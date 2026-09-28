35 Bihar-bound trains cancelled, Vande Bharat among 42 others affected on September 28

|1
|28-Sep-26
|12303
|POORVA EXPRESS
|HOWRAH JN (HWH)-NEW DELHI (NDLS)
|KIUL - BKP
|MKA, BARH
|2
|28-Sep-26
|12435
|GARIB RATH EXP
|JAYNAGAR (JYG)-ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SPJ - DNR
|BJU, MKA, BKP, PNBE
|3
|27-Sep-26
|13006
|ASR HWH MAIL
|AMRITSAR (ASR)-HOWRAH JN (HWH)
|BKP - KIUL
|MKA
|4
|27-Sep-26
|13019
|BAGH EXPRESS
|HOWRAH JN (HWH)-KATHGODAM (KGM)
|BWN - BJU
|JAJ, JMU, KIUL, LKR, BRYA, DKGS
|5
|27-Sep-26
|13020
|BAGH EXPRESS
|KATHGODAM (KGM)-HOWRAH JN (HWH)
|BJU - BWN
|BRYA, KIUL, JAJ
|6
|27-Sep-26
|13037
|KUMBHA EXPRESS
|HOWRAH JN (HWH)-DEHRADOON (DDN)
|KIUL - AMG
|MKA, BKP, PNC, PNBE, ARA, BXR, DLN
|7
|27-Sep-26
|13038
|KUMBHA EXPRESS
|DEHRADOON (DDN)-HOWRAH JN (HWH)
|AMG - STN
|DLN, BXR, ARA, PNBE, PNC, BKP, MKA, KIUL, JMU, JAJ
|8
|27-Sep-26
|13047
|VIBHUTI EXPRESS
|HOWRAH JN (HWH)-PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB)
|KIUL - BKP
|MKA, BARH
|9
|28-Sep-26
|13105
|SEALDAH BUI EXPRESS
|SEALDAH (SDAH)-BALLIA (BUI)
|BWN - BJU
|JAJ, GHR, JMU, MNP, KIUL, BRYA
|10
|28-Sep-26
|13106
|BUI SDAH EXP
|BALLIA (BUI)-SEALDAH (SDAH)
|BJU - BWN
|BRYA, KIUL, MNP, JMU, GHR, JAJ
|11
|28-Sep-26
|13208
|PNBE-JSME EXPRESS
|PATNA JN (PNBE)-JASIDIH JN (JSME)
|BKP - KIUL
|JPML, ATL, ACU, BARH, SHT, RLE, LEB, PHK, KNHP, MOR, BHAD, SIVN, MKA, TALL, HTZ, RDUM, BRYA, GGSY, DMRX, DJS, MKB, LKR
|12
|28-Sep-26
|13245
|CAPITAL EXPRESS
|NEW JALPAIGURI (NJP)-ARA (ARA)
|NBJU - DNR
|DKGS, MKA, BARH, BKP, KOO, FUT, BKG, PNC, RJPB, PNBE
|13
|27-Sep-26
|13248
|KYQ CAPITAL EXP
|ARA (ARA)-KAMAKHYA (KYQ)
|DNR - NBJU
|PNBE, RJPB, PNC, BKG, FUT, KOO, BKP, BARH, MKA, HTZU, RJO, DKGS, GHX
|14
|27-Sep-26
|13248
|KYQ CAPITAL EXP
|ARA (ARA)-KAMAKHYA (KYQ)
|DNR - NBJU
|PNBE, RJPB, PNC, BKG, FUT, KOO, BKP, BARH, MKA, HTZU, RJO, DKGS, GHX
|15
|28-Sep-26
|13334
|PNBE DUMK EXP
|PATNA JN (PNBE)-DUMKA (DUMK)
|BKP - KIUL
|BARH
|16
|27-Sep-26
|15027
|MAURYA EXPRESS
|SAMBALPUR JN (SBP)-GORAKHPUR JN (GKP)
|JSME - BJU
|JAJ, JMU, KIUL, LKR, BRYA, HTZU
|17
|27-Sep-26
|15028
|MAURYA EXPRESS
|GORAKHPUR JN (GKP)-SAMBALPUR JN (SBP)
|BJU - JSME
|HTZU, BRYA, LKR, KIUL, JMU, JAJ
|18
|28-Sep-26
|15047
|PURBANCHAL EXP
|KOLKATTA TERMINAL (KOAA)-GORAKHPUR JN (GKP)
|BWN - BJU
|JAJ
|19
|27-Sep-26
|15048
|PURVANCHAL EXP
|GORAKHPUR JN (GKP)-KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
|BJU - BWN
|JAJ
|20
|27-Sep-26
|15483
|SIKKIMMAHANANDA
|ALIPUR DUAR JN (APDJ)-DELHI JN (DLI)
|NBJU - DNR
|MKA, BKP, PNBE
|21
|27-Sep-26
|15484
|MAHANANDA EXP
|DELHI JN (DLI)-ALIPUR DUAR JN (APDJ)
|DNR - NBJU
|PNBE, BKP, MKA
|22
|27-Sep-26
|15657
|BRAHMPUTRA MAIL
|DELHI JN (DLI)-KAMAKHYA (KYQ)
|DDU - KIUL
|DLN, BXR, ARA, PNBE, PNC, MKA
|23
|27-Sep-26
|15658
|BRAHMAPUTRA EXP
|KAMAKHYA (KYQ)-DELHI JN (DLI)
|KIUL - DDU
|MKA, PNC, PNBE, ARA, BXR, DLN
|24
|26-Sep-26
|15667
|KAMAKHYA EXP
|GANDHIDHAM BG (GIMB)-KAMAKHYA (KYQ)
|MKG - NBJU
|DDU, BXR, ARA, PNBE
|25
|27-Sep-26
|15946
|DBRG LTT EXP
|DIBRUGARH (DBRG)-LOKMANYATILAK (LTT)
|NBJU - DNR
|MKA, BARH, BKP, PNC, PNBE
|26
|26-Sep-26
|17007
|CHZ DBG EXPRESS
|CHARLAPALLI (CHZ)-DARBHANGA JN (DBG)
|KIUL - BKP
|-
|27
|27-Sep-26
|18622
|PATALIPUTRA EXP
|HATIA (HTE)-PATNA JN (PNBE)
|KIUL - BKP
|LKR, MKB, DJS, DMRX, BRYA, RDUM, HTZ, MKA, MMKB, PHK, LEB, BARH, ATL
|28
|28-Sep-26
|22233
|VANDE BHARAT EXP
|NEW JALPAIGURI (NJP)-PATNA JN (PNBE)
|NBJU - PNBE
|PNC
|29
|28-Sep-26
|22234
|VANDE BHARAT EXP
|PATNA JN (PNBE)-NEW JALPAIGURI (NJP)
|PNBE - NBJU
|PNC
|30
|28-Sep-26
|22564
|UDN-JYG ANTYODAY SF EXP
|UDHNA JN (UDN)-JAYNAGAR (JYG)
|DNR - SPJ
|PNBE, MKA, BJU
|31
|28-Sep-26
|63209
|DGHR-PNBE MEMU
|DEOGHAR (DGHR)-PATNA JN (PNBE)
|KIUL - BKP
|LKR, MKB, DMRX, BRYA, RDUM, HTZ, TALL, MKA, MOR, PHK, BARH, ATL
|32
|28-Sep-26
|63210
|PNBE-DGHR MEMU
|PATNA JN (PNBE)-DEOGHAR (DGHR)
|BKP - KIUL
|JPML, ATL, ACU, BARH, SHT, RLE, LEB, PHK, KNHP, MOR, BHAD, MKA, TALL, HTZ, RDUM, BRYA, GGSY, DMRX, DJS, MKB, LKR
|33
|28-Sep-26
|63212
|PNBE-JAJ MEMU
|PATNA JN (PNBE)-JHAJHA (JAJ)
|BKP - KIUL
|ATL, BARH, PHK, MOR, MKA, TALL, HTZ, RDUM, BRYA, GGSY, DMRX, DJS, MKB, LKR