845 trains to be affected in September due to new rail bridge work at Mokama, Bihar

Mokama rail bridge work to affect 845 trains: Indian Railways has announced changes to 845 train services in September due to Non-Interlocking (NI) work for commissioning a new rail bridge parallel to the Rajendra Bridge over the Ganga River near Mokama in Bihar. The work, scheduled from September 21 to October 4, 2026, will enable train operations on the newly constructed double-line bridge, resulting in the cancellation, diversion, and partial termination/origination of hundreds of trains.

According to Saraswati Chandra, Chief Public Relations Officer (CPRO) of the East Central Railway (ECR), pre-non-interlocking (NI) work will begin on September 21 to connect the new bridge with the existing rail network at Upper Hathidah Junction, Tal Junction, Rampur Dumra, Dinkar Gram Simaria and Barauni Junction. The NI work is expected to be completed by October 4.