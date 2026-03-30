IndiGo launches 30+ new routes from Navi Mumbai airport. Here’s the full schedule

IndiGo has announced the addition of over 30 new routes from Navi Mumbai International Airport (NMIA), with flights set to commence in phases between March 29 and April 23. The expansion will connect NMIA to several cities, including Agra, Ayodhya, Bagdogra, Chandigarh, Kolkata, Patna, Srinagar, Varanasi, and Visakhapatnam, among others.
Following these additions, the airline will operate over 400 weekly departures from the airport.
For passengers from Pune, particularly residents of Hinjewadi, Baner, Pimpri-Chinchwad (PCMC), and surrounding areas, NMIA is emerging as an alternative to Pune airport and Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (CSMIA) in Mumbai.
The airport can be reached in about 2.5 hours via the Mumbai–Pune Expressway, often faster than travelling to CSMIA through Mumbai’s traffic. NMIA also offers international connectivity and can handle wide-body aircraft for long-haul direct flights, which Pune airport cannot currently support due to runway limitations.
Separately, IndiGo began twice-daily direct flights between Bhavnagar and NMIA on Sunday, operated using ATR aircraft. Earlier this month, the airline also announced direct flights to Jamnagar starting April 23, expanding its Gujarat network to six cities — Ahmedabad, Vadodara, Surat, Rajkot, Bhavnagar, and Jamnagar — with more than 1,400 weekly flights to and from the state.
New routes
Here are the key routes now available from NMIA. All timings are in local time. Schedules are subject to regulatory approvals and may vary on specific days of operation.
NMIA-Bhavnagar (effective March 29)
Flight 6E 7021 departs Navi Mumbai at 7 am, arrives Bhavnagar at 8.15 am – daily.
Flight 6E 7081 departs Navi Mumbai at 7.25 pm, arrives Bhavnagar at 8.30 pm – daily
Flight 6E 7022 departs Bhavnagar at 8.35 am, arrives Navi Mumbai at 9.35 am – daily
Flight 6E 7082 departs Bhavnagar at 8.50 pm, arrives Navi Mumbai at 9.55 pm – daily
NMIA-Bagdogra, West Bengal (effective March 29)
Flight 6E 6839 departs Navi Mumbai at 5.05 am, arrives Bagdogra at 8 am – daily
Flight 6E 6840 departs Bagdogra at 8.35 am, arrives Navi Mumbai at 11.30 am – daily
NMIA-Chandigarh (effective March 29)
Flight 6E 2145 departs Navi Mumbai at 4.50 pm, arrives Chandigarh at 7 pm – daily
Flight 6E 2148 departs Chandigarh at 7.35 pm, arrives Navi Mumbai at 10 pm – daily
NMIA-Kolkata (effective March 29)
Flight 6E 2121 departs Navi Mumbai at 6.05 am, arrives Kolkata at 8.40 am – daily
Flight 6E 2122 departs Kolkata at 7.40 am, arrives Navi Mumbai at 10.15 am – daily
NMIA-Patna (effective March 29)
Flight 6E 2043 departs Navi Mumbai at 12.00 pm, arrives Patna at 2.15 pm – daily
Flight 6E 2167 departs Patna at 2.50 pm, arrives Navi Mumbai at 5.25 pm – daily
NMIA – Varanasi (effective March 29)
Flight 6E 2442 departs Navi Mumbai at 11.50 am, arrives Varanasi at 2.05 pm – daily
Flight 6E 5302 departs Varanasi at 2.40 pm, arrives Navi Mumbai at 4.45 pm – daily
NMIA – Srinagar (effective March 29)
Flight 6E 0225 departs Navi Mumbai at 6.50 am, arrives Srinagar at 9.35 am – Monday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday
Flight 6E 0226 departs Srinagar at 10.15 am, arrives Navi Mumbai at 1.10 pm – Monday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday
NMIA-Visakhapatnam (effective March 29)
Flight 6E 5248 departs Navi Mumbai at 5.55 pm, arrives Visakhapatnam at 7.55 pm – daily
Flight 6E 5247 departs Visakhapatnam at 3.05 pm, arrives Navi Mumbai at 5.10 pm – daily
NMIA-Ayodhya (effective March 29)
Flight 6E 2251 departs Navi Mumbai at 1.50 pm, arrives Ayodhya at 4.10 pm – daily
Flight 6E 2252 departs Ayodhya at 5 pm, arrives Navi Mumbai at 7.20 pm – daily
NMIA-Agra (effective March 29)
Flight 6E 5316 departs Navi Mumbai at 11.45 am, arrives Agra at 1.55 pm – Tuesday, Thursday, Sunday
Flight 6E 5338 departs Agra at 2.35 pm, arrives Navi Mumbai at 4.35 pm – Tuesday, Thursday, Sunday
NMIA-Diu (effective March 29)
Flight 6E 7023 departs Navi Mumbai at 10.05 am, arrives Diu at 11.15 am – daily
Flight 6E 7024 departs Diu at 11.40 am, arrives Navi Mumbai at 12.45 pm – daily
NMIA-Goa (effective March 29)
Flight 6E 7037 departs Navi Mumbai at 11.05 am, arrives Goa at 12.35 pm – daily
Flight 6E 7077 departs Navi Mumbai at 1.15 pm, arrives Goa at 2.25 pm – daily
Flight 6E 7038 departs Goa at 5.25 pm, arrives Navi Mumbai at 6.55 pm – daily
Flight 6E 7078 departs Goa at 7.45 pm, arrives Navi Mumbai at 9.00 pm – daily
NMIA-Kannur (effective March 30-31)
Flight 6E 0829 departs Kannur at 6.30 am, arrives Navi Mumbai at 8.10 am – Monday, Thursday, Saturday
Flight 6E 0793 departs Navi Mumbai at 1.50 pm, arrives Kannur at 3.35 pm – Tuesday, Thursday, Saturday
NMIA-Jamnagar (effective April 23)
Flight 6E 2053 departs Navi Mumbai at 4 pm, arrives Jamnagar at 5.30 pm – daily
Flight 6E 2054 departs Jamnagar at 6.10 pm, arrives Navi Mumbai at 7.35 pm – daily.