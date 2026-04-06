Assembly Elections 2026 Live Updates: Modi bats for UCC, ‘One Nation, One Election’ as next agenda; says talks ‘positive’

Prime Minister Narendra Modi addresses a rally in Barpeta, urging all parties to pass the Women’s Reservation Bill unanimously.Prime Minister Narendra Modi addresses BJP workers virtually on the party’s foundation day, highlighting UCC and ‘One Nation, One Election’ as key priorities. (ANI/Screengrab)

Assembly Elections 2026 Live Updates: Prime Minister Narendra Modi on Monday urged all political parties to support the Women’s Reservation Bill, saying the Centre has called a special session of Parliament from April 16 to advance the legislation.

Addressing a rally in Barpeta, Assam, he said the move aims to strengthen the rights of women and dismissed concerns over representation, asserting that no state would be disadvantaged. He also appealed to women voters to press political leaders to ensure the Bill is passed unanimously.

Recap: In Tamil Nadu, Chief Minister M K Stalin said the DMK would not allow the three-language policy in the state, asserting that the party is on course for a clean sweep in the elections. Speaking in Madurai, he framed the language issue as central to the state’s political identity and predicted victory in all 234 constituencies. Meanwhile, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, campaigning in Tamil Nadu, expressed confidence that the BJP-led alliance would come to power, citing growing support and Prime Minister Narendra Modi’s popularity.

Apr 6, 2026 02:11 PM IST
Assembly Elections 2026 Live Updates: Union Minister G Kishan Reddy backs BJP’s L Murugan in Avinashi, attacks ‘dynasty politics’

Union Minister G Kishan Reddy on Monday campaigned for BJP candidate and Union Minister of State L Murugan in Tamil Nadu’s Avinashi constituency, asserting that voters prefer “development over dynasty politics”.

Speaking in Tiruppur, Reddy expressed confidence that Murugan would win the seat by a “huge margin”.

His remarks come as campaigning intensifies ahead of the April 23 Assembly elections, with the BJP sharpening its attack on regional parties over leadership and governance.

Apr 6, 2026 01:42 PM IST
Assembly Elections 2026 Live Updates: Modi flags UCC, ‘One Nation, One Election’ as next agenda; says talks ‘positive’

Prime Minister Narendra Modi on Monday said “serious and positive discussions” are underway on the Uniform Civil Code (UCC) and the ‘One Nation, One Election’ proposal, describing them as part of the BJP’s unfinished agenda.

Addressing party workers virtually on the BJP’s foundation day, Modi said the government was moving “in a positive direction” on both issues. The ‘One Nation, One Election’ proposal seeks to synchronise Lok Sabha and Assembly polls, while the UCC aims to introduce a common set of laws on matters such as marriage, adoption and inheritance.

Modi also targeted the Congress, saying BJP workers had faced hardships during the Emergency and “oppression” in several states. He cited instances of political violence in West Bengal and Kerala, alleging that such incidents had become part of the political culture in those regions.

Highlighting the BJP’s record, Modi listed measures such as the abrogation of “outdated” colonial-era laws, the construction of the new Parliament building, 10 per cent reservation for economically weaker sections, the ban on triple talaq, the Citizenship Amendment Act, and the Ram temple in Ayodhya.

Calling the BJP an organisation driven by its cadre, Modi said the party’s foundation day was an “emotional occasion” for workers and a moment to reaffirm their commitment to public service.

(PTI Inputs)

Apr 6, 2026 01:37 PM IST
Assembly Elections 2026 Live Updates: Piyush Goyal attacks Stalin, backs EPS as CM face

Union Minister and BJP leader Piyush Goyal on Monday launched a sharp attack on Tamil Nadu Chief Minister M K Stalin, alleging that the DMK was pushing a “false narrative” ahead of the Assembly elections.

Speaking in Chennai, Goyal challenged Stalin to produce evidence of permissions for a purported Prime Minister’s roadshow, and questioned claims around the National Education Policy (NEP), asserting that it nowhere mandates Hindi as a compulsory language.

He said Tamil remains a matter of pride and emphasised that the BJP supports learning in the mother tongue while respecting regional traditions.

Goyal also dismissed the DMK’s electoral prospects, stating that “false promises” would not make Udhayanidhi Stalin the Chief Minister, and backed AIADMK leader Edappadi K Palaniswami as the NDA’s future CM face in Tamil Nadu.

Apr 6, 2026 01:10 PM IST
Assembly Elections 2026 Live Updates: BJP’s Rajeev Chandrasekhar promise ‘Love Jihad’ law, targets Congress Chief Kharge

Kerala BJP president Rajeev Chandrasekhar on Monday flagged “love jihad” as a key issue, saying his party would explore bringing in a legal framework if voted to power in the state.

Speaking in Thiruvananthapuram, Chandrasekhar claimed there were instances of women being lured and trafficked, but acknowledged that there is currently no legal definition of the term. He said a BJP government would work towards defining what constitutes a crime and what does not.

In a separate remark, he also targeted Congress chief Mallikarjun Kharge, alleging that the party was “known for land grabbing”, while adding that he would not pay attention to Kharge’s statements.

Apr 6, 2026 12:50 PM IST
Assembly Elections 2026 Live Updates: DK Shivakumar targets LDF, calls it responsible for ‘youth exodus’ from Kerala

Karnataka Deputy Chief Minister and Congress leader D K Shivakumar on Monday attacked the ruling Left Democratic Front (LDF) in Kerala, questioning its development record ahead of the Assembly polls.

Speaking in Thiruvananthapuram, Shivakumar alleged that “around 25 lakh youngsters” are attempting to leave the state every year, claiming it reflected a lack of opportunities under the LDF government.

He asked what the LDF had delivered in terms of development, as political campaigning intensifies in the run-up to the elections.

Apr 6, 2026 12:46 PM IST
Apr 6, 2026 12:07 PM IST
Apr 6, 2026 11:08 AM IST
Assembly Elections 2026 Live Updates: DMK kicks off Tiruchirappalli campaign, minister K N Nehru launches poll office

The DMK on Monday stepped up its campaign in Tiruchirappalli, with party leader and minister K N Nehru inaugurating the campaign office for the Tiruchirappalli West constituency.

Launching the office at Thillai Nagar, Nehru paid tributes to Periyar, C N Annadurai and M Karunanidhi, as leaders and cadres of the Secular Progressive Alliance gathered to signal campaign momentum.

Earlier, Nehru campaigned in Thiruverumbur in support of DMK candidate and School Education Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi, highlighting welfare schemes and development works ahead of the April 23 polls.

(With ANI Inputs)

Apr 6, 2026 11:04 AM IST
Assembly Elections 2026 Live Updates: Piyush Goyal targets DMK on BJP foundation day, calls DMK rule a 'family rule'

Union Minister and BJP leader Piyush Goyal on Monday criticised the DMK government in Tamil Nadu, alleging corruption and “family rule”, as he addressed party workers on BJP’s foundation day in Chennai.

He said the BJP has grown from humble beginnings into the world’s largest political party and expressed confidence that the NDA, under AIADMK leader Edappadi K Palaniswami, will return to power in the state, asserting that voters are seeking a change.

Apr 6, 2026 10:47 AM IST
Assembly Elections 2026 Live Updates: Amit Shah attends BJP foundation day event in Thiruvananthapuram

Union Home Minister and BJP leader Amit Shah on Monday took part in the party’s foundation day programme at the BJP office in Thiruvananthapuram.

Apr 6, 2026 10:44 AM IST
Assembly Elections 2026 Live Updates: Fadnavis offers prayers at Madurai’s Meenakshi temple on Monday

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis on Monday visited the Meenakshi Amman Temple in Madurai and offered prayers during his campaign tour in Tamil Nadu.

Apr 6, 2026 09:55 AM IST
Assembly Elections 2026 Live Updates: Sarma alleges Congress used ‘AI-Photoshopped’ passport images to target his wife

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Monday alleged that the Congress used “AI-Photoshopped” images to level allegations against his wife, calling the documents fake.

He said the original UAE passport image was uploaded on social media by a Pakistani user and claimed that altered versions were circulated to support the allegations.

Apr 6, 2026 09:29 AM IST
Assembly Elections 2026 Live Updates: Sarma says ‘anyone can register company for $199’, calls passport row ‘fabricated’

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Monday said companies can be registered for as little as $199, alleging that fake entities were created in his wife’s name following recent allegations against his family.

Speaking in Guwahati, he accused Congress leaders of relying on documents sourced from a Pakistan-based social media group, claiming the controversy was part of an attempt to influence the Assam elections.

Apr 6, 2026 09:15 AM IST
Assembly Elections 2026 Live Updates: Sarma says Cong used ‘false info’, wife files complaint against Pawan Khera

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Monday alleged that the Congress fabricated charges against his wife using “false information” sourced from a Pakistan-based social media group.

He said his wife has filed a police complaint against Congress leader Pawan Khera over the allegations, calling them baseless.

With PTI Inputs

Apr 6, 2026 09:00 AM IST
Assembly Elections 2026 Live Updates: Passport row escalates as Gogoi takes ‘Dubai visa’ swipe at Sarma

Assam Congress chief Gaurav Gogoi on Monday took a swipe at Chief Minister Himanta Biswa Sarma amid the ongoing passport row, saying he was “reading about the Golden visa in Dubai” as the controversy intensified.

The remarks come after Congress leader Pawan Khera alleged that Sarma’s wife held multiple passports, raising questions over possible legal violations. Sarma, however, dismissed the claims, saying one of the passports cited was “fake” and that an inquiry is underway. (ANI)

Apr 6, 2026 08:57 AM IST
Assembly Elections 2026 Live Updates: Tripura DGP reviews security ahead of bypoll, TTAADC polls

Tripura DGP Anurag Dhankar on Saturday reviewed security preparedness in Agartala ahead of the Dharmanagar Assembly by-election on April 9 and the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council (TTAADC) scheduled for April 12.

