Pune railway mega block from Sept 19: list of 42 cancelled, 25 diverted trains

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Railway operations in Pune will be affected for 15 days between September 19 and October 4 as the Central Railway will undertake a mega infrastructure block to commission the third line between Hadapsar and Ghorpadi.
The railway will carry out engineering, signalling and telecommunication, and overhead equipment works at the Pune and Hadapsar yards during the block. The works will make some railway lines unavailable, resulting in cancellations, diversions, short termination, and origination of trains, as well as regulation and rescheduling of several services.
The changes will affect several long-distance trains as well as Pune-area suburban and DEMU services.
42 trains cancelled
1) Train No. (12116) Solapur-Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Express: October 3
2) Train No. (12115) Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus-Solapur Express: October 4
3) Train No. (12114) Nagpur-Pune Express: October 2
4) Train No. (12113) Pune-Nagpur Express: October 3
5) Train No. (11041) Dadar Central-Sainagar Shirdi Express: October 3
6) Train No. (11042) Sainagar Shirdi-Dadar Express: October 4
7) Train No. (12169) Pune-Solapur Express: September 19 to 23, October 3 and 4
8) Train No. (12170) Solapur-Pune Express: September 19 to 23, October 3 and 4
9) Train No. (12136) Nagpur-Pune Express: October 3
10) Train No. (12135) Pune-Nagpur Express: October 4
11) Train No. (22105) Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus-Pune Express: October 4
12) Train No. (22106) Pune-Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Express: October 4
13) Train No. (11007) Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus-Pune Express: October 4
14) Train No. (11008) Pune-Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Express: October 4
15) Train No. (11029) Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus-Kolhapur Express: October 4
16) Train No. (11030) Kolhapur-Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Express: October 4
17) Train No. (71407) Pune-Daund DEMU: September 19 to October 4
18) Train No. (71408) Daund-Pune DEMU: September 19 to October 4
19) Train No. (71411) Pune-Baramati DEMU: September 19 to 23, October 3 and 4
20) Train No. (71412) Baramati-Daund DEMU: September 19 to 23, October 3 and 4
21) Train No. (71404) Daund-Pune DEMU: October 3 and 4
22) Train No. (71405) Pune-Daund DEMU: October 3 and 4
23) Train No. (71401) Pune-Daund DEMU: October 4
24) Train No. (71402) Daund-Pune DEMU: October 4
25) Train No. (71413) Pune-Daund DEMU: October 4
26) Train No. (71420) Satara-Pune DEMU: October 4
27) Train No. (71419) Pune-Satara DEMU: October 4
28) Train No. (71441) Ahmednagar-Beed DEMU: October 5
29) Train No. (71442) Beed-Ahmednagar DEMU: October 5
30) Train No. (99812) Pune-Lonavala suburban service: October 4
31) Train No. (99818) Pune-Lonavala suburban service: October 4
32) Train No. (99813) Lonavala-Pune suburban service: October 4
33) Train No. (99820) Pune-Lonavala suburban service: October 4
34) Train No. (99821) Lonavala-Pune suburban service: October 4
35) Train No. (11026) Amravati-Pune Express: October 3
36) Train No. (11025) Pune-Amravati Express: October 4
37) Train No. (12158) Solapur-Pune Express: October 4
38) Train No. (12157) Pune-Solapur Express: October 4
39) Train No. (12127) Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus-Pune Express: October 4
40) Train No. (12128) Pune-Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Express: October 4
41) Train No. (11423) Pune-Sainagar Shirdi Express: October 4
42) Train No. (11424) Sainagar Shirdi-Pune Express: October 4.
25 trains diverted
1) Train No. (12221) Pune–Howrah Express: September 19 and October 3 — diverted via Pune-Lonavala-Karjat-Panvel-Kalyan-Igatpuri-Manmad.
2) Train No. (12222) Howrah–Pune Express: October 3 — diverted via Manmad-Igatpuri-Kalyan-Panvel-Karjat-Lonavala-Pune.
3) Train No. (11078) Jammu Tawi–Pune Express: September 21 — diverted via Manmad-Igatpuri-Kalyan-Panvel-Karjat-Lonavala-Pune.
4) Train No. (11302) KSR Bengaluru–Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Express: September 22 — diverted via Solapur-Kurduwadi-Miraj-Satara-Pune.
5) Train No. (22159) Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus–MGR Chennai Central Express: September 19 to 23 and October 4 — diverted via Kalyan-Igatpuri-Manmad-Daund.
6) Train No. (12780) Hazrat Nizamuddin–Vasco da Gama Express: September 22 and October 3 — diverted via Manmad-Kashti-Daund-Kurduwadi-Pandharpur-Miraj.
7) Train No. (11077) Pune–Jammu Tawi Express: September 20 — diverted via Pune-Lonavala-Karjat-Panvel-Kalyan-Igatpuri-Manmad.
8) Train No. (11019) Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus–Bhubaneswar Express: September 20 — diverted via Pune-Satara-Miraj-Pandharpur-Kurduwadi-Solapur.
9) Train No. (12135) Pune–Nagpur Express: September 20 — diverted via Pune-Lonavala-Karjat-Panvel-Kalyan-Igatpuri-Manmad.
10) Train No. (22131) Pune–Banaras Express: September 21 — diverted via Pune-Lonavala-Karjat-Panvel-Kalyan-Igatpuri-Manmad.
11) Train No. (16340) Nagercoil–Lokmanya Tilak Terminus Express: September 22 and October 2 — diverted via Solapur-Kurduwadi-Daund-Ahilyanagar-Manmad-Nashik-Kalyan.
12) Train No. (12164) MGR Chennai Central–Lokmanya Tilak Terminus Express: October 2 and 3 — diverted via Solapur-Daund-Ahilyanagar-Manmad-Igatpuri-Kalyan.
13) Train No. (22171) Pune–Rani Kamalapati Express: September 20 — diverted via Pune-Lonavala-Karjat-Panvel-Kalyan-Igatpuri-Manmad.
14) Train No. (22686) Chandigarh–Yesvantpur Express: October 3 — diverted via Manmad-Kashti-Daund-Kurduwadi-Pandharpur-Miraj.
15) Train No. (22143) Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus–Bidar Express: October 3 — diverted via Pune-Satara-Miraj-Pandharpur-Kurduwadi-Solapur.
16) Train No. (22718) Secunderabad–Rajkot Express: October 3 — diverted via Solapur–Kurduwadi–Miraj–Satara–Pune.
17) Train No. (11013) Lokmanya Tilak Terminus–Coimbatore Express: October 3 — diverted via Pune-Satara-Miraj-Pandharpur-Kurduwadi-Solapur.
18)Train No. (11028) Satara–Dadar Express: October 3 — diverted via Satara-Jejuri-Pune-Lonavala; departure from Satara rescheduled to 10.30 pm.
19) Train No. (16332) Thiruvananthapuram Central–Lokmanya Tilak Terminus Express: October 3 — diverted via Daund-Ahilyanagar-Manmad-Igatpuri-Kalyan.
20) Train No. (17222) Lokmanya Tilak Terminus–Coastal Andhra Express: September 20 — diverted via Pune-Satara-Miraj-Pandharpur-Kurduwadi-Solapur.
21) Train No. (12147) Kolhapur–Hazrat Nizamuddin Express: September 22 — diverted via Kolhapur-Miraj-Kurduwadi-Daund-Ahilyanagar-Manmad.
22) Train No. (11014) Coimbatore–Lokmanya Tilak Terminus Express: October 3 — diverted via Daund-Ahilyanagar-Manmad-Igatpuri-Kalyan.
23) Train No. (12781) Mysuru–Hazrat Nizamuddin Express: September 18 and October 2 — diverted via Kolhapur-Miraj-Kurduwadi-Daund-Ahilyanagar-Manmad.
24) Train No. (18519) Visakhapatnam–Lokmanya Tilak Terminus Express: October 2 — diverted via Daund-Ahilyanagar-Manmad-Igatpuri-Kalyan.
25) Train No. (18520) Lokmanya Tilak Terminus–Visakhapatnam Express: October 4 — diverted via Kalyan-Igatpuri-Manmad-Ahilyanagar-Daund.
Trains to terminate at/originate from intermediate stations
1) Train No. 22944 Indore–Daund Express: September 18 to October 3 — short-terminates at Khadki.
2) Train No. 22943 Daund–Indore Express: September 19 to October 4 — short-originates from Khadki at 3.40 pm.
3) Train No. 11302 KSR Bengaluru–Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Express: October 3 — short-terminates at Solapur.
4) Train No. 11301 Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus–KSR Bengaluru Express: October 4 — short-originates from Solapur.
5) Train No. 20495 Jodhpur–Hadapsar Express: September 18 to 22, October 2 and 3 — short-terminates at Khadki.
6) Train No. 20496 Hadapsar–Jodhpur Express: September 19 to 23, October 3 and 4 — short-originates from Khadki at 7.40 pm.
7) Train No. 17014 Kazipet–Hadapsar Express: On Sept 19, 21, 24, 26, 29, and Oct 1, short-terminates at Daund; on October 3, it short-terminates at Kurduwadi.
8) Train No. 17013 Hadapsar–Kazipet Express: On Sept 20, 25, 27, 29, and Oct 2, short-terminates at Daund; on October 4, it originates from Kurduwadi.
9) Train No. 12158 Solapur–Pune Express: October 3 — short-terminates at Daund.
10) Train No. 12157 Pune–Solapur Express: September 20, 23 and October 3 — short-originates from Daund.
11) Train No. 11026 Amravati–Pune Express: September 19, 22 and October 2 — short- terminates at Daund.
12) Train No. 11025 Pune–Amravati Express: October 3 — short-originates from Daund.
13) Train No. 71410 Baramati–Pune DEMU: September 19 to 23 and October 4 — short terminates at Daund.
14) Train No. 71406 Baramati–Pune DEMU: October 3 and 4 — short-terminates at Daund.
15) Train No. 11426 Kolhapur–Pune Express: October 4 — short-terminates at Jejuri.
16) Train No. 11425 Pune–Kolhapur Express: October 4 — short-originates from Jejuri.
17) Train No. 20669 Hubballi–Pune Express: October 4 — short-terminates at Satara.
18) Train No. 20674 Pune–Kolhapur Express: October 4 — short-originates from Satara.
19) Train No. 11422 Solapur–Pune Express: October 3 — short-terminates at Hadapsar.
20) Train Nos. 99905/99907 Talegaon–Pune services: October 4 — short-terminate at Shivajinagar.
21) Train Nos. 99814/99824 Pune–Lonavala services: October 4 — short-originate from Shivajinagar.
22) Train No. 22846 Hatia–Pune Express: October 2 — short-terminates at Daund.
23) Train No. 22845 Pune–Hatia Express: October 4 — short-originates from Daund at 11.52 am.
24) Train No. 22172 Rani Kamalapati–Pune Express: October 3 — short-terminates at Daund.
25) Train No. 22171 Pune–Rani Kamalapati Express: October 4 — short-originates from Daund at 4.15 pm.
26) Train No. 22194 Gwalior–Daund Express: September 19 — short terminates at Khadki.
27) Train No. 22193 Daund–Gwalior Express: September 20 — short-originates from Khadki at 12.30 am.
28) Train No. 12940 Jaipur–Pune Express: October 3 — short-terminates at Khadki.
29) Train No. 12939 Pune–Jaipur Express: October 4 — short-originates from Khadki at 5.35 pm.
30) Train No. 20162 Jabalpur–Pune Express: September 20 — short terminates at Daund.
31) Train No. 20161 Pune–Jabalpur Express: September 21 — short-originates from Daund at 12.22 pm.
32) Train No. 12494 Hazrat Nizamuddin–Miraj Express: October 2 — short-terminates at Khadki.
33) Train No. 12493 Miraj–Hazrat Nizamuddin Express: October 4 — short-originates from Khadki at 11.10 am.
The Central Railway has advised passengers to check the latest running status and revised timings of their trains through the Indian Railways enquiry portal or the NTES app before starting their journey.