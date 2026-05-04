Assam Assembly Election Results 2026 Winners: Constituency-Wise, Seat-Wise Full List

Stay updated with the latest - Click here to follow us on Instagram
Assam Election Results 2026 Winners Constituency-Wise: The vote counting for the Assam Assembly elections is currently in progress. Polling was conducted in a single phase on April 9. According to the Election Commission, the state recorded a high voter turnout of over 85.64 per cent.
The key parties in the fray include the Bharatiya Janata Party (BJP), Indian National Congress (INC), United People’s Party Liberal, All India United Democratic Front (AIUDF), and the Communist Party of India (Marxist), among others. Among the heavyweight candidates are Himanta Biswa Sarma, Gaurav Gogoi, AIUDF chief Badruddin Ajmal, and Raijor Dal leader Akhil Gogoi.
|Serial Number
|Constituency
|2021 Winner
|2021 Party
|2026 Winner
|2026 Party
|1
|Ratabari (SC)
|Bijoy Malakar
|Bharatiya Janata Party
|2
|Patharkandi
|Krishnendu Paul
|Bharatiya Janata Party
|3
|Karimganj North
|Kamalakhya Dey Purkayastha
|Bharatiya Janata Party
|4
|Karimganj South
|Siddique Ahmed
|Indian National Congress
|5
|Badarpur
|Abdul Aziz
|All India United Democratic Front
|6
|Hailakandi
|Zakir Hussain Laskar
|All India United Democratic Front
|7
|Katlicherra
|Suzam Uddin Laskar
|All India United Democratic Front
|8
|Algapur
|Nizam Uddin Choudhury
|All India United Democratic Front
|9
|Silchar
|Dipayan Chakraborty
|Bharatiya Janata Party
|10
|Sonai
|Karim Uddin Barbhuiya
|All India United Democratic Front
|11
|Dholai (SC)
|Nihar Ranjan Das
|Bharatiya Janata Party
|12
|Udharbond
|Mihir Kanti Shome
|Bharatiya Janata Party
|13
|Lakhipur
|Kaushik Rai
|Bharatiya Janata Party
|14
|Barkhola
|Misbahul Islam Laskar
|Indian National Congress
|15
|Katigorah
|Khalil Uddin Mazumder
|Indian National Congress
|16
|Haflong (ST)
|Nandita Gorlosa
|Bharatiya Janata Party
|17
|Bokajan (ST)
|Numal Momin
|Bharatiya Janata Party
|18
|Howraghat (ST)
|Darsing Ronghang
|Bharatiya Janata Party
|19
|Diphu (ST)
|Bidya Sing Engleng
|Bharatiya Janata Party
|20
|Baithalangso (ST)
|Rupsing Teron
|Bharatiya Janata Party
|21
|Mankachar
|Aminul Islam
|All India United Democratic Front
|22
|Salmara South
|Wazed Ali Choudhury
|Indian National Congress
|23
|Dhubri
|Nazrul Hoque
|All India United Democratic Front
|24
|Gauripur
|Nijanur Rahman
|All India United Democratic Front
|25
|Golakganj
|Abdus Sobahun Ali Sarkar
|Indian National Congress
|26
|Bilasipara West
|Hafiz Bashir Ahmed
|All India United Democratic Front
|27
|Bilasipara East
|Samsul Huda
|All India United Democratic Front
|28
|Gossaigaon
|Jiron Basumatary
|United People’s Party Liberal
|29
|Kokrajhar West (ST)
|Rabiram Narzary
|Bodoland People’s Front
|30
|Kokrajhar East (ST)
|Lawrence Islary
|United People’s Party Liberal
|31
|Sidli (ST)
|Nirmal Kumar Brahma
|United People’s Party Liberal
|32
|Bongaigaon
|Diptimayee Choudhury
|Asom Gana Parishad
|33
|Bijni
|Ajoy Kumar Ray
|Bharatiya Janata Party
|34
|Abhayapuri North
|Abdul Batin Khandakar
|Indian National Congress
|35
|Abhayapuri South (SC)
|Pradip Sarkar
|Indian National Congress
|36
|Dudhnai (ST)
|Jadab Sawargiary
|Indian National Congress
|37
|Goalpara East
|Abul Kalam Rasheed Alam
|Indian National Congress
|38
|Goalpara West
|Abdur Rasheed Mandal
|Indian National Congress
|39
|Jaleswar
|Aftab Uddin Mollah
|Indian National Congress
|40
|Sorbhog
|Manoranjan Talukdar
|Communist Party of India (Marxist)
|41
|Bhabanipur
|Phanidhar Talukdar
|Bharatiya Janata Party
|42
|Patacharkuchi
|Ranjeet Kumar Dass
|Bharatiya Janata Party
|43
|Barpeta
|Abdur Rahim Ahmed
|Indian National Congress
|44
|Jania
|Rafiqul Islam
|All India United Democratic Front
|45
|Baghbor
|Sherman Ali Ahmed
|Indian National Congress
|46
|Sarukhetri
|Jakir Hussain Sikdar
|Indian National Congress
|47
|Chenga
|Ashraful Hussain
|All India United Democratic Front
|48
|Boko (SC)
|Nandita Das
|Indian National Congress
|49
|Chaygaon
|Rekibuddin Ahmed
|Indian National Congress
|50
|Palasbari
|Hemanga Thakuria
|Bharatiya Janata Party
|51
|Jalukbari
|Himanta Biswa Sarma
|Bharatiya Janata Party
|52
|Dispur
|Atul Bora
|Bharatiya Janata Party
|53
|Gauhati East
|Siddhartha Bhattacharya
|Bharatiya Janata Party
|54
|Gauhati West
|Ramendra Narayan Kalita
|Asom Gana Parishad
|55
|Hajo
|Suman Haripriya
|Bharatiya Janata Party
|56
|Kamalpur
|Diganta Kalita
|Bharatiya Janata Party
|57
|Rangia
|Bhabesh Kalita
|Bharatiya Janata Party
|58
|Tamulpur
|Jolen Daimary
|United People’s Party Liberal
|59
|Nalbari
|Jayanta Malla Baruah
|Bharatiya Janata Party
|60
|Barkhetry
|Diganta Barman
|Indian National Congress
|61
|Dharmapur
|Chandra Mohan Patowary
|Bharatiya Janata Party
|62
|Barama (ST)
|Bhupen Baro
|United People’s Party Liberal
|63
|Chapaguri (ST)
|Urkhao Gwra Brahma
|United People’s Party Liberal
|64
|Panery
|Biswajit Daimary
|Bharatiya Janata Party
|65
|Kalaigaon
|Durga Das Boro
|Bodoland People’s Front
|66
|Sipajhar
|Paramananda Rajbongshi
|Bharatiya Janata Party
|67
|Mangaldoi (SC)
|Basanta Das
|Bharatiya Janata Party
|68
|Dalgaon
|Mazibur Rahman
|All India United Democratic Front
|69
|Udalguri (ST)
|Gobinda Chandra Basumatary
|United People’s Party Liberal
|70
|Majbat
|Charan Boro
|Bodoland People’s Front
|71
|Dhekiajuli
|Ashok Singhal
|Bharatiya Janata Party
|72
|Barchalla
|Ganesh Kumar Limbu
|Bharatiya Janata Party
|73
|Tezpur
|Prithiraj Rava
|Asom Gana Parishad
|74
|Rangapara
|Krishna Kamal Tanti
|Bharatiya Janata Party
|75
|Sootea
|Padma Hazarika
|Bharatiya Janata Party
|76
|Biswanath
|Promod Borthakur
|Bharatiya Janata Party
|77
|Behali
|Ranjit Dutta
|Bharatiya Janata Party
|78
|Gohpur
|Utpal Borah
|Bharatiya Janata Party
|79
|Jagiroad (SC)
|Pijush Hazarika
|Bharatiya Janata Party
|80
|Marigaon
|Ramakant Deori
|Bharatiya Janata Party
|81
|Laharighat
|Asif Mohammad Nazar
|Indian National Congress
|82
|Raha (SC)
|Sashi Kanta Das
|Bharatiya Janata Party
|83
|Dhing
|Aminul Islam
|All India United Democratic Front
|84
|Batadroba
|Sibamoni Bora
|Indian National Congress
|85
|Rupohihat
|Nurul Huda
|Indian National Congress
|86
|Nowgong
|Rupak Sarmah
|Bharatiya Janata Party
|87
|Barhampur
|Jitu Goswami
|Bharatiya Janata Party
|88
|Samaguri
|Tanzil Hussain
|Indian National Congress
|89
|Kaliabor
|Keshab Mahanta
|Asom Gana Parishad
|90
|Jamunamukh
|Sirajuddin Ajmal
|All India United Democratic Front
|91
|Hojai
|Ramkrishna Ghosh
|Bharatiya Janata Party
|92
|Lumding
|Sibu Misra
|Bharatiya Janata Party
|93
|Bokakhat
|Atul Bora
|Asom Gana Parishad
|94
|Sarupathar
|Biswajit Phukan
|Bharatiya Janata Party
|95
|Golaghat
|Ajanta Neog
|Bharatiya Janata Party
|96
|Khumtai
|Mrinal Saikia
|Bharatiya Janata Party
|97
|Dergaon (SC)
|Bhabendra Nath Bharali
|Asom Gana Parishad
|98
|Jorhat
|Hitendra Nath Goswami
|Bharatiya Janata Party
|99
|Majuli (ST)
|Bhuban Gam
|Bharatiya Janata Party
|100
|Titabar
|Bhaskar Jyoti Baruah
|Indian National Congress
|101
|Mariani
|Rupjyoti Kurmi
|Bharatiya Janata Party
|102
|Teok
|Renupoma Rajkhowa
|Asom Gana Parishad
|103
|Amguri
|Prodip Hazarika
|Asom Gana Parishad
|104
|Nazira
|Debabrata Saikia
|Indian National Congress
|105
|Mahmara
|Jogen Mohan
|Bharatiya Janata Party
|106
|Sonari
|Dharmeswar Konwar
|Bharatiya Janata Party
|107
|Thowra
|Sushanta Borgohain
|Bharatiya Janata Party
|108
|Sibsagar
|Akhil Gogoi
|Raijor Dal
|109
|Bihpuria
|Amiya Kumar Bhuyan
|Bharatiya Janata Party
|110
|Naobaicha
|Bharat Chandra Narah
|Indian National Congress
|111
|Lakhimpur
|Manab Deka
|Bharatiya Janata Party
|112
|Dhakuakhana (ST)
|Naba Kumar Doley
|Bharatiya Janata Party
|113
|Dhemaji (ST)
|Ranoj Pegu
|Bharatiya Janata Party
|114
|Jonai (ST)
|Bhubon Pedu
|Bharatiya Janata Party
|115
|Moran
|Chakradhar Gogoi
|Bharatiya Janata Party
|116
|Dibrugarh
|Prasanta Phukan
|Bharatiya Janata Party
|117
|Lahowal
|Binod Hazarika
|Bharatiya Janata Party
|118
|Duliajan
|Terash Gowala
|Bharatiya Janata Party
|119
|Tingkhong
|Bimal Borah
|Bharatiya Janata Party
|120
|Naharkatia
|Taranga Gogoi
|Bharatiya Janata Party
|121
|Chabua
|Ponakan Baruah
|Asom Gana Parishad
|122
|Tinsukia
|Sanjoy Kishan
|Bharatiya Janata Party
|123
|Digboi
|Suren Phukan
|Bharatiya Janata Party
|124
|Margherita
|Bhaskar Sharma
|Bharatiya Janata Party
|125
|Doom Dooma
|Rupesh Gowala
|Bharatiya Janata Party
|126
|Sadiya
|Bolin Chetia
|Bharatiya Janata Party
(This copy is written by Paramita Datta is an intern with Indianexpress.com)
Stay updated with the latest - Click here to follow us on Instagram