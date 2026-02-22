Click here to follow Screen Digital on YouTube and stay updated with the latest from the world of cinema.
70th Filmfare Awards South winners list: Pushpa 2, Amaran, Aadujeevitham win big; Amitabh Bachchan bags Best Supporting Actor award. See full list
While Allu Arjun’s Pushpa 2: The Rule dominated the Telugu category and Amaran emerged as a major winner in Tamil cinema, the maximum Malayalam honours went to Prithviraj’s Aadujeevitham.
The 70th Filmfare Awards South were held on February 22 at the Adlux Convention Centre in Kochi. The ceremony honoured films and talent from regional industries, including Tamil, Telugu, Malayalam, and Kannada cinema. While Allu Arjun’s Pushpa 2: The Rule dominated the Telugu category and Amaran emerged as a major winner in Tamil cinema, the maximum Malayalam honours went to Prithviraj’s Aadujeevitham. In the Kannada category, Shakhahaari won Best Film, while acting awards were presented to Srii Murali for Bagheera and Akshatha Pandavapura for Koli Esru.
Check out the full list of winners:
Telugu
BEST FILM
PUSHPA 2: THE RULE
BEST DIRECTOR
SUKUMAR (PUSHPA 2: THE RULE)
BEST FILM (CRITICS’)
LUCKY BASKHAR (VENKY ATLURI)
BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (MALE)
ALLU ARJUN (PUSHPA 2: THE RULE)
BEST ACTOR (CRITICS’)
TEJA SAJJA (HANU-MAN)
BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (FEMALE)
NIVETHA THOMAS (35 CHINNA KATHA KAADU)
BEST ACTRESS (CRITICS’)
KAJAL AGGARWAL (SATYABHAMA)
BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (MALE)
AMITABH BACHCHAN (KALKI 2898 AD)
BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (FEMALE)
ANJALI (GANGS OF GODAVARI)
BEST MUSIC ALBUM
DEVI SRI PRASAD (PUSHPA 2: THE RULE)
BEST LYRICS
RAMJOGAYYA SASTRY (CHUTTAMALLE – DEVARA: PART 1)
BEST PLAYBACK SINGER (MALE)
SRI KRISHNA (KURCHI MADATHAPETTI – GUNTUR KAARAM)
BEST PLAYBACK SINGER (FEMALE)
SHILPA RAO (CHUTTAMALLE – DEVARA: PART 1)
BEST DEBUT DIRECTOR
YADHU VAMSI (COMMITTEE KURROLLU)
BEST DEBUT MALE
SANDEEP SAROJ (COMMITTEE KURROLLU)
BEST DEBUT FEMALE
NAYAN SARIKA (GAM GAM GANESHA)
BEST PRODUCTION DESIGN
NITIN ZIHANI CHOUDHARY (KALKI 2898 AD)
RAMAKRISHNA & MONIKA (PUSHPA 2: THE RULE)
BEST CHOREOGRAPHY
SEKHAR MASTER (KURCHI MADATHAPETTI – GUNTUR KAARAM)
Tamil
BEST FILM
AMARAN
BEST DIRECTOR
PS VINOTHRAJ (KOTTUKKAALI) and RAJKUMAR PERIASAMY (AMARAN)
BEST FILM (CRITICS’)
MEIYAZHAGAN (C. PREM KUMAR)
BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (MALE)
SIVAKARTHIKEYAN (AMARAN)
BEST ACTOR (CRITICS’)
ARAVIND SWAMI (MEIYAZHAGAN)
BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (FEMALE)
SAI PALLAVI (AMARAN)
BEST ACTRESS (CRITICS’)
ANNA BEN (KOTTUKKAALI)
BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (MALE)
KARTHI (MEIYAZHAGAN)
BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (FEMALE)
PARVATHY THIRUVOTHU (THANGALAAN) and SWASIKA (LUBBER PANDHU)
BEST MUSIC ALBUM
G V PRAKASH KUMAR (AMARAN)
BEST LYRICS
UMA DEVI (YAARO IVAN YAARO – MEIYAZHAGAN)
BEST PLAYBACK SINGER (MALE)
HARICHARAN (HEY MINNALE – AMARAN)
BEST PLAYBACK SINGER (FEMALE)
SHWETA MOHAN (HEY MINNALE- AMARAN)
BEST DEBUT DIRECTOR
SURESH MARI (J BABY)
TAMIZHARASAN PACHAMUTHU (LUBBER PANDHU)
BEST DEBUT MALE
HRIDHU HAROON (THUGS)
BEST DEBUT FEMALE
SRI GOURI PRIYA (LOVER)
BEST CINEMATOGRAPHY
C.H. SAI (AMARAN)
OUTSTANDING PERFORMANCE
VIKRAM (THANGALAAN)
Kannada
BEST FILM
SHAKHAHAARI
BEST DIRECTOR
PRITHVI KONANUR (HADINELENTU)
BEST FILM (CRITICS’)
BLINK (SRINIDHI BENGALURU)
BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (MALE)
SRII MURALI (BAGHEERA)
BEST ACTOR (CRITICS’)
GOWRISHANKAR (KEREBETE)
BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (FEMALE)
AKSHATHA PANDAVAPURA (KOLI ESRU)
BEST ACTRESS (CRITICS’)
ANKITA AMAR (IBBANI TABBIDA ILEYALI)
BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (MALE)
GOPAL KRISHNA DESHPANDE (BLINK)
BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (FEMALE)
PRIYA SHATAMARSHAN (BHEEMA)
BEST MUSIC ALBUM
ARJUN JANYA (KRISHNAM PRANAYA SAKHI)
BEST LYRICS
V. NAGENDRA PRASAD (DWAPARA – KRISHNAM PRANAYA SAKHI)
BEST PLAYBACK SINGER (MALE)
JASKARAN SINGH (DWAPARA – KRISHNAM PRANAYA SAKHI)
BEST PLAYBACK SINGER (FEMALE)
SHRUTHI PRAHLADA (HITHALAKA KARIBYADA – KARATAKA DAMANAKA)
BEST DEBUT MALE
SAMARJIT LANKESH (GOWRI)
BEST DEBUT FEMALE
BINDU SHIVARAM (KEREBETE)
Malayalam
BEST FILM
MANJUMMEL BOYS
BEST DIRECTOR
RAHUL SADASIVAN (BRAMAYUGAM)
BEST FILM (CRITICS’)
ULLOZHUKKU (CHRISTO TOMY) and KISHKINDHA KAANDAM (DINJITH AYYATHAN)
BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (MALE)
MAMMOOTTY (BRAMAYUGAM)
BEST ACTOR (CRITICS’)
PRITHVIRAJ SUKUMARAN (AADUJEEVITHAM) and ASIF ALI (KISHKINDHA KAANDAM)
BEST ACTOR IN A LEADING ROLE (FEMALE)
URVASHI (ULLOZHUKKU)
BEST ACTRESS (CRITICS’)
ZARIN SHIHAB (AATTAM)
BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (MALE)
VIJAYARAGHAVAN (KISHKINDHA KAANDAM)
BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE (FEMALE)
LIJOMOL JOSE (HER)
BEST MUSIC ALBUM
SUSHIN SYAM (AAVESHAM)
BEST LYRICS
RAFEEQ AHAMMED (PERIYONE – AADUJEEVITHAM)
BEST PLAYBACK SINGER (MALE)
JITHIN RAJ (PERIYONE – AADUJEEVITHAM)
BEST PLAYBACK SINGER (FEMALE)
VAIKOM VIJAYALAKSHMI (ANGU VAANA KONILU – ARM)
BEST DEBUT DIRECTOR
JOJU GEORGE (PANI) and JITHIN LAAL (ARM)
BEST DEBUT MALE
K R GOKUL (AADUJEEVITHAM) and ABHIMANYU S THILAKAN (MARCO)
BEST DEBUT FEMALE
METHIL DEVIKA (KADHA INNUVARE)
BEST CINEMATOGRAPHY
SUNIL K S (AADUJEEVITHAM)
BREAKTHROUGH IN FILMMAKING
ANAND EKARSHI (AATTAM)
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
SREENIVASAN and SREEKUMARAN THAMPI
CINE ICON AWARD
BHAVANA
