845 trains to be affected in September due to new rail bridge work at Mokama, Bihar

Hundreds of trains will be cancelled, diverted or partially terminated as Indian Railways prepares to open the new double-line rail bridge parallel to Rajendra Bridge at Mokama.

Written by: Anish Mondal
2 min readAug 2, 2026 09:10 PM IST
The new bridge is located about 50 m from the existing Rajendra Bridge on the Patna side.The new bridge is located about 50 m from the existing Rajendra Bridge on the Patna side. (Image: CPRO ECR)
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Mokama rail bridge work to affect 845 trains: Indian Railways has announced changes to 845 train services in September due to Non-Interlocking (NI) work for commissioning a new rail bridge parallel to the Rajendra Bridge over the Ganga River near Mokama in Bihar. The work, scheduled from September 21 to October 4, 2026, will enable train operations on the newly constructed double-line bridge, resulting in the cancellation, diversion, and partial termination/origination of hundreds of trains.

According to Saraswati Chandra, Chief Public Relations Officer (CPRO) of the East Central Railway (ECR), pre-non-interlocking (NI) work will begin on September 21 to connect the new bridge with the existing rail network at Upper Hathidah Junction, Tal Junction, Rampur Dumra, Dinkar Gram Simaria and Barauni Junction. The NI work is expected to be completed by October 4.

The Railway official said that 384 trains will be diverted, 56 trains will be short-terminated, 67 trains will be short-originated, while 338 train services will remain cancelled on different dates between September 20 and October 4.

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New rail bridge over Ganga River near Mokama

The CPRO said that the new bridge has been built alongside the existing Rajendra Bridge, the 1.9-km rail-cum-road bridge over the Ganga connecting Mokama and Barauni, which has been in service since 1959.

“As the existing bridge carries only a single railway line and cannot be doubled due to technical limitations, Indian Railways approved a parallel double-line bridge in the 2015-16 Rail Budget at an estimated cost of Rs 1,491.47 crore,” he said.

The new bridge, located about 50 m from the existing Rajendra Bridge on the Patna side, features a double railway line. The project includes a 1.9-km main bridge and around 14 km of approach lines, along with nine minor bridges, two road over bridges (ROBs) and three rail-over-rail structures. It will significantly boost capacity on the busy Delhi-Howrah rail corridor.

New rail bridge work at Mokama, Bihar: Indian Railways cancels 338 trains – Full list

Full List: 338 Trains Cancelled - Mokama Rail Bridge Work

338
Total cancellations, 20.09.2026 - 04.10.2026
Full date-wise list of trains cancelled from their originating stations
20.09.20266 trains
04185 Virangana Lakshmibai Jhansi-Asansol Special
13029 Howrah-Mokama Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13121 Kolkata-Ghazipur City Express
13415 Malda Town-Patna Express
14004 New Delhi-Malda Town Express
21.09.202612 trains
04186 Asansol-Virangana Lakshmibai Jhansi Special
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13122 Ghazipur City-Kolkata Express
13416 Patna-Malda Town Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
22.09.202613 trains
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13127 Kolkata-Ara Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
14003 Malda Town-New Delhi Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
23.09.202615 trains
04185 Virangana Lakshmibai Jhansi-Asansol Special
05096 Mau-Kolkata Express
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13128 Ara-Kolkata Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13415 Malda Town-Patna Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
24.09.202621 trains
03230 Patna-Khordha Road Jn. Special
04186 Asansol-Virangana Lakshmibai Jhansi Special
05060 Lalkua-Kolkata Special
05095 Kolkata-Mau Special
09033 Udna-Malda Town Special
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13127 Kolkata-Ara Express
13155 Kolkata-Sitamarhi Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13416 Patna-Malda Town Express
13423 Bhagalpur-Ajmer Express
14004 New Delhi-Malda Town Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
25.09.202624 trains
03229 Khurda Road Jn-Patna Special
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13043 Howrah-Raxaul Express
13128 Ara-Kolkata Express
13185 Sealdah-Jaynagar Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13415 Malda Town-Patna Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
13420 Muzaffarpur-Bhagalpur Express
13429 Malda Town-Anand Vihar Terminal Express
13507 Asansol-Gorakhpur Express
15236 Darbhanga-Howrah Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
18629 Ranchi-Gorakhpur Express
22198 Virangana Lakshmibai Jhansi-Kolkata Express
22843 Bilaspur-Buxar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
26.09.202629 trains
05059 Kolkata-Lalkuan Special
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13044 Raxaul-Howrah Express
13127 Kolkata-Ara Express
13135 Kolkata-Jaynagar Express
13165 Kolkata-Sitamarhi Express
13185 Sealdah-Jaynagar Express
13186 Jaynagar-Sealdah Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13416 Patna-Malda Town Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
13420 Muzaffarpur-Bhagalpur Express
13424 Ajmer-Bhagalpur Express
13430 Anand Vihar Terminal-Malda Town Express
13508 Gorakhpur-Asansol Express
14003 Malda Town-New Delhi Express
15235 Howrah-Darbhanga Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
18405 Puri-Patna Express
18630 Gorakhpur-Ranchi Express
22844 Buxar-Bilaspur Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
27.09.202631 trains
02023 Howrah-Patna Special
02024 Patna-Howrah Special
04185 Virangana Lakshmibai Jhansi-Asansol Special
09034 Malda Town-Udhna Special
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13121 Kolkata-Ghazipur City Express
13128 Ara-Kolkata Express
13136 Jaynagar-Kolkata Express
13155 Kolkata-Sitamarhi Express
13156 Sitamarhi-Kolkata Express
13185 Sealdah-Jaynagar Express
13186 Jaynagar-Sealdah Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13415 Malda Town-Patna Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
13420 Muzaffarpur-Bhagalpur Express
14004 New Delhi-Malda Town Express
15234 Darbhanga-Kolkata Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
18406 Patna-Puri Express
22197 Kolkata-Virangana Lakshmibai Jhansi Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
63331 Kiul-Mokama Passenger
63332 Mokama-Kiul Passenger
28.09.202621 trains
04186 Asansol-Virangana Lakshmibai Jhansi Special
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13122 Ghazipur City-Kolkata Express
13137 Kolkata-Azamgarh Express
13156 Sitamarhi-Kolkata Express
13185 Sealdah-Jaynagar Express
13186 Jaynagar-Sealdah Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13416 Patna-Malda Town Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
13420 Muzaffarpur-Bhagalpur Express
15233 Kolkata-Darbhanga Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
29.09.202620 trains
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13127 Kolkata-Ara Express
13138 Azamgarh-Kolkata Express
13157 Kolkata-Muzaffarpur Express
13185 Sealdah-Jaynagar Express
13186 Jaynagar-Sealdah Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
13420 Muzaffarpur-Bhagalpur Express
14003 Malda Town-New Delhi Express
15272 Muzaffarpur-Howrah Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
30.09.202625 trains
04185 Virangana Lakshmibai Jhansi-Asansol Special
05096 Mau-Kolkata Special
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13043 Howrah-Raxaul Express
13128 Ara-Kolkata Express
13158 Muzaffarpur-Kolkata Express
13185 Sealdah-Jaynagar Express
13186 Jaynagar-Sealdah Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13415 Malda Town-Patna Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
13420 Muzaffarpur-Bhagalpur Express
13510 Gonda-Asansol Express
15234 Darbhanga-Kolkata Express
15271 Howrah-Muzaffarpur Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
28181 Tatanagar-Katihar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
01.10.202632 trains
03230 Patna-Khurda Road Jn. Special
04186 Asansol-Virangana Lakshmibai Jhansi Special
05095 Kolkata-Mau Special
09033 Udhna-Malda Town Special
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13044 Raxaul-Howrah Express
13105 Sealdah-Ballia Express
13106 Ballia-Sealdah Express
13127 Kolkata-Ara Express
13155 Kolkata-Sitamarhi Express
13185 Sealdah-Jaynagar Express
13186 Jaynagar-Sealdah Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13416 Patna-Malda Town Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
13420 Muzaffarpur-Bhagalpur Express
13423 Bhagalpur-Ajmer Express
14004 New Delhi-Malda Town Express
15233 Kolkata-Darbhanga Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
18105 Rourkela-Jaynagar Express
18181 Tatanagar-Thawe Express
18182 Thawe-Tatanagar Express
18419 Puri-Jaynagar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
02.10.202632 trains
03229 Khurda Road Jn.-Patna Special
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13043 Howrah-Raxaul Express
13105 Sealdah-Ballia Express
13106 Ballia-Sealdah Express
13128 Ara-Kolkata Express
13156 Sitamarhi-Kolkata Express
13185 Sealdah-Jaynagar Express
13186 Jaynagar-Sealdah Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13415 Malda Town-Patna Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
13420 Muzaffarpur-Bhagalpur Express
13429 Malda Town-Anand Vihar Terminal Express
13507 Asansol-Gorakhpur Express
15236 Darbhanga-Howrah Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
18106 Jaynagar-Rourkela Express
18119 Tatanagar-Jaynagar Express
18181 Tatanagar-Thawe Express
18629 Ranchi-Gorakhpur Express
22198 Virangana Lakshmibai Jhansi-Kolkata Express
22843 Bilaspur-Buxar Express
28182 Katihar-Tatanagar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
03.10.202636 trains
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13044 Raxaul-Howrah Express
13105 Sealdah-Ballia Express
13106 Ballia-Sealdah Express
13127 Kolkata-Ara Express
13135 Kolkata-Jaynagar Express
13165 Kolkata-Sitamarhi Express
13185 Sealdah-Jaynagar Express
13186 Jaynagar-Sealdah Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13416 Patna-Malda Town Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
13420 Muzaffarpur-Bhagalpur Express
13424 Ajmer-Bhagalpur Express
13430 Anand Vihar Terminal-Malda Town Express
13508 Gorakhpur-Asansol Express
14003 Malda Town-New Delhi Express
15235 Howrah-Darbhanga Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
18105 Rourkela-Jaynagar Express
18120 Jaynagar-Tatanagar Express
18182 Thawe-Tatanagar Express
18420 Jaynagar-Puri Express
18630 Gorakhpur-Ranchi Express
22844 Buxar-Bilaspur Express
28181 Tatanagar-Katihar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
63331 Kiul-Mokama Passenger
63332 Mokama-Kiul Passenger
04.10.202621 trains
02023 Howrah-Patna Special
02024 Patna-Howrah Special
09034 Malda Town-Udhna Special
13030 Mokama-Howrah Express
13105 Sealdah-Ballia Express
13106 Ballia-Sealdah Express
13128 Ara-Kolkata Express
13136 Jaynagar-Kolkata Express
13186 Jaynagar-Sealdah Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
15234 Darbhanga-Kolkata Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
18182 Thawe-Tatanagar Express
22197 Kolkata-Virangana Lakshmibai Jhansi Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
63331 Kiul-Mokama Passenger
All trains listed are cancelled from their originating stations on the dates shown, due to bridge work at Mokama, Bihar.
Source: Indian Railways
Express InfoGenIE

© IE Online Media Services Pvt Ltd
Anish Mondal
Anish Mondal
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Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. Currently a member of the Indianexpress.com editorial team, Anish specializes in high-impact sectors. Professional Journey Anish began his career at the public broadcaster Rajya Sabha Television (now Sansad TV), where he developed a foundational understanding of legislative processes and national governance. In 2018, he transitioned to digital financial journalism at FinancialExpress.com, spending nearly six years refining his expertise in market trends and corporate reporting. Before joining The Indian Express in 2025, he served as a key contributor at ETNowNews.com. Education & Expertise Anish’s reporting is backed by a rigorous academic background in communication and the humanities: Master of Journalism and Mass Communication (MJMC) – Apeejay Stya University Post Graduate Diploma in Journalism and Production (PGTVRJP) – Apeejay Institute of Mass Communication Bachelor of Arts (English Honours) – University of Calcutta Areas of Coverage Connectivity: Detailed reporting on the expansion of Indian Railways and National Highway networks. ... Read More

 

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