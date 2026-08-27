Faridabad railway station work to affect trains for 45 days: 9 cancelled, 20 to skip stop

4 min readUpdated: Aug 27, 2026 09:22 PM IST
Redevelopment of Faridabad railway station: The redevelopment work at Faridabad railway station will affect train services for 45 days. The work is being carried out to improve the station and ensure smoother train operations. Faridabad station falls on Hazrat Nizamuddin-Palwal section and comes under the jurisdiction of Northern Railway‘s Delhi Division.
According to Himanshu Shekhar Upadhyay, Chief Public Relations Officer (CPRO) of Northern Railway, a power and traffic block will be imposed at Platforms 2 and 3 (Line numbers 4 and 5) at Faridabad. As a result, several trains will be affected, including cancellations, platform changes and changes in stoppages at Faridabad, he said.
Full list of trains cancelled due to Faridabad railway station work
- Train No. 64908: Shakurbasti–Ballabgarh — cancelled from September 1 to October 15, 2026
- Train No. 64071: Ballabgarh–Shakurbasti — cancelled from September 1 to October 15, 2026
- Train No. 64052: Ghaziabad–Palwal — cancelled from September 1 to October 15, 2026
- Train No. 64015: Palwal–Shakurbasti — cancelled from September 1 to October 15, 2026
- Train No. 64078: New Delhi–Palwal — cancelled from September 1 to October 15, 2026
- Train No. 64057: Palwal–Ghaziabad — cancelled from September 1 to October 15, 2026
- Train No. 64012: Shakurbasti–Palwal — cancelled from September 1 to October 15, 2026
- Train No. 64013: Palwal–Shakurbasti — cancelled from September 1 to October 15, 2026
- Train No. 64076: New Delhi–Palwal — cancelled on September 1 and October 15, 2026
Regulation of train
Train no. 19019 Bandra Terminus – Haridwar Jn Journey Commencing On (JCO) 31.08.2026 and 14.10.2026 will be regulated for 45 minutes between Palwal – Faridabad Nw Tn.
Stoppage skipping at Faridabad – Down trains
- Train No. 12919 Malwa Express (Dr. Ambedkar Nagar–Shri Mata Vaishno Devi Katra) will skip its stoppage at Faridabad from August 31 to October 14, 2026
- Train No. 12615 Grand Trunk Express (Puratchi Thalaivar Dr. M.G.R. Chennai Central–New Delhi) will skip Faridabad from August 30 to October 13, 2026
- Train No. 14309 Ujjaini Express (Lakshmibai Nagar–Yog Nagari Rishikesh) will skip Faridabad from August 31 to October 14, 2026
- Train No. 14317 (Lakshmibai Nagar–Yog Nagari Rishikesh) will skip Faridabad from August 31 to October 14, 2026
- Train No. 18477 Puri–Yog Nagari Rishikesh Express will skip Faridabad from August 30 to October 13, 2026
- Train No. 12625 Kerala SF Express (Thiruvananthapuram Central–New Delhi) will skip Faridabad from August 30 to October 13, 2026
- Train No. 14621 Nanded–Firozpur Cantt. Express will skip Faridabad from August 31 to October 14, 2026.
Stoppage skipping at Faridabad – UP trains
- Train No. 12138 Punjab Mail (Firozpur Cantt.–Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus) will skip its stoppage at Faridabad from August 31 to October 14, 2026
- Train No. 20986 Martyr Captain Tushar Mahajan–Kota Weekly Express will skip Faridabad from August 31 to October 14, 2026
- Train No. 19326 Amritsar–Indore Jn Express will skip Faridabad from September 1 to October 15, 2026
- Train No. 11450 Shri Mata Vaishno Devi Katra–Jabalpur Express will skip Faridabad from August 31 to October 14, 2026
- Train No. 16032 Andaman Express (Shri Mata Vaishno Devi Katra–Puratchi Thalaivar Dr. M.G.R. Chennai Central) will skip Faridabad from August 31 to October 14, 2026
- Train No. 16318 Himsagar Express (Shri Mata Vaishno Devi Katra–Kanniyakumari) will skip Faridabad from August 31 to October 14, 2026
- Train No. 11842 Kurukshetra Jn–Khajuraho Express will skip Faridabad from September 1 to October 15, 2026
- Train No. 19020 Haridwar Jn–Bandra Terminus Express will skip Faridabad from September 1 to October 15, 2026
- Train No. 12920 Malwa Express (Shri Mata Vaishno Devi Katra–Dr. Ambedkar Nagar) will skip Faridabad from September 1 to October 15, 2026
- Train No. 14622 Firozpur Cantt–Nanded Express will skip Faridabad from September 1 to October 15, 2026
- Train No. 22918 Haridwar Jn–Bandra Terminus Express will skip Faridabad from September 1 to October 15, 2026
- Train No. 19308 Una Himachal–Indore Jn Express will skip Faridabad from September 1 to October 15, 2026
Platform changes
The platforms of 43 trains (17 UP trains and 26 DN trains) will be changed. These trains will be shifted from Platforms 3 and 2 to Platforms 4 and 1, respectively.
CHANGE IN PLATFORM – ANNEXURE A (FDB)
Source: Northern Railway
UP DIRECTION (Platform 3 → 4)
|Sr.
|Train No.
|Train Name
|Type
|WTT Arr
|WTT Dep
|PTT Arr
|PTT Dep
|Existing PF
|Proposed PF
|JCO From
|JCO To
|1
|22200
|BLP-GWL SUF
|SUF
|01:19
|01:21
|01:17
|01:19
|3
|4
|31.08.2026
|14.10.2026
|2
|12904
|GOLDN TEMPLE ML
|SUF
|04:18
|04:20
|04:16
|04:18
|3
|4
|31.08.2026
|14.10.2026
|3
|12618
|NZM-ERS MANGALA SF EXP
|SUF
|05:54
|05:56
|05:52
|05:54
|3
|4
|01.09.2026
|15.10.2026
|4
|12280
|TAJ EXPRES
|SUF
|07:28
|07:30
|07:26
|07:28
|3
|4
|01.09.2026
|15.10.2026
|5
|11078
|JAT-PUNE JHELUM EXPRESS
|MEX
|11:57
|11:59
|11:55
|11:57
|3
|4
|31.08.2026
|14.10.2026
|6
|18478
|YNRK-PURI EXPRESS
|MEX
|12:22
|12:24
|12:20
|12:22
|3
|4
|01.09.2026
|15.10.2026
|7
|12716
|ASR-NED SACHKHAND EXP
|SUF
|13:27
|13:29
|13:25
|13:27
|3
|4
|01.09.2027
|15.10.2027
|8
|14310
|UJJAIYANI EXP
|MEX
|14:09
|14:11
|14:07
|14:09
|3
|4
|01.09.2028
|15.10.2028
|9
|14318
|DEHRADUN INDORE EXP
|MEX
|14:09
|14:11
|14:07
|14:09
|3
|4
|01.09.2029
|15.10.2029
|10
|20494
|CDG-MDU EXP
|SUF
|14:34
|14:36
|14:32
|14:34
|3
|4
|01.09.2030
|15.10.2030
|11
|16788
|SVDK-TEN EXP
|MEX
|14:44
|14:59
|14:42
|14:44
|3
|4
|31.08.2026
|14.10.2026
|12
|19804
|SVDK-KOTA WEEKLY EXP
|MEX
|14:44
|14:59
|14:42
|14:44
|3
|4
|31.08.2027
|14.10.2027
|13
|12926
|PASCHIM EXPRESS
|SUF
|17:04
|17:06
|17:02
|17:04
|3
|4
|01.09.2030
|15.10.2030
|14
|11058
|ASR CSMT EXPRESS
|MEX
|21:13
|21:15
|21:11
|21:13
|3
|4
|01.09.2031
|15.10.2031
|15
|12722
|NZM-HYB DAKSHIN EXP
|SUF
|23:09
|23:11
|23:07
|23:09
|3
|4
|01.09.2026
|15.10.2026
|16
|22168
|NZM-SGRL URJADHANI SF EXP
|SUF
|23:19
|23:21
|23:17
|23:19
|3
|4
|01.09.2026
|15.10.2026
|17
|14212
|AGC INTERCITY EXPRESS
|MEX
|18:26
|18:27
|18:25
|18:26
|3
|4
|01.09.2027
|15.10.2027
DN DIRECTION (Platform 2 → 1)
|Sr.
|Train No.
|Train Name
|Type
|WTT Arr
|WTT Dep
|PTT Arr
|PTT Dep
|Existing PF
|Proposed PF
|JCO From
|JCO To
|1
|19019
|DEHRADUN EXP
|MEX
|02:02
|02:04
|01:58
|02:00
|2
|1
|31.08.2026
|14.10.2026
|2
|11057
|CSMT-ASR AMRITSAR EXP
|MEX
|02:49
|02:51
|02:47
|02:49
|2
|1
|30.08.2026
|13.10.2026
|3
|12721
|HYB-NZM DAKSHIN EXP
|SUF
|03:14
|03:16
|03:12
|03:14
|2
|1
|30.08.2026
|13.10.2026
|4
|22167
|SGRL-NZM URJADHANI SF EXP
|SUF
|04:10
|04:12
|04:08
|04:10
|2
|1
|31.08.2026
|14.10.2026
|5
|12415
|INDB-NDLS EXPRESS
|SUF
|05:32
|05:34
|05:30
|05:32
|2
|1
|31.08.2026
|14.10.2026
|6
|11841
|KURJ-KKDE EXPRES
|MEX
|07:39
|07:45
|07:33
|07:35
|2
|1
|31.08.2026
|14.10.2026
|7
|22917
|HARIDWAR EXPRESS
|SUF
|07:54
|08:04
|07:52
|07:54
|2
|1
|31.08.2026
|14.10.2026
|8
|12925
|PASCHIM EXPRESS
|SUF
|09:26
|09:28
|09:22
|09:24
|2
|1
|31.08.2026
|14.10.2026
|9
|12189
|JBP-NZM MAHAKOSHAL EXP
|SUF
|10:14
|10:20
|10:07
|10:09
|2
|1
|31.08.2026
|14.10.2026
|10
|19325
|IND AMRITSAR EXP
|MEX
|10:53
|10:55
|10:53
|10:55
|2
|1
|31.08.2026
|14.10.2026
|11
|12715
|NED-ASR SACHKHAND EXP
|SUF
|12:02
|12:08
|12:00
|12:02
|2
|1
|31.08.2026
|14.10.2026
|12
|12617
|ERS-NZM MANGALA SF EXP
|SUF
|12:50
|13:02
|12:50
|12:52
|2
|1
|30.08.2026
|13.10.2026
|13
|12903
|GOLDEN TEMPLE
|SUF
|13:17
|13:19
|13:15
|13:17
|2
|1
|31.08.2026
|14.10.2026
|14
|12807
|VSKP-NZM SAMTA EXP.
|SUF
|17:37
|17:39
|17:35
|17:37
|2
|1
|31.08.2026
|14.10.2026
|15
|22199
|GWL-BLP SUF
|SUF
|18:37
|18:39
|18:35
|18:37
|2
|1
|31.08.2026
|14.10.2026
|16
|18237
|KRBA-ASR CHATTISGARH
|MEX
|19:19
|19:21
|19:17
|19:19
|2
|1
|31.08.2026
|14.10.2026
|17
|16787
|TEN-SVDK NAVYUG EXP
|MEX
|19:35
|19:37
|19:33
|19:35
|2
|1
|30.08.2026
|13.10.2026
|18
|11449
|JBP-SVDK EXP
|MEX
|19:35
|19:37
|19:33
|19:35
|2
|1
|31.08.2026
|14.10.2026
|19
|16031
|MAS-SDVK ANDAMAN EXP
|MEX
|19:35
|19:37
|19:33
|19:35
|2
|1
|31.08.2026
|14.10.2026
|20
|16317
|CAPE-SVDK HIMSAGAR EXP
|MEX
|19:35
|19:37
|19:33
|19:35
|2
|1
|30.08.2026
|13.10.2026
|21
|12137
|CSMT-FZR PUNJAB MAIL
|SUF
|20:37
|20:39
|20:35
|20:37
|2
|1
|31.08.2026
|14.10.2026
|22
|19803
|KOTA-SVDK WEEKLY
|MEX
|22:27
|22:29
|22:25
|22:27
|2
|1
|01.09.2026
|15.10.2026
|23
|20985
|KOTA-MCTM WEEKLY
|SUF
|22:27
|22:29
|22:25
|22:27
|2
|1
|01.09.2026
|15.10.2026
|24
|19307
|INDB - UHL EXPRESS
|MEX
|22:27
|22:29
|22:25
|22:27
|2
|1
|01.09.2026
|15.10.2026
|25
|14211
|AGC INTERCITY EXPRESS
|MEX
|08:52
|08:53
|08:51
|08:52
|2
|1
|01.09.2026
|15.10.2026
|26
|12279
|TAJ EXPRESS
|SUF
|20:47
|20:49
|20:45
|20:47
|2
|1
|01.09.2026
|15.10.2026