Faridabad railway station work to affect trains for 45 days: 9 cancelled, 20 to skip stop

Faridabad station work will disrupt train services for 45 days, with nine trains cancelled and 20 others set to skip the station.

Written by: Anish Mondal
4 min readUpdated: Aug 27, 2026 09:22 PM IST
Railway work at Faridabad station will affect train operations for 45 days, with nine trains cancelled and 20 others scheduled to skip the station. (Image generated using AI)Railway work at Faridabad station will affect train operations for 45 days, with nine trains cancelled and 20 others scheduled to skip the station. (Image generated using AI)
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Redevelopment of Faridabad railway station: The redevelopment work at Faridabad railway station will affect train services for 45 days. The work is being carried out to improve the station and ensure smoother train operations. Faridabad station falls on Hazrat Nizamuddin-Palwal section and comes under the jurisdiction of Northern Railway‘s Delhi Division.

According to Himanshu Shekhar Upadhyay, Chief Public Relations Officer (CPRO) of Northern Railway, a power and traffic block will be imposed at Platforms 2 and 3 (Line numbers 4 and 5) at Faridabad. As a result, several trains will be affected, including cancellations, platform changes and changes in stoppages at Faridabad, he said.

Full list of trains cancelled due to Faridabad railway station work

  • Train No. 64908: Shakurbasti–Ballabgarh — cancelled from September 1 to October 15, 2026
  • Train No. 64071: Ballabgarh–Shakurbasti — cancelled from September 1 to October 15, 2026
  • Train No. 64052: Ghaziabad–Palwal — cancelled from September 1 to October 15, 2026
  • Train No. 64015: Palwal–Shakurbasti — cancelled from September 1 to October 15, 2026
  • Train No. 64078: New Delhi–Palwal — cancelled from September 1 to October 15, 2026
  • Train No. 64057: Palwal–Ghaziabad — cancelled from September 1 to October 15, 2026
  • Train No. 64012: Shakurbasti–Palwal — cancelled from September 1 to October 15, 2026
  • Train No. 64013: Palwal–Shakurbasti — cancelled from September 1 to October 15, 2026
  • Train No. 64076: New Delhi–Palwal — cancelled on September 1 and October 15, 2026

Regulation of train

Train no. 19019 Bandra Terminus – Haridwar Jn Journey Commencing On (JCO) 31.08.2026 and 14.10.2026 will be regulated for 45 minutes between Palwal – Faridabad Nw Tn.

Stoppage skipping at Faridabad – Down trains

  • Train No. 12919 Malwa Express (Dr. Ambedkar Nagar–Shri Mata Vaishno Devi Katra) will skip its stoppage at Faridabad from August 31 to October 14, 2026
  • Train No. 12615 Grand Trunk Express (Puratchi Thalaivar Dr. M.G.R. Chennai Central–New Delhi) will skip Faridabad from August 30 to October 13, 2026
  • Train No. 14309 Ujjaini Express (Lakshmibai Nagar–Yog Nagari Rishikesh) will skip Faridabad from August 31 to October 14, 2026
  • Train No. 14317 (Lakshmibai Nagar–Yog Nagari Rishikesh) will skip Faridabad from August 31 to October 14, 2026
  • Train No. 18477 Puri–Yog Nagari Rishikesh Express will skip Faridabad from August 30 to October 13, 2026
  • Train No. 12625 Kerala SF Express (Thiruvananthapuram Central–New Delhi) will skip Faridabad from August 30 to October 13, 2026
  • Train No. 14621 Nanded–Firozpur Cantt. Express will skip Faridabad from August 31 to October 14, 2026.

Stoppage skipping at Faridabad – UP trains

  • Train No. 12138 Punjab Mail (Firozpur Cantt.–Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus) will skip its stoppage at Faridabad from August 31 to October 14, 2026
  • Train No. 20986 Martyr Captain Tushar Mahajan–Kota Weekly Express will skip Faridabad from August 31 to October 14, 2026
  • Train No. 19326 Amritsar–Indore Jn Express will skip Faridabad from September 1 to October 15, 2026
  • Train No. 11450 Shri Mata Vaishno Devi Katra–Jabalpur Express will skip Faridabad from August 31 to October 14, 2026
  • Train No. 16032 Andaman Express (Shri Mata Vaishno Devi Katra–Puratchi Thalaivar Dr. M.G.R. Chennai Central) will skip Faridabad from August 31 to October 14, 2026
  • Train No. 16318 Himsagar Express (Shri Mata Vaishno Devi Katra–Kanniyakumari) will skip Faridabad from August 31 to October 14, 2026
  • Train No. 11842 Kurukshetra Jn–Khajuraho Express will skip Faridabad from September 1 to October 15, 2026
  • Train No. 19020 Haridwar Jn–Bandra Terminus Express will skip Faridabad from September 1 to October 15, 2026
  • Train No. 12920 Malwa Express (Shri Mata Vaishno Devi Katra–Dr. Ambedkar Nagar) will skip Faridabad from September 1 to October 15, 2026
  • Train No. 14622 Firozpur Cantt–Nanded Express will skip Faridabad from September 1 to October 15, 2026
  • Train No. 22918 Haridwar Jn–Bandra Terminus Express will skip Faridabad from September 1 to October 15, 2026
  • Train No. 19308 Una Himachal–Indore Jn Express will skip Faridabad from September 1 to October 15, 2026

Platform changes

The platforms of 43 trains (17 UP trains and 26 DN trains) will be changed. These trains will be shifted from Platforms 3 and 2 to Platforms 4 and 1, respectively.

CHANGE IN PLATFORM – ANNEXURE A (FDB)
Source: Northern Railway
UP DIRECTION (Platform 3 → 4)
Sr. Train No. Train Name Type WTT Arr WTT Dep PTT Arr PTT Dep Existing PF Proposed PF JCO From JCO To
1 22200 BLP-GWL SUF SUF 01:19 01:21 01:17 01:19 3 4 31.08.2026 14.10.2026
2 12904 GOLDN TEMPLE ML SUF 04:18 04:20 04:16 04:18 3 4 31.08.2026 14.10.2026
3 12618 NZM-ERS MANGALA SF EXP SUF 05:54 05:56 05:52 05:54 3 4 01.09.2026 15.10.2026
4 12280 TAJ EXPRES SUF 07:28 07:30 07:26 07:28 3 4 01.09.2026 15.10.2026
5 11078 JAT-PUNE JHELUM EXPRESS MEX 11:57 11:59 11:55 11:57 3 4 31.08.2026 14.10.2026
6 18478 YNRK-PURI EXPRESS MEX 12:22 12:24 12:20 12:22 3 4 01.09.2026 15.10.2026
7 12716 ASR-NED SACHKHAND EXP SUF 13:27 13:29 13:25 13:27 3 4 01.09.2027 15.10.2027
8 14310 UJJAIYANI EXP MEX 14:09 14:11 14:07 14:09 3 4 01.09.2028 15.10.2028
9 14318 DEHRADUN INDORE EXP MEX 14:09 14:11 14:07 14:09 3 4 01.09.2029 15.10.2029
10 20494 CDG-MDU EXP SUF 14:34 14:36 14:32 14:34 3 4 01.09.2030 15.10.2030
11 16788 SVDK-TEN EXP MEX 14:44 14:59 14:42 14:44 3 4 31.08.2026 14.10.2026
12 19804 SVDK-KOTA WEEKLY EXP MEX 14:44 14:59 14:42 14:44 3 4 31.08.2027 14.10.2027
13 12926 PASCHIM EXPRESS SUF 17:04 17:06 17:02 17:04 3 4 01.09.2030 15.10.2030
14 11058 ASR CSMT EXPRESS MEX 21:13 21:15 21:11 21:13 3 4 01.09.2031 15.10.2031
15 12722 NZM-HYB DAKSHIN EXP SUF 23:09 23:11 23:07 23:09 3 4 01.09.2026 15.10.2026
16 22168 NZM-SGRL URJADHANI SF EXP SUF 23:19 23:21 23:17 23:19 3 4 01.09.2026 15.10.2026
17 14212 AGC INTERCITY EXPRESS MEX 18:26 18:27 18:25 18:26 3 4 01.09.2027 15.10.2027
DN DIRECTION (Platform 2 → 1)
Sr. Train No. Train Name Type WTT Arr WTT Dep PTT Arr PTT Dep Existing PF Proposed PF JCO From JCO To
1 19019 DEHRADUN EXP MEX 02:02 02:04 01:58 02:00 2 1 31.08.2026 14.10.2026
2 11057 CSMT-ASR AMRITSAR EXP MEX 02:49 02:51 02:47 02:49 2 1 30.08.2026 13.10.2026
3 12721 HYB-NZM DAKSHIN EXP SUF 03:14 03:16 03:12 03:14 2 1 30.08.2026 13.10.2026
4 22167 SGRL-NZM URJADHANI SF EXP SUF 04:10 04:12 04:08 04:10 2 1 31.08.2026 14.10.2026
5 12415 INDB-NDLS EXPRESS SUF 05:32 05:34 05:30 05:32 2 1 31.08.2026 14.10.2026
6 11841 KURJ-KKDE EXPRES MEX 07:39 07:45 07:33 07:35 2 1 31.08.2026 14.10.2026
7 22917 HARIDWAR EXPRESS SUF 07:54 08:04 07:52 07:54 2 1 31.08.2026 14.10.2026
8 12925 PASCHIM EXPRESS SUF 09:26 09:28 09:22 09:24 2 1 31.08.2026 14.10.2026
9 12189 JBP-NZM MAHAKOSHAL EXP SUF 10:14 10:20 10:07 10:09 2 1 31.08.2026 14.10.2026
10 19325 IND AMRITSAR EXP MEX 10:53 10:55 10:53 10:55 2 1 31.08.2026 14.10.2026
11 12715 NED-ASR SACHKHAND EXP SUF 12:02 12:08 12:00 12:02 2 1 31.08.2026 14.10.2026
12 12617 ERS-NZM MANGALA SF EXP SUF 12:50 13:02 12:50 12:52 2 1 30.08.2026 13.10.2026
13 12903 GOLDEN TEMPLE SUF 13:17 13:19 13:15 13:17 2 1 31.08.2026 14.10.2026
14 12807 VSKP-NZM SAMTA EXP. SUF 17:37 17:39 17:35 17:37 2 1 31.08.2026 14.10.2026
15 22199 GWL-BLP SUF SUF 18:37 18:39 18:35 18:37 2 1 31.08.2026 14.10.2026
16 18237 KRBA-ASR CHATTISGARH MEX 19:19 19:21 19:17 19:19 2 1 31.08.2026 14.10.2026
17 16787 TEN-SVDK NAVYUG EXP MEX 19:35 19:37 19:33 19:35 2 1 30.08.2026 13.10.2026
18 11449 JBP-SVDK EXP MEX 19:35 19:37 19:33 19:35 2 1 31.08.2026 14.10.2026
19 16031 MAS-SDVK ANDAMAN EXP MEX 19:35 19:37 19:33 19:35 2 1 31.08.2026 14.10.2026
20 16317 CAPE-SVDK HIMSAGAR EXP MEX 19:35 19:37 19:33 19:35 2 1 30.08.2026 13.10.2026
21 12137 CSMT-FZR PUNJAB MAIL SUF 20:37 20:39 20:35 20:37 2 1 31.08.2026 14.10.2026
22 19803 KOTA-SVDK WEEKLY MEX 22:27 22:29 22:25 22:27 2 1 01.09.2026 15.10.2026
23 20985 KOTA-MCTM WEEKLY SUF 22:27 22:29 22:25 22:27 2 1 01.09.2026 15.10.2026
24 19307 INDB - UHL EXPRESS MEX 22:27 22:29 22:25 22:27 2 1 01.09.2026 15.10.2026
25 14211 AGC INTERCITY EXPRESS MEX 08:52 08:53 08:51 08:52 2 1 01.09.2026 15.10.2026
26 12279 TAJ EXPRESS SUF 20:47 20:49 20:45 20:47 2 1 01.09.2026 15.10.2026

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Anish Mondal
Anish Mondal
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Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. Currently a member of the Indianexpress.com editorial team, Anish specializes in high-impact sectors. Professional Journey Anish began his career at the public broadcaster Rajya Sabha Television (now Sansad TV), where he developed a foundational understanding of legislative processes and national governance. In 2018, he transitioned to digital financial journalism at FinancialExpress.com, spending nearly six years refining his expertise in market trends and corporate reporting. Before joining The Indian Express in 2025, he served as a key contributor at ETNowNews.com. Education & Expertise Anish’s reporting is backed by a rigorous academic background in communication and the humanities: Master of Journalism and Mass Communication (MJMC) – Apeejay Stya University Post Graduate Diploma in Journalism and Production (PGTVRJP) – Apeejay Institute of Mass Communication Bachelor of Arts (English Honours) – University of Calcutta Areas of Coverage Connectivity: Detailed reporting on the expansion of Indian Railways and National Highway networks. ... Read More

 

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