Assam Assembly Elections 2026: BJP fields CM Himanta in Jalukbari, Pradyut Bordoloi in Dispur | Full list

Pradyut Bordoloi had joined the BJP on Wednesday after submitting his resignation to Congress president Mallikarjun Kharge late Tuesday.

By: Express Web Desk
4 min readNew DelhiUpdated: Mar 19, 2026 12:44 PM IST
Pradyut Bordoloi joins BJPAssam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, left, and BJP Assam president Dilip Saikia, right, welcome Nagaon MP Pradyut Bordoloi into the Bharatiya Janata Party, in New Delhi. (@BJP4Assam/X via PTI Photo)
The Bharatiya Janata Party (BJP) on Thursday released the first list of 88 candidates contesting in the Assam Legislative Assembly elections, scheduled to be held on April 9, 2026.

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma is set to contest from the Jalukbari constituency, while Pradyut Bordoloi, who joined BJP on Wednesday, will be contesting from Dispur.

Bordoloi, a two-term MP from Nagaon and a multiple-term former minister in Tarun Gogoi-led Congress governments in the state, is one of the most senior leaders in the Assam Congress. He had submitted his resignation to Congress president Mallikarjun Kharge late Tuesday.

Also Read | Fresh trouble in Assam Congress? In letter to senior leadership, former minister Bordoloi flags ‘humiliation’

Releasing the list, the BJP’s Central Election Committee granted its approval on 88 names.

Sl. No. Constituency Number and Name Candidate Name
1. 6 Golakganj Shri Ashwini Ray Sarkar
2. 8 Dhubri Shri Uttam Prasad
3. 9 Birsing-Jarua Smt. Madhavi Das
4. 13 Goalpara West (ST) Shri Pabitra Rabha
5. 15 Dudhnai (ST) Shri Tankeshwar Rabha
6. 16 Abhayapuri Shri Bhupen Roy
7. 20 Bijni Shri Arup Kumar Dey
8. 21 Bhowanipur-Sorbhog Shri Ranjeet Kumar Dass
9. 22 Mandia Shri Badal Chandra Arjya
10. 27 Chamaria Smt. Jyostna Kalita
11. 28 Boko-Chaygaon (ST) Shri Raju Mech
12. 29 Palasbari Shri Himanshu Shekhar Baishya
13. 31 Rangia Shri Bhabesh Kalita
14. 32 Kamalpur Shri Diganta Kalita
15. 33 Dispur Shri Pradyut Bordoloi
16. 35 New Guwahati Shri Diplu Ranjan Sarmah
17. 36 Guwahati Central Shri Vijay Kumar Gupta
18. 37 Jalukbari Dr. Himanta Biswa Sarma
19. 38 Barkhetri Shri Narayan Deka
20. 39 Nalbari Shri Jayanta Malla Baruah
21. 40 Tihu Shri Chandramohan Patowary
22. 43 Tamulpur (ST) Shri Biswajit Daimary
23. 44 Goreswar Shri Victor Kumar Das
24. 48 Tangla Shri Bikan Chandra Deka
25. 49 Sipajhar Dr. Paramananda Rajbongshi
26. 50 Mangaldai Smt. Nilima Devi
27. 52 Jagiroad (SC) Shri Pijush Hazarika
28. 54 Morigaon Shri Rama Kanta Dewri
29. 55 Dhing Dr. Mukut Kumar Debnath
30. 58 Samaguri Shri Anil Saikia
31. 59 Barhampur Shri Jitu Goswami
32. 60 Nagaon-Batadraba Shri Rupak Sarmah
33. 61 Raha (SC) Shri Sashi Kanta Das
34. 63 Hojai Shri Shiladitya Dev
35. 64 Lumding Shri Sibu Mishra
36. 65 Dhekiajuli Shri Ashok Singhal
37. 66 Barchalla Shri Ritu Baran Sarmah
38. 68 Rangapara Shri Krishna Kamal Tanti
39. 69 Naduar Shri Padma Hazarika
40. 70 Biswanath Shri Pallab Lochan Das
41. 71 Behali (SC) Shri Munindra Das
42. 72 Gohpur Shri Utpal Borah
43. 73 Bihpuria Shri Bhupen Kumar Borah
44. 74 Rongonadi Shri Rishiraj Hazarika
45. 76 Lakhimpur Shri Manab Deka
46. 77 Dhakuakhana (ST) Shri Naba Kumar Doley
47. 78 Dhemaji (ST) Dr. Ranoj Pegu
48. 80 Jonai (ST) Shri Bhuban Pegu
49. 81 Sadiya Shri Bolin Chetia
50. 82 Doom Dooma Shri Rupesh Gowala
51. 83 Margherita Shri Bhaskar Sharma
52. 84 Digboi Shri Suren Phukan
53. 85 Makum Shri Sanjoy Kishan
54. 86 Tinsukia Shri Pulok Gohain
55. 87 Chabua-Lahowal Shri Binod Hazarika
56. 88 Dibrugarh Shri Prasanta Phukan
57. 89 Khowang Shri Chakradhar Gogoi
58. 90 Duliajan Shri Rameswar Teli
59. 91 Tingkhong Shri Bimal Borah
60. 92 Naharkatia Shri Taranga Gogoi
61. 93 Sonari Shri Dharmeswar Konwar
62. 94 Mahmora Shri Suruj Dehingia
63. 95 Demow Shri Sushanta Borgohain
64. 97 Nazira Shri Mayur Borgohain
65. 98 Majuli (ST) Shri Bhuban Gam
66. 100 Jorhat Shri Hitendra Nath Goswami
67. 101 Mariani Shri Rupjyoti Kurmi
68. 102 Titabor Shri Dhiraj Gowala
69. 103 Golaghat Smt. Ajanta Neog
70. 104 Dergaon Shri Mridul Kumar Dutta
71. 106 Khumtai Shri Mrinal Saikia
72. 107 Sarupathar Shri Biswajit Phukan
73. 108 Bokajan (ST) Shri Surjya Rongphar
74. 109 Howraghat (ST) Shri Lunsing Teron
75. 110 Diphu (ST) Smt. Niso Terangpi
76. 111 Rongkhang (ST) Dr. Tuliram Ronghang
77. 112 Amri (ST) Dr. Habe Teron
78. 113 Haflong (ST) Smt. Rupali Langthasa
79. 114 Lakhipur Shri Kaushik Rai
80. 115 Udharbond Shri Rajdeep Goala
81. 116 Katigorah Shri Kamalakhya Dey Purkayastha
82. 117 Borkhola Shri Kishore Nath
83. 118 Silchar Dr. Rajdeep Roy
84. 120 Dholai (SC) Shri Amiya Kanti Das
85. 121 Hailakandi Dr. Milon Das
86. 123 Karimganj North Shri Subrata Bhattacharjee
87. 125 Patharkandi Shri Krishnendu Paul
88. 126 Ram Krishna Nagar (SC) Shri Bijoy Malakar

