Major water cut across South Mumbai; check list of affected areas

In a bid to facilitate the installation of new 1500 mm diameter valves on the tunnel from Bhandarwada hill reservoir channel in Sewri, the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) is set to impose a water cut between Thursday (April 16) and Friday (April 17) across South and Central Mumbai. Water supply is slated to be completely suspended for 18 hours in A, B, C, E and F/South wards of the city.
According to officials, two new 1,500 mm diameter valves are set to be installed on the tunnel from the Bhandarwada hill reservoir channel in Sewri along the Hajibunder road in F/South ward. The work, when complete, will play a crucial role in streamlining water supply from the reservoirs located on Bhandarwada Hill, Fosberry Hill, and Golanji Hill. The civic body will commence installation works from 10 am on Thursday, April 16, and is aiming to complete works by 4 am on Friday, April 17.
In light of the proceedings, water supply will be disrupted completely in A, B, C, E and F/South wards while some areas may receive low-pressure supply.
List of affected areas
A ward
P D’Mello Road, Ramgarh Slum, Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT), St George Hospital, Government Dental College, Reserve Bank of India (RBI), Naval Dockyard
B ward
*Umarkhadi, Noor Baug Chinch Bandar, Valpakhadi, Jail Road, Ramchandra Bhatt road, Anandrao Surve road, Samantabhai Nanji road Dr. Maheshwari Marg, Keshavji Naik, Part S. V. P., Shayda Marg, Flank Road Navroji Hill, Tandel (U) Nishanpada Street
*Tandel, Tantanpura, Samuel Mohammed Umar Kokil Marg, IMMYM Road, Dontad, Khadak, Istayal Mohalla, Dhobi, Sheriff Devji, V. V. Chandan, Dariyasthan, Kazi Syed, Syed Mukhri, Issaji, Nrusinghanath, Janjikar, Raghunath Maharaj, Old Bangalipura, Bhandari, Abhaychand Gandhi Marg, Lokmanya Tilak Marg (LT Road), Nishanpara, Masjid Bunder
* Imambada, IR Road, Mohammed Ali, Memonwada, Piru Galli, Kambekar, Nakhoda, Kolsa, Narayan Dhuru, Abdul Rehman Street
* Nandalal Jani Marg, Leeladhar Sah Marg, Danabunder, Sant Tukaram Marg, P.Dimelo Marg, Vadibunder
* BPT
C ward
Banyan Street, Ismail Kerte Road, SBUT area, Bora Bazar Road, Sardar Vallabhbhai Road, Kazi Road, Ali Umar Road, Bapu Kote Marg, Jham Road, Masjid Road, Chimna Butcher Road, Mutton Road, Dhabu Road, Pakmodia Street
E ward
*Nesbitt Road, N M Joshi road, Madanpura, Badlupura, Nagpada, Sheikh Hafizuddin road, Meghraj Shetty road, Ganesh Hari Parundekar road, Pais Road, Musa Kiledar Road, Sophia Zuber Marg, Dimtimkar Marg, M. A. Road, Tankakhaadi Road
*Dimtimkar Road, Undriya Road, Khandia Road, Temkar Road, Sheikh Kamaruddin Road, Mastan Tank Road, Tank Road, Kazipura, Duncan Road, J. J. Road
* Matharpaccadi Road, St Mary’s Road, Tadwadi, Railway Complex, Shivdas Chapsi Marg
* M S Ali Road, Belasis Road, Kamathipura, S P Road, Shuklaji Road, Manaji Rajuji Marg, Agripada
* Dattaram Lad Marg, Kalachowki, Chinchpokli, T B Kadam Marg
* Mazgaon Koliwada, Narasu Nakhwa Vithoba Marg, Brahmadev Khod Marg, Dargah Gali, B. Nath Pai Marg, Dilima Street, Hospital Galli, Church Lane, Bakers Lane, Nawab Tank Bridge, Gun Powder Marg, Dockyard Road
* Nair Hospital
F/South ward
* Abhyudaya Nagar, Sewri, Wadala (East), Dr. E. Borges Road
* Lalbagh, Dr. Babasaheb Ambedkar road, Chivda Galli, Dr. S. S. Rao road, Dattaram Lad Marg, Jijibhoy Galli, Mahadev Palav Marg, Sane Guruji Marg, Gas Company Galli
* Jagannath Bhatankar Marg, B. J. Devrukhkar Marg, Govindji Keni Marg, Hindmata
* Spring Mill Chawl, Govindji Keni Marg, Bhoiwada Village, Eknath Ghadi Marg, Parel Village Road, Nana Bhai Paralkar road, Bhagwanrao Paralkar road, Vijaykumar Walimbe road, S. P. Compound
* Acharya Donde Road, Zakaria Bunder Road, Sewri Chheda Marg
