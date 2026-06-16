Pune-Danapur Amrit Bharat Express: Train number, route, stops, frequency, time table

Pune-Danapur Amrit Bharat Express: Check Pune-Danapur Amrit Bharat Express train number, route, stoppages, frequency and timetable. Know key stations, departure and arrival timings.

Written by: Anish Mondal
2 min readUpdated: Jun 16, 2026 04:06 PM IST
Pune-Danapur Amrit Bharat Express will connect Maharashtra and Bihar (Image: Ministry of Railways)Pune-Danapur Amrit Bharat Express will connect Maharashtra and Bihar (Image: Ministry of Railways)
Make us preferred source on Google

Pune-Danapur Amrit Bharat Express: The Ministry of Railways is set to introduce a new Amrit Bharat Express between Pune and Danapur. This new train is expected to offer affordable service for passengers from lower and lower-middle income category. The train will also improve the connectivity between Maharashtra and Bihar. It will be maintained and operated by Central Railway (CR) zone.

Pune to Danapur Amrit Bharat Express: Train number, Route

The Pune to Danapur Amrit Bharat Express will operate as train number 11431, while Danapur to Pune Amrit Bharat Express will operate as train number 11432. The Pune-Danapur-Pune Amrit Bharat Express will run via Khandwa.

Also Read | Railways to upgrade Mumbai’s Borivali station; Kandivali development planned to ease congestion

Pune-Danapur Amrit Bharat Express: Stoppages

During its journey between Pune and Danapur, train number 11431/11432 will halt at 19 stations. These are: Daund Chord Line, Ahilyanagar, Belapur, Kopargaon, Manmad, Bhusaval, Khandwa, Itarsi, Pipariya, Narsinghpur, Jabalpur, Katni, Maihar, Satna, Manikpur, Prayagraj Cheokki, Pt. Deen Dayal Upadhyaya, Buxar and Ara.

Pune-Danapur Amrit Bharat Express: Frequency, Composition

The Pune-Danapur Amrit Bharat Express will run as a weekly service. The train will have 18 coaches comprising Sleeper, General Second Class and others. A total of one rake of Amrit Bharat Express will be deployed to run between Pune and Danapur.

Pune-Danapur Amrit Bharat Express: Timetable

Train number 11431 Pune-Danapur Amrit Bharat Express will depart from Pune on every Saturday at 15:30 hrs and will reach Danapur on Monday at 01:30 hrs. On its return journey, train number 11432 will depart from Danapur on every Monday at 03:30 hrs and will reach Pune at 11:05 hrs, the next day.

Pune–Danapur Amrit Bharat Express

Train No. 11431 / 11432 | Regularised from Special (01449/01450)
Regularisation: 01449/01450 Pune–Danapur Special now regularised as 11431/11432 Pune–Danapur Amrit Bharat Express
🡆 Train 11431 — Pune → Danapur  Departs Saturday
StationTypeArrivalDeparture
PuneD15:30 (SAT)
KhandwaA/D03:5504:00
ManikpurP16:00
New West CabinP21:30
DanapurA01:30 (MON)
🡄 Train 11432 — Danapur → Pune  Departs Monday
StationTypeArrivalDeparture
DanapurD03:30 (MON)
New West CabinP07:50
ManikpurP12:30
KhandwaA/D22:2522:30
PuneA11:05 (TUE)
🚉 Commercial Stoppages  20 Stops
Daund Chord Line
Ahilyanagar
Belapur
Kopargaon
Manmad
Bhusaval
Khandwa
Itarsi
Pipariya
Narsinghpur
Jabalpur
Katni
Maihar
Satna
Manikpur
Prayagraj Cheokki
Pt. Deen Dayal Upadhyaya
Buxar
Ara
📋 Train Details
Frequency
Weekly | Ex Pune: Saturday  |  Ex Danapur: Monday
Composition
1 Amrit Bharat Rake (Max. 18 LHB Coaches)
Maintenance
PM: Pune with RBPC
Watering
Bhusaval, Itarsi, Jabalpur, Pt. Deen Dayal Upadhyaya
CTS
Bhusaval, Itarsi, Jabalpur, Pt. Deen Dayal Upadhyaya
Express InfoGenIE

© IE Online Media Services Pvt Ltd
Anish Mondal
Anish Mondal
twitter

Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. Currently a member of the Indianexpress.com editorial team, Anish specializes in high-impact sectors. Professional Journey Anish began his career at the public broadcaster Rajya Sabha Television (now Sansad TV), where he developed a foundational understanding of legislative processes and national governance. In 2018, he transitioned to digital financial journalism at FinancialExpress.com, spending nearly six years refining his expertise in market trends and corporate reporting. Before joining The Indian Express in 2025, he served as a key contributor at ETNowNews.com. Education & Expertise Anish’s reporting is backed by a rigorous academic background in communication and the humanities: Master of Journalism and Mass Communication (MJMC) – Apeejay Stya University Post Graduate Diploma in Journalism and Production (PGTVRJP) – Apeejay Institute of Mass Communication Bachelor of Arts (English Honours) – University of Calcutta Areas of Coverage Connectivity: Detailed reporting on the expansion of Indian Railways and National Highway networks. ... Read More

 

Advertisement
Loading Recommendations...
Jun 16: Latest News
Advertisement
Live Blog
Latest Comment
Post Comment
Read Comments