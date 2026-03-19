Assam Assembly Elections 2026: BJP fields CM Himanta in Jalukbari, Pradyut Bordoloi in Dispur | Full list

Stay updated with the latest - Click here to follow us on Instagram
The Bharatiya Janata Party (BJP) on Thursday released the first list of 88 candidates contesting in the Assam Legislative Assembly elections, scheduled to be held on April 9, 2026.
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma is set to contest from the Jalukbari constituency, while Pradyut Bordoloi, who joined BJP on Wednesday, will be contesting from Dispur.
Bordoloi, a two-term MP from Nagaon and a multiple-term former minister in Tarun Gogoi-led Congress governments in the state, is one of the most senior leaders in the Assam Congress. He had submitted his resignation to Congress president Mallikarjun Kharge late Tuesday.
भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने असम में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 के लिए निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। (1/2) pic.twitter.com/awNLn35Laa
— BJP (@BJP4India) March 19, 2026
Releasing the list, the BJP’s Central Election Committee granted its approval on 88 names.
|Sl. No.
|Constituency Number and Name
|Candidate Name
|1.
|6 Golakganj
|Shri Ashwini Ray Sarkar
|2.
|8 Dhubri
|Shri Uttam Prasad
|3.
|9 Birsing-Jarua
|Smt. Madhavi Das
|4.
|13 Goalpara West (ST)
|Shri Pabitra Rabha
|5.
|15 Dudhnai (ST)
|Shri Tankeshwar Rabha
|6.
|16 Abhayapuri
|Shri Bhupen Roy
|7.
|20 Bijni
|Shri Arup Kumar Dey
|8.
|21 Bhowanipur-Sorbhog
|Shri Ranjeet Kumar Dass
|9.
|22 Mandia
|Shri Badal Chandra Arjya
|10.
|27 Chamaria
|Smt. Jyostna Kalita
|11.
|28 Boko-Chaygaon (ST)
|Shri Raju Mech
|12.
|29 Palasbari
|Shri Himanshu Shekhar Baishya
|13.
|31 Rangia
|Shri Bhabesh Kalita
|14.
|32 Kamalpur
|Shri Diganta Kalita
|15.
|33 Dispur
|Shri Pradyut Bordoloi
|16.
|35 New Guwahati
|Shri Diplu Ranjan Sarmah
|17.
|36 Guwahati Central
|Shri Vijay Kumar Gupta
|18.
|37 Jalukbari
|Dr. Himanta Biswa Sarma
|19.
|38 Barkhetri
|Shri Narayan Deka
|20.
|39 Nalbari
|Shri Jayanta Malla Baruah
|21.
|40 Tihu
|Shri Chandramohan Patowary
|22.
|43 Tamulpur (ST)
|Shri Biswajit Daimary
|23.
|44 Goreswar
|Shri Victor Kumar Das
|24.
|48 Tangla
|Shri Bikan Chandra Deka
|25.
|49 Sipajhar
|Dr. Paramananda Rajbongshi
|26.
|50 Mangaldai
|Smt. Nilima Devi
|27.
|52 Jagiroad (SC)
|Shri Pijush Hazarika
|28.
|54 Morigaon
|Shri Rama Kanta Dewri
|29.
|55 Dhing
|Dr. Mukut Kumar Debnath
|30.
|58 Samaguri
|Shri Anil Saikia
|31.
|59 Barhampur
|Shri Jitu Goswami
|32.
|60 Nagaon-Batadraba
|Shri Rupak Sarmah
|33.
|61 Raha (SC)
|Shri Sashi Kanta Das
|34.
|63 Hojai
|Shri Shiladitya Dev
|35.
|64 Lumding
|Shri Sibu Mishra
|36.
|65 Dhekiajuli
|Shri Ashok Singhal
|37.
|66 Barchalla
|Shri Ritu Baran Sarmah
|38.
|68 Rangapara
|Shri Krishna Kamal Tanti
|39.
|69 Naduar
|Shri Padma Hazarika
|40.
|70 Biswanath
|Shri Pallab Lochan Das
|41.
|71 Behali (SC)
|Shri Munindra Das
|42.
|72 Gohpur
|Shri Utpal Borah
|43.
|73 Bihpuria
|Shri Bhupen Kumar Borah
|44.
|74 Rongonadi
|Shri Rishiraj Hazarika
|45.
|76 Lakhimpur
|Shri Manab Deka
|46.
|77 Dhakuakhana (ST)
|Shri Naba Kumar Doley
|47.
|78 Dhemaji (ST)
|Dr. Ranoj Pegu
|48.
|80 Jonai (ST)
|Shri Bhuban Pegu
|49.
|81 Sadiya
|Shri Bolin Chetia
|50.
|82 Doom Dooma
|Shri Rupesh Gowala
|51.
|83 Margherita
|Shri Bhaskar Sharma
|52.
|84 Digboi
|Shri Suren Phukan
|53.
|85 Makum
|Shri Sanjoy Kishan
|54.
|86 Tinsukia
|Shri Pulok Gohain
|55.
|87 Chabua-Lahowal
|Shri Binod Hazarika
|56.
|88 Dibrugarh
|Shri Prasanta Phukan
|57.
|89 Khowang
|Shri Chakradhar Gogoi
|58.
|90 Duliajan
|Shri Rameswar Teli
|59.
|91 Tingkhong
|Shri Bimal Borah
|60.
|92 Naharkatia
|Shri Taranga Gogoi
|61.
|93 Sonari
|Shri Dharmeswar Konwar
|62.
|94 Mahmora
|Shri Suruj Dehingia
|63.
|95 Demow
|Shri Sushanta Borgohain
|64.
|97 Nazira
|Shri Mayur Borgohain
|65.
|98 Majuli (ST)
|Shri Bhuban Gam
|66.
|100 Jorhat
|Shri Hitendra Nath Goswami
|67.
|101 Mariani
|Shri Rupjyoti Kurmi
|68.
|102 Titabor
|Shri Dhiraj Gowala
|69.
|103 Golaghat
|Smt. Ajanta Neog
|70.
|104 Dergaon
|Shri Mridul Kumar Dutta
|71.
|106 Khumtai
|Shri Mrinal Saikia
|72.
|107 Sarupathar
|Shri Biswajit Phukan
|73.
|108 Bokajan (ST)
|Shri Surjya Rongphar
|74.
|109 Howraghat (ST)
|Shri Lunsing Teron
|75.
|110 Diphu (ST)
|Smt. Niso Terangpi
|76.
|111 Rongkhang (ST)
|Dr. Tuliram Ronghang
|77.
|112 Amri (ST)
|Dr. Habe Teron
|78.
|113 Haflong (ST)
|Smt. Rupali Langthasa
|79.
|114 Lakhipur
|Shri Kaushik Rai
|80.
|115 Udharbond
|Shri Rajdeep Goala
|81.
|116 Katigorah
|Shri Kamalakhya Dey Purkayastha
|82.
|117 Borkhola
|Shri Kishore Nath
|83.
|118 Silchar
|Dr. Rajdeep Roy
|84.
|120 Dholai (SC)
|Shri Amiya Kanti Das
|85.
|121 Hailakandi
|Dr. Milon Das
|86.
|123 Karimganj North
|Shri Subrata Bhattacharjee
|87.
|125 Patharkandi
|Shri Krishnendu Paul
|88.
|126 Ram Krishna Nagar (SC)
|Shri Bijoy Malakar
Stay updated with the latest - Click here to follow us on Instagram