Railway Board approves Surat-Udaipur Vande Bharat train, discontinues one existing service

The Railway Board has approved a new Surat-Udaipur Vande Bharat Express and discontinued an existing service. Check the route and latest details.

Written by: Anish Mondal
2 min readUpdated: Sep 1, 2026 02:04 PM IST
The Surat-Udaipur Vande Bharat Express train will run six days a week except Tuesday.The Surat-Udaipur Vande Bharat Express train will run six days a week. (Image: Ministry of Railways)
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Surat-Udaipur Vande Bharat approved: The Ministry of Railways has given approval for a new Vande Bharat Express train service connecting Gujarat with Rajasthan. This new semi-high speed train will run between Surat and Udaipur. The train will be maintained and operated by the Western Railway (WR) zone.

In a letter dated August 31 addressed to the General Managers (Operating) of Western Railway and North Western Railway, the Railway Board stated that it has approved the introduction of the 26903/26904 Surat-Udaipur City Vande Bharat Express.

Indian Railways to discontinue one Vande Bharat train

The Railway Board also approved the discontinuation of train numbers 26963/26964 Udaipur City-Asarva Vande Bharat Express. The Udaipur City-Asarva (Ahmedabad) Vande Bharat Express was introduced in February 2026. At present, the train operates six days a week, except Tuesdays.

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Surat-Udaipur Vande Bharat train: Distance, Travel time

The Surat-Udaipur Vande Bharat Express train covers a distance of around 690 km in 07:30 hrs. It can run up to a maximum speed of 160 kmph.

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Surat-Udaipur Vande Bharat Express: Stoppages, Frequency

The Surat-Udaipur Vande Bharat Express train will run six days a week except Tuesday. During its journey between Surat and Udaipur City, the train will halt at nine railway stations. These are: Bharuch, Vadodara, Anand, Maninagar, Asarva, Himmatnagar, Shamlaji Road, Dungarpur and Zawar.

Surat-Udaipur City Vande Bharat: Coach composition, Timings

The Surat-Udaipur City Vande Bharat Express will have an 8-car coach composition. Train number 26903 will depart from Surat at 06:10 hrs and reach Udaipur City at 13:40 hrs. In the return direction, train number 26904 will depart from Udaipur City at 15:35 hrs and arrive at Surat at 23:00 hrs.

26903/26904 SURAT–UDAIPUR CITY VANDE BHARAT EXPRESS
Source: Railway Board
26903 SURAT–UDAIPUR CITYVANDE BHARAT EXPRESS STATION 26904 UDAIPUR CITY–SURATVANDE BHARAT EXPRESS
06:10 D SURAT A 23:00
06:51/06:53 A/D BHARUCH A/D 22:10/22:12
07:40/07:45 A/D VADODARA A/D 21:22/21:27
08:11/08:13 A/D ANAND A/D 20:50/20:52
08:41/08:43 A/D MANINAGAR A/D 19:58/20:00
09:25/09:30 A/D ASARVA A/D 19:25/19:30
10:38/10:40 A/D HIMMATNAGAR A/D 18:18/18:20
11:08/11:10 A/D SHAMLAJI ROAD A/D 17:27/17:29
11:42/11:44 A/D DUNGARPUR A/D 16:50/16:52
12:45/12:47 A/D ZAWAR A/D 16:01/16:03
13:40 A UDAIPUR CITY D 15:35
COMMERCIAL STOPPAGES ENROUTE BHARUCH, VADODARA, ANAND, MANINAGAR, ASARVA, HIMMATNAGAR, SHAMLAJI ROAD, DUNGARPUR AND ZAWAR
DAYS OF OPERATION 6 DAYS A WEEK (EXCEPT TUESDAY)
WATERING STATIONS VADODARA, ASARVA
PRIMARY MAINTENANCE SURAT
COMPOSITION 8 CAR VANDE BHARAT EXPRESS RAKE

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Anish Mondal
Anish Mondal
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Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. Currently a member of the Indianexpress.com editorial team, Anish specializes in high-impact sectors. Professional Journey Anish began his career at the public broadcaster Rajya Sabha Television (now Sansad TV), where he developed a foundational understanding of legislative processes and national governance. In 2018, he transitioned to digital financial journalism at FinancialExpress.com, spending nearly six years refining his expertise in market trends and corporate reporting. Before joining The Indian Express in 2025, he served as a key contributor at ETNowNews.com. Education & Expertise Anish’s reporting is backed by a rigorous academic background in communication and the humanities: Master of Journalism and Mass Communication (MJMC) – Apeejay Stya University Post Graduate Diploma in Journalism and Production (PGTVRJP) – Apeejay Institute of Mass Communication Bachelor of Arts (English Honours) – University of Calcutta Areas of Coverage Connectivity: Detailed reporting on the expansion of Indian Railways and National Highway networks. ... Read More

 

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