Chhath Puja Special Trains from Bihar: Over 47,000 berths and seats available till November 30 – Full list

Chhath Puja Special Trains from Bihar: East Central Railway (ECR) on Sunday said that over 47,000 berths and seats are available in Chhath Puja special trains departing from various stations in Bihar between November 16 and 30. Passengers can book these seats and berths for their return journeys after celebrating Chhath Puja.
These special trains will connect key routes including: Patna-Bhagalpur, Patliputra-Purnia Court, Jaynagar-Lokmanya Tilak Terminus (Mumbai), Raxaul-Podanur, Sitamarhi-Anand Vihar Terminal (Delhi), Gaya-Chennai, Darbhanga-Hadapsar (Pune), Rajgir-Ahmedabad, Barauni Junction-Bandra Terminus (Mumbai), Raxaul-Howrah, Madhubani-Kolkata, Danapur-Hadapsar, Patliputra-Ramnagar, Patna-Ernakulam, Patna-Khatipura (Jaipur), Patna-Sealdah, Darbhanga-Shalimar and Patna-Khurda Road, among others.
According to East Central Railway (ECR), as of 10 am on November 15, around 2,716 berths and seats were available in Chhath Puja special trains departing on November 16. The availability stood at 2,176 on November 17, 3,904 on November 18, 1,191 on November 19 and 2,840 on November 20.
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Train services(date-wise)
47,821
Total berths /seats available
🎟️ Class-wise Total Availability 47,821 in all
Sleeper (SL)26,691
Third AC (3A)9,437
Second Chair Car (2S)5,814
Third AC Economy (3E)2,465
AC Chair Car (CC)1,777
Second AC (2A)1,520
First AC (1A)91
First AC Chair Car (FC)26
📅 Date-wise Summary Berths / seats (train services)
Most availability: 29 Nov (6,663 berths/seats across 12 services). Least: 19 Nov (1,191 across 4 services).
SL Sleeper3A Third AC3E Third AC Economy2A Second AC1A First AC2S Second Chair CarCC AC Chair CarFC First AC Chair Car
📆 16 November 2026 8 trains2,716 berths/seats
|Train
|Route
|Availability by class
|Total
|05547
|Jhanjharpur → Amritsar
|SL 475
|475
|05549
|Darbhanga → New Delhi
|SL 338
|338
|09824
|Danapur → Sagoriya
|SL 793A 12A 261A 1
|107
|08587
|Patna Jn. → Visakhapatnam
|3A 412A 2
|43
|06116
|Barauni Jn. → Chennai Beach
|2A 4
|4
|03432
|Patna Jn. → Bhagalpur
|SL 4233A 2902A 771A 16
|806
|03216
|Patliputra → Purnia Court
|SL 3993A 57
|456
|03215
|Purnia Court → Patliputra
|SL 3883A 932A 6
|487
📆 17 November 2026 12 trains2,176 berths/seats
|Train
|Route
|Availability by class
|Total
|05539
|Jaynagar → Lokmanya Tilak Terminus
|SL 243A 35
|59
|03223
|Danapur → Bangalore
|SL 132
|132
|03227
|Patna Jn. → Ahmedabad
|SL 161
|161
|05553
|Raxaul → Cherapalli
|SL 7
|7
|07589
|Barauni Jn. → Cherapalli
|3A 333
|333
|06196
|Raxaul → Podanur
|SL 3023A 552A 49
|406
|05587
|Saharsa → Lokmanya Tilak Terminus
|SL 105
|105
|05533
|Darbhanga → Hadapsar
|3E 10
|10
|05519
|Sitamarhi → Anand Vihar
|3A 127
|127
|03689
|Gaya → Chennai
|SL 2162A 30
|246
|03216
|Patliputra → Purnia Court
|SL 3283A 70
|398
|03215
|Purnia Court → Patliputra
|SL 1443A 48
|192
📆 18 November 2026 8 trains3,904 berths/seats
|Train
|Route
|Availability by class
|Total
|03691
|Gaya → Bandra Terminus
|SL 209
|209
|05291
|Barauni Jn. → Bandra Terminus
|SL 331
|331
|03237
|Rajgir → Ahmedabad
|SL 174
|174
|03225
|Patliputra → Lokmanya Tilak Terminus
|SL 526
|526
|05593
|Raxaul → Lokmanya Tilak Terminus
|2S 1,148
|1,148
|05591
|Darbhanga → Podanur
|SL 5192A 271A 19
|565
|03215
|Purnia Court → Patliputra
|SL 3933A 1112A 5
|509
|03032
|Korba → Howrah
|SL 3173A 125
|442
📆 19 November 2026 4 trains1,191 berths/seats
|Train
|Route
|Availability by class
|Total
|08756
|Barauni Jn. → Durg
|3A 425
|425
|07610
|Patna Jn. → Nanded
|SL 183
|183
|03216
|Patliputra → Purnia Court
|SL 4383A 121
|559
|03216*
|Purnia Court → Patliputra
|2A 24
|24
📆 20 November 2026 6 trains2,840 berths/seats
|Train
|Route
|Availability by class
|Total
|08642
|Ranchi → Jhanjharpur
|SL 4503E 192
|642
|08642
|Jhanjharpur → Ranchi
|3A 26
|26
|08106
|Rourkela → Jhanjharpur
|SL 5293A 54
|583
|05513
|Darbhanga → Mysore
|3A 263
|263
|03216
|Purnia Court → Patliputra
|SL 4823A 1312A 29
|642
|03215
|Purnia Court → Patliputra
|SL 5223A 1342A 28
|684
📆 21 November 2026 4 trains1,933 berths/seats
|Train
|Route
|Availability by class
|Total
|08626
|Purnia Court → Ranchi
|SL 5883A 42
|630
|03215
|Purnia Court → Patliputra
|SL 4693A 1452A 31
|645
|03188
|Madhubani → Kolkata
|2S 564CC 45
|609
|01442
|Danapur → Hadapsar
|SL 49
|49
📆 22 November 2026 7 trains2,539 berths/seats
|Train
|Route
|Availability by class
|Total
|05079
|Patliputra → Ramnagar
|SL 723A 902A 292S 236CC 65
|492
|04535
|Barauni Jn. → Chandigarh
|2A 27
|27
|04138
|Barauni Jn. → Gwalior
|2S 382
|382
|03512
|Patna Jn. → Asansol
|SL 5253A 2512A 28
|804
|03216
|Patliputra → Purnia Court
|SL 4613A 1242A 19
|604
|03030
|Natesar → Howrah
|SL 913A 02A 1
|92
|01442
|Danapur → Hadapsar
|SL 138
|138
📆 23 November 2026 5 trains2,629 berths/seats
|Train
|Route
|Availability by class
|Total
|08587
|Patna Jn. → Visakhapatnam
|SL 343A 1882A 3
|225
|03432
|Patna Jn. → Bhagalpur
|SL 4273A 2932A 771A 18
|815
|03216
|Patliputra → Purnia Court
|SL 5323A 1422A 29
|703
|03215
|Purnia Court → Patliputra
|SL 5293A 1472A 29
|705
|01442
|Danapur → Hadapsar
|SL 181
|181
📆 24 November 2026 9 trains3,261 berths/seats
|Train
|Route
|Availability by class
|Total
|05539
|Jaynagar → Lokmanya Tilak Terminus
|3A 57
|57
|06086
|Patna Jn. → Ernakulam
|SL 1913A 722A 61A 5
|274
|09716
|Patna Jn. → Khatipura
|3A 3743E 842A 12
|470
|05533
|Darbhanga → Hadapsar
|SL 433A 1003E 122
|265
|03216
|Patliputra → Purnia Court
|SL 5223A 1442A 25
|691
|03215
|Purnia Court → Patliputra
|SL 5293A 1452A 31
|705
|03136
|Patna Jn. → Sealdah
|SL 1883A 148
|336
|03030
|Natesar → Howrah
|SL 2123A 32A 22
|237
|01442
|Danapur → Hadapsar
|SL 226
|226
📆 25 November 2026 7 trains3,944 berths/seats
|Train
|Route
|Availability by class
|Total
|08110
|Darbhanga → Shalimar
|SL 6423A 1382A 102
|882
|06022
|Podanur → Barauni Jn.
|2S 422
|422
|04138
|Barauni Jn. → Gwalior
|SL 1922A 172S 398
|607
|03215
|Purnia Court → Patliputra
|SL 5453A 1412A 31
|717
|03186
|Madhubani → Kolkata
|SL 63A 120
|126
|03032
|Korba → Howrah
|SL 5133A 195
|708
|02253
|Patna Jn. → New Delhi
|CC 468FC 14
|482
📆 26 November 2026 7 trains2,975 berths/seats
|Train
|Route
|Availability by class
|Total
|07610
|Patna Jn. → Nanded
|SL 4123A 16
|428
|03230
|Khurda Road → Patna Jn.
|3A 263E 243
|269
|03216
|Patliputra → Purnia Court
|SL 5373A 1482A 28
|713
|03144
|Sitamarhi → Sealdah
|SL 4943A 183
|677
|03030
|Natesar → Howrah
|SL 2813A 242A 22
|327
|02251
|New Delhi → Patna Jn.
|CC 560
|560
|02251
|Patna Jn. → New Delhi
|FC 1
|1
📆 27 November 2026 8 trains3,017 berths/seats
|Train
|Route
|Availability by class
|Total
|08106
|Rourkela → Jhanjharpur
|SL 5963A 90
|686
|04511
|Patna Jn. → Chandigarh
|3E 37
|37
|03639
|Shakurbasti → Dhanbad
|3A 103E 249
|259
|03216
|Patliputra → Purnia Court
|SL 5473A 1432A 29
|719
|03215
|Purnia Court → Patliputra
|SL 5453A 1412A 31
|717
|03042
|Raxaul → Howrah
|SL 1943A 112
|306
|01442
|Danapur → Hadapsar
|SL 99
|99
|01208
|Samastipur → Nagpur
|SL 823A 112
|194
📆 28 November 2026 11 trains5,067 berths/seats
|Train
|Route
|Availability by class
|Total
|09822
|Dhanbad → Sagoriya
|3A 13E 3512A 47
|399
|08626
|Purnia Court → Ranchi
|SL 7183A 138
|856
|05283
|Muzaffarpur → Anand Vihar
|3A 140
|140
|04009
|Sitamarhi → Delhi
|SL 2513A 813E 2442A 691A 14
|659
|03697
|Gaya → New Delhi
|SL 922A 16
|108
|03309
|Dhanbad → Delhi
|3A 167
|167
|03215
|Purnia Court → Patliputra
|SL 5453A 1412A 31
|717
|03188
|Madhubani → Kolkata
|SL 1483A 1392S 683CC 69
|1,039
|03134
|Sitamarhi → Sealdah
|SL 3243A 149
|473
|02253
|Patna Jn. → New Delhi
|CC 374FC 11
|385
|01442
|Danapur → Hadapsar
|SL 124
|124
📆 29 November 2026 12 trains6,663 berths/seats
|Train
|Route
|Availability by class
|Total
|05579
|Purnia Court → Anand Vihar
|3E 269
|269
|05079
|Patliputra → Ramnagar
|SL 1373A 1002A 312S 250CC 65
|583
|04535
|Barauni Jn. → Chandigarh
|3A 3832A 85
|468
|04138
|Barauni Jn. → Gwalior
|SL 2703A 252A 152S 398
|708
|03512
|Patna Jn. → Asansol
|SL 6013A 2922A 31
|924
|03257
|Danapur → Anand Vihar
|3A 1553E 331
|486
|03216
|Patliputra → Purnia Court
|SL 5473A 1432A 29
|719
|03044
|Raxaul → Howrah
|SL 4002A 7
|407
|03030
|Natesar → Howrah
|SL 3003A 382A 29
|367
|02397
|Sheikhpura → Anand Vihar
|3E 422A 27
|69
|02024
|Patna Jn. → Howrah
|2S 1,333CC 131
|1,464
|01442
|Danapur → Hadapsar
|SL 199
|199
📆 30 November 2026 7 trains2,966 berths/seats
|Train
|Route
|Availability by class
|Total
|04313
|Muzaffarpur → Rishikesh
|SL 952A 13
|108
|04063
|Gaya → Delhi
|3A 202A 18
|38
|03639
|Shakurbasti → Dhanbad
|3A 1443E 291
|435
|03432
|Patna Jn. → Bhagalpur
|SL 4283A 2932A 761A 18
|815
|03216
|Patliputra → Purnia Court
|SL 5473A 1432A 29
|719
|03215
|Purnia Court → Patliputra
|SL 5453A 1412A 31
|717
|01442
|Danapur → Hadapsar
|SL 134
|134
On Friday, senior ECR officials inspected major railway stations to review arrangements made for the convenience and safety of passengers travelling during the Chhath festival. ECR General Manager Dimpy Garg visited Sonpur, Hajipur, Samastipur, Darbhanga, Sakri, Jaynagar, Jhanjharpur and Madhubani stations, among others. During the inspection, he reviewed the holding areas set up at these stations and assessed the passenger facilities available there.
The General Manager also reviewed station premises, passenger movement, crowd management arrangements, drinking water facilities, cleanliness and other passenger amenities. He directed officials to ensure the uninterrupted availability of essential facilities at stations and on trains. He also emphasised passenger convenience, security and safety, and instructed officials to remain vigilant at all times.