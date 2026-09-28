35 Bihar-bound trains cancelled, Vande Bharat among 42 others affected on September 28

Bihar train services hit: Indian Railways has cancelled 35 Bihar-bound trains, diverted 33 and short-terminated or short-originated 9 trains on September 28 due to non-interlocking work at Rajendra Pul for the commissioning of a new rail bridge near Mokama.

Written by: Anish Mondal
2 min readSep 28, 2026 08:24 AM IST
Bihar-bound trains face disruption on September 28, with 35 services cancelled and 42 others affected by Indian Railways operations. (Image generated using AI)Bihar-bound trains face disruption on September 28, with 35 services cancelled and 42 others affected by Indian Railways operations. (Image generated using AI)
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Train services hit in Bihar: Indian Railways has cancelled 35 Bihar-bound trains, diverted 33 trains, and short-terminated or short-originated 9 trains today due to non-interlocking (NI) work at Rajendra Pul. The work is being carried out to commission a new rail bridge parallel to the existing Rajendra Bridge over the Ganga River near Mokama in Bihar.

The new bridge will connect the existing rail network at Upper Hathidah Junction, Tal Junction, Rampur Dumra, Dinkar Gram Simaria and Barauni Junction.

Indian Railways train update

Earlier, Saraswati Chandra, Chief Public Relations Officer (CPRO) of East Central Railway (ECR), told Indianexpress.com that the new bridge has been built alongside the existing Rajendra Bridge. The 1.9-km rail-cum-road bridge connects Mokama and Barauni across the Ganga and has been in service since 1959.

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“As the existing bridge carries only a single railway line and cannot be doubled due to technical limitations, Indian Railways approved a parallel double-line bridge in the 2015-16 Rail Budget at an estimated cost of Rs 1,491.47 crore,” he told Indianexpress.com.

Bihar train cancelled today – Full list

Several trains have been cancelled due to the NI works at Rajendra Pul. The affected trains include the Howrah-Mokama Express, Howrah-Jaynagar Express, Jaynagar-Howrah Express, Jaynagar-Sealdah Express, Malda Town-Patna Express, Banaras-Ara Express, Patliputra-Gorakhpur Express, Sitamarhi-Kolkata Terminal, Patna-Kiul MEMU Fast Passenger and Bhagalpur-Muzaffarpur Jansewa Express, among others.

Train diversions in Bihar – Full List

Several trains have been diverted today due to the NI works at Rajendra Pul. The affected trains include Howrah-New Delhi Poorva Express, Amritsar-Howrah Mail, Howrah-Kathgodam Bagh Express, Howrah-Dehradoon Kumbha Express, Patna-Jasidih Express, New Jalpaiguri-Ara Capital Express, Sambalpur-Gorakhpur Maurya Express, Hatia-Patna Patliputra Express, New Jalpaiguri-Patna Vande Bharat Express and Patna-New Jalpaiguri Vande Bharat Express, among others.

EAST CENTRAL RAILWAY - TRAIN PLAN OVER DANAPUR DIVISION
Source: East Central Railway
35
Trains Cancelled
33
Trains Diverted
9
Short Terminated / Originated
TRAIN CANCELLATION
SLDate of Origin at SourceTrain No.Train NameFrom & To
128-09-202613029HWH MKA EXPRESSHOWRAH JN (HWH)-MOKAMA (MKA)
228-09-202613030MKA HWH EXPMOKAMA (MKA)-HOWRAH JN (HWH)
328-09-202613031HWH- JYG EXPHOWRAH JN (HWH)-JAYNAGAR (JYG)
428-09-202613032JYG-HWH EXPJAYNAGAR (JYG)-HOWRAH JN (HWH)
528-09-202613122GCT KOAA EXPGHAZIPUR CITY (GCT)-KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
628-09-202613137KOAA AMH EXPRESKOLKATTA TERMINAL (KOAA)-AZAMGARH (AMH)
728-09-202613156MITHILANCHAL EXSITAMARHI JN (SMI)-KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
828-09-202613185GANGA SAGAR EXPSEALDAH (SDAH)-JAYNAGAR (JYG)
928-09-202613186GANGA SAGAR EXPJAYNAGAR (JYG)-SEALDAH (SDAH)
1028-09-202613227SHC INTERCITYSAHARSA JN (SHC)-RAJENDRA NAGAR TERMINAL (RJPB)
1128-09-202613228RJPB INTERCITYRAJENDRA NAGAR TERMINAL (RJPB)-SAHARSA JN (SHC)
1228-09-202613416PNBE MLDT EXPREPATNA JN (PNBE)-MALDA TOWN (MLDT)
1328-09-202613419JANASEWA EXPBHAGALPUR (BGP)-MUZAFFARPUR JN (MFP)
1428-09-202613420JANSEWA EXPRESSMUZAFFARPUR JN (MFP)-BHAGALPUR (BGP)
1528-09-202615233KOAA DBG EXPKOLKATTA TERMINAL (KOAA)-DARBHANGA JN (DBG)
1628-09-202615527JYG PNBE EXPJAYNAGAR (JYG)-PATNA JN (PNBE)
1728-09-202615528PNBE JYG EXPPATNA JN (PNBE)-JAYNAGAR (JYG)
1828-09-202663204MKA-KIUL MEMUMOKAMA (MKA)-KIUL JN (KIUL)
1928-09-202663275KIUL-PNBE MEMU FAST PASSKIUL JN (KIUL)-PATNA JN (PNBE)
2028-09-202663276PNBE-KIUL MEMU FAST PASSPATNA JN (PNBE)-KIUL JN (KIUL)
2127-09-202613029HWH MKA EXPRESSHOWRAH JN (HWH)-MOKAMA (MKA)
2227-09-202613031HWH- JYG EXPHOWRAH JN (HWH)-JAYNAGAR (JYG)
2327-09-202613032JYG-HWH EXPJAYNAGAR (JYG)-HOWRAH JN (HWH)
2427-09-202613121KOAA GCT EXPRESKOLKATTA TERMINAL (KOAA)-GHAZIPUR CITY (GCT)
2527-09-202613155MITHILANCHAL EXKOLKATTA TERMINAL (KOAA)-SITAMARHI JN (SMI)
2627-09-202613166SMI KOAA EXPSITAMARHI JN (SMI)-KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
2727-09-202613185GANGA SAGAR EXPSEALDAH (SDAH)-JAYNAGAR (JYG)
2827-09-202613415MLDT PNBE EXPMALDA TOWN (MLDT)-PATNA JN (PNBE)
2927-09-202613420JANSEWA EXPRESSMUZAFFARPUR JN (MFP)-BHAGALPUR (BGP)
3027-09-202614004NDLS MLDT EXPNEW DELHI (NDLS)-MALDA TOWN (MLDT)
3127-09-202618106JYG ROU EXPJAYNAGAR (JYG)-ROURKELA (ROU)
3228-09-202663230BNRS-ARA MEMUBANARAS (BNRS)-ARA (ARA)
3328-09-202615079PPTA GKP EXPPATLIPUTRA (PPTA)-GORAKHPUR JN (GKP)
3428-09-202615080GKP PPTA EXPGORAKHPUR JN (GKP)-PATLIPUTRA (PPTA)
3528-09-202663229ARA-BNRS MEMUARA (ARA)-BANARAS (BNRS)
TRAIN DIVERSION
SLDate of Origin at SourceTrain No.Train NameFrom & ToDiverted viaRevised Stoppage Skip in Danapur Division
128-Sep-2612303POORVA EXPRESSHOWRAH JN (HWH)-NEW DELHI (NDLS)KIUL - BKPMKA, BARH
228-Sep-2612435GARIB RATH EXPJAYNAGAR (JYG)-ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)SPJ - DNRBJU, MKA, BKP, PNBE
327-Sep-2613006ASR HWH MAILAMRITSAR (ASR)-HOWRAH JN (HWH)BKP - KIULMKA
427-Sep-2613019BAGH EXPRESSHOWRAH JN (HWH)-KATHGODAM (KGM)BWN - BJUJAJ, JMU, KIUL, LKR, BRYA, DKGS
527-Sep-2613020BAGH EXPRESSKATHGODAM (KGM)-HOWRAH JN (HWH)BJU - BWNBRYA, KIUL, JAJ
627-Sep-2613037KUMBHA EXPRESSHOWRAH JN (HWH)-DEHRADOON (DDN)KIUL - AMGMKA, BKP, PNC, PNBE, ARA, BXR, DLN
727-Sep-2613038KUMBHA EXPRESSDEHRADOON (DDN)-HOWRAH JN (HWH)AMG - STNDLN, BXR, ARA, PNBE, PNC, BKP, MKA, KIUL, JMU, JAJ
827-Sep-2613047VIBHUTI EXPRESSHOWRAH JN (HWH)-PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB)KIUL - BKPMKA, BARH
928-Sep-2613105SEALDAH BUI EXPRESSSEALDAH (SDAH)-BALLIA (BUI)BWN - BJUJAJ, GHR, JMU, MNP, KIUL, BRYA
1028-Sep-2613106BUI SDAH EXPBALLIA (BUI)-SEALDAH (SDAH)BJU - BWNBRYA, KIUL, MNP, JMU, GHR, JAJ
1128-Sep-2613208PNBE-JSME EXPRESSPATNA JN (PNBE)-JASIDIH JN (JSME)BKP - KIULJPML, ATL, ACU, BARH, SHT, RLE, LEB, PHK, KNHP, MOR, BHAD, SIVN, MKA, TALL, HTZ, RDUM, BRYA, GGSY, DMRX, DJS, MKB, LKR
1228-Sep-2613245CAPITAL EXPRESSNEW JALPAIGURI (NJP)-ARA (ARA)NBJU - DNRDKGS, MKA, BARH, BKP, KOO, FUT, BKG, PNC, RJPB, PNBE
1327-Sep-2613248KYQ CAPITAL EXPARA (ARA)-KAMAKHYA (KYQ)DNR - NBJUPNBE, RJPB, PNC, BKG, FUT, KOO, BKP, BARH, MKA, HTZU, RJO, DKGS, GHX
1427-Sep-2613248KYQ CAPITAL EXPARA (ARA)-KAMAKHYA (KYQ)DNR - NBJUPNBE, RJPB, PNC, BKG, FUT, KOO, BKP, BARH, MKA, HTZU, RJO, DKGS, GHX
1528-Sep-2613334PNBE DUMK EXPPATNA JN (PNBE)-DUMKA (DUMK)BKP - KIULBARH
1627-Sep-2615027MAURYA EXPRESSSAMBALPUR JN (SBP)-GORAKHPUR JN (GKP)JSME - BJUJAJ, JMU, KIUL, LKR, BRYA, HTZU
1727-Sep-2615028MAURYA EXPRESSGORAKHPUR JN (GKP)-SAMBALPUR JN (SBP)BJU - JSMEHTZU, BRYA, LKR, KIUL, JMU, JAJ
1828-Sep-2615047PURBANCHAL EXPKOLKATTA TERMINAL (KOAA)-GORAKHPUR JN (GKP)BWN - BJUJAJ
1927-Sep-2615048PURVANCHAL EXPGORAKHPUR JN (GKP)-KOLKATTA TERMINAL (KOAA)BJU - BWNJAJ
2027-Sep-2615483SIKKIMMAHANANDAALIPUR DUAR JN (APDJ)-DELHI JN (DLI)NBJU - DNRMKA, BKP, PNBE
2127-Sep-2615484MAHANANDA EXPDELHI JN (DLI)-ALIPUR DUAR JN (APDJ)DNR - NBJUPNBE, BKP, MKA
2227-Sep-2615657BRAHMPUTRA MAILDELHI JN (DLI)-KAMAKHYA (KYQ)DDU - KIULDLN, BXR, ARA, PNBE, PNC, MKA
2327-Sep-2615658BRAHMAPUTRA EXPKAMAKHYA (KYQ)-DELHI JN (DLI)KIUL - DDUMKA, PNC, PNBE, ARA, BXR, DLN
2426-Sep-2615667KAMAKHYA EXPGANDHIDHAM BG (GIMB)-KAMAKHYA (KYQ)MKG - NBJUDDU, BXR, ARA, PNBE
2527-Sep-2615946DBRG LTT EXPDIBRUGARH (DBRG)-LOKMANYATILAK (LTT)NBJU - DNRMKA, BARH, BKP, PNC, PNBE
2626-Sep-2617007CHZ DBG EXPRESSCHARLAPALLI (CHZ)-DARBHANGA JN (DBG)KIUL - BKP-
2727-Sep-2618622PATALIPUTRA EXPHATIA (HTE)-PATNA JN (PNBE)KIUL - BKPLKR, MKB, DJS, DMRX, BRYA, RDUM, HTZ, MKA, MMKB, PHK, LEB, BARH, ATL
2828-Sep-2622233VANDE BHARAT EXPNEW JALPAIGURI (NJP)-PATNA JN (PNBE)NBJU - PNBEPNC
2928-Sep-2622234VANDE BHARAT EXPPATNA JN (PNBE)-NEW JALPAIGURI (NJP)PNBE - NBJUPNC
3028-Sep-2622564UDN-JYG ANTYODAY SF EXPUDHNA JN (UDN)-JAYNAGAR (JYG)DNR - SPJPNBE, MKA, BJU
3128-Sep-2663209DGHR-PNBE MEMUDEOGHAR (DGHR)-PATNA JN (PNBE)KIUL - BKPLKR, MKB, DMRX, BRYA, RDUM, HTZ, TALL, MKA, MOR, PHK, BARH, ATL
3228-Sep-2663210PNBE-DGHR MEMUPATNA JN (PNBE)-DEOGHAR (DGHR)BKP - KIULJPML, ATL, ACU, BARH, SHT, RLE, LEB, PHK, KNHP, MOR, BHAD, MKA, TALL, HTZ, RDUM, BRYA, GGSY, DMRX, DJS, MKB, LKR
3328-Sep-2663212PNBE-JAJ MEMUPATNA JN (PNBE)-JHAJHA (JAJ)BKP - KIULATL, BARH, PHK, MOR, MKA, TALL, HTZ, RDUM, BRYA, GGSY, DMRX, DJS, MKB, LKR
SHORT TERMINATION AND SHORT ORIGINATION IN DANAPUR DIVISION
SLDate of Origin at SourceTrain No.Train NameFrom & ToShort Termination / Short Origination
128-09-202615202BUG-PPTA INTERCITY EXPBAGAHA (BUG)-PATLIPUTRA (PPTA)Short Termination at HAJIPUR JN (HJP)
228-09-202715713INTERCITY EXPKATIHAR JN (KIR)-PATNA JN (PNBE)Short Termination at NEW BARAUNI JN (NBJU)
328-09-202863218DNR-BJU MEMUDANAPUR (DNR)-BARAUNI JN (BJU)Short Termination at MOKAMA (MKA)
428-09-202663571JSME-MKA MEMU PGRJASIDIH JN (JSME)-MOKAMA (MKA)Short Termination at KIUL JN (KIUL)
528-09-202715201PPTA-BUG INTERCITY EXPPATLIPUTRA (PPTA)-BAGAHA (BUG)Short Origination from HJP
628-09-202715714INTERCITY EXPPATNA JN (PNBE)-KATIHAR JN (KIR)Short Origination from NEW BARAUNI JN (NBJU)
728-09-202763205KIUL-PNBE MEMUKIUL JN (KIUL)-PATNA JN (PNBE)Short Origination from MOKAMA (MKA)
828-09-202763217BJU-DNR MEMUBARAUNI JN (BJU)-DANAPUR (DNR)Short Origination from MOKAMA (MKA)
928-09-202763572MKA-JSME MEMUMOKAMA (MKA)-JASIDIH JN (JSME)Short Origination from KIUL JN (KIUL)

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Anish Mondal
Anish Mondal
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Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. Currently a member of the Indianexpress.com editorial team, Anish specializes in high-impact sectors. Professional Journey Anish began his career at the public broadcaster Rajya Sabha Television (now Sansad TV), where he developed a foundational understanding of legislative processes and national governance. In 2018, he transitioned to digital financial journalism at FinancialExpress.com, spending nearly six years refining his expertise in market trends and corporate reporting. Before joining The Indian Express in 2025, he served as a key contributor at ETNowNews.com. Education & Expertise Anish’s reporting is backed by a rigorous academic background in communication and the humanities: Master of Journalism and Mass Communication (MJMC) – Apeejay Stya University Post Graduate Diploma in Journalism and Production (PGTVRJP) – Apeejay Institute of Mass Communication Bachelor of Arts (English Honours) – University of Calcutta Areas of Coverage Connectivity: Detailed reporting on the expansion of Indian Railways and National Highway networks. ... Read More

 

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