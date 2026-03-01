Iran-Israel war latest news: IndiGo cancels 160 international flights on March 2 – Full list

Iran-Israel war update: IndiGo has cancelled the operation of more than 100 flights on March 2 following the closure and restrictions of airspace in the Middle East.

Written by: Anish Mondal
2 min readMar 1, 2026 03:31 PM IST
The airline also said it is offering full flexibility and waivers for travel to and from the Middle East.
Iran-Israel war update: IndiGo has cancelled the operation of 160 flights on March 2 following the closure and restrictions of airspace in the Middle East.

In a post on X, IndiGo said the temporary suspension of select international flights operating through Middle East airspace has been extended until March 2, 2026, 11:59 pm. The airline added that the extension is a precautionary measure to uphold the highest standards of safety for the customers and crew.

Iran-Israel flight affected

The airline also said it is offering full flexibility and waivers for travel to and from the Middle East, as well as other affected international sectors, until March 7, 2026, for bookings made on or before February 28, 2026.

“In our continued effort to stand by you during this time, we are extending full flexibility and waivers for travel to and from the Middle East, along with other impacted international sectors, until 7th March 2026, for bookings made on or before 28th February 2026. Customers may opt for a full refund or reschedule at no additional cost.

Any further changes will be duly communicated through your registered contact details. We truly appreciate your patience and understanding as we navigate this carefully and remain available to support you in any way we can,” it said.

IndiGo flight cancellation on March 2: Full list

✈️ IndiGo Flight Cancellations — 2nd March 2026

All flights cancelled due to Airspace Restriction
160 Flights Cancelled
20+ Destinations Affected
6E IndiGo Airline Code
⚠️ Cancellation Reason: Airspace Restriction — All flights on 2nd March 2026
All Destinations DXB — Dubai AUH — Abu Dhabi DOH — Doha JED — Jeddah RUH — Riyadh MCT — Muscat KWI — Kuwait BAH — Bahrain SHJ — Sharjah RKT — Ras Al Khaimah DMM — Dammam MED — Medina FJR — Fujairah LHR — London AMS — Amsterdam MAN — Manchester IST — Istanbul ATH — Athens 160 flights
Flight No. Sector Date Reason
6E 1BOMLHR2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 11DELRKT2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 11RKTIST2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 12ISTRKT2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 12RKTDEL2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1201BOMBAH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1202BAHBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1231DELKWI2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1232KWIDEL2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1233HYDKWI2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1234KWIHYD2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1235BOMKWI2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1236KWIBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1237COKKWI2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1243AMDKWI2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1244KWIAMD2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1267BOMMCT2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1268MCTBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1271COKMCT2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1272MCTCOK2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1273HYDMCT2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1274MCTHYD2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1301BLRDOH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1302DOHBLR2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1303BOMDOH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1306DOHBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1307DELDOH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1308DOHDEL2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1316DOHHYD2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1321MAADOH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1322DOHMAA2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1323COKDOH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1324DOHCOK2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1325CNNDOH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1326DOHCNN2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1341BOMDOH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1342DOHBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1345DELDOH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1346DOHDEL2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1401BOMAUH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1402AUHBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1403COKAUH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1404AUHCOK2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1405DELAUH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1406AUHDEL2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1407HYDAUH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1408AUHHYD2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1409AUHBLR2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1411MAAAUH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1412AUHMAA2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1413BOMAUH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1414AUHBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1415LKOAUH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1416AUHLKO2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1417AUHIXC2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1418IXCAUH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1419BLRAUH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1421HYDSHJ2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1422SHJHYD2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1423LKOSHJ2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1424SHJLKO2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1425TRVSHJ2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1426SHJTRV2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1427ATQSHJ2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1428SHJATQ2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1429BOMAUH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1430AUHBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1431AMDAUH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1432AUHAMD2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1435CCJAUH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1436AUHCCJ2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1437AUHIXE2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1438IXEAUH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1443AUHVTZ2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1444VTZAUH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1448HYDAUH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1449AUHHYD2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1451BOMDXB2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1452DXBBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1453BOMDXB2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1454DXBBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1455BOMDXB2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1456DXBBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1461DELDXB2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1462DXBDEL2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1463DELDXB2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1464DXBDEL2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1465HYDDXB2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1466DXBHYD2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1471MAADXB2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1472DXBMAA2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1473CCJDXB2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1474DXBCCJ2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1475COKDXB2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1476DXBCOK2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1477AMDDXB2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1478DXBAMD2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1481IXCDXB2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1482DXBIXC2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1483PNQDXB2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1484DXBPNQ2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1485BLRDXB2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1486DXBBLR2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1487BBIDXB2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1488DXBBBI2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1491BOMRKT2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1492RKTBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1495HYDRKT2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1496RKTHYD2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1501BOMFJR2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1502FJRBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1503CNNFJR2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1504FJRCNN2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1513IXMAUH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1514AUHIXM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1517COKRKT2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1518RKTCOK2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 17BOMRKT2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 17RKTIST2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 18RKTBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 18ISTRKT2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1902ATHDEL2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 1903BOMATH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 2LHRBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 21BOMAMS2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 22AMSBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 31BOMMAN2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 32MANBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 33DELMAN2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 34MANDEL2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 54RUHBLR2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 57HYDMED2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 58MEDHYD2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 59BOMMED2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 60MEDBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 61BOMJED2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 62JEDBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 63DELJED2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 64JEDDEL2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 65CCJJED2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 66JEDCCJ2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 67HYDJED2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 68JEDHYD2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 71DELRUH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 72RUHDEL2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 73BOMRUH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 74RUHBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 75AMDJED2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 76JEDAMD2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 77BLRJED2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 78JEDBLR2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 81BOMDMM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 82DMMBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 83DELDMM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 84DMMDEL2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 85HYDDMM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 86DMMHYD2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 88DMMCCJ2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 91BOMJED2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 92JEDBOM2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 93HYDRUH2 Mar 2026Airspace Restriction
6E 94RUHHYD2 Mar 2026Airspace Restriction
No flights found matching your search.
Source: IndiGo  |  All cancellations on 2nd March 2026 due to Airspace Restriction
Anish Mondal
Anish Mondal
