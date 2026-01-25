Shubhanshu Shukla awarded Ashoka Chakra. Check full list

Stay updated with the latest - Click here to follow us on Instagram
On the eve of the 77th Republic Day, President Droupadi Murmu approved Gallantry awards for 70 Armed Forces personnel, including six posthumous honours, recognising exceptional courage and devotion to duty. ISRO astronaut and IAF Group Captain Shubhanshu Shukla, who spent time aboard the International Space Station last year, was awarded the Ashoka Chakra. This is India’s highest peace-time gallantry award.
The list of awards announced on Sunday include the Ashok Chakra, Kirti Chakra, Shaurya Chakra and several service medals across the Army, Navy and Air Force.
In addition, the President cleared military decorations for 301 personnel, marking one of the largest recognitions of bravery and service in recent years.
|SL. NO.
|RANK & NAME
|SERVICE
|AWARD
|ASHOKA CHAKRA
|1.
|29014 GROUP CAPTAIN SHUBHANSHU SHUKLA, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|ASHOKA CHAKRA
|KIRTI CHAKRA
|1.
|IC-81753K MAJOR ARSHDEEP SINGH, ARMD, 1 ASSAM RIF
|ARMY
|KIRTI CHAKRA
|2.
|JC-415036K NAIB SUBEDAR DOLESHWAR SUBBA, 2 PARA (SF)
|ARMY
|KIRTI CHAKRA
|3.
|25284 GROUP CAPTAIN PRASHANTH BALAKRISHNAN NAIR, FLYING(PILOT)
|AIR FORCE
|KIRTI CHAKRA
|SHAURYA CHAKRA
|
|IC-71626F LIEUTENANT COLONEL GHATAGE ADITYA SHRIKUMAR, 21 PARA (SF)
|ARMY
|SHAURYA CHAKRA
|
|IC-83399Y MAJOR ANSHUL BALTOO, JAK LI, 32 ASSAM RIF
|ARMY
|SHAURYA CHAKRA
|
|IC-84586K MAJOR SHIVKANT YADAV, 5 PARA (SF)
|ARMY
|SHAURYA CHAKRA
|
|SS-49451K MAJOR VIVEK, MECH INF, 42 RR
|ARMY
|SHAURYA CHAKRA
|
|SS-49484P MAJOR LEISHANGTHEM DEEPAK SINGH, 11 PARA (SF)
|ARMY
|SHAURYA CHAKRA
|
|IC-85492Y CAPTAIN YOGENDER SINGH THAKUR, 6 PARA (SF)
|ARMY
|SHAURYA CHAKRA
|
|JC-0110806H SUBEDAR P H MOSES, 1 ASSAM RIF
|ARMY
|SHAURYA CHAKRA
|
|15507686K L/DFR BALDEV CHAND, ARMD, 4 RR (POSTHUMOUS)
|ARMY
|SHAURYA CHAKRA
|
|G/38589Y RIFLEMAN MANGLEM SANG VAIPHEI, 3 ASSAM RIF
|ARMY
|SHAURYA CHAKRA
|
|G/5019682A RIFLEMAN DHURBA JYOTI DUTTA, 33 ASSAM RIF
|ARMY
|SHAURYA CHAKRA
|
|08030-Z LIEUTENANT COMMANDER DILNA K
|NAVY
|SHAURYA CHAKRA
|
|09134-H LIEUTENANT COMMANDER ROOPA A
|NAVY
|SHAURYA CHAKRA
|
|129078 ASSISTANT COMMANDANT VIPIN WILSON
|MHA
|SHAURYA CHAKRA
|BAR TO SENA MEDAL (GALLANTRY)
|1.
|3010203A L/HAV SATYA PAL SINGH, SM, 6 RAJPUT
|ARMY
|BAR TO SM(G)
|SENA MEDAL (GALLANTRY)
|
|IC-67549A COLONEL AMIT DADHWAL, 205 ARMY AVN SQN (UH)
|ARMY
|SM(G)
|
|IC-75356P LIEUTENANT COLONEL MUDIGERE RAJAGOPAL SUHAS, 1 PARA (SF)
|ARMY
|SM(G)
|
|TA-42579P LIEUTENANT COLONEL PRADEEP SHOURY ARYA, SC, VSM
|ARMY
|SM(G)
|
|SS-49455A MAJOR KULBIR SINGH MOHAN, PARA, HQ SFF
|ARMY
|SM(G)
|
|IC-79113F MAJOR ANEESH CHANDRAN C, KUMAON, 1 ASSAM RIF
|ARMY
|SM(G)
|
|IC-79876X MAJOR CHARANJIT SINGH, 20 RR
|ARMY
|SM(G)
|
|IC-80884H MAJOR NAGAVIGNESH KA, 1831 MED REGT
|ARMY
|SM(G)
|
|IC-83189Y MAJOR ROHIT KUMAR, 12 PARA (SF)
|ARMY
|SM(G)
|
|IC-83280P MAJOR SIVAPRASAD K, GUARDS, 3 ASSAM RIF
|ARMY
|SM(G)
|
|IC-83956M MAJOR AKSHAY ANAND, ARTY, 36 ASSAM RIF
|ARMY
|SM(G)
|
|IC-84276Y MAJOR C SAI VIVEK, ARTY, 33 ASSAM RIF
|ARMY
|SM(G)
|
|IC-84360Y MAJOR VISHWA PRAKASH DUBEY, ARMD, 23 ASSAM RIF
|ARMY
|SM(G)
|
|SS-49911A MAJOR ROHIT KUMAR, 5 GR, 23 ASSAM RIF
|ARMY
|SM(G)
|
|SS-49953M MAJOR RAVI KUMAR SINGH, ARMD, 46 ASSAM RIF
|ARMY
|SM(G)
|
|SS-50198A MAJOR TUSHAR NAGRAIK, ARMD, 21 ASSAM RIF
|ARMY
|SM(G)
|
|IC-85517A CAPTAIN AJINKYA PANDIT KANASE, ASSAM, 42 RR
|ARMY
|SM(G)
|
|IC-85919X CAPTAIN JAGDEEP NARAYAN, 1 PARA (SF)
|ARMY
|SM(G)
|
|IC-90073L CAPTAIN PRABHAT KUMAR SINGH, 7 JAT
|ARMY
|SM(G)
|
|SS-51124X CAPTAIN GURSHARAN SINGH, 11 PARA (SF)
|ARMY
|SM(G)
|
|JC-572618X SUBEDAR DHARAMVEER, MAHAR, HQ 112 MTN BDE (POSTHUMOUS)
|ARMY
|SM(G)
|
|JC-2102807 SUBEDAR RAJ KUMAR MANJHI, 43 ASSAM RIF
|ARMY
|SM(G)
|
|JC-414509L SUBEDAR GOPAL SINGH, 2 PARA (SF)
|ARMY
|SM(G)
|
|JC-433179M SUBEDAR KULDEEP CHAND, 9 PUNJAB (POSTHUMOUS)
|ARMY
|SM(G)
|
|JC-595471Y SUBEDAR SHAMAS DIN, 6 JAK LI
|ARMY
|SM(G)
|
|JC-415213Y NAIB SUBEDAR MOHMAD IQBAL TEELI, 12 PARA (SF)
|ARMY
|SM(G)
|
|JC-493004N NAIB SUBEDAR PAWAN KUMAR, 7 JAT
|ARMY
|SM(G)
|
|JC-878802X NAIB SUBEDAR SARIFUL MANDAL, 41 FD REGT
|ARMY
|SM(G)
|
|JC-235122M NAIB RIS RANA PRATAP SINGH, THE PRESIDENT’S BODYGUARD
|ARMY
|SM(G)
|
|13627814A HAVILDAR JHANTU ALI SHAIKH, 6 PARA (SF) (POSTHUMOUS)
|ARMY
|SM(G)
|
|13770139F HAVILDAR ANAND SUMAN RANA, 6 JAK RIF
|ARMY
|SM(G)
|
|2706728H HAVILDAR MAKSOOD DEEN, 1211 MED REGT
|ARMY
|SM(G)
|
|4200935H HAVILDAR PURAN SINGH KHARAYAT, 4 KUMAON
|ARMY
|SM(G)
|
|4376814K HAVILDAR MD SAROJ KHAN, 11 PARA (SF)
|ARMY
|SM(G)
|
|9427550N HAVILDAR YANG DORJEE LAMA, 12 PARA (SF)
|ARMY
|SM(G)
|
|15508342X L/DFR BHARAVAD MEHULBHAI MEPABHAI, ARMD, 24 RR (POSTHUMOUS)
|ARMY
|SM(G)
|
|4293112M NAIK RANJAY KUMAR, 8 BIHAR
|ARMY
|SM(G)
|
|3014240L LANCE NAIK ASHOK KUMAR BHINCHAR, RAJPUT, 44 RR
|ARMY
|SM(G)
|
|12945113P SEPOY SHABIR AHMAD, 159 INF BN (TA)
|ARMY
|SM(G)
|
|2813485A SEPOY GYAKAR SANDIP PANDURANG, MARATHA LI, 17 RR (POSTHUMOUS)
|ARMY
|SM(G)
|
|4381203Y SEPOY KADAOHUM BELLAI, ASSAM, 42 RR
|ARMY
|SM(G)
|
|G/5020947L RIFLEMAN WAIKHOM MOHAN SINGH, 43 ASSAM RIF
|ARMY
|SM(G)
|
|G/5023810K RIFLEMAN THANGGOULUN SINGSON, 1 ASSAM RIF
|ARMY
|SM(G)
|
|13631405K PTR BRINGER HK, 5 PARA (SF)
|ARMY
|SM(G)
|
|4593282P PTR DEEPCHAND KARGWAL, 21 PARA (SF)
|ARMY
|SM(G)
|NAO SENA MEDAL (GALLANTRY)
|
|06956-H COMMANDER NARDEEP SINGH
|NAVY
|NM(G)
|
|09897-T LIEUTENANT COMMANDER RISHABH PURBIA
|NAVY
|NM(G)
|
|05855-F COMMANDER RAJESHWAR KUMAR SHARMA
|NAVY
|NM(G)
|
|08901-B LIEUTENANT COMMANDER PRASHANT RAJ
|NAVY
|NM(G)
|
|06251-F COMMANDER HARPREET SINGH
|NAVY
|NM(G)
|
|06136-W CAPTAIN PIYUSH KATIYAR
|NAVY
|NM(G)
|VAYU SENA MEDAL (GALLANTRY)
|1.
|29503, WING COMMANDER SHOBHIT VYAS FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|VM(G)
|2.
|919768, JUNIOR WARRANT OFFICER KIRPAL SINGH SALARIA, PARACHUTE JUMP INSTRUCTOR
|AIR FORCE
|VM(G)
The President also approved 301 military decorations to Armed Forces and other personnel. These include 30 Param Vishisht Seva Medals; four Uttam Yudh Seva Medals; 56 Ati Vishisht Seva Medals; 09 Yudh Seva Medals; two Bar to Sena Medals (Distinguished); 43 Sena Medals (Distinguished); eight Nao Sena Medals (Distinguished); 14 Vayu Sena Medals (Distinguished); and 135 Vishisht Seva Medals. The list of recipients is as follows:
|SL. NO.
|RANK & NAME
|SERVICE
|DECORATION
|PARAM VISHISHT SEVA MEDAL
|
|IC-43297A LIEUTENANT GENERAL JAGMOHAN SINGH SIDANA, AVSM, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS (RETIRED)
|ARMY
|PVSM
|
|IC-43655A LIEUTENANT GENERAL K VINOD KUMAR, AVSM, THE CORPS OF SIGNALS (RETIRED)
|ARMY
|PVSM
|
|IC-44065N LIEUTENANT GENERAL MANJINDER SINGH, AVSM, YSM, VSM, THE INFANTRY
|ARMY
|PVSM
|
|IC-47023M LIEUTENANT GENERAL NAVNEET SINGH SARNA, AVSM, SM, VSM THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|PVSM
|
|IC-47076L LIEUTENANT GENERAL RAKESH KAPOOR, AVSM, VSM, THE ARMOURED CORPS (RETIRED)
|ARMY
|PVSM
|
|IC-47253A LIEUTENANT GENERAL GAJENDRA JOSHI, AVSM, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|PVSM
|
|IC-47603F LIEUTENANT GENERAL VIRESH PRATAP SINGH KAUSHIK, UYSM, YSM, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|PVSM
|
|IC-47657H LIEUTENANT GENERAL MICHAEL ANTHONY JUDE FERNANDEZ, AVSM, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|PVSM
|
|IC-48067W LIEUTENANT GENERAL RASHIM BALI, UYSM, AVSM, SM, VSM, THE INFANTRY
|ARMY
|PVSM
|
|IC-48085Y LIEUTENANT GENERAL MANISH MOHAN ERRY, UYSM, AVSM, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|PVSM
|
|IC-48389W LIEUTENANT GENERAL HARJEET SINGH SAHI, UYSM, AVSM, YSM, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|PVSM
|
|IC-48427F LIEUTENANT GENERAL ARVIND WALIA, AVSM, THE CORPS OF ENGINEERS (RETIRED)
|ARMY
|PVSM
|
|IC-48677H LIEUTENANT GENERAL DHEERENDRA SINGH KUSHWAH, AVSM, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|PVSM
|
|IC-49200A LIEUTENANT GENERAL PRIT PAL SINGH, AVSM, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|PVSM
|
|IC-50257F LIEUTENANT GENERAL SUMER IVAN D’CUNHA, SM, THE ARMY AIR DEFENCE
|ARMY
|PVSM
|
|IC-48957W MAJOR GENERAL GURPREET SINGH, AVSM, SM, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|PVSM
|
|IC-48963K MAJOR GENERAL PANKAJ MALHOTRA, AVSM, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|PVSM
|
|IC-49591W MAJOR GENERAL ROOPESH MEHTA
|ARMY
|PVSM
|
|IC-49870F MAJOR GENERAL CHARNJIT SINGH MANN, AVSM, VSM, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|PVSM
|
|03221-W VICE ADMIRAL KRISHNA SWAMINATHAN, AVSM,VSM
|NAVY
|PVSM
|
|03295-N VICE ADMIRAL SANJAY VATSAYAN, AVSM, NM
|NAVY
|PVSM
|
|03326-H VICE ADMIRAL AJAY KOCHHAR, AVSM,NM
|NAVY
|PVSM
|
|03247-B VICE ADMIRAL ATUL ANAND AVSM, VSM
|DMA
|PVSM
|
|MR-05296N (75408F) SURGEON VICE ADMIRAL ARTI SARIN, AVSM, VSM
|DGAFMS
|PVSM
|
|18493, AIR MARSHAL VIJAY KUMAR GARG, AVSM, VSM, AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)(RETIRED)
|AIR FORCE
|PVSM
|
|18558, AIR MARSHAL ASHUTOSH DIXIT, AVSM, VM, VSM, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|PVSM
|
|18563, AIR MARSHAL SURAT SINGH, AVSM, VM, VSM ,FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|PVSM
|
|18787, AIR MARSHAL SEETHEPALLI SHRINIVAS, AVSM, VSM, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|PVSM
|
|18806, AIR MARSHAL TEJINDER SINGH, AVSM, VM, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|PVSM
|
|18825, AIR MARSHAL SUNIL KASHINATH VIDHATE, AVSM, YSM, VM, FLYING (PILOT)(RETIRED)
|AIR FORCE
|PVSM
|UTTAM YUDH SEVA MEDAL
|1.
|IC-44044X LIEUTENANT GENERAL DHIRAJ SETH, PVSM, AVSM, THE ARMOURED CORPS, HEADQUARTERS SOUTHERN COMMAND
|ARMY
|UYSM
|2.
|IC-49473H LIEUTENANT GENERAL RAJAN SHARAWAT, AVSM, VSM, THE GARHWAL RIFLES, HEADQUARTERS 9 CORPS
|ARMY
|UYSM
|3.
|IC-49500F LIEUTENANT GENERAL ABHIJIT S PENDHARKAR, AVSM, YSM, THE ASSAM REGIMENT, HEADQUARTERS 3 CORPS
|ARMY
|UYSM
|4.
|IC-49650X LIEUTENANT GENERAL GAMBHIR SINGH, AVSM, YSM, THE GARHWAL RIFLES, HEADQUARTERS 4 CORPS
|ARMY
|UYSM
|ATI VISHISHT SEVA MEDAL
|1.
|IC-44099F LIEUTENANT GENERAL NEERAJ VARSHNEY, VSM, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
|ARMY
|AVSM
|
|IC-48525F LIEUTENANT GENERAL VIKAS ROHELLA, SM**, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|AVSM
|
|IC-49132X LIEUTENANT GENERAL RANJEET SINGH, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-49479K LIEUTENANT GENERAL HARBINDER SINGH VANDRA, SM, THE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|AVSM
|
|IC-49558Y LIEUTENANT GENERAL SHAMSHER SINGH VIRK, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-49588W LIEUTENANT GENERAL MOHINDER PAL SINGH, YSM, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-49711K LIEUTENANT GENERAL AJAY KUMAR, VSM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-50284L LIEUTENANT GENERAL ADITYA VIKRAM SINGH RATHEE, SM, VSM, THE BRIGADE OF THE GUARDS
|ARMY
|AVSM
|
|IC-50664K LIEUTENANT GENERAL HARPAL SINGH, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|AVSM
|
|IC-50702P LIEUTENANT GENERAL PUNEET AHUJA, SM, VSM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|MR-05731X LIEUTENANT GENERAL CHIYYARATH GOPALAN MURALIDHARAN, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|AVSM
|
|MR-06043L MAJOR GENERAL PARAG ANANT DESHMUKH
|DGAFMS
|AVSM
|
|IC-46172N MAJOR GENERAL RAJESH ARUN MOGHE, VSM, THE MECHANISED INFANTRY (RETIRED)
|ARMY
|AVSM
|
|IC-46395L MAJOR GENERAL SANDEEP KUMAR, VSM, THE JUDGE ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT (RETIRED)
|ARMY
|AVSM
|
|IC-46832A MAJOR GENERAL AMAR RAMDASANI, YSM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-48643P MAJOR GENERAL SUDHIR KUMAR SHARMA, SM**, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-49217N MAJOR GENERAL SUJEET SHIVAJI PATIL, VSM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-49426L MAJOR GENERAL ASHISH SHAH, SM, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|AVSM
|
|IC-49879W MAJOR GENERAL GURPREET SINGH CHOUDHRY, SM, VSM, THE ARMY AIR DEFENCE
|DMA
|AVSM
|
|IC-50337Y MAJOR GENERAL TARUN AGRAWAL
|ACQUISITION
|AVSM
|
|IC-50340Y MAJOR GENERAL VOODEV PARIDA, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-50568P MAJOR GENERAL VIKAS CHOUDHARY,YSM
|NSG
|AVSM
|
|IC-51169X MAJOR GENERAL SUMIT MEHTA, VSM, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|AVSM
|
|IC-51211L MAJOR GENERAL VIKRANT SURESH DESHPANDE, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-51564L MAJOR GENERAL KULESHWAR SINGH DHADWAL, SM, VSM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-51938W MAJOR GENERAL VIVEK NARANG, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-51948A MAJOR GENERAL PARANVIR SINGH PUNIA, SM, VSM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-51955W MAJOR GENERAL KOLANKARA MOHAN NAIR, YSM, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-52036N MAJOR GENERAL ARINDAM SAHA, YSM, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-52114A MAJOR GENERAL MAHIPAL SINGH RATHORE, SM, VSM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-52183W MAJOR GENERAL AWINDER PAL SINGH BAL, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-52352M MAJOR GENERAL DHANANJAY JOSHI, VSM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-52966P MAJOR GENERAL MANDEEP SINGH, SM, THE GARHWAL RIFLES
|ARMY
|AVSM
|
|MR-06770H BRIGADIER PAWAN DHULL, VSM, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|AVSM
|
|JC-552551H SUBEDAR H HOKATO SEMA, 9 ASSAM
|ARMY
|AVSM
|
|03939-A VICE ADMIRAL SUSHEEL MENON, VSM
|NAVY
|AVSM
|
|41470-Z VICE ADMIRAL SRINIVAS KUDARAVALLI
|NAVY
|AVSM
|
|04014-Y VICE ADMIRAL ANIL JAGGI
|NAVY
|AVSM
|
|03746-N REAR ADMIRAL NIRBHAY BAPNA, VSM
|NAVY
|AVSM
|
|76819-N SURGEON VICE ADMIRAL KAVITA SAHAI, SM, VSM
|NAVY
|AVSM
|
|03688-F VICE ADMIRAL RAJAT KAPOOR
|NAVY
|AVSM
|
|03558-K VICE ADMIRAL AY SARDESAI, VSM
|NAVY
|AVSM
|
|75568-W SURGEON REAR ADMIRAL VIVEK HANDE
|DGAFMS
|AVSM
|
|20131, AIR MARSHAL MEHTAB SINGH DESWAL, VM, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|20227, AIR MARSHAL KONDENKOLANGARA ABOO AHAMED SANJEEB, VSM, AERONAUTICAL ENGINEER (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|20452, AIR MARSHAL TARUN CHAUDHRY, VSM, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|20498, AIR VICE MARSHAL SATISH KUMAR MATHUR, FLYING (PILOT)(RETIRED)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|20680, AIR VICE MARSHAL NAND KUMAR NAIR, VSM,
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|20865, AIR VICE MARSHAL SETTYPALLI SRINIVASA RAO, VSM,AERONAUTICAL ENGINEER (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|21162, AIR VICE MARSHAL VADAPALLI RAVI SATYANARAYANA RAJU, VSM, AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|21818, AIR VICE MARSHAL SANJEEV VASHISHTH, VM, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|21889, AIR VICE MARSHAL MANMEET SINGH, ADMINISTRATION/FIGHTER CONTROLLER
|AIR FORCE
|AVSM
|
|22136, AIR VICE MARSHAL SANJEEV KUMAR TALIYAN, VM, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|22940, AIR VICE MARSHAL MANU MIDHA, VM, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|37198, AIR VICE MARSHAL KAUSHIK CHATTERJEE, MEDICAL
|AIR FORCE
|AVSM
|
|0258-L ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL DONNY MICHAEL, PTM, TM
|ICG
|AVSM
|ATI VISHISHT SEVA MEDAL
|1.
|IC-44099F LIEUTENANT GENERAL NEERAJ VARSHNEY, VSM, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
|ARMY
|AVSM
|
|IC-48525F LIEUTENANT GENERAL VIKAS ROHELLA, SM**, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|AVSM
|
|IC-49132X LIEUTENANT GENERAL RANJEET SINGH, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-49479K LIEUTENANT GENERAL HARBINDER SINGH VANDRA, SM, THE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|AVSM
|
|IC-49558Y LIEUTENANT GENERAL SHAMSHER SINGH VIRK, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-49588W LIEUTENANT GENERAL MOHINDER PAL SINGH, YSM, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-49711K LIEUTENANT GENERAL AJAY KUMAR, VSM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-50284L LIEUTENANT GENERAL ADITYA VIKRAM SINGH RATHEE, SM, VSM, THE BRIGADE OF THE GUARDS
|ARMY
|AVSM
|
|IC-50664K LIEUTENANT GENERAL HARPAL SINGH, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|AVSM
|
|IC-50702P LIEUTENANT GENERAL PUNEET AHUJA, SM, VSM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|MR-05731X LIEUTENANT GENERAL CHIYYARATH GOPALAN MURALIDHARAN, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|AVSM
|
|MR-06043L MAJOR GENERAL PARAG ANANT DESHMUKH
|DGAFMS
|AVSM
|
|IC-46172N MAJOR GENERAL RAJESH ARUN MOGHE, VSM, THE MECHANISED INFANTRY (RETIRED)
|ARMY
|AVSM
|
|IC-46395L MAJOR GENERAL SANDEEP KUMAR, VSM, THE JUDGE ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT (RETIRED)
|ARMY
|AVSM
|
|IC-46832A MAJOR GENERAL AMAR RAMDASANI, YSM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-48643P MAJOR GENERAL SUDHIR KUMAR SHARMA, SM**, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-49217N MAJOR GENERAL SUJEET SHIVAJI PATIL, VSM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-49426L MAJOR GENERAL ASHISH SHAH, SM, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|AVSM
|
|IC-49879W MAJOR GENERAL GURPREET SINGH CHOUDHRY, SM, VSM, THE ARMY AIR DEFENCE
|DMA
|AVSM
|
|IC-50337Y MAJOR GENERAL TARUN AGRAWAL
|ACQUISITION
|AVSM
|
|IC-50340Y MAJOR GENERAL VOODEV PARIDA, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-50568P MAJOR GENERAL VIKAS CHOUDHARY,YSM
|NSG
|AVSM
|
|IC-51169X MAJOR GENERAL SUMIT MEHTA, VSM, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|AVSM
|
|IC-51211L MAJOR GENERAL VIKRANT SURESH DESHPANDE, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-51564L MAJOR GENERAL KULESHWAR SINGH DHADWAL, SM, VSM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-51938W MAJOR GENERAL VIVEK NARANG, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-51948A MAJOR GENERAL PARANVIR SINGH PUNIA, SM, VSM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-51955W MAJOR GENERAL KOLANKARA MOHAN NAIR, YSM, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-52036N MAJOR GENERAL ARINDAM SAHA, YSM, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-52114A MAJOR GENERAL MAHIPAL SINGH RATHORE, SM, VSM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-52183W MAJOR GENERAL AWINDER PAL SINGH BAL, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-52352M MAJOR GENERAL DHANANJAY JOSHI, VSM, THE INFANTRY
|ARMY
|AVSM
|
|IC-52966P MAJOR GENERAL MANDEEP SINGH, SM, THE GARHWAL RIFLES
|ARMY
|AVSM
|
|MR-06770H BRIGADIER PAWAN DHULL, VSM, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|AVSM
|
|JC-552551H SUBEDAR H HOKATO SEMA, 9 ASSAM
|ARMY
|AVSM
|
|03939-A VICE ADMIRAL SUSHEEL MENON, VSM
|NAVY
|AVSM
|
|41470-Z VICE ADMIRAL SRINIVAS KUDARAVALLI
|NAVY
|AVSM
|
|04014-Y VICE ADMIRAL ANIL JAGGI
|NAVY
|AVSM
|
|03746-N REAR ADMIRAL NIRBHAY BAPNA, VSM
|NAVY
|AVSM
|
|76819-N SURGEON VICE ADMIRAL KAVITA SAHAI, SM, VSM
|NAVY
|AVSM
|
|03688-F VICE ADMIRAL RAJAT KAPOOR
|NAVY
|AVSM
|
|03558-K VICE ADMIRAL AY SARDESAI, VSM
|NAVY
|AVSM
|
|75568-W SURGEON REAR ADMIRAL VIVEK HANDE
|DGAFMS
|AVSM
|
|20131, AIR MARSHAL MEHTAB SINGH DESWAL, VM, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|20227, AIR MARSHAL KONDENKOLANGARA ABOO AHAMED SANJEEB, VSM, AERONAUTICAL ENGINEER (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|20452, AIR MARSHAL TARUN CHAUDHRY, VSM, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|20498, AIR VICE MARSHAL SATISH KUMAR MATHUR, FLYING (PILOT)(RETIRED)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|20680, AIR VICE MARSHAL NAND KUMAR NAIR, VSM,
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|20865, AIR VICE MARSHAL SETTYPALLI SRINIVASA RAO, VSM,AERONAUTICAL ENGINEER (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|21162, AIR VICE MARSHAL VADAPALLI RAVI SATYANARAYANA RAJU, VSM, AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|21818, AIR VICE MARSHAL SANJEEV VASHISHTH, VM, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|21889, AIR VICE MARSHAL MANMEET SINGH, ADMINISTRATION/FIGHTER CONTROLLER
|AIR FORCE
|AVSM
|
|22136, AIR VICE MARSHAL SANJEEV KUMAR TALIYAN, VM, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|22940, AIR VICE MARSHAL MANU MIDHA, VM, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|AVSM
|
|37198, AIR VICE MARSHAL KAUSHIK CHATTERJEE, MEDICAL
|AIR FORCE
|AVSM
|
|0258-L ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL DONNY MICHAEL, PTM, TM
|ICG
|AVSM
|YUDH SEVA MEDAL
|1.
|IC-51602W MAJOR GENERAL MANISH KUMAR, SM**, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, HEADQUARTERS INSPECTOR GENERAL ASSAM RIFLES (NORTH)
|ARMY
|YSM
|2.
|IC-51962M MAJOR GENERAL RAHUL OHRI, SM, VSM, THE REGIMENT OF ARTILLERY, HEADQUARTERS 29 INFANTRY DIVISION
|ARMY
|YSM
|3.
|IC-52377Y MAJOR GENERAL VIVEK BAKSHI, THE 8TH GORKHA RIFLES, HEADQUARTERS 56 INFANTRY DIVISION
|ARMY
|YSM
|4.
|IC-52417P MAJOR GENERAL VIJAY MAHADEVAN, SM, THE SIKH LIGHT INFANTRY, HEADQUARTERS COUNTER INSURGENCY FORCE (ROMEO)
|ARMY
|YSM
|5.
|IC-57746P BRIGADIER MANDEEP SINGH DHILLON, VSM, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES, HEADQUARTERS 9 (INDEPENDENT) MOUNTAIN BRIGADE GROUP
|ARMY
|YSM
|6.
|IC-59016H BRIGADIER ARUN KUMAR DAMODARAN, THE CORPS OF ENGINEERS, ADG MILITARY SURVEY
|ARMY
|YSM
|7.
|IC-59355H COLONEL RAJITH R UNNI, THE INTELLIGENCE CORPS, INTEGRATED HEADQUARTERS OF MINISTRY OF DEFENCE (ARMY)
|ARMY
|YSM
|8.
|26300, GROUP CAPTAIN RAVINDER AHLAWAT, VM, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|YSM
|9.
|26717, GROUP CAPTAIN AMIT DUBEY, VM, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|YSM
|BAR TO SENA MEDAL (DISTINGUISHED)
|1.
|IC-54116K BRIGADIER PATHIYERI SUNIL KUMAR, SM**, THE MECHANISED INFANTRY
|ARMY
|BAR TO SM(D)
|2.
|IC-62246F COLONEL VISHESH ARORA, SM, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
|ARMY
|BAR TO SM(D)
|SENA MEDAL (DISTINGUISHED)
|
|IC-46930A MAJOR GENERAL MANOJ OOMMEN, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-48535L MAJOR GENERAL SANDEEP NARANG, THE ARMY ORDNANCE CORPS
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-49959N MAJOR GENERAL PANKAJ PANCHANANDA, VSM, THE ARMY ORDNANCE CORPS
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-51190A MAJOR GENERAL RAJIV CHAUHAN, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-51543P MAJOR GENERAL RAJU BATRA, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-51615N MAJOR GENERAL PARAMVIR SINGH DAGAR, VSM, THE INFANTRY
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-51930K MAJOR GENERAL ATUL KUMAR BHAT, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-51956Y MAJOR GENERAL KUNDAN KUMAR SINGH, THE INFANTRY
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-52200L MAJOR GENERAL ROHIN BAWA, YSM, THE INFANTRY
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-52295W MAJOR GENERAL RAJESH BHAT, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-52349M MAJOR GENERAL KARTIK C SESHADRI, VSM, THE INFANTRY
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-54768H MAJOR GENERAL GAURAV BAGGA, THE INFANTRY
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-48968H BRIGADIER LOKINDER CHANDEL, VSM, THE MAHAR REGIMENT
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-51574P BRIGADIER DIGVIJAY SINGH BASERA, VSM**
|KSB
|SM(D)
|
|IC-51643A BRIGADIER RUSSEL D’SOUZA, THE MECHANISED INFANTRY
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-52447M BRIGADIER MANOJ KANT UPRETI, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-52727A BRIGADIER MOHAMMED ARIF SHAIK, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-52751W BRIGADIER AMIT SUNEJA, THE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-52770F BRIGADIER MANOJ KHARKWAL, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-52800N BRIGADIER NAVTEJ SINGH SOHAL, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-52911L BRIGADIER S BALAKRISHNAN, THE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-52947K BRIGADIER RAMAN KUMAR SV
|HQ,DGBR
|SM(D)
|
|IC-53212M BRIGADIER JITENDRA NANDAN BHATT, VSM, THE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-53589W BRIGADIER NITIN BHATIA, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-53869K BRIGADIER PARAMJIT SINGH JYOTI, VSM, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-53926A BRIGADIER AMANDEEP MALHI, VSM**, THE PUNJAB REGIMENT
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-53960A BRIGADIER RAHUL SANGWAN, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-54172H BRIGADIER ANURANJAN SRIVASTAVA, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-54786L BRIGADIER ASHOK RANA, THE DOGRA REGIMENT
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-56603H BRIGADIER NISHANT SHARMA, VSM, THE BRIGADE OF THE GUARDS
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-57167H BRIGADIER SHIVA KANT SHUKLA, THE RAJPUT REGIMENT
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-57847H BRIGADIER RAHUL KUMAR, THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-58360F BRIGADIER PRAYOG SUBBA, THE BIHAR REGIMENT
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-59534H BRIGADIER SUDESH KUMAR DHILLLON, THE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-60648A COLONEL VIKRANT MEHTA, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-61021M COLONEL YASH VARDHAN PATEL
|IC
|SM(D)
|
|IC-67486H COLONEL PRASHANT KUMAR, THE INTELLIGENCE CORPS
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-70248F COLONEL PRASHANTH BHAT, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|SM(D)
|
|MR-07032L COLONEL SAMEER MEHROTRA, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|SM(D)
|
|IC-65409P LIEUTENANT COLONEL ANIL PANDIT
|DSC
|SM(D)
|
|IC-77167K MAJOR AKASH TRIPATHI, THE RAJPUT REGIMENT
|ARMY
|SM(D)
|
|JC-821403P NAIB SUBEDAR JAISMINE, 41 ARTILLERY DIVISION PROVOST UNIT
|ARMY
|SM(D)
|
|13619111K SEPOY RUDRA SINGH
|DSC
|SM(D)
|NAO SENA MEDAL (DISTINGUISHED)
|1.
|03977-N REAR ADMIRAL ADITYA HARA
|NAVY
|NM(D)
|2.
|75927-K COMMODORE PAWAN DHINGRA
|NAVY
|NM(D)
|3.
|04548-K COMMODORE MANJIT M THOMAS
|NAVY
|NM(D)
|4.
|04025-Y COMMODORE ATUL DESWAL
|NAVY
|NM(D)
|5.
|75927-K SURGEON COMMANDER KAUSHIK KUMAR BHOL
|NAVY
|NM(D)
|6.
|51477-T COMMODORE JOHN RAJEEV
|NAVY
|NM(D)
|7.
|41807-R COMMODORE GAUTAM BEDI
|NAVY
|NM(D)
|8.
|05248-A CAPTAIN DEEPAK BALI
|NAVY
|NM(D)
|VAYU SENA MEDAL (DISTINGUISHED)
|1.
|20464, AIR VICE MARSHAL RAJIV TALWAR, FLYING (PILOT) (RETIRED)
|AIR FORCE
|VM(D)
|2.
|22919, AIR VICE MARSHAL MANISH KHULLAR, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|VM(D)
|3.
|25092, AIR COMMODORE DEEPAK PANT, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|VM(D)
|4.
|25639, GROUP CAPTAIN SHIV KUMAR, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|VM(D)
|5.
|27687, GROUP CAPTAIN TUSHAR SRIVASTAVA FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|VM(D)
|6.
|28016, GROUP CAPTAIN AMIT VIKAS MALPURE, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|VM(D)
|7.
|28171, GROUP CAPTAIN VARINDER SAINI, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|VM(D)
|8.
|28178, GROUP CAPTAIN SHUBHANKAN, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|VM(D)
|9.
|28183, GROUP CAPTAIN PRASHANT SINGH NEGI, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|VM(D)
|10.
|28188, GROUP CAPTAIN SPARSH SINGHAL, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|VM(D)
|11.
|28197 GROUP CAPTAIN MANICKAM SURENDRAN FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|VM(D)
|12.
|28441, GROUP CAPTAIN NAISHAD KIRIT KUMAR PUROHIT, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|VM(D)
|13.
|28442, GROUP CAPTAIN MANOJ YADAV, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|VM(D)
|14.
|28650, GROUP CAPTAIN SRINIVASAMURTHY VENKATARAMANAN, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|VM(D)
|VISHISHT SEVA MEDAL
|
|IC-48718F MAJOR GENERAL ARVIND YADAV, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|VSM
|
|IC-49428W MAJOR GENERAL MANISH ARORA, THE ARMY AIR DEFENCE
|ARMY
|VSM
|
|IC-49759X MAJOR GENERAL RAJDEEP SINGH RAWAL, SM, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|VSM
|
|IC-49908A MAJOR GENERAL VISHAL AGARWAL, SM, THE BRIGADE OF THE GUARDS
|ARMY
|VSM
|
|IC-49952K MAJOR GENERAL GUMMADI SRINIVAS, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|VSM
|
|IC-50329A MAJOR GENERAL PRABHJOT SINGH BHATTI, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|VSM
|
|IC-50351L MAJOR GENERAL AJAY FEROZE SHAH, THE BRIGADE OF THE GUARDS
|ARMY
|VSM
|
|IC-50729M MAJOR GENERAL IRVINDER SINGH GILL, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|VSM
|
|IC-50766A MAJOR GENERAL MANOJ KUMAR MATHUR, THE INFANTRY
|ARMY
|VSM
|
|IC-51156A MAJOR GENERAL DP SINGH, ARTY
|ARMY
|VSM
|
|IC-51240A MAJOR GENERAL SALIL SETH, THE BRIGADE OF THE GUARDS
|ARMY
|VSM
|
|IC-51246F MAJOR GENERAL RAHUL SHARMA, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|VSM
|
|IC-51267X MAJOR GENERAL AKHILESH KUMAR, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|VSM
|
|IC-51474K MAJOR GENERAL SUNIL SHEORAN, SM**, THE INFANTRY
|ARMY
|VSM
|
|IC-51590M MAJOR GENERAL RAVINDER KUMAR, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|VSM
|
|IC-51741A MAJOR GENERAL ANINDYA AUDDY, THE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|VSM
|
|IC-51951A MAJOR GENERAL SANDEEP PURI, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|VSM
|
|IC-51968N MAJOR GENERAL KAUSHIK MUKHERJEE, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|VSM
|
|IC-51983H MAJOR GENERAL T RAJESH BHANU, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|VSM
|
|IC-52016A MAJOR GENERAL NAVEEN MAHAJAN, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|VSM
|
|IC-52175X MAJOR GENERAL KRISHNENDU KUMAR CHAKRABARTI, THE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|VSM
|
|IC-52350F MAJOR GENERAL JITENDRA SINGH, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|VSM
|
|IC-52355A MAJOR GENERAL ASHISH KHURANA, THE ARMY AIR DEFENCE
|ARMY
|VSM
|
|IC-52376W MAJOR GENERAL ROHIT MEHROTRA, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|VSM
|
|IC-52384P MAJOR GENERAL RADHIKA RAMAN TIWARI, THE ARMY SERVICE CORPS
|ARMY
|VSM
|
|IC-52421X MAJOR GENERAL NANGARE PARAG KESHAVRAO, SM, THE INFANTRY
|ARMY
|VSM
|
|IC-54627N MAJOR GENERAL NIRANJAN RAJKUMAR JAKHAR, SM**, THE INFANTRY
|ARMY
|VSM
|
|V-00486W MAJOR GENERAL SANTHA SUBRAMANIAM BALAJE, THE REMOUNT VETERINARY CORPS
|ARMY
|VSM
|
|IC-50742W BRIGADIER VAYDEESH MAHAJAN, THE ARMY AIR DEFENCE
|ARMY
|VSM
|
|IC-51191H BRIGADIER G MANOJ
|HQ IDS
|VSM
|
|IC-53244P BRIGADIER VIKRAM JEET SINGH BIRDI, SM, THE GRENADIERS
|ARMY
|VSM
|
|IC-53310M BRIGADIER RUPESH SEHGAL
|HQ IDS
|VSM
|
|IC-53533K BRIGADIER RANJITH JOHN, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
|ARMY
|VSM
|
|IC-53893A BRIGADIER JATENDER PAL SINGH GILL, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
|ARMY
|VSM
|
|IC-53966F BRIGADIER RAGHVINDER SINGH BUDHWAR, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
|ARMY
|VSM
|
|IC-56132A BRIGADIER ATUL CHAUDHARY, SM, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|VSM
|
|IC-57202A BRIGADIER SIDDHARTH MALIK, SM, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
|ARMY
|VSM
|
|IC-58267A BRIGADIER HIMANSHU BHATNAGAR, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|VSM
|
|MR-06641H BRIGADIER TONY JOSEPH RAPPAI, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|VSM
|
|MR-06667X BRIGADIER FAIZ MOINUDDIN HARIS AHMAD, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|VSM
|
|MR-06851H BRIGADIER SANJEEV SENGUPTA, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|VSM
|
|DR-10470Y BRIGADIER SUKHBIR SINGH CHOPRA, THE ARMY DENTAL CORPS
|ARMY
|VSM
|
|IC-54094W COLONEL RAJESH THOMAS
|DDP
|VSM
|
|IC-56193X COLONEL DIPINDER SINGH VIRK, THE ARMOURED CORPS
|ARMY
|VSM
|
|IC-56511W COLONEL NAVEEN GAHLOT, SM, THE INTELLIGENCE CORPS
|ARMY
|VSM
|
|IC-58208N COLONEL SATINDER BIR SINGH, THE ARMY SERVICE CORPS
|ARMY
|VSM
|
|IC-58646W COLONEL VIVEK DABAS, THE ARMY ORDNANCE CORPS
|ARMY
|VSM
|
|IC-58721P COLONEL ANURAG BEHARI MATHUR, THE CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
|ARMY
|VSM
|
|IC-59507Y COLONEL RITESH KUMAR SINGH, THE ARMY SERVICE CORPS
|ARMY
|VSM
|
|IC-59602L COLONEL SURJEET SINGH TANWAR, THE MECHANISED INFANTRY
|ARMY
|VSM
|
|IC-59608M COLONEL ABHIJEET CHANDRAKANT TEMBE, THE 8TH GORKHA RIFLES
|ARMY
|VSM
|
|IC-59683W COLONEL PRAMAN CHAND DUBE, THE ARMY AIR DEFENCE
|ARMY
|VSM
|
|IC-59698 COLONEL RAKESH KUMAR ANAND
|IDS
|VSM
|
|IC-59938L COLONEL PRANJAL BHARGAVA, THE DOGRA REGIMENT
|ARMY
|VSM
|
|IC-59944Y COLONEL ASHWANI KUMAR, THE PUNJAB REGIMENT
|ARMY
|VSM
|
|IC-59965P COLONEL PRADEEP GOVINDAN, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|VSM
|
|IC-60114P COLONEL MRIDUL VERMA, THE ASSAM REGIMENT
|ARMY
|VSM
|
|IC-60251N COLONEL TANMAY PATHAK, THE SIKH LIGHT INFANTRY
|ARMY
|VSM
|
|IC-60547M COLONEL ASHISH UPRETI, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|VSM
|
|IC-60560W COLONEL AMAN MOHAN, THE MARATHA LIGHT INFANTRY
|ARMY
|VSM
|
|IC-60646P COLONEL MAHALINGAM RADHAKRISHNAN, THE MADRAS REGIMENT
|ARMY
|VSM
|
|IC-60684L COLONEL AMBAR KUMAR, THE ARMY AIR DEFENCE
|ARMY
|VSM
|
|IC-60696A COLONEL SHIVENDAR KUMAR, THE DOGRA REGIMENT
|ARMY
|VSM
|
|IC-60853F COLONEL ANSHUMAN BHADAURIA
|NIM
|VSM
|
|IC-61513L COLONEL PUNEET PRATAP SINGH TOMAR, THE SIKH LIGHT INFANTRY
|ARMY
|VSM
|
|IC-62001L COLONEL VINODKUMAR BAPUSO PATIL, THE MARATHA LIGHT INFANTRY
|ARMY
|VSM
|
|IC-62111A COLONEL PRIKSHIT DAHIYA, THE GRENADIERS
|ARMY
|VSM
|
|IC-62569K COLONEL SAMRAT SHAHAJI NIGDE, THE CORPS OF ENGINEERS
|ARMY
|VSM
|
|IC-62574P COLONEL KASIM SHANAZ, THE REGIMENT OF ARTILLERY
|ARMY
|VSM
|
|IC-63499H COLONEL KAMAKHYA SINGH, THE MADRAS REGIMENT
|ARMY
|VSM
|
|IC-64364N COLONEL RAN VIJAY SINGH, THE SIKH REGIMENT
|ARMY
|VSM
|
|IC-64756F COLONEL AVINASH RAWAL, THE ARMY EDUCATION CORPS
|ARMY
|VSM
|
|IC-69581 COLONEL BIBHU PRASAD PANIGRAHI, ARMY AVN
|ARMY
|VSM
|
|IC-74110K COLONEL SOFIYA QURESHI, THE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|VSM
|
|MR-07243N COLONEL SUBHASH CHANDRA SHAW, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|VSM
|
|MR-07566W COLONEL ADITYA JOSHI, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|VSM
|
|MR-08310A COLONEL VIKRAM SINGH SHEKHAWAT, THE ARMY MEDICAL CORPS
|ARMY
|VSM
|
|NTR-16675K COLONEL DHARMENDRA SINGH CHAUHAN
|ARMY
|VSM
|
|IC-67335K LIEUTENANT COLONEL SACHIN CHAMOLI
|SSS
|VSM
|
|IC-68419K LIEUTENANT COLONEL AMIT SHARMA, THE ARMY EDUCATION CORPS
|ARMY
|VSM
|
|IC-69526X LIEUTENANT COLONEL TRIVEDI PARAGKUMAR ASHOKKUMAR
|OSD, G20 DIV
|VSM
|
|IC-72594W LIEUTENANT COLONEL ANKIT SHARMA, THE CORPS OF SIGNALS
|ARMY
|VSM
|
|IC-79578L MAJOR PAWAN KUMAR SANGWAN, THE SIKH REGIMENT
|ARMY
|VSM
|
|JC-489997A SUBEDAR MAJOR RAKESH SINGH RAWAT, 15 JAT
|ARMY
|VSM
|
|2704923F HAVILDAR RAMESH KUMAR
|JIM&WS
|VSM
|
|03736-R REAR ADMIRAL RUPAK BARUA
|NAVY
|VSM
|
|03835-R REAR ADMIRAL AJAY D THEOPHILUS
|NAVY
|VSM
|
|04172-F REAR ADMIRAL SRINIVAS MADDULA
|NAVY
|VSM
|
|04436-F REAR ADMIRAL SRITANU GURU
|NAVY
|VSM
|
|41659-B REAR ADMIRAL ARVIND RAWAL
|NAVY
|VSM
|
|51293-Z REAR ADMIRAL R ADHISRINIVASAN
|NAVY
|VSM
|
|75471-Z SURG REAR ADMIRAL DILIP RAGHAVAN
|NAVY
|VSM
|
|04411-Z COMMODORE HARISH BAHUGUNA
|NAVY
|VSM
|
|04646-H COMMODORE SAKET KHANNA
|NAVY
|VSM
|
|04783-W COMMODORE KAMAL K CHOUDHURY
|NAVY
|VSM
|
|04814-R COMMODORE ABHISHEK KUMAR
|NAVY
|VSM
|
|51480-Z COMMODORE SATYA PRADEEP PATEL,
|NAVY
|VSM
|
|51506-H COMMODORE PURAN KUMAR ARIGAPUDI
|NAVY
|VSM
|
|70371-H COMMODORE RAJESH KUMAR SHARMA
|SSS
|VSM
|
|04811-H CAPTAIN ABHISHEK SIMLAI
|NAVY
|VSM
|
|05111-R CAPTAIN ALOK DIWYA
|CDS
|VSM
|
|51434-W CAPTAIN (TS) JS RAMAN
|NAVY
|VSM
|
|124998-N PRAKASH C SAHOO, MCPO I
|NAVY
|VSM
|
|19488, AIR VICE MARSHAL MANOJ KUMAR, LOGISTICS
|AIR FORCE
|VSM
|
|20269, AIR VICE MARSHAL RAMAN GURUHARI, AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|VSM
|
|20287, AIR VICE MARSHAL VIVEK SINGH BLOURIA, AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|VSM
|
|20632, AIR VICE MARSHAL MANOJ KUMAR MEHRA, ACCOUNTS
|AIR FORCE
|VSM
|
|20756, AIR VICE MARSHAL DEEPAK SUDHIR JOSHI, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|VSM
|
|21635, AIR COMMODORE AKSHAY KUMAR BISHNOI, LOGISTICS
|AIR FORCE
|VSM
|
|21764, AIR COMMODORE RADHAKRISHNAN SREEKUMARI UNNIKRISHNAN, AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|VSM
|
|22014, AIR COMMODORE SHINE C DATHAN,AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|VSM
|
|22017, AIR COMMODORE AJAY DUTT SHARMA,AERONAUTICAL ENGINEER (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|VSM
|113.
|23408, AIR COMMODORE MANDETIRA MADAPPA THIMMAIAH,
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|VSM
|114.
|23409, AIR COMMODORE ASHUTOSH SHRIVASTAVA, AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|VSM
|115.
|24558, AIR COMMODORE SHIVANAND, ADMINISTRATIVE/ FIGHTER CONTROLLER
|AIR FORCE
|VSM
|116.
|24276, GROUP CAPTAIN SHUBHRADEEP NIGAM (LOGISTICS)
|IC
|VSM
|117.
|26147, GROUP CAPTAIN MOHIT SRIVASTAV, ADMINISTRATION/ FIGHTER CONTROLLER
|AIR FORCE
|VSM
|118.
|27327, GROUP CAPTAIN RAVINDRA AGARWAL, AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|VSM
|119.
|27579, GROUP CAPTAIN GURVINDER SINGH PALLHA,AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|VSM
|120.
|27891, GROUP CAPTAIN NISHANT VERMA,AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|VSM
|121.
|27927, GROUP CAPTAIN SAURABH SINGH CHAUHAN, AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
|AIR FORCE
|VSM
|122.
|28759, GROUP CAPTAIN SANDEEP S SHETTY, ADMINISTRATION/ AIR TRAFFIC CONTROLLER
|AIR FORCE
|VSM
|123.
|26511, WING COMMANDER ANKIT ABBOTT, FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|VSM
|124.
|28414, WING COMMANDER NAVJYOT KAUR, MEDICAL
|AIR FORCE
|VSM
|125.
|711669, MASTER WARRANT OFFICER VINOD THANKAPPAN NAIR, MEDICAL ASSISTANT
|AIR FORCE
|VSM
|126.
|721046, MASTER WARRANT OFFICER PRADEEP KUMAR YADAV, MECHANICAL TRANSPORT DRIVER
|AIR FORCE
|VSM
|127.
|770372, MASTER WARRANT OFFICER ANURAG SHUKLA, AIRCRAFTS HAND GENERAL DUTIES
|AIR FORCE
|VSM
|128.
|791955, WARRANT OFFICER NIRAJ KUMAR, RADIO FITTER
|AIR FORCE
|VSM
|129.
|750655, JUNIOR WARRANT OFFICER NITYA NAND, MISSILE FITTER (MECHANICAL)
|AIR FORCE
|VSM
|130.
|914653, JUNIOR WARRANT OFFICER AJAY KUMAR, FLIGHT GUNNER
|AIR FORCE
|VSM
|131.
|915044, JUNIOR WARRANT OFFICER DILLIP KUMAR BASANTARA,WEAPON FITTER (RESTRUCTURED)
|AIR FORCE
|VSM
|132.
|924667, JUNIOR WARRANT OFFICER PANKAJ SINGH, INDIAN AIR FORCE (GARUD)
|AIR FORCE
|VSM
|133.
|0410-E DEPUTY INSPECTOR GENERAL SITARAM KARRI
|ICG
|VSM
|BRDB
|1.
|GO-2336Y R SRINIVASA RAO, SE (CIV)
|BRDB
|VSM
|2.
|GO-002243K SUBHASH CHANDRA LOONIYA, SE (CIV)
|BRDBVSM
Stay updated with the latest - Click here to follow us on Instagram
It was a special day for the Deol family as it was announced that veteran actor Dharmendra, who passed away in November last year, will be conferred with Padma Vibhushan awards. The announcement of Padma award honour 2026 coincided with Dharmendra’s eldest son Sunny Deol with his step-sisters Esha Deol and Ahana Deol at a special Border 2 screening. Sunny’s Border 2 is getting a lot of acclaim.