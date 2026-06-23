Railway Board approves new terminal station for Ahmedabad-Okha Vande Bharat train; Check details

The Railway Board has approved a new terminal for the Ahmedabad-Okha Vande Bharat Express. Check the station, route details, stops and timings.

Written by: Anish Mondal
3 min readJun 23, 2026 02:26 PM IST
The Railway Board has approved a new terminal for the Ahmedabad-Okha Vande Bharat Express (Image: Ministry of Railways/File)The Railway Board has approved a new terminal for the Ahmedabad-Okha Vande Bharat Express (Image: Ministry of Railways/File)
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Ahmedabad-Okha Vande Bharat train terminal change: The Railway Board (RB) has approved a new terminal station for the Ahmedabad-Okha Vande Bharat Express. The train was flagged off by Prime Minister Narendra Modi on September 24, 2023, and was initially launched between Ahmedabad and Jamnagar. Later, on March 12, 2024, the national transporter announced the extension of the service up to Okha, enhancing connectivity to the coastal town.

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Ahmedabad-Okha Vande Bharat train gets a new terminal station

Now, more than two years later, the RB has approved a change in the terminal station of the Ahmedabad-Okha Vande Bharat Express. With the revision, the service will be renamed as Sabarmati-Okha Vande Bharat Express. It means this semi-high-speed train will originate and terminate at Sabarmati railway station instead of Ahmedabad railway station in Gujarat. The train is being maintained and operated by the Western Railway (WR) zone.

In a letter to the WR on June 16, the RB said: “Change in Timings, Change in Days of Run & Change in Terminal of 22925/22926 Ahmedabad–Okha Vande Bharat Express…Regarding the stoppage of 22925/22926 Ahmedabad-Okha Vande Bharat Express at Ambli Road, the Ministry of Railways approves the said proposals.”

It also asked the zonal railway to make the changes with effect from the Advance Reservation Period or No Booking Date.

Sabarmati-Okha Vande Bharat Express: Distance, Travel Time

The Sabarmati-Okha Vande Bharat Express will cover a distance of 493 km in 06:30 hrs. The train will run on all days of the week except Tuesday. This train comprises AC Chair car and Executive Chair car.

Sabarmati-Okha Vande Bharat train: Stoppages

During its journey between Sabarmati and Okha, train number 22925/22926 Vande Bharat Express will halt at eight stations enroute. These are: Ambli Road, Sanad, Virmgam, Surendrnagar, Wankaner, Rajkot, Jamnagar, and Dwarka.

Sabarmati-Okha Vande Bharat Express: Timing

Under the revised schedule, train number 22925 Sabarmati-Okha Vande Bharat Express will depart from Sabarmati at 6:15 am and arrive in Okha at 1:20 pm. On the return journey, train number 22926 Okha-Sabarmati Vande Bharat Express will leave Okha at 4:45 pm and reach Sabarmati at 11:15 pm.

Ahmedabad–Okha Vande Bharat Express

Train No. 22925 / 22926 | Existing vs Approved Schedule
Existing (struck-through)
Approved (new)
🡆 Train 22925 — Ahmedabad → Okha
StationTypeExisting Arr.Existing Dep.Approved Arr.Approved Dep.
AhmedabadD18:1006:15
Sabarmati Jn.A/D18:1718:1906:2306:25
Ambli RoadA/D06:2706:29
SanadA/D18:3318:3507:0007:02
ViramgamA/D19:0519:0707:4807:50
SurendranagarA/D19:4319:4508:4308:45
WankanerA/D20:3120:3309:3109:36
RajkotA/D21:0321:0810:4310:48
JamnagarA/D22:2522:3012:3212:37
DwarkaA/D23:5423:5913:3213:37
OkhaA00:4013:20
🡄 Train 22926 — Okha → Ahmedabad
StationTypeExisting Arr.Existing Dep.Approved Arr.Approved Dep.
OkhaD10:1023:15
DwarkaA/D20:2020:2222:4022:42
JamnagarA/D19:4419:4922:2922:31
RajkotA/D18:3618:4121:5922:01
WankanerA/D17:1117:1321:1121:13
SurendranagarA/D16:0616:0820:0620:08
ViramgamA/D15:0815:1019:1819:20
SanadA/D14:3314:3518:4818:50
Ambli RoadA/D18:3318:35
Sabarmati Jn.A/D09:4009:4218:1718:19
AhmedabadA10:1023:15
📅 Day of Operation
Train No. & NameExistingApproved
22925 Ahmedabad–Okha Vande Bharat Express Ex: ADI6 days a week except Tuesday Ex: SBT6 days a week except Tuesday
22926 Okha–Ahmedabad Vande Bharat Express Ex: OKHA6 days a week except Wednesday Ex: OKHA6 days a week except Tuesday
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Anish Mondal
Anish Mondal
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Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. Currently a member of the Indianexpress.com editorial team, Anish specializes in high-impact sectors. Professional Journey Anish began his career at the public broadcaster Rajya Sabha Television (now Sansad TV), where he developed a foundational understanding of legislative processes and national governance. In 2018, he transitioned to digital financial journalism at FinancialExpress.com, spending nearly six years refining his expertise in market trends and corporate reporting. Before joining The Indian Express in 2025, he served as a key contributor at ETNowNews.com. Education & Expertise Anish’s reporting is backed by a rigorous academic background in communication and the humanities: Master of Journalism and Mass Communication (MJMC) – Apeejay Stya University Post Graduate Diploma in Journalism and Production (PGTVRJP) – Apeejay Institute of Mass Communication Bachelor of Arts (English Honours) – University of Calcutta Areas of Coverage Connectivity: Detailed reporting on the expansion of Indian Railways and National Highway networks. ... Read More

 

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