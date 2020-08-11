Laal Singh Chaddha actor Aamir Khan gets mobbed by fans in Turkey

Actor Aamir Khan recently flew to Turkey to complete the shoot of his upcoming film Laal Singh Chaddha, an official Hindi remake of Tom Hank starrer Forest Gump. Despite the makers taking all precautionary measures during the shoot in Turkey, the superstar was mobbed by fans there, leaving no room for social distancing.
Several videos and photos of fans in Turkey hounding Aamir for selfies recently emerged on social media. This comes after the shooting of Laal Singh Chaddha was halted for several months due to the spread of coronavirus.
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Aamir Khan’la 12-15 saat setinde vakit geçirdim ve karekteri sebebiyle kimseyi kırmaz bunu gördüm ve fotoğraf çekilir. Lütfen sosyal mesafenizi koruyun kendinizide onuda tehlikeye atmayın. Maskenizi takın sakin olun. Size söz veriyorum sizi kırmayacak ve fotoğraf çekilecektir 🙏🏻 Bu gidişle Aamir Khan’ın nerde olduğunu paylaşmaya son vermeyi düşünüyorum özellikle Adana ve İstanbula gelişini… Yorumlarınızı bekliyorum🙏🏻 #KatrinaKaif #kareenakapoor #sanyamalhotra #followforfollow #aamirkhan #anushkasharma #bollywood #ranveersingh #imrankhan #dishapatani #parineetichopra #varundhawan #shahidkapoor #sonamkapoor #salmankhan #shahrukhkhan #sidharthmalhotra #aliaabhatt #keşfet #followme #bollywood #india #mumbai #kiranrao #ranbirkapoor #amitabhbachchan #KatrinaKaif #kareenakapoor #sanyamalhotra #followforfollow #anushkasharma #bollywood #ranveersingh #imrankhan #dishapatani #parineetichopra #varundhawan #shahidkapoor #sonamkapoor #salmankhan #shahrukhkhan #sidharthmalhotra
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Düşünsene dünyaca ünlü bir insansın, ultra lüx siyah VİP aracı yerine normal bir servis aracıyla geliyorsun otele ❣️ #KatrinaKaif #kareenakapoor #sanyamalhotra #followforfollow #aamirkhan #anushkasharma #bollywood #ranveersingh #imrankhan #dishapatani #parineetichopra #varundhawan #shahidkapoor #sonamkapoor #salmankhan #shahrukhkhan #sidharthmalhotra #aliaabhatt #keşfet #followme #bollywood #india #mumbai #kiranrao #ranbirkapoor #amitabhbachchan #KatrinaKaif #kareenakapoor #sanyamalhotra #followforfollow #anushkasharma #bollywood #ranveersingh #imrankhan #dishapatani #parineetichopra #varundhawan #shahidkapoor #sonamkapoor #salmankhan #shahrukhkhan #sidharthmalhotra
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New!!! Bu sabahtan özel fotoğraf @sunumlarbenimm Canım iyki varsın 😊 tanıştığımıza sevindim Aamir'i görmek banada nasip olur inşallah🙏 . . . . #aamirkhan #mrperfectionist #keşfet #followme #bollywood #india #mumbai #kiranrao #ranbirkapoor #amitabhbachchan #KatrinaKaif #kareenakapoor #sanyamalhotra #followforfollow #anushkasharma #ranveersingh #imrankhan #dishapatani #parineetichopra #varundhawan #shahidkapoor #sonamkapoor #salmankhan #shahrukhkhan #sidharthmalhotra #aliaabhatt #katrinakaif #jacquelinefernandez #akshaykumar #ayemerehumsafar
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NEW✔ Ünlü oyuncu Aamir Khan yeni filmini Niğde'de çekecek!!!!!! Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, yeni tip koronavirüs nedeniyle Hindistan'da yarıda kalan "Laal Singh Chaddha" adlı yeni filminin bir kısmını Niğde'deki Demirkazık Dağında çekecek! . 1994 ABD yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" filmini koronavirüs salgını nedeniyle Hindistan’da yarıda bırakan ünlü aktör Aamir Khan, kalan çekimlerini tamamlamak için Niğde'de yer baktı. Aamir Khan, filminin kalan çekimlerinin bir kısmını Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda ekim ayında yaklaşık 300 kişilik bir ekiple 45 günde çekmeyi planlıyor. Ayrıca, Aamir Khan'ın İstanbul ve Adana'da çekim yapacağı öğrenildi. Kaldığı otele gelişi sırasında hayranları tarafından yoğun ilgi gören Aamir Khan, sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. . NİĞDE GAZOZU İKRAM EDİLDİ Aamir Khan ile görüşen Vali Yılmaz Şimşek, ünlü aktöre, Niğde Gazozu ikram etti. Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aamir Khan'ın yarıda kalan filminin bir bölümünü Demirkazık Dağı'nda çekeceğini söyledi. Milyonlarla buluşacak bir filmin Niğde'de çekilecek olmasının kentin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: . "FİLMİN ÇEKİMİ SIRASINDA GEREKLİ DESTEĞİ GÖSTERECEĞİZ" "Bu filmin çekimi sırasında gerekli desteği göstereceğiz, her türlü yardımı yapacağız. Daha önce ilimizde 'Mavzer' filmi çekilmişti. İnanıyorum ki bunların devamı gelecek. Niğde ve Aladağlar, Demirkazık bölgesi film çekimi açısından da marka haline gelecek. Yaptığımız marka şehir projesinde de marka yüzümüz, Demirkazık Dağı idi. Demirkazık özelliğine uygun olarak film yapımcılarını cezbediyor. Bu filmi gören kitleler, bu bölgeyi görmek isteyecekler. Bu film çekildiği zaman, Demirkazık bölgesi, dünyada tanınır hale gelecek. Hintler açısından bir destinasyon olacağına inanıyorum. Şu anda ekip nerelerde çekim yapacaklarını tespit ediyor. Demirkazık bölgesini tespit etmiş durumdalar. Ekim ayı içinde yaklaşık 300 kişilik bir ekip, 45 gün boyunca çekim gerçekleştirecek. Özellikle bir savaş sahnesinin bölgemizde çekilmesi planlanıyor." @ismetcangunbay photo👍 . DEVAMI YORUMDA OLACAK👇🏻
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An itibariyle Aamir Khan Niğde’de! Çekimler Ekim’de başlayacak ama önceden Aamir Khan çekim yerlerine bizzat bakmak istiyor 🙏🏻 #KatrinaKaif #kareenakapoor #sanyamalhotra #followforfollow #aamirkhan #anushkasharma #bollywood #ranveersingh #imrankhan #dishapatani #parineetichopra #varundhawan #shahidkapoor #sonamkapoor #salmankhan #shahrukhkhan #sidharthmalhotra #aliaabhatt #keşfet #followme #bollywood #india #mumbai #kiranrao #ranbirkapoor #amitabhbachchan #KatrinaKaif #kareenakapoor #sanyamalhotra #followforfollow #anushkasharma #bollywood #ranveersingh #imrankhan #dishapatani #parineetichopra #varundhawan #shahidkapoor #sonamkapoor #salmankhan #shahrukhkhan #sidharthmalhotra
ACE Aamir Khan has reached Turkey to RESUME shoot of his upcoming mega Blockbuster Laal Singh Chaddha.
RT If You are excited
19 YEARS OF DIL CHAHTA HAI pic.twitter.com/vpUbDg1oOn
— Laal Singh Chaddha (@ACEOFHINDOSTAN) August 9, 2020
Also starring Kareena Kapoor Khan, Laal Singh Chaddha will mark the Bollywood debut of Tamil actor Vijay Sethupathi. Laal Singh Chaddha is being directed by Secret Superstar fame Advait Chauhan.
The film was previously set for a Christmas 2020 release. It has now been postponed to Christmas 2021.
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