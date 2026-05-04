Assam Assembly Election Results 2026 Winners: Constituency-Wise, Seat-Wise Full List

Assam Election Results 2026 Winners Constituency-Wise, Seat-Wise, Party-Wise: The results of the Assam Assembly elections are being declared, with constituency-wise winners and party-wise seat tally emerging. Check the complete list of winners across all constituencies along with seat-wise results, party performance and latest updates.

By: Express Web Desk
6 min readMay 4, 2026 08:14 AM IST
According to the Election Commission, Assam recorded a high voter turnout of over 85.64 per cent.
Assam Election Results 2026 Winners Constituency-Wise: The vote counting for the Assam Assembly elections is currently in progress. Polling was conducted in a single phase on April 9. According to the Election Commission, the state recorded a high voter turnout of over 85.64 per cent.

The key parties in the fray include the Bharatiya Janata Party (BJP), Indian National Congress (INC), United People’s Party Liberal, All India United Democratic Front (AIUDF), and the Communist Party of India (Marxist), among others. Among the heavyweight candidates are Himanta Biswa Sarma, Gaurav Gogoi, AIUDF chief Badruddin Ajmal, and Raijor Dal leader Akhil Gogoi.

Serial Number Constituency 2021 Winner 2021 Party 2026 Winner 2026 Party
1 Ratabari (SC) Bijoy Malakar Bharatiya Janata Party
2 Patharkandi Krishnendu Paul Bharatiya Janata Party
3 Karimganj North Kamalakhya Dey Purkayastha Bharatiya Janata Party
4 Karimganj South Siddique Ahmed Indian National Congress
5 Badarpur Abdul Aziz All India United Democratic Front
6 Hailakandi Zakir Hussain Laskar All India United Democratic Front
7 Katlicherra Suzam Uddin Laskar All India United Democratic Front
8 Algapur Nizam Uddin Choudhury All India United Democratic Front
9 Silchar Dipayan Chakraborty Bharatiya Janata Party
10 Sonai Karim Uddin Barbhuiya All India United Democratic Front
11 Dholai (SC) Nihar Ranjan Das Bharatiya Janata Party
12 Udharbond Mihir Kanti Shome Bharatiya Janata Party
13 Lakhipur Kaushik Rai Bharatiya Janata Party
14 Barkhola Misbahul Islam Laskar Indian National Congress
15 Katigorah Khalil Uddin Mazumder Indian National Congress
16 Haflong (ST) Nandita Gorlosa Bharatiya Janata Party
17 Bokajan (ST) Numal Momin Bharatiya Janata Party
18 Howraghat (ST) Darsing Ronghang Bharatiya Janata Party
19 Diphu (ST) Bidya Sing Engleng Bharatiya Janata Party
20 Baithalangso (ST) Rupsing Teron Bharatiya Janata Party
21 Mankachar Aminul Islam All India United Democratic Front
22 Salmara South Wazed Ali Choudhury Indian National Congress
23 Dhubri Nazrul Hoque All India United Democratic Front
24 Gauripur Nijanur Rahman All India United Democratic Front
25 Golakganj Abdus Sobahun Ali Sarkar Indian National Congress
26 Bilasipara West Hafiz Bashir Ahmed All India United Democratic Front
27 Bilasipara East Samsul Huda All India United Democratic Front
28 Gossaigaon Jiron Basumatary United People’s Party Liberal
29 Kokrajhar West (ST) Rabiram Narzary Bodoland People’s Front
30 Kokrajhar East (ST) Lawrence Islary United People’s Party Liberal
31 Sidli (ST) Nirmal Kumar Brahma United People’s Party Liberal
32 Bongaigaon Diptimayee Choudhury Asom Gana Parishad
33 Bijni Ajoy Kumar Ray Bharatiya Janata Party
34 Abhayapuri North Abdul Batin Khandakar Indian National Congress
35 Abhayapuri South (SC) Pradip Sarkar Indian National Congress
36 Dudhnai (ST) Jadab Sawargiary Indian National Congress
37 Goalpara East Abul Kalam Rasheed Alam Indian National Congress
38 Goalpara West Abdur Rasheed Mandal Indian National Congress
39 Jaleswar Aftab Uddin Mollah Indian National Congress
40 Sorbhog Manoranjan Talukdar Communist Party of India (Marxist)
41 Bhabanipur Phanidhar Talukdar Bharatiya Janata Party
42 Patacharkuchi Ranjeet Kumar Dass Bharatiya Janata Party
43 Barpeta Abdur Rahim Ahmed Indian National Congress
44 Jania Rafiqul Islam All India United Democratic Front
45 Baghbor Sherman Ali Ahmed Indian National Congress
46 Sarukhetri Jakir Hussain Sikdar Indian National Congress
47 Chenga Ashraful Hussain All India United Democratic Front
48 Boko (SC) Nandita Das Indian National Congress
49 Chaygaon Rekibuddin Ahmed Indian National Congress
50 Palasbari Hemanga Thakuria Bharatiya Janata Party
51 Jalukbari Himanta Biswa Sarma Bharatiya Janata Party
52 Dispur Atul Bora Bharatiya Janata Party
53 Gauhati East Siddhartha Bhattacharya Bharatiya Janata Party
54 Gauhati West Ramendra Narayan Kalita Asom Gana Parishad
55 Hajo Suman Haripriya Bharatiya Janata Party
56 Kamalpur Diganta Kalita Bharatiya Janata Party
57 Rangia Bhabesh Kalita Bharatiya Janata Party
58 Tamulpur Jolen Daimary United People’s Party Liberal
59 Nalbari Jayanta Malla Baruah Bharatiya Janata Party
60 Barkhetry Diganta Barman Indian National Congress
61 Dharmapur Chandra Mohan Patowary Bharatiya Janata Party
62 Barama (ST) Bhupen Baro United People’s Party Liberal
63 Chapaguri (ST) Urkhao Gwra Brahma United People’s Party Liberal
64 Panery Biswajit Daimary Bharatiya Janata Party
65 Kalaigaon Durga Das Boro Bodoland People’s Front
66 Sipajhar Paramananda Rajbongshi Bharatiya Janata Party
67 Mangaldoi (SC) Basanta Das Bharatiya Janata Party
68 Dalgaon Mazibur Rahman All India United Democratic Front
69 Udalguri (ST) Gobinda Chandra Basumatary United People’s Party Liberal
70 Majbat Charan Boro Bodoland People’s Front
71 Dhekiajuli Ashok Singhal Bharatiya Janata Party
72 Barchalla Ganesh Kumar Limbu Bharatiya Janata Party
73 Tezpur Prithiraj Rava Asom Gana Parishad
74 Rangapara Krishna Kamal Tanti Bharatiya Janata Party
75 Sootea Padma Hazarika Bharatiya Janata Party
76 Biswanath Promod Borthakur Bharatiya Janata Party
77 Behali Ranjit Dutta Bharatiya Janata Party
78 Gohpur Utpal Borah Bharatiya Janata Party
79 Jagiroad (SC) Pijush Hazarika Bharatiya Janata Party
80 Marigaon Ramakant Deori Bharatiya Janata Party
81 Laharighat Asif Mohammad Nazar Indian National Congress
82 Raha (SC) Sashi Kanta Das Bharatiya Janata Party
83 Dhing Aminul Islam All India United Democratic Front
84 Batadroba Sibamoni Bora Indian National Congress
85 Rupohihat Nurul Huda Indian National Congress
86 Nowgong Rupak Sarmah Bharatiya Janata Party
87 Barhampur Jitu Goswami Bharatiya Janata Party
88 Samaguri Tanzil Hussain Indian National Congress
89 Kaliabor Keshab Mahanta Asom Gana Parishad
90 Jamunamukh Sirajuddin Ajmal All India United Democratic Front
91 Hojai Ramkrishna Ghosh Bharatiya Janata Party
92 Lumding Sibu Misra Bharatiya Janata Party
93 Bokakhat Atul Bora Asom Gana Parishad
94 Sarupathar Biswajit Phukan Bharatiya Janata Party
95 Golaghat Ajanta Neog Bharatiya Janata Party
96 Khumtai Mrinal Saikia Bharatiya Janata Party
97 Dergaon (SC) Bhabendra Nath Bharali Asom Gana Parishad
98 Jorhat Hitendra Nath Goswami Bharatiya Janata Party
99 Majuli (ST) Bhuban Gam Bharatiya Janata Party
100 Titabar Bhaskar Jyoti Baruah Indian National Congress
101 Mariani Rupjyoti Kurmi Bharatiya Janata Party
102 Teok Renupoma Rajkhowa Asom Gana Parishad
103 Amguri Prodip Hazarika Asom Gana Parishad
104 Nazira Debabrata Saikia Indian National Congress
105 Mahmara Jogen Mohan Bharatiya Janata Party
106 Sonari Dharmeswar Konwar Bharatiya Janata Party
107 Thowra Sushanta Borgohain Bharatiya Janata Party
108 Sibsagar Akhil Gogoi Raijor Dal
109 Bihpuria Amiya Kumar Bhuyan Bharatiya Janata Party
110 Naobaicha Bharat Chandra Narah Indian National Congress
111 Lakhimpur Manab Deka Bharatiya Janata Party
112 Dhakuakhana (ST) Naba Kumar Doley Bharatiya Janata Party
113 Dhemaji (ST) Ranoj Pegu Bharatiya Janata Party
114 Jonai (ST) Bhubon Pedu Bharatiya Janata Party
115 Moran Chakradhar Gogoi Bharatiya Janata Party
116 Dibrugarh Prasanta Phukan Bharatiya Janata Party
117 Lahowal Binod Hazarika Bharatiya Janata Party
118 Duliajan Terash Gowala Bharatiya Janata Party
119 Tingkhong Bimal Borah Bharatiya Janata Party
120 Naharkatia Taranga Gogoi Bharatiya Janata Party
121 Chabua Ponakan Baruah Asom Gana Parishad
122 Tinsukia Sanjoy Kishan Bharatiya Janata Party
123 Digboi Suren Phukan Bharatiya Janata Party
124 Margherita Bhaskar Sharma Bharatiya Janata Party
125 Doom Dooma Rupesh Gowala Bharatiya Janata Party
126 Sadiya Bolin Chetia Bharatiya Janata Party

(This copy is written by Paramita Datta is an intern with Indianexpress.com)

