Pune-Danapur Amrit Bharat Express: Train number, route, stops, frequency, time table

2 min readUpdated: Jun 16, 2026 04:06 PM IST
Pune-Danapur Amrit Bharat Express: The Ministry of Railways is set to introduce a new Amrit Bharat Express between Pune and Danapur. This new train is expected to offer affordable service for passengers from lower and lower-middle income category. The train will also improve the connectivity between Maharashtra and Bihar. It will be maintained and operated by Central Railway (CR) zone.
Pune to Danapur Amrit Bharat Express: Train number, Route
The Pune to Danapur Amrit Bharat Express will operate as train number 11431, while Danapur to Pune Amrit Bharat Express will operate as train number 11432. The Pune-Danapur-Pune Amrit Bharat Express will run via Khandwa.
Pune-Danapur Amrit Bharat Express: Stoppages
During its journey between Pune and Danapur, train number 11431/11432 will halt at 19 stations. These are: Daund Chord Line, Ahilyanagar, Belapur, Kopargaon, Manmad, Bhusaval, Khandwa, Itarsi, Pipariya, Narsinghpur, Jabalpur, Katni, Maihar, Satna, Manikpur, Prayagraj Cheokki, Pt. Deen Dayal Upadhyaya, Buxar and Ara.
Pune-Danapur Amrit Bharat Express: Frequency, Composition
The Pune-Danapur Amrit Bharat Express will run as a weekly service. The train will have 18 coaches comprising Sleeper, General Second Class and others. A total of one rake of Amrit Bharat Express will be deployed to run between Pune and Danapur.
Pune-Danapur Amrit Bharat Express: Timetable
Train number 11431 Pune-Danapur Amrit Bharat Express will depart from Pune on every Saturday at 15:30 hrs and will reach Danapur on Monday at 01:30 hrs. On its return journey, train number 11432 will depart from Danapur on every Monday at 03:30 hrs and will reach Pune at 11:05 hrs, the next day.
✅ Regularisation: 01449/01450 Pune–Danapur Special now regularised as 11431/11432 Pune–Danapur Amrit Bharat Express
🡆 Train 11431 — Pune → Danapur Departs Saturday
|Station
|Type
|Arrival
|Departure
|Pune
|D
|—
|15:30 (SAT)
|Khandwa
|A/D
|03:55
|04:00
|Manikpur
|P
|—
|16:00
|New West Cabin
|P
|—
|21:30
|Danapur
|A
|01:30 (MON)
|—
🡄 Train 11432 — Danapur → Pune Departs Monday
|Station
|Type
|Arrival
|Departure
|Danapur
|D
|—
|03:30 (MON)
|New West Cabin
|P
|07:50
|—
|Manikpur
|P
|12:30
|—
|Khandwa
|A/D
|22:25
|22:30
|Pune
|A
|11:05 (TUE)
|—
🚉 Commercial Stoppages 20 Stops
Daund Chord Line
Ahilyanagar
Belapur
Kopargaon
Manmad
Bhusaval
Khandwa
Itarsi
Pipariya
Narsinghpur
Jabalpur
Katni
Maihar
Satna
Manikpur
Prayagraj Cheokki
Pt. Deen Dayal Upadhyaya
Buxar
Ara
📋 Train Details
Frequency
Weekly | Ex Pune: Saturday | Ex Danapur: Monday
Composition
1 Amrit Bharat Rake (Max. 18 LHB Coaches)
Maintenance
PM: Pune with RBPC
Watering
Bhusaval, Itarsi, Jabalpur, Pt. Deen Dayal Upadhyaya
CTS
Bhusaval, Itarsi, Jabalpur, Pt. Deen Dayal Upadhyaya