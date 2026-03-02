Bank Holidays in March 2026: Banks to remain closed for 18 days across India — Full city-wise list

Stay updated with the latest - Click here to follow us on Instagram
March Bank Holidays 2026 List: As March begins, eighteen bank holidays in India are designated for this year, celebrating significant occasions such as Holi, Eid al-Fitr, Gudi Padwa, and others, in accordance with the RBI’s calendar for the fiscal year 2026.
Bank holidays in India are designated by the Reserve Bank of India (RBI), following the Negotiable Instruments Act, RTGS holidays, regional and national observances, and mandatory weekly days off on the second and fourth Saturdays and every Sunday.
|Sno.
|Date
|Day of the week
|Observance
|Cities that will observe closure
|1
|1 March 2026
|Sunday
|Weekly Off (Sunday)
|All Cities
|2
|2 March 2026
|Monday
|Holika Dahan
|Kanpur, Lucknow
|3
|3 March 2026
|Tuesday
|Holi (Second Day) / Dol Jatra / Dhulandi / Attukal Pongala
|Belapur, Bhopal, Dehradun, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Panaji, Patna, Ranchi, Thiruvananthapuram, Vijayawada
|4
|4 March 2026
|Wednesday
|Holi / Dhuleti / Yaosang 2nd Day
|Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Bhubaneswar, Chandigarh, Dehradun, Gangtok, Imphal, Itanagar, Jammu, Kanpur, Lucknow, New Delhi, Patna, Raipur, Ranchi, Shillong, Shimla
|5
|8 March 2026
|Sunday
|Weekly Off (Sunday)
|All Cities
|6
|13 March 2026
|Friday
|Chapchar Kut
|Aizawl
|7
|14 March 2026
|Saturday
|Second Saturday (Bank Holiday)
|All Cities
|8
|15 March 2026
|Sunday
|Weekly Off (Sunday)
|All Cities
|9
|17 March 2026
|Tuesday
|Shab-I-Qadr
|Imphal, Jammu, Srinagar
|10
|19 March 2026
|Thursday
|Gudhi Padwa / Ugadi / Telugu New Year / Cheiraoba / 1st Navratra
|Belapur, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Jammu, Kochi, Mumbai, Nagpur, Panaji, Srinagar, Vijayawada
|11
|20 March 2026
|Friday
|Eid-Ul-Fitr (Ramzan) / Jumat-ul-Vida
|Imphal, Jammu, Kochi, Srinagar, Thiruvananthapuram, Vijayawada
|12
|21 March 2026
|Saturday
|Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) / Khutub-E-Ramzan / Sarhul
|Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Belapur, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Gangtok, Guwahati, Hyderabad, Itanagar, Jaipur, Jammu, Kanpur, Kohima, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Panaji, Patna, Raipur, Ranchi, Shillong, Shimla, Srinagar
|13
|22 March 2026
|Sunday
|Weekly Off (Sunday)
|All Cities
|14
|26 March 2026
|Thursday
|Shree Ram Navami
|Ahmedabad, Aizawl, Belapur, Chandigarh, Dehradun, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Ranchi, Shimla
|15
|27 March 2026
|Friday
|Shree Ram Navami (Chaite Dasain)
|Bhopal, Bhubaneswar, Gangtok, Hyderabad, Patna, Vijayawada
|16
|28 March 2026
|Saturday
|Fourth Saturday (Bank Holiday)
|All Cities
|17
|29 March 2026
|Sunday
|Weekly Off (Sunday)
|All Cities
|18
|31 March 2026
|Tuesday
|Mahavir Janmakalyanak / Mahavir Jayanti
|Ahmedabad, Belapur, Bengaluru, Bhopal, Chennai, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Patna, Raipur, Ranchi
Source: RBI Holiday Calendar 2026
Bank branches in various Indian cities may be closed on certain holidays, which could disrupt customer transactions and services.
Customers are advised to check the holiday calendar and plan their visits accordingly; the complete list is provided below.
It’s important to bring to your attention that, regardless of the physical closure of banks in India, essential financial services will remain available through digital and self-service platforms:
Customers are advised to plan in-branch visits around the holiday and to use online banking for uninterrupted service.
