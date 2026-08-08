Railway Board approves daily Itarsi-Jabalpur passenger train: Check timings, route and stops

2 min readAug 8, 2026 06:21 PM IST
Itarsi-Jabalpur Daily Passenger Train: The Railway Board has approved a daily passenger train service between Itarsi and Jabalpur, improving connectivity across the Jabalpur-Narmadapuram region. The service will also connect intermediate towns and smaller stations along the route, offering passengers a convenient and affordable travel option.
The service will operate as train number 51673/51674 Itarsi-Madan Mahal Passenger, connecting Itarsi with Jabalpur (Madan Mahal) and providing better access to key intermediate stations across central Madhya Pradesh.
Itarsi-Madan Mahal (Jabalpur) Passenger: Route, Distance, Travel time
Train number 51673/51674 Itarsi-Madan Mahal Passenger will operate via Pipariya. It will cover a distance of 242 km in approximately 5 hours and 5 minutes.
Itarsi-Madan Mahal (Jabalpur) Passenger: Stoppages
During its journey between Itarsi and Jabalpur, train number 51673/51674 Itarsi-Madan Mahal Passenger will have scheduled stops at nine stations. These are: Bagra Tawa, Sohagpur, Pipariya, Bankhedi, Salichauka Road, Gadarwara, Kareli, Narsinghpur and Sridham.
Itarsi-Jabalpur (Madan Mahal) daily passenger train: Timings
Train number 51673 Itarsi-Madan Mahal Passenger will depart from Itarsi Junction at 11:40 hrs and reach Madan Mahal at 16:45 hrs. On the return journey, train number 51674 Madan Mahal–Itarsi Passenger will depart from Madan Mahal at 17:50 hrs and arrive at Itarsi Junction at 22:55 hrs.
Itarsi-Madan Mahal (Jabalpur) Passenger: Route & Timings
242 Km
Distance via Piparia
5h 5m
Approximate travel time
9 Stops
Scheduled stoppages en route
Daily Timings, Both Directions
Train 51673: Itarsi-Madan Mahal
Train 51674: Madan Mahal-Itarsi
Route: Itarsi to Jabalpur (Madan Mahal)
S
Itarsi Junction (Start)
E
Madan Mahal, Jabalpur (End)
Source: Indian Railways
Vande Bharat train services in Madhya Pradesh
Meanwhile, Madhya Pradesh currently has 10 operating Vande Bharat train services. These are as follows:
- Train number 20171 Rani Kamlapati – Nizamuddin Vande Bharat Express
- Train number 20172 Nizamuddin – Rani Kamlapati Vande Bharat Express
- Train number 20173 Rani Kamlapati – Rewa Vande Bharat Express
- Train number 20174 Rewa – Rani Kamlapati Vande Bharat Express
- Train number 20911 Indore – Nagpur Vande Bharat Express
- Train number 20912 Nagpur – Indore Vande Bharat Express
- Train number 22469 Khajuraho – Nizamuddin Vande Bharat Express
- Train number 22470 Nizamuddin – Khajuraho Vande Bharat Express
- Train number 26505 Khajuraho – Banaras Vande Bharat Express
- Train number 26506 Banaras – Khajuraho Vande Bharat Express