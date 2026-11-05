Indian Railways special trains 2026 for Bihar: The Ministry of Railways is operating 106 special trains, including Vande Bharat Express, to meet the increased demand and ease passenger rush during the ongoing festive season. These trains connect several stations across Bihar, including Patna, Patliputra, Danapur, Gaya, Sheikhpura, Muzaffarpur, Barauni, Purnia Court, Saharsa, Darbhanga, Bhagalpur, Raxaul and Madhubani, etc.
The special trains are being operated from various parts of the country, including Delhi, Kolkata, Rani Kamlapati, Gwalior, Sealdah, Khurda Road, Yog Nagari Rishikesh, Ludhiana, Amritsar, Anand Vihar, Shakurbasti, Dhanbad and Chandigarh, among others.
According to Saraswati Chandra, Chief Public Relations Officer (CPRO) of East Central Railway (ECR), as of November 3, 2026, the zone has announced 103 pairs of special trains that originate or terminate at its stations. In addition, 5 pairs of special trains are operating within the ECR jurisdiction, while another 51 pairs pass through various stations under the zone, he said.
Special trains operating within the jurisdiction of East Central Railway (ECR)
- Train No. 03216 Patliputra–Purnia Court Special: Will operate on five days a week, except Wednesdays and Saturdays, up to November 30, 2026. Train No. 03215 Purnia Court–Patliputra Special: Will operate on five days a week, except Thursdays and Sundays, up to December 1, 2026.
- Train No. 05543 Raxaul–Narkatiaganj Special: Will operate every Thursday and Saturday up to November 28, 2026. Train No. 05544 Narkatiaganj–Raxaul Special: Will operate every Thursday and Saturday up to November 28, 2026.
- Train No. 03297 Patna–Islampur Special: Will operate every Tuesday, Thursday and Sunday up to November 29, 2026. Train No. 03298 Islampur–Patna Special: Will operate every Wednesday, Friday and Monday up to November 30, 2026.
- Train No. 05573 Raghopur–Deoghar Special: Will operate daily up to November 30, 2026. Train No. 05574 Deoghar–Raghopur Special: Will operate daily up to November 30, 2026.
- Train No. 03287 Buxar–DDU Special: Will operate daily up to November 30, 2026. Train No. 03288 DDU–Buxar Special: Will operate daily up to December 1, 2026.
Diwali special trains 2026, Chhath Puja special trains 2026: Full list
SPECIAL TRAINS – EAST CENTRAL RAILWAY
202 special trains (101 pairs) across 12 corridors
Source: East Central Railway
Special Trains Between Patna/Danapur and Delhi (8 pairs)
|Sr.
|Train No.
|Route
|Type
|Days / Dates of Operation
|1
|02253
|Patna → New Delhi
|Vande Bharat Special
|Every Saturday, Monday and Wednesday up to November 28, 2026
|02254
|New Delhi → Patna
|Vande Bharat Special
|Every Sunday, Tuesday and Thursday up to November 26, 2026
|2
|02251
|Patna → New Delhi
|Vande Bharat Special
|Every Sunday, Tuesday and Thursday up to November 26, 2026
|02252
|New Delhi → Patna
|Vande Bharat Special
|Every Saturday, Monday and Wednesday up to November 25, 2026
|3
|04088
|New Delhi → Patna
|Special
|Daily up to November 30, 2026
|04087
|Patna → New Delhi
|Special
|Daily up to December 1, 2026
|4
|03257
|Danapur → Anand Vihar
|Special
|Every Sunday up to November 29, 2026
|03258
|Anand Vihar → Danapur
|Special
|Every Monday up to November 30, 2026
|5
|03293
|Patna → Anand Vihar
|Special
|Daily up to November 21, 2026
|03294
|Anand Vihar → Patna
|Special
|Daily up to November 22, 2026
|6
|04096
|Anand Vihar → Patliputra
|Special
|Daily up to November 29, 2026
|04095
|Patliputra → Anand Vihar
|Special
|Daily up to November 30, 2026
|7
|04090
|New Delhi → Danapur
|Special
|Every Friday and Wednesday up to November 27, 2026
|04089
|Danapur → New Delhi
|Special
|Every Saturday and Thursday up to November 28, 2026
|8
|04404
|Shakurbasti → Patna
|Special
|From November 5 to 7 and November 10 to 14, 2026
|04403
|Patna → Shakurbasti
|Special
|From November 6 to 8 and November 11 to 15, 2026
Special Trains Between Patna/Danapur and Chandigarh/Firozpur (3 pairs)
|Sr.
|Train No.
|Route
|Type
|Days / Dates of Operation
|9
|04510
|Chandigarh → Patna
|Special
|On November 6, 2026
|04509
|Patna → Chandigarh
|Special
|On November 7, 2026
|10
|04512
|Chandigarh → Patna
|Special
|Every Thursday up to November 26, 2026
|04511
|Patna → Chandigarh
|Special
|Every Friday up to November 27, 2026
|11
|04616
|Firozpur → Patna
|Special
|Every Tuesday up to November 24, 2026
|04615
|Patna → Firozpur
|Special
|Every Wednesday up to November 25, 2026
Special Trains Between Dhanbad/Gaya and Delhi (5 pairs)
|Sr.
|Train No.
|Route
|Type
|Days / Dates of Operation
|12
|03309
|Dhanbad → Delhi
|Special
|Every Saturday up to November 28, 2026
|03310
|Delhi → Dhanbad
|Special
|Every Sunday up to November 29, 2026
|13
|03639
|Dhanbad → Shakurbasti (Delhi)
|Special
|Every Monday and Friday up to November 30, 2026
|03640
|Shakurbasti (Delhi) → Dhanbad
|Special
|Every Tuesday and Saturday up to December 1, 2026
|14
|04064
|Delhi → Gaya
|Special
|Six days a week, except Saturdays, up to November 30, 2026
|04063
|Gaya → Delhi
|Special
|Six days a week, except Sundays, up to December 1, 2026
|15
|03697
|Gaya → New Delhi
|Special
|Every Tuesday and Saturday up to November 28, 2026
|03698
|New Delhi → Gaya
|Special
|Every Wednesday and Sunday up to November 29, 2026
|16
|02397
|Sheikhpura → Anand Vihar
|Special
|Every Sunday up to November 29, 2026
|02398
|Anand Vihar → Sheikhpura
|Special
|Every Monday up to November 30, 2026
Special Trains Between Major Cities of North Bihar and Delhi (14 pairs)
|Sr.
|Train No.
|Route
|Type
|Days / Dates of Operation
|17
|02563
|Barauni → New Delhi
|Clone Special
|Daily up to November 30, 2026
|02564
|New Delhi → Barauni
|Clone Special
|Daily up to November 30, 2026
|18
|02569
|Darbhanga → New Delhi
|Clone Special
|Daily up to November 30, 2026
|02570
|New Delhi → Darbhanga
|Clone Special
|Daily up to November 30, 2026
|19
|05219
|Muzaffarpur → Anand Vihar
|Special
|Every Friday up to November 27, 2026
|05220
|Anand Vihar → Muzaffarpur
|Special
|Every Saturday up to November 28, 2026
|20
|05579
|Purnia Court → Anand Vihar
|Special
|Every Friday and Sunday up to November 29, 2026
|05580
|Anand Vihar → Purnia Court
|Special
|Every Sunday and Tuesday up to December 1, 2026
|21
|05575
|Saharsa → Anand Vihar
|Special
|Every Tuesday up to November 24, 2026
|05576
|Anand Vihar → Saharsa
|Special
|Every Thursday up to November 26, 2026
|22
|05283
|Muzaffarpur → Anand Vihar
|Special
|Every Saturday up to November 28, 2026
|05284
|Anand Vihar → Muzaffarpur
|Special
|Every Sunday up to November 29, 2026
|23
|04028
|Anand Vihar → Muzaffarpur
|Special
|Every Tuesday and Friday up to November 24, 2026
|04027
|Muzaffarpur → Anand Vihar
|Special
|Every Wednesday and Saturday up to November 25, 2026
|24
|04010
|Delhi → Sitamarhi
|Special
|Every Thursday up to November 19, 2026
|04009
|Sitamarhi → Delhi
|Special
|Every Saturday up to November 21, 2026
|25
|04014
|Anand Vihar → Laukaha Bazar
|Special
|Daily up to November 29, 2026
|04013
|Laukaha Bazar → Anand Vihar
|Special
|Daily up to November 30, 2026
|26
|04072
|New Delhi → Supaul
|Special
|Daily up to November 28, 2026
|04071
|Supaul → New Delhi
|Special
|Daily up to November 30, 2026
|27
|04098
|Shakurbasti → Darbhanga
|Special
|Six days a week, except Thursdays, up to November 29, 2026
|04097
|Darbhanga → Shakurbasti
|Special
|Six days a week, except Wednesdays, up to November 30, 2026
|28
|04406
|Shakurbasti → Mansi
|Special
|On November 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 and 14, 2026
|04405
|Mansi → Shakurbasti
|Special
|On November 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 and 16, 2026
|29
|04410
|Shakurbasti → Jhanjharpur
|Special
|From November 5 to 7 and November 10 to 14, 2026
|04409
|Jhanjharpur → Shakurbasti
|Special
|From November 6 to 8 and November 11 to 15, 2026
|30
|04078
|Delhi → Darbhanga
|Special
|On November 10, 2026
|04077
|Darbhanga → Delhi
|Special
|On November 11, 2026
Special Trains Between Major Cities of North Bihar and Punjab (9 pairs)
|Sr.
|Train No.
|Route
|Type
|Days / Dates of Operation
|31
|04668
|Amritsar → Barauni
|Special
|Every Sunday up to November 29, 2026
|04667
|Barauni → Amritsar
|Special
|Every Tuesday up to December 1, 2026
|32
|04652
|Amritsar → Jaynagar
|Special
|Every Wednesday, Friday and Sunday up to November 29, 2026
|04651
|Jaynagar → Amritsar
|Special
|Every Friday, Sunday and Tuesday up to December 1, 2026
|33
|04640
|Chheharta → Muzaffarpur
|Special
|Every Monday up to November 30, 2026
|04639
|Muzaffarpur → Chheharta
|Special
|Every Tuesday up to December 1, 2026
|34
|04536
|Chandigarh → Barauni
|Special
|Every Friday up to November 27, 2026
|04535
|Barauni → Chandigarh
|Special
|Every Sunday up to November 29, 2026
|35
|04656
|Ludhiana → Saharsa
|Special
|On November 6, 9 and 11, 2026
|04655
|Saharsa → Ludhiana
|Special
|On November 8, 11 and 13, 2026
|36
|04662
|Ludhiana → Darbhanga
|Special
|On November 7, 10 and 11, 2026
|04661
|Darbhanga → Ludhiana
|Special
|On November 8, 11 and 12, 2026
|37
|04528
|Sirhind → Saharsa
|Special
|On November 5, 9 and 12, 2026
|04527
|Saharsa → Ambala Cantt
|Special
|On November 6, 10 and 13, 2026
|38
|04664
|Ludhiana → Gaya
|Special
|On November 12, 2026
|04663
|Gaya → Ludhiana
|Special
|On November 13, 2026
|39
|04314
|Yog Nagari Rishikesh → Muzaffarpur
|Special
|Every Sunday and Thursday up to November 29, 2026
|04313
|Muzaffarpur → Yog Nagari Rishikesh
|Special
|Every Monday and Friday up to November 30, 2026
Special Trains Between Patna and Howrah (8 pairs)
|Sr.
|Train No.
|Route
|Type
|Days / Dates of Operation
|40
|03135
|Sealdah → Patna
|Special
|Every Tuesday up to November 24, 2026
|03136
|Patna → Sealdah
|Special
|Every Tuesday up to November 24, 2026
|41
|03511
|Asansol → Patna
|Special
|Every Sunday up to November 29, 2026
|03512
|Patna → Asansol
|Special
|Every Sunday up to November 29, 2026
|42
|02024
|Patna → Howrah
|Special
|Every Sunday up to November 29, 2026
|02023
|Howrah → Patna
|Special
|Every Sunday up to November 29, 2026
|43
|03029
|Howrah → Natesar
|Special
|Every Monday, Wednesday and Saturday up to November 30, 2026
|03030
|Natesar → Howrah
|Special
|Every Tuesday, Thursday and Sunday up to November 29, 2026
|44
|03033
|Howrah → Patna
|Special
|On November 6 and 11, 2026
|03034
|Patna → Howrah
|Special
|On November 7 and 12, 2026
|45
|03035
|Howrah → Patna
|Special
|On November 7, 2026
|03036
|Patna → Howrah
|Special
|On November 8, 2026
|46
|03431
|Bhagalpur → Patna
|Special
|Every Monday from November 9 to November 23, 2026
|03432
|Patna → Bhagalpur
|Special
|Every Monday from November 9 to November 23, 2026
|47
|03230
|Patna → Khurda Road
|Special
|Every Thursday up to November 26, 2026
|03229
|Khurda Road → Patna
|Special
|Every Friday up to November 27, 2026
Special Trains Between North Bihar and Howrah (10 pairs)
|Sr.
|Train No.
|Route
|Type
|Days / Dates of Operation
|48
|03041
|Howrah → Raxaul
|Special
|Every Thursday up to November 26, 2026
|03042
|Raxaul → Howrah
|Special
|Every Friday up to November 27, 2026
|49
|03043
|Howrah → Raxaul
|Special
|Every Saturday up to November 28, 2026
|03044
|Raxaul → Howrah
|Special
|Every Sunday up to November 29, 2026
|50
|03133
|Sealdah → Sitamarhi
|Special
|Every Friday up to November 27, 2026
|03134
|Sitamarhi → Sealdah
|Special
|Every Saturday up to November 28, 2026
|51
|03185
|Kolkata → Madhubani
|Special
|Every Tuesday up to November 24, 2026
|03186
|Madhubani → Kolkata
|Special
|Every Wednesday up to November 25, 2026
|52
|03187
|Kolkata → Madhubani
|Special
|Every Friday up to November 27, 2026
|03188
|Madhubani → Kolkata
|Special
|Every Saturday up to November 28, 2026
|53
|08109
|Shalimar → Darbhanga
|Special
|Every Tuesday from November 3 to November 17, 2026
|08110
|Darbhanga → Shalimar
|Special
|Every Wednesday from November 4 to November 18, 2026
|54
|03031
|Howrah → Laukaha Bazar
|Special
|On November 10, 2026
|03032
|Laukaha Bazar → Howrah
|Special
|On November 11, 2026
|55
|03143
|Sealdah → Sitamarhi
|Special
|On November 11 and 18, 2026
|03144
|Sitamarhi → Sealdah
|Special
|On November 12 and 19, 2026
|56
|03137
|Sealdah → Jaynagar
|Special
|On November 12, 2026
|03138
|Jaynagar → Sealdah
|Special
|On November 13, 2026
|57
|03039
|Howrah → Bettiah
|Special
|On November 12, 13 and 14, 2026
|03040
|Bettiah → Howrah
|Special
|On November 13, 14 and 15, 2026
Special Trains From Bhopal/Kota/Gwalior and Other Cities to East Central Railway (11 pairs)
|Sr.
|Train No.
|Route
|Type
|Days / Dates of Operation
|58
|01661
|Rani Kamlapati → Danapur
|Special
|On November 11, 2026
|01662
|Danapur → Rani Kamlapati
|Special
|On November 12, 2026
|59
|04137
|Gwalior → Barauni
|Special
|Every Saturday and Tuesday up to November 28, 2026
|04138
|Barauni → Gwalior
|Special
|Every Sunday and Wednesday up to November 29, 2026
|60
|01667
|Rani Kamlapati → Danapur
|Special
|Every Monday and Friday up to November 16, 2026
|01668
|Danapur → Rani Kamlapati
|Special
|Every Tuesday and Saturday up to November 17, 2026
|61
|09343
|Dr Ambedkar Nagar (Mahoba) → Danapur
|Special
|Every Thursday up to November 26, 2026
|09344
|Danapur → Dr Ambedkar Nagar (Mahoba)
|Special
|Every Friday up to November 27, 2026
|62
|09823
|Sogaria → Danapur
|Special
|Every Saturday up to November 14, 2026
|09824
|Danapur → Sogaria
|Special
|Every Monday up to November 16, 2026
|63
|09821
|Sogaria (Kota) → Dhanbad
|Special
|Every Thursday up to November 26, 2026
|09822
|Dhanbad → Sogaria (Kota)
|Special
|Every Saturday up to November 28, 2026
|64
|09601
|Madar Junction (Ajmer) → Patna
|Special
|Every Thursday up to November 26, 2026
|09602
|Patna → Madar Junction (Ajmer)
|Special
|Every Friday up to November 27, 2026
|65
|04813
|Bhagat Ki Kothi (Jodhpur) → Danapur
|Special
|Every Wednesday up to November 25, 2026
|04814
|Danapur → Bhagat Ki Kothi (Jodhpur)
|Special
|Every Thursday up to November 26, 2026
|66
|04731
|Sri Ganganagar → Samastipur
|Special
|Every Sunday up to November 29, 2026
|04732
|Samastipur → Sri Ganganagar
|Special
|Every Tuesday up to December 1, 2026
|67
|08895
|Gondia → Patna
|Special
|Every Friday from November 6 to November 20, 2026
|08896
|Patna → Gondia
|Special
|Every Saturday from November 7 to November 21, 2026
|68
|08755
|Durg → Barauni
|Special
|Every Wednesday from November 4 to November 18, 2026
|08756
|Barauni → Durg
|Special
|Every Thursday from November 5 to November 19, 2026
Special Trains From Ahmedabad/Udhna and Other Cities to East Central Railway (7 pairs)
|Sr.
|Train No.
|Route
|Type
|Days / Dates of Operation
|69
|09465
|Ahmedabad → Darbhanga
|Special
|Every Friday up to November 13, 2026
|09466
|Darbhanga → Ahmedabad
|Special
|Every Monday up to November 16, 2026
|70
|09045
|Udhna → Madhubani
|Special
|Every Sunday up to November 29, 2026
|09046
|Madhubani → Udhna
|Special
|Every Monday up to November 30, 2026
|71
|09151
|Udhna → Madhubani
|Special
|Every Wednesday and Friday up to November 27, 2026
|09152
|Madhubani → Udhna
|Special
|Every Friday and Sunday up to November 29, 2026
|72
|09041
|Udhna → Hasanpur Road
|Special
|Every Saturday up to November 28, 2026
|09042
|Hasanpur Road → Nandurbar
|Special
|Every Monday up to November 30, 2026
|73
|09073
|Udhna → Jaynagar
|Special
|On November 1 and 8, 2026
|09074
|Jaynagar → Udhna
|Special
|On November 3 and 10, 2026
|74
|09071
|Udhna → Jaynagar
|Special
|On November 1 and 8, 2026
|09072
|Jaynagar → Udhna
|Special
|On November 3 and 10, 2026
|75
|09047
|Udhna → Jaynagar
|Special
|Every Sunday up to November 29, 2026
|09048
|Jaynagar → Udhna
|Special
|Every Monday up to November 30, 2026
Special Trains From South India to East Central Railway (11 pairs)
|Sr.
|Train No.
|Route
|Type
|Days / Dates of Operation
|76
|06085
|Ernakulam → Patna
|Special
|Every Friday up to November 13, 2026
|06086
|Patna → Ernakulam
|Special
|Every Tuesday up to November 17, 2026
|77
|06509
|Bengaluru → Danapur
|Special
|Every Monday up to November 30, 2026
|06510
|Danapur → Bengaluru
|Special
|Every Wednesday up to November 25, 2026
|78
|06021
|Podanur → Barauni
|Special
|Every Sunday up to November 29, 2026
|06022
|Barauni → Podanur
|Special
|Every Wednesday up to December 2, 2026
|79
|03253
|Patna → Charlapalli
|Special
|Every Monday and Wednesday up to November 30, 2026
|03254
|Charlapalli → Patna
|Special
|Every Wednesday and Friday up to December 2, 2026
|80
|07051
|Charlapalli → Danapur
|Special
|Every Monday from November 2 to November 23, 2026
|07052
|Danapur → Charlapalli
|Special
|Every Tuesday from November 3 to November 24, 2026
|81
|07049
|Charlapalli → Danapur
|Special
|Every Sunday up to November 29, 2026
|07050
|Danapur → Charlapalli
|Special
|Every Monday up to November 30, 2026
|82
|07091
|Hyderabad → Danapur
|Special
|Every Saturday up to November 28, 2026
|07092
|Danapur → Hyderabad
|Special
|Every Monday up to November 30, 2026
|83
|07041
|Charlapalli → Sasaram
|Special
|Every Thursday up to November 26, 2026
|07042
|Sasaram → Charlapalli
|Special
|Every Friday up to November 27, 2026
|84
|07315
|Hubballi → Muzaffarpur
|Special
|Every Tuesday up to November 24, 2026
|07316
|Muzaffarpur → Hubballi
|Special
|Every Friday up to November 27, 2026
|85
|06581
|Yesvantpur → Saharsa
|Special
|Every Sunday up to November 29, 2026
|06582
|Saharsa → Yesvantpur
|Special
|Every Wednesday up to December 2, 2026
|86
|06211
|Mysuru → Darbhanga
|Special
|Every Tuesday up to November 24, 2026
|06212
|Darbhanga → Mysuru
|Special
|Every Saturday up to November 28, 2026
Special Trains From Pune/Mumbai to East Central Railway (11 pairs)
|Sr.
|Train No.
|Route
|Type
|Days / Dates of Operation
|87
|01441
|Pune → Danapur
|Special
|Up to November 13, 2026, except Mondays and Tuesdays
|01442
|Danapur → Hadapsar
|Special
|Up to November 15, 2026, except Tuesdays and Wednesdays
|88
|01449
|Pune → Danapur
|Special
|Daily up to November 30, 2026
|01450
|Danapur → Hadapsar
|Special
|Daily up to December 2, 2026
|89
|09025
|Valsad → Danapur
|Special
|Every Monday up to November 23, 2026
|09026
|Danapur → Valsad
|Special
|Every Tuesday up to November 24, 2026
|90
|01143
|Lokmanya Tilak → Danapur
|Special
|Daily up to November 21, 2026
|01144
|Danapur → Lokmanya Tilak
|Special
|Daily up to November 23, 2026
|91
|01043
|Lokmanya Tilak → Samastipur
|Special
|Every Tuesday up to November 17, 2026
|01044
|Samastipur → Lokmanya Tilak
|Special
|Every Thursday up to November 19, 2026
|92
|01207
|Nagpur → Samastipur
|Special
|Every Wednesday up to November 11, 2026
|01208
|Samastipur → Nagpur
|Special
|Every Friday up to November 13, 2026
|93
|01481
|Pune → Muzaffarpur
|Special
|Every Tuesday up to November 24, 2026
|01482
|Muzaffarpur → Hadapsar
|Special
|Every Thursday up to November 26, 2026
|94
|01453
|Pune → Muzaffarpur
|Special
|Every Monday up to November 23, 2026
|01454
|Muzaffarpur → Hadapsar
|Special
|Every Wednesday up to November 25, 2026
|95
|05557
|Raxaul → Lokmanya Tilak
|Special
|Every Tuesday up to November 24, 2026
|05558
|Lokmanya Tilak → Raxaul
|Special
|Every Thursday up to November 26, 2026
|96
|05589
|Muzaffarpur → Hadapsar
|Special
|Every Tuesday up to November 24, 2026
|05590
|Hadapsar → Muzaffarpur
|Special
|Every Thursday up to November 26, 2026
|97
|05585
|Saharsa → Lokmanya Tilak
|Special
|Every Friday up to November 27, 2026
|05586
|Lokmanya Tilak → Saharsa
|Special
|Every Sunday up to November 29, 2026
Special Trains From Tatanagar/Ranchi/Rourkela to East Central Railway (4 pairs)
|Sr.
|Train No.
|Route
|Type
|Days / Dates of Operation
|98
|08183
|Tatanagar → Buxar
|Special
|Every Tuesday up to November 24, 2026
|08184
|Buxar → Tatanagar
|Special
|Every Wednesday up to November 25, 2026
|99
|08625
|Ranchi → Purnia Court
|Special
|Every Friday from November 6 to November 20, 2026
|08626
|Purnia Court → Ranchi
|Special
|Every Saturday from November 7 to November 21, 2026
|100
|08105
|Rourkela → Jhanjharpur
|Special
|Every Thursday from November 5 to November 19, 2026
|08106
|Jhanjharpur → Rourkela
|Special
|Every Friday from November 6 to November 20, 2026
|101
|05080
|Ramnagar → Patliputra
|Special
|Every Saturday from November 7 to November 21, 2026
|05079
|Patliputra → Ramnagar
|Special
|Every Sunday from November 8 to November 22, 2026
Railways deploys 1,300 additional RPF personnel at Delhi stations for festive rush
Meanwhile, Northern Railway has strengthened security arrangements at major railway stations in Delhi. A total of 2,040 Railway Protection Force (RPF) personnel have been deployed, including 1,300 additional personnel, to ensure passenger safety and smooth movement at stations.
Additional security personnel have been deployed at four major stations – New Delhi, Anand Vihar, Hazrat Nizamuddin and Old Delhi – to manage crowds and maintain order during the festive rush. The RPF personnel will remain on duty round the clock to prevent any untoward incidents and provide immediate assistance to passengers whenever required.