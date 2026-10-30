Cyclone Arnab Impact: 42 trains cancelled including Vande Bharat Express, 70 others affected – full list

Cyclone Arnab disrupts railway operations, with 42 trains cancelled, including a Vande Bharat Express, and 70 others affected due to heavy rainfall and waterlogging. Check the full list of cancelled, diverted, rescheduled and short-terminated trains.

Written by: Anish Mondal
2 min readOct 30, 2026 09:23 AM IST
Trains regulated due to water flowing at danger mark between Ichchapuram and Jhadupudi stations in Visakhapatnam Division (Image: SCoR)Trains regulated due to water flowing at danger mark between Ichchapuram and Jhadupudi stations in Visakhapatnam Division (Image: SCoR)
Make us preferred source on Google

Cyclone Arnab trains cancelled: Indian Railways has cancelled 42 trains, while 70 others have been affected by Cyclone Arnab and heavy rainfall in the region. According to South Coast Railway (SCoR), train services have also been regulated because water levels are above the danger mark at Bridge No. 1052 (Up) between Ichchapuram and Jhadupudi stations in the Visakhapatnam Division.

To assist stranded passengers and reduce inconvenience, the national transporter is operating an unscheduled special train between Visakhapatnam and Palasa. The zonal railway has also arranged drinking water, food and other essential facilities for passengers.

Passenger help desks have also been set up at Vijayawada, Visakhapatnam, Vizianagaram, Srikakulam Road, Palasa, Ichchapuram and other major stations to provide information and assistance to affected passengers.

Cyclone Arnab effect: Full list of trains cancelled on October 30

42 trains cancelled between October 29 and November 1: full list

Trains to and from Odisha, Andhra Pradesh and West Bengal, including two Vande Bharat services, have been cancelled. Dates are the days each train starts its journey.
42
trains cancelled
2
Vande Bharat services
4
days affected, Oct 29 to Nov 1
Trains cancelled by journey date
25Oct 29
10Oct 30
6Oct 31
1Nov 1
All cancelled trains42
Listed in the order given by the railways.
58531
Brahmapur to Visakhapatnam
Passenger
Cancelled: Oct 29
18525
Brahmapur to Visakhapatnam
Express
Cancelled: Oct 29
18526
Visakhapatnam to Brahmapur
Express
Cancelled: Oct 29
22820
Visakhapatnam to Bhubaneswar New
Intercity Express
Cancelled: Oct 29
58532
Visakhapatnam to Brahmapur
Cancelled: Oct 29
18448
Jagdalpur to Bhubaneswar
Express
Cancelled: Oct 30
20841
Bhubaneswar to Visakhapatnam
Vande Bharat Express
Cancelled: Oct 29
20842
Visakhapatnam to Bhubaneswar
Vande Bharat Express
Cancelled: Oct 29
18418
Gunupur to Puri
Express
Cancelled: Oct 29
22874
Visakhapatnam to Digha
Cancelled: Oct 29
68445
Cuttack to Palasa
Passenger
Cancelled: Oct 29
58531
Brahmapur to Visakhapatnam
Passenger
Cancelled: Oct 30
68446
Palasa to Cuttack
Passenger
Cancelled: Oct 30
68434
Gunupur to Cuttack
Passenger
Cancelled: Oct 30
20838
Junagarh to Bhubaneswar
Express
Cancelled: Oct 29
18418
Gunupur to Puri
Express
Cancelled: Oct 29
18046
Charlapalli to Shalimar
Express
Cancelled: Oct 31
12703
Howrah to Secunderabad
Falaknuma Express
Cancelled: Oct 29
12840
Chennai Central to Howrah
Mail
Cancelled: Oct 29
18117
Rourkela to Gunupur
Express
Cancelled: Oct 29
18045
Howrah to Charlapalli
East Coast Express
Cancelled: Oct 29
18063
Santragachi to Yelahanka
Express
Cancelled: Oct 29
22603
Kharagpur to Villupuram
Express
Cancelled: Oct 29
18118
Gunupur to Rourkela
Express
Cancelled: Oct 30
22851
Shalimar to Mangaluru Central
Vivek Express
Cancelled: Oct 29
12863
Howrah to SMVT Bengaluru
Cancelled: Oct 29
18047
Shalimar to Vasco da Gama
Express
Cancelled: Oct 29
08045
Shalimar to Charlapalli
Special
Cancelled: Oct 30
17479
Puri to Tirupati
Express
Cancelled: Oct 29
20837
Bhubaneswar to Junagarh
Express
Cancelled: Oct 29
20853
Bhubaneswar to Chennai Central
Express
Cancelled: Oct 29
20838
Junagarh to Bhubaneswar
Express
Cancelled: Oct 30
18418
Gunupur to Puri
Express
Cancelled: Oct 30
08046
Charlapalli to Shalimar
Special
Cancelled: Oct 31
11020
Bhubaneswar New to CSMT Mumbai
Cancelled: Oct 29
20854
Chennai Central to Bhubaneswar
Express
Cancelled: Oct 30
17480
Tirupati to Puri
Express
Cancelled: Oct 30
11019
CSMT Mumbai to Bhubaneswar New
Express
Cancelled: Oct 31
18048
Vasco da Gama to Shalimar
Express
Cancelled: Nov 1
12864
SMVT Bengaluru to Howrah
Express
Cancelled: Oct 31
22852
Mangaluru Central to Shalimar
Express
Cancelled: Oct 31
18064
Yelahanka to Santragachi
Express
Cancelled: Oct 31
For updates, check NTES or dial 139.
Source: Indian Railways
Express InfoGenIE
HTML Code Copied to Clipboard

Cyclone Arnab effect: Full list of trains diverted on October 30

 
41
trains

41 trains to run on diverted routes: full list

These trains will take alternative routes, mostly through Vizianagaram, Titlagarh, Sambalpur and Jharsuguda, skipping their usual stops on the coastal route through Odisha.
120610Tiruchchirappalli to New Jalpaiguri
Superfast Express | Journey starting Oct 28
ViaVizianagaramTitlagarhJharsugudaKharagpur
Skips: Srikakulam Road, Palasa, Sompeta, Ichchhapuram, Brahmapur, Balugaon, Khurda Road, Bhubaneswar, Cuttack, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore
222864SMVT Bengaluru to Howrah
Express | Journey starting Oct 28
ViaVizianagaramTitlagarhJharsugudaKharagpur
Skips: Brahmapur, Khurda Road, Bhubaneswar, Cuttack, Balasore
312704Secunderabad to Howrah
Falaknuma Express | Journey starting Oct 28
ViaVizianagaramTitlagarhSambalpurAngulCuttack
Skips: Srikakulam Road, Palasa, Ichchhapuram, Brahmapur, Khallikot, Balugaon, Khurda Road, Bhubaneswar
416523SMVT Bengaluru to Balurghat
Express | Journey starting Oct 28
ViaVizianagaramTitlagarhSambalpurJharsugudaKharagpur
Skips: Srikakulam Road, Palasa, Brahmapur, Balugaon, Khurda Road, Bhubaneswar, Cuttack, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore
517480Tirupati to Puri
Express
ViaVizianagaramSambalpurNaraj MarthapurKhurda Road
Skips: All stops between Vizianagaram and Khurda Road
617016Secunderabad to Bhubaneswar
Visakha Express
ViaVizianagaramSambalpurBhubaneswar New
Skips: All stops between Vizianagaram and Khurda Road
712864SMVT Bengaluru to Howrah
Express
ViaVizianagaramTitlagarhJharsugudaKharagpur
Skips: All stops between Vizianagaram and Kharagpur
822606Tirunelveli to Purulia
Express
ViaVizianagaramTitlagarhJharsugudaChandi
Skips: All stops between Vizianagaram and Kharagpur
918463Bhubaneswar to SMVT Bengaluru
Express | Journey starting Oct 29
ViaAngulSambalpurRayagadaVizianagaram
1019022Brahmapur to Udhna
Amrit Bharat Express
ViaAngulSambalpurTitlagarhLakholi
1117016Secunderabad to Bhubaneswar
Visakha Express
ViaVizianagaramSambalpurBhubaneswar New
Skips: All stops between Vizianagaram and Khurda Road
1212840Chennai Central to Howrah
Mail
ViaVizianagaramTitlagarhJharsugudaKharagpur
Skips: All stops between Vizianagaram and Kharagpur
1312868Puducherry to Shalimar
Express
ViaVizianagaramTitlagarhJharsugudaKharagpur
Skips: All stops between Vizianagaram and Kharagpur
1422826Chennai Central to Shalimar
Express
ViaVizianagaramTitlagarhJharsugudaKharagpur
Skips: All stops between Vizianagaram and Kharagpur
1515673Charlapalli to Kamakhya
Express
ViaVizianagaramTitlagarhJharsugudaKharagpur
Skips: All stops between Vizianagaram and Kharagpur
1622611Chennai Central to New Jalpaiguri
Express
ViaVizianagaramTitlagarhJharsugudaKharagpur
Skips: All stops between Vizianagaram and Kharagpur
1722503Kanniyakumari to Dibrugarh
Express | Journey starting Oct 27
ViaVizianagaramTitlagarhJharsugudaKharagpur
Skips: All stops between Vizianagaram and Kharagpur
1818046Charlapalli to Shalimar
Express
ViaVizianagaramTitlagarhJharsugudaKharagpur
Skips: All stops between Vizianagaram and Kharagpur
1920852Puducherry to Bhubaneswar
Express
ViaVizianagaramTitlagarhCuttackBhubaneswar
Skips: All stops between Vizianagaram and Bhubaneswar
2018045Shalimar to Charlapalli
East Coast Express | Journey starting Oct 28
ViaKhurda RoadAngulSambalpurTitlagarhRayagadaVizianagaram
2112841Howrah to Chennai Central
Coromandel Express | Journey starting Oct 28
ViaKhurda RoadAngulSambalpurTitlagarhRayagadaVizianagaram
2222831Howrah to Yesvantpur
Express | Journey starting Oct 28
ViaKhurda RoadAngulSambalpurTitlagarhRayagadaVizianagaram
2317066Shalimar to Charlapalli
Express | Journey starting Oct 28
ViaKhurda RoadAngulSambalpurTitlagarhRayagadaVizianagaram
2412773Shalimar to Secunderabad
Express | Journey starting Oct 28
ViaKhurda RoadAngulSambalpurTitlagarhRayagadaVizianagaram
2512504Agartala to SMVT Bengaluru
Express | Journey starting Oct 27
ViaKhurda RoadAngulSambalpurTitlagarhRayagadaVizianagaram
2612839Howrah to Chennai Central
Mail | Journey starting Oct 28
ViaAngulSambalpurTitlagarhRayagadaVizianagaram
2722849Shalimar to Secunderabad
Express | Journey starting Oct 28
ViaKhurda RoadAngulSambalpurTitlagarhRayagadaVizianagaram
2812660Shalimar to Nagercoil Jn
Journey starting Oct 28
ViaAngulSambalpurTitlagarhRayagadaVizianagaram
2906556Malda Town to SMVT Bengaluru
Journey starting Oct 28
ViaAngulSambalpurTitlagarhRayagadaVizianagaram
3012254Bhagalpur to SMVT Bengaluru
Journey starting Oct 28
ViaAngulSambalpurTitlagarhRayagadaVizianagaram
3112863Howrah to SMVT Bengaluru
Journey starting Oct 28
ViaAngulSambalpurTitlagarhRayagadaVizianagaram
3212843Puri to Ahmedabad
Express | Journey starting Oct 29
ViaAngulSambalpurTitlagarhVizianagaram
3318464SMVT Bengaluru to Bhubaneswar
Prashanti Express | Journey starting Oct 28
ViaVizianagaramTitlagarhAngul
Note: Runs via this route instead of Palasa and Brahmapur
3420603New Jalpaiguri to Nagercoil
Amrit Bharat Express | Journey starting Oct 28
ViaHijliTatanagarJharsugudaVizianagaram
3522504Dibrugarh to Kanniyakumari
Vivek Express | Journey starting Oct 27 and 28
ViaHijliTatanagarJharsugudaVizianagaram
3606076Shalimar to Tambaram
Special | Journey starting Oct 28
ViaHijliTatanagarJharsugudaVizianagaram
3712552Kamakhya to SMVT Bengaluru
Express | Journey starting Oct 28
ViaKharagpurTatanagarJharsugudaVizianagaram
3815628Silchar to Coimbatore
Express | Journey starting Oct 27
ViaHijliTatanagarJharsugudaVizianagaram
3922606Tirunelveli to Purulia
Express | Journey starting Oct 28
ViaVizianagaramTitlagarhJharsugudaKharagpur
4011019CSMT Mumbai to Bhubaneswar
Express | Journey starting Oct 28
ViaBalharshahChanda FortRaipurTitlagarhSambalpurAngulCuttack
4106566Malda Town to SMVT Bengaluru
Special | Journey starting Oct 28
ViaAngulSambalpurTitlagarhRayagadaVizianagaram
Listed in the order given by the railways. Where no date is shown, none was given.
For updates, check NTES or dial 139.
Source: Indian Railways
Express InfoGenIE
 
HTML Code Copied to Clipboard

Cyclone Arnab effect: Full list of trains rescheduled on October 30

 
20
trains

20 trains rescheduled: new departure times

These trains will leave later than scheduled on October 28, 29 and 30. Some will also take diverted routes.
9 h 30 m
longest delay, 22832 Yesvantpur to Howrah
2
also diverted
2
to be regulated on the way
First update
168434Gunupur to Cuttack
Passenger | Journey starting Oct 29
Was 02:45Now leaves 07:004 h 15 min late
212841Howrah to Chennai Central
Coromandel Express | Journey starting Oct 29
Was 15:10Now leaves 22:557 h 45 min late
318463Bhubaneswar to SMVT Bengaluru
Prashanti Express | Journey starting Oct 30
Was 05:40Now leaves 07:402 h late
412839Howrah to Chennai Central
Express | Journey starting Oct 29
Now leaves 03:45 (Oct 30)4 h late
522644Patna to Ernakulam
Express | Journey starting Oct 29
Regulated
Will be regulated as needed over East Central Railway and Eastern Railway.
615646Silchar to Chennai Egmore
Express | Journey starting Oct 28
Regulated
Will be regulated as needed over Eastern Railway.
712663Howrah to Tiruchchirappalli
Express | Journey starting Oct 29
Was 17:35Now leaves 00:30 (Oct 30)6 h 55 min late
Also diverted via Kharagpur, Tatanagar, Jharsuguda, Gondia and Balharshah.
812841Howrah to Chennai Central
Coromandel Express | Journey starting Oct 29
Was 17:10Now leaves 22:555 h 45 min late
17:10 was an earlier revised time. Also diverted via Kharagpur, Tatanagar, Jharsuguda and Vizianagaram.
918520Lokmanya Tilak Terminus to Visakhapatnam
Express | Journey starting Oct 29
Was 06:55Now leaves 11:504 h 55 min late
Delayed because its pairing train is running late.
1017016Secunderabad to Bhubaneswar New
Visakha Express | Journey starting Oct 29
Was 16:50Now leaves 18:502 h late
1112704Secunderabad to Howrah
Falaknuma Express | Journey starting Oct 29
Was 15:55Now leaves 17:552 h late
Update on October 30, 8 am
1218262Yelahanka to Bilaspur
Express | Journey starting Oct 29
Was 21:30Now leaves 02:30 (Oct 30)5 h late
1312703Howrah to Secunderabad
Falaknuma Express | Journey starting Oct 30
Was 08:25Now leaves 14:456 h 20 min late
1417015Bhubaneswar New to Secunderabad
Visakha Express | Journey starting Oct 30
Was 08:00Now leaves 10:302 h 30 min late
1512864SMVT Bengaluru to Howrah
Express | Journey starting Oct 30
Was 10:40Now leaves 15:004 h 20 min late
1618464SMVT Bengaluru to Bhubaneswar
Prashanti Express | Journey starting Oct 30
Was 13:40Now leaves 15:001 h 20 min late
1712503SMVT Bengaluru to Agartala
Express | Journey starting Oct 30
Was 10:15Now leaves 18:007 h 45 min late
1822832Yesvantpur to Howrah
Express | Journey starting Oct 30
Was 04:30Now leaves 14:009 h 30 min late
1919022Brahmapur to Udhna
Amrit Bharat Express | Journey starting Oct 29
Was 23:45Now leaves 05:30 (Oct 30)5 h 45 min late
2008638SMVT Bengaluru to Hatia
Express | Journey starting Oct 30
Was 00:30Now leaves 02:302 h late
Listed in the order given by the railways. Times are departures from the starting station, in 24-hour format. Delays are worked out from the old and new times.
For updates, check NTES or dial 139.
Source: Indian Railways
Express InfoGenIE
 
HTML Code Copied to Clipboard

Cyclone Arnab effect: Full list of trains short-terminated on October 30

  • Train No. 68419 Bhubaneswar – Palasa leaving Bhubaneswar on 29.10.2026 is short terminated at Chatrapur.
  • Train No. 68420 Palasa- Bhubaneswar will start from Chatrapur instead of Palasa on 29.10.2026
  • Train No. 18448 Jagadalpur-Bhubaneswar leaving Jagdalpur on 28.10.2026 is short terminated at Palasa.
  • Train No. 18117 Rourkela–Gunupur Express, which commenced its journey from Rourkela on 28 October 2026, will be short-terminated at Khurda Road instead of Gunupur.
  • Train No. 18118 Gunupur–Rourkela Express, scheduled to commence its journey on 29 October 2026, will start from Khurda Road instead of Gunupur.
  • Train No. 68434 Gunupur–Cuttack MEMU, scheduled to commence its journey on 29 October 2026, will be short-terminated at Sompeta (SPT)
  • Train No. 18447 Bhubaneswar–Jagdalpur Express, scheduled to commence its journey from Bhubaneswar on 29 October 2026, will start from Palasa instead of Bhubaneswar.
  • Train No. 19021 Udhana – Brahmapur Amrit Bharat Express leaving Udhana on 28.10.2026 will be short terminated at Palasa and will start as the 19022 express from Palasa to Udhana on 29.10.2026.

© IE Online Media Services Pvt Ltd
Anish Mondal
Anish Mondal
twitter

Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. ... Read More

 

Advertisement
Loading Recommendations...
Oct 30: Latest News
Advertisement
Live Blog
Advertisement
Latest Comment
Post Comment
Read Comments