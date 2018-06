Eight seeds crash out on Day 2 of AITA-BTA meet

As many as eight seeds tumbled out on the second day of the AITA-BTA Championship Series 2009 that is being played in the memory of the late Dilip Bose at the BTA complex here.

Wild card Shukrit Guha defeated sixth seed from Rajasthan Arpit Sharma 6-4,6-2 in the first round before going down to Ayush Dharewa 4-6,1-6 in the pre quarter-finals of the boys’ singles Under-18 event.

Qualifier Ansh Patel from Gujarat defeated seventh seeded Rithvik Anand from Tamil Nadu 4-6,6-4,6-2. In the third upset of this event,Om Dalvi of Maharashtra ousted the eighth seeded Pradeep Deswal of Andhra in straight sets 6-3,6-3.

In the boys’ singles Under-14 event,Shakti Ray of Orissa upset the sixth seed Tamil Nadu boy Venkkata N Ramanan 2-6,6-2,7-5 to reach the quarter-finals.

In the girls’ singles Under-14 round,Hanisha Vasi Reddy of Andhra Pradesh defeated the seventh seed from Maharashtra Ishika Chakraborty 4-6,6-3,6-3.

In the girls’ singles Under-18 circuit,Lavanya Sarvanan of Tamil Nadu ousted the fourth seed from Bihar Sripriya Sarraf 2-6,6-2,6-2 and then beat Snigdha Kapoor 6-1,6-3 to book a quarter-final berth. Local girl Arundhuti Basu,a wild card,defeated fifth seed Vidya Bharath of Karnataka 6-2,6-0. Another wild card Megha Sehrawat of Delhi got the better of eighth seed Aandrita Deb of Kolkata 6-4,6-1 and Shreya Pasricha of Uttar Pradesh disposed off the sixth seed from Bihar Taniya Hassan 6-0,6-0.

Today’s results:

Boys’ Singles Under 14 First Round: Ishaque Eqbal (7)(131) beat Nikunj Poddar (WC) (256) 6-1,6-3; Raghav Nevatia (LL)(439) beat Rakesh Yadav (LL)(617) 2-6,6-3,7-5.

Boys’ Singles Under 14 Pre Quarter Finals: Nishath Anthony Rebello (1) (AP) (64) beat Aayush Poddar (WC) (222) 6-0,6-1; Ishaque Eqbal (7)(131) beat Adwithya Pattnaik (Ori) (177); Ishank Ravi (4)(Bih)(88) beat Raghav Nevatia (LL)(439) 6-1,6-1; Shakti Ray (Ori) (185) N Venkkata Ramanan (6) (TN) (126) 2-6,6-2,7-5; N Ashwin Srivathsaav (Q) (TN) (234) beat Nishat Eqbal (163) 6-4,6-4; P. Vignesh Prabhu (3) (TN) (84) beat Abilash Mishra (Q) (Ori) (314) 6-0,6-1; Rahul Somani (8) (AP) (138) beat Aditya Deswal (UP) (231) 6-3,7-5; Kuwar Singh Tater (2)(Q)(Asm)(65) beat Najib Islam (Q)(292) 7-6(7-2),6-4.

Boys’ Singles Under 18 First Round: Sanjib Regius Kerketta (5)(127) beat Nikunj Poddar (Q) 6-1,6-1; Sattwik Sinha Ray (WC)(216) beat Rohit Rampuria (180) 6-2,6-0; Shukrit Guha (WC)(234) beat Arpit Sharma (6)(Raj)(137) 6-4,6-2; Om Dalvi (Mah)(213) beat P. Vignesh Prabhu (Q)(TN) 7-5,6-3.

Boys’ Singles Under 18 Pre Quarter Finals: Bibaswan Deb (1)(64) beat Ranveer Shrivastav (WC)(174) 6-2,6-3; Sanjib Regius Kerketta (5)(127) beat Udhav Gupta (Q)(200) 6-2,6-3; Pushkar Prateek Baxi (3)(Cg)(103) beat Sattwik Sinha Ray (WC)(216) 6-3,6-3; Ayush Dharewa (158) beat Shukrit Guha (WC)(234) 6-4,6-1; Ansh Patel (Q)(Guj)(314) beat Rithvik Anand (7)(TN)(143) 4-6,6-4,6-2; Prem Singh (4)(126) beat Zoyein Patel (Q)(Mah) 6-4,6-0; Om Dalvi (Mah)(213) beat Pradeep Deswal (8)(AP)(150) 6-3,6-3; Sunny Dahiya (2)(Har)(93) beat Subhodeep Ghosh (244) 6-3,4-6,6-1.

Girls Singles Under 14 First Round: Shiuli Dasgupta (307) beat Abhilipsa Rath (Ori) 6-2,7-5; Hanisha Vasi Reddy (AP)(307) beat V Surya Narayani (TN)(437) 2-6,6-3,6-2.

Girls Singles Under 14 Pre Quarter Finals: Megha Sehrawat (1) (Dli) (14) beat Priyam Periwal (307) 6-0,6-1; Adrita Banerjee (6)(103) beat Nilbha Kumar 6-0,6-0; Lavaya Saravanan (3)(TN)(61) beat Shiuli Dasgupta (307) 6-2,6-0; Aandrita Deb (5)(91) beat Mehak Sekhani (297) 6-2,6-0; Bhavya Wadhawan (8)(Chd)(146) beat Nidhi Surapaneni (AP) (326) 6-2,6-1; Devanshi Bhimjyani (4)((mah)(83) beat Shreya Das (194) 6-0,6-3; Hanisha Vasi Reddy (AP)(307) beat Ishika Chakraborty (7) (Mah)(134) 4-6,6-3,6-3; Shreya Pasricha (2)(UP)(40) beat Marium Javed (519) 6-0,6-0.

Girls’ Singles Under 18 First Round: Andrea Das (128) beat Raseena Chablani (185) 3-6,6-3,6-2; Arundhuti Basu (WC)(273) beat Ahana Banerjee (199) 6-0,6-0; Vidya Bharath (5)(Kar)(94) beat Ishika Chakraborty (LL)(Mah) 6-1,6-1; Mallika Arora (Q) beat Surabhi Gurung (Q)(199) 6-1,6-4.

