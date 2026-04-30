BMC announces 30-hour water cut in Mumbai starting May 5; Check complete list of affected areas

The Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) is set to impose a 30-hour water cut across pockets of South and Central Mumbai, starting May 5, to commission a new water channel from Amar Mahal.
According to BMC, water supply will be suspended in F/North (Matunga, Sion, Wadala), F/South (Parel, Sewri), L ward (Kurla, Saki Naki), M/East (Govandi, Mankhurd), M/West (Chembur) and N ward (Ghatkopar, Vidyavihar) from 10 am on May 5 till 4 pm on May 6.
From May, the civic body will begin work to commission a new water tunnel. The tunnel will run from Amar Mahal to Pratiksha Nagar in Wadala, connecting to Parel, the Trombay reservoir, and, further up, the Turbhe high-level reservoir.
Under the project, a 1,800-mm-diameter tunnel will be constructed, along with related supporting works.
To facilitate work, BMC will close the water supply through the existing tunnels at the Turbhe high-level and low-level reservoirs.
According to the schedule, the work will be carried out over 30 hours, from 10 am on May 5 (Tuesday) to 4 pm on May 6 (Wednesday). The civic body has urged residents to use water sparingly during this period.
Here’s the complete list of affected areas:
F/North Ward
Pratiksha Nagar, Shastri Nagar, Sanjay Gandhi Nagar, Shanti Nagar, H M Road, K D Gaikwad Nagar, Wadala Truck Terminus, New Cuffe Parade, Almeida Complex, Sion (East) and Sion (West)
F/South Ward
Dr Babasaheb Ambedkar Marg, Dinshaw Petit Marg, Dr R S Ernest Borges Marg, Parmar Guruji Marg, Gokhale Marg, Dadasaheb Phalke Marg, Govindji Keni Marg, Jerbai Wadia Marg, B J Devrukhkar Marg, St Paul Marg, St Xavier Marg, Khashaba Marg, Mahadev Palav Marg, Jijibhoy Lane, Acharya Donde Marg, Vitthal Chavan Marg, Jagannath Bhatankar Marg, Batliwala Galli, Chamar Bagh Marg, Aai Mai Merwanji Marg, Shirodkar Marg, Chivda Galli, Sane Guruji Marg, Anand Malvankar Marg, Gas Company Galli
L Ward
Sable Nagar, Santoshi Mata Nagar, Krantinagar, Lokmanya Tilak Terminus, New Tilak Nagar, Qureshi Nagar (Kasaiwada), Hill Marg, Tadi Peth, Muktadevi Marg, Gavdevi Mandal, Dongar area, Patil Galli, Gulmohar Galli, Panchsheel Nagar, Nehru Nagar, Shiv Srishti Marg, Naik Nagar, Mother Dairy Marg, S G Barve Marg Kurla (East) Kedarnath Temple Road, Navre Bagh, Kamgar Nagar, Hanuman Nagar, Police Colony, Kurla Carshed, Railway Colony, Taxila Nagar, Chafe Galli, Rahul Nagar, Everard Nagar, Pan Bazar, Trimurti Marg, V. N. Purav Marg, Umarwadi Marg, Ali Dada Street, Swadeshi Mill Chawl, Chunabhatti Phatak, MHADA Colony, Samarth Nagar
M/East Ward
Lallubhai Complex, Kamla Raman Nagar, Raman Mama Nagar, Shivaji Nagar, Lotus Colony, Gautam Nagar, Gaikwad Nagar, Ayodhya Nagar, Vashi Naka, Mankhurd, Bainganwadi, Mankhurd, Bharat Nagar, MHADA Buildings, Chita Camp, Sathe Nagar, Zakir Hussain Nagar, Deonar Village, Deonar Vasahat, New Bharat Nagar, Hashu Advani Nagar, Natwar Parekh Complex, Sahyadri Nagar, Vadhvali Village, B A R C Vasahat, Kamla Raman Nagar, Raman Mama Nagar, Dumping Supply, Rafiq Nagar, Mandala Village, New Mandala, Padma Nagar, Vishnu Nagar, L U Gadkari, R N A Park, Kukreja Buildings, Vashi Naka, Chita Camp, Maharashtra Nagar, MHADA Buildings, Indian Oil Nagar, B D Refinery Department at Patil Marg, HPCL and BPCL.
M/West Ward
Maitri Park, Ghatla, Chembur Gaothan, Subhash Nagar, Laldongar, Siddharth Vasahat, Swastik Park, Postal Vasahat, W T Patel Marg, Mukti Nagar, Kashinath Patil Wadi, Santosh Nagar, Kelkar Wadi, Diamond Garden, Central Avenue Marg, N. B. Patil Marg, Janardhan Patil Marg, Ghatla Village, Sh. T. Anthony Marg, Chandrodaya Society, Sh. G. Barve Marg, Charai Gaon, Borla Society
M S Building No 1 – 32, Chembur Camp, Sindhi Camp, Vijay Vihar, Suman Nagar, Bhakti Bhawan, Chikhal Wadi, Samarth Nagar, Basant Park, Ch G Gandhi Bazar, Janata Bazar, Indira Nagar, Navjeevan Society, Golf Club, Ram Tekdi, Tolaram Tower, Chembur Vasahat, Konkan Nagar, Ganesh Nagar, Vijay Nagar, Ashok Nagar, Annabhau Sathe Marg, Sindhi Society, Collectorate Vasahat, Maravali Church, R C Route, Mahul Village, Ambapada Village, Mysore Colony, Vashi Village, Dy B Realty Building, Vadavali, Sharad Nagar, Laxmi Nagar, Janta Nagar, Vashi Naka, Jijamata Nagar, and all buildings in Bhakti Park.
Tilak Nagar, Sahakar Nagar, Vatsalatai Naik Nagar, Shramjeevi Nagar, P L Lokhande Marg, Ekta Mitra Mandal, Malekar Wadi, P Y Thorat Marg, Ramabai Vasahat, Amir Bagh, Janata Nagar, Motilal Residential Association, Kadariya Nagar, Mahatma Phule Nagar, Ajanta Vasahat, Sahdeep Vasahat, Mukund Nagar, Punjabi Chawl, Nage Wadi, Chheda Nagar
N Ward
Vidyavihar (East), Chittaranjan Nagar, Rajawadi, Entire Ghatkopar (East) Division, Pant Nagar, Garodia Nagar, Laxmi Nagar, Best Vasahat, Naidu Vasahat, Ramabai Nagar, Kamraj Nagar, Vikhroli Village, Godrej Trees, aome areas of Ghatkopar (West), Vidyavihar (West), Narayan Nagar, Mahatma Gandhi Marg, Lal Bahadur Shastri Marg to N S S Marg to Shreyas Cinema, Cama Galli, Kirol and Khalai Village, Parsi Wadi, Chirag Nagar, Mahendra Park, New Maneklal, Sarvodaya Hospital, Jeevdaya Galli, Bhim Nagar, Nityanand Nagar, Pawar Chawl, Patidar Wadi, Gangawadi and Barot Wadi.
