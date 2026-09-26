51 Bihar-bound trains cancelled, 47 diverted due to new rail bridge work at Mokama on September 26; Check details

|1
|26-09-2026
|13006
|ASR HWH MAIL
|AMRITSAR (ASR)-HOWRAH JN (HWH)
|BKP-BEHS-SHK-KIUL
|Mokama
|2
|25-09-2026
|13006
|ASR HWH MAIL
|AMRITSAR (ASR)-HOWRAH JN (HWH)
|BKP-BEHS-SHK-KIUL
|-
|3
|26-09-2026
|13047
|VIBHUTI EXPRESS
|HOWRAH JN (HWH)-PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB)
|KIUL-SHK-BEHS-BKP
|Mokama, BARH
|4
|25-09-2026
|13047
|VIBHUTI EXPRESS
|HOWRAH JN (HWH)-PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB)
|KIUL-SHK-BEHS-BKP
|Mokama, BARH
|5
|26-09-2026
|13208
|PNBE-JSME EXPRESS
|PATNA JN (PNBE)-JASIDIH JN (JSME)
|BKP-BEHS-SHK-KIUL
|JPML, ATL, ACU, BARH, SHT, RLE, LEB, PHK, KNHP, MOR, BHAD, SIVN, MKA, TALL, HTZ, RDUM, BRYA, GGSY, DMRX, DJS, MKB
|6
|26-09-2026
|13334
|PNBE DUMK EXP
|PATNA JN (PNBE)-DUMKA (DUMK)
|BKP-BEHS-SHK-KIUL
|BARH
|7
|26-09-2026
|13037
|KUMBHA EXPRESS
|HOWRAH JN (HWH)-DEHRADOON (DDN)
|STN-JAJ-KIUL-NWD-MPO-GAYA-DDU
|-
|8
|26-09-2026
|15657
|BRAHMPUTRA MAIL
|DELHI JN. (DLI)-KAMAKHYA (KYQ)
|DDU-GAYA-KIUL
|DLN, BXR, ARA, PNBE, PNC, MKA
|9
|25-09-2026
|15657
|BRAHMPUTRA MAIL
|DELHI JN. (DLI)-KAMAKHYA (KYQ)
|DDU-GAYA-KIUL
|DLN, BXR, ARA, PNBE, PNC, MKA
|10
|26-09-2026
|15658
|BRAHMAPUTRA EXP
|KAMAKHYA (KYQ)-DELHI JN. (DLI)
|KIUL-GAYA-DDU
|DLN, BXR, ARA, PNBE, PNC, MKA
|11
|25-09-2026
|15658
|BRAHMAPUTRA EXP
|KAMAKHYA (KYQ)-DELHI JN. (DLI)
|KIUL-GAYA-DDU
|DLN, BXR, ARA, PNBE, PNC, MKA
|12
|26-09-2026
|15483
|SIKKIMMAHANANDA
|ALIPUR DUAR JN (APDJ)-DELHI JN (DLI)
|SPP-PPTA-DNR
|NBJU, MKA, BKP, PNBE
|13
|25-09-2026
|15483
|SIKKIMMAHANANDA
|ALIPUR DUAR JN (APDJ)-DELHI JN (DLI)
|SPP-PPTA-DNR
|NBJU, MKA, BKP, PNBE
|14
|26-09-2026
|15484
|MAHANANDA EXP
|DELHI JN (DLI)-ALIPUR DUAR JN (APDJ)
|DNR-PPTA-SPP-BJU
|PNBE, BKP, MKA, NBJU
|15
|25-09-2026
|15484
|MAHANANDA EXP
|DELHI JN (DLI)-ALIPUR DUAR JN (APDJ)
|DNR-PPTA-SPP-BJU
|PNBE, BKP, MKA, NBJU
|16
|26-09-2026
|63209
|DGHR-PNBE MEMU
|DEOGHAR (DGHR)-PATNA JN (PNBE)
|KIUL-SHK-BEHS-BKP
|MKB, DMRX, BRYA, RDUM, HTZ, TALL, MKA, MOR, PHK, BARH, ATL
|17
|26-09-2026
|63210
|PNBE-DGHR MEMU
|PATNA JN (PNBE)-DEOGHAR (DGHR)
|BKP-BEHS-SHK-KIUL
|JPML, ATL, ACU, BARH, SHT, RLE, LEB, PHK, KNHP, MOR, BHAD, MKA, TALL, HTZ, RDUM, BRYA, GGSY, DMRX, DJS, MKB
|18
|26-09-2026
|22234
|VANDE BHARAT EXP
|PATNA JN (PNBE)-NEW JALPAIGURI (NJP)
|PPTA-SPP-BJU
|PNC
|19
|26-09-2026
|22233
|VANDE BHARAT EXP
|NEW JALPAIGURI (NJP)-PATNA JN (PNBE)
|BJU-SPP-PPTA
|PNC
|20
|26-09-2026
|63212
|PNBE-JAJ MEMU
|PATNA JN (PNBE)-JHAJHA (JAJ)
|BKP-BEHS-SHK-KIUL
|ATL, BARH, PHK, MOR, MKA, TALL, HTZ, RDUM, BRYA, GGSY, DMRX, BJS, MKB
|21
|26-09-2026
|15945
|LTT DIBRUGARH EX
|LOKMANYATILAK (LTT)-DIBRUGARH (DBRG)
|PPTA-SPP-BJU
|PNBE, PNC, BKP, BARH, MKA-NBJU
|22
|26-09-2026
|13036
|UPASANA EXPRESS
|DEHRADOON (DDN)-HOWRAH JN (HWH)
|DDU-GAYA-MPO-NWD-KIUL-JAJ-STN
|-
|23
|26-09-2026
|15667
|KAMAKHYA EXP
|GANDHIDHAM BG (GIMB)-KAMAKHYA (KYQ)
|BSB-CPR-SPP-BJU
|Patna
|24
|26-09-2026
|22405
|ANVT GARIB RATH
|BHAGALPUR (BGP)-ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|KIUL-GAYA-DDU
|RJPB, PNBE, DNR, BTA, ARA, BEA, DURE, BXR, DLN
|25
|26-09-2026
|22947
|ST BGP SFAST
|SURAT (ST)-BHAGALPUR (BGP)
|BKP-BEHS-SHK-KIUL
|MKA
|26
|26-09-2026
|12303
|POORVA EXPRESS
|HOWRAH JN (HWH)-NEW DELHI (NDLS)
|KIUL-SHK-BEHS-BKP
|MKA, BARH
|27
|26-09-2026
|12436
|JYG GARIB RATH
|ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)-JAYNAGAR (JYG)
|DNR-PPTA-MAP-SPJ
|PNBE, BKP, MKA, BJU
|28
|26-09-2026
|13019
|BAGH EXPRESS
|HOWRAH JN (HWH)-KATHGODAM (KGM)
|BWN-RPH-MGR-BJU
|-
|29
|25-09-2026
|13019
|BAGH EXPRESS
|HOWRAH JN (HWH)-KATHGODAM (KGM)
|BWN-RPH-MGR-BJU
|-
|30
|26-09-2026
|13020
|BAGH EXPRESS
|KATHGODAM (KGM)-HOWRAH JN (HWH)
|BJU-MGR-RPH-BWN
|-
|31
|25-09-2026
|13020
|BAGH EXPRESS
|KATHGODAM (KGM)-HOWRAH JN (HWH)
|BJU-MGR-RPH-BWN
|-
|32
|26-09-2026
|13105
|SDAH BUI EXPRES
|SEALDAH (SDAH)-BALLIA (BUI)
|BWN-RPH-MGR-BJU
|-
|33
|26-09-2026
|13106
|BUI SDAH EXP
|BALLIA (BUI)-SEALDAH (SDAH)
|BJU-MGR-RPH-BWN
|-
|34
|26-09-2026
|13245
|CAPITAL EXPRESS
|NEW JALPAIGURI (NJP)-ARA (ARA)
|BJU-SPP-PPTA-DNR
|-
|35
|26-09-2026
|13246
|CAPITAL EXP
|ARA (ARA)-NEW JALPAIGURI (NJP)
|DNR-PPTA-SPP-BJU
|-
|36
|26-09-2026
|15027
|MAURYA EXPRESS
|SAMBALPUR JN (SBP)-GORAKHPUR JN (GKP)
|KIUL-MGR-BJU
|-
|37
|25-09-2026
|15027
|MAURYA EXPRESS
|SAMBALPUR JN (SBP)-GORAKHPUR JN (GKP)
|KIUL-MGR-BJU
|-
|38
|26-09-2026
|15028
|MAURYA EXPRESS
|GORAKHPUR JN (GKP)-SAMBALPUR JN (SBP)
|BJU-MGR-KIUL
|-
|39
|26-09-2026
|15047
|PURBANCHAL EXP
|KOLKATTA TERMINAL (KOAA)-GORAKHPUR JN (GKP)
|MLDT-KIR-BJU
|-
|40
|26-09-2026
|15050
|GKP KOAA EXP
|GORAKHPUR JN (GKP)-KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
|BJU-KIR-MLDT-RPH
|-
|41
|26-09-2026
|17007
|CHZ DBG EXPRESS
|CHARLAPALLI (CHZ)-DARBHANGA JN (DBG)
|KIUL-MGR-BJU
|-
|42
|25-09-2026
|13247
|CAPITAL EXPRESS
|KAMAKHYA (KYQ)-ARA (ARA)
|BJU-SPP-PPTA-DNR
|NBJU, DKGS, MKA, BARH, BKP, KOO, FUT, BKG, PNC
|43
|25-09-2026
|13038
|KUMBHA EXPRESS
|DEHRADOON (DDN)-HOWRAH JN (HWH)
|DDU-GAYA-NWD-KIUL-JAJ
|DLN, BXR, ARA, PNBE, PNC, BKP, MKA, KIUL, JMU, JAJ
|44
|25-09-2026
|22406
|BGP GARIB RATH
|ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)-BHAGALPUR (BGP)
|DDU-GAYA-KIUL
|DLN, BXR, DURE, BEA, ARA, BTA, DNR, PNBE, RJPB, PNC
|45
|25-09-2026
|15624
|KYQ BGKT EXP
|KAMAKHYA (KYQ)-BHAGAT KI KOTHI (BGKT)
|BJU-SPP-CPR-BSB
|-
|46
|26-09-2026
|13331
|DHN PNBE EXPRES
|DHANBAD JN (DHN)-PATNA JN (PNBE)
|DHN-GAYA-PNBE
|-
|47
|26-09-2026
|13332
|PNBE DHN EXPRES
|PATNA JN (PNBE)-DHANBAD JN (DHN)
|PNBE-GAYA-DHN
|-