Kerala Assembly elections 2026: CPI(M) releases first list of 81 candidates | Full list

The list, released shortly after the poll schedule was announced, features 56 sitting MLAs, including several ministers, indicating the party’s decision to bank on incumbency as the Left Democratic Front (LDF) seeks a third consecutive term.

By: Express Web Desk
5 min readWUpdated: Mar 17, 2026 02:00 PM IST
Chief Minister Pinarayi Vijayan will lead the CPI(M)'s campaign from his sitting seat of Dharmadam as the party renominates 56 sitting MLAs for the April 9 Kerala Assembly elections.
Make us preferred source on Google

The Communist Party of India (Marxist) (CPI(M)) on Sunday announced candidates for 81 Assembly constituencies in Kerala, with Chief Minister Pinarayi Vijayan set to contest again from Dharmadam and senior leader K K Shailaja fielded from Peravur.

Top names and key constituencies

Among prominent candidates, ministers V Sivankutty (Nemom), Veena George (Aranmula), K N Balagopal (Kottarakkara), R Bindu (Irinjalakuda), P Rajeeve (Kalamassery), M B Rajesh (Thrithala), and P A Mohamed Riyas (Beypore) have been trusted for the second time.

Former ministers K K Shailaja (Peravur), A C Moideen (Kunnamkulam), and Kadakampally Surendran (Kazhakuttam) are also in the fray. LDF convener T P Ramakrishnan will contest from Perambra, while DYFI state secretary V K Sanoj has been fielded from Mattannur

Here’s the list of  candidates fielded the CPI(M) for the upcoming Assembly Elections in Kerala

S.No. Candidate Constituency District Type
1 V. Sivankutty Nemom Thiruvananthapuram CPI(M)
2 V. Joy Varkala Thiruvananthapuram CPI(M)
3 O.S. Ambika Attingal Thiruvananthapuram CPI(M)
4 D.K. Murali Vamanapuram Thiruvananthapuram CPI(M)
5 Kadakampally Surendran Kazhakuttam Thiruvananthapuram CPI(M)
6 V.K. Prasanth Vattiyurkavu Thiruvananthapuram CPI(M)
7 C.K. Hareendran Parassala Thiruvananthapuram CPI(M)
8 K. Ansalan Neyyattinkara Thiruvananthapuram CPI(M)
9 I.B. Satheesh Kattakkada Thiruvananthapuram CPI(M)
10 G. Stephan Aruvikkara Thiruvananthapuram CPI(M)
11 K.N. Balagopal Kottarakara Kollam CPI(M)
12 S. Jayamohan Kollam Kollam CPI(M)
13 M. Noushad Iravipuram Kollam CPI(M)
14 S.L. Sajikumar Kundara Kollam CPI(M)
15 Veena George Aranmula Pathanamthitta CPI(M)
16 K.U. Jenish Kumar Konni Pathanamthitta CPI(M)
17 V.N. Vasavan Ettumanur Kottayam CPI(M)
18 K.M. Radhakrishnan Puthuppally Kottayam CPI(M)
19 K. Anil Kumar Kottayam Kottayam CPI(M)
20 Saji Cheriyan Chengannur Alappuzha CPI(M)
21 Daleema Jojo Aroor Alappuzha CPI(M)
22 P.P. Chitharanjan Alappuzha Alappuzha CPI(M)
23 U. Prathibha Kayamkulam Alappuzha CPI(M)
24 H. Salam Ambalappuzha Alappuzha CPI(M)
25 M.S. Arun Kumar Mavelikara Alappuzha CPI(M)
26 P. Rajeeve Kalamassery Ernakulam CPI(M)
27 Saju Paul Angamaly Ernakulam CPI(M)
28 K.J. Maxi Kochi Ernakulam CPI(M)
29 M.P. Shiny Vypeen Ernakulam CPI(M)
30 P.V. Sreenijin Kunnathunadu Ernakulam CPI(M)
31 Pushpa Das Thrikkakara Ernakulam CPI(M)
32 K.N. Unnikrishnan Thrippunithura Ernakulam CPI(M)
33 Antony John Kothamangalam Ernakulam CPI(M)
34 A.M. Ariff Aluva Ernakulam CPI(M)
35 K.K. Jayachandran Udumbanchola Idukki CPI(M)
36 A. Raja Devikulam Idukki CPI(M)
37 R. Bindu Irinjalakuda Thrissur CPI(M)
38 Xavier Chittilappilly Vadakkancherry Thrissur CPI(M)
39 C. Raveendranath Manalur Thrissur CPI(M)
40 U.R. Pradeep Chelakkara Thrissur CPI(M)
41 N.K. Akbar Guruvayur Thrissur CPI(M)
42 K.K. Ramachandran Puthukkad Thrissur CPI(M)
43 A.C. Moideen Kunnamkulam Thrissur CPI(M)
44 T.M. Sasi Alathur Palakkad CPI(M)
45 K. Preman Nenmara Palakkad CPI(M)
46 A. Prabhakaran Malampuzha Palakkad CPI(M)
47 K. Shanthakumari Kongad Palakkad CPI(M)
48 P.P. Sumod Tharoor Palakkad CPI(M)
49 K. Premkumar Ottappalam Palakkad CPI(M)
50 P.P. Mammykutty Shoranur Palakkad CPI(M)
51 M.B. Rajesh Thrithala Palakkad CPI(M)
52 K.T. Jaleel Thavanur Malappuram Independent (LDF-backed)
53 M.K. Sakeer Ponnani Malappuram CPI(M)
54 E.P. Muhammed Haneefa Perinthalmanna Malappuram CPI(M)
55 M.P. Alavi Mankada Malappuram CPI(M)
56 K.K. Damodaran Wandoor Malappuram CPI(M)
57 K.P. Kunjahammed Kutti Kuttiyadi Kozhikode CPI(M)
58 K. Dasan Koilandy Kozhikode CPI(M)
59 T.P. Ramakrishnan Perambra Kozhikode CPI(M)
60 K.M. Sachindev Balussery Kozhikode CPI(M)
61 Thottathil Raveendran Kozhikode North Kozhikode CPI(M)
62 P.A. Mohamed Riyas Beypore Kozhikode CPI(M)
63 Linto Joseph Thiruvambady Kozhikode CPI(M)
64 O.R. Kelu Mananthavady Wayanad CPI(M)
65 M.S. Viswanathan Sulthan Bathery Wayanad CPI(M)
66 Pinarayi Vijayan Dharmadom Kannur CPI(M)
67 K.K. Shailaja Peravur Kannur CPI(M)
68 T.I. Madhusoodhan Payyannur Kannur CPI(M)
69 M. Vijin Kalliyassery Kannur CPI(M)
70 K.V. Sumesh Azhikode Kannur CPI(M)
71 V.K. Sanoj Mattannur Kannur CPI(M)
72 Karayi Rajan Thalassery Kannur CPI(M)
73 P.K. Syamala Taliparamba Kannur CPI(M)
74 C.H. Kunjambu Uduma Kasaragod CPI(M)
75 V.P.P. Mustafa Thrikkarippur Kasaragod CPI(M)
76 K.R. Jayananda Manjeswaram Kasaragod CPI(M)
77 Muhammed Sabah Kundupuzhakkal Vengara Malappuram Independent (LDF-backed)
78 P.T.A. Rahim Kunnamangalam Kozhikode Independent (LDF-backed)
79 V. Abdurahiman Tanur Malappuram Independent (LDF-backed)
80 U. Sharafali Nilambur Malappuram Independent (LDF-backed)
81 Sujith Vijayanpillai Chavara Kollam Independent (LDF-backed)
82 TBA Palakkad Palakkad (Pending announcement)
83 TBA Koduvally Kozhikode (Pending announcement)
84 TBA Kondotty Malappuram (Pending announcement)
85 TBA Tirur Malappuram (Pending announcement)
86 TBA Kottakkal Malappuram (Pending announcement)

Stay updated with the latest - Click here to follow us on Instagram

© The Indian Express Pvt Ltd
Mar 17: Latest News
Live Blog
Latest Comment
Post Comment
Read Comments