Cyclone Arnab Impact: 42 trains cancelled including Vande Bharat Express, 70 others affected – full list

Cyclone Arnab trains cancelled: Indian Railways has cancelled 42 trains, while 70 others have been affected by Cyclone Arnab and heavy rainfall in the region. According to South Coast Railway (SCoR), train services have also been regulated because water levels are above the danger mark at Bridge No. 1052 (Up) between Ichchapuram and Jhadupudi stations in the Visakhapatnam Division.
To assist stranded passengers and reduce inconvenience, the national transporter is operating an unscheduled special train between Visakhapatnam and Palasa. The zonal railway has also arranged drinking water, food and other essential facilities for passengers.
Passenger help desks have also been set up at Vijayawada, Visakhapatnam, Vizianagaram, Srikakulam Road, Palasa, Ichchapuram and other major stations to provide information and assistance to affected passengers.
Cyclone Arnab effect: Full list of trains cancelled on October 30
42 trains cancelled between October 29 and November 1: full list
Trains to and from Odisha, Andhra Pradesh and West Bengal, including two Vande Bharat services, have been cancelled. Dates are the days each train starts its journey.
4
days affected, Oct 29 to Nov 1
Trains cancelled by journey date
25 Oct 29 10 Oct 30 6 Oct 31 1 Nov 1
All cancelled trains
42
Listed in the order given by the railways.
58531
Brahmapur to Visakhapatnam
Passenger
Cancelled: Oct 29
18525
Brahmapur to Visakhapatnam
Express
Cancelled: Oct 29
18526
Visakhapatnam to Brahmapur
Express
Cancelled: Oct 29
22820
Visakhapatnam to Bhubaneswar New
Intercity Express
Cancelled: Oct 29
58532
Visakhapatnam to Brahmapur
Cancelled: Oct 29
18448
Jagdalpur to Bhubaneswar
Express
Cancelled: Oct 30
20841
Bhubaneswar to Visakhapatnam
Vande Bharat Express
Cancelled: Oct 29
20842
Visakhapatnam to Bhubaneswar
Vande Bharat Express
Cancelled: Oct 29
18418
Gunupur to Puri
Express
Cancelled: Oct 29
22874
Visakhapatnam to Digha
Cancelled: Oct 29
68445
Cuttack to Palasa
Passenger
Cancelled: Oct 29
58531
Brahmapur to Visakhapatnam
Passenger
Cancelled: Oct 30
68446
Palasa to Cuttack
Passenger
Cancelled: Oct 30
68434
Gunupur to Cuttack
Passenger
Cancelled: Oct 30
20838
Junagarh to Bhubaneswar
Express
Cancelled: Oct 29
18418
Gunupur to Puri
Express
Cancelled: Oct 29
18046
Charlapalli to Shalimar
Express
Cancelled: Oct 31
12703
Howrah to Secunderabad
Falaknuma Express
Cancelled: Oct 29
12840
Chennai Central to Howrah
Mail
Cancelled: Oct 29
18117
Rourkela to Gunupur
Express
Cancelled: Oct 29
18045
Howrah to Charlapalli
East Coast Express
Cancelled: Oct 29
18063
Santragachi to Yelahanka
Express
Cancelled: Oct 29
22603
Kharagpur to Villupuram
Express
Cancelled: Oct 29
18118
Gunupur to Rourkela
Express
Cancelled: Oct 30
22851
Shalimar to Mangaluru Central
Vivek Express
Cancelled: Oct 29
12863
Howrah to SMVT Bengaluru
Cancelled: Oct 29
18047
Shalimar to Vasco da Gama
Express
Cancelled: Oct 29
08045
Shalimar to Charlapalli
Special
Cancelled: Oct 30
17479
Puri to Tirupati
Express
Cancelled: Oct 29
20837
Bhubaneswar to Junagarh
Express
Cancelled: Oct 29
20853
Bhubaneswar to Chennai Central
Express
Cancelled: Oct 29
20838
Junagarh to Bhubaneswar
Express
Cancelled: Oct 30
18418
Gunupur to Puri
Express
Cancelled: Oct 30
08046
Charlapalli to Shalimar
Special
Cancelled: Oct 31
11020
Bhubaneswar New to CSMT Mumbai
Cancelled: Oct 29
20854
Chennai Central to Bhubaneswar
Express
Cancelled: Oct 30
17480
Tirupati to Puri
Express
Cancelled: Oct 30
11019
CSMT Mumbai to Bhubaneswar New
Express
Cancelled: Oct 31
18048
Vasco da Gama to Shalimar
Express
Cancelled: Nov 1
12864
SMVT Bengaluru to Howrah
Express
Cancelled: Oct 31
22852
Mangaluru Central to Shalimar
Express
Cancelled: Oct 31
18064
Yelahanka to Santragachi
Express
Cancelled: Oct 31
Copy HTML
HTML Code Copied to Clipboard
Cyclone Arnab effect: Full list of trains diverted on October 30
41 trains to run on diverted routes: full list
These trains will take alternative routes, mostly through Vizianagaram, Titlagarh, Sambalpur and Jharsuguda, skipping their usual stops on the coastal route through Odisha.
1 20610 Tiruchchirappalli to New Jalpaiguri
Superfast Express | Journey starting Oct 28
Via Vizianagaram › Titlagarh › Jharsuguda › Kharagpur
Skips: Srikakulam Road, Palasa, Sompeta, Ichchhapuram, Brahmapur, Balugaon, Khurda Road, Bhubaneswar, Cuttack, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore
2 22864 SMVT Bengaluru to Howrah
Express | Journey starting Oct 28
Via Vizianagaram › Titlagarh › Jharsuguda › Kharagpur
Skips: Brahmapur, Khurda Road, Bhubaneswar, Cuttack, Balasore
3 12704 Secunderabad to Howrah
Falaknuma Express | Journey starting Oct 28
Via Vizianagaram › Titlagarh › Sambalpur › Angul › Cuttack
Skips: Srikakulam Road, Palasa, Ichchhapuram, Brahmapur, Khallikot, Balugaon, Khurda Road, Bhubaneswar
4 16523 SMVT Bengaluru to Balurghat
Express | Journey starting Oct 28
Via Vizianagaram › Titlagarh › Sambalpur › Jharsuguda › Kharagpur
Skips: Srikakulam Road, Palasa, Brahmapur, Balugaon, Khurda Road, Bhubaneswar, Cuttack, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore
5 17480 Tirupati to Puri
Express
Via Vizianagaram › Sambalpur › Naraj Marthapur › Khurda Road
Skips: All stops between Vizianagaram and Khurda Road
6 17016 Secunderabad to Bhubaneswar
Visakha Express
Via Vizianagaram › Sambalpur › Bhubaneswar New
Skips: All stops between Vizianagaram and Khurda Road
7 12864 SMVT Bengaluru to Howrah
Express
Via Vizianagaram › Titlagarh › Jharsuguda › Kharagpur
Skips: All stops between Vizianagaram and Kharagpur
8 22606 Tirunelveli to Purulia
Express
Via Vizianagaram › Titlagarh › Jharsuguda › Chandi
Skips: All stops between Vizianagaram and Kharagpur
9 18463 Bhubaneswar to SMVT Bengaluru
Express | Journey starting Oct 29
Via Angul › Sambalpur › Rayagada › Vizianagaram
10 19022 Brahmapur to Udhna
Amrit Bharat Express
Via Angul › Sambalpur › Titlagarh › Lakholi
11 17016 Secunderabad to Bhubaneswar
Visakha Express
Via Vizianagaram › Sambalpur › Bhubaneswar New
Skips: All stops between Vizianagaram and Khurda Road
12 12840 Chennai Central to Howrah
Mail
Via Vizianagaram › Titlagarh › Jharsuguda › Kharagpur
Skips: All stops between Vizianagaram and Kharagpur
13 12868 Puducherry to Shalimar
Express
Via Vizianagaram › Titlagarh › Jharsuguda › Kharagpur
Skips: All stops between Vizianagaram and Kharagpur
14 22826 Chennai Central to Shalimar
Express
Via Vizianagaram › Titlagarh › Jharsuguda › Kharagpur
Skips: All stops between Vizianagaram and Kharagpur
15 15673 Charlapalli to Kamakhya
Express
Via Vizianagaram › Titlagarh › Jharsuguda › Kharagpur
Skips: All stops between Vizianagaram and Kharagpur
16 22611 Chennai Central to New Jalpaiguri
Express
Via Vizianagaram › Titlagarh › Jharsuguda › Kharagpur
Skips: All stops between Vizianagaram and Kharagpur
17 22503 Kanniyakumari to Dibrugarh
Express | Journey starting Oct 27
Via Vizianagaram › Titlagarh › Jharsuguda › Kharagpur
Skips: All stops between Vizianagaram and Kharagpur
18 18046 Charlapalli to Shalimar
Express
Via Vizianagaram › Titlagarh › Jharsuguda › Kharagpur
Skips: All stops between Vizianagaram and Kharagpur
19 20852 Puducherry to Bhubaneswar
Express
Via Vizianagaram › Titlagarh › Cuttack › Bhubaneswar
Skips: All stops between Vizianagaram and Bhubaneswar
20 18045 Shalimar to Charlapalli
East Coast Express | Journey starting Oct 28
Via Khurda Road › Angul › Sambalpur › Titlagarh › Rayagada › Vizianagaram
21 12841 Howrah to Chennai Central
Coromandel Express | Journey starting Oct 28
Via Khurda Road › Angul › Sambalpur › Titlagarh › Rayagada › Vizianagaram
22 22831 Howrah to Yesvantpur
Express | Journey starting Oct 28
Via Khurda Road › Angul › Sambalpur › Titlagarh › Rayagada › Vizianagaram
23 17066 Shalimar to Charlapalli
Express | Journey starting Oct 28
Via Khurda Road › Angul › Sambalpur › Titlagarh › Rayagada › Vizianagaram
24 12773 Shalimar to Secunderabad
Express | Journey starting Oct 28
Via Khurda Road › Angul › Sambalpur › Titlagarh › Rayagada › Vizianagaram
25 12504 Agartala to SMVT Bengaluru
Express | Journey starting Oct 27
Via Khurda Road › Angul › Sambalpur › Titlagarh › Rayagada › Vizianagaram
26 12839 Howrah to Chennai Central
Mail | Journey starting Oct 28
Via Angul › Sambalpur › Titlagarh › Rayagada › Vizianagaram
27 22849 Shalimar to Secunderabad
Express | Journey starting Oct 28
Via Khurda Road › Angul › Sambalpur › Titlagarh › Rayagada › Vizianagaram
28 12660 Shalimar to Nagercoil Jn
Journey starting Oct 28
Via Angul › Sambalpur › Titlagarh › Rayagada › Vizianagaram
29 06556 Malda Town to SMVT Bengaluru
Journey starting Oct 28
Via Angul › Sambalpur › Titlagarh › Rayagada › Vizianagaram
30 12254 Bhagalpur to SMVT Bengaluru
Journey starting Oct 28
Via Angul › Sambalpur › Titlagarh › Rayagada › Vizianagaram
31 12863 Howrah to SMVT Bengaluru
Journey starting Oct 28
Via Angul › Sambalpur › Titlagarh › Rayagada › Vizianagaram
32 12843 Puri to Ahmedabad
Express | Journey starting Oct 29
Via Angul › Sambalpur › Titlagarh › Vizianagaram
33 18464 SMVT Bengaluru to Bhubaneswar
Prashanti Express | Journey starting Oct 28
Via Vizianagaram › Titlagarh › Angul
Note: Runs via this route instead of Palasa and Brahmapur
34 20603 New Jalpaiguri to Nagercoil
Amrit Bharat Express | Journey starting Oct 28
Via Hijli › Tatanagar › Jharsuguda › Vizianagaram
35 22504 Dibrugarh to Kanniyakumari
Vivek Express | Journey starting Oct 27 and 28
Via Hijli › Tatanagar › Jharsuguda › Vizianagaram
36 06076 Shalimar to Tambaram
Special | Journey starting Oct 28
Via Hijli › Tatanagar › Jharsuguda › Vizianagaram
37 12552 Kamakhya to SMVT Bengaluru
Express | Journey starting Oct 28
Via Kharagpur › Tatanagar › Jharsuguda › Vizianagaram
38 15628 Silchar to Coimbatore
Express | Journey starting Oct 27
Via Hijli › Tatanagar › Jharsuguda › Vizianagaram
39 22606 Tirunelveli to Purulia
Express | Journey starting Oct 28
Via Vizianagaram › Titlagarh › Jharsuguda › Kharagpur
40 11019 CSMT Mumbai to Bhubaneswar
Express | Journey starting Oct 28
Via Balharshah › Chanda Fort › Raipur › Titlagarh › Sambalpur › Angul › Cuttack
41 06566 Malda Town to SMVT Bengaluru
Special | Journey starting Oct 28
Via Angul › Sambalpur › Titlagarh › Rayagada › Vizianagaram
Copy HTML
HTML Code Copied to Clipboard
Cyclone Arnab effect: Full list of trains rescheduled on October 30
20 trains rescheduled: new departure times
These trains will leave later than scheduled on October 28, 29 and 30. Some will also take diverted routes.
9 h 30 m
longest delay, 22832 Yesvantpur to Howrah
2
to be regulated on the way
First update
1 68434 Gunupur to Cuttack
Passenger | Journey starting Oct 29
Was 02:45 Now leaves 07:00 4 h 15 min late
2 12841 Howrah to Chennai Central
Coromandel Express | Journey starting Oct 29
Was 15:10 Now leaves 22:55 7 h 45 min late
3 18463 Bhubaneswar to SMVT Bengaluru
Prashanti Express | Journey starting Oct 30
Was 05:40 Now leaves 07:40 2 h late
4 12839 Howrah to Chennai Central
Express | Journey starting Oct 29
Now leaves 03:45 (Oct 30) 4 h late
5 22644 Patna to Ernakulam
Express | Journey starting Oct 29
Regulated
Will be regulated as needed over East Central Railway and Eastern Railway.
6 15646 Silchar to Chennai Egmore
Express | Journey starting Oct 28
Regulated
Will be regulated as needed over Eastern Railway.
7 12663 Howrah to Tiruchchirappalli
Express | Journey starting Oct 29
Was 17:35 Now leaves 00:30 (Oct 30) 6 h 55 min late
Also diverted via Kharagpur, Tatanagar, Jharsuguda, Gondia and Balharshah.
8 12841 Howrah to Chennai Central
Coromandel Express | Journey starting Oct 29
Was 17:10 Now leaves 22:55 5 h 45 min late
17:10 was an earlier revised time. Also diverted via Kharagpur, Tatanagar, Jharsuguda and Vizianagaram.
9 18520 Lokmanya Tilak Terminus to Visakhapatnam
Express | Journey starting Oct 29
Was 06:55 Now leaves 11:50 4 h 55 min late
Delayed because its pairing train is running late.
10 17016 Secunderabad to Bhubaneswar New
Visakha Express | Journey starting Oct 29
Was 16:50 Now leaves 18:50 2 h late
11 12704 Secunderabad to Howrah
Falaknuma Express | Journey starting Oct 29
Was 15:55 Now leaves 17:55 2 h late
Update on October 30, 8 am
12 18262 Yelahanka to Bilaspur
Express | Journey starting Oct 29
Was 21:30 Now leaves 02:30 (Oct 30) 5 h late
13 12703 Howrah to Secunderabad
Falaknuma Express | Journey starting Oct 30
Was 08:25 Now leaves 14:45 6 h 20 min late
14 17015 Bhubaneswar New to Secunderabad
Visakha Express | Journey starting Oct 30
Was 08:00 Now leaves 10:30 2 h 30 min late
15 12864 SMVT Bengaluru to Howrah
Express | Journey starting Oct 30
Was 10:40 Now leaves 15:00 4 h 20 min late
16 18464 SMVT Bengaluru to Bhubaneswar
Prashanti Express | Journey starting Oct 30
Was 13:40 Now leaves 15:00 1 h 20 min late
17 12503 SMVT Bengaluru to Agartala
Express | Journey starting Oct 30
Was 10:15 Now leaves 18:00 7 h 45 min late
18 22832 Yesvantpur to Howrah
Express | Journey starting Oct 30
Was 04:30 Now leaves 14:00 9 h 30 min late
19 19022 Brahmapur to Udhna
Amrit Bharat Express | Journey starting Oct 29
Was 23:45 Now leaves 05:30 (Oct 30) 5 h 45 min late
20 08638 SMVT Bengaluru to Hatia
Express | Journey starting Oct 30
Was 00:30 Now leaves 02:30 2 h late
Copy HTML
HTML Code Copied to Clipboard
Cyclone Arnab effect: Full list of trains short-terminated on October 30
Train No. 68419 Bhubaneswar – Palasa leaving Bhubaneswar on 29.10.2026 is short terminated at Chatrapur.
Train No. 68420 Palasa- Bhubaneswar will start from Chatrapur instead of Palasa on 29.10.2026
Train No. 18448 Jagadalpur-Bhubaneswar leaving Jagdalpur on 28.10.2026 is short terminated at Palasa.
Train No. 18117 Rourkela–Gunupur Express, which commenced its journey from Rourkela on 28 October 2026, will be short-terminated at Khurda Road instead of Gunupur.
Train No. 18118 Gunupur–Rourkela Express, scheduled to commence its journey on 29 October 2026, will start from Khurda Road instead of Gunupur.
Train No. 68434 Gunupur–Cuttack MEMU, scheduled to commence its journey on 29 October 2026, will be short-terminated at Sompeta (SPT)
Train No. 18447 Bhubaneswar–Jagdalpur Express, scheduled to commence its journey from Bhubaneswar on 29 October 2026, will start from Palasa instead of Bhubaneswar.
Train No. 19021 Udhana – Brahmapur Amrit Bharat Express leaving Udhana on 28.10.2026 will be short terminated at Palasa and will start as the 19022 express from Palasa to Udhana on 29.10.2026.