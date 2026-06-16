Railway Board approves new route for Sabarmati-Veraval Vande Bharat Express – Check revised stops, timings

2 min readJun 16, 2026 05:01 PM IST
Sabarmati-Veraval Vande Bharat Express: The Railway Board has approved a new route for Sabarmati-Veraval Vande Bharat Express train. Flagged off by Prime Minister Narendra Modi on May 26, 2025, the semi-high-speed train began regular operations on May 27, 2025. It is being maintained and operated by the Western Railway (WR) zone.
Sabarmati-Veraval Vande Bharat Route
Currently, the Sabarmati-Veraval Vande Bharat Express runs via Viramgam-Surendranagar-Rajkot-Jetalsar-Junagarh. In a letter issued to Western Railway on June 8, 2026, the Railway Board stated: “Ministry of Railways desires that 26901/26902 Sabarmati-Veraval Vande Bharat Express should be operated via Botad-Jetalsar-Junagarh instead of its existing route via Viramgam-Surendranagar-Rajkot-Jetalsar-Junagarh.”
It also directed the zonal railway to implement the revised route from the commencement of the Advance Reservation Period (ARP) or the no-booking date, whichever is earlier.
Sabarmati-Veraval Vande Bharat Express: Distance, Travel Time
At present, the Sabarmati-Veraval Vande Bharat Express covers a distance of 438 km in 07:00 hrs. However, on its revised route, the train will take 06:50 hrs to cover the entire route. The train runs on all days except Thursday.
Sabarmati-Veraval Vande Bharat Stops
On its revised route, train number 26901/26902 Sabarmati-Veraval-Sabarmati Vande Bharat Express will halt at seven stations. These are: Gandhigram, Dholka, Dhandhuka, Botad, Dhola, Dhasa and Junagarh.
Currently, it stops at five stations enroute. These are: Viramgam, Surendranagar, Wankaner, Rajkot and Junagarh.
Sabarmati-Veraval Vande Bharat Time Table
Train number 26901 will leave Sabarmati at 06:00 hrs to reach Veraval at 12:50 hrs. On the return journey, train number 26902 will depart Veraval at 15:50 hrs to reach Sabarmati at 22:25 hrs.
🡆 Train 26901 — Sabarmati → Veraval
|Station
|Type
|Arrival
|Departure
|Sabarmati
|D
|—
|06:00
|Gandhigram NEW
|A/D
|06:16
|06:18
|Dholka NEW
|A/D
|07:13
|07:15
|Dhandhuka NEW
|A/D
|08:00
|08:02
|Botad NEW
|A/D
|08:40
|08:42
|Dhola NEW
|A/D
|09:16
|09:18
|Dhasa NEW
|A/D
|09:38
|09:40
|Junagarh
|A/D
|11:32
|11:34
|Veraval
|A
|12:50
|—
🡄 Train 26902 — Veraval → Sabarmati
|Station
|Type
|Arrival
|Departure
|Veraval
|D
|—
|15:50
|Junagarh
|A/D
|16:48
|16:50
|Dhasa NEW
|A/D
|18:38
|18:40
|Dhola NEW
|A/D
|19:00
|19:02
|Botad NEW
|A/D
|19:35
|19:37
|Dhandhuka NEW
|A/D
|20:14
|20:16
|Dholka NEW
|A/D
|20:58
|21:00
|Gandhigram NEW
|A/D
|21:50
|21:52
|Sabarmati
|A
|22:25
|—
🚉 Commercial Stoppages — Existing vs Approved
❌ Existing Stoppages
Viramgam
Surendranagar
Wankaner
Rajkot
Junagarh
✅ Approved Stoppages
Gandhigram
Dholka
Dhandhuka
Botad
Dhola
Dhasa
Junagarh