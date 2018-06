Anand slams ton for Sangam

Akash Anand of Sangam CC was the only centurion in the Kanga League E division encounter against Muslim United. In another match,Rakesh Naik’s all-round performance helped MB Union to beat Matunga Gymkhana on the first innings at Cross Maidan.

BRIEF SCORES: Division D: New Hindu 156 (M Gujar 62,D Koli 3-36) drew with Koli Combined 120 for 5 (S Tandel 63,S Nakhwa 53; M Parab 3-32); Star CC 175 for 9 decl. (G Suryavanshi 53 n.o,S More 49; M Darekar 5-39,R Kavar a 4-57) drew with Esplanade Librals 101 for 7 (James Godad 3-10); United Friends 99 (J Satghare 4-33,V Churi 4-39) and 16 for 2 lost to Young Men’s 105 for 3 decl. (J Gharat 36) on the first innings; Shantibhai Memorials 113 (P Nerkar 32,A Patil 3-9) lost to Dahisar 157 for 7 (B Ranade 77,M Sonavane 36; H Mekal 3-34 ); Amar CC 113 (K Desai 33) drew with Merry Youngsters 61 for 6 (S Dekale 3-9); Wellingtons 152 (U Manjrekar 37,I Ali 4-17) drew with Bohra CC 121 for 8 (P Ojha 39,N Gupte 3-23,V Singh 3-47); Marwari 158 fort 6 (I Shaikh 55,I Khan 54; A Kothawale 4-23) drew with Kamath memorial 91 for 5 (Ajmal Shaikh 3-18); Division E: Super Star 127 for 8 decl. (R Choudhary 61) drew with Young Star,M.D 43 for 8 (H Govari 4-12); MV Sports 155 for 6 decl. (N Bhansali 42,N Kant 35; S Dabade 3-26) bt Lords Northbrooks 70 (V Naik 5-15,Sajid Shaikh 4-20) & 73 for 4 on first innings; Rajasthan 108 (S. Khan 38,D Deorukhkat 30,S Singh 5-20,G Bengare 3-30) & 40 for 1 lost to Yogi 134 for 9 decl. (N Chaouhan 3-38,Aziz Shaikh 3- 14); Sangam 256 for 4 decl. (Akash Anand 103 n.o,R More 46,S Bhatkar 37) drew with Muslim United 135 for 5 (A Kamerkar 59 n.o,Z Khan 42); Goregaon 110 (M Dahibhavkar 4-60) drew with Shri lad 71 for 7 (S Patil 4-36,S Khartade 3-18); Vijay 85 (A Almedia 30; B Lohar 4-12,A Gawande 4-21) & 33 for 1 lost to Bhatnakar 111 (V Yadav 38,N Dhuru 4-21) on the first innings; MB Union 205 for 9 decl.

(Rakesh Naik 80,T Tiwari 55) bt Matunga Gymkhana 95 (Rakesh Naik 5-11) & 27 for 1 on the first innings; Division F: Borivalo 183 for 6 decl. (R More 56 n.o,Narry D’- Souza 42,A Mane 35; Ajit Singh 4-40) bt Catholic Gymkhana 84 (Amit Vinekar 5- 37); BRD 110 for 3 decl. (P Shinde 38,S Shivgan 33) bt Dahisar Youngsters 90 (J Roy 3-17) & 35 for 2 on the first innings; Sportsmen,Kalyan 195 for 6 decl. (Amit Kadam 91,A Navalde 47,R Paul 3-50) drew with Prabhujolly Youngster 110 for 4 (R Jadhav 39,R Paul 33); Navroz 119 (M Sahani 30,F Daruwalla 3-22,V Raje 3-44) drew with Parsee Cyclists 103 for 7 (A Jadhav 45 n.o,M Sahani 35 n.o); Juhu-Vile Parle Gymkhana 132 (O Kanvinde 44,A Mukharjee 3-8,A Zope 3-26) & 35 for 2 bt Friends 68 (Umesh Patwal 4-26) on the first innings; Khandala 95 (V. Punamiya 5- 14) & 80 for 9 (V Punamiya 3-12) lost to Ghatkopar Gymkhana 82 for on the first innings; Sportsmen,Vasai 123 for 5 decl.

(M Gupta 68) drew with Taki 113 for 6 (S Sawant 36,A Kamble 33); Division G: Bhama 98 (Ajit Rodrigues 4-20) lost to United 100 for 4 (S Sansare 43,S Palve 3- 42); Maharshtra Young 78 (B Patel 4-30,Rohit Bhalla 3-23) & 25 for 1 lost to Vijay 189 for 5 decl. (S Mishra 56,R Vishwakarma 37) on the first innings; New Amrit 83 (S Sawant 4-21,S Singh 3-26) and 25 for 6 lost to Rizvi 90 for 9 decl. (A Shetty 4-31) on the first innings; Pandurangwadi 174 for 7 decl. (J Gawalkar 48,R Kalbhor 32; S Shetty 4-39) drew with Bharat 96 for 3 (A Sahasrabhudne 32 n.o.); Mahim Juveniles 82 & 50 for 2 bt Kurla Sports 80 (B Major 4-22) on the first innings; Sportsfield 112 (S Kadam 30,A Dugar 4-37,S Devali 3-37) drew with GSB Sabha 101 for 9 (Rajesh Sanil 46,B Patel 6-26); Park 189 for 9 decl. (H Dodiya 39,A Kadam 30;P Sharma 7-37) lost to Gamdevi 190 for 5 (R Mithbhavkar 49,S Rane 35 n.o,P Katalkar 3-54); Gallant 105 (G Dalvi 3-13,S Kunchikurve 3-14) drew with Elphinstone 89 for 6 (D Pardeshi 30,R Kedare 3-30)

