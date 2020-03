Former union minister and SP leader Beni Prasad Verma passes away

Former union minister Beni Prasad Verma passed away at the age of 79. Former union minister Beni Prasad Verma passed away at the age of 79.

Former union minister and Samajwadi Party leader Beni Prasad Verma passed way in Lucknow on Friday. He was 79.

“The demise of senior Samajwadi Party leader, Rajya Sabha MP and former Union Minister Beni Prasad Verma is an irreparable loss. Condolences to the bereaved family,” Samajwadi Party tweeted.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी एवं हम सबके प्रिय ‘बाबू जी’ जी का निधन अपूरणीय क्षति है। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना! शत-शत नमन एवं अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। — Samajwadi Party (@samajwadiparty) March 27, 2020

