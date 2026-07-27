Central Railway to run 246 Ganpati special trains this year: Check routes, timings and stops

According to Dr. Swapnil Nila, Chief Public Relations Officer (CPRO), Central Railway, of the 246 Ganpati Special trains, 184 will be mixed specials comprising AC, sleeper and unreserved coaches, while the remaining 62 will be unreserved special trains.
“Central Railway will run 246 Ganpati Special Trains for the benefit of Ganpati devotees during the ensuing Ganpati Festival,” he added.
01103 Special will leave Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus at 15.30 hrs daily from 11.09.2026 to 26.09.2026 and will arrive Sawantwadi Road at 04.00 hrs next day. (16 services)
01104 Special will leave Sawantwadi Road at 04.35 hrs daily from 12.09.2026 to 27.09.2026 and will arrive Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus at 16.40 hrs same day. (16 services)
Halts: Dadar, Thane, Panvel, Pen, Roha, Mangaon, Veer, Khed, Chiplun, Kamathe, Sawarda, Aravali Road, Sangameshwar Road, Ratnagiri, Adavali, Vilavade, Rajapur Road, Vaibhavwadi Road, Nandgaon Road, Kankavali, Sindhudurg, Kudal and Zarap.
Composition: Two AC-3Tier, 12 Sleeper Class and 6 General Second class and 2 Second seating cum Guard’s brake van.
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- CSMT- Sawantwadi Road –CSMT Daily Special (34 Services)
01151 Special will leave Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus at 00.25 hrs daily from 11.09.2026 to 27.09.2026 and will arrive Sawantwadi Road at 14.20 hrs same day. (17 services)
01152 Special will leave Sawantwadi Road at 15.35 hrs daily from 11.09.2026 to 27.09.2026 and will arrive Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus at 04.35 hrs next day. (17 services)
Halts: Dadar, Thane, Panvel, Pen, Roha, Mangaon, Veer, Khed, Chiplun, Sawarda, Aravali Road, Sangameshwar Road, Ratnagiri, Adavali, Vilavade, Rajapur Road, Vaibhavwadi Road, Nandgaon Road, Kankavali, Sindhudurg, Kudal and Zarap.
Composition: Two AC-3Tier, 12 Sleeper Class and 6 General Second class and 2 Second seating cum Guard’s brake van.
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- CSMT- Ratnagiri –CSMT Daily Special (32 Services)
01153 Special will leave Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus at 11.30 hrs daily from 11.09.2026 to 26.09.2026 and will arrive Ratnagiri at 20.25 hrs same day. (16 services)
01154 Special will leave Ratnagiri at 04.00 hrs daily from 12.09.2026 to 27.09.2026 and will arrive Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus at 13.30 hrs same day. (16 services)
Halts: Dadar, Thane, Panvel, Pen, Roha, Mangaon, Veer, Karanjadi, Khed, Chiplun, Kamathe, Sawarda, Aravali Road and Sangameshwar Road,
Composition: Two AC-3Tier, 12 Sleeper Class and 6 General Second class and 2 Second seating cum Guard’s brake van.
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- LTT- Sawantwadi Road –LTT Daily Special (34 Services)
01171 Special will leave Lokmanya Tilak Terminus at 08.20 hrs daily from 11.09.2026 to 27.09.2026 and will arrive Sawantwadi Road at 21.00 hrs same day. (17 services)
01172 Special will leave Sawantwadi Road at 22.35 hrs daily from 11.09.2026 to 27.09.2026 and will arrive Lokmanya Tilak Terminus at 11.25 hrs next day. (17 services)
Halts: Thane, Panvel, Pen, Roha, Mangaon, Veer, Khed, Chiplun, Sawarda, Aravali Road, Sangameshwar Road, Ratnagiri, Adavali, Vilavade, Rajapur Road, Vaibhavwadi Road, Nandgaon Road, Kankavali, Sindhudurg, Kudal and Zarap.
Composition: Two AC-3Tier, 12 Sleeper Class and 6 General Second class and 2 Second seating cum Guard’s brake van.
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- LTT- Sawantwadi Road –LTT Bi-weekly Special (8 Services)
01131 Special will leave Lokmanya Tilak Terminus at 08.45 hrs every Thursday and Sunday from 17.09.2026 to 27.09.2026 and will arrive Sawantwadi Road at 22.10 hrs same day. (4 services)
01132 Special will leave Sawantwadi Road at 23.20 hrs every Thursday and Sunday from 17.09.2026 to 27.09.2026 and will arrive Lokmanya Tilak Terminus at 11.45 hrs next day. (4 services)
Halts: Thane, Panvel, Pen, Roha, Mangaon, Khed, Chiplun, Sawarda, Aravali Road, Sangameshwar Road, Ratnagiri, Adavali, Vilavade, Rajapur Road, Vaibhavwadi Road, Nandgaon Road, Kankavali, Sindhudurg, Kudal and Zarap.
Composition: Two AC-3Tier, 12 Sleeper Class and 6 General Second class and 2 Second seating cum Guard’s brake van.
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- LTT- Sawantwadi Road –LTT Weekly Special (4 Services)
01129 Special will leave Lokmanya Tilak Terminus at 08.45 hrs every Tuesday on 15.09.2026 & 22.09.2026 and will arrive Sawantwadi Road at 22.10 hrs same day. (2 services)
01130 Special will leave Sawantwadi Road at 23.20 hrs every Tuesday on 15.09.2026 & 22.09.2026 and will arrive Lokmanya Tilak Terminus at 11.45 hrs next day. (2 services)
Halts: Thane, Panvel, Pen, Roha, Mangaon, Khed, Chiplun, Sawarda, Aravali Road, Sangameshwar Road, Ratnagiri, Adavali, Vilavade, Rajapur Road, Vaibhavwadi Road, Nandgaon Road, Kankavali, Sindhudurg, Kudal and Zarap.
Composition: Two AC-3Tier, 12 Sleeper Class and 6 General Second class and 2 Second seating cum Guard’s brake van.
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- LTT- Ratnagiri –LTT (5 days a week) Special (22 Services)
01167 Special will leave Lokmanya Tilak Terminus at 21.00 hrs every Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday & Sunday from 12.09.2026 to 26.09.2026 and will arrive Ratnagiri at 05.00 hrs next day. (11 services)
01168 Special will leave Ratnagiri at 15.15 hrs every Wednesday, Thursday, Friday, Sunday & Monday from 13.09.2026 to 27.09.2026 and will arrive Lokmanya Tilak Terminus at 00.40 hrs next day. (11 services)
Halts: Thane, Panvel, Pen, Roha, Mangaon, Veer, Khed, Chiplun, Sawarda, Aravali Road and Sangameshwar Road.
Composition: Two AC-3Tier, 12 Sleeper Class and 6 General Second class and 2 Second seating cum Guard’s brake van.
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- LTT- Madgaon –LTT Weekly AC Special (4 Services)
01165 AC Special will leave Lokmanya Tilak Terminus at 00.45 hrs every Tuesday on 15.09.2026 & 22.09.2026 and will arrive Madgaon at 14.30 hrs same day. (2 services)
01166 AC Special will leave Madgaon at 16.30 hrs every Tuesday on 15.09.2026 & 22.09.2026 and will arrive Lokmanya Tilak Terminus at 07.10 hrs next day. (2 services)
Halts: Thane, Panvel, Pen, Roha, Mangaon, Khed, Chiplun, Sangameshwar Road, Ratnagiri, Adavali, Vilavade, Rajapur Road, Vaibhavwadi Road, Kankavali, Sindhudurg, Kudal, Sawantwadi Road, Madure, Thivim and Karmali.
Composition: One AC 1st Class, Three AC-2Tier, 15 AC-3Tier, and 2 Generator vans.
- LTT- Madgaon –LTT Weekly Special (4 Services)
01185 Special will leave Lokmanya Tilak Terminus at 00.45 hrs every Wednesday on 16.09.2026 & 23.09.2026 and will arrive Madgaon at 14.30 hrs same day. (2 services)
01186 Special will leave Madgaon at 16.30 hrs every Wednesday on 16.09.2026 & 23.09.2026 and will arrive Lokmanya Tilak Terminus at 07.10 hrs next day. (2 services)
Halts: Thane, Panvel, Pen, Roha, Mangaon, Khed, Chiplun, Sangameshwar Road, Ratnagiri, Adavali, Vilavade, Rajapur Road, Vaibhavwadi Road, Kankavali, Sindhudurg, Kudal, Sawantwadi Road, Madure, Thivim and Karmali.
Composition: One AC 1st Class, One AC-2Tier, 6 AC-3Tier, 8 Sleeper Class , 4 General Second class, 1 Second seating cum Guard’s brake van and 1 Generator van.
- Pune-Ratnagiri AC Weekly Specials (4 Services)
01445 AC Weekly special will leave Pune at 00:25 hrs every Tuesday on 15.09.2026 & 22.09.2026 and will arrive Ratnagiri at 11:50 hrs same day. (2 services)
01446 AC Weekly special will leave Ratnagiri at 17:50 hrs every Tuesday on 15.09.2026 & 22.09.2026 and will arrive Pune at 05:20 hrs next day. (2 services)
Halts: Chinchvad, Talegaon, Lonavala, Kalyan, Panvel, Pen, Roha, Mangaon, Veer, Karanjadi, Khed, Chiplun, Sawarda, Aravali Road and Sangameshwar Road.
Composition: Three AC-2Tier, 15 AC-3Tier, 1 Second Seating cum Guard’s brake van and 1 Generator Car
- Pune-Ratnagiri Weekly Specials (6 Services)
01447 Weekly special will leave Pune at 00:25 hrs every Saturday on 12.09.2026, 19.09.2026 & 26.09.2026 and will arrive Ratnagiri at 11:50 hrs same day. (3 services)
01448 Weekly special will leave Ratnagiri at 17:50 hrs every Saturday on 12.09.2026, 19.09.2026 & 26.09.2026 and will arrive Pune at 05:20 hrs next day. (3 services)
Halts: Chinchvad, Talegaon, Lonavala, Kalyan, Panvel, Pen, Roha, Mangaon, Veer, Karanjadi, Khed, Chiplun, Sawarda, Aravali Road and Sangameshwar Road.
Composition: Two AC-2 Tier, 4 AC-3 Tier, 8 Sleeper Class, 4 General Second class, 1 second Seating cum Guard’s Brake Van and 1 Generator Car
- Diva –Khed-Diva MEMU Daily Unreserved Specials (32 services)
(Except on 22.09.2026)
01155 MEMU special will leave Diva at 07.15 hrs from 11.09.2026 to 27.09.2026 (Except on 22.09.2026) and will arrive Khed at 14.35 hrs same day. (16 services)
01156 MEMU special will leave Khed at 16.00 hrs from 11.09.2026 to 27.09.2026 (Except on 22.09.2026) and will arrive Diva at 22.50 hrs same day. (16 services)
Halts: Nilje, Taloja Panchanad, Kalamboli, Panvel, Somatane, Rasayani, Apta, Jite, Hamarapur, Pen, Kasu, Nagothane, Nidi, Roha, Kolad, Indapur, Mangaon, Goregaon Road, Veer, Sape Wamne, Karanjadi, Vinhere, Diwankhavati and Kalambani Budruk
Composition: 12 Car MEMU Rakes
- Diva –Chiplun-Diva MEMU Daily Unreserved Specials (30 services)
(Except on 23.09.2026 & 24.09.2026)
01133 MEMU special will leave Diva at 13.40 hrs from 11.09.2026 to 27.09.2026 (Except on 23.09.2026) and will arrive Chiplun at 21.30 hrs same day. (15 services)
01134 MEMU special will leave Chiplun at 07.30 hrs from 12.09.2026 to 28.09.2026 (Except on 24.09.2026) and will arrive Diva at 13.00 hrs same day. (15 services)
Halts: Nilje, Taloja Panchanad, Kalamboli, Panvel, Somatane, Rasayani, Apta, Jite, Hamarapur, Pen, Kasu, Nagothane, Nidi, Roha, Kolad, Indapur, Mangaon, Goregaon Road, Veer, Sape Wamne, Karanjadi, Vinhere, Diwankhavati, Kalambani Budruk, Khed and Anjani.
Composition: 12 Car MEMU Rakes