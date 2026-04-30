BMC announces 30-hour water cut in Mumbai starting May 5; Check complete list of affected areas

The Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) is set to impose a 30-hour water cut across pockets of South and Central Mumbai, starting May 5, to commission a new water channel from Amar Mahal.

According to BMC, water supply will be suspended in F/North (Matunga, Sion, Wadala), F/South (Parel, Sewri), L ward (Kurla, Saki Naki), M/East (Govandi, Mankhurd), M/West (Chembur) and N ward (Ghatkopar, Vidyavihar) from 10 am on May 5 till 4 pm on May 6.

From May, the civic body will begin work to commission a new water tunnel. The tunnel will run from Amar Mahal to Pratiksha Nagar in Wadala, connecting to Parel, the Trombay reservoir, and, further up, the Turbhe high-level reservoir.