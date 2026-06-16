Railway Board approves new route for Sabarmati-Veraval Vande Bharat Express – Check revised stops, timings

Railway Board has approved a revised route for the Sabarmati-Veraval Vande Bharat Express. Check updated stoppages, timings and key route changes.

Written by: Anish Mondal
2 min readJun 16, 2026 05:01 PM IST
Sabarmati-Veraval Vande Bharat Express will run on a revised route after Railway Board approval.Sabarmati-Veraval Vande Bharat Express will run on a revised route after Railway Board approval. (Image: Ministry of Railways)
Make us preferred source on Google

Sabarmati-Veraval Vande Bharat Express: The Railway Board has approved a new route for Sabarmati-Veraval Vande Bharat Express train. Flagged off by Prime Minister Narendra Modi on May 26, 2025, the semi-high-speed train began regular operations on May 27, 2025. It is being maintained and operated by the Western Railway (WR) zone.

Also Read | Indian Railways revises route of 74th Vande Bharat train: Check new stops, timings, ticket price

Sabarmati-Veraval Vande Bharat Route

Currently, the Sabarmati-Veraval Vande Bharat Express runs via Viramgam-Surendranagar-Rajkot-Jetalsar-Junagarh. In a letter issued to Western Railway on June 8, 2026, the Railway Board stated: “Ministry of Railways desires that 26901/26902 Sabarmati-Veraval Vande Bharat Express should be operated via Botad-Jetalsar-Junagarh instead of its existing route via Viramgam-Surendranagar-Rajkot-Jetalsar-Junagarh.”

It also directed the zonal railway to implement the revised route from the commencement of the Advance Reservation Period (ARP) or the no-booking date, whichever is earlier.

Sabarmati-Veraval Vande Bharat Express: Distance, Travel Time

At present, the Sabarmati-Veraval Vande Bharat Express covers a distance of 438 km in 07:00 hrs. However, on its revised route, the train will take 06:50 hrs to cover the entire route. The train runs on all days except Thursday.

Sabarmati-Veraval Vande Bharat Stops

On its revised route, train number 26901/26902 Sabarmati-Veraval-Sabarmati Vande Bharat Express will halt at seven stations. These are: Gandhigram, Dholka, Dhandhuka, Botad, Dhola, Dhasa and Junagarh.

Currently, it stops at five stations enroute. These are: Viramgam, Surendranagar, Wankaner, Rajkot and Junagarh.

Sabarmati-Veraval Vande Bharat Time Table

Train number 26901 will leave Sabarmati at 06:00 hrs to reach Veraval at 12:50 hrs. On the return journey, train number 26902 will depart Veraval at 15:50 hrs to reach Sabarmati at 22:25 hrs.

Sabarmati–Veraval Vande Bharat Express

Train No. 26901 / 26902 | New Route & Revised Timings
🡆 Train 26901 — Sabarmati → Veraval
StationTypeArrivalDeparture
SabarmatiD06:00
Gandhigram NEWA/D06:1606:18
Dholka NEWA/D07:1307:15
Dhandhuka NEWA/D08:0008:02
Botad NEWA/D08:4008:42
Dhola NEWA/D09:1609:18
Dhasa NEWA/D09:3809:40
JunagarhA/D11:3211:34
VeravalA12:50
🡄 Train 26902 — Veraval → Sabarmati
StationTypeArrivalDeparture
VeravalD15:50
JunagarhA/D16:4816:50
Dhasa NEWA/D18:3818:40
Dhola NEWA/D19:0019:02
Botad NEWA/D19:3519:37
Dhandhuka NEWA/D20:1420:16
Dholka NEWA/D20:5821:00
Gandhigram NEWA/D21:5021:52
SabarmatiA22:25
🚉 Commercial Stoppages — Existing vs Approved
❌ Existing Stoppages
Viramgam
Surendranagar
Wankaner
Rajkot
Junagarh
✅ Approved Stoppages
Gandhigram
Dholka
Dhandhuka
Botad
Dhola
Dhasa
Junagarh
Express InfoGenIE

© IE Online Media Services Pvt Ltd
Anish Mondal
Anish Mondal
twitter

Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. Currently a member of the Indianexpress.com editorial team, Anish specializes in high-impact sectors. Professional Journey Anish began his career at the public broadcaster Rajya Sabha Television (now Sansad TV), where he developed a foundational understanding of legislative processes and national governance. In 2018, he transitioned to digital financial journalism at FinancialExpress.com, spending nearly six years refining his expertise in market trends and corporate reporting. Before joining The Indian Express in 2025, he served as a key contributor at ETNowNews.com. Education & Expertise Anish’s reporting is backed by a rigorous academic background in communication and the humanities: Master of Journalism and Mass Communication (MJMC) – Apeejay Stya University Post Graduate Diploma in Journalism and Production (PGTVRJP) – Apeejay Institute of Mass Communication Bachelor of Arts (English Honours) – University of Calcutta Areas of Coverage Connectivity: Detailed reporting on the expansion of Indian Railways and National Highway networks. ... Read More

 

Advertisement
Loading Recommendations...
Jun 16: Latest News
Advertisement
Live Blog
Latest Comment
Post Comment
Read Comments