106 Bihar-bound special trains, including Vande Bharat, to ease Diwali and Chhath Puja rush: Full list

Indian Railways will operate 106 Bihar-bound special train services, including Vande Bharat, to manage the festive rush during Diwali and Chhath Puja. Check the complete train list and details.

Written by: Anish Mondal
3 min readUpdated: Nov 5, 2026 02:18 PM IST
Passengers boarding special trains operated for the Diwali and Chhath Puja festive rush. (Image: East Central Railway zone)Passengers boarding special trains operated for the Diwali and Chhath Puja festive rush. (Image: Western Railway zone)
Make us preferred source on Google

Indian Railways special trains 2026 for Bihar: The Ministry of Railways is operating 106 special trains, including Vande Bharat Express, to meet the increased demand and ease passenger rush during the ongoing festive season. These trains connect several stations across Bihar, including Patna, Patliputra, Danapur, Gaya, Sheikhpura, Muzaffarpur, Barauni, Purnia Court, Saharsa, Darbhanga, Bhagalpur, Raxaul and Madhubani, etc.

The special trains are being operated from various parts of the country, including Delhi, Kolkata, Rani Kamlapati, Gwalior, Sealdah, Khurda Road, Yog Nagari Rishikesh, Ludhiana, Amritsar, Anand Vihar, Shakurbasti, Dhanbad and Chandigarh, among others.

According to Saraswati Chandra, Chief Public Relations Officer (CPRO) of East Central Railway (ECR), as of November 3, 2026, the zone has announced 103 pairs of special trains that originate or terminate at its stations. In addition, 5 pairs of special trains are operating within the ECR jurisdiction, while another 51 pairs pass through various stations under the zone, he said.

Story continues below. Subscribe to see fewer ads.

Special trains operating within the jurisdiction of East Central Railway (ECR)

  • Train No. 03216 Patliputra–Purnia Court Special: Will operate on five days a week, except Wednesdays and Saturdays, up to November 30, 2026. Train No. 03215 Purnia Court–Patliputra Special: Will operate on five days a week, except Thursdays and Sundays, up to December 1, 2026.
  • Train No. 05543 Raxaul–Narkatiaganj Special: Will operate every Thursday and Saturday up to November 28, 2026. Train No. 05544 Narkatiaganj–Raxaul Special: Will operate every Thursday and Saturday up to November 28, 2026.
  • Train No. 03297 Patna–Islampur Special: Will operate every Tuesday, Thursday and Sunday up to November 29, 2026. Train No. 03298 Islampur–Patna Special: Will operate every Wednesday, Friday and Monday up to November 30, 2026.
  • Train No. 05573 Raghopur–Deoghar Special: Will operate daily up to November 30, 2026. Train No. 05574 Deoghar–Raghopur Special: Will operate daily up to November 30, 2026.
  • Train No. 03287 Buxar–DDU Special: Will operate daily up to November 30, 2026. Train No. 03288 DDU–Buxar Special: Will operate daily up to December 1, 2026.

Diwali special trains 2026, Chhath Puja special trains 2026: Full list

SPECIAL TRAINS – EAST CENTRAL RAILWAY
202 special trains (101 pairs) across 12 corridors
Source: East Central Railway
Special Trains Between Patna/Danapur and Delhi (8 pairs)
Sr. Train No. Route Type Days / Dates of Operation
1 02253 Patna → New Delhi Vande Bharat Special Every Saturday, Monday and Wednesday up to November 28, 2026
02254 New Delhi → Patna Vande Bharat Special Every Sunday, Tuesday and Thursday up to November 26, 2026
2 02251 Patna → New Delhi Vande Bharat Special Every Sunday, Tuesday and Thursday up to November 26, 2026
02252 New Delhi → Patna Vande Bharat Special Every Saturday, Monday and Wednesday up to November 25, 2026
3 04088 New Delhi → Patna Special Daily up to November 30, 2026
04087 Patna → New Delhi Special Daily up to December 1, 2026
4 03257 Danapur → Anand Vihar Special Every Sunday up to November 29, 2026
03258 Anand Vihar → Danapur Special Every Monday up to November 30, 2026
5 03293 Patna → Anand Vihar Special Daily up to November 21, 2026
03294 Anand Vihar → Patna Special Daily up to November 22, 2026
6 04096 Anand Vihar → Patliputra Special Daily up to November 29, 2026
04095 Patliputra → Anand Vihar Special Daily up to November 30, 2026
7 04090 New Delhi → Danapur Special Every Friday and Wednesday up to November 27, 2026
04089 Danapur → New Delhi Special Every Saturday and Thursday up to November 28, 2026
8 04404 Shakurbasti → Patna Special From November 5 to 7 and November 10 to 14, 2026
04403 Patna → Shakurbasti Special From November 6 to 8 and November 11 to 15, 2026
Special Trains Between Patna/Danapur and Chandigarh/Firozpur (3 pairs)
Sr. Train No. Route Type Days / Dates of Operation
9 04510 Chandigarh → Patna Special On November 6, 2026
04509 Patna → Chandigarh Special On November 7, 2026
10 04512 Chandigarh → Patna Special Every Thursday up to November 26, 2026
04511 Patna → Chandigarh Special Every Friday up to November 27, 2026
11 04616 Firozpur → Patna Special Every Tuesday up to November 24, 2026
04615 Patna → Firozpur Special Every Wednesday up to November 25, 2026
Special Trains Between Dhanbad/Gaya and Delhi (5 pairs)
Sr. Train No. Route Type Days / Dates of Operation
12 03309 Dhanbad → Delhi Special Every Saturday up to November 28, 2026
03310 Delhi → Dhanbad Special Every Sunday up to November 29, 2026
13 03639 Dhanbad → Shakurbasti (Delhi) Special Every Monday and Friday up to November 30, 2026
03640 Shakurbasti (Delhi) → Dhanbad Special Every Tuesday and Saturday up to December 1, 2026
14 04064 Delhi → Gaya Special Six days a week, except Saturdays, up to November 30, 2026
04063 Gaya → Delhi Special Six days a week, except Sundays, up to December 1, 2026
15 03697 Gaya → New Delhi Special Every Tuesday and Saturday up to November 28, 2026
03698 New Delhi → Gaya Special Every Wednesday and Sunday up to November 29, 2026
16 02397 Sheikhpura → Anand Vihar Special Every Sunday up to November 29, 2026
02398 Anand Vihar → Sheikhpura Special Every Monday up to November 30, 2026
Special Trains Between Major Cities of North Bihar and Delhi (14 pairs)
Sr. Train No. Route Type Days / Dates of Operation
17 02563 Barauni → New Delhi Clone Special Daily up to November 30, 2026
02564 New Delhi → Barauni Clone Special Daily up to November 30, 2026
18 02569 Darbhanga → New Delhi Clone Special Daily up to November 30, 2026
02570 New Delhi → Darbhanga Clone Special Daily up to November 30, 2026
19 05219 Muzaffarpur → Anand Vihar Special Every Friday up to November 27, 2026
05220 Anand Vihar → Muzaffarpur Special Every Saturday up to November 28, 2026
20 05579 Purnia Court → Anand Vihar Special Every Friday and Sunday up to November 29, 2026
05580 Anand Vihar → Purnia Court Special Every Sunday and Tuesday up to December 1, 2026
21 05575 Saharsa → Anand Vihar Special Every Tuesday up to November 24, 2026
05576 Anand Vihar → Saharsa Special Every Thursday up to November 26, 2026
22 05283 Muzaffarpur → Anand Vihar Special Every Saturday up to November 28, 2026
05284 Anand Vihar → Muzaffarpur Special Every Sunday up to November 29, 2026
23 04028 Anand Vihar → Muzaffarpur Special Every Tuesday and Friday up to November 24, 2026
04027 Muzaffarpur → Anand Vihar Special Every Wednesday and Saturday up to November 25, 2026
24 04010 Delhi → Sitamarhi Special Every Thursday up to November 19, 2026
04009 Sitamarhi → Delhi Special Every Saturday up to November 21, 2026
25 04014 Anand Vihar → Laukaha Bazar Special Daily up to November 29, 2026
04013 Laukaha Bazar → Anand Vihar Special Daily up to November 30, 2026
26 04072 New Delhi → Supaul Special Daily up to November 28, 2026
04071 Supaul → New Delhi Special Daily up to November 30, 2026
27 04098 Shakurbasti → Darbhanga Special Six days a week, except Thursdays, up to November 29, 2026
04097 Darbhanga → Shakurbasti Special Six days a week, except Wednesdays, up to November 30, 2026
28 04406 Shakurbasti → Mansi Special On November 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 and 14, 2026
04405 Mansi → Shakurbasti Special On November 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 and 16, 2026
29 04410 Shakurbasti → Jhanjharpur Special From November 5 to 7 and November 10 to 14, 2026
04409 Jhanjharpur → Shakurbasti Special From November 6 to 8 and November 11 to 15, 2026
30 04078 Delhi → Darbhanga Special On November 10, 2026
04077 Darbhanga → Delhi Special On November 11, 2026
Special Trains Between Major Cities of North Bihar and Punjab (9 pairs)
Sr. Train No. Route Type Days / Dates of Operation
31 04668 Amritsar → Barauni Special Every Sunday up to November 29, 2026
04667 Barauni → Amritsar Special Every Tuesday up to December 1, 2026
32 04652 Amritsar → Jaynagar Special Every Wednesday, Friday and Sunday up to November 29, 2026
04651 Jaynagar → Amritsar Special Every Friday, Sunday and Tuesday up to December 1, 2026
33 04640 Chheharta → Muzaffarpur Special Every Monday up to November 30, 2026
04639 Muzaffarpur → Chheharta Special Every Tuesday up to December 1, 2026
34 04536 Chandigarh → Barauni Special Every Friday up to November 27, 2026
04535 Barauni → Chandigarh Special Every Sunday up to November 29, 2026
35 04656 Ludhiana → Saharsa Special On November 6, 9 and 11, 2026
04655 Saharsa → Ludhiana Special On November 8, 11 and 13, 2026
36 04662 Ludhiana → Darbhanga Special On November 7, 10 and 11, 2026
04661 Darbhanga → Ludhiana Special On November 8, 11 and 12, 2026
37 04528 Sirhind → Saharsa Special On November 5, 9 and 12, 2026
04527 Saharsa → Ambala Cantt Special On November 6, 10 and 13, 2026
38 04664 Ludhiana → Gaya Special On November 12, 2026
04663 Gaya → Ludhiana Special On November 13, 2026
39 04314 Yog Nagari Rishikesh → Muzaffarpur Special Every Sunday and Thursday up to November 29, 2026
04313 Muzaffarpur → Yog Nagari Rishikesh Special Every Monday and Friday up to November 30, 2026
Special Trains Between Patna and Howrah (8 pairs)
Sr. Train No. Route Type Days / Dates of Operation
40 03135 Sealdah → Patna Special Every Tuesday up to November 24, 2026
03136 Patna → Sealdah Special Every Tuesday up to November 24, 2026
41 03511 Asansol → Patna Special Every Sunday up to November 29, 2026
03512 Patna → Asansol Special Every Sunday up to November 29, 2026
42 02024 Patna → Howrah Special Every Sunday up to November 29, 2026
02023 Howrah → Patna Special Every Sunday up to November 29, 2026
43 03029 Howrah → Natesar Special Every Monday, Wednesday and Saturday up to November 30, 2026
03030 Natesar → Howrah Special Every Tuesday, Thursday and Sunday up to November 29, 2026
44 03033 Howrah → Patna Special On November 6 and 11, 2026
03034 Patna → Howrah Special On November 7 and 12, 2026
45 03035 Howrah → Patna Special On November 7, 2026
03036 Patna → Howrah Special On November 8, 2026
46 03431 Bhagalpur → Patna Special Every Monday from November 9 to November 23, 2026
03432 Patna → Bhagalpur Special Every Monday from November 9 to November 23, 2026
47 03230 Patna → Khurda Road Special Every Thursday up to November 26, 2026
03229 Khurda Road → Patna Special Every Friday up to November 27, 2026
Special Trains Between North Bihar and Howrah (10 pairs)
Sr. Train No. Route Type Days / Dates of Operation
48 03041 Howrah → Raxaul Special Every Thursday up to November 26, 2026
03042 Raxaul → Howrah Special Every Friday up to November 27, 2026
49 03043 Howrah → Raxaul Special Every Saturday up to November 28, 2026
03044 Raxaul → Howrah Special Every Sunday up to November 29, 2026
50 03133 Sealdah → Sitamarhi Special Every Friday up to November 27, 2026
03134 Sitamarhi → Sealdah Special Every Saturday up to November 28, 2026
51 03185 Kolkata → Madhubani Special Every Tuesday up to November 24, 2026
03186 Madhubani → Kolkata Special Every Wednesday up to November 25, 2026
52 03187 Kolkata → Madhubani Special Every Friday up to November 27, 2026
03188 Madhubani → Kolkata Special Every Saturday up to November 28, 2026
53 08109 Shalimar → Darbhanga Special Every Tuesday from November 3 to November 17, 2026
08110 Darbhanga → Shalimar Special Every Wednesday from November 4 to November 18, 2026
54 03031 Howrah → Laukaha Bazar Special On November 10, 2026
03032 Laukaha Bazar → Howrah Special On November 11, 2026
55 03143 Sealdah → Sitamarhi Special On November 11 and 18, 2026
03144 Sitamarhi → Sealdah Special On November 12 and 19, 2026
56 03137 Sealdah → Jaynagar Special On November 12, 2026
03138 Jaynagar → Sealdah Special On November 13, 2026
57 03039 Howrah → Bettiah Special On November 12, 13 and 14, 2026
03040 Bettiah → Howrah Special On November 13, 14 and 15, 2026
Special Trains From Bhopal/Kota/Gwalior and Other Cities to East Central Railway (11 pairs)
Sr. Train No. Route Type Days / Dates of Operation
58 01661 Rani Kamlapati → Danapur Special On November 11, 2026
01662 Danapur → Rani Kamlapati Special On November 12, 2026
59 04137 Gwalior → Barauni Special Every Saturday and Tuesday up to November 28, 2026
04138 Barauni → Gwalior Special Every Sunday and Wednesday up to November 29, 2026
60 01667 Rani Kamlapati → Danapur Special Every Monday and Friday up to November 16, 2026
01668 Danapur → Rani Kamlapati Special Every Tuesday and Saturday up to November 17, 2026
61 09343 Dr Ambedkar Nagar (Mahoba) → Danapur Special Every Thursday up to November 26, 2026
09344 Danapur → Dr Ambedkar Nagar (Mahoba) Special Every Friday up to November 27, 2026
62 09823 Sogaria → Danapur Special Every Saturday up to November 14, 2026
09824 Danapur → Sogaria Special Every Monday up to November 16, 2026
63 09821 Sogaria (Kota) → Dhanbad Special Every Thursday up to November 26, 2026
09822 Dhanbad → Sogaria (Kota) Special Every Saturday up to November 28, 2026
64 09601 Madar Junction (Ajmer) → Patna Special Every Thursday up to November 26, 2026
09602 Patna → Madar Junction (Ajmer) Special Every Friday up to November 27, 2026
65 04813 Bhagat Ki Kothi (Jodhpur) → Danapur Special Every Wednesday up to November 25, 2026
04814 Danapur → Bhagat Ki Kothi (Jodhpur) Special Every Thursday up to November 26, 2026
66 04731 Sri Ganganagar → Samastipur Special Every Sunday up to November 29, 2026
04732 Samastipur → Sri Ganganagar Special Every Tuesday up to December 1, 2026
67 08895 Gondia → Patna Special Every Friday from November 6 to November 20, 2026
08896 Patna → Gondia Special Every Saturday from November 7 to November 21, 2026
68 08755 Durg → Barauni Special Every Wednesday from November 4 to November 18, 2026
08756 Barauni → Durg Special Every Thursday from November 5 to November 19, 2026
Special Trains From Ahmedabad/Udhna and Other Cities to East Central Railway (7 pairs)
Sr. Train No. Route Type Days / Dates of Operation
69 09465 Ahmedabad → Darbhanga Special Every Friday up to November 13, 2026
09466 Darbhanga → Ahmedabad Special Every Monday up to November 16, 2026
70 09045 Udhna → Madhubani Special Every Sunday up to November 29, 2026
09046 Madhubani → Udhna Special Every Monday up to November 30, 2026
71 09151 Udhna → Madhubani Special Every Wednesday and Friday up to November 27, 2026
09152 Madhubani → Udhna Special Every Friday and Sunday up to November 29, 2026
72 09041 Udhna → Hasanpur Road Special Every Saturday up to November 28, 2026
09042 Hasanpur Road → Nandurbar Special Every Monday up to November 30, 2026
73 09073 Udhna → Jaynagar Special On November 1 and 8, 2026
09074 Jaynagar → Udhna Special On November 3 and 10, 2026
74 09071 Udhna → Jaynagar Special On November 1 and 8, 2026
09072 Jaynagar → Udhna Special On November 3 and 10, 2026
75 09047 Udhna → Jaynagar Special Every Sunday up to November 29, 2026
09048 Jaynagar → Udhna Special Every Monday up to November 30, 2026
Special Trains From South India to East Central Railway (11 pairs)
Sr. Train No. Route Type Days / Dates of Operation
76 06085 Ernakulam → Patna Special Every Friday up to November 13, 2026
06086 Patna → Ernakulam Special Every Tuesday up to November 17, 2026
77 06509 Bengaluru → Danapur Special Every Monday up to November 30, 2026
06510 Danapur → Bengaluru Special Every Wednesday up to November 25, 2026
78 06021 Podanur → Barauni Special Every Sunday up to November 29, 2026
06022 Barauni → Podanur Special Every Wednesday up to December 2, 2026
79 03253 Patna → Charlapalli Special Every Monday and Wednesday up to November 30, 2026
03254 Charlapalli → Patna Special Every Wednesday and Friday up to December 2, 2026
80 07051 Charlapalli → Danapur Special Every Monday from November 2 to November 23, 2026
07052 Danapur → Charlapalli Special Every Tuesday from November 3 to November 24, 2026
81 07049 Charlapalli → Danapur Special Every Sunday up to November 29, 2026
07050 Danapur → Charlapalli Special Every Monday up to November 30, 2026
82 07091 Hyderabad → Danapur Special Every Saturday up to November 28, 2026
07092 Danapur → Hyderabad Special Every Monday up to November 30, 2026
83 07041 Charlapalli → Sasaram Special Every Thursday up to November 26, 2026
07042 Sasaram → Charlapalli Special Every Friday up to November 27, 2026
84 07315 Hubballi → Muzaffarpur Special Every Tuesday up to November 24, 2026
07316 Muzaffarpur → Hubballi Special Every Friday up to November 27, 2026
85 06581 Yesvantpur → Saharsa Special Every Sunday up to November 29, 2026
06582 Saharsa → Yesvantpur Special Every Wednesday up to December 2, 2026
86 06211 Mysuru → Darbhanga Special Every Tuesday up to November 24, 2026
06212 Darbhanga → Mysuru Special Every Saturday up to November 28, 2026
Special Trains From Pune/Mumbai to East Central Railway (11 pairs)
Sr. Train No. Route Type Days / Dates of Operation
87 01441 Pune → Danapur Special Up to November 13, 2026, except Mondays and Tuesdays
01442 Danapur → Hadapsar Special Up to November 15, 2026, except Tuesdays and Wednesdays
88 01449 Pune → Danapur Special Daily up to November 30, 2026
01450 Danapur → Hadapsar Special Daily up to December 2, 2026
89 09025 Valsad → Danapur Special Every Monday up to November 23, 2026
09026 Danapur → Valsad Special Every Tuesday up to November 24, 2026
90 01143 Lokmanya Tilak → Danapur Special Daily up to November 21, 2026
01144 Danapur → Lokmanya Tilak Special Daily up to November 23, 2026
91 01043 Lokmanya Tilak → Samastipur Special Every Tuesday up to November 17, 2026
01044 Samastipur → Lokmanya Tilak Special Every Thursday up to November 19, 2026
92 01207 Nagpur → Samastipur Special Every Wednesday up to November 11, 2026
01208 Samastipur → Nagpur Special Every Friday up to November 13, 2026
93 01481 Pune → Muzaffarpur Special Every Tuesday up to November 24, 2026
01482 Muzaffarpur → Hadapsar Special Every Thursday up to November 26, 2026
94 01453 Pune → Muzaffarpur Special Every Monday up to November 23, 2026
01454 Muzaffarpur → Hadapsar Special Every Wednesday up to November 25, 2026
95 05557 Raxaul → Lokmanya Tilak Special Every Tuesday up to November 24, 2026
05558 Lokmanya Tilak → Raxaul Special Every Thursday up to November 26, 2026
96 05589 Muzaffarpur → Hadapsar Special Every Tuesday up to November 24, 2026
05590 Hadapsar → Muzaffarpur Special Every Thursday up to November 26, 2026
97 05585 Saharsa → Lokmanya Tilak Special Every Friday up to November 27, 2026
05586 Lokmanya Tilak → Saharsa Special Every Sunday up to November 29, 2026
Special Trains From Tatanagar/Ranchi/Rourkela to East Central Railway (4 pairs)
Sr. Train No. Route Type Days / Dates of Operation
98 08183 Tatanagar → Buxar Special Every Tuesday up to November 24, 2026
08184 Buxar → Tatanagar Special Every Wednesday up to November 25, 2026
99 08625 Ranchi → Purnia Court Special Every Friday from November 6 to November 20, 2026
08626 Purnia Court → Ranchi Special Every Saturday from November 7 to November 21, 2026
100 08105 Rourkela → Jhanjharpur Special Every Thursday from November 5 to November 19, 2026
08106 Jhanjharpur → Rourkela Special Every Friday from November 6 to November 20, 2026
101 05080 Ramnagar → Patliputra Special Every Saturday from November 7 to November 21, 2026
05079 Patliputra → Ramnagar Special Every Sunday from November 8 to November 22, 2026

Railways deploys 1,300 additional RPF personnel at Delhi stations for festive rush

Meanwhile, Northern Railway has strengthened security arrangements at major railway stations in Delhi. A total of 2,040 Railway Protection Force (RPF) personnel have been deployed, including 1,300 additional personnel, to ensure passenger safety and smooth movement at stations.

Additional security personnel have been deployed at four major stations – New Delhi, Anand Vihar, Hazrat Nizamuddin and Old Delhi – to manage crowds and maintain order during the festive rush. The RPF personnel will remain on duty round the clock to prevent any untoward incidents and provide immediate assistance to passengers whenever required.

© IE Online Media Services Pvt Ltd
Anish Mondal
Anish Mondal
twitter

Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. ... Read More

 

Advertisement
Loading Recommendations...
Nov 05: Latest News
Advertisement
Live Blog
Advertisement
Latest Comment
Post Comment
Read Comments