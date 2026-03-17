West Bengal Assembly Elections 2026: Left Front releases first list of 192 candidates | Full list

By: Express Web Desk
9 min readKolkataUpdated: Mar 17, 2026 01:26 PM IST
cpim west bengal full listLeft Front chairman Biman Bose, right, and CPI(M) state secretary Mohammed Salim display the candidates list of Left parties for the upcoming West Bengal Assembly elections during a press conference, at the CPI(M) state headquarters, in Kolkata, Monday, March 16, 2026. (PTI Photo)
The CPI(M)-led Left Front on Monday released its first list of 192 candidates for the upcoming Assembly elections in West Bengal. The list reflects a mix of old and new faces. Among the prominent names were Sabina Yasmin, the mother of a nine-year-old girl who had died in a bomb blast during Kaliganj Assembly bypoll last year; CPI(M) central committee member Minakshi Mukherjee, Students’ Federation of India (SFI) national general secretary Mayukh Biswas and former Rajya Sabha member Bikash Ranjan Bhattacharya among others.

Releasing the list at CPI(M) headquarters at Alimuddin Street in Kolkata, Left Front chairman Biman Bose stated that the candidates for the second list will be finalised and released in the next few days.

Here’s the full list of 192 candiates announced so far

Sl. No. Const. No. Constituency Name Party Candidate Name M/F Category
1 1 Mekliganj AIFB KAMAL ROY M SC
2 2 Mathabhanga CPI(M) KHAGEN BARMAN M SC
3 3 Coochbehar Uttar CPI(M) PRANAY KARJI M SC
4 4 Coochbehar Dakshin AIFB NAZMUL ALAM SARKAR M Gen
5 5 Sitalkuchi CPI(M) NABADIPTI ADHIKARY F SC
6 7 Dinhata AIFB BIKASH MONDAL M Gen
7 8 Natabari CPI(M) DHANANJOY RAVA M SC
8 9 Tufanganj CPI(M) SHYAMAL ROY M Gen
9 10 Kumargram RSP KISHORE MINZ M ST
10 13 Falakata CPI(M) KAMAL KISHORE ROY M SC
11 14 Madarihat RSP SUBHAS LOHAR M ST
12 15 Dhupguri CPIM NIRANJAN ROY M SC
13 16 Maynaguri RSP SUDEB ROY M SC
14 17 Jalpaiguri CPI(M) DEBRAJ BARMAN M SC
15 18 Rajganj CPI(M) KHARENDRA NATH ROY M SC
16 19 Dabgram-Fulbari CPI(M) DILIP SINGH M Gen
17 20 Mal CPI(M) MANU ORAON M ST
18 21 Nagrakata CPI(M) DILKUMAR ORAON M ST
19 25 Matigara-Naxalbari CPI(M) JHAREN ROY M SC
20 26 Siliguri CPI(M) SHARADINDU CHAKRABORTY M Gen
21 30 Goalpokhar AIFB JUBER ALAM M Gen
22 31 Chakulia AIFB AMJAD ALI M Gen
23 33 Hemtabad CPI(M) TANUSHREE DAS F SC
24 34 Kaliaganj CPI(M) HIRUBALA ROY F SC
25 35 Raigunj CPI(M) JIBANANDA SINGHA M Gen
26 36 Itahar CPI SUDIPTA DAS M Gen
27 37 Kushmandi RSP JYOTIRMOY ROY M SC
28 38 Kumarganj CPI(M) MOFAZZAL HOSSAIN M Gen
29 39 Balurghat RSP ARNAB CHOUDHURY M Gen
30 40 Tapan RSP BAPPAI HARO M ST
31 41 Gangarampur CPI(M) BIPLAB BARMAN M SC
32 42 Harirampur CPI(M) GAUTAM GOSWAMI M Gen
33 44 Gazole CPI(M) KHITISH SARKAR M SC
34 46 Harischandrapur CPI(M) SK. KHALIL M Gen
35 47 Malatipur CPI(M) MINARUL HOSSAIN M Gen
36 48 Ratua CPI(M) JAHUR ALAM M Gen
37 49 Manikchak CPI(M) DEBOJYOTI SINHA M Gen
38 50 Maldaha CPI DIPAK BARMAN M SC
39 51 English Bazar CPI(M) AMBAR MITRA M Gen
40 54 Baisnabnagar RSP DUNDHUBI SAHA M Gen
41 55 Farakka CPI(M) MOJAFFAR HOSSAIN M Gen
42 57 Suti RSP A.K.M. HASANUJJAMAN M Gen
43 64 Murshidabad AIFB ABDUL MANNAN M Gen
44 66 Khargram CPI(M) DHRUBAJYOTI SAHA M SC
45 67 Burwan RSP ANANDA DAS M SC
46 68 Kandi CPI DR. REJAUL KARIM M Gen
47 71 Beldanga RSP RAJESH GHOSH M Gen
48 74 Nowda RSP HABIBUR RAHAMAN MONDAL M Gen
49 75 Domkal CPI(M) MOSTAFIJUR RAHAMAN M Gen
50 77 Karimpur CPI(M) PRAVAS MAJUMDER M SC
51 78 Tehatta CPI(M) SUBODH BISWAS M SC
52 80 Kaliganj CPI(M) SABINA YASMIN F Gen
53 84 Nabadwip CPI(M) SWARNENDU SINHA M Gen
54 86 Santipur CPI(M) SOUMEN MAHATO M Gen
55 90 Ranaghat Dakshin CPI(M) ARINDAM BISWAS M SC
56 91 Chakdaha CPI(M) NARAYAN DASGUPTA M Gen
57 94 Bagda AIFB GOUR BISWAS M SC
58 95 Bangaon Uttar CPI(M) PIJUSH SAHA M SC
59 96 Bangaon Dakshin CPI(M) ASISH SARKAR M SC
60 97 Gaighata CPI DR. SAJAL BISWAS M SC
61 98 Swarupnagar CPI(M) BISWAJIT MONDAL M SC
62 100 Habra CPI(M) RIJI NANDAN BISWAS M Gen
63 103 Bijpur CPI(M) DEBASISH RAKSHIT M Gen
64 106 Jagatdal AIFB PARVEJ AHMAD KHAN M Gen
65 107 Noapara CPI(M) GARGI CHATTERJEE F Gen
66 108 Barrackpur CPI(M) PROF. SUMAN BANDYOPADHYAY M Gen
67 109 Khardaha CPI(M) DEBOJYOTI DAS M Gen
68 110 Dum Dum Uttar CPI(M) DIPSITA DHAR F Gen
69 111 Panihati CPI(M) KALATAN DASGUPTA M Gen
70 112 Kamarhati CPI(M) MANAS MUKHERJEE M Gen
71 113 Baranagar CPI(M) SAYANDIP MITRA M Gen
72 114 Dum Dum CPI(M) MAYUKH BISWAS M Gen
73 115 Rajarhat New Town CPI(M) SAPTARSHI DEB M Gen
74 116 Bidhannagar CPI(M) ADV. SOUMYAJIT RAHA M Gen
75 117 Rajarhat Gopalpur CPI(M) SUBHAJIT DASGUPTA M Gen
76 119 Barasat AIFB HEMANTA DAS M Gen
77 126 Hingalganj CPI SOUMEN HALDER M SC
78 127 Gosaba RSP ADITYA JOTDAR M SC
79 130 Patharpratima CPI(M) SATYA RANJAN DAS M Gen
80 131 Kakdwip CPI(M) NARAYAN DAS M Gen
81 132 Sagar CPI(M) SWAPAN SINGHA M Gen
82 134 Raidighi CPI(M) SAMYA GANGULY M Gen
83 137 Baruipur Purba CPI(M) SWAPAN NASKAR M SC
84 141 Magrahat Purba CPI(M) CHANDAN SAHA M SC
85 145 Satgachhia CPI(M) GAUTAM PAL M Gen
86 146 Bishnupur CPI(M) SHYAMAL DAL M SC
87 147 Sonarpur Dakshin CPI PARAMITA DASGUPTA F Gen
88 149 Kasba CPI(M) DIPU DAS F Gen
89 150 Jadavpur CPI(M) BIKASH RANJAN BHATTACHARYA M Gen
90 151 Sonarpur Uttar CPI(M) MONALISA SINHA F Gen
91 153 Behala Purba CPI(M) DR. NILOY MAJUMDER M Gen
92 154 Behala Paschim CPI(M) NIHAR BHAKTA M Gen
93 155 Maheshtala CPI(M) ADV. SAYAN BANERJEE M Gen
94 158 Kolkata Port CPI(M) FAIYAZ KHAN M Gen
95 162 Chowrangee RCPI SANJOY BASU M Gen
96 164 Beleghata CPI(M) PARAMITA ROY F Gen
97 165 Jorasanko CPI(M) BHARAT RAM TIWARI M Gen
98 167 Maniktala CPI MOUSUMI GHOSH F Gen
99 168 Kashipur-Belgachhia CPI(M) RAJINDER GUPTA M Gen
100 169 Bally CPI(M) SANKAR MOITRA M Gen
101 170 Howrah Uttar CPI(M) PROF. GAUTAM ROY M Gen
102 171 Howrah Madhya CPI(M) ADV. IMTEAZ AHMED M Gen
103 172 Shibpur AIFB DR. JAGANNATH BHATTACHARYA M Gen
104 173 Howrah Dakshin CPI(M) DR. ABHIJIT BANDYOPADHYAY M Gen
105 174 Sankrail CPI(M) SAMIR MALICK M SC
106 175 Panchla AIFB FARID MOLLA M Gen
107 177 Uluberia Uttar CPI(M) ASHOK DOLUI M SC
108 178 Uluberia Dakshin AIFB AMIRUL ISLAM KHAN M Gen
109 179 Shyampur AIFB ASIT BARAN SAU M Gen
110 181 Amta CPI(M) JOSHIMUDDIN MALLICK M Gen
111 182 Udaynarayanpur CPI(M) SHASTHI MAJI M Gen
112 184 Domjur CPI(M) DULU DAS F Gen
113 185 Uttarpara CPI(M) MINAKSHI MUKHERJEE F Gen
114 186 Sreerampur CPI(M) NABANITA CHAKRABORTY F Gen
115 188 Singur CPI(M) DEBASISH CHATTERJEE M Gen
116 189 Chandannagar CPI(M) MANISH PANDA M Gen
117 190 Chunchura AIFB SUNIL SAHA M Gen
118 191 Balagarh CPI(M) BIKASH GOLDAR M SC
119 192 Pandua CPI(M) AMJAD HOSSAIN M Gen
120 193 Saptagram CPI(M) ANIRBAN SARKAR M Gen
121 194 Chanditala CPI(M) SK. ASIF ALI M Gen
122 198 Tarakeswar CPI(M) ABESH KHAMRUI M Gen
123 200 Arambag CPI(M) BITHIKA PANDIT F SC
124 201 Goghat AIFB MUKTARAM DHAURE M SC
125 203 Tamluk CPI NABENDU GHARA M Gen
126 206 Moyna CPI SWAPAN BARMAN M Gen
127 209 Haldia CPI(M) ASHOK PATRA M SC
128 211 Chandipur CPI(M) RITA DAS F Gen
129 212 Patashpur CPI SAIKAT GIRI M Gen
130 213 Kanthi Uttar CPI(M) SUTANU MAITY M Gen
131 216 Kanthi Dakshin CPI TEHARAN HOSSAIN M Gen
132 217 Ramnagar CPI(M) ASHOKE KUMAR MAITY M Gen
133 219 Dantan CPI SHYAMAL KANTI DAS PATTANAYEK M Gen
134 222 Jhargram CPI(M) ARJUN MAHATO M Gen
135 223 Keshiary CPI(M) MALINA MURMU F ST
136 224 Kharagpur Sadar CPI(M) MADHUSUDAN ROY M Gen
137 225 Narayan Garh CPI(M) TAPAS SINHA M Gen
138 226 Sabang CPI(M) NAKUL CHANDRA BERA M Gen
139 227 Pingla CPI ASHOKE SEN M Gen
140 228 Kharagpur CPI(M) SK. SAHAJAHAN ALI M Gen
141 229 Debra CPI(M) SUMIT ADHIKARY M Gen
142 230 Daspur CPI(M) RANJIT PAL M Gen
143 231 Ghatal CPI(M) SHANTINATH SATIK M SC
144 235 Keshpur CPI(M) GURUPADA MONDAL M SC
145 236 Medinipur CPI MONIKUNTAL KHAMRUI M Gen
146 237 Binpur CPI(M) RABI SING SARDAR M ST
147 238 Bandwan CPI(M) RATHU SINGH SARDAR M ST
148 239 Balarampur CPI(M) NAMITA MAHATO F Gen
149 240 Baghmundi AIFB PARIMAL KUMAR M Gen
150 241 Joypur AIFB DHIRENDRA NATH MAHATO M Gen
151 242 Purulia CPI(M) SAYANTAN GHOSH M Gen
152 243 Manbazar CPI(M) SONAMONI TUDU F ST
153 244 Kashipur CPI(M) SULEKHA BAURI F Gen
154 245 Para CPI(M) ALOKE BAURI M SC
155 246 Raghunathpur CPI(M) GANESH BAURI M SC
156 248 Chhatna RSP RAJIB KAR M Gen
157 249 Ranibandh CPI(M) DEBALINA HEMBRAM F ST
158 250 Raipur CPI(M) RAM MANDI M ST
159 251 Taldangra CPI(M) DEBKANTI MOHANTI M Gen
160 252 Bankura CPI(M) ABHAYANANDA MUKHERJEE M Gen
161 253 Barjora CPI(M) SUJIT CHAKRABORTY M Gen
162 254 Onda AIFB ASIT SHARMA M Gen
163 256 Katulpur CPI(M) RAMCHANDRA ROY M SC
164 257 Indus CPI(M) MONA MALLICK F SC
165 258 Sonamukhi CPI(M) AJIT ROY M SC
166 259 Khandaghosh CPI(M) RAMJIBAN ROY M SC
167 260 Bardhaman Dakshin CPI(M) SUDIPTA GUPTA M Gen
168 261 Raina CPI(M) SOMNATH MAJHI M SC
169 262 Jamalpur MFB SAMAR HAZRA M SC
170 264 Kalna CPI(M) SARMISTHA NAG SAHA F SC
171 265 Memari CPI(M) KRISHANU BHDRA M SC
172 266 Bardhaman Uttar CPI(M) MAMONI MONDAL ROY F SC
173 267 Bhatar CPI(M) HASINA KHATOON F Gen
174 269 Purbasthali Uttar CPI(M) PRADIP SAHA M Gen
175 270 Katwa CPI(M) SANJIB DAS M Gen
176 272 Mangalkot CPI(M) MIRAJ ALAM M Gen
177 273 Ausgram CPI(M) CHANCHAL MAJHI M SC
178 274 Galsi CPI(M) MONIMALA DAS F SC
179 275 Pandabeswar CPI(M) PRABIR MONDAL M Gen
180 276 Durgapur Purba CPI(M) SIMANTA CHATTERJEE M Gen
181 277 Durgapur Paschim CPI(M) PRAVAS SAIN M Gen
182 278 Raniganj CPI(M) NARAN BAURI M SC
183 279 Jamuria CPI(M) MD. SABBIR HUSSAIN M Gen
184 280 Asansol Dakshin CPI(M) SHILPI CHAKRABORTY F Gen
185 282 Kulti AIFB BHABANI ACHARYA M Gen
186 284 Dubrajpur AIFB BIJOY BAGDI M SC
187 285 Suri CPI(M) MOTIUR RAHAMAN M Gen
188 287 Nanoor CPI(M) SHYMALI PRADHAN F SC
189 289 Sainthia CPI(M) DEBU CHUNARI M SC
190 291 Rampurhat CPI(M) SANJIB MALLICK M Gen
191 292 Hansan CPI(M) KAMAL HASAN M Gen
192 293 Nalhati AIFB DIPAK CHATTERJEE M Gen

