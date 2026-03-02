Iran-Israel war 2026: IndiGo cancels over 150 international flights on March 3 – Full list

Flight cancellation by IndiGo, Flight cancellation due to war:IndiGo has cancelled the operation of 158 flights on March 3 following the closure and restrictions of airspace in the Middle East.
In a post on X, IndiGo said the temporary suspension of select international flights operating through Middle East airspace has been extended.
“We have continued to meticulously evaluate the evolving regional developments and their potential impact on flight operations. After reviewing the latest operational inputs, we are taking the course that we believe is most responsible at this time, purely in the interest of safety.
As part of our continued precautionary approach, the temporary suspension of select international flights operating through parts of the Middle Eastern airspace has been extended,” it added.
It further stated that if a booking is affected, passengers will receive timely notifications on their registered contact details, and the airline’s teams will reach out directly to assist them and guide them through the available options.
“To support you, we are extending full flexibility and waivers for travel to and from the Middle East, along with other impacted international sectors, until 7th March 2026, for bookings made on or before 28th February 2026. Customers may reschedule at no additional cost or opt for a full refund,” IndiGo said.
IndiGo flight cancellation on March 3: Full list
✈️ IndiGo Flight Cancellations — 3rd March 2026
All flights cancelled due to Airspace Restriction
158Flights Cancelled
20+Destinations Affected
6EIndiGo Airline Code
⚠️ Cancellation Reason:Airspace Restriction — All flights on 3rd March 2026
All Destinations DXB — Dubai AUH — Abu Dhabi DOH — Doha JED — Jeddah RUH — Riyadh MCT — Muscat KWI — Kuwait BAH — Bahrain SHJ — Sharjah RKT — Ras Al Khaimah DMM — Dammam MED — Medina FJR — Fujairah LHR — London Heathrow AMS — Amsterdam MAN — Manchester IST — Istanbul 158 flights
Flight No.
Sector
Date
Reason
6E 1
BOM→LHR
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 11
DEL→RKT
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 11
RKT→IST
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 12
IST→RKT
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 12
RKT→DEL
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1201
BOM→BAH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1202
BAH→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1232
KWI→DEL
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1233
HYD→KWI
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1234
KWI→HYD
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1235
BOM→KWI
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1236
KWI→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1238
KWI→COK
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1243
AMD→KWI
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1244
KWI→AMD
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1267
BOM→MCT
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1268
MCT→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1271
COK→MCT
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1272
MCT→COK
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1273
HYD→MCT
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1274
MCT→HYD
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1301
BLR→DOH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1302
DOH→BLR
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1303
BOM→DOH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1306
DOH→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1307
DEL→DOH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1308
DOH→DEL
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1313
HYD→DOH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1315
HYD→DOH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1316
DOH→HYD
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1318
DOH→HYD
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1321
MAA→DOH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1322
DOH→MAA
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1341
BOM→DOH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1342
DOH→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1345
DEL→DOH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1346
DOH→DEL
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1401
BOM→AUH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1402
AUH→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1403
COK→AUH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1404
AUH→COK
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1405
DEL→AUH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1406
AUH→DEL
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1407
HYD→AUH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1408
AUH→HYD
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1409
AUH→BLR
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1411
MAA→AUH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1412
AUH→MAA
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1413
BOM→AUH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1414
AUH→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1415
LKO→AUH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1416
AUH→LKO
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1419
BLR→AUH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1421
HYD→SHJ
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1422
SHJ→HYD
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1423
LKO→SHJ
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1424
SHJ→LKO
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1425
TRV→SHJ
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1426
SHJ→TRV
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1427
ATQ→SHJ
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1428
SHJ→ATQ
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1431
AMD→AUH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1432
AUH→AMD
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1433
CNN→AUH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1434
AUH→CNN
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1435
CCJ→AUH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1436
AUH→CCJ
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1437
AUH→IXE
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1438
IXE→AUH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1439
IXC→AUH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1440
AUH→IXC
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1448
HYD→AUH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1449
AUH→HYD
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1451
BOM→DXB
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1452
DXB→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1453
BOM→DXB
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1454
DXB→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1455
BOM→DXB
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1456
DXB→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1461
DEL→DXB
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1462
DXB→DEL
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1463
DEL→DXB
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1464
DXB→DEL
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1465
HYD→DXB
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1466
DXB→HYD
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1467
IXE→DXB
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1468
DXB→IXE
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1471
MAA→DXB
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1472
DXB→MAA
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1473
CCJ→DXB
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1474
DXB→CCJ
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1475
COK→DXB
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1476
DXB→COK
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1477
AMD→DXB
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1478
DXB→AMD
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1481
IXC→DXB
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1482
DXB→IXC
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1483
PNQ→DXB
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1484
DXB→PNQ
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1485
BLR→DXB
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1486
DXB→BLR
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1491
BOM→RKT
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1492
RKT→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1495
HYD→RKT
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1496
RKT→HYD
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1497
CJB→AUH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1498
AUH→CJB
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1501
BOM→FJR
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1502
FJR→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1503
CNN→FJR
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1504
FJR→CNN
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1517
COK→RKT
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 1518
RKT→COK
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 17
BOM→RKT
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 17
RKT→IST
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 18
RKT→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 18
IST→RKT
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 2
LHR→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 21
BOM→AMS
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 22
AMS→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 3
DEL→LHR
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 31
BOM→MAN
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 32
MAN→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 4
LHR→DEL
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 53
BLR→RUH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 57
HYD→MED
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 58
MED→HYD
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 59
BOM→MED
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 60
MED→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 61
BOM→JED
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 62
JED→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 65
CCJ→JED
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 66
JED→CCJ
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 67
HYD→JED
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 68
JED→HYD
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 71
DEL→RUH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 72
RUH→DEL
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 73
BOM→RUH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 74
RUH→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 75
AMD→JED
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 76
JED→AMD
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 77
BLR→JED
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 78
JED→BLR
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 81
BOM→DMM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 82
DMM→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 83
DEL→DMM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 84
DMM→DEL
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 85
HYD→DMM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 86
DMM→HYD
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 87
CCJ→DMM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 91
BOM→JED
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 92
JED→BOM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 93
HYD→RUH
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 94
RUH→HYD
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 97
LKO→DMM
3 Mar 2026
Airspace Restriction
6E 98
DMM→LKO
3 Mar 2026
Airspace Restriction
Source: IndiGo | All cancellations on 3rd March 2026 due to Airspace Restriction
