Day after CJP protest in Delhi, 214 passenger train services restored; 30 remain cancelled

2 min readUpdated: Oct 11, 2026 12:48 PM IST
Delhi rail traffic update: Northern Railway has restored services of 214 passenger trains following the normalisation of rail traffic in the Delhi area. However, 30 trains will remain cancelled today.
In a statement, Himanshu Shekhar Upadhyay, Chief Public Relations Officer of Northern Railway said: “In view of Traffic congestion in the DLI area, several passenger trains were being cancelled to facilitate smooth train operations. As the situation has now been normalized, all passenger trains cancelled earlier have been restored.”
On Saturday, the national transporter said that all train services would operate as per their normal schedules from Sunday, October 11. “All the train services will run as per the normal schedule from 11/10/26(00:00hrs),” he said.
Train services normalised in Delhi area
According to Northern Railway, several passenger train services on routes such as Delhi-Ghaziabad, Delhi-Aligarh, Agra-Palwal, New Delhi-Ghaziabad, Panipat-New Delhi, Kurukshetra Junction-Delhi and Panipat-Ambala have been restored. These trains will now operate on their proper routes.
However, some services, including trains numbered 64002, 64414, 64105, 64426 and 64567, will remain cancelled today. Check the full list of affected trains here:
Delhi passenger trains back on track: 214 run on October 11, 30 still cancelled
Northern Railway says the traffic congestion in the Delhi area has eased and passenger trains cancelled earlier are being restored. Here is the status of each train for Sunday, October 11.
Still cancelled on Oct 11 (30)
01941/42
Agra Cantt to Palwal and back
Journey starting Oct 11
14332
Kalka to Delhi Jn
Via Saharanpur
Leaves Kalka 07:40, reaches Delhi Jn 15:40
54031
Delhi Jn to Jind
Leaves Delhi Jn 11:40, reaches Jind 15:35
54058
Shamli to Delhi Jn
Leaves Shamli 04:10, reaches Delhi Jn 07:40
54085
Delhi Jn to Satrod
Leaves Delhi Jn 07:10, reaches Rewari 09:30Cancelled in later update
54309
Delhi Jn to Hisar
Via Rewari
Leaves Delhi Jn 05:00, reaches Hisar 13:40
54413
Delhi Jn to Rewari
Leaves Delhi Jn 03:10, reaches Rewari 05:45
64002
Panipat to Delhi Jn
Leaves Panipat 06:20, reaches Delhi Jn 08:35
64016
Shakurbasti to Palwal
Leaves Shakurbasti 14:30, reaches Palwal 16:45
64019
Palwal to Shakurbasti
Via New Delhi
Leaves Palwal 22:20, reaches Shakurbasti 00:45
64031
Ghaziabad to Shakurbasti
Leaves Ghaziabad 09:00, reaches Shakurbasti 10:30
64053
Palwal to Ghaziabad
Leaves Palwal 06:00, reaches Ghaziabad 08:40
64076
New Delhi to Palwal
Leaves New Delhi 00:15, reaches Palwal 01:35
64167
Ghaziabad to Tundla
Leaves Ghaziabad 06:10, reaches Tundla 11:25
64414
Delhi Jn to Ghaziabad
Leaves Delhi Jn 08:40, reaches Ghaziabad 09:25
64428
New Delhi to Ghaziabad
Leaves New Delhi 09:35, reaches Ghaziabad 10:25
64431
Ghaziabad to New Delhi
Leaves Ghaziabad 16:40, reaches New Delhi 17:30
64449
Ghaziabad to New Delhi
Leaves Ghaziabad 08:35, reaches New Delhi 09:20
64450
New Delhi to Ghaziabad
Leaves New Delhi 17:45, reaches Ghaziabad 18:35
64469
New Delhi to Panipat
Leaves New Delhi 17:50, reaches Panipat 20:00Cancelled on Sundays
64470
Panipat to New Delhi
Leaves Panipat 06:40, reaches New Delhi 08:55Cancelled on Sundays
64567
Bulandshahr to Tilak Bridge
Leaves Bulandshahr 05:35, reaches Tilak Bridge 09:15
64903
Mathura Jn to Ghaziabad
Leaves Mathura Jn 05:30, reaches Ghaziabad 10:15
64905
Mathura Jn to New Delhi
Leaves Mathura Jn 04:30, reaches New Delhi 08:25
74004
Rewari to Delhi Jn
Leaves Rewari 05:30, reaches Delhi Jn 08:10
74031
Garhi Harsaru to Farukhnagar
Leaves Garhi Harsaru 06:20, reaches Farukhnagar 06:50
74033
Delhi Sarai Rohilla to Farukhnagar
Via Garhi Harsaru
Leaves Delhi Sarai Rohilla 09:15, reaches Farukhnagar 10:55
74036
Farukhnagar to Delhi Sarai Rohilla
Via Garhi Harsaru
Leaves Farukhnagar 16:05, reaches Delhi Sarai Rohilla 17:50
74038
Farukhnagar to Garhi Harsaru
Leaves Farukhnagar 20:45, reaches Garhi Harsaru 21:15
Partly cancelled (3)
15308
Sirsa to Tilak Bridge
Journey starting Oct 11Starts from Rewari; Sirsa to Rewari cancelled
54310
Hisar to Delhi Jn
Via Rewari
Leaves Hisar 05:00, reaches Delhi Jn 14:05Starts from Rewari; Hisar to Rewari cancelled
64095
New Delhi to Shakurbasti
Leaves New Delhi 09:50, reaches Shakurbasti 11:00Partially cancelled (details not given)
Running on Oct 11 (214)
All restored trains 214 trains
14027
Jind to Firozpur Cantt
Leaves Jind 07:40, reaches Firozpur Cantt 12:35
14028
Firozpur Cantt to Jind
Leaves Firozpur Cantt 15:00, reaches Jind 20:10
14029
Shri Ganganagar to Delhi Jn
Via Rewari
Leaves Rewari 13:00, reaches Delhi Jn 15:40
14030
Meerut Cantt to Shri Ganganagar
Via New Delhi, Rewari
Leaves Meerut Cantt 06:45, reaches Rewari 12:15
14303
Delhi Jn to Haridwar
Via Meerut City
Leaves Delhi Jn 17:45, reaches Haridwar 23:30
14304
Haridwar to Delhi Jn
Via Meerut City
Leaves Haridwar 09:00, reaches Delhi Jn 14:40
14305
Delhi Jn to Haridwar
Via Shamli
Leaves Delhi Jn 10:20, reaches Haridwar 17:40
14306
Haridwar to Delhi Jn
Via Shamli
Leaves Haridwar 07:30, reaches Delhi Jn 15:05
14331
Delhi Jn to Kalka
Via Ambala Cantt
Leaves Delhi Jn 16:15, reaches Kalka 21:40
14545
Delhi Jn to Saharanpur
Leaves Delhi Jn 17:15, reaches Saharanpur 21:40
14546
Saharanpur to Delhi Jn
Leaves Saharanpur 06:15, reaches Delhi Jn 10:10
54005
Delhi Jn to Bhiwani
Leaves Delhi Jn 04:10, reaches Bhiwani 07:55
54006
Jind to Rohtak
Via Panipat
Leaves Jind 04:20, reaches Rohtak 09:10
54007
Rohtak to Jind
Via Panipat
Leaves Rohtak 09:30, reaches Jind 13:50
54008
Jind to Rohtak
Via Panipat
Leaves Jind 10:00, reaches Rohtak 14:10
54009
Rohtak to Jind
Via Panipat
Leaves Rohtak 18:10, reaches Jind 22:30
54010
Narwana to Jind
Leaves Narwana 22:20, reaches Jind 23:00
54011
Rohtak to Hansi
Leaves Rohtak 09:40, reaches Hansi 12:15
54012
Hansi to Rohtak
Leaves Hansi 13:00, reaches Rohtak 15:00
54013
Rohtak to Bhiwani
Leaves Rohtak 15:55, reaches Bhiwani 17:20
54014
Bhiwani to Rohtak
Leaves Bhiwani 07:30, reaches Rohtak 09:00
54015
Rohtak to Bhiwani
Leaves Rohtak 18:00, reaches Bhiwani 19:30
54016
Bhiwani to Rohtak
Leaves Bhiwani 10:00, reaches Rohtak 11:25
54018
Bhiwani to Rohtak
Leaves Bhiwani 18:35, reaches Rohtak 20:25
54019
Rewari to Rohtak
Leaves Rewari 05:05, reaches Rohtak 06:40
54020
Rohtak to Rewari
Leaves Rohtak 20:15, reaches Rewari 21:50
54023
Rohtak to Jind
Via JJT
Leaves Rohtak 06:45, reaches Jind 08:05
54024
Jind to Delhi Jn
Leaves Jind 18:55, reaches Delhi Jn 22:25
54025
Rohtak to Panipat
Leaves Rohtak 11:55, reaches Panipat 14:00
54026
Panipat to Rohtak
Leaves Panipat 14:50, reaches Rohtak 16:35
54032
Jind to Delhi Jn
Leaves Jind 07:05, reaches Delhi Jn 10:33
54033
Delhi Jn to Narwana
Leaves Delhi Jn 17:25, reaches Narwana 21:40
54034
Jind to Delhi Jn
Leaves Jind 15:50, reaches Delhi Jn 19:30
54035
Delhi Jn to Jakhal Jn
Via Rohtak, Jind
Leaves Delhi Jn 15:30, reaches Jakhal Jn 20:50
54036
Jakhal Jn to Delhi Jn
Via Jind, Rohtak
Leaves Jakhal Jn 04:35, reaches Delhi Jn 09:50
54037
Kurukshetra to Jind
Leaves Kurukshetra 07:45, reaches Jind 11:20
54038
Jind to Kurukshetra
Leaves Jind 04:10, reaches Kurukshetra 07:20
54040
Jind to Kurukshetra
Leaves Jind 08:40, reaches Kurukshetra 11:25
54041
Kurukshetra to Jind
Leaves Kurukshetra 18:20, reaches Jind 21:02
54043
Jind to Hisar
Leaves Jind 17:25, reaches Hisar 01:50
54044
Hisar to Jind
Leaves Hisar 05:15, reaches Jind 13:00
54047
Kurukshetra to Jind
Leaves Kurukshetra 22:00, reaches Jind 00:35
54048
Jind to Kurukshetra
Leaves Jind 17:50, reaches Kurukshetra 21:20
54049
Rohtak to Jind
Via Panipat
Leaves Rohtak 03:55, reaches Jind 08:30
54050
Jind to Rohtak
Via Panipat
Leaves Jind 16:05, reaches Rohtak 20:25
54053
Jakhal Jn to Ludhiana
Leaves Jakhal Jn 05:20, reaches Ludhiana 08:30
54054
Ludhiana to Jakhal Jn
Leaves Ludhiana 18:30, reaches Jakhal Jn 21:40
54057
Delhi Jn to Shamli
Leaves Delhi Jn 21:00, reaches Shamli 00:10
54075
Bareilly to Delhi Jn
Via Ghaziabad
Leaves Ghaziabad 01:46, reaches Delhi Jn 02:40
54076
Delhi Jn to Bareilly
Via Ghaziabad
Leaves Delhi Jn 23:50, reaches Ghaziabad 00:40Restored in later update
54086
Satrod to Delhi Jn
Leaves Rewari 18:05, reaches Delhi Jn 21:10
54307
Moradabad to Delhi Jn
Leaves Moradabad 18:30, reaches Delhi Jn 23:25
54308
Delhi Jn to Moradabad
Leaves Delhi Jn 04:10, reaches Moradabad 10:30
54401
Khurja Jn to Meerut City
Leaves Khurja Jn 06:20, reaches Meerut City 09:40
54402
Meerut City to Khurja Jn
Leaves Meerut City 05:25, reaches Khurja Jn 09:30
54405
Khurja Jn to Meerut City
Leaves Khurja Jn 17:45, reaches Meerut City 22:00
54406
Meerut City to Khurja Jn
Leaves Meerut City 17:55, reaches Khurja Jn 20:40
54411
Rewari to Meerut Cantt
Via New Delhi
Leaves Rewari 15:05, reaches Meerut Cantt 20:45
54414
Rewari to Delhi Jn
Leaves Rewari 07:05, reaches Delhi Jn 09:35
54417
Delhi Jn to Rewari
Leaves Delhi Jn 16:10, reaches Rewari 18:45
54420
Rewari to Delhi Jn
Leaves Rewari 19:40, reaches Delhi Jn 22:20
54421
Delhi Jn to Rewari
Leaves Delhi Jn 11:15, reaches Rewari 13:55
54473
Delhi Jn to Saharanpur
Leaves Delhi Jn 18:20, reaches Saharanpur 23:35
54474
Saharanpur to Delhi Jn
Leaves Saharanpur 03:55, reaches Delhi Jn 08:50
64001
Delhi Jn to Panipat
Leaves Delhi Jn 19:25, reaches Panipat 21:30
64012
Shakurbasti to Palwal
Leaves Shakurbasti 10:00, reaches Palwal 12:05
64013
Palwal to Shakurbasti
Leaves Palwal 13:00, reaches Shakurbasti 14:55
64015
Palwal to Shakurbasti
Via New Delhi
Leaves Palwal 15:10, reaches Shakurbasti 17:10
64018
Shakurbasti to New Delhi
Leaves Shakurbasti 17:15, reaches New Delhi 17:52
64020
Shamli to Delhi Jn
Leaves Shamli 02:40, reaches Delhi Jn 05:15
64021
Delhi Jn to Shamli
Leaves Delhi Jn 19:00, reaches Shamli 21:50
64022
Saharanpur to Delhi Jn
Via Shamli
Leaves Saharanpur 03:35, reaches Delhi Jn 08:20
64023
Delhi Jn to Saharanpur
Via Shamli
Leaves Delhi Jn 05:25, reaches Saharanpur 10:55
64024
Shamli to Delhi Jn
Leaves Shamli 14:10, reaches Delhi Jn 17:05
64025
Delhi Jn to Shamli
Leaves Delhi Jn 08:50
64026
Saharanpur to Delhi Jn
Via Shamli
Leaves Saharanpur 07:00, reaches Delhi Jn 12:40
64027
Delhi Jn to Saharanpur
Via Shamli
Leaves Delhi Jn 18:05, reaches Saharanpur 23:00
64028
Saharanpur to Delhi Jn
Via Shamli
Leaves Saharanpur 18:00, reaches Delhi Jn 23:35
64029
Delhi Jn to Saharanpur
Via Shamli
Leaves Delhi Jn 12:50, reaches Saharanpur 17:43
64033
Delhi Jn to Shamli
Leaves Delhi Jn 16:25, reaches Shamli 19:00
64034
Shamli to Delhi Jn
Leaves Shamli 07:00, reaches Delhi Jn 10:10
64035
Delhi Shahdara to Shamli
Leaves Delhi Shahdara 10:00, reaches Shamli 12:00
64036
Shamli to Delhi Shahdara
Leaves Shamli 13:10, reaches Delhi Shahdara 15:30
64051
Palwal to Ghaziabad
Leaves Palwal 23:05, reaches Ghaziabad 01:40
64052
Ghaziabad to Palwal
Via Delhi Jn
Leaves Ghaziabad 11:25, reaches Palwal 14:00
64055
Palwal to Ghaziabad
Via New Delhi
Leaves Palwal 08:05, reaches Ghaziabad 10:30
64057
Palwal to Ghaziabad
Via New Delhi
Leaves Palwal 10:55, reaches Ghaziabad 13:40
64062
Delhi Jn to Palwal
Leaves Delhi Jn 05:35, reaches Palwal 07:38
64071
Ballabhgarh to Shakurbasti
Leaves Ballabhgarh 08:00, reaches Shakurbasti 09:55
64073
Kosi Kalan to New Delhi
Leaves Kosi Kalan 19:45, reaches New Delhi 22:10
64074
New Delhi to Kosi Kalan
Leaves New Delhi 04:15, reaches Kosi Kalan 06:35
64077
Palwal to New Delhi
Leaves Palwal 07:50, reaches New Delhi 09:25
64078
New Delhi to Palwal
Leaves New Delhi 08:45, reaches Palwal 10:10
64082
New Delhi to Palwal
Leaves New Delhi 18:00, reaches Palwal 19:40
64090
Shamli to Delhi Jn
Leaves Shamli 09:55, reaches Delhi Jn 13:45
64091
Delhi Jn to Shamli
Leaves Delhi Jn 04:30, reaches Shamli 07:30
64092
Qasimpur Kheri to Delhi Jn
Leaves Qasimpur Kheri 18:15, reaches Delhi Jn 21:20
64093
Delhi Jn to Qasimpur Kheri
Leaves Delhi Jn 15:30, reaches Qasimpur Kheri 17:30
64101
Aligarh Jn to Delhi Jn
Leaves Aligarh Jn 01:40, reaches Delhi Jn 05:05
64102
Delhi Jn to Aligarh Jn
Leaves Delhi Jn 18:40, reaches Aligarh Jn 21:30
64103
Aligarh Jn to Delhi Jn
Leaves Aligarh Jn 06:10, reaches Delhi Jn 09:20
64104
Delhi Jn to Dankaur
Leaves Delhi Jn 05:15, reaches Dankaur 06:45
64105
Aligarh Jn to New Delhi
Via Ghaziabad
Leaves Aligarh Jn 06:20, reaches New Delhi 09:35Restored in later update
64106
Delhi Jn to Khurja Jn
Leaves Delhi Jn 18:30, reaches Khurja Jn 20:35
64107
Dankaur to Delhi Jn
Leaves Dankaur 15:20, reaches Delhi Jn 16:55
64108
Delhi Jn to Khurja Jn
Leaves Delhi Jn 21:20, reaches Khurja Jn 00:30
64109
Dankaur to Shakurbasti
Leaves Dankaur 07:00, reaches Shakurbasti 09:20
64110
New Delhi to Aligarh Jn
Leaves New Delhi 18:05, reaches Aligarh Jn 21:00
64111
Khurja Jn to Shakurbasti
Leaves Khurja Jn 05:45, reaches Shakurbasti 08:45
64112
Shakurbasti to Dankaur
Leaves Shakurbasti 11:20, reaches Dankaur 13:50
64113
Khurja Jn to Ghaziabad
Leaves Khurja Jn 20:50, reaches Ghaziabad 22:15
64114
New Delhi to Aligarh Jn
Via Ghaziabad
Leaves New Delhi 18:20, reaches Aligarh Jn 21:10
64151
Aligarh Jn to Delhi Jn
Leaves Aligarh Jn 15:05, reaches Delhi Jn 18:15
64152
Delhi Jn to Aligarh Jn
Leaves Delhi Jn 08:30, reaches Aligarh Jn 11:30
64168
Tundla to Ghaziabad
Leaves Tundla 15:40, reaches Ghaziabad 19:40
64401
Ghaziabad to Delhi Jn
Leaves Ghaziabad 10:40, reaches Delhi Jn 11:25
64402
Delhi Jn to Sahibabad
Leaves Delhi Jn 07:45, reaches Sahibabad 08:20
64404
Delhi Jn to Ghaziabad
Leaves Delhi Jn 09:50, reaches Ghaziabad 10:35
64406
Delhi Jn to Ghaziabad
Leaves Delhi Jn 09:20, reaches Ghaziabad 10:05
64407
Ghaziabad to Delhi Jn
Leaves Ghaziabad 18:20, reaches Delhi Jn 19:05
64408
Delhi Jn to Ghaziabad
Leaves Delhi Jn 10:10, reaches Ghaziabad 10:55
64409
Ghaziabad to New Delhi
Leaves Ghaziabad 22:35, reaches New Delhi 23:45
64410
New Delhi to Ghaziabad
Leaves New Delhi 18:30, reaches Ghaziabad 19:20
64411
Sahibabad to Delhi Jn
Via New Delhi
Leaves Sahibabad 08:50, reaches Delhi Jn 10:00
64412
Delhi Jn to Ghaziabad
Leaves Delhi Jn 20:45, reaches Ghaziabad 21:30
64415
Ghaziabad to New Delhi
Leaves Ghaziabad 23:00, reaches New Delhi 23:45
64417
Ghaziabad to Delhi Jn
Via New Delhi
Leaves Ghaziabad 06:35, reaches Delhi Jn 07:50
64418
Delhi Jn to Ghaziabad
Leaves Delhi Jn 18:35, reaches Ghaziabad 19:50
64419
Hazrat Nizamuddin to Ghaziabad
Leaves Hazrat Nizamuddin 15:45, reaches Ghaziabad 17:30
64422
New Delhi to Ghaziabad
Leaves New Delhi 00:10, reaches Ghaziabad 01:00
64423
Ghaziabad to New Delhi
Leaves Ghaziabad 09:50, reaches New Delhi 10:35
64425
Ghaziabad to New Delhi
Leaves Ghaziabad 12:40, reaches New Delhi 13:30
64426
New Delhi to Ghaziabad
Leaves New Delhi 09:55, reaches Ghaziabad 10:45Restored in later update
64429
Ghaziabad to New Delhi
Leaves Ghaziabad 16:30, reaches New Delhi 17:20
64430
New Delhi to Ghaziabad
Leaves New Delhi 10:50, reaches Ghaziabad 11:35
64432
New Delhi to Ghaziabad
Leaves New Delhi 13:50, reaches Ghaziabad 14:35
64433
Ghaziabad to New Delhi
Leaves Ghaziabad 16:50, reaches New Delhi 17:40
64434
Delhi Jn to Ghaziabad
Leaves Delhi Jn 11:30, reaches Ghaziabad 12:45
64437
Ghaziabad to Delhi Jn
Leaves Ghaziabad 06:10, reaches Delhi Jn 07:40
64439
Ghaziabad to Delhi Jn
Leaves Ghaziabad 08:05, reaches Delhi Jn 09:15
64441
Ghaziabad to New Delhi
Leaves Ghaziabad 17:20, reaches New Delhi 18:10
64443
Ghaziabad to Delhi Jn
Leaves Ghaziabad 18:30, reaches Delhi Jn 19:55
64445
Ghaziabad to Delhi Jn
Leaves Ghaziabad 19:25, reaches Delhi Jn 20:10
64451
Delhi Jn to Panipat
Leaves Delhi Jn 16:40, reaches Panipat 19:00
64452
Kurukshetra to Delhi Jn
Leaves Kurukshetra 05:55, reaches Delhi Jn 09:35
64453
Delhi Jn to Panipat
Leaves Delhi Jn 17:35, reaches Panipat 19:45
64454
Kurukshetra to Delhi Jn
Via Panipat
Leaves Kurukshetra 12:50, reaches Delhi Jn 16:40
64461
Hazrat Nizamuddin to Kurukshetra
Via New Delhi
Leaves Hazrat Nizamuddin 18:10, reaches Kurukshetra 22:45
64462
Kurukshetra to Hazrat Nizamuddin
Via New Delhi
Leaves Kurukshetra 05:35, reaches Hazrat Nizamuddin 09:52
64464
Panipat to New Delhi
Leaves Panipat 04:55, reaches New Delhi 07:30
64465
New Delhi to Kurukshetra
Leaves New Delhi 07:55, reaches Kurukshetra 11:40
64471
Ghaziabad to Panipat
Via New Delhi
Leaves Ghaziabad 17:05, reaches Panipat 20:40
64472
Panipat to Ghaziabad
Via New Delhi
Leaves Panipat 06:00, reaches Ghaziabad 09:10
64481
Panipat to Ambala Cantt
Leaves Panipat 20:00, reaches Ambala Cantt 22:50
64482
Ambala Cantt to Kurukshetra
Leaves Ambala Cantt 04:45, reaches Kurukshetra 05:40
64483
Kurukshetra to Ambala Cantt
Leaves Kurukshetra 23:10, reaches Ambala Cantt 00:15
64491
Palwal to New Delhi
Leaves Palwal 08:15, reaches New Delhi 09:45
64492
New Delhi to Palwal
Leaves New Delhi 17:50, reaches Palwal 19:20
64531
Delhi Jn to Panipat
Leaves Delhi Jn 04:55, reaches Panipat 07:53
64532
Ambala Cantt to Panipat
Leaves Ambala Cantt 06:58, reaches Panipat 09:50
64533
Delhi Jn to Panipat
Leaves Delhi Jn 12:00, reaches Panipat 14:15
64534
Panipat to Ghaziabad
Leaves Panipat 17:30, reaches Ghaziabad 20:40
64536
Panipat to Delhi Jn
Leaves Panipat 10:20, reaches Delhi Jn 13:05
64541
Panipat to Ambala Cantt
Leaves Panipat 06:05, reaches Ambala Cantt 09:20
64545
Kurukshetra to Ambala Cantt
Leaves Kurukshetra 11:35, reaches Ambala Cantt 12:30
64546
Ambala Cantt to Kurukshetra
Leaves Ambala Cantt 07:45, reaches Kurukshetra 08:35
64547
Kurukshetra to Ambala Cantt
Leaves Kurukshetra 18:15, reaches Ambala Cantt 19:15
64548
Ambala Cantt to Kurukshetra
Leaves Ambala Cantt 16:33, reaches Kurukshetra 17:25
64553
Moradabad to Ghaziabad
Leaves Moradabad 05:10, reaches Ghaziabad 08:40
64554
Ghaziabad to Moradabad
Leaves Ghaziabad 18:20, reaches Moradabad 22:50
64555
Ghaziabad to Meerut City
Leaves Ghaziabad 09:00, reaches Meerut City 10:10
64556
Meerut City to Ghaziabad
Leaves Meerut City 16:25, reaches Ghaziabad 17:35
64557
Delhi Jn to Saharanpur
Leaves Delhi Jn 16:15, reaches Saharanpur 20:50
64558
Saharanpur to Delhi Jn
Leaves Saharanpur 04:20, reaches Delhi Jn 08:45
64559
Delhi Jn to Saharanpur
Via Meerut City
Leaves Delhi Jn 13:35, reaches Saharanpur 19:00
64560
Saharanpur to Delhi Jn
Via Meerut City
Leaves Saharanpur 05:20, reaches Delhi Jn 09:35
64568
Tilak Bridge to Bulandshahr
Leaves Tilak Bridge 18:15, reaches Bulandshahr 21:55
64581
Hathras Qila to Delhi Jn
Leaves Hathras Qila 05:50, reaches Delhi Jn 10:00
64582
Delhi Jn to Hathras Qila
Leaves Delhi Jn 17:55, reaches Hathras Qila 22:00
64583
Tundla to Delhi Jn
Leaves Tundla 06:15, reaches Delhi Jn 12:30
64584
Delhi Jn to Tundla
Leaves Delhi Jn 13:25, reaches Tundla 18:15
64904
Ghaziabad to Mathura Jn
Leaves Ghaziabad 16:05, reaches Mathura Jn 20:40
64906
Ghaziabad to Palwal
Via Delhi Jn
Leaves Ghaziabad 17:10, reaches Palwal 19:55
64908
Shakurbasti to Ballabhgarh
Leaves Shakurbasti 05:50, reaches Ballabhgarh 07:35
64910
Shakurbasti to Mathura Jn
Via New Delhi
Leaves Shakurbasti 18:20, reaches Mathura Jn 22:35
64912
Jind to New Delhi
Leaves Jind 05:40, reaches New Delhi 09:10
64915
New Delhi to Jind
Leaves New Delhi 09:40, reaches Jind 13:10
64931
Delhi Jn to Jind
Leaves Delhi Jn 18:40, reaches Jind 21:50
64932
Jind to Delhi Jn
Leaves Jind 14:30, reaches Delhi Jn 18:00
64957
Agra Cantt to Palwal
Leaves Agra Cantt 18:00, reaches Palwal 21:35
64958
Palwal to Agra Cantt
Leaves Palwal 04:35, reaches Agra Cantt 07:30
74001
Delhi Jn to Rewari
Leaves Delhi Jn 20:05, reaches Rewari 22:30
74002
Rewari to Delhi Jn
Leaves Rewari 16:30, reaches Delhi Jn 18:55
74003
Delhi Jn to Rewari
Leaves Delhi Jn 13:45, reaches Rewari 16:10
74011
Delhi Jn to Rohtak
Leaves Delhi Jn 20:20, reaches Rohtak 22:20
74012
Rohtak to Delhi Jn
Leaves Rohtak 04:15, reaches Delhi Jn 06:45
74013
Rohtak to Hansi
Leaves Rohtak 22:30, reaches Hansi 00:25
74014
Hansi to Rohtak
Leaves Hansi 00:50, reaches Rohtak 02:45
74015
Rewari to Jind
Via Rohtak
Leaves Rewari 07:15, reaches Jind 10:10
74016
Jind to Rewari
Via Rohtak
Leaves Jind 16:30, reaches Rewari 19:15
74017
Rewari to Rohtak
Leaves Rewari 19:45, reaches Rohtak 21:35
74018
Rohtak to Rewari
Leaves Rohtak 05:00, reaches Rewari 06:50
74019
Sonipat to Jind
Leaves Sonipat 13:35, reaches Jind 16:00
74020
Jind to Sonipat
Leaves Jind 10:30, reaches Sonipat 12:40
74021
Delhi Jn to Saharanpur
Via Shamli
Leaves Delhi Jn 07:10, reaches Saharanpur 12:25
74022
Shamli to Delhi Jn
Leaves Shamli 06:30, reaches Delhi Jn 09:25
74023
Delhi Jn to Shamli
Leaves Delhi Jn 20:00, reaches Shamli 22:50
74024
Saharanpur to Delhi Jn
Via Shamli
Leaves Saharanpur 13:00, reaches Delhi Jn 18:05
74029
Sonipat to Jind
Leaves Sonipat 09:40, reaches Jind 12:00
74030
Jind to Sonipat
Leaves Jind 06:15, reaches Sonipat 08:45
74032
Farukhnagar to Delhi Sarai Rohilla
Via Garhi Harsaru
Leaves Farukhnagar 07:05, reaches Delhi Sarai Rohilla 08:40
74037
Delhi Sarai Rohilla to Farukhnagar
Via Garhi Harsaru
Leaves Delhi Sarai Rohilla 18:45, reaches Farukhnagar 20:30
74039
Sonipat to Jind
Leaves Sonipat 18:10, reaches Jind 20:00
74040
Jind to Sonipat
Leaves Jind 12:30, reaches Sonipat 14:30
Status not given (2)
Northern Railway's list does not say whether these trains run on October 11.
54423
New Delhi to Hisar
Leaves New Delhi 18:20, reaches Hisar 22:55
54424
Hisar to New Delhi
Leaves Hisar 05:20, reaches New Delhi 09:40
On Friday, the Ministry of Railways announced the cancellation of 245 trains including Mails, Express and Passengers. The cancellations come ahead of a protest announced by the Cockroach Janta Party (CJP) in the national capital. Of the cancelled trains, 75 are mail and express services, while 170 are passenger trains.