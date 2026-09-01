Railway Board approves Surat-Udaipur Vande Bharat train, discontinues one existing service

2 min readUpdated: Sep 1, 2026 02:04 PM IST
Surat-Udaipur Vande Bharat approved: The Ministry of Railways has given approval for a new Vande Bharat Express train service connecting Gujarat with Rajasthan. This new semi-high speed train will run between Surat and Udaipur. The train will be maintained and operated by the Western Railway (WR) zone.
In a letter dated August 31 addressed to the General Managers (Operating) of Western Railway and North Western Railway, the Railway Board stated that it has approved the introduction of the 26903/26904 Surat-Udaipur City Vande Bharat Express.
Indian Railways to discontinue one Vande Bharat train
The Railway Board also approved the discontinuation of train numbers 26963/26964 Udaipur City-Asarva Vande Bharat Express. The Udaipur City-Asarva (Ahmedabad) Vande Bharat Express was introduced in February 2026. At present, the train operates six days a week, except Tuesdays.
Story continues below this ad
Surat-Udaipur Vande Bharat train: Distance, Travel time
The Surat-Udaipur Vande Bharat Express train covers a distance of around 690 km in 07:30 hrs. It can run up to a maximum speed of 160 kmph.
Surat-Udaipur Vande Bharat Express: Stoppages, Frequency
The Surat-Udaipur Vande Bharat Express train will run six days a week except Tuesday. During its journey between Surat and Udaipur City, the train will halt at nine railway stations. These are: Bharuch, Vadodara, Anand, Maninagar, Asarva, Himmatnagar, Shamlaji Road, Dungarpur and Zawar.
Surat-Udaipur City Vande Bharat: Coach composition, Timings
The Surat-Udaipur City Vande Bharat Express will have an 8-car coach composition. Train number 26903 will depart from Surat at 06:10 hrs and reach Udaipur City at 13:40 hrs. In the return direction, train number 26904 will depart from Udaipur City at 15:35 hrs and arrive at Surat at 23:00 hrs.
26903/26904 SURAT–UDAIPUR CITY VANDE BHARAT EXPRESS
Source: Railway Board
|26903 SURAT–UDAIPUR CITYVANDE BHARAT EXPRESS
|↓
|STATION
|↑
|26904 UDAIPUR CITY–SURATVANDE BHARAT EXPRESS
|06:10
|D
|SURAT
|A
|23:00
|06:51/06:53
|A/D
|BHARUCH
|A/D
|22:10/22:12
|07:40/07:45
|A/D
|VADODARA
|A/D
|21:22/21:27
|08:11/08:13
|A/D
|ANAND
|A/D
|20:50/20:52
|08:41/08:43
|A/D
|MANINAGAR
|A/D
|19:58/20:00
|09:25/09:30
|A/D
|ASARVA
|A/D
|19:25/19:30
|10:38/10:40
|A/D
|HIMMATNAGAR
|A/D
|18:18/18:20
|11:08/11:10
|A/D
|SHAMLAJI ROAD
|A/D
|17:27/17:29
|11:42/11:44
|A/D
|DUNGARPUR
|A/D
|16:50/16:52
|12:45/12:47
|A/D
|ZAWAR
|A/D
|16:01/16:03
|13:40
|A
|UDAIPUR CITY
|D
|15:35
|COMMERCIAL STOPPAGES ENROUTE
|BHARUCH, VADODARA, ANAND, MANINAGAR, ASARVA, HIMMATNAGAR, SHAMLAJI ROAD, DUNGARPUR AND ZAWAR
|DAYS OF OPERATION
|6 DAYS A WEEK (EXCEPT TUESDAY)
|WATERING STATIONS
|VADODARA, ASARVA
|PRIMARY MAINTENANCE
|SURAT
|COMPOSITION
|8 CAR VANDE BHARAT EXPRESS RAKE