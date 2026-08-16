Charlapalli-Gorakhpur Amrit Bharat Express to start in October: Check route, stops and timings

The Charlapalli-Gorakhpur Amrit Bharat Express features push-pull technology for faster acceleration, modern non-AC sleeper and general coaches, sealed gangways and charging points at every seat.

Written by: Anish Mondal
2 min readUpdated: Aug 16, 2026 03:11 PM IST
Amrit Bharat Express operates at speeds between 110 and 130 kmph (Image: Ministry of Railways)Amrit Bharat Express operates at speeds between 110 and 130 kmph (Image: Ministry of Railways)
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Charlapalli-Gorakhpur Amrit Bharat Express: The Ministry of Railways is set to introduce a new Amrit Bharat Express between Charlapalli and Gorakhpur. It will be the sixth Amrit Bharat Express to originate from the twin cities of Hyderabad and Secunderabad and the seventh Amrit Bharat Express to pass through Telangana.

According to A Sridhar, Chief Public Relations Officer of South Central Railway, the Amrit Bharat Express is a low-cost, non-AC superfast train service designed for long-distance travel. The train features push-pull technology for faster acceleration, modern non-AC sleeper and general coaches, sealed gangways and charging points at every seat.

The railway official said that Charlapalli-Gorakhpur-Charlapalli Amrit Bharat Express will begin commercial service in October. Train number 22075 from Charlapalli to Gorakhpur will start regular service on October 2, while train number 22076 from Gorakhpur to Charlapalli will begin operations on October 4.

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The Charlapalli-Gorakhpur Amrit Bharat Express will have general unreserved and sleeper class coaches. The train will operate at speeds of 110 to 130 kmph.

Charlapalli-Gorakhpur Amrit Bharat Express: Distance, Travel time

The Charlapalli-Gorakhpur Amrit Bharat Express will cover entire distance in around 32 hours and 40 minutes.

Charlapalli-Gorakhpur Amrit Bharat Express: Route, Frequency

The Charlapalli-Gorakhpur Amrit Bharat Express will run via Nagpur Junction passing through Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. The train will operate once a week in each direction.

Charlapalli-Gorakhpur Amrit Bharat Express: Stoppages

During its journey between Charlapalli and Gorakhpur, train number 22075/22076 will stop at following stations: Charlapalli, Kazipet, Peddapalli, Manchiryal, Balharshah, Chandrapur, Nagpur, Betul, Itarsi, Bhopal, Bina, Virangana Lakshmibai Jhansi, Orai, Pokhrayan, Kanpur Central, Aishbagh, Lucknow City, Gomtinagar, Barabanki, Gonda and Gorakhpur.

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Charlapalli-Gorakhpur Amrit Bharat Express: Timings

Train number 22075 will depart from Charlapalli every Friday at 9:45 PM and reach Gorakhpur at 6:25 AM on Sunday. In the return direction, train number 22076 will leave Gorakhpur every Sunday at 8:30 AM and reach Charlapalli at 5:00 PM on Monday.

Charlapalli–Gorakhpur Amrit Bharat Express

Train No. 22075 / 22076 | Full Schedule & Stoppages
22075 Charlapalli→Gorakhpur
Friday | w.e.f. 02.10.2026
22076 Gorakhpur→Charlapalli
Sunday | w.e.f. 04.10.2026
🡆 Train 22075 — Charlapalli → Gorakhpur  Ex-Friday
Sr.StationArrivalDeparture
1Charlapalli21:45 Fri
2Kazipet Jn23:2823:30
3Peddapalli00:24 Sat00:25
4Manchiryal00:5901:00
5Balharshah03:1503:20
6Chandrapur03:3503:37
7Nagpur Jn06:2506:30
8Betul09:0809:10
9Itarsi Jn12:0512:15
10Bhopal Jn13:4013:45
11Bina Jn16:0516:10
12VGL Jhansi Jn17:5518:03
13Orai19:1819:20
14Pokhrayan19:5519:57
15Kanpur Central23:0023:05
16Aishbagh00:48 Sun00:58
17Lucknow City01:0501:07
18Gomti Nagar01:2401:26
19Barabanki Jn02:0302:05
20Gonda Jn03:2003:25
21Gorakhpur Jn06:25 Sun
🡄 Train 22076 — Gorakhpur → Charlapalli  Ex-Sunday
Sr.StationArrivalDeparture
1Gorakhpur Jn08:30 Sun
2Gonda Jn10:4010:45
3Barabanki Jn12:0812:10
4Gomti Nagar12:5012:52
5Lucknow City13:1013:15
6Aishbagh13:3013:40
7Kanpur Central15:0015:05
8Pokhrayan16:0816:10
9Orai16:4416:46
10VGL Jhansi Jn18:2518:33
11Bina Jn21:1021:15
12Bhopal Jn23:0523:10
13Itarsi Jn00:40 Mon00:50
14Betul03:1303:15
15Nagpur Jn06:4006:45
16Chandrapur08:2008:22
17Balharshah09:5510:00
18Manchiryal11:3111:32
19Peddapalli11:5811:59
20Kazipet Jn12:5813:00
21Charlapalli17:00 Mon
🚃 Composition: Sleeper and Unreserved Coaches
Source: South Central Railway
Express InfoGenIE

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Anish Mondal
Anish Mondal
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Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. Currently a member of the Indianexpress.com editorial team, Anish specializes in high-impact sectors. Professional Journey Anish began his career at the public broadcaster Rajya Sabha Television (now Sansad TV), where he developed a foundational understanding of legislative processes and national governance. In 2018, he transitioned to digital financial journalism at FinancialExpress.com, spending nearly six years refining his expertise in market trends and corporate reporting. Before joining The Indian Express in 2025, he served as a key contributor at ETNowNews.com. Education & Expertise Anish’s reporting is backed by a rigorous academic background in communication and the humanities: Master of Journalism and Mass Communication (MJMC) – Apeejay Stya University Post Graduate Diploma in Journalism and Production (PGTVRJP) – Apeejay Institute of Mass Communication Bachelor of Arts (English Honours) – University of Calcutta Areas of Coverage Connectivity: Detailed reporting on the expansion of Indian Railways and National Highway networks. ... Read More

 

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