY
AITC
71
Beldanga
HASANUZZAMAN SK
AITC
72
Baharampur
Subrata Maitra (Kanchan)
BJP
73
Hariharpara
NIAMOT SHEIKH
AITC
74
Nowda
SAHINA MOMTAZ KHAN
AITC
75
Domkal
JAFIKUL ISLAM
AITC
76
Jalangi
ABDUR RAZZAK
AITC
77
Karimpur
Bimalendu Sinha Roy
AITC
78
Tehatta
Tapas Kumar Saha
AITC
79
Palashipara
Dr. Manik Bhattacharya
AITC
80
Kaliganj
NASIRUDDIN AHAMED (LAL)
AITC
81
Nakashipara
Kallol Khan
AITC
82
Chapra
RUKBANUR RAHMAN
AITC
83
Krishnanagar Uttar
MUKUL ROΥ
BJP
84
Nabadwip
PUNDARIKAKSHYA SAHA
AITC
85
Krishnanagar Dakshin
UJJAL BISWAS
AITC
86
Santipur
JAGANNATH SARKAR
BJP
87
Ranaghat Uttar Paschim
PARTHASARATHI CHATTERJEE
BJP
88
Krishnaganj
ASHIS KUMAR BISWAS
BJP
89
Ranaghat Uttar Purba
ASHIM BISWAS
BJP
90
Ranaghat Dakshin
MUKUT MANI ADHIKARI
BJP
91
Chakdaha
Bankim Chandra Ghosh
BJP
92
Kalyani
AMBIKA ROY
BJP
93
Haringhata
ASIM KUMAR SARKAR
BJP
94
Bagda
Biswajit Das
BJP
95
Bangaon Uttar
ASHOK KIRTANIA
BJP
96
Bangaon Dakshin
SWAPAN MAJUMDER
BJP
97
Gaighata
SUBRATA THAKUR
BJP
98
Swarupnagar
BINA MONDAL
AITC
99
Baduria
ABDUR RAHIM QUAZI
AITC
100
Habra
JYOTI PRIYA MALLICK
AITC
101
Ashoknagar
NARAYAN GOSWAMI
AITC
102
Amdanga
RAFIQUR RAHAMAN
AITC
103
Bijpur
SUBODH ADHIKARY
AITC
104
Naihati
PARTHA BHOWMICK
AITC
105
Bhatpara
PAWAN KUMAR SINGH
BJP
106
Jagatdal
SOMENATH SHYAM ICHINI
AITC
107
Noapara
MANJU BASU
AITC
108
Barrackpur
RAJU CHAKRABORTY (RAJ)
AITC
109
Khardaha
KAJAL SINHA
AITC
110
Dum Dum Uttar
CHANDRIMA BHATTACHARYA
AITC
111
Panihati
NIRMAL GHOSH
AITC
112
Kamarhati
MADAN MITRA
AITC
113
Baranagar
TAPAS ROY
AITC
114
Dum Dum
BRATYA BASU
AITC
115
Rajarhat New Town
TAPASH CHATTERJEE
AITC
116
Bidhannagar
SUJIT BOSE S/O – LATE AJIT BOSE
AITC
117
Rajarhat Gopalpur
ADITI MUNSHI
AITC
118
Madhyamgram
RATHIN GHOSH
AITC
119
Barasat
CHIRANJEET CHAKRABARTI
AITC
120
Deganga
RAHIMA MONDAL
AITC
121
Haroa
ISLAM SK NURUL (HAJI)
AITC
122
Minakhan
USHA RANI MONDAL
AITC
123
Sandeshkhali
SUKUMAR MAHATA
AITC
124
Basirhat Dakshin
DR. SAPTARSHI BANERJEE
AITC
125
Basirhat Uttar
RAFIKUL ISLAM MONDAL
AITC
126
Hingalganj
DEBES MANDAL
AITC
127
Gosaba
JAYANTA NASKAR
AITC
128
Basanti
SHYAMAL MONDAL
AITC
129
Kultali
Ganesh Chandra Mondal
AITC
130
Patharpratima
SAMIR KUMAR JANA
AITC
131
Kakdwip
MANTURAM PAKHIRA
AITC
132
Sagar
BANKIM CHANDRA HAZRA
AITC
133
Kulpi
JOGARANJAN HALDER
AITC
134
Raidighi
ALOKE JALDATA
AITC
135
Mandirbazar
JOYDEB HALDER
AITC
136
Jaynagar
BISWANATH DAS
AITC
137
Baruipur Purba
BIVAS SARDAR (VOBO)
AITC
138
Canning Paschim
Paresh Ram Das
AITC
139
Canning Purba
SAOKAT MOLLA
AITC
140
Baruipur Paschim
BIMAN BANERJEE
AITC
141
Magrahat Purba
NAMITA SAHA
AITC
142
Magrahat Paschim
GIAS UDDIN MOLLA
AITC
143
Diamond Harbour
PANNALAL HALDER
AITC
144
Falta
SANKAR KUMAR NASKAR
AITC
145
Satgachhia
MOHAN CHANDRA NASKAR
AITC
146
Bishnupur
DILIP MONDAL
AITC
147
Sonarpur Dakshin
ARUNDHUTI MAITRA (LOVELY)
AITC
148
Bhangar
MD. NAWSAD SIDDIQUE
RSSCMJP
149
Kasba
AHMED JAVED KHAN
AITC
150
Jadavpur
DEBABRATA MAJUMDAR (MALAY)
AITC
151
Sonarpur Uttar
FIRDOUSI BEGUM
AITC
152
Tollyganj
AROOP BISWAS
AITC
153
Behala Purba
Ratna Chatterjee
AITC
154
Behala Paschim
PARTHA CHATTERJEE
AITC
155
Maheshtala
DULAL CHANDRA DAS
AITC
156
Budge Budge
ASHOK KUMAR DEB
AITC
157
Metiaburuz
ABDUL KHALEQUE MOLLA
AITC
158
Kolkata Port Firhad Hakim
AITC
159
Bhabanipur
Sobhandeb Chattopadhyay
AITC
160
Rashbehari
DEBASISH KUMAR
AITC
161
Ballygunge
Subrata Mukherjee
AITC
162
Chowrangee
BANDYOPADHYAY NAYΝΑ
AITC
163
Entally
Swarna Kamal Saha
AITC
164
Beleghata
PARESH PAUL
AITC
165
Jorasanko
VIVEK GUPTA
AITC
166
Shyampukur
Dr. SHASHI PANJA
AITC
167
Maniktala
Sadhan Pande
AITC
168
Kashipur-Belgachhia
Atin Ghosh
AITC
169
Bally
RANA CHATTERJEE
AITC
170
Howrah Uttar
GAUTAM CHOWDHURI
AITC
171
Howrah Madhya
Arup Roy, S/o Late Prabhat Roy
AITC
172
Shibpur
Manoj Tiwary
AITC
173
Howrah Dakshin
NANDITA CHOWDHURY
AITC
174
Sankrail
PRIYA PAUL
AITC
175
Panchla
GULSAN MULLICK
AITC
176
Uluberia Purba
BIDESH RANJAN BOSE
AITC
177
Uluberia Uttar
Dr. Nirmal Maji
AITC
178
Uluberia Dakshin
PULAK ROYΥ
AITC
179
Shyampur
KALIPADA MANDAL
AITC
180
Bagnan
Arunava Sen (Raja)
AITC
181
Amta
SUKANTA KUMAR PAUL
AITC
182
Udaynarayanpur
SAMIR KUMAR PANJA
AITC
183
Jagatballavpur
SITANATH GHOSH
AITC
184
Domjur
KALYAN GHOSH
AITC
185
Uttarpara
KANCHAN MULLICK
AITC
186
Sreerampur
DR. SUDIPTO ROY
AITC
187
Champdani
ARINDAM GUIN (BUBAI)
AITC
188
Singur
BECHARAM MANNA
AITC
189
Chandannagar
INDRANIL SEN
AITC
190
Chunchura
Asit Mazumder (Tapan)
AITC
191
Balagarh
MANORANJAN BAPARI
AITC
192
Pandua
Dr. Ratna De Nag
AITC
193
Saptagram
TAPAN DASGUPTA
AITC
194
Chanditala
SWATI KHANDOKER
AITC
195
Jangipara
SNEHASIS CHAKRABORTY
AITC
196
Haripal
Dr. Karabi Manna
AITC
197
Dhanekhali
ASIMA PATRA
AITC
198
Tarakeswar
RAMENDU SINHARAY
AITC
199
Pursurah
BIMAN GHOSH
BJP
200
Arambag
MADHUSUDAN BAG
BJP
201
Goghat
BISWANATH KARAK
BJP
202
Khanakul
SUSANTA GHOSH
BJP
203
Tamluk
Saumen Kumar Mahapatra
AITC
204
Panskura Purba
Biplab Roy Chowdhury
AITC
205
Panskura Paschim
PHIROJA BIBI
AITC
206
Moyna
Ashoke Dinda
BJP
207
Nandakumar
SUKUMAR DE
AITC
208
Mahisadal
TILAK KUMAR CHAKRABORTY
AITC
209
Haldia
Tapasi Mondal
BJP
210
Nandigram
ADHIKARI SUVENDU
BJP
211
Chandipur
Soham Chakraborty
AITC
212
Patashpur
UTTAM BARIK
AITC
213
Kanthi Uttar
SUMITA SINHA
BJP
214
Bhagabanpur
RABINDRANATH MAITY
BJP
215
Khejuri
SANTANU PRAMANIK
BJP
216
Kanthi Dakshin
ARUP KUMAR DAS
BJP
217
Ramnagar
AKHIL GIRI
AITC
218
Egra
TARUN KUMAR MAITY
AITC
219
Dantan
BIKRAM CHANDRA PRADHAN
AITC
220
Nayagram
DULAL MURMU
AITC
221
Gopiballavpur
Dr. Khagendra Nath Mahata
AITC
222
Jhargram
BIRBAHA HANSDA
AITC
223
Keshiary
PARESH MURMU
AITC
224
Kharagpur Sadar
HIRANMOY CHATTOPADHYAYA
BJP
225
Narayangarh
ATTA SURJA ΚΑΝΤΑ
AITC
226
Sabang
MANAS RANJAN BHUNIA
AITC
227
Pingla
AJIT MAITY
AITC
228
Kharagpur
DINEN ROYΥ
AITC
229
Debra
HUMAYUN KABIR
AITC
230
Daspur
ΜΑΜΑΤΑ BHUNIA
AITC
231
Ghatal
SITAL KAPAT
BJP
232
Chandrakona
ARUP DHARA
AITC
233
Garbeta
Uttara Singha (Hazra)
AITC
234
Salboni
Srikanta Mahata
AITC
235
Keshpur
Seuli Saha
AITC
236
Medinipur
June Maliah
AITC
237
Binpur
DEBNATH HANSDA
AITC
238
Bandwan
RAJIB LOCHAN SAREN
AITC
239
Balarampur
BANESWAR MAHATO
BJP
240
Baghmundi
Sushanta Mahato
AITC
241
Joypur
Nara Hari Mahato
BJP
242
Purulia
Sudip Kumar Mukherjee
BJP
243
Manbazar
SANDHYARANI TUDU
AITC
244
Kashipur
KAMALAKANTA HANSDA
BJP
245
Para
NADIAR CHAND BOURI
BJP
246
Raghunathpur
Vivekananda Bauri
BJP
247
Saltora
BAURI CHANDANA
BJP
248
Chhatna
SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY
BJP
249
Ranibandh
Jyotsna Mandi
AITC
250
Raipur
MRITYUNJOY MURMU
AITC
251
Taldangra
ARUP CHAKRABORTY
AITC
252
Bankura
NILADRI SEKHAR DANA
BJP
253
Barjora
ALOK MUKHERJEE
AITC
254
Onda
AMARNATH SHAKHA
BJP
255
Bishnupur
TANMAY GHOSH (BUMBA)
BJP
256
Katulpur
HARAKALI PROTIHER
BJP
257
Indus
NIRMAL KUMAR DHARA
BJP
258
Sonamukhi
DIBAKAR GHARAMI
BJP
259
Khandaghosh
NABIN CHANDRA BAG
AITC
260
Bardhaman Dakshin
KHOKAN DAS
AITC
261
Raina
Shampa Dhara
AITC
262
Jamalpur
ALOK KUMAR MAJHI
AITC
263
Monteswar
CHOWDHURY SIDDIQULLAH
AITC
264
Kalna
DEBOPRASAD BAG (POLTU)
AITC
265
Memari
MADHUSUDAN BHATTACHARYA
AITC
266
Bardhaman Uttar
NISITH KUMAR MALIK
AITC
267
Bhatar
ADHIKARI MANGOBINDA
AITC
268
Purbasthali Dakshin
SWAPAN DEBNATH
AITC
269
Purbasthali Uttar
TAPAN CHATTERJEE
AITC
270
Katwa
Rabindranath Chatterjee
AITC
271
Ketugram
Sekh Sahonawez
AITC
272
Mangalkot
Apurba Chowdhury (Achal)
AITC
273
Ausgram
ABHEDANANDA THANDER
AITC
274
Galsi
NEPAL GHORUI
AITC
275
Pandabeswar
NARENDRANATH CHAKRABORTY
AITC
276
Durgapur Purba
PRADIP MAZUMDAR
AITC
277
Durgapur Paschim
LAKSHMAN CHANDRA GHORUI
BJP
278
Raniganj
TAPAS BANERJEE
AITC
279
Jamuria
HARERAM SINGH
AITC
280
Asansol Dakshin
AGNIMITRA PAUL
BJP
281
Asansol Uttar
Ghatak Moloy
AITC
282
Kulti
AJAY KUMAR PODDAR
BJP
283
Barabani
BIDHAN UPADHYAY
AITC
284
Dubrajpur
Anup Kumar Saha
BJP
285
Suri
BIKASH ROYCHOUDHURY
AITC
286
Bolpur
SINHA CHANDRANATH
AITC
287
Nanoor
BIDHAN CHANDRA MAJHI
AITC
288
Labpur
ABHIJIT SINHA (RANA)
AITC
289
Sainthia
NILABATI SAHA
AITC
290
Mayureswar
ABHIJIT ROY
AITC
291
Rampurhat
ASISH BANERJEE
AITC
292
Hansan
Dr. ASOK KUMAR CHATTOPADHYAY
AITC
293
Nalhati
RAJENDRA PRASAD SINGH (RAJU SINGH)
AITC
294
Murarai
DR MOSARRAF HOSSAIN
AITC
Expand
Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. Currently a member of the Indianexpress.com editorial team, Anish specializes in high-impact sectors.
Professional Journey
Anish began his career at the public broadcaster Rajya Sabha Television (now Sansad TV), where he developed a foundational understanding of legislative processes and national governance. In 2018, he transitioned to digital financial journalism at FinancialExpress.com, spending nearly six years refining his expertise in market trends and corporate reporting. Before joining The Indian Express in 2025, he served as a key contributor at ETNowNews.com.
Education & Expertise
Anish’s reporting is backed by a rigorous academic background in communication and the humanities:
Master of Journalism and Mass Communication (MJMC) – Apeejay Stya University
Post Graduate Diploma in Journalism and Production (PGTVRJP) – Apeejay Institute of Mass Communication
Bachelor of Arts (English Honours) – University of Calcutta
Areas of Coverage
Connectivity: Detailed reporting on the expansion of Indian Railways and National Highway networks.
... Read More
Stay updated with the latest - Click here to follow us on Instagram
© IE Online Media Services Pvt Ltd