Shubhanshu Shukla awarded Ashoka Chakra. Check full list

On the eve of the 77th Republic Day, President Droupadi Murmu approved Gallantry awards for 70 Armed Forces personnel, including six posthumous honours, recognising exceptional courage and devotion to duty.

google-preferred-btn
The honours span the Army, Navy and Air Force, alongside military decorations for 301 personnel.Shubhanshu Shukla was awarded the Ashok Chakra as President Droupadi Murmu approved Gallantry awards for 70 Armed Forces personnel on the eve of Republic Day. (@ISROSpaceflight X/ANI Photo)

On the eve of the 77th Republic Day, President Droupadi Murmu approved Gallantry awards for 70 Armed Forces personnel, including six posthumous honours, recognising exceptional courage and devotion to duty. ISRO astronaut and IAF Group Captain Shubhanshu Shukla, who spent time aboard the International Space Station last year, was awarded the Ashoka Chakra. This is India’s highest peace-time gallantry award.

The list of awards announced on Sunday include the Ashok Chakra, Kirti Chakra, Shaurya Chakra and several service medals across the Army, Navy and Air Force.

In addition, the President cleared military decorations for 301 personnel, marking one of the largest recognitions of bravery and service in recent years.

Full list

SL. NO. RANK & NAME SERVICE AWARD
ASHOKA CHAKRA
 1. 29014 GROUP CAPTAIN SHUBHANSHU SHUKLA, FLYING (PILOT) AIR FORCE ASHOKA CHAKRA
KIRTI CHAKRA
1. IC-81753K MAJOR ARSHDEEP SINGH, ARMD, 1 ASSAM RIF ARMY KIRTI CHAKRA
2. JC-415036K NAIB SUBEDAR DOLESHWAR SUBBA, 2 PARA (SF) ARMY KIRTI CHAKRA
3. 25284 GROUP CAPTAIN PRASHANTH BALAKRISHNAN NAIR, FLYING(PILOT) AIR FORCE KIRTI CHAKRA
SHAURYA CHAKRA
IC-71626F LIEUTENANT COLONEL GHATAGE ADITYA SHRIKUMAR, 21 PARA (SF) ARMY SHAURYA CHAKRA
IC-83399Y MAJOR ANSHUL BALTOO, JAK LI, 32 ASSAM RIF ARMY SHAURYA CHAKRA
IC-84586K MAJOR SHIVKANT YADAV, 5 PARA (SF) ARMY SHAURYA CHAKRA
SS-49451K MAJOR VIVEK, MECH INF, 42 RR ARMY SHAURYA CHAKRA
SS-49484P MAJOR LEISHANGTHEM DEEPAK SINGH, 11 PARA (SF) ARMY SHAURYA CHAKRA
IC-85492Y CAPTAIN YOGENDER SINGH THAKUR, 6 PARA (SF) ARMY SHAURYA CHAKRA
JC-0110806H SUBEDAR P H MOSES, 1 ASSAM RIF ARMY SHAURYA CHAKRA
15507686K L/DFR BALDEV CHAND, ARMD, 4 RR (POSTHUMOUS) ARMY SHAURYA CHAKRA
G/38589Y RIFLEMAN MANGLEM SANG VAIPHEI, 3 ASSAM RIF ARMY SHAURYA CHAKRA
G/5019682A RIFLEMAN DHURBA JYOTI DUTTA, 33 ASSAM RIF ARMY SHAURYA CHAKRA
08030-Z LIEUTENANT COMMANDER DILNA K NAVY SHAURYA CHAKRA
09134-H LIEUTENANT COMMANDER ROOPA A NAVY SHAURYA CHAKRA
129078 ASSISTANT COMMANDANT VIPIN WILSON MHA SHAURYA CHAKRA
BAR TO SENA MEDAL (GALLANTRY)
1. 3010203A L/HAV SATYA PAL SINGH, SM, 6 RAJPUT ARMY BAR TO SM(G)
SENA MEDAL (GALLANTRY)
IC-67549A COLONEL AMIT DADHWAL, 205 ARMY AVN SQN (UH) ARMY SM(G)
IC-75356P LIEUTENANT COLONEL MUDIGERE RAJAGOPAL SUHAS, 1 PARA (SF) ARMY SM(G)
TA-42579P LIEUTENANT COLONEL PRADEEP SHOURY ARYA, SC, VSM ARMY SM(G)
SS-49455A MAJOR KULBIR SINGH MOHAN, PARA, HQ SFF ARMY SM(G)
IC-79113F MAJOR ANEESH CHANDRAN C, KUMAON, 1 ASSAM RIF ARMY SM(G)
IC-79876X MAJOR CHARANJIT SINGH, 20 RR ARMY SM(G)
IC-80884H MAJOR NAGAVIGNESH KA, 1831 MED REGT ARMY SM(G)
IC-83189Y MAJOR ROHIT KUMAR, 12 PARA (SF) ARMY SM(G)
IC-83280P MAJOR SIVAPRASAD K, GUARDS, 3 ASSAM RIF ARMY SM(G)
IC-83956M MAJOR AKSHAY ANAND, ARTY, 36 ASSAM RIF ARMY SM(G)
IC-84276Y MAJOR C SAI VIVEK, ARTY, 33 ASSAM RIF ARMY SM(G)
IC-84360Y MAJOR VISHWA PRAKASH DUBEY, ARMD, 23 ASSAM RIF ARMY SM(G)
SS-49911A MAJOR ROHIT KUMAR, 5 GR, 23 ASSAM RIF ARMY SM(G)
SS-49953M MAJOR RAVI KUMAR SINGH, ARMD, 46 ASSAM RIF ARMY SM(G)
SS-50198A MAJOR TUSHAR NAGRAIK, ARMD, 21 ASSAM RIF ARMY SM(G)
IC-85517A CAPTAIN AJINKYA PANDIT KANASE, ASSAM, 42 RR ARMY SM(G)
IC-85919X CAPTAIN JAGDEEP NARAYAN, 1 PARA (SF) ARMY SM(G)
IC-90073L CAPTAIN PRABHAT KUMAR SINGH, 7 JAT ARMY SM(G)
SS-51124X CAPTAIN GURSHARAN SINGH, 11 PARA (SF) ARMY SM(G)
JC-572618X SUBEDAR DHARAMVEER, MAHAR, HQ 112 MTN BDE (POSTHUMOUS) ARMY SM(G)
JC-2102807 SUBEDAR RAJ KUMAR MANJHI, 43 ASSAM RIF ARMY SM(G)

 
JC-414509L SUBEDAR GOPAL SINGH, 2 PARA (SF) ARMY SM(G)
JC-433179M SUBEDAR KULDEEP CHAND, 9 PUNJAB (POSTHUMOUS) ARMY SM(G)
JC-595471Y SUBEDAR SHAMAS DIN, 6 JAK LI ARMY SM(G)
JC-415213Y NAIB SUBEDAR MOHMAD IQBAL TEELI, 12 PARA (SF) ARMY SM(G)
JC-493004N NAIB SUBEDAR PAWAN KUMAR, 7 JAT ARMY SM(G)
JC-878802X NAIB SUBEDAR SARIFUL MANDAL, 41 FD REGT ARMY SM(G)
JC-235122M NAIB RIS RANA PRATAP SINGH, THE PRESIDENT’S BODYGUARD ARMY SM(G)
13627814A HAVILDAR JHANTU ALI SHAIKH, 6 PARA (SF) (POSTHUMOUS) ARMY SM(G)
13770139F HAVILDAR ANAND SUMAN RANA, 6 JAK RIF ARMY SM(G)
2706728H HAVILDAR MAKSOOD DEEN, 1211 MED REGT ARMY SM(G)
4200935H HAVILDAR PURAN SINGH KHARAYAT, 4 KUMAON ARMY SM(G)
4376814K HAVILDAR MD SAROJ KHAN, 11 PARA (SF) ARMY SM(G)
9427550N HAVILDAR YANG DORJEE LAMA, 12 PARA (SF) ARMY SM(G)
15508342X L/DFR BHARAVAD MEHULBHAI MEPABHAI, ARMD, 24 RR (POSTHUMOUS) ARMY SM(G)
4293112M NAIK RANJAY KUMAR, 8 BIHAR ARMY SM(G)
3014240L LANCE NAIK ASHOK KUMAR BHINCHAR, RAJPUT, 44 RR ARMY SM(G)
12945113P SEPOY SHABIR AHMAD, 159 INF BN (TA) ARMY SM(G)
2813485A SEPOY GYAKAR SANDIP PANDURANG, MARATHA LI, 17 RR (POSTHUMOUS) ARMY SM(G)
4381203Y SEPOY KADAOHUM BELLAI, ASSAM, 42 RR ARMY SM(G)
G/5020947L RIFLEMAN WAIKHOM MOHAN SINGH, 43 ASSAM RIF ARMY SM(G)

 
G/5023810K RIFLEMAN THANGGOULUN SINGSON, 1 ASSAM RIF ARMY SM(G)

 
13631405K PTR BRINGER HK, 5 PARA (SF) ARMY SM(G)
4593282P PTR DEEPCHAND KARGWAL, 21 PARA (SF) ARMY SM(G)
NAO SENA MEDAL (GALLANTRY)
06956-H COMMANDER NARDEEP SINGH NAVY NM(G)
09897-T LIEUTENANT COMMANDER RISHABH PURBIA NAVY NM(G)
05855-F COMMANDER RAJESHWAR KUMAR SHARMA NAVY NM(G)
08901-B LIEUTENANT COMMANDER PRASHANT RAJ NAVY NM(G)
06251-F COMMANDER HARPREET SINGH NAVY NM(G)
06136-W CAPTAIN PIYUSH KATIYAR NAVY NM(G)
VAYU SENA MEDAL (GALLANTRY)
1. 29503, WING COMMANDER SHOBHIT VYAS FLYING (PILOT) AIR FORCE VM(G)
2. 919768, JUNIOR WARRANT OFFICER KIRPAL SINGH SALARIA, PARACHUTE JUMP INSTRUCTOR AIR FORCE VM(G)

The President also approved 301 military decorations to Armed Forces and other personnel. These include 30 Param Vishisht Seva Medals; four Uttam Yudh Seva Medals; 56 Ati Vishisht Seva Medals; 09 Yudh Seva Medals; two Bar to Sena Medals (Distinguished); 43 Sena Medals (Distinguished); eight Nao Sena Medals (Distinguished); 14 Vayu Sena Medals (Distinguished); and 135 Vishisht Seva Medals. The list of recipients is as follows:

Story continues below this ad
SL. NO. RANK & NAME SERVICE DECORATION
PARAM VISHISHT SEVA MEDAL
IC-43297A LIEUTENANT GENERAL JAGMOHAN SINGH SIDANA, AVSM, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS (RETIRED) ARMY PVSM
IC-43655A LIEUTENANT GENERAL K VINOD KUMAR, AVSM, THE CORPS OF SIGNALS (RETIRED) ARMY PVSM
IC-44065N LIEUTENANT GENERAL MANJINDER SINGH, AVSM, YSM, VSM, THE INFANTRY ARMY PVSM
IC-47023M LIEUTENANT GENERAL NAVNEET SINGH SARNA, AVSM, SM, VSM THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY PVSM
IC-47076L LIEUTENANT GENERAL RAKESH KAPOOR, AVSM, VSM, THE ARMOURED CORPS (RETIRED) ARMY PVSM
IC-47253A LIEUTENANT GENERAL GAJENDRA JOSHI, AVSM, SM, THE INFANTRY ARMY PVSM
IC-47603F LIEUTENANT GENERAL VIRESH PRATAP SINGH KAUSHIK, UYSM, YSM, SM, THE INFANTRY ARMY PVSM
IC-47657H LIEUTENANT GENERAL MICHAEL ANTHONY JUDE FERNANDEZ, AVSM, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS ARMY PVSM
IC-48067W LIEUTENANT GENERAL RASHIM BALI, UYSM, AVSM, SM, VSM, THE INFANTRY ARMY PVSM
IC-48085Y LIEUTENANT GENERAL MANISH MOHAN ERRY, UYSM, AVSM, SM, THE INFANTRY ARMY PVSM
IC-48389W LIEUTENANT GENERAL HARJEET SINGH SAHI, UYSM, AVSM, YSM, SM, THE INFANTRY ARMY PVSM
IC-48427F LIEUTENANT GENERAL ARVIND WALIA, AVSM, THE CORPS OF ENGINEERS (RETIRED) ARMY PVSM
IC-48677H LIEUTENANT GENERAL DHEERENDRA SINGH KUSHWAH, AVSM, SM, THE INFANTRY ARMY PVSM
IC-49200A LIEUTENANT GENERAL PRIT PAL SINGH, AVSM, THE ARMOURED CORPS ARMY PVSM
IC-50257F LIEUTENANT GENERAL SUMER IVAN D’CUNHA, SM, THE ARMY AIR DEFENCE ARMY PVSM
IC-48957W MAJOR GENERAL GURPREET SINGH, AVSM, SM, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY PVSM
IC-48963K MAJOR GENERAL PANKAJ MALHOTRA, AVSM, SM, THE INFANTRY ARMY PVSM
IC-49591W MAJOR GENERAL ROOPESH MEHTA ARMY PVSM
IC-49870F MAJOR GENERAL CHARNJIT SINGH MANN, AVSM, VSM, THE ARMOURED CORPS ARMY PVSM
03221-W VICE ADMIRAL KRISHNA SWAMINATHAN, AVSM,VSM NAVY PVSM
03295-N VICE ADMIRAL SANJAY VATSAYAN, AVSM, NM NAVY PVSM
03326-H VICE ADMIRAL AJAY KOCHHAR, AVSM,NM NAVY PVSM
03247-B VICE ADMIRAL ATUL ANAND AVSM, VSM DMA PVSM
MR-05296N (75408F) SURGEON VICE ADMIRAL ARTI SARIN, AVSM, VSM DGAFMS PVSM
18493, AIR MARSHAL VIJAY KUMAR GARG, AVSM, VSM, AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)(RETIRED) AIR FORCE PVSM
18558, AIR MARSHAL ASHUTOSH DIXIT, AVSM, VM, VSM, FLYING (PILOT) AIR FORCE PVSM
18563, AIR MARSHAL SURAT SINGH, AVSM, VM, VSM ,FLYING (PILOT) AIR FORCE PVSM
18787, AIR MARSHAL SEETHEPALLI SHRINIVAS, AVSM, VSM, FLYING (PILOT) AIR FORCE PVSM
18806, AIR MARSHAL TEJINDER SINGH, AVSM, VM, FLYING (PILOT) AIR FORCE PVSM
18825, AIR MARSHAL SUNIL KASHINATH VIDHATE, AVSM, YSM, VM, FLYING (PILOT)(RETIRED) AIR FORCE PVSM
UTTAM YUDH SEVA MEDAL
1. IC-44044X LIEUTENANT GENERAL DHIRAJ SETH, PVSM, AVSM, THE ARMOURED CORPS, HEADQUARTERS SOUTHERN COMMAND ARMY UYSM
2. IC-49473H LIEUTENANT GENERAL RAJAN SHARAWAT, AVSM, VSM, THE GARHWAL RIFLES, HEADQUARTERS 9 CORPS ARMY UYSM
3. IC-49500F LIEUTENANT GENERAL ABHIJIT S PENDHARKAR, AVSM, YSM, THE ASSAM REGIMENT, HEADQUARTERS 3 CORPS ARMY UYSM
4. IC-49650X LIEUTENANT GENERAL GAMBHIR SINGH, AVSM, YSM, THE GARHWAL RIFLES, HEADQUARTERS 4 CORPS ARMY UYSM
ATI VISHISHT SEVA MEDAL
1. IC-44099F LIEUTENANT GENERAL NEERAJ VARSHNEY, VSM, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS ARMY AVSM
IC-48525F LIEUTENANT GENERAL VIKAS ROHELLA, SM**, THE CORPS OF ENGINEERS ARMY AVSM
IC-49132X LIEUTENANT GENERAL RANJEET SINGH, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY AVSM
IC-49479K LIEUTENANT GENERAL HARBINDER SINGH VANDRA, SM, THE CORPS OF SIGNALS ARMY AVSM
IC-49558Y LIEUTENANT GENERAL SHAMSHER SINGH VIRK, SM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-49588W LIEUTENANT GENERAL MOHINDER PAL SINGH, YSM, SM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-49711K LIEUTENANT GENERAL AJAY KUMAR, VSM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-50284L LIEUTENANT GENERAL ADITYA VIKRAM SINGH RATHEE, SM, VSM, THE BRIGADE OF THE GUARDS ARMY AVSM
IC-50664K LIEUTENANT GENERAL HARPAL SINGH, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS ARMY AVSM
IC-50702P LIEUTENANT GENERAL PUNEET AHUJA, SM, VSM, THE INFANTRY ARMY AVSM
MR-05731X LIEUTENANT GENERAL CHIYYARATH GOPALAN MURALIDHARAN, THE ARMY MEDICAL CORPS ARMY AVSM
MR-06043L MAJOR GENERAL PARAG ANANT DESHMUKH DGAFMS AVSM
IC-46172N MAJOR GENERAL RAJESH ARUN MOGHE, VSM, THE MECHANISED INFANTRY (RETIRED) ARMY AVSM
IC-46395L MAJOR GENERAL SANDEEP KUMAR, VSM, THE JUDGE ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT (RETIRED) ARMY AVSM
IC-46832A MAJOR GENERAL AMAR RAMDASANI, YSM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-48643P MAJOR GENERAL SUDHIR KUMAR SHARMA, SM**, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY AVSM
IC-49217N MAJOR GENERAL SUJEET SHIVAJI PATIL, VSM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-49426L MAJOR GENERAL ASHISH SHAH, SM, THE ARMOURED CORPS ARMY AVSM
IC-49879W MAJOR GENERAL GURPREET SINGH CHOUDHRY, SM, VSM, THE ARMY AIR DEFENCE DMA AVSM
IC-50337Y MAJOR GENERAL TARUN AGRAWAL ACQUISITION AVSM
IC-50340Y MAJOR GENERAL VOODEV PARIDA, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY AVSM
IC-50568P MAJOR GENERAL VIKAS CHOUDHARY,YSM NSG AVSM
IC-51169X MAJOR GENERAL SUMIT MEHTA, VSM, THE ARMOURED CORPS ARMY AVSM
IC-51211L MAJOR GENERAL VIKRANT SURESH DESHPANDE, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-51564L MAJOR GENERAL KULESHWAR SINGH DHADWAL, SM, VSM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-51938W MAJOR GENERAL VIVEK NARANG, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-51948A MAJOR GENERAL PARANVIR SINGH PUNIA, SM, VSM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-51955W MAJOR GENERAL KOLANKARA MOHAN NAIR, YSM, SM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-52036N MAJOR GENERAL ARINDAM SAHA, YSM, SM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-52114A MAJOR GENERAL MAHIPAL SINGH RATHORE, SM, VSM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-52183W MAJOR GENERAL AWINDER PAL SINGH BAL, SM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-52352M MAJOR GENERAL DHANANJAY JOSHI, VSM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-52966P MAJOR GENERAL MANDEEP SINGH, SM, THE GARHWAL RIFLES ARMY AVSM
MR-06770H BRIGADIER PAWAN DHULL, VSM, THE ARMY MEDICAL CORPS ARMY AVSM
JC-552551H SUBEDAR H HOKATO SEMA, 9 ASSAM ARMY AVSM
03939-A VICE ADMIRAL SUSHEEL MENON, VSM NAVY AVSM
41470-Z VICE ADMIRAL SRINIVAS KUDARAVALLI NAVY AVSM
04014-Y VICE ADMIRAL ANIL JAGGI NAVY AVSM
03746-N REAR ADMIRAL NIRBHAY BAPNA, VSM NAVY AVSM
76819-N SURGEON VICE ADMIRAL KAVITA SAHAI, SM, VSM NAVY AVSM
03688-F VICE ADMIRAL RAJAT KAPOOR NAVY AVSM
03558-K VICE ADMIRAL AY SARDESAI, VSM NAVY AVSM
75568-W SURGEON REAR ADMIRAL VIVEK HANDE DGAFMS AVSM
20131, AIR MARSHAL MEHTAB SINGH DESWAL, VM, FLYING (PILOT) AIR FORCE AVSM
20227, AIR MARSHAL KONDENKOLANGARA ABOO AHAMED SANJEEB, VSM, AERONAUTICAL ENGINEER (MECHANICAL) AIR FORCE AVSM
20452, AIR MARSHAL TARUN CHAUDHRY, VSM, FLYING (PILOT) AIR FORCE AVSM
20498, AIR VICE MARSHAL SATISH KUMAR MATHUR, FLYING (PILOT)(RETIRED) AIR FORCE AVSM
20680, AIR VICE MARSHAL NAND KUMAR NAIR, VSM,

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

 AIR FORCE AVSM
20865, AIR VICE MARSHAL SETTYPALLI SRINIVASA RAO, VSM,AERONAUTICAL ENGINEER (ELECTRONICS) AIR FORCE AVSM
21162, AIR VICE MARSHAL VADAPALLI RAVI SATYANARAYANA RAJU, VSM, AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) AIR FORCE AVSM
21818, AIR VICE MARSHAL SANJEEV VASHISHTH, VM, FLYING (PILOT) AIR FORCE AVSM
21889, AIR VICE MARSHAL MANMEET SINGH, ADMINISTRATION/FIGHTER CONTROLLER AIR FORCE AVSM
22136, AIR VICE MARSHAL SANJEEV KUMAR TALIYAN, VM, FLYING (PILOT) AIR FORCE AVSM
22940, AIR VICE MARSHAL MANU MIDHA, VM, FLYING (PILOT) AIR FORCE AVSM
37198, AIR VICE MARSHAL KAUSHIK CHATTERJEE, MEDICAL AIR FORCE AVSM
0258-L ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL DONNY MICHAEL, PTM, TM ICG AVSM
ATI VISHISHT SEVA MEDAL
1. IC-44099F LIEUTENANT GENERAL NEERAJ VARSHNEY, VSM, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS ARMY AVSM
IC-48525F LIEUTENANT GENERAL VIKAS ROHELLA, SM**, THE CORPS OF ENGINEERS ARMY AVSM
IC-49132X LIEUTENANT GENERAL RANJEET SINGH, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY AVSM
IC-49479K LIEUTENANT GENERAL HARBINDER SINGH VANDRA, SM, THE CORPS OF SIGNALS ARMY AVSM
IC-49558Y LIEUTENANT GENERAL SHAMSHER SINGH VIRK, SM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-49588W LIEUTENANT GENERAL MOHINDER PAL SINGH, YSM, SM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-49711K LIEUTENANT GENERAL AJAY KUMAR, VSM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-50284L LIEUTENANT GENERAL ADITYA VIKRAM SINGH RATHEE, SM, VSM, THE BRIGADE OF THE GUARDS ARMY AVSM
IC-50664K LIEUTENANT GENERAL HARPAL SINGH, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS ARMY AVSM
IC-50702P LIEUTENANT GENERAL PUNEET AHUJA, SM, VSM, THE INFANTRY ARMY AVSM
MR-05731X LIEUTENANT GENERAL CHIYYARATH GOPALAN MURALIDHARAN, THE ARMY MEDICAL CORPS ARMY AVSM
MR-06043L MAJOR GENERAL PARAG ANANT DESHMUKH DGAFMS AVSM
IC-46172N MAJOR GENERAL RAJESH ARUN MOGHE, VSM, THE MECHANISED INFANTRY (RETIRED) ARMY AVSM
IC-46395L MAJOR GENERAL SANDEEP KUMAR, VSM, THE JUDGE ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT (RETIRED) ARMY AVSM
IC-46832A MAJOR GENERAL AMAR RAMDASANI, YSM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-48643P MAJOR GENERAL SUDHIR KUMAR SHARMA, SM**, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY AVSM
IC-49217N MAJOR GENERAL SUJEET SHIVAJI PATIL, VSM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-49426L MAJOR GENERAL ASHISH SHAH, SM, THE ARMOURED CORPS ARMY AVSM
IC-49879W MAJOR GENERAL GURPREET SINGH CHOUDHRY, SM, VSM, THE ARMY AIR DEFENCE DMA AVSM
IC-50337Y MAJOR GENERAL TARUN AGRAWAL ACQUISITION AVSM
IC-50340Y MAJOR GENERAL VOODEV PARIDA, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY AVSM
IC-50568P MAJOR GENERAL VIKAS CHOUDHARY,YSM NSG AVSM
IC-51169X MAJOR GENERAL SUMIT MEHTA, VSM, THE ARMOURED CORPS ARMY AVSM
IC-51211L MAJOR GENERAL VIKRANT SURESH DESHPANDE, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-51564L MAJOR GENERAL KULESHWAR SINGH DHADWAL, SM, VSM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-51938W MAJOR GENERAL VIVEK NARANG, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-51948A MAJOR GENERAL PARANVIR SINGH PUNIA, SM, VSM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-51955W MAJOR GENERAL KOLANKARA MOHAN NAIR, YSM, SM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-52036N MAJOR GENERAL ARINDAM SAHA, YSM, SM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-52114A MAJOR GENERAL MAHIPAL SINGH RATHORE, SM, VSM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-52183W MAJOR GENERAL AWINDER PAL SINGH BAL, SM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-52352M MAJOR GENERAL DHANANJAY JOSHI, VSM, THE INFANTRY ARMY AVSM
IC-52966P MAJOR GENERAL MANDEEP SINGH, SM, THE GARHWAL RIFLES ARMY AVSM
MR-06770H BRIGADIER PAWAN DHULL, VSM, THE ARMY MEDICAL CORPS ARMY AVSM
JC-552551H SUBEDAR H HOKATO SEMA, 9 ASSAM ARMY AVSM
03939-A VICE ADMIRAL SUSHEEL MENON, VSM NAVY AVSM
41470-Z VICE ADMIRAL SRINIVAS KUDARAVALLI NAVY AVSM
04014-Y VICE ADMIRAL ANIL JAGGI NAVY AVSM
03746-N REAR ADMIRAL NIRBHAY BAPNA, VSM NAVY AVSM
76819-N SURGEON VICE ADMIRAL KAVITA SAHAI, SM, VSM NAVY AVSM
03688-F VICE ADMIRAL RAJAT KAPOOR NAVY AVSM
03558-K VICE ADMIRAL AY SARDESAI, VSM NAVY AVSM
75568-W SURGEON REAR ADMIRAL VIVEK HANDE DGAFMS AVSM
20131, AIR MARSHAL MEHTAB SINGH DESWAL, VM, FLYING (PILOT) AIR FORCE AVSM
20227, AIR MARSHAL KONDENKOLANGARA ABOO AHAMED SANJEEB, VSM, AERONAUTICAL ENGINEER (MECHANICAL) AIR FORCE AVSM
20452, AIR MARSHAL TARUN CHAUDHRY, VSM, FLYING (PILOT) AIR FORCE AVSM
20498, AIR VICE MARSHAL SATISH KUMAR MATHUR, FLYING (PILOT)(RETIRED) AIR FORCE AVSM
20680, AIR VICE MARSHAL NAND KUMAR NAIR, VSM,

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

 AIR FORCE AVSM
20865, AIR VICE MARSHAL SETTYPALLI SRINIVASA RAO, VSM,AERONAUTICAL ENGINEER (ELECTRONICS) AIR FORCE AVSM
21162, AIR VICE MARSHAL VADAPALLI RAVI SATYANARAYANA RAJU, VSM, AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) AIR FORCE AVSM
21818, AIR VICE MARSHAL SANJEEV VASHISHTH, VM, FLYING (PILOT) AIR FORCE AVSM
21889, AIR VICE MARSHAL MANMEET SINGH, ADMINISTRATION/FIGHTER CONTROLLER AIR FORCE AVSM
22136, AIR VICE MARSHAL SANJEEV KUMAR TALIYAN, VM, FLYING (PILOT) AIR FORCE AVSM
22940, AIR VICE MARSHAL MANU MIDHA, VM, FLYING (PILOT) AIR FORCE AVSM
37198, AIR VICE MARSHAL KAUSHIK CHATTERJEE, MEDICAL AIR FORCE AVSM
0258-L ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL DONNY MICHAEL, PTM, TM ICG AVSM
YUDH SEVA MEDAL
1. IC-51602W MAJOR GENERAL MANISH KUMAR, SM**, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, HEADQUARTERS INSPECTOR GENERAL ASSAM RIFLES (NORTH) ARMY YSM
2. IC-51962M MAJOR GENERAL RAHUL OHRI, SM, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY, HEADQUARTERS 29 INFANTRY DIVISION ARMY YSM
3. IC-52377Y MAJOR GENERAL VIVEK BAKSHI, THE 8TH GORKHA RIFLES, HEADQUARTERS 56 INFANTRY DIVISION ARMY YSM
4. IC-52417P MAJOR GENERAL VIJAY MAHADEVAN, SM, THE SIKH LIGHT INFANTRY, HEADQUARTERS COUNTER INSURGENCY FORCE (ROMEO) ARMY YSM
5. IC-57746P BRIGADIER MANDEEP SINGH DHILLON, VSM, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, HEADQUARTERS 9 (INDEPENDENT) MOUNTAIN BRIGADE GROUP ARMY YSM
6. IC-59016H BRIGADIER ARUN KUMAR DAMODARAN, THE CORPS OF ENGINEERS, ADG MILITARY SURVEY ARMY YSM
7. IC-59355H COLONEL RAJITH R UNNI, THE INTELLIGENCE CORPS, INTEGRATED HEADQUARTERS OF MINISTRY OF DEFENCE (ARMY) ARMY YSM
8. 26300, GROUP CAPTAIN RAVINDER AHLAWAT, VM, FLYING (PILOT) AIR FORCE YSM
9. 26717, GROUP CAPTAIN AMIT DUBEY, VM, FLYING (PILOT) AIR FORCE YSM
BAR TO SENA MEDAL (DISTINGUISHED)
1. IC-54116K BRIGADIER PATHIYERI SUNIL KUMAR, SM**, THE MECHANISED INFANTRY ARMY BAR TO SM(D)
2. IC-62246F COLONEL VISHESH ARORA, SM, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES ARMY BAR TO SM(D)
SENA MEDAL (DISTINGUISHED)
IC-46930A MAJOR GENERAL MANOJ OOMMEN, THE CORPS OF ENGINEERS ARMY SM(D)
IC-48535L MAJOR GENERAL SANDEEP NARANG, THE ARMY ORDNANCE CORPS ARMY SM(D)
IC-49959N MAJOR GENERAL PANKAJ PANCHANANDA, VSM, THE ARMY ORDNANCE CORPS ARMY SM(D)
IC-51190A MAJOR GENERAL RAJIV CHAUHAN, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY SM(D)
IC-51543P MAJOR GENERAL RAJU BATRA, THE CORPS OF ENGINEERS ARMY SM(D)
IC-51615N MAJOR GENERAL PARAMVIR SINGH DAGAR, VSM, THE INFANTRY ARMY SM(D)
IC-51930K MAJOR GENERAL ATUL KUMAR BHAT, THE ARMOURED CORPS ARMY SM(D)
IC-51956Y MAJOR GENERAL KUNDAN KUMAR SINGH, THE INFANTRY ARMY SM(D)
IC-52200L MAJOR GENERAL ROHIN BAWA, YSM, THE INFANTRY ARMY SM(D)
IC-52295W MAJOR GENERAL RAJESH BHAT, THE CORPS OF ENGINEERS ARMY SM(D)
IC-52349M MAJOR GENERAL KARTIK C SESHADRI, VSM, THE INFANTRY ARMY SM(D)
IC-54768H MAJOR GENERAL GAURAV BAGGA, THE INFANTRY ARMY SM(D)
IC-48968H BRIGADIER LOKINDER CHANDEL, VSM, THE MAHAR REGIMENT ARMY SM(D)
IC-51574P BRIGADIER DIGVIJAY SINGH BASERA, VSM** KSB SM(D)
IC-51643A BRIGADIER RUSSEL D’SOUZA, THE MECHANISED INFANTRY ARMY SM(D)
IC-52447M BRIGADIER MANOJ KANT UPRETI, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY SM(D)
IC-52727A BRIGADIER MOHAMMED ARIF SHAIK, THE ARMOURED CORPS ARMY SM(D)
IC-52751W BRIGADIER AMIT SUNEJA, THE CORPS OF SIGNALS ARMY SM(D)
IC-52770F BRIGADIER MANOJ KHARKWAL, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY SM(D)
IC-52800N BRIGADIER NAVTEJ SINGH SOHAL, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY SM(D)
IC-52911L BRIGADIER S BALAKRISHNAN, THE CORPS OF SIGNALS ARMY SM(D)
IC-52947K BRIGADIER RAMAN KUMAR SV HQ,DGBR SM(D)
IC-53212M BRIGADIER JITENDRA NANDAN BHATT, VSM, THE CORPS OF SIGNALS ARMY SM(D)
IC-53589W BRIGADIER NITIN BHATIA, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY SM(D)
IC-53869K BRIGADIER PARAMJIT SINGH JYOTI, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS ARMY SM(D)
IC-53926A BRIGADIER AMANDEEP MALHI, VSM**, THE PUNJAB REGIMENT ARMY SM(D)
IC-53960A BRIGADIER RAHUL SANGWAN, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS ARMY SM(D)
IC-54172H BRIGADIER ANURANJAN SRIVASTAVA, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY SM(D)
IC-54786L BRIGADIER ASHOK RANA, THE DOGRA REGIMENT ARMY SM(D)
IC-56603H BRIGADIER NISHANT SHARMA, VSM, THE BRIGADE OF THE GUARDS ARMY SM(D)
IC-57167H BRIGADIER SHIVA KANT SHUKLA, THE RAJPUT REGIMENT ARMY SM(D)
IC-57847H BRIGADIER RAHUL KUMAR, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES ARMY SM(D)
IC-58360F BRIGADIER PRAYOG SUBBA, THE BIHAR REGIMENT ARMY SM(D)
IC-59534H BRIGADIER SUDESH KUMAR DHILLLON, THE CORPS OF SIGNALS ARMY SM(D)
IC-60648A COLONEL VIKRANT MEHTA, THE ARMOURED CORPS ARMY SM(D)
IC-61021M COLONEL YASH VARDHAN PATEL IC SM(D)
IC-67486H COLONEL PRASHANT KUMAR, THE INTELLIGENCE CORPS ARMY SM(D)
IC-70248F COLONEL PRASHANTH BHAT, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY SM(D)
MR-07032L COLONEL SAMEER MEHROTRA, THE ARMY MEDICAL CORPS ARMY SM(D)
IC-65409P LIEUTENANT COLONEL ANIL PANDIT DSC SM(D)
IC-77167K MAJOR AKASH TRIPATHI, THE RAJPUT REGIMENT ARMY SM(D)
JC-821403P NAIB SUBEDAR JAISMINE, 41 ARTILLERY DIVISION PROVOST UNIT ARMY SM(D)
13619111K SEPOY RUDRA SINGH DSC SM(D)
NAO SENA MEDAL (DISTINGUISHED)
1. 03977-N REAR ADMIRAL ADITYA HARA NAVY NM(D)
2. 75927-K COMMODORE PAWAN DHINGRA NAVY NM(D)
3. 04548-K COMMODORE MANJIT M THOMAS NAVY NM(D)
4. 04025-Y COMMODORE ATUL DESWAL NAVY NM(D)
5. 75927-K SURGEON COMMANDER KAUSHIK KUMAR BHOL NAVY NM(D)
6. 51477-T COMMODORE JOHN RAJEEV NAVY NM(D)
7. 41807-R COMMODORE GAUTAM BEDI NAVY NM(D)
8. 05248-A CAPTAIN DEEPAK BALI NAVY NM(D)
VAYU SENA MEDAL (DISTINGUISHED)
1. 20464, AIR VICE MARSHAL RAJIV TALWAR, FLYING (PILOT) (RETIRED) AIR FORCE VM(D)
2. 22919, AIR VICE MARSHAL MANISH KHULLAR, FLYING (PILOT) AIR FORCE VM(D)
3. 25092, AIR COMMODORE DEEPAK PANT, FLYING (PILOT) AIR FORCE VM(D)
4. 25639, GROUP CAPTAIN SHIV KUMAR, FLYING (PILOT) AIR FORCE VM(D)
5. 27687, GROUP CAPTAIN TUSHAR SRIVASTAVA FLYING (PILOT) AIR FORCE VM(D)
6. 28016, GROUP CAPTAIN AMIT VIKAS MALPURE, FLYING (PILOT) AIR FORCE VM(D)
7. 28171, GROUP CAPTAIN VARINDER SAINI, FLYING (PILOT) AIR FORCE VM(D)
8. 28178, GROUP CAPTAIN SHUBHANKAN, FLYING (PILOT) AIR FORCE VM(D)
9. 28183, GROUP CAPTAIN PRASHANT SINGH NEGI, FLYING (PILOT) AIR FORCE VM(D)
10. 28188, GROUP CAPTAIN SPARSH SINGHAL, FLYING (PILOT) AIR FORCE VM(D)
11. 28197 GROUP CAPTAIN MANICKAM SURENDRAN FLYING (PILOT) AIR FORCE VM(D)
12. 28441, GROUP CAPTAIN NAISHAD KIRIT KUMAR PUROHIT, FLYING (PILOT) AIR FORCE VM(D)
13. 28442, GROUP CAPTAIN MANOJ YADAV, FLYING (PILOT) AIR FORCE VM(D)
14. 28650, GROUP CAPTAIN SRINIVASAMURTHY VENKATARAMANAN, FLYING (PILOT) AIR FORCE VM(D)
VISHISHT SEVA MEDAL
IC-48718F MAJOR GENERAL ARVIND YADAV, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY VSM
IC-49428W MAJOR GENERAL MANISH ARORA, THE ARMY AIR DEFENCE ARMY VSM
IC-49759X MAJOR GENERAL RAJDEEP SINGH RAWAL, SM, THE CORPS OF ENGINEERS ARMY VSM
IC-49908A MAJOR GENERAL VISHAL AGARWAL, SM, THE BRIGADE OF THE GUARDS ARMY VSM
IC-49952K MAJOR GENERAL GUMMADI SRINIVAS, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY VSM
IC-50329A MAJOR GENERAL PRABHJOT SINGH BHATTI, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY VSM
IC-50351L MAJOR GENERAL AJAY FEROZE SHAH, THE BRIGADE OF THE GUARDS ARMY VSM
IC-50729M MAJOR GENERAL IRVINDER SINGH GILL, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY VSM
IC-50766A MAJOR GENERAL MANOJ KUMAR MATHUR, THE INFANTRY ARMY VSM
IC-51156A MAJOR GENERAL DP SINGH, ARTY ARMY VSM
IC-51240A MAJOR GENERAL SALIL SETH, THE BRIGADE OF THE GUARDS ARMY VSM
IC-51246F MAJOR GENERAL RAHUL SHARMA, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY VSM
IC-51267X MAJOR GENERAL AKHILESH KUMAR, SM, THE INFANTRY ARMY VSM
IC-51474K MAJOR GENERAL SUNIL SHEORAN, SM**, THE INFANTRY ARMY VSM
IC-51590M MAJOR GENERAL RAVINDER KUMAR, SM, THE INFANTRY ARMY VSM
IC-51741A MAJOR GENERAL ANINDYA AUDDY, THE CORPS OF SIGNALS ARMY VSM
IC-51951A MAJOR GENERAL SANDEEP PURI, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY VSM
IC-51968N MAJOR GENERAL KAUSHIK MUKHERJEE, SM, THE INFANTRY ARMY VSM
IC-51983H MAJOR GENERAL T RAJESH BHANU, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY VSM
IC-52016A MAJOR GENERAL NAVEEN MAHAJAN, SM, THE INFANTRY ARMY VSM
IC-52175X MAJOR GENERAL KRISHNENDU KUMAR CHAKRABARTI, THE CORPS OF SIGNALS ARMY VSM
IC-52350F MAJOR GENERAL JITENDRA SINGH, THE CORPS OF ENGINEERS ARMY VSM
IC-52355A MAJOR GENERAL ASHISH KHURANA, THE ARMY AIR DEFENCE ARMY VSM
IC-52376W MAJOR GENERAL ROHIT MEHROTRA, THE ARMOURED CORPS ARMY VSM
IC-52384P MAJOR GENERAL RADHIKA RAMAN TIWARI, THE ARMY SERVICE CORPS ARMY VSM
IC-52421X MAJOR GENERAL NANGARE PARAG KESHAVRAO, SM, THE INFANTRY ARMY VSM
IC-54627N MAJOR GENERAL NIRANJAN RAJKUMAR JAKHAR, SM**, THE INFANTRY ARMY VSM
V-00486W MAJOR GENERAL SANTHA SUBRAMANIAM BALAJE, THE REMOUNT VETERINARY CORPS ARMY VSM
IC-50742W BRIGADIER VAYDEESH MAHAJAN, THE ARMY AIR DEFENCE ARMY VSM
IC-51191H BRIGADIER G MANOJ HQ IDS VSM
IC-53244P BRIGADIER VIKRAM JEET SINGH BIRDI, SM, THE GRENADIERS ARMY VSM
IC-53310M BRIGADIER RUPESH SEHGAL HQ IDS VSM
IC-53533K BRIGADIER RANJITH JOHN, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS ARMY VSM
IC-53893A BRIGADIER JATENDER PAL SINGH GILL, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS ARMY VSM
IC-53966F BRIGADIER RAGHVINDER SINGH BUDHWAR, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS ARMY VSM
IC-56132A BRIGADIER ATUL CHAUDHARY, SM, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY VSM
IC-57202A BRIGADIER SIDDHARTH MALIK, SM, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS ARMY VSM
IC-58267A BRIGADIER HIMANSHU BHATNAGAR, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY VSM
MR-06641H BRIGADIER TONY JOSEPH RAPPAI, THE ARMY MEDICAL CORPS ARMY VSM
MR-06667X BRIGADIER FAIZ MOINUDDIN HARIS AHMAD, THE ARMY MEDICAL CORPS ARMY VSM
MR-06851H BRIGADIER SANJEEV SENGUPTA, THE ARMY MEDICAL CORPS ARMY VSM
DR-10470Y BRIGADIER SUKHBIR SINGH CHOPRA, THE ARMY DENTAL CORPS ARMY VSM
IC-54094W COLONEL RAJESH THOMAS DDP VSM
IC-56193X COLONEL DIPINDER SINGH VIRK, THE ARMOURED CORPS ARMY VSM
IC-56511W COLONEL NAVEEN GAHLOT, SM, THE INTELLIGENCE CORPS ARMY VSM
IC-58208N COLONEL SATINDER BIR SINGH, THE ARMY SERVICE CORPS ARMY VSM
IC-58646W COLONEL VIVEK DABAS, THE ARMY ORDNANCE CORPS ARMY VSM
IC-58721P COLONEL ANURAG BEHARI MATHUR, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS ARMY VSM
IC-59507Y COLONEL RITESH KUMAR SINGH, THE ARMY SERVICE CORPS ARMY VSM
IC-59602L COLONEL SURJEET SINGH TANWAR, THE MECHANISED INFANTRY ARMY VSM
IC-59608M COLONEL ABHIJEET CHANDRAKANT TEMBE, THE 8TH GORKHA RIFLES ARMY VSM
IC-59683W COLONEL PRAMAN CHAND DUBE, THE ARMY AIR DEFENCE ARMY VSM
IC-59698 COLONEL RAKESH KUMAR ANAND IDS VSM
IC-59938L COLONEL PRANJAL BHARGAVA, THE DOGRA REGIMENT ARMY VSM
IC-59944Y COLONEL ASHWANI KUMAR, THE PUNJAB REGIMENT ARMY VSM
IC-59965P COLONEL PRADEEP GOVINDAN, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY VSM
IC-60114P COLONEL MRIDUL VERMA, THE ASSAM REGIMENT ARMY VSM
IC-60251N COLONEL TANMAY PATHAK, THE SIKH LIGHT INFANTRY ARMY VSM
IC-60547M COLONEL ASHISH UPRETI, THE CORPS OF ENGINEERS ARMY VSM
IC-60560W COLONEL AMAN MOHAN, THE MARATHA LIGHT INFANTRY ARMY VSM
IC-60646P COLONEL MAHALINGAM RADHAKRISHNAN, THE MADRAS REGIMENT ARMY VSM
IC-60684L COLONEL AMBAR KUMAR, THE ARMY AIR DEFENCE ARMY VSM
IC-60696A COLONEL SHIVENDAR KUMAR, THE DOGRA REGIMENT ARMY VSM
IC-60853F COLONEL ANSHUMAN BHADAURIA NIM VSM
IC-61513L COLONEL PUNEET PRATAP SINGH TOMAR, THE SIKH LIGHT INFANTRY ARMY VSM
IC-62001L COLONEL VINODKUMAR BAPUSO PATIL, THE MARATHA LIGHT INFANTRY ARMY VSM
IC-62111A COLONEL PRIKSHIT DAHIYA, THE GRENADIERS ARMY VSM
IC-62569K COLONEL SAMRAT SHAHAJI NIGDE, THE CORPS OF ENGINEERS ARMY VSM
IC-62574P COLONEL KASIM SHANAZ, THE REGIMENT OF ARTILLERY ARMY VSM
IC-63499H COLONEL KAMAKHYA SINGH, THE MADRAS REGIMENT ARMY VSM
IC-64364N COLONEL RAN VIJAY SINGH, THE SIKH REGIMENT ARMY VSM
IC-64756F COLONEL AVINASH RAWAL, THE ARMY EDUCATION CORPS ARMY VSM
IC-69581 COLONEL BIBHU PRASAD PANIGRAHI, ARMY AVN ARMY VSM
IC-74110K COLONEL SOFIYA QURESHI, THE CORPS OF SIGNALS ARMY VSM
MR-07243N COLONEL SUBHASH CHANDRA SHAW, THE ARMY MEDICAL CORPS ARMY VSM
MR-07566W COLONEL ADITYA JOSHI, THE ARMY MEDICAL CORPS ARMY VSM
MR-08310A COLONEL VIKRAM SINGH SHEKHAWAT, THE ARMY MEDICAL CORPS ARMY VSM
NTR-16675K COLONEL DHARMENDRA SINGH CHAUHAN ARMY VSM
IC-67335K LIEUTENANT COLONEL SACHIN CHAMOLI SSS VSM
IC-68419K LIEUTENANT COLONEL AMIT SHARMA, THE ARMY EDUCATION CORPS ARMY VSM
IC-69526X LIEUTENANT COLONEL TRIVEDI PARAGKUMAR ASHOKKUMAR OSD, G20 DIV VSM
IC-72594W LIEUTENANT COLONEL ANKIT SHARMA, THE CORPS OF SIGNALS ARMY VSM
IC-79578L MAJOR PAWAN KUMAR SANGWAN, THE SIKH REGIMENT ARMY VSM
JC-489997A SUBEDAR MAJOR RAKESH SINGH RAWAT, 15 JAT ARMY VSM
2704923F HAVILDAR RAMESH KUMAR JIM&WS VSM
03736-R REAR ADMIRAL RUPAK BARUA NAVY VSM
03835-R REAR ADMIRAL AJAY D THEOPHILUS NAVY VSM
04172-F REAR ADMIRAL SRINIVAS MADDULA NAVY VSM
04436-F REAR ADMIRAL SRITANU GURU NAVY VSM
41659-B REAR ADMIRAL ARVIND RAWAL NAVY VSM
51293-Z REAR ADMIRAL R ADHISRINIVASAN NAVY VSM
75471-Z SURG REAR ADMIRAL DILIP RAGHAVAN NAVY VSM
04411-Z COMMODORE HARISH BAHUGUNA NAVY VSM
04646-H COMMODORE SAKET KHANNA NAVY VSM
04783-W COMMODORE KAMAL K CHOUDHURY NAVY VSM
04814-R COMMODORE ABHISHEK KUMAR NAVY VSM
51480-Z COMMODORE SATYA PRADEEP PATEL, NAVY VSM
51506-H COMMODORE PURAN KUMAR ARIGAPUDI NAVY VSM
70371-H COMMODORE RAJESH KUMAR SHARMA SSS VSM
04811-H CAPTAIN ABHISHEK SIMLAI NAVY VSM
05111-R CAPTAIN ALOK DIWYA CDS VSM
51434-W CAPTAIN (TS) JS RAMAN NAVY VSM
124998-N PRAKASH C SAHOO, MCPO I NAVY VSM
19488, AIR VICE MARSHAL MANOJ KUMAR, LOGISTICS AIR FORCE VSM
20269, AIR VICE MARSHAL RAMAN GURUHARI, AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) AIR FORCE VSM
20287, AIR VICE MARSHAL VIVEK SINGH BLOURIA, AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) AIR FORCE VSM
20632, AIR VICE MARSHAL MANOJ KUMAR MEHRA, ACCOUNTS AIR FORCE VSM
20756, AIR VICE MARSHAL DEEPAK SUDHIR JOSHI, FLYING (PILOT) AIR FORCE VSM
21635, AIR COMMODORE AKSHAY KUMAR BISHNOI, LOGISTICS AIR FORCE VSM
21764, AIR COMMODORE RADHAKRISHNAN SREEKUMARI UNNIKRISHNAN, AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) AIR FORCE VSM
22014, AIR COMMODORE SHINE C DATHAN,AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) AIR FORCE VSM
22017, AIR COMMODORE AJAY DUTT SHARMA,AERONAUTICAL ENGINEER (MECHANICAL) AIR FORCE VSM
113. 23408, AIR COMMODORE MANDETIRA MADAPPA THIMMAIAH,

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

 AIR FORCE VSM
114. 23409, AIR COMMODORE ASHUTOSH SHRIVASTAVA, AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) AIR FORCE VSM
115. 24558, AIR COMMODORE SHIVANAND, ADMINISTRATIVE/ FIGHTER CONTROLLER AIR FORCE VSM
116. 24276, GROUP CAPTAIN SHUBHRADEEP NIGAM (LOGISTICS) IC VSM
117. 26147, GROUP CAPTAIN MOHIT SRIVASTAV, ADMINISTRATION/ FIGHTER CONTROLLER AIR FORCE VSM
118. 27327, GROUP CAPTAIN RAVINDRA AGARWAL, AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) AIR FORCE VSM
119. 27579, GROUP CAPTAIN GURVINDER SINGH PALLHA,AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) AIR FORCE VSM
120. 27891, GROUP CAPTAIN NISHANT VERMA,AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) AIR FORCE VSM
121. 27927, GROUP CAPTAIN SAURABH SINGH CHAUHAN, AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) AIR FORCE VSM
122. 28759, GROUP CAPTAIN SANDEEP S SHETTY, ADMINISTRATION/ AIR TRAFFIC CONTROLLER AIR FORCE VSM
123. 26511, WING COMMANDER ANKIT ABBOTT, FLYING (PILOT) AIR FORCE VSM
124. 28414, WING COMMANDER NAVJYOT KAUR, MEDICAL AIR FORCE VSM
125. 711669, MASTER WARRANT OFFICER VINOD THANKAPPAN NAIR, MEDICAL ASSISTANT AIR FORCE VSM
126. 721046, MASTER WARRANT OFFICER PRADEEP KUMAR YADAV, MECHANICAL TRANSPORT DRIVER AIR FORCE VSM
127. 770372, MASTER WARRANT OFFICER ANURAG SHUKLA, AIRCRAFTS HAND GENERAL DUTIES AIR FORCE VSM
128. 791955, WARRANT OFFICER NIRAJ KUMAR, RADIO FITTER AIR FORCE VSM
129. 750655, JUNIOR WARRANT OFFICER NITYA NAND, MISSILE FITTER (MECHANICAL) AIR FORCE VSM
130. 914653, JUNIOR WARRANT OFFICER AJAY KUMAR, FLIGHT GUNNER AIR FORCE VSM
131. 915044, JUNIOR WARRANT OFFICER DILLIP KUMAR BASANTARA,WEAPON FITTER (RESTRUCTURED) AIR FORCE VSM
132. 924667, JUNIOR WARRANT OFFICER PANKAJ SINGH, INDIAN AIR FORCE (GARUD) AIR FORCE VSM
133. 0410-E DEPUTY INSPECTOR GENERAL SITARAM KARRI ICG VSM
BRDB
1. GO-2336Y R SRINIVASA RAO, SE (CIV) BRDB VSM
2. GO-002243K SUBHASH CHANDRA LOONIYA, SE (CIV) BRDBVSM

 

Stay updated with the latest - Click here to follow us on Instagram

© IE Online Media Services Pvt Ltd
Latest Comment
Post Comment
Read Comments
Advertisement
Loading Taboola...
Top Stories
President Droupadi Murmu on Republic Day
Amid tariff stress, Murmu points to self-reliance in Republic Day message
Padma Awards 2026 announced: Dharmendra, Mammootty, Alka Yagnik among winners
Padma Awards 2026: Dharmendra to get Padma Vibhushan; Padma Bhushan for Mammootty
She typically stays up until about 2 am watching television and wakes up naturally around 10 am
This 101-year-old woman credits late-night snacks and 'night owl' routine for her incredible longevity
IND vs NZ 3rd T20 Live Cricket Score: IND take on NZ in 3rd T20I
India vs New Zealand 3rd T20I, Live Cricket Score
davos meeting 2026
Money spent on Davos holidays could be used to clean up our cities
Live Blog
Advertisement
Advertisement