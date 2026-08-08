Railway Board approves daily Itarsi-Jabalpur passenger train: Check timings, route and stops

Itarsi-Jabalpur passenger train will run daily after Railway Board approval. Check its timings, route, stops and other important travel details.

Written by: Anish Mondal
2 min readAug 8, 2026 06:21 PM IST
Itarsi-Jabalpur daily passenger train service (Image generated using AI)Itarsi-Jabalpur daily passenger train service (Image generated using AI)
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Itarsi-Jabalpur Daily Passenger Train: The Railway Board has approved a daily passenger train service between Itarsi and Jabalpur, improving connectivity across the Jabalpur-Narmadapuram region. The service will also connect intermediate towns and smaller stations along the route, offering passengers a convenient and affordable travel option.

The service will operate as train number 51673/51674 Itarsi-Madan Mahal Passenger, connecting Itarsi with Jabalpur (Madan Mahal) and providing better access to key intermediate stations across central Madhya Pradesh.

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Itarsi-Madan Mahal (Jabalpur) Passenger: Route, Distance, Travel time

Train number 51673/51674 Itarsi-Madan Mahal Passenger will operate via Pipariya. It will cover a distance of 242 km in approximately 5 hours and 5 minutes.

Itarsi-Madan Mahal (Jabalpur) Passenger: Stoppages

During its journey between Itarsi and Jabalpur, train number 51673/51674 Itarsi-Madan Mahal Passenger will have scheduled stops at nine stations. These are: Bagra Tawa, Sohagpur, Pipariya, Bankhedi, Salichauka Road, Gadarwara, Kareli, Narsinghpur and Sridham.

Itarsi-Jabalpur (Madan Mahal) daily passenger train: Timings

Train number 51673 Itarsi-Madan Mahal Passenger will depart from Itarsi Junction at 11:40 hrs and reach Madan Mahal at 16:45 hrs. On the return journey, train number 51674 Madan Mahal–Itarsi Passenger will depart from Madan Mahal at 17:50 hrs and arrive at Itarsi Junction at 22:55 hrs.

 

Itarsi-Madan Mahal (Jabalpur) Passenger: Route & Timings

242 Km
Distance via Piparia
5h 5m
Approximate travel time
9 Stops
Scheduled stoppages en route
Daily Timings, Both Directions
Train 51673: Itarsi-Madan Mahal
Itarsi Junction
11:40
Madan Mahal
16:45
Train 51674: Madan Mahal-Itarsi
Madan Mahal
17:50
Itarsi Junction
22:55
Route: Itarsi to Jabalpur (Madan Mahal)
S
Itarsi Junction (Start)
1
Bagra Tawa
2
Sohagpur
3
Piparia
4
Bankhedi
5
Salichauka Road
6
Gadarwara
7
Kareli
8
Narsinghpur
9
Sridham
E
Madan Mahal, Jabalpur (End)
Source: Indian Railways
Express InfoGenIE
 

Vande Bharat train services in Madhya Pradesh

Meanwhile, Madhya Pradesh currently has 10 operating Vande Bharat train services. These are as follows:

  • Train number 20171 Rani Kamlapati – Nizamuddin Vande Bharat Express
  • Train number 20172 Nizamuddin – Rani Kamlapati Vande Bharat Express
  • Train number 20173 Rani Kamlapati – Rewa Vande Bharat Express
  • Train number 20174 Rewa – Rani Kamlapati Vande Bharat Express
  • Train number 20911 Indore – Nagpur Vande Bharat Express
  • Train number 20912 Nagpur – Indore Vande Bharat Express
  • Train number 22469 Khajuraho – Nizamuddin Vande Bharat Express
  • Train number 22470 Nizamuddin – Khajuraho Vande Bharat Express
  • Train number 26505 Khajuraho – Banaras Vande Bharat Express
  • Train number 26506 Banaras – Khajuraho Vande Bharat Express

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Anish Mondal
Anish Mondal
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Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. Currently a member of the Indianexpress.com editorial team, Anish specializes in high-impact sectors. Professional Journey Anish began his career at the public broadcaster Rajya Sabha Television (now Sansad TV), where he developed a foundational understanding of legislative processes and national governance. In 2018, he transitioned to digital financial journalism at FinancialExpress.com, spending nearly six years refining his expertise in market trends and corporate reporting. Before joining The Indian Express in 2025, he served as a key contributor at ETNowNews.com. Education & Expertise Anish’s reporting is backed by a rigorous academic background in communication and the humanities: Master of Journalism and Mass Communication (MJMC) – Apeejay Stya University Post Graduate Diploma in Journalism and Production (PGTVRJP) – Apeejay Institute of Mass Communication Bachelor of Arts (English Honours) – University of Calcutta Areas of Coverage Connectivity: Detailed reporting on the expansion of Indian Railways and National Highway networks. ... Read More

 

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