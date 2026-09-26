51 Bihar-bound trains cancelled, 47 diverted due to new rail bridge work at Mokama on September 26; Check details

Bihar-bound trains face disruption on September 26 as 51 services are cancelled and 47 diverted due to new rail bridge work at Mokama.

Written by: Anish Mondal
2 min readSep 26, 2026 09:13 AM IST
Railway work for a new bridge at Mokama on September 26 will affect Bihar-bound services, with 51 trains cancelled and 47 diverted. (Image generated using AI)Railway work for a new bridge at Mokama on September 26 will affect Bihar-bound services, with 51 trains cancelled and 47 diverted. (Image generated using AI)
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Train services hit in Bihar: Indian Railways has cancelled 51 Bihar-bound trains, diverted 47 trains and short-terminated or short-originated 11 trains due to non-interlocking (NI) works at Rajendra Pul today. The infrastructure work is being carried out for the commissioning of a new rail bridge parallel to the existing Rajendra Bridge over the Ganga River near Mokama in Bihar.

Speaking to Indianexpress.com, Saraswati Chandra, Chief Public Relations Officer (CPRO) of the East Central Railway (ECR) said: “These trains have been regulated (cancelled, diverted, short-originated/terminated) due to scheduled railway work at Rajendra Pul.”

According to Chandra, the new bridge will connect the existing rail network at Upper Hathidah Junction, Tal Junction, Rampur Dumra, Dinkar Gram Simaria and Barauni Junction.

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The CPRO said that the new bridge has been built alongside the existing Rajendra Bridge, the 1.9-km rail-cum-road bridge over the Ganga connecting Mokama and Barauni, which has been in service since 1959.

“As the existing bridge carries only a single railway line and cannot be doubled due to technical limitations, Indian Railways approved a parallel double-line bridge in the 2015-16 Rail Budget at an estimated cost of Rs 1,491.47 crore,” he said.

Trains cancelled today – Full list

Several trains have been cancelled due to the NI works at Rajendra Pul. The affected trains include the Howrah-Mokama Express, Howrah-Jaynagar Express, Raxaul-Howrah Express, Kolkata-Ara Patna Garib Rath, Sealdah-Jaynagar Gangasagar Express, Malda Town-New Delhi Express, Gorakhpur-Asansol Express, Malda Town-Patna Express, Khurda Road-Patna Special, Hatia-Patna Patliputra Express, Jhansi-Kolkata Superfast Express, Tatanagar-Jaynagar Express, Bilaspur-Buxar Superfast Express, Puri-Patna Express and Kolkata-Sitamarhi Express, among others.

 

 

The following trains have been cancelled on 26-09-2026 due to NI work in Bihar

SL No. Date of Origin at Source Train No. Train Name From & To
1 26-09-2026 05059 KOAA-LKU PUJA SPL KOLKATA TERMINAL (KOAA) - LALKUA JN (LKU)
2 26-09-2026 13029 HWH MKA EXPRESS HOWRAH JN (HWH) - MOKAMA (MKA)
3 26-09-2026 13029 HWH MKA EXPRESS HOWRAH JN (HWH) - MOKAMA (MKA)
4 26-09-2026 13030 MKA HWH EXP MOKAMA (MKA) - HOWRAH JN (HWH)
5 26-09-2026 13031 HWH- JYG EXP HOWRAH JN (HWH) - JAYNAGAR (JYG)
6 26-09-2026 13031 HWH- JYG EXP HOWRAH JN (HWH) - JAYNAGAR (JYG)
7 26-09-2026 13032 JYG-HWH EXP JAYNAGAR (JYG) - HOWRAH JN (HWH)
8 26-09-2026 13032 JYG-HWH EXP JAYNAGAR (JYG) - HOWRAH JN (HWH)
9 26-09-2026 13044 RXL HWH EXPRESS RAXAUL JN (RXL) - HOWRAH JN (HWH)
10 26-09-2026 13127 PNBE GARIB RATH KOLKATA TERMINAL (KOAA) - ARA (ARA)
11 26-09-2026 13135 KOAA JYG EXPRES KOLKATA TERMINAL (KOAA) - JAYNAGAR (JYG)
12 26-09-2026 13165 KOAA SMI EXPRES KOLKATA TERMINAL (KOAA) - SITAMARHI JN (SMI)
13 25-09-2026 13185 GANGA SAGAR EXP SEALDAH (SDAH) - JAYNAGAR (JYG)
14 25-09-2026 13185 GANGA SAGAR EXP SEALDAH (SDAH) - JAYNAGAR (JYG)
15 25-09-2026 13188 GANGA SAGAR EXP JAYNAGAR (JYG) - SEALDAH (SDAH)
16 26-09-2026 13227 SHC INTERCITY SAHARSA JN (SHC) - RAJENDRA NAGAR TERMINAL (RJPB)
17 26-09-2026 13228 RJPB INTERCITY RAJENDRA NAGAR TERMINAL (RJPB) - SAHARSA JN (SHC)
18 25-09-2026 13416 PNBE MLDT EXPRE PATNA JN (PNBE) - MALDA TOWN (MLDT)
19 25-09-2026 13429 MLDT ANVT EXP MALDA TOWN (MLDT) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
20 26-09-2026 13420 JANSEWA EXPRESS MUZAFFARPUR JN (MFP) - BHAGALPUR (BGP)
21 26-09-2026 13420 JANSEWA EXPRESS MUZAFFARPUR JN (MFP) - BHAGALPUR (BGP)
22 26-09-2026 13424 ALL BGP HUMSAFAR AJMER JN (AII) - BHAGALPUR (BGP)
23 26-09-2026 13430 ANVT MLDT EXP ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MALDA TOWN (MLDT)
24 26-09-2026 13508 GKP ASN EXP GORAKHPUR (GKP) - ASANSOL JN (ASN)
25 26-09-2026 14003 MLDT NDLS EXP MALDA TOWN (MLDT) - NEW DELHI (NDLS)
26 26-09-2026 15235 HWH DBG EXPRESS HOWRAH JN (HWH) - DARBHANGA JN (DBG)
27 26-09-2026 15527 JYG PNBE EXP JAYNAGAR (JYG) - PATNA JN (PNBE)
28 26-09-2026 15528 PNBE JYG EXP PATNA JN (PNBE) - JAYNAGAR (JYG)
29 26-09-2026 18405 PURI PNBE EXP PURI (PURI) - PATNA JN (PNBE)
30 26-09-2026 18630 GKP RNC EXP GORAKHPUR JN (GKP) - RANCHI (RNC)
31 25-09-2026 22844 BXR BSP SF EXP BUXAR (BXR) - BILASPUR JN (BSP)
32 25-09-2026 63204 MKA-KIUL MEMU MOKAMA (MKA) - KIUL JN (KIUL)
33 25-09-2026 63275 KIUL-PNBE MEMU FAST PASS KIUL JN (KIUL) - PATNA JN (PNBE)
34 25-09-2026 63276 PNBE-KIUL MEMU FAST PASS PATNA JN (PNBE) - KIUL JN (KIUL)
35 25-09-2026 03229 KUR PNBE SPL KHURDA ROAD JN (KUR) - PATNA JN (PNBE)
36 25-09-2026 13043 HWH RXL EXPRESS HOWRAH JN (HWH) - RAXAUL JN (RXL)
37 25-09-2026 13415 MLDT PNBE EXP MALDA TOWN (MLDT) - PATNA JN (PNBE)
38 25-09-2026 13419 JANASEWA EXP BHAGALPUR (BGP) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
39 25-09-2026 15079 PPTA GKP EXP PATLIPUTRA (PPTA) - GORAKHPUR JN (GKP)
40 24-09-2026 17005 HYB RXL EXP HYDERABAD (HYB) - RAXAUL JN (RXL)
41 25-09-2026 18108 JYG ROU EXP JAYNAGAR (JYG) - ROURKELA (ROU)
42 25-09-2026 18119 TATA JYG EXPRESS TATANAGAR JN (TATA) - JAYNAGAR (JYG)
43 25-09-2026 18621 PATLIPUTRA EXP PATNA JN (PNBE) - HATIA (HTE)
44 25-09-2026 18622 PATLIPUTRA EXP HATIA (HTE) - PATNA JN (PNBE)
45 25-09-2026 18622 PATLIPUTRA EXP HATIA (HTE) - PATNA JN (PNBE)
46 25-09-2026 18629 RNC GKP EXPRESS RANCHI (RNC) - GORAKHPUR JN (GKP)
47 25-09-2026 22198 VGLJ KOAA SF EX VIRANGANA LAKSHMIBAI JHANSI (VGLJ) - KOLKATA TERMINAL (KOAA)
48 25-09-2026 22843 BSP BXR SF EXP BILASPUR JN (BSP) - BUXAR (BXR)
49 25-09-2026 63204 MKA-KIUL MEMU MOKAMA (MKA) - KIUL JN (KIUL)
50 25-09-2026 63229 ARA-BNRS MEMU ARA (ARA) - BANARAS (BNRS)
51 25-09-2026 63230 BNRS-ARA MEMU BANARAS (BNRS) - ARA (ARA)
Source: East Central Railway

Train diversions in Bihar – Full List

Several trains have been diverted today due to the NI works at Rajendra Pul. The affected trains include Amritsar-Howrah Mail, Howrah-Rambag Vibhuti Express, Patna-Jasidih Express, Patna-Dumka Express, Delhi-Kamakhya Brahmaputra Mail, Alipurduar-Delhi Mahananda Express, Patna-New Jalpaiguri Vande Bharat Express, Howrah-New Delhi Poorva Express, Howrah-Kathgodam Bagh Express, Sealdah-Ballia Express, Ara-New Jalpaiguri Capital Express, Kamakhya-Ara Capital Express, Dehradun-Howrah Kumbha Express and Anand Vihar Terminal-Bhagalpur Garib Rath Express, among others.

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Stoppage Skip Chart — East Central Railway
Due to safety considerations, Pre-NI and NI works have been planned at Rajendra Pul, Hathidah Junction Upper, TAL, Rampur Dumra in Danapur Division and Dinkar Gram Simaria in Sonepur Division. Consequently, stoppages at certain stations have been skipped for the following trains.
SL No.Date of Origin at SourceTrain No.Train NameFrom & ToDiverted viaRevised Stoppage Skip in ECR System
126-09-202613006ASR HWH MAILAMRITSAR (ASR)-HOWRAH JN (HWH)BKP-BEHS-SHK-KIULMokama
225-09-202613006ASR HWH MAILAMRITSAR (ASR)-HOWRAH JN (HWH)BKP-BEHS-SHK-KIUL-
326-09-202613047VIBHUTI EXPRESSHOWRAH JN (HWH)-PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB)KIUL-SHK-BEHS-BKPMokama, BARH
425-09-202613047VIBHUTI EXPRESSHOWRAH JN (HWH)-PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB)KIUL-SHK-BEHS-BKPMokama, BARH
526-09-202613208PNBE-JSME EXPRESSPATNA JN (PNBE)-JASIDIH JN (JSME)BKP-BEHS-SHK-KIULJPML, ATL, ACU, BARH, SHT, RLE, LEB, PHK, KNHP, MOR, BHAD, SIVN, MKA, TALL, HTZ, RDUM, BRYA, GGSY, DMRX, DJS, MKB
626-09-202613334PNBE DUMK EXPPATNA JN (PNBE)-DUMKA (DUMK)BKP-BEHS-SHK-KIULBARH
726-09-202613037KUMBHA EXPRESSHOWRAH JN (HWH)-DEHRADOON (DDN)STN-JAJ-KIUL-NWD-MPO-GAYA-DDU-
826-09-202615657BRAHMPUTRA MAILDELHI JN. (DLI)-KAMAKHYA (KYQ)DDU-GAYA-KIULDLN, BXR, ARA, PNBE, PNC, MKA
925-09-202615657BRAHMPUTRA MAILDELHI JN. (DLI)-KAMAKHYA (KYQ)DDU-GAYA-KIULDLN, BXR, ARA, PNBE, PNC, MKA
1026-09-202615658BRAHMAPUTRA EXPKAMAKHYA (KYQ)-DELHI JN. (DLI)KIUL-GAYA-DDUDLN, BXR, ARA, PNBE, PNC, MKA
1125-09-202615658BRAHMAPUTRA EXPKAMAKHYA (KYQ)-DELHI JN. (DLI)KIUL-GAYA-DDUDLN, BXR, ARA, PNBE, PNC, MKA
1226-09-202615483SIKKIMMAHANANDAALIPUR DUAR JN (APDJ)-DELHI JN (DLI)SPP-PPTA-DNRNBJU, MKA, BKP, PNBE
1325-09-202615483SIKKIMMAHANANDAALIPUR DUAR JN (APDJ)-DELHI JN (DLI)SPP-PPTA-DNRNBJU, MKA, BKP, PNBE
1426-09-202615484MAHANANDA EXPDELHI JN (DLI)-ALIPUR DUAR JN (APDJ)DNR-PPTA-SPP-BJUPNBE, BKP, MKA, NBJU
1525-09-202615484MAHANANDA EXPDELHI JN (DLI)-ALIPUR DUAR JN (APDJ)DNR-PPTA-SPP-BJUPNBE, BKP, MKA, NBJU
1626-09-202663209DGHR-PNBE MEMUDEOGHAR (DGHR)-PATNA JN (PNBE)KIUL-SHK-BEHS-BKPMKB, DMRX, BRYA, RDUM, HTZ, TALL, MKA, MOR, PHK, BARH, ATL
1726-09-202663210PNBE-DGHR MEMUPATNA JN (PNBE)-DEOGHAR (DGHR)BKP-BEHS-SHK-KIULJPML, ATL, ACU, BARH, SHT, RLE, LEB, PHK, KNHP, MOR, BHAD, MKA, TALL, HTZ, RDUM, BRYA, GGSY, DMRX, DJS, MKB
1826-09-202622234VANDE BHARAT EXPPATNA JN (PNBE)-NEW JALPAIGURI (NJP)PPTA-SPP-BJUPNC
1926-09-202622233VANDE BHARAT EXPNEW JALPAIGURI (NJP)-PATNA JN (PNBE)BJU-SPP-PPTAPNC
2026-09-202663212PNBE-JAJ MEMUPATNA JN (PNBE)-JHAJHA (JAJ)BKP-BEHS-SHK-KIULATL, BARH, PHK, MOR, MKA, TALL, HTZ, RDUM, BRYA, GGSY, DMRX, BJS, MKB
2126-09-202615945LTT DIBRUGARH EXLOKMANYATILAK (LTT)-DIBRUGARH (DBRG)PPTA-SPP-BJUPNBE, PNC, BKP, BARH, MKA-NBJU
2226-09-202613036UPASANA EXPRESSDEHRADOON (DDN)-HOWRAH JN (HWH)DDU-GAYA-MPO-NWD-KIUL-JAJ-STN-
2326-09-202615667KAMAKHYA EXPGANDHIDHAM BG (GIMB)-KAMAKHYA (KYQ)BSB-CPR-SPP-BJUPatna
2426-09-202622405ANVT GARIB RATHBHAGALPUR (BGP)-ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)KIUL-GAYA-DDURJPB, PNBE, DNR, BTA, ARA, BEA, DURE, BXR, DLN
2526-09-202622947ST BGP SFASTSURAT (ST)-BHAGALPUR (BGP)BKP-BEHS-SHK-KIULMKA
2626-09-202612303POORVA EXPRESSHOWRAH JN (HWH)-NEW DELHI (NDLS)KIUL-SHK-BEHS-BKPMKA, BARH
2726-09-202612436JYG GARIB RATHANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)-JAYNAGAR (JYG)DNR-PPTA-MAP-SPJPNBE, BKP, MKA, BJU
2826-09-202613019BAGH EXPRESSHOWRAH JN (HWH)-KATHGODAM (KGM)BWN-RPH-MGR-BJU-
2925-09-202613019BAGH EXPRESSHOWRAH JN (HWH)-KATHGODAM (KGM)BWN-RPH-MGR-BJU-
3026-09-202613020BAGH EXPRESSKATHGODAM (KGM)-HOWRAH JN (HWH)BJU-MGR-RPH-BWN-
3125-09-202613020BAGH EXPRESSKATHGODAM (KGM)-HOWRAH JN (HWH)BJU-MGR-RPH-BWN-
3226-09-202613105SDAH BUI EXPRESSEALDAH (SDAH)-BALLIA (BUI)BWN-RPH-MGR-BJU-
3326-09-202613106BUI SDAH EXPBALLIA (BUI)-SEALDAH (SDAH)BJU-MGR-RPH-BWN-
3426-09-202613245CAPITAL EXPRESSNEW JALPAIGURI (NJP)-ARA (ARA)BJU-SPP-PPTA-DNR-
3526-09-202613246CAPITAL EXPARA (ARA)-NEW JALPAIGURI (NJP)DNR-PPTA-SPP-BJU-
3626-09-202615027MAURYA EXPRESSSAMBALPUR JN (SBP)-GORAKHPUR JN (GKP)KIUL-MGR-BJU-
3725-09-202615027MAURYA EXPRESSSAMBALPUR JN (SBP)-GORAKHPUR JN (GKP)KIUL-MGR-BJU-
3826-09-202615028MAURYA EXPRESSGORAKHPUR JN (GKP)-SAMBALPUR JN (SBP)BJU-MGR-KIUL-
3926-09-202615047PURBANCHAL EXPKOLKATTA TERMINAL (KOAA)-GORAKHPUR JN (GKP)MLDT-KIR-BJU-
4026-09-202615050GKP KOAA EXPGORAKHPUR JN (GKP)-KOLKATTA TERMINAL (KOAA)BJU-KIR-MLDT-RPH-
4126-09-202617007CHZ DBG EXPRESSCHARLAPALLI (CHZ)-DARBHANGA JN (DBG)KIUL-MGR-BJU-
4225-09-202613247CAPITAL EXPRESSKAMAKHYA (KYQ)-ARA (ARA)BJU-SPP-PPTA-DNRNBJU, DKGS, MKA, BARH, BKP, KOO, FUT, BKG, PNC
4325-09-202613038KUMBHA EXPRESSDEHRADOON (DDN)-HOWRAH JN (HWH)DDU-GAYA-NWD-KIUL-JAJDLN, BXR, ARA, PNBE, PNC, BKP, MKA, KIUL, JMU, JAJ
4425-09-202622406BGP GARIB RATHANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)-BHAGALPUR (BGP)DDU-GAYA-KIULDLN, BXR, DURE, BEA, ARA, BTA, DNR, PNBE, RJPB, PNC
4525-09-202615624KYQ BGKT EXPKAMAKHYA (KYQ)-BHAGAT KI KOTHI (BGKT)BJU-SPP-CPR-BSB-
4626-09-202613331DHN PNBE EXPRESDHANBAD JN (DHN)-PATNA JN (PNBE)DHN-GAYA-PNBE-
4726-09-202613332PNBE DHN EXPRESPATNA JN (PNBE)-DHANBAD JN (DHN)PNBE-GAYA-DHN-
Source: East Central Railway

Trains short-terminated/short-originated on September 26, 2026 – Full list

Short Termination / Origination — East Central Railway

The following trains have been short-terminated / short-originated on 26-09-2026.

UP DN
SNSNTNFROMTOREMARKSr1DIRD RangeJCORemarks
1163205KIULPNBES/O EX MKAS/OUPD-826.09.26
2263217BJUDNRS/O EX MKAS/OUPD-826.09.26
3315713KIRPNBES/T AT BJUS/TUPD-826.09.26
4463571JSMEMKAS/T AT KIULS/TUPD-826.09.26
5515509LLPPNBES/T AT SEES/TUPD-826.09.26
6615202BUGPPTAS/T AT HJPS/TUPD-826.09.26
7115714PNBEKIRS/O AT BJUS/ODND-826.09.26
8215510PNBELLPS/O AT SEES/ODND-826.09.26
9363572MKAJSMES/O EX KIULS/ODND-826.09.26
10463218DNRBJUS/T AT MKAS/TDND-826.09.26
11515201PPTABUGS/O EX HJPS/ODND-826.09.26
Source: East Central Railway

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Anish Mondal
Anish Mondal
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Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. Currently a member of the Indianexpress.com editorial team, Anish specializes in high-impact sectors. Professional Journey Anish began his career at the public broadcaster Rajya Sabha Television (now Sansad TV), where he developed a foundational understanding of legislative processes and national governance. In 2018, he transitioned to digital financial journalism at FinancialExpress.com, spending nearly six years refining his expertise in market trends and corporate reporting. Before joining The Indian Express in 2025, he served as a key contributor at ETNowNews.com. Education & Expertise Anish’s reporting is backed by a rigorous academic background in communication and the humanities: Master of Journalism and Mass Communication (MJMC) – Apeejay Stya University Post Graduate Diploma in Journalism and Production (PGTVRJP) – Apeejay Institute of Mass Communication Bachelor of Arts (English Honours) – University of Calcutta Areas of Coverage Connectivity: Detailed reporting on the expansion of Indian Railways and National Highway networks. ... Read More

 

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