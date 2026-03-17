Kerala Assembly elections 2026: CPI(M) releases first list of 81 candidates | Full list

The Communist Party of India (Marxist) (CPI(M)) on Sunday announced candidates for 81 Assembly constituencies in Kerala, with Chief Minister Pinarayi Vijayan set to contest again from Dharmadam and senior leader K K Shailaja fielded from Peravur.
The list, released shortly after the poll schedule was announced, features 56 sitting MLAs, including several ministers, indicating the party’s decision to bank on incumbency as the Left Democratic Front (LDF) seeks a third consecutive term.
Among prominent candidates, ministers V Sivankutty (Nemom), Veena George (Aranmula), K N Balagopal (Kottarakkara), R Bindu (Irinjalakuda), P Rajeeve (Kalamassery), M B Rajesh (Thrithala), and P A Mohamed Riyas (Beypore) have been trusted for the second time.
Former ministers K K Shailaja (Peravur), A C Moideen (Kunnamkulam), and Kadakampally Surendran (Kazhakuttam) are also in the fray. LDF convener T P Ramakrishnan will contest from Perambra, while DYFI state secretary V K Sanoj has been fielded from Mattannur
Here’s the list of candidates fielded the CPI(M) for the upcoming Assembly Elections in Kerala
|S.No.
|Candidate
|Constituency
|District
|Type
|1
|V. Sivankutty
|Nemom
|Thiruvananthapuram
|CPI(M)
|2
|V. Joy
|Varkala
|Thiruvananthapuram
|CPI(M)
|3
|O.S. Ambika
|Attingal
|Thiruvananthapuram
|CPI(M)
|4
|D.K. Murali
|Vamanapuram
|Thiruvananthapuram
|CPI(M)
|5
|Kadakampally Surendran
|Kazhakuttam
|Thiruvananthapuram
|CPI(M)
|6
|V.K. Prasanth
|Vattiyurkavu
|Thiruvananthapuram
|CPI(M)
|7
|C.K. Hareendran
|Parassala
|Thiruvananthapuram
|CPI(M)
|8
|K. Ansalan
|Neyyattinkara
|Thiruvananthapuram
|CPI(M)
|9
|I.B. Satheesh
|Kattakkada
|Thiruvananthapuram
|CPI(M)
|10
|G. Stephan
|Aruvikkara
|Thiruvananthapuram
|CPI(M)
|11
|K.N. Balagopal
|Kottarakara
|Kollam
|CPI(M)
|12
|S. Jayamohan
|Kollam
|Kollam
|CPI(M)
|13
|M. Noushad
|Iravipuram
|Kollam
|CPI(M)
|14
|S.L. Sajikumar
|Kundara
|Kollam
|CPI(M)
|15
|Veena George
|Aranmula
|Pathanamthitta
|CPI(M)
|16
|K.U. Jenish Kumar
|Konni
|Pathanamthitta
|CPI(M)
|17
|V.N. Vasavan
|Ettumanur
|Kottayam
|CPI(M)
|18
|K.M. Radhakrishnan
|Puthuppally
|Kottayam
|CPI(M)
|19
|K. Anil Kumar
|Kottayam
|Kottayam
|CPI(M)
|20
|Saji Cheriyan
|Chengannur
|Alappuzha
|CPI(M)
|21
|Daleema Jojo
|Aroor
|Alappuzha
|CPI(M)
|22
|P.P. Chitharanjan
|Alappuzha
|Alappuzha
|CPI(M)
|23
|U. Prathibha
|Kayamkulam
|Alappuzha
|CPI(M)
|24
|H. Salam
|Ambalappuzha
|Alappuzha
|CPI(M)
|25
|M.S. Arun Kumar
|Mavelikara
|Alappuzha
|CPI(M)
|26
|P. Rajeeve
|Kalamassery
|Ernakulam
|CPI(M)
|27
|Saju Paul
|Angamaly
|Ernakulam
|CPI(M)
|28
|K.J. Maxi
|Kochi
|Ernakulam
|CPI(M)
|29
|M.P. Shiny
|Vypeen
|Ernakulam
|CPI(M)
|30
|P.V. Sreenijin
|Kunnathunadu
|Ernakulam
|CPI(M)
|31
|Pushpa Das
|Thrikkakara
|Ernakulam
|CPI(M)
|32
|K.N. Unnikrishnan
|Thrippunithura
|Ernakulam
|CPI(M)
|33
|Antony John
|Kothamangalam
|Ernakulam
|CPI(M)
|34
|A.M. Ariff
|Aluva
|Ernakulam
|CPI(M)
|35
|K.K. Jayachandran
|Udumbanchola
|Idukki
|CPI(M)
|36
|A. Raja
|Devikulam
|Idukki
|CPI(M)
|37
|R. Bindu
|Irinjalakuda
|Thrissur
|CPI(M)
|38
|Xavier Chittilappilly
|Vadakkancherry
|Thrissur
|CPI(M)
|39
|C. Raveendranath
|Manalur
|Thrissur
|CPI(M)
|40
|U.R. Pradeep
|Chelakkara
|Thrissur
|CPI(M)
|41
|N.K. Akbar
|Guruvayur
|Thrissur
|CPI(M)
|42
|K.K. Ramachandran
|Puthukkad
|Thrissur
|CPI(M)
|43
|A.C. Moideen
|Kunnamkulam
|Thrissur
|CPI(M)
|44
|T.M. Sasi
|Alathur
|Palakkad
|CPI(M)
|45
|K. Preman
|Nenmara
|Palakkad
|CPI(M)
|46
|A. Prabhakaran
|Malampuzha
|Palakkad
|CPI(M)
|47
|K. Shanthakumari
|Kongad
|Palakkad
|CPI(M)
|48
|P.P. Sumod
|Tharoor
|Palakkad
|CPI(M)
|49
|K. Premkumar
|Ottappalam
|Palakkad
|CPI(M)
|50
|P.P. Mammykutty
|Shoranur
|Palakkad
|CPI(M)
|51
|M.B. Rajesh
|Thrithala
|Palakkad
|CPI(M)
|52
|K.T. Jaleel
|Thavanur
|Malappuram
|Independent (LDF-backed)
|53
|M.K. Sakeer
|Ponnani
|Malappuram
|CPI(M)
|54
|E.P. Muhammed Haneefa
|Perinthalmanna
|Malappuram
|CPI(M)
|55
|M.P. Alavi
|Mankada
|Malappuram
|CPI(M)
|56
|K.K. Damodaran
|Wandoor
|Malappuram
|CPI(M)
|57
|K.P. Kunjahammed Kutti
|Kuttiyadi
|Kozhikode
|CPI(M)
|58
|K. Dasan
|Koilandy
|Kozhikode
|CPI(M)
|59
|T.P. Ramakrishnan
|Perambra
|Kozhikode
|CPI(M)
|60
|K.M. Sachindev
|Balussery
|Kozhikode
|CPI(M)
|61
|Thottathil Raveendran
|Kozhikode North
|Kozhikode
|CPI(M)
|62
|P.A. Mohamed Riyas
|Beypore
|Kozhikode
|CPI(M)
|63
|Linto Joseph
|Thiruvambady
|Kozhikode
|CPI(M)
|64
|O.R. Kelu
|Mananthavady
|Wayanad
|CPI(M)
|65
|M.S. Viswanathan
|Sulthan Bathery
|Wayanad
|CPI(M)
|66
|Pinarayi Vijayan
|Dharmadom
|Kannur
|CPI(M)
|67
|K.K. Shailaja
|Peravur
|Kannur
|CPI(M)
|68
|T.I. Madhusoodhan
|Payyannur
|Kannur
|CPI(M)
|69
|M. Vijin
|Kalliyassery
|Kannur
|CPI(M)
|70
|K.V. Sumesh
|Azhikode
|Kannur
|CPI(M)
|71
|V.K. Sanoj
|Mattannur
|Kannur
|CPI(M)
|72
|Karayi Rajan
|Thalassery
|Kannur
|CPI(M)
|73
|P.K. Syamala
|Taliparamba
|Kannur
|CPI(M)
|74
|C.H. Kunjambu
|Uduma
|Kasaragod
|CPI(M)
|75
|V.P.P. Mustafa
|Thrikkarippur
|Kasaragod
|CPI(M)
|76
|K.R. Jayananda
|Manjeswaram
|Kasaragod
|CPI(M)
|77
|Muhammed Sabah Kundupuzhakkal
|Vengara
|Malappuram
|Independent (LDF-backed)
|78
|P.T.A. Rahim
|Kunnamangalam
|Kozhikode
|Independent (LDF-backed)
|79
|V. Abdurahiman
|Tanur
|Malappuram
|Independent (LDF-backed)
|80
|U. Sharafali
|Nilambur
|Malappuram
|Independent (LDF-backed)
|81
|Sujith Vijayanpillai
|Chavara
|Kollam
|Independent (LDF-backed)
|82
|TBA
|Palakkad
|Palakkad
|(Pending announcement)
|83
|TBA
|Koduvally
|Kozhikode
|(Pending announcement)
|84
|TBA
|Kondotty
|Malappuram
|(Pending announcement)
|85
|TBA
|Tirur
|Malappuram
|(Pending announcement)
|86
|TBA
|Kottakkal
|Malappuram
|(Pending announcement)
