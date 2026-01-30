Tamil Nadu State Film Awards (2016-2022) winners list: Sai Pallavi’s Gargi, Dhanush’s Vada Chennai Suriya’s Jai Bhim win top honours

Tamil Nadu State Film Awards (2016-2022) winners list: On Thursday, the Government of Tamil Nadu unveiled the much-anticipated State Film Awards for the years 2016 to 2022, celebrating excellence in cinema and television. Leading stars like Vikram, Dhanush, Nayanthara, Vijay Sethupathi, Suriya, Arya, Karthi, Sai Pallavi, Parthiban, Keerthi Suresh, and Jyothika were among the big winners, taking home Best Actor (Male) and Best Actor (Female) honors for their respective films and years.

In the directing category, Lokesh Kanagaraj received the Best Director award for his debut feature Maanagaram, while the 2017 film Vikram Vedha, starring Vijay Sethupathi and R Madhavan, won the Second Prize for Best Film. Another Sethupathi hit, 96, was awarded Third Prize for Best Film. Dhanush also shone, with Asuran securing the First Prize for Best Film and his socially conscious actioner Karnan winning Third Prize in a subsequent year. Talking more about socially impactful cinema, Suriya’s Jai Bhim earned the First Prize for Best Film for 2021, while Sai Pallavi’s haunting performance in Gargi contributed to the film winning Best Film for 2022. Director Gautham Ramachandran received the Best Director award for his work on Gargi.