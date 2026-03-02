Bank Holidays in March 2026: Banks to remain closed for 18 days across India — Full city-wise list

India Bank Holidays in March 2026: According to RBI, banks across India will remain closed for 18 days nationwide, including weekends and regional observances like Holi, Eid-al-Fitr, and more.

March Bank Holidays 2026 List: As March begins, eighteen bank holidays in India are designated for this year, celebrating significant occasions such as Holi, Eid al-Fitr, Gudi Padwa, and others, in accordance with the RBI’s calendar for the fiscal year 2026.

Bank holidays in India are designated by the Reserve Bank of India (RBI), following the Negotiable Instruments Act, RTGS holidays, regional and national observances, and mandatory weekly days off on the second and fourth Saturdays and every Sunday.

A complete state-wise list of bank holidays in India for March 2026:

Sno. Date Day of the week Observance Cities that will observe closure
1 1 March 2026 Sunday Weekly Off (Sunday) All Cities
2 2 March 2026 Monday Holika Dahan Kanpur, Lucknow
3 3 March 2026 Tuesday Holi (Second Day) / Dol Jatra / Dhulandi / Attukal Pongala Belapur, Bhopal, Dehradun, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Panaji, Patna, Ranchi, Thiruvananthapuram, Vijayawada
4 4 March 2026 Wednesday Holi / Dhuleti / Yaosang 2nd Day Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Bhubaneswar, Chandigarh, Dehradun, Gangtok, Imphal, Itanagar, Jammu, Kanpur, Lucknow, New Delhi, Patna, Raipur, Ranchi, Shillong, Shimla
5 8 March 2026 Sunday Weekly Off (Sunday) All Cities
6 13 March 2026 Friday Chapchar Kut Aizawl
7 14 March 2026 Saturday Second Saturday (Bank Holiday) All Cities
8 15 March 2026 Sunday Weekly Off (Sunday) All Cities
9 17 March 2026 Tuesday Shab-I-Qadr Imphal, Jammu, Srinagar
10 19 March 2026 Thursday Gudhi Padwa / Ugadi / Telugu New Year / Cheiraoba / 1st Navratra Belapur, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Jammu, Kochi, Mumbai, Nagpur, Panaji, Srinagar, Vijayawada
11 20 March 2026 Friday Eid-Ul-Fitr (Ramzan) / Jumat-ul-Vida Imphal, Jammu, Kochi, Srinagar, Thiruvananthapuram, Vijayawada
12 21 March 2026 Saturday Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) / Khutub-E-Ramzan / Sarhul Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Belapur, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Gangtok, Guwahati, Hyderabad, Itanagar, Jaipur, Jammu, Kanpur, Kohima, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Panaji, Patna, Raipur, Ranchi, Shillong, Shimla, Srinagar
13 22 March 2026 Sunday Weekly Off (Sunday) All Cities
14 26 March 2026 Thursday Shree Ram Navami Ahmedabad, Aizawl, Belapur, Chandigarh, Dehradun, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Ranchi, Shimla
15 27 March 2026 Friday Shree Ram Navami (Chaite Dasain) Bhopal, Bhubaneswar, Gangtok, Hyderabad, Patna, Vijayawada
16 28 March 2026 Saturday Fourth Saturday (Bank Holiday) All Cities
17 29 March 2026 Sunday Weekly Off (Sunday) All Cities
18 31 March 2026 Tuesday Mahavir Janmakalyanak / Mahavir Jayanti Ahmedabad, Belapur, Bengaluru, Bhopal, Chennai, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Patna, Raipur, Ranchi

Source: RBI Holiday Calendar 2026

Bank branches in various Indian cities may be closed on certain holidays, which could disrupt customer transactions and services.

Customers are advised to check the holiday calendar and plan their visits accordingly; the complete list is provided below.

Online banking services will remain operational:

It’s important to bring to your attention that, regardless of the physical closure of banks in India, essential financial services will remain available through digital and self-service platforms:

  • Online and mobile banking for fund transfers, balance queries, and bill payments.
  • NEFT and RTGS services (according to operational windows)
  • ATM Withdrawal and Card Transactions
  • Online requests for chequebooks, demand drafts, and account-related services.

Customers are advised to plan in-branch visits around the holiday and to use online banking for uninterrupted service.

