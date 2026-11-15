Chhath Puja Special Trains from Bihar: Over 47,000 berths and seats available till November 30 – Full list

Chhath Puja special trains from Bihar have over 47,000 berths and seats available until November 30 for passengers travelling during the festive period.

Written by: Anish Mondal
2 min readNov 15, 2026 01:48 PM IST
Chhath Puja 2026: Passengers rush to board a train at Patna Railway Station on November 14 (ANI Photo)Chhath Puja 2026: Passengers rush to board a train at Patna Railway Station on November 14 (ANI Photo)
AI Narration

Chhath Puja Special Trains from Bihar: East Central Railway (ECR) on Sunday said that over 47,000 berths and seats are available in Chhath Puja special trains departing from various stations in Bihar between November 16 and 30. Passengers can book these seats and berths for their return journeys after celebrating Chhath Puja.

These special trains will connect key routes including: Patna-Bhagalpur, Patliputra-Purnia Court, Jaynagar-Lokmanya Tilak Terminus (Mumbai), Raxaul-Podanur, Sitamarhi-Anand Vihar Terminal (Delhi), Gaya-Chennai, Darbhanga-Hadapsar (Pune), Rajgir-Ahmedabad, Barauni Junction-Bandra Terminus (Mumbai), Raxaul-Howrah, Madhubani-Kolkata, Danapur-Hadapsar, Patliputra-Ramnagar, Patna-Ernakulam, Patna-Khatipura (Jaipur), Patna-Sealdah, Darbhanga-Shalimar and Patna-Khurda Road, among others.

According to East Central Railway (ECR), as of 10 am on November 15, around 2,716 berths and seats were available in Chhath Puja special trains departing on November 16. The availability stood at 2,176 on November 17, 3,904 on November 18, 1,191 on November 19 and 2,840 on November 20.

Chhath Puja Special Trains from Bihar — Berth / Seat Availability

Date-wise availability | 16 to 30 November 2026
65
Unique specialtrains
115
Train services(date-wise)
47,821
Total berths /seats available
15
Dayscovered
🎟️ Class-wise Total Availability  47,821 in all
Sleeper (SL)26,691
Third AC (3A)9,437
Second Chair Car (2S)5,814
Third AC Economy (3E)2,465
AC Chair Car (CC)1,777
Second AC (2A)1,520
First AC (1A)91
First AC Chair Car (FC)26
📅 Date-wise Summary  Berths / seats (train services)
16 Nov
2,716 (8)
17 Nov
2,176 (12)
18 Nov
3,904 (8)
19 Nov
1,191 (4)
20 Nov
2,840 (6)
21 Nov
1,933 (4)
22 Nov
2,539 (7)
23 Nov
2,629 (5)
24 Nov
3,261 (9)
25 Nov
3,944 (7)
26 Nov
2,975 (7)
27 Nov
3,017 (8)
28 Nov
5,067 (11)
29 Nov
6,663 (12)
30 Nov
2,966 (7)
Most availability: 29 Nov (6,663 berths/seats across 12 services). Least: 19 Nov (1,191 across 4 services).
SL Sleeper3A Third AC3E Third AC Economy2A Second AC1A First AC2S Second Chair CarCC AC Chair CarFC First AC Chair Car
📆 16 November 2026  8 trains2,716 berths/seats
TrainRouteAvailability by classTotal
05547Jhanjharpur → AmritsarSL 475475
05549Darbhanga → New DelhiSL 338338
09824Danapur → SagoriyaSL 793A 12A 261A 1107
08587Patna Jn. → Visakhapatnam3A 412A 243
06116Barauni Jn. → Chennai Beach2A 44
03432Patna Jn. → BhagalpurSL 4233A 2902A 771A 16806
03216Patliputra → Purnia CourtSL 3993A 57456
03215Purnia Court → PatliputraSL 3883A 932A 6487
📆 17 November 2026  12 trains2,176 berths/seats
TrainRouteAvailability by classTotal
05539Jaynagar → Lokmanya Tilak TerminusSL 243A 3559
03223Danapur → BangaloreSL 132132
03227Patna Jn. → AhmedabadSL 161161
05553Raxaul → CherapalliSL 77
07589Barauni Jn. → Cherapalli3A 333333
06196Raxaul → PodanurSL 3023A 552A 49406
05587Saharsa → Lokmanya Tilak TerminusSL 105105
05533Darbhanga → Hadapsar3E 1010
05519Sitamarhi → Anand Vihar3A 127127
03689Gaya → ChennaiSL 2162A 30246
03216Patliputra → Purnia CourtSL 3283A 70398
03215Purnia Court → PatliputraSL 1443A 48192
📆 18 November 2026  8 trains3,904 berths/seats
TrainRouteAvailability by classTotal
03691Gaya → Bandra TerminusSL 209209
05291Barauni Jn. → Bandra TerminusSL 331331
03237Rajgir → AhmedabadSL 174174
03225Patliputra → Lokmanya Tilak TerminusSL 526526
05593Raxaul → Lokmanya Tilak Terminus2S 1,1481,148
05591Darbhanga → PodanurSL 5192A 271A 19565
03215Purnia Court → PatliputraSL 3933A 1112A 5509
03032Korba → HowrahSL 3173A 125442
📆 19 November 2026  4 trains1,191 berths/seats
TrainRouteAvailability by classTotal
08756Barauni Jn. → Durg3A 425425
07610Patna Jn. → NandedSL 183183
03216Patliputra → Purnia CourtSL 4383A 121559
03216*Purnia Court → Patliputra2A 2424
📆 20 November 2026  6 trains2,840 berths/seats
TrainRouteAvailability by classTotal
08642Ranchi → JhanjharpurSL 4503E 192642
08642Jhanjharpur → Ranchi3A 2626
08106Rourkela → JhanjharpurSL 5293A 54583
05513Darbhanga → Mysore3A 263263
03216Purnia Court → PatliputraSL 4823A 1312A 29642
03215Purnia Court → PatliputraSL 5223A 1342A 28684
📆 21 November 2026  4 trains1,933 berths/seats
TrainRouteAvailability by classTotal
08626Purnia Court → RanchiSL 5883A 42630
03215Purnia Court → PatliputraSL 4693A 1452A 31645
03188Madhubani → Kolkata2S 564CC 45609
01442Danapur → HadapsarSL 4949
📆 22 November 2026  7 trains2,539 berths/seats
TrainRouteAvailability by classTotal
05079Patliputra → RamnagarSL 723A 902A 292S 236CC 65492
04535Barauni Jn. → Chandigarh2A 2727
04138Barauni Jn. → Gwalior2S 382382
03512Patna Jn. → AsansolSL 5253A 2512A 28804
03216Patliputra → Purnia CourtSL 4613A 1242A 19604
03030Natesar → HowrahSL 913A 02A 192
01442Danapur → HadapsarSL 138138
📆 23 November 2026  5 trains2,629 berths/seats
TrainRouteAvailability by classTotal
08587Patna Jn. → VisakhapatnamSL 343A 1882A 3225
03432Patna Jn. → BhagalpurSL 4273A 2932A 771A 18815
03216Patliputra → Purnia CourtSL 5323A 1422A 29703
03215Purnia Court → PatliputraSL 5293A 1472A 29705
01442Danapur → HadapsarSL 181181
📆 24 November 2026  9 trains3,261 berths/seats
TrainRouteAvailability by classTotal
05539Jaynagar → Lokmanya Tilak Terminus3A 5757
06086Patna Jn. → ErnakulamSL 1913A 722A 61A 5274
09716Patna Jn. → Khatipura3A 3743E 842A 12470
05533Darbhanga → HadapsarSL 433A 1003E 122265
03216Patliputra → Purnia CourtSL 5223A 1442A 25691
03215Purnia Court → PatliputraSL 5293A 1452A 31705
03136Patna Jn. → SealdahSL 1883A 148336
03030Natesar → HowrahSL 2123A 32A 22237
01442Danapur → HadapsarSL 226226
📆 25 November 2026  7 trains3,944 berths/seats
TrainRouteAvailability by classTotal
08110Darbhanga → ShalimarSL 6423A 1382A 102882
06022Podanur → Barauni Jn.2S 422422
04138Barauni Jn. → GwaliorSL 1922A 172S 398607
03215Purnia Court → PatliputraSL 5453A 1412A 31717
03186Madhubani → KolkataSL 63A 120126
03032Korba → HowrahSL 5133A 195708
02253Patna Jn. → New DelhiCC 468FC 14482
📆 26 November 2026  7 trains2,975 berths/seats
TrainRouteAvailability by classTotal
07610Patna Jn. → NandedSL 4123A 16428
03230Khurda Road → Patna Jn.3A 263E 243269
03216Patliputra → Purnia CourtSL 5373A 1482A 28713
03144Sitamarhi → SealdahSL 4943A 183677
03030Natesar → HowrahSL 2813A 242A 22327
02251New Delhi → Patna Jn.CC 560560
02251Patna Jn. → New DelhiFC 11
📆 27 November 2026  8 trains3,017 berths/seats
TrainRouteAvailability by classTotal
08106Rourkela → JhanjharpurSL 5963A 90686
04511Patna Jn. → Chandigarh3E 3737
03639Shakurbasti → Dhanbad3A 103E 249259
03216Patliputra → Purnia CourtSL 5473A 1432A 29719
03215Purnia Court → PatliputraSL 5453A 1412A 31717
03042Raxaul → HowrahSL 1943A 112306
01442Danapur → HadapsarSL 9999
01208Samastipur → NagpurSL 823A 112194
📆 28 November 2026  11 trains5,067 berths/seats
TrainRouteAvailability by classTotal
09822Dhanbad → Sagoriya3A 13E 3512A 47399
08626Purnia Court → RanchiSL 7183A 138856
05283Muzaffarpur → Anand Vihar3A 140140
04009Sitamarhi → DelhiSL 2513A 813E 2442A 691A 14659
03697Gaya → New DelhiSL 922A 16108
03309Dhanbad → Delhi3A 167167
03215Purnia Court → PatliputraSL 5453A 1412A 31717
03188Madhubani → KolkataSL 1483A 1392S 683CC 691,039
03134Sitamarhi → SealdahSL 3243A 149473
02253Patna Jn. → New DelhiCC 374FC 11385
01442Danapur → HadapsarSL 124124
📆 29 November 2026  12 trains6,663 berths/seats
TrainRouteAvailability by classTotal
05579Purnia Court → Anand Vihar3E 269269
05079Patliputra → RamnagarSL 1373A 1002A 312S 250CC 65583
04535Barauni Jn. → Chandigarh3A 3832A 85468
04138Barauni Jn. → GwaliorSL 2703A 252A 152S 398708
03512Patna Jn. → AsansolSL 6013A 2922A 31924
03257Danapur → Anand Vihar3A 1553E 331486
03216Patliputra → Purnia CourtSL 5473A 1432A 29719
03044Raxaul → HowrahSL 4002A 7407
03030Natesar → HowrahSL 3003A 382A 29367
02397Sheikhpura → Anand Vihar3E 422A 2769
02024Patna Jn. → Howrah2S 1,333CC 1311,464
01442Danapur → HadapsarSL 199199
📆 30 November 2026  7 trains2,966 berths/seats
TrainRouteAvailability by classTotal
04313Muzaffarpur → RishikeshSL 952A 13108
04063Gaya → Delhi3A 202A 1838
03639Shakurbasti → Dhanbad3A 1443E 291435
03432Patna Jn. → BhagalpurSL 4283A 2932A 761A 18815
03216Patliputra → Purnia CourtSL 5473A 1432A 29719
03215Purnia Court → PatliputraSL 5453A 1412A 31717
01442Danapur → HadapsarSL 134134
Train services are counted per train number and route per date: 115 train-date services across 65 unique train numbers. Totals are the sum of all classes listed. * Listed as given in the source data.
Express InfoGenIE

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On Friday, senior ECR officials inspected major railway stations to review arrangements made for the convenience and safety of passengers travelling during the Chhath festival. ECR General Manager Dimpy Garg visited Sonpur, Hajipur, Samastipur, Darbhanga, Sakri, Jaynagar, Jhanjharpur and Madhubani stations, among others. During the inspection, he reviewed the holding areas set up at these stations and assessed the passenger facilities available there.

The General Manager also reviewed station premises, passenger movement, crowd management arrangements, drinking water facilities, cleanliness and other passenger amenities. He directed officials to ensure the uninterrupted availability of essential facilities at stations and on trains. He also emphasised passenger convenience, security and safety, and instructed officials to remain vigilant at all times.

© IE Online Media Services Pvt Ltd
Anish Mondal
Anish Mondal
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Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. ... Read More

 

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