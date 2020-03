Critics Choice Film Awards 2020: Complete nominations list

Here are all the nominations at Critics Choice Film Awards 2020. Here are all the nominations at Critics Choice Film Awards 2020.

The nominations for Critics Choice Film Awards 2020 have been announced. The awards will honour films, actors, actresses, directors and writers across eight languages including Hindi, Telugu, Tamil, Bengali, Marathi, Malayalam, Gujarati and Kannada.

Critics Choice Film Awards 2020 will be held in Mumbai on March 14, 2020.

Here are all the nominations:

HINDI

Best Actor (Male)

Ranveer Singh, Gully Boy

Manoj Bajpayee, Sonchiriya

Gulshan Devaiah, Mard Ko Dard Nahi Hota

Ayushmann Khurrana, Article 15

Nawazuddin Siddiqui, Photograph

Kangana Ranaut in a still from Judgementall Hai Kya. Kangana Ranaut in a still from Judgementall Hai Kya.

Best Actor (Female)

Kangana Ranaut, Judgementall Hai Kya

Geetika Vidya Ohlyan, Soni

Sanya Malhotra, Photograph

Bhumi Pednekar, Saand Ki Aankh

Yami Gautam, Bala

Best Director

Vasan Bala, Mard Ko Dard Nahi Hota

Zoya Akhtar, Gully Boy

Abhishek Chaubey, Sonchiriya

Anubhav Sinha, Article 15

Ivan Ayr, Soni

Best Film

Gully Boy

Sonchiriya

Mard Ko Dard Nahi Hota

Soni

Article 15

A still from Article 15. A still from Article 15.

Best Writing

Zoya Akhtar and Reema Kagti, Gully Boy

Vasan Bala, Mard Ko Dard Nahi Hota

Ivan Ayr and Kislay, Soni

Anubhav Sinha and Gaurav Solanki, Article 15

Ravinder Randhawa, Aijaz Khan and Sumit Saxena, Hamid

TAMIL

Best Actor (Male)

Dhanush, Asuran

Karthi, Kaithi

Vijay Sethupathi, Super Deluxe

Mammootty, Peranbu

SJ Suryah, Monster

Vijay Sethupathi in a still from Super Deluxe.(Source: Vijay Sethupathi/Instagram) Vijay Sethupathi in a still from Super Deluxe.(Source: Vijay Sethupathi/Instagram)

Best Actor (Female)

Amala Paul, Aadai

Taapsee Pannu, Game Over

Sriranjani, House Owner

Samantha Akkineni, Super Deluxe

Shraddha Srinath, Nerkonda Paarvai

Best Director

Ram, Peranbu

Thiagarajan Kumararaja, Super Deluxe

R. Parthiban, Oththa Seruppu Size 7

Chezhiyan, ToLet

Vetri Maaran, Asuran

Best Film

Super Deluxe

Peranbu

Game Over

Oththa Seruppu Size 7

Best Writing

Thiagarajan Kumararaja, Nalan Kumarasamy, Mysskin and Neelan K Sekar, Super Deluxe

Ram, Peranbu

Ashwin Saravanan and Kaavya Ramkumar: Game Over

K Madumita and Sabarivasan Shanmugam, KD

Nelson Venkatesan and Sankar Dass, Monster

GUJARATI

Best Actor (Male)

Jimit Trivedi, Cheel Zadap

Maulik Nayak, Montu Ni Bittu

Malhar Thakar, Saheb

Siddharth Randeria, Chaal Jeevi Laiye

Jayesh More, Hellaro

Best Actor (Female)

Aarohi Patel, Chaal Jeevi Laiye

Diksha Joshi, Dhunki

Shraddha Dangar, Hellaro

Best Director

Abhinn-Manthan, Chasani: Mithash Zindagi Ni

Abhishek Shah, Hellaro

Vijaygiri Bava, Montu Ni Bittu

Vipul Mehta, Chaal Jeevi Laiye

Best Film

Chasani: Mithash Zindagi Ni

Hellaro

Chaal Jeevi Laiye

Best Writing

Vipul Mehta and Jainish Ejardar, Chaal Jeevi Laiye

Veer Vashisht, Abhinn: Manthan and Manthan Joshi, Chasani: Mithash Zindagi Ni

Abhishek Shah, Prateek Gupta and Saumya Joshi, Hellaro

MARATHI

Best Actor (Male)

Sandeep Kulkarni, Dombivali Return

Nawazuddin Siddiqui, Thackeray

Sagar Deshmukh, Bhai – Vyakti ki Valli – Part 1

Best Actor (Female)

Mrinal Kulkarni, Welcome Home

Neha Joshi, Nashibvaan

Bhagyashree Milind, Anandi Gopal

Best Director

Nipun Dharmadhikari, Dhappa

Sameer Vidwans, Anandi Gopal

Mahendra Teredesai, Dombivali Return

Best Film

Dhappa

Anandi Gopal

Welcome Home

Best Writing

Girish Kulkarni and Nipun Dharmadhikari, Dhappa

Sumitra Bhave, Welcome Home

Upendra Sidhaye, Girlfriend

BENGALI

Best Actor (Male)

Kaushik Ganguly, Kedara

Riddhi Sen, Nagarkirtan

Prosenjit Chatterjee, Robibaar

Ritwick Chakraborty, Jyesthoputro

Best Actor (Female)

Swastika Mukherjee, Kia and Cosmos

Jaya Ahsan, Robibaar

Koneenica Banerjee, Mukherjee Dar Bou

Jaya Ahsan, Bijaya

Best Director

Atanu Ghosh, Robibaar

Indraadip Dasgupta, Kedara

Buddhadep Dasgupta, Urojahaj

Best Film

Kedara

Robibaar

Urojahaj

Best Writing

Churni Ganguly, Tarikh

Indraadip Dasgupta, Kedara

Atanu Ghosh, Robibaar

MALAYALAM

Best Actor (Male)

Suraj Venjaramoodu, Vikrithi

Nivin Pauly, Moothon

Mammootty, Unda

Soubin Shahir, Kumbalangi Nights

Asif Ali, Kettyolaanu Ente Malakha

Best Actor (Female)

Parvathy, Uyare

Anna Ben, Helen

Rajisha Vijayan, June

Nimisha Sajayan, Chola

Manju Warrier, Prathi Poovankozhi

Best Director

Madhu C Narayan, Kumbalangi Nights

Aashiq Abu, Virus

Lijo Jose Pellissery, Jallikattu

Khalid Rahman, Unda

Mathukutty Xavier, Helen

Best Film

Virus

Unda

Helen

Jallikattu

Kumbalangi Nights

Best Writing

Syam Pushkaran, Kumbalangi Nights

Khalid Rahman and Harshad PK, Unda

Muhsin Parari, Sharfu and Suhas, Virus

Alfred Kurian Joseph, Noble Babu Thomas and Mathukutty Xavier, Helen

Girish AD and Dinoy Poulose, Thanneer Mathan Dinangal

KANNADA

Best Actor (Male)

Rishi, Kavaludaari

Rishabh Shetty, Bell Bottom

Raghavendra Rajkumar, Ammana Mane

Raj B Shetty, Katha Sangama

Darshan, Yajamana

Best Actor (Female)

B Jayashree, Mookajjiya Kanasugalu

Teju Belawadi, Gantumoote

Haripriya, Bell Bottom

Ananya Kashyap, Mundina Nildana

Radhika Chetan, Mundina Nildana

Best Director

Jayathirtha Bell, Bottom

Hemanth M Rao, Kavaludaari

P Sheshadri, Mookajjiya Kanasugalu

Roopa Rao, Gantumoote

Kiranraj K, Chandrajith Belliappa, Shashi Kumar P, Rahul PK, Jamadagni Manoj, Karan Ananth and Jayshankar A, Katha Sangama

Best Film

Bell Bottom

Kavaludaari (Crossroads)

Mookajjiya Kanasugalu

Gantumoote

Katha Sangama (Collection of Stories)

Best Writing

Dayananda T K, Bell Bottom

Hemath M Rao, Kavaludaari

Roopa Rao, Gantumoote

Screenplay: P Sheshadri, based on a novel by Shivaram Karanth, Mookajjiya Kanasugalu

Kiranraj K, Chandrajith Belliappa, Shashi Kumar P, Rahul PK, Jamadagni Manoj, Karan Ananth and Jayshankar A, Katha Sangama

TELUGU

Best Actor (Male)

Nani, Jersey

Priyadarshi, Mallesham

Chiranjeevi, Sye Raa Narasimha Reddy

Rao Ramesh, Prati Roju Pandage

Rajendra Prasad, Oh! Baby

Best Actor (Female)

Samantha Akkineni, Oh! Baby

Lakshmi, Oh! Baby and Gang Leader

Jhansi, Mallesham

Shraddha Srinath, Jersey

Regina Cassandra, Evaru

Best Director

Gowtam Tinnanuri, Jersey

Vivek Athreya, Brochevarevarura

Raj Rachakonda, Mallesham

Swaroop RSJ, Agent Sai Srinivasa Athreya

Nandini Reddy, Oh! Baby

Best Film

Mallesham

Jersey

Brochevarevarura

Agent Sai Srinivasa Athreya

Sye Raa Narasimha Reddy

Best Writing

Vivek Athreya, Brochevarevarura

Gowtam Tinnanuri, Jersey

Ritesh Rana and Teja R, Mathu Vadalara

Swaroop RSJ and Naveen Polishetty, Agent Sai Srinavasa Athreya

Nandini Reddy, Oh! Baby

