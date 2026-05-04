Kerala Election Results 2026 Winners: Constituency-Wise Full List, Party-Wise Seat Tally

By: Express Web Desk
6 min readUpdated: May 4, 2026 08:19 AM IST
Kerala Election Results 2026 constituency-wise winners: The counting of votes for the Kerala Legislative Assembly elections is currently underway. Following single-phase polling across all 140 constituencies on April 9, the wait for the final verdict is now drawing to a close. This election will determine whether the incumbent Left Democratic Front (LDF) can secure a historic third consecutive term or whether the opposition manages a significant comeback.

The three-way battle among the CPI(M)-led LDF, the Congress-led United Democratic Front (UDF), and the National Democratic Alliance (NDA) will shape Kerala’s political landscape for the next five years.

All eyes are focused on the prominent candidates, including Chief Minister Pinarayi Vijayan, contesting from Dharmadam, and Leader of the Opposition VD Satheesan, standing from Paravur. High-profile contenders such as the BJP’s Rajeev Chandrasekhar further heighten the stakes.

No. Constituency 2021 Winner 2021 Party Winner 2026 Winner 2026 Party
1 MANJESHWAR AKM Ashraf IUML
2 KASARAGOD NA Nellikkunnu IUML
3 UDMA CH Kunhambu CPI(M)
4 KANHANGAD E Chandrashekaran CPI
5 TRIKARIPUR M Rajagopalan CPI(M)
6 PAYYANNUR TI Madhusoodanan CPI(M)
7 KALLIASSERI M Vijin CPI(M)
8 TALIPARAMBA MV Govindan Master CPI(M)
9 IRIKKUR Adv. Sajeev Joseph INC
10 AZHIKODE K V Sumesh CPI(M)
11 KANNUR Ramachandran Kadannappalli C(S)
12 DHARMADAM Pinarayi Vijayan CPI(M)
13 THALASSERY Adv. A. N. Shamseer CPI(M)
14 KUTHUPARAMBA K.p. Mohanan LJD
15 MATTANNUR KK Shailaja Teacher CPI(M)
16 PERAVOOR Adv. Sunny Joseph INC
17 MANANTHAVADY (ST) O.r.kelu CPI(M)
18 SULTHANBATHERY (ST) I.c Balakrishnan INC
19 KALPETTA Adv.t Siddiqu INC
20 VADAKARA K.k.rema RMPOI
21 KUTTIADI KP Kunhammed Kutti Master CPI(M)
22 NADAPURAM E. K. Vijayan CPI
23 QUILANDY Kanathil Jameela CPI(M)
24 PERAMBRA T.p. Ramakrishnan CPI(M)
25 BALUSSERI (SC) Adv. K.m. Sachindev CPI(M)
26 ELATHUR A.k Saseendran NCP
27 KOZHIKODE NORTH Thottathil Ravindran CPI(M)
28 KOZHIKODE SOUTH Ahammad Devarkovil INL
29 BEYPORE Adv. P. A Mohamed Riyas CPI(M)
30 KUNNAMANGALAM Adv. P. T. A Rahim IND
31 KODUVALLY Dr. M.k Muneer IUML
32 THIRUVAMBADY Linto Joseph CPI(M)
33 KONDOTTY T V Ibrahim IUML
34 ERANAD P.k. Basheer IUML
35 NILAMBUR P.v. Anvar IND
36 WANDOOR (SC) A P Anilkumar INC
37 MANJERI Adv. U.a. Latheef IUML
38 PERINTHALMANNA Najeeb Kanthapuram IUML
39 MANKADA Manjalamkuzhi Ali IUML
40 MALAPPURAM P. Ubaidulla IUML
41 VENGARA P.k Kunjhalikutty IUML
42 VALLIKKUNNU Abdul Hameed Master IUML
43 TIRURANGADI KPA Majeed IUML
44 TANUR V.abdurahiman NSC
45 TIRUR Kurukkoli Moideen IUML
46 KOTTAKKAL Prof. Abid Hussain Thangal IUML
47 THAVANUR Dr.k.t.jaleel IND
48 PONNANI P Nandakumar CPI(M)
49 THRITHALA M. B Rajesh CPI(M)
50 PATTAMBI Muhammed Muhassin CPI
51 SHORNUR P. Mammikutty CPI(M)
52 OTTAPALAM Adv. K. Premkumar CPI(M)
53 KONGAD (SC) Santhakumari K CPI(M)
54 MANNARKAD Advocate. N. Samsudheen IUML
55 MALAMPUZHA A. Prabhakaran CPI(M)
56 PALAKKAD Shafi Parambil INC
57 TARUR (SC) P.p.sumod CPI(M)
58 CHITTUR K. Krishnankutty JD(S)
59 NENMARA K. Babu CPI(M)
60 ALATHUR K.d.prasenan CPI(M)
61 CHELAKKARA (SC) K Radhakrishnan CPI(M)
62 KUNNAMKULAM A.c.moideen CPI(M)
63 GURUVAYOOR N.k.akbar CPI(M)
64 MANALUR Murali Perunelly CPI(M)
65 WADAKKANCHERY Xavier Chittilappilly CPI(M)
66 OLLUR K Rajan CPI
67 THRISSUR P Balachandran CPI
68 NATTIKA (SC) C C Mukundhan CPI
69 KAIPAMANGALAM E T Taison Master CPI
70 IRINJALAKKUDA Prof. R Bindu CPI(M)
71 PUTHUKKAD K.k. Ramachandran CPI(M)
72 CHALAKKUDY Saneeshkumar Joseph INC
73 KODUNGALLUR Adv. V. R. Sunilkumar CPI
74 PERUMBAVOOR Adv Eldose P Kunnapillil INC
75 ANGAMALY Roji M John INC
76 ALUVA Anwar Sadath INC
77 KALAMASSERY P. Rajeeve CPI(M)
78 PARAVUR V.d. Satheesan INC
79 VYPEN K.n. Unnikrishnan CPI(M)
80 KOCHI K.j. Maxy CPI(M)
81 THRIPUNITHURA K. Babu INC
82 ERANAKULAM T. J. Vinod INC
83 THRIKKAKARA Adv.p.t.thomas INC
84 KUNNATHUNAD (SC) Adv. P.v.sreenijin CPI(M)
85 PIRAVOM Anoop Jacob KEC(J)
86 MUVATTUPUZHA Dr. Mathew Kuzhalnadan INC
87 KOTHAMANGALAM Antony John CPI(M)
88 DEVIKULAM (SC) Adv. A. Raja CPI(M)
89 UDUMBANCHOLA M. M. Mani CPI(M)
90 THODUPUZHA PJ Joseph KEC
91 IDUKKI Roshy Augustine KEC(M)
92 PEERUMADE Vazhoor Soman CPI
93 PALA Mani C Kappen IND
94 KADUTHURUTHY Adv. Mons Joseph KEC
95 VAIKOM (SC) C.k Asha CPI
96 ETTUMANOOR V N Vasavan CPI(M)
97 KOTTAYAM Thiruvanchoor Radhakrishnan INC
98 PUTHUPPALLY Oommen Chandy INC
99 CHANGANASSERY Adv. Job Maichil KEC(M)
100 KANJIRAPPALLY Dr.n.jayaraj KEC(M)
101 POONJAR Adv. Sebastian Kulathunkal KEC(M)
102 AROOR Daleema CPI(M)
103 CHERTHALA P Prasad CPI
104 ALAPPUZHA P.p Chitharanjan CPI(M)
105 AMBALAPUZHA H.salam CPI(M)
106 KUTTANAD Thomas K Thomas NCP
107 HARIPAD Ramesh Chennithala INC
108 KAYAMKULAM Adv. U. Prathibha CPI(M)
109 MAVELIKARA (SC) MS Arun Kumar CPI(M)
110 CHENGANNUR Saji Cherian CPI(M)
111 THIRUVALLA Adv. Mathew T Thomas JD(S)
112 RANNI Adv. Pramod Narayan KEC(M)
113 ARANMULA Veena George CPI(M)
114 KONNI Adv. K.u Jenish Kumar CPI(M)
115 ADOOR (SC) Chittayam Gopakumar CPI
116 KARUNAGAPPALLY C. R Mahesh INC
117 CHAVARA Dr. Sujith Vijayanpillai IND
118 KUNNATHUR (SC) Kovoor Kunjumon IND
119 KOTTARAKKARA K N Balagopal CPI(M)
120 PATHANAPURAM K.b. Ganesh Kumar KEC(B)
121 PUNALUR PS Supal CPI
122 CHADAYAMANGALAM J.chinchurani CPI
123 KUNDARA P.c.vishnunadh INC
124 KOLLAM M Mukesh CPI(M)
125 ERAVIPURAM M. Noushad CPI(M)
126 CHATHANNUR G.s. Jayalal CPI
127 VARKALA Adv. V Joy CPI(M)
128 ATTINGAL (SC) O S Ambika CPI(M)
129 CHIRAYINKEEZHU (SC) V. Sasi CPI
130 NEDUMANGAD Adv. G. R. Anil CPI
131 VAMANAPURAM Adv. D. K. Murali CPI(M)
132 KAZHAKKOOTTAM Kadakampally Surendran CPI(M)
133 VATTIYOORKAVU Adv.v.k.prasanth CPI(M)
134 THIRUVANANTHAPURAM Adv.antony Raju JKC
135 NEMOM V.sivankutty CPI(M)
136 ARUVIKKARA Adv. G. Steephen CPI(M)
137 PARASSALA C.k.hareendran CPI(M)
138 KATTAKKADA Adv I B Satheesh CPI(M)
139 KOVALAM Adv. M. Vincent INC
140 NEYYATTINKARA K. Ansalan CPI(M)

The list will be updated as the winners are declared.

(Written by Ijjya Priyadarshini. She is an intern with Indianexpress.com)

