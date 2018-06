PCMC Candidates MNS,NCP first lists

While the Maharashtra Navnirman Sena (MNS) has come up with as many as 138 candidates,the NCP has finalised 45 names for the PCMC polls. Former mayors Mangala Kadam,and Aparna Doke figure in the first list of NCP. The other political parties,including the BJP,Shiv Sena and the Congress,will finalise their candidates by Tuesday morning. PCMC has 128 panels,each having two wards.

NCP FIRST LIST OF 45 CANDIDATES FOR PCMC POLLS

Vidyanagar (Panel No 8 ): A) Vimal Dinkar Datir Patil

Sambhajinagar (Panel 10): A) Mangala Ashok Kadam B) Narayan Sadashiv Bahirwade

Late Madhukar Pawale High School (Panel 12 ): A) Tanaji Vitthal Khade B) Shubhangi Sanjay Borade

Nigdi Gaothan (Panel 13): A) Suman Madhukar Pawale

Bhakti Shakti Udyan (Panel 14 ): A) R S Kumar

Dattawadi (Panel 15): A) Javed Ramjan Shaikh

Dalwinagar (Panel 21): A) Shamim Mahmdsiraj Pathan B) Balasaheb Ganpat Londhe

Keshavnagar (Panel 23 ): A) Aparna Doke B) Rajendra Tanaji Gawde

Prof. Ramkrushna More Auditorium (Panel 24): A) Pankaj Somnath Thorat B) Anjali Dnyaneshwar Gawde

Chakrapani Society (Panel 30): A) Vasant Anandrao Londhe B) Sunita Pandurang Gavli

Sandvik Colony (Panel 32): A) Ajit Damodar Gavane B) Mohini Vilas Lande

Gavhanevasti (Panel 34): A) Mahesh Kisan Landge

Bhosari Gaothan (Panel 35): A) Advocate Nitin Landge B) Seema Dattatray Phuge

Mahatma Phulenagar (Panel 37): A) Sukhdevi Sheshappa Natekar B) Jitendra Babasaheb Nanavre

Nehrunagar (Panel 38): A) Chitrakala Masukant Shinde B) Laxman Bhimrao Bhosale

Sant Tukaramnagar (Panel 39): A) Yogesh Mangalsen Bahal B) Sujata Sunil Palande

Bhatnagar (Panel 42): A) Chhaya Jagannath Sable

Vijaynagar (Panel 46): A) Vijay Sakharam Sutar

FIRST MNS LIST OF 138

CANDIDATES FOR PCMC POLLS

Rupeenagar-Talawade (Panel 1): (A) Sujata Kate (b) Sukdeo Narale

Triveninanagar (Panel 2): (a) Raosaheb Thorat (b) Nayana Borate

Chikhli (Panel 3): (B) Amrut Sonawane

Krushnanagar (Panel 4): (A) Jyoti Gophane (B) Pradeep Sakpal

Kudalwadi (Panel 5): (a) B Yadav (b) Rahul Jadhav

Moshi (Panel 6): SOnali Rasane (B) Ramesh Vahile

Charholi (Panel 7): (B) Leelabai Tapkir

Sambhajinagar (Panel 9): (A) Bhikaji Aher (B) Vidya Kulkarni

Yamunanagar (Panel 11): (A) Neelima Bolar (b) Surendra Kulkarni

Late Madhukar Pawale High School (Panel 12): (A) Ravindra Khairnar (b) Kiran Ubale

Nigdi Gaothan (Panel 13): (a) Mangesh Khandekar (B) Ashwini Marathe

Bhakti-Shakti Udyan (Panel 14): (B) Sameer Jawalkar

Akurdi Gaothan (Panel 16): (A) Mangesh Khandekar (B) Jaywant Jadhav

Kiwale (Panel 18): (a) Sridevi Kamble (b) Sachin Shingade

Walhekarwadi (Panel 19): (a) Vandana Kamble (b) Bharat Walhekar

Chinchwadenagar (Panel 20): (a) Ravindra Mahajan (b) Sunita Gaikwad

Chinchwadgaothan (Panel 22): (A) Shailesh Patil (B) Jyotsna Lagas

Keshavnagar (Panel 23): (a) Meenakshi Lonare (B) Anant Korhale

Prof Ramkrushna More Auditorium (Panel 24): (A) Niranjan Kapile (b) Ashwini Bangar

Chinchwad station-Anandnagar (Panel 25): (a) Anita Sonawane

Kalbhornagar (Panel 26): (a) Datta Devtarase (b) Shobha Chavriya

Masulkar Colony (Panel 28): (B) Ganesh Jadhav

Indrayani Nagar (Panel 29): (a) Shivaji Raut (B) Rupali Ithape

Dighi (Panel 31): (A) Kanchan Langhi (b) Kuldeep Parande

Gawlinagar (Panel 33): (a) Meena Bhand (b) Nilesh Mutke

Sant Tukaram Nagar (Panel 39): (a) Sanjana Yadav (B) Mohan Adsul

Gandhinagar (Panel 41): (a) Vaishali Jagtap (b) Sandeep Derenge

Bhatnagar (Panel 42): (a) Nirmala Khairiya (b) Gautma Ingawale

Jijamata Hospital (Panel 43): (a) Raju Bhalerao (b) Mangal Shingare

Vijaynagar (Panel 46): (a) Prashant Aatpadkar (B) Bhagyashree Jadhav

Kalewadi (Panel 47): (a) Anita Panchal (b) Sachin Kulkubhe

Tapkirnagar-Srinagar (Panel 48): (A) Priya Avhad (B) Pravin Kokane

Sri Sai Mandir-Bapujibuwanagar (Panel 49): (A) Asha Borkar (B) Parshuram Gunjal

Ganeshnagar-Belthikanagar (Panel 51): (a) Vaibhav Kirve (b) Sujata Parkhi

Navi Sangvi (Panel 58): (a) Uma Padule (B) Shashikant Rojgaonkar

Sangvi Gaonthan (Panel 60): (A) Raju Savle

Bhagatsingh School (Panel 61): (A) Jashree Vidhate (B) Bharat Kate

Phugewadi (Panel 62): (B) Prakash Kalekar

Kasarwadi (Panel 63): (A) Bhagyashree Shinge (B) Ganesh Sambherao

Dapodi-Bhopkhel (Panel 64): (A) Ujwala Torne (B) Parimal Ghule

