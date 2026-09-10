Rajdhani, Vande Bharat among 120 trains to be affected over Delhi Division from September 11-13

Indian Railways has announced changes to around 120 trains over the Delhi Division from September 11 to 13, including Rajdhani, Tejas Rajdhani and Vande Bharat services.

Written by: Anish Mondal
1 min readSep 10, 2026 09:23 PM IST
Train passengers travelling through the Delhi Division from September 11 to 13 may face changes as Indian Railways modifies operations for around 120 trains. (Image generated using AI)Train passengers travelling through the Delhi Division from September 11 to 13 may face changes as Indian Railways modifies operations for around 120 trains. (Image generated using AI)
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Indian Railways latest update: Indian Railways has announced operational changes affecting around 120 trains over the Delhi Division from September 11 to 13. The changes will affect several premium and long-distance services, including the New Delhi-Ranchi Rajdhani Express, New Delhi-Dibrugarh Rajdhani Express, New Delhi-Sealdah Rajdhani Express, New Delhi-Howrah Rajdhani Express, New Delhi-Bhubaneswar Rajdhani Express, Mumbai Tejas Rajdhani, New Delhi-Rajendra Nagar Terminal Tejas Rajdhani Express, Vande Bharat Express and New Delhi-Howrah Poorva Express, among others.

According to Northern Railway, the changes have been introduced due to operational reasons and will include cancellation, diversion, short origination, short termination, rescheduling, regulation and terminal changes.

In a statement, Himanshu Shekhar Upadhyay, Chief Public Relations Officer, Northern Railway, said that due to operational reasons, some trains will be cancelled, diverted, short-terminated, short-originated, rescheduled, regulated or have changes to their terminal stations from September 11 to September 13, 2026.

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Check the full list of trains affected from September 11 to 13 over Delhi Division

Northern Railway — Train Handling Plan 11–13 Sep 2026

Northern Railway Press Release — Train Handling Plan

New Delhi  |  Issued: 10.09.2026

Effective: 11.09.2026 to 13.09.2026 Due to operational reasons Issued by: CPRO Northern Railway
11 Sep 2026 12 Sep 2026 13 Sep 2026 Path-Change Trains
Train Handling Plan — 11.09.2026
✖ Cancellation
SnTrain No.Train NameFromToTypeDisposalJCO
164015PWL-SSB EMUPalwalShakurbastiEMUCancelled. Link train 64910 short originate ex Palwal11.09.2026
264429GZB-NDLS EMUGhaziabadNew DelhiEMUCancelled. Link train 64110 will short originate ex Ghaziabad11.09.2026
364433GZB-NDLS EMUGhaziabadNew DelhiEMUCancelled. Link train 64114 will short originate ex Ghaziabad11.09.2026
464492NDLS-Palwal Ladies EMUNew DelhiPalwalEMUCancelled. Link train 64491 JCO 11.09.2026 will be cancelled11.09.2026
564491EMUDelhi JnShamliEMUCancelled11.09.2026
⇄ Diversion
SnTrain No.Train NameFromToTypeDisposalJCO
164419NZM-GZB EMUHazrat Nizamuddin JnGhaziabadEMUDiverted via Hazrat Nizamuddin Jn – Tilak Bridge – BPNL – Sahibabad11.09.2026
220840NDLS–RNC Rajdhani ExpNew DelhiRanchiRAJDiverted via New Delhi – Delhi Jn – Sahibabad11.09.2026
312424Rajdhani ExpNew DelhiDibrugarhRAJDiverted via New Delhi – Delhi Jn – Sahibabad11.09.2026
412314New Delhi–SDAH RajdhaniNew DelhiSealdahRAJDiverted via New Delhi – Delhi Jn – Sahibabad11.09.2026
512306New Delhi–HWH Rajdhani ExpNew DelhiHowrah JnRAJDiverted via New Delhi – Delhi Jn – Sahibabad11.09.2026
622812New Delhi–BBS RajdhaniNew DelhiBhubaneswarRAJDiverted via New Delhi – Delhi Jn – Sahibabad11.09.2026
764904Ghaziabad–MTJ EMUGhaziabadMathura JnEMUDiverted via Sahibabad – Tilak Bridge – Hazrat Nizamuddin Jn11.09.2026
812394Sampoorna Kranti ExpNew DelhiRajendra Nagar TerminalSUFDiverted via New Delhi – Delhi Jn – Sahibabad11.09.2026
↪ Short Originate / Short Terminate
SnTrain No.Train NameFromToTypeDisposalJCO
115307Haryana ExpTilak BridgeSirsaMEXShort originate ex New Delhi11.09.2026
264110New Delhi–ALJN EMUNew DelhiAligarh JnEMUShort originate ex Ghaziabad11.09.2026
364568Tilak Bridge–BSC MEMUTilak BridgeBulandshahrMEMUShort originate ex Delhi Shahdara. Link train 64567 JCO 11.09.26 will be short terminated at Delhi Shahdara11.09.2026
464567MEMUBulandshahrTilak BridgeMEMUShort terminated at Delhi Shahdara11.09.2026
🕑 Reschedule / Late Start
SnTrain No.Train NameFromToTypeDisposalJCO
112724New Delhi–HYBNew DelhiHyderabadSUFReschedule 120 minutes ex New Delhi11.09.2026
212616New Delhi–MAS Grand Trunk ExpNew DelhiChennai (MGR CTL)SUFReschedule 120 minutes ex New Delhi11.09.2026
312926Paschim ExpAmritsarBandra TerminusSUFReschedule 90 minutes ex Amritsar11.09.2026
415304Intercity ExpNew DelhiKasganjMEXReschedule 75 minutes ex New Delhi11.09.2026
512952Tejas RajdhaniNew DelhiMumbai CentralRAJLate start 50 minutes ex New Delhi11.09.2026
612310New Delhi–Rajendra Nagar Terminal Tejas Raj ExpNew DelhiRajendra Nagar TerminalRAJLate start 50 minutes ex New Delhi11.09.2026
764441Ghaziabad–New Delhi EMUGhaziabadNew DelhiEMULate start 20 minutes ex Ghaziabad11.09.2026
812382New Delhi–Howrah Jn Poorva ExpNew DelhiHowrah JnSUFLate start 35 minutes ex New Delhi11.09.2026
914212AGC Intercity ExpNew DelhiAgra Cantt JnMEXLate start 20 minutes ex New Delhi11.09.2026
⚙ Regulation
SnTrain No.Train NameFromToTypeDisposalJCO
164471Ghaziabad–PNP MEMUGhaziabadPanipat JnMEMU20 minutes regulated at Sahibabad11.09.2026
Train Handling Plan — 12.09.2026
✖ Cancellation
SnTrain No.Train NameFromToTypeDisposalJCO
164425Ghaziabad–New Delhi EMUGhaziabadNew DelhiEMUCancelled12.09.2026
264432New Delhi–Ghaziabad EMUNew DelhiGhaziabadEMUCancelled12.09.2026
364013Palwal–SSB EMUPalwalShakurbastiEMUAlready cancelled in RLDA work at Faridabad
464015Palwal–SSB EMUPalwalShakurbastiEMUAlready cancelled in RLDA work at Faridabad
564429Ghaziabad–New Delhi EMUGhaziabadNew DelhiEMUCancelled. Link train 64110 will short originate ex Ghaziabad12.09.2026
664433Ghaziabad–New Delhi EMUGhaziabadNew DelhiEMUCancelled. Link train 64114 will short originate ex Ghaziabad12.09.2026
764441Ghaziabad–New Delhi EMUGhaziabadNew DelhiEMUCancelled. Link train 64410 will remain cancelled12.09.2026
864492New Delhi–Palwal Ladies EMUNew DelhiPalwalEMUCancelled. Link train 64491 JCO 12.09.2026 will be cancelled12.09.2026
964410New Delhi–Ghaziabad EMUNew DelhiGhaziabadEMUCancelled12.09.2026
1064443Ghaziabad–DLI EMUGhaziabadDelhi JnEMUCancelled. Link train 64108 short originate Ghaziabad12.09.2026
1164418Delhi Jn–Ghaziabad MEMUDelhi JnGhaziabadMEMUCancelled. Link train 64151 JCO 12.09.2026 will be short terminated at Ghaziabad12.09.2026
1264445EMUGhaziabadDelhi JnEMUCancelled12.09.2026
1364412EMUDelhi JnGhaziabadEMUCancelled12.09.2026
⇄ Diversion
SnTrain No.Train NameFromToTypeDisposalJCO
112420Gomti ExpNew DelhiLucknowSUFDiverted via New Delhi – Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad12.09.2026
212392New Delhi–RGD Shramjeevi ExpNew DelhiRajgirSUFDiverted via New Delhi – Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad12.09.2026
320503Rajdhani ExpDibrugarhNew DelhiRAJDiverted via Sahibabad – Delhi Shahdara – Delhi Jn10.09.2026
412314New Delhi–Sealdah RajdhaniNew DelhiSealdahRAJDiverted via New Delhi – Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad12.09.2026
512302New Delhi–Howrah Jn Rajdhani ExpNew DelhiHowrah JnRAJDiverted via New Delhi – Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad12.09.2026
664904Ghaziabad–Mathura Jn EMUGhaziabadMathura JnEMUDiverted via Sahibabad – Tilak Bridge – Hazrat Nizamuddin Jn12.09.2026
754411RE-MUT PassRewari JnMeerut CantPASDiverted via Delhi Kishanganj – Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad12.09.2026
811842KKDE–KURJ ExpKurukshetra JnKhajurahoMEXDiverted via Adarsh Nagar Delhi – Delhi Safdarjung – Okhla12.09.2026
964906Ghaziabad–Palwal EMUGhaziabadPalwalEMUDiverted via Sahibabad – Tilak Bridge – Hazrat Nizamuddin Jn12.09.2026
1054473Delhi Jn–SRE PassDelhi JnSaharanpur JnPASDiverted via Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad12.09.2026
1115566New Delhi–LLP Vaishali ExpNew DelhiLalitgramMEXDiverted via New Delhi – Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad12.09.2026
1220802Magadh ExpNew DelhiIslampurSUFDiverted via New Delhi – Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad12.09.2026
1312562Swantrata Senani ExpNew DelhiJaynagarSUFDiverted via New Delhi – Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad12.09.2026
⚙ Regulation
SnTrain No.Train NameFromToTypeDisposalJCO
122415Banaras–New Delhi Vande BharatVaranasiNew DelhiVNDB35 minutes regulated over NCR12.09.2026
216032Shri Mata Vaishno Devi Katra–Chennai Andaman ExpSMVD KatraChennai (MGR CTL)MEX15 minutes regulated at New Delhi11.09.2026
320807VSKP–Amritsar SF Hirakud ExpVisakhapatnamAmritsarSUF15 minutes regulated in Palwal section11.09.2026
412926Paschim ExpAmritsarBandra TerminusSUF35 minutes regulated over DUDIA section12.09.2026
52455CNB–New Delhi SplKanpur CentralNew DelhiTOD10 minutes regulated at Sahibabad12.09.2026
611077Pune–JAT ExpPuneJammutaviMEX40 minutes regulated over NCR and 20 minutes regulated over Palwal section11.09.2026
712137CSMT–FZR Punjab MailCSMTFirozpur CantSUF40 minutes regulated over NCR and 20 minutes regulated over Palwal section11.09.2026
812279Taj ExpVirangana Lakshmibai Jhansi JnNew DelhiSUF40 minutes regulated over NCR and 20 minutes regulated over Palwal section12.09.2026
912556Gorakhdham ExpBathindaGorakhpur JnSUF30 minutes regulated over NWR and 20 minutes regulated over SPR section12.09.2026
1012472Swaraj ExpSMVD KatraBandra TerminusSUF30 minutes regulated over DUDIA section12.09.2026
1164073DHO–New Delhi EMUDhaulpurNew DelhiEMU30 minutes regulated over Palwal section12.09.2026
1211905Agra Cantt Jn–HSX ExpAgra Cantt JnHoshiarpurMEX15 minutes regulated over Palwal section12.09.2026
1312625TVC–New Delhi Kerala SF ExpThiruvananthapuram CentralNew DelhiSUF40 minutes regulation over NCR & 20 minutes over NR10.09.2026
🕑 Reschedule / Late Start
SnTrain No.Train NameFromToTypeDisposalJCO
112716Amritsar–NED Sachkhand ExpAmritsarNandedSUFReschedule 70 minutes ex Amritsar12.09.2026
215304Intercity ExpNew DelhiKasganjMEX40 minutes late start ex New Delhi12.09.2026
312952Tejas RajdhaniNew DelhiMumbai CentralRAJ25 minutes late start ex New Delhi12.09.2026
422824New Delhi–Bhubaneswar Tejas RajdhaniNew DelhiBhubaneswarRAJ20 minutes late start ex New Delhi12.09.2026
512310New Delhi–Rajendra Nagar Terminal Tejas Raj ExpNew DelhiRajendra Nagar TerminalRAJ15 minutes late start ex New Delhi12.09.2026
622362New Delhi–Rajendra Nagar Terminal Amrit BharatNew DelhiRajendra Nagar TerminalAMTB35 minutes late start from New Delhi12.09.2026
711058Amritsar–CSMT ExpAmritsarCSMTMEX60 minutes reschedule ex Amritsar12.09.2026
812622New Delhi–Chennai Tamilnadu SF ExpNew DelhiChennai (MGR CTL)SUF50 minutes late start ex New Delhi12.09.2026
94072New Delhi–SOU SplNew DelhiSupaul JnTOD40 minutes late start ex New Delhi12.09.2026
1012416New Delhi–INDB ExpNew DelhiIndore JnSUF20 minutes late start ex New Delhi12.09.2026
1112230Lucknow MailNew DelhiLucknowSUF10 minutes late start ex New Delhi12.09.2026
↪ Short Originate / Short Terminate
SnTrain No.Train NameFromToTypeDisposalJCO
115307Haryana ExpTilak BridgeSirsaMEXShort originate ex New Delhi12.09.2026
264110New Delhi–Aligarh Jn EMUNew DelhiAligarh JnEMUShort originate ex Ghaziabad12.09.2026
364568Tilak Bridge–Bulandshahr MEMUTilak BridgeBulandshahrMEMUShort originate ex Delhi Shahdara. Link train 64567 JCO 12.09.2026 will be short terminated at Delhi Shahdara12.09.2026
464114New Delhi–Aligarh Jn EMUNew DelhiAligarh JnEMUShort originate ex Ghaziabad12.09.2026
514738Tilak Bridge–Bhiwani ExpTilak BridgeBhiwani JnMEXShort originate ex Shakurbasti. Link train 14737 JCO 12.09.26 will be short terminated at Shakurbasti12.09.2026
664910SSB–Mathura Jn EMUShakurbastiMathura JnEMUShort originate ex Palwal12.09.2026
714737MEXBhiwani JnTilak BridgeMEXShort terminated at Shakurbasti12.09.26
Train Handling Plan — 13.09.2026
✖ Cancellation
SnTrain No.Train NameFromToTypeDisposalJCO
164053Palwal–Ghaziabad EMUPalwalGhaziabadEMUCancelled13.09.2026
264439Ghaziabad–Delhi Jn EMUGhaziabadDelhi JnEMUCancelled. Link train 64406 will remain cancelled12.09.2026
364071BVH–Shakurbasti EMUBallabgarhShakurbastiEMUAlready cancelled in RLDA Faridabad13.09.2026
464078New Delhi–Palwal EMUNew DelhiPalwalEMUAlready cancelled in RLDA Faridabad13.09.2026
564411SBB–Delhi Jn EMUSahibabadDelhi JnEMUCancelled. Link train 64408 will remain cancelled13.09.2026
664031Ghaziabad–Shakurbasti EMUGhaziabadShakurbastiEMUCancelled13.09.2026
764406EMUDelhi JnGhaziabadEMUCancelled12.09.2026
864426EMUNew DelhiGhaziabadEMUCancelled13.09.2026
⇄ Diversion
SnTrain No.Train NameFromToTypeDisposalJCO
154474Saharanpur Jn–Delhi Jn PassSaharanpur JnDelhi JnPASDiverted via Sahibabad – Delhi Shahdara – Delhi Jn13.09.2026
212559BNRS–New Delhi Shivganga SUFBanarasNew DelhiSUFDiverted via Sahibabad – Delhi Shahdara – Delhi Jn13.09.2026
364472PNP–Ghaziabad MEMUPanipat JnGhaziabadMEMUDiverted via Subzi Mandi – Delhi Jn – Delhi Shahdara – Sahibabad12.09.2026
414030MUT–SGNR SplMeerut CantShri GanganagarMEXDiverted via Sahibabad – Delhi Shahdara – Delhi Jn – Delhi Kishanganj13.09.2026
564903Mathura Jn–Ghaziabad EMUMathura JnGhaziabadEMUDiverted via Hazrat Nizamuddin Jn – Tilak Bridge – Sahibabad13.09.2026
664055Palwal–Ghaziabad EMUPalwalGhaziabadEMUDiverted via Hazrat Nizamuddin Jn – Tilak Bridge – Sahibabad13.09.2026
712581Banaras–New Delhi Superfast ExpBanarasNew DelhiSUFDiverted via Sahibabad – Delhi Shahdara – Delhi Jn12.09.2026
↪ Short Originate / Short Terminate
SnTrain No.Train NameFromToTypeDisposalJCO
164905Mathura Jn–New Delhi EMUMathura JnNew DelhiEMUShort terminated at Palwal. Link train 64078 cancelled13.09.2026
264109DKDE–Shakurbasti EMUDankaurShakurbastiEMUShort terminate at Ghaziabad. Link train 64112 will short originate ex Ghaziabad12.09.2026
314737Bhiwani–Tilak Bridge ExpBhiwani JnTilak BridgeMEXShort terminate at Shakurbasti. Link train S/O ex Shakurbasti12.09.2026
464077Palwal–New Delhi EMUPalwalNew DelhiEMUShort terminate at Hazrat Nizamuddin Jn13.09.2026
514727Shri Ganganagar–Tilak Bridge ExpShri GanganagarTilak BridgeMEXShort terminate at New Delhi13.09.2026
664105Aligarh Jn–New Delhi EMUAligarh JnNew DelhiEMUShort terminate at Ghaziabad. Link train 64426 will remain cancelled13.09.2026
764567Bulandshahr–Tilak Bridge MEMUBulandshahrTilak BridgeMEMUShort terminate at Delhi Shahdara (DSA). Link train 64568 will short originate ex Delhi Shahdara13.09.2026
864112EMUShakurbastiDankaurEMUShort originate ex Ghaziabad12.09.2026
914738Tilak Bridge–Bhiwani ExpTilak BridgeBhiwani JnMEXShort originate ex Shakurbasti12.09.2026
1064568MEMUTilak BridgeBulandshahrMEMUShort originate ex Delhi Shahdara13.09.2026
🕑 Reschedule / Late Start
SnTrain No.Train NameFromToTypeDisposalJCO
112951Tejas RajdhaniMumbai CentralNew DelhiRAJ90 minutes rescheduled ex Mumbai Central12.09.2026
220808Amritsar–Visakhapatnam SF Hirakud ExpAmritsarVisakhapatnamSUF90 minutes rescheduled ex Amritsar12.09.2026
311841KURJ–KKDE ExpressKhajurahoKurukshetra JnMEX90 minutes rescheduled ex Khajuraho12.09.2026
⚙ Regulation
SnTrain No.Train NameFromToTypeDisposalJCO
112627SBC–New Delhi SF Karnataka ExpKSR BengaluruNew DelhiSUF40 minutes regulated over NCR and 20 minutes regulated over Palwal section11.09.2026
214211Agra Cantt Jn Intercity ExpAgra Cantt JnNew DelhiMEX20 minutes regulated over NCR and 20 minutes regulated over Palwal section13.09.2026
364462Kurukshetra Jn–Hazrat Nizamuddin Jn MEMUKurukshetra JnHazrat Nizamuddin JnMEMU30 minutes regulated over DUDIA section13.09.2026
420817Bhubaneswar–New Delhi via SBPY RajdhaniBhubaneswarNew DelhiRAJ20 minutes regulated between Ghaziabad–Sahibabad12.09.2026
512301Howrah Jn–New Delhi Rajdhani ExpHowrah JnNew DelhiRAJ10 minutes regulated between Ghaziabad–Sahibabad12.09.2026
Path-Change Trains (For Creation of Diverted Train Paths)
For creation of path for diverted trains — 11.09.2026
⇅ Terminal Change / Short Originate / Short Terminate
SrTrain No.TypeFromToCurrent TerminalNew Terminal / DisposalJCO
164582MEMUDelhi JnHarhras QilahDelhi JnShort originate ex Sahibabad11.09.2026
264583MEMUTundla JnDelhi JnShort terminated at Sahibabad11.09.2026
364558MEMUSaharanpur JnDelhi JnShort terminated at Delhi Shahdara11.09.2026
464557MEMUDelhi JnSaharanpur JnShort originate ex Delhi Shahdara11.09.2026
For creation of path for diverted trains — 12.09.2026
⇅ Terminal Change / Short Originate / Short Terminate / Cancellation
SrTrain No.TypeFromToCurrent TerminalNew Terminal / DisposalJCO
164582MEMUDelhi JnHarhras QilahDelhi JnShort originate ex Sahibabad12.09.2026
264583MEMUTundla JnDelhi JnShort terminated at Sahibabad12.09.2026
364558MEMUSaharanpur JnDelhi JnShort terminated at Delhi Shahdara12.09.2026
464557MEMUDelhi JnSaharanpur JnShort originate ex Delhi Shahdara12.09.2026
564445EMUGhaziabadDelhi JnCancelled12.09.2026
664412EMUDelhi JnGhaziabadCancelled12.09.2026
For updates, visit NTES or dial 139. Issued by: Himanshu Shekhar Upadhyay, Chief Public Relations Officer, Northern Railway, New Delhi — 10.09.2026

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Anish Mondal
Anish Mondal
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Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. Currently a member of the Indianexpress.com editorial team, Anish specializes in high-impact sectors. Professional Journey Anish began his career at the public broadcaster Rajya Sabha Television (now Sansad TV), where he developed a foundational understanding of legislative processes and national governance. In 2018, he transitioned to digital financial journalism at FinancialExpress.com, spending nearly six years refining his expertise in market trends and corporate reporting. Before joining The Indian Express in 2025, he served as a key contributor at ETNowNews.com. Education & Expertise Anish’s reporting is backed by a rigorous academic background in communication and the humanities: Master of Journalism and Mass Communication (MJMC) – Apeejay Stya University Post Graduate Diploma in Journalism and Production (PGTVRJP) – Apeejay Institute of Mass Communication Bachelor of Arts (English Honours) – University of Calcutta Areas of Coverage Connectivity: Detailed reporting on the expansion of Indian Railways and National Highway networks. ... Read More

 

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