Ravi Kishan’s elder brother Ramesh Shukla dies, UP CM Yogi Adityanath condoles death

Ravi Kishan’s elder brother Ramesh Shukla passed away on Wednesday. He was recently diagnosed with the last stage of cancer. The actor-politician confirmed the news to indianexpress.com. He said, “He (Ramesh) was not keeping well for a long time. He was recently diagnosed with last stage cancer. He passed away.”

Shukla was being treated in Delhi’s All India Institute of Medical Sciences (AIIMS). Ravi also shared the news of his brother’s demise on Twitter.

दुःखद समाचार..!

आज मेरे बड़े भाई श्री रमेश शुक्ला जी का एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में दुःखद निधन हो गया है l

बहुत कोशिश किया पर बड़े भईया को नहीं बचा सका, पिता जी के बाद बड़े भाई का जाना पीड़ा दायक

महादेव आपको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें l

कोटि कोटि नमन l

ओम शांति 🙏 pic.twitter.com/1EZr2vD6Hs — Ravi Kishan (@ravikishann) March 30, 2022

In his tweet, the actor mourned Shukla’s death and regretted not being able to save him. He wrote, “दुःखद समाचार..! आज मेरे बड़े भाई श्री रमेश शुक्ला जी का एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में दुःखद निधन हो गया है l बहुत कोशिश किया पर बड़े भईया को नहीं बचा सका, पिता जी के बाद बड़े भाई का जाना पीड़ा दायक महादेव आपको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें l कोटि कोटि नमन l ओम शांति 🙏”

Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami and chief minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath paid their condolences on Twitter.

मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी महाराज ने गोरखपुर के मा. सांसद श्री रवि किशन जी के अग्रज श्री रमेश शुक्ला जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। महाराज जी ने दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ॐ शांति! — Yogi Adityanath Office (@myogioffice) March 30, 2022

Shukla’s mortal remains will be brought back to Varanasi for last rites.