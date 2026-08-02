845 trains to be affected in September due to new rail bridge work at Mokama, Bihar

04185 Virangana Lakshmibai Jhansi-Asansol Special
13029 Howrah-Mokama Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13121 Kolkata-Ghazipur City Express
13415 Malda Town-Patna Express
14004 New Delhi-Malda Town Express
04186 Asansol-Virangana Lakshmibai Jhansi Special
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13122 Ghazipur City-Kolkata Express
13416 Patna-Malda Town Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13127 Kolkata-Ara Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
14003 Malda Town-New Delhi Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
04185 Virangana Lakshmibai Jhansi-Asansol Special
05096 Mau-Kolkata Express
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13128 Ara-Kolkata Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13415 Malda Town-Patna Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
03230 Patna-Khordha Road Jn. Special
04186 Asansol-Virangana Lakshmibai Jhansi Special
05060 Lalkua-Kolkata Special
05095 Kolkata-Mau Special
09033 Udna-Malda Town Special
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13127 Kolkata-Ara Express
13155 Kolkata-Sitamarhi Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13416 Patna-Malda Town Express
13423 Bhagalpur-Ajmer Express
14004 New Delhi-Malda Town Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
03229 Khurda Road Jn-Patna Special
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13043 Howrah-Raxaul Express
13128 Ara-Kolkata Express
13185 Sealdah-Jaynagar Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13415 Malda Town-Patna Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
13420 Muzaffarpur-Bhagalpur Express
13429 Malda Town-Anand Vihar Terminal Express
13507 Asansol-Gorakhpur Express
15236 Darbhanga-Howrah Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
18629 Ranchi-Gorakhpur Express
22198 Virangana Lakshmibai Jhansi-Kolkata Express
22843 Bilaspur-Buxar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
05059 Kolkata-Lalkuan Special
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13044 Raxaul-Howrah Express
13127 Kolkata-Ara Express
13135 Kolkata-Jaynagar Express
13165 Kolkata-Sitamarhi Express
13185 Sealdah-Jaynagar Express
13186 Jaynagar-Sealdah Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13416 Patna-Malda Town Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
13420 Muzaffarpur-Bhagalpur Express
13424 Ajmer-Bhagalpur Express
13430 Anand Vihar Terminal-Malda Town Express
13508 Gorakhpur-Asansol Express
14003 Malda Town-New Delhi Express
15235 Howrah-Darbhanga Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
18405 Puri-Patna Express
18630 Gorakhpur-Ranchi Express
22844 Buxar-Bilaspur Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
02023 Howrah-Patna Special
02024 Patna-Howrah Special
04185 Virangana Lakshmibai Jhansi-Asansol Special
09034 Malda Town-Udhna Special
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13121 Kolkata-Ghazipur City Express
13128 Ara-Kolkata Express
13136 Jaynagar-Kolkata Express
13155 Kolkata-Sitamarhi Express
13156 Sitamarhi-Kolkata Express
13185 Sealdah-Jaynagar Express
13186 Jaynagar-Sealdah Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13415 Malda Town-Patna Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
13420 Muzaffarpur-Bhagalpur Express
14004 New Delhi-Malda Town Express
15234 Darbhanga-Kolkata Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
18406 Patna-Puri Express
22197 Kolkata-Virangana Lakshmibai Jhansi Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
63331 Kiul-Mokama Passenger
63332 Mokama-Kiul Passenger
04186 Asansol-Virangana Lakshmibai Jhansi Special
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13122 Ghazipur City-Kolkata Express
13137 Kolkata-Azamgarh Express
13156 Sitamarhi-Kolkata Express
13185 Sealdah-Jaynagar Express
13186 Jaynagar-Sealdah Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13416 Patna-Malda Town Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
13420 Muzaffarpur-Bhagalpur Express
15233 Kolkata-Darbhanga Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13127 Kolkata-Ara Express
13138 Azamgarh-Kolkata Express
13157 Kolkata-Muzaffarpur Express
13185 Sealdah-Jaynagar Express
13186 Jaynagar-Sealdah Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
13420 Muzaffarpur-Bhagalpur Express
14003 Malda Town-New Delhi Express
15272 Muzaffarpur-Howrah Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
04185 Virangana Lakshmibai Jhansi-Asansol Special
05096 Mau-Kolkata Special
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13043 Howrah-Raxaul Express
13128 Ara-Kolkata Express
13158 Muzaffarpur-Kolkata Express
13185 Sealdah-Jaynagar Express
13186 Jaynagar-Sealdah Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13415 Malda Town-Patna Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
13420 Muzaffarpur-Bhagalpur Express
13510 Gonda-Asansol Express
15234 Darbhanga-Kolkata Express
15271 Howrah-Muzaffarpur Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
28181 Tatanagar-Katihar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
03230 Patna-Khurda Road Jn. Special
04186 Asansol-Virangana Lakshmibai Jhansi Special
05095 Kolkata-Mau Special
09033 Udhna-Malda Town Special
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13044 Raxaul-Howrah Express
13105 Sealdah-Ballia Express
13106 Ballia-Sealdah Express
13127 Kolkata-Ara Express
13155 Kolkata-Sitamarhi Express
13185 Sealdah-Jaynagar Express
13186 Jaynagar-Sealdah Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13416 Patna-Malda Town Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
13420 Muzaffarpur-Bhagalpur Express
13423 Bhagalpur-Ajmer Express
14004 New Delhi-Malda Town Express
15233 Kolkata-Darbhanga Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
18105 Rourkela-Jaynagar Express
18181 Tatanagar-Thawe Express
18182 Thawe-Tatanagar Express
18419 Puri-Jaynagar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
03229 Khurda Road Jn.-Patna Special
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13043 Howrah-Raxaul Express
13105 Sealdah-Ballia Express
13106 Ballia-Sealdah Express
13128 Ara-Kolkata Express
13156 Sitamarhi-Kolkata Express
13185 Sealdah-Jaynagar Express
13186 Jaynagar-Sealdah Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13415 Malda Town-Patna Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
13420 Muzaffarpur-Bhagalpur Express
13429 Malda Town-Anand Vihar Terminal Express
13507 Asansol-Gorakhpur Express
15236 Darbhanga-Howrah Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
18106 Jaynagar-Rourkela Express
18119 Tatanagar-Jaynagar Express
18181 Tatanagar-Thawe Express
18629 Ranchi-Gorakhpur Express
22198 Virangana Lakshmibai Jhansi-Kolkata Express
22843 Bilaspur-Buxar Express
28182 Katihar-Tatanagar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
13029 Howrah-Mokama Express
13030 Mokama-Howrah Express
13031 Howrah-Jaynagar Express
13032 Jaynagar-Howrah Express
13044 Raxaul-Howrah Express
13105 Sealdah-Ballia Express
13106 Ballia-Sealdah Express
13127 Kolkata-Ara Express
13135 Kolkata-Jaynagar Express
13165 Kolkata-Sitamarhi Express
13185 Sealdah-Jaynagar Express
13186 Jaynagar-Sealdah Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13416 Patna-Malda Town Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
13420 Muzaffarpur-Bhagalpur Express
13424 Ajmer-Bhagalpur Express
13430 Anand Vihar Terminal-Malda Town Express
13508 Gorakhpur-Asansol Express
14003 Malda Town-New Delhi Express
15235 Howrah-Darbhanga Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
18105 Rourkela-Jaynagar Express
18120 Jaynagar-Tatanagar Express
18182 Thawe-Tatanagar Express
18420 Jaynagar-Puri Express
18630 Gorakhpur-Ranchi Express
22844 Buxar-Bilaspur Express
28181 Tatanagar-Katihar Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
63331 Kiul-Mokama Passenger
63332 Mokama-Kiul Passenger
02023 Howrah-Patna Special
02024 Patna-Howrah Special
09034 Malda Town-Udhna Special
13030 Mokama-Howrah Express
13105 Sealdah-Ballia Express
13106 Ballia-Sealdah Express
13128 Ara-Kolkata Express
13136 Jaynagar-Kolkata Express
13186 Jaynagar-Sealdah Express
13227 Saharsa-Rajendra Nagar Express
13228 Rajendra Nagar-Saharsa Express
13419 Bhagalpur-Muzaffarpur Express
15234 Darbhanga-Kolkata Express
15527 Jaynagar-Patna Express
15528 Patna-Jaynagar Express
18182 Thawe-Tatanagar Express
22197 Kolkata-Virangana Lakshmibai Jhansi Express
63204 Mokama-Kiul Passenger
63275 Kiul-Patna Passenger
63276 Patna-Kiul Passenger
63331 Kiul-Mokama Passenger