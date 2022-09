Full list, addresses of all 340 liquor vends in Delhi

S No Licensee Name Address District 1 ANAND PRABAT GALI NO. 4, 31/2, ANAND PRABAT, INDL. AREA, DELHI , NEW DELHI, DELHI CENTRAL DELHI 2 ASAF ALI ROAD 1-5/B, ASAF ALI ROAD , NEW DELHI, DELHI CENTRAL DELHI 3 ASHOK VIHAR SHOP NO.24,GF, DEEP CINEMA COMPLEX, ASHOK VIHAR PH – I, DELHI, DELHI NORTH EAST DELHI 4 ASHOK VIHAR(DEEP) SHOP NO. 25, GF, DEEP CINEMA , COMPLEX, ASHOK VIHAR, DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 5 AVANTIKA ROHINI SHOP NO. 1/14, & 1/15, CSC-2, AVANTIKA, ROHINI, DELHI , NEW DELHI, DELHI, 110085 NORTH WEST DELHI 6 AZADPUR B-22 ,SASCO BHAWANNAINIWALA BAGH, AZADPUR, NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 7 AZADPUR, GUPTA CORNER G5A & G 12, GROUND FLOOR, GUPTA CORNER, B1/1 NANIWALA BAGH, AZADPUR, DELHI, DELHI, 110033 NORTH DELHI 8 AZADPUR, SUBJI MANDI 10, RAJINDER JAIN TOWER, AZADPUR SUBZI MANDI AZADPUR, DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 9 BADAR PUR C-150/A, MAIN MATHURA ROAD, BADARPUR , NEW DELHI, DELHI SOUTH DELHI 10 BADARPUR BORDER SHOP NO. C-1, C-2, SHIV MARKET MAIN MATHURA ROAD, NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 11 BAWANA INDUSTRIAL AREA SHOP NO. 28-29, SHRI -OM PLAZA, PKT-E, SECTOR-I, BAWANA INDUSTRIAL AREA DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 12 BAWANA INDUSTRIAL AREA SECTOR-4 SHOP NO.20 & 21,ARIHANT SQURE SHOPING COMPLEX,SECTOR-4,CUSTER -1, BAWANA INDUSTRIAL AREA, DELHI, DELHI, 110039 NORTH WEST DELHI 13 BAWANA, SEC-3 SHOP NO.3, AMBIKA PLAZA, PKT A,, BLOCK-8, SECTOR-3, BAWANA, DELHI, DELHI, 110039 NORTH WEST DELHI 14 BHIKAJI CAMA PLACE SHOP NO-UG-6, SOM DUTT CHAMBER II, BLOCK-9 BIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 15 BHIKAJI CAMA PLACE SU-19, BHIKAJI CAMA BHAWAN, BHIKAJI CAMA PLACE , NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 16 BODELLA VIKASPURI SHOP NO.7&8, PROPERTY NO.2 LSC, PHASE-II, BODELLA, VIKASPURI, DELHI, DELHI, 110018 WEST DELHI 17 BUDH VIHAR A-4 , BUDH VIHAR, DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 18 CHAND BAGH, WAZIRABAD ROAD E-8, CHAND BAGH, WAZIRABAD ROAD , NEW DELHI, DELHI NORTH EAST DELHI 19 CHAND NAGAR, CHAUKHANDI COLONY SHOP WZ-183,EASTERN SIDE G.F. KHASRA NO. 15/5,, 16,20, VILLAGE CHAUKHANDI COLONY,CHAND NAGAR,, DELHI, DELHI WEST DELHI 20 CHANDNI CHOWK SHOP NO.2268/9, DR. SEN MARG, NEAR JUBLEE CINEMA , NEW DELHI, DELHI CENTRAL DELHI 21 DARYAGANJ SHOP NO.3578 &3579, NETAJI SUBASH MARG, DARYA GANJ, DELHI, DELHI CENTRAL DELHI 22 DBG MARKET 83, DESH BANDHU GUPTA, MARKET, KAROL BAGH , NEW DELHI, DELHI CENTRAL DELHI 23 DBG ROAD GARAGE NO. 60, GULABI BAGH, DLEHI, NEW DELHI, DELHI CENTRAL DELHI 24 DEFENCE COLONY 146&148, UNDER FLY OVER MARKET,DEFENCE COLONY, NEW DELHI, DELHI SOUTH DELHI 25 DEFENCE COLONY 152-154, SHOPPING CENTRE, DEFENCE COLONY , NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 26 DEFENCE COLONY SHOP NO.279, UNDER DEFENCE COLONY FLYOVER MARKET,, DEFENCE COLONY, DELHI, DELHI SOUTH DELHI 27 DILSHAD GARDEN SHOP NO. 43, BLOCK-B, GROUND, FLOOR, LSC, DILSHAD GARDEN, DELHI, NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 28 DILSHAD GARDEN B BLOCK SHOP NO. 2, LSC, BLOCK-B, DILSHAD GARDEN DELHI , NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 29 DILSHAD GARDEN C BLOCK SHOP NO. 10,CSC, C-BLOCK, DILSHAD GARDEN, DELHI, NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 30 DILSHAD GARDEN, DAMODOR PARK 482/12, DAMODRA PARK, DILSHAD GARDEN , NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 31 DURGA MKT., KHICHRIPUR SHOP NO. 9/15 & 9/16, DURGA, MKT. KHICHRIPUR, DELHI , NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 32 DWARKA ,SEC.6 SHOP NO. 36 LSC MARKET, SECTOR 6 DWARKA NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI SOUTH WEST DELHI 33 DWARKA SEC-12 SHOP NO. G-4, POCKET-7,PLOT NO.2., ASHISH PLAZA, SECTOR 12 DWARKA, DELHI, DELHI, 110075 SOUTH WEST DELHI 34 DWARKA SEC-20 SHOP NO. 5, 28/5 AMAR PARK ZAKHIRA, NEW DELHI, DELHI, 110075 SOUTH WEST DELHI 35 DWARKA SECTOR-III SHOP NO.G-1, AND G-2, VARDHMAN, CENTRE MARKET PLOT NO-2, CSC SECTOR-III DWARKA NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI SOUTH WEST DELHI 36 DWARKA, SECTOR-19 SHOP NO.G-21 AND G-22,VARDHMAN, CRWON MALL, PLOT NO-02 LSC SEC -19, DWARKA NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI SOUTH WEST DELHI 37 EAST OF KAILASH SHOP NO-26, COMMUNITY CENTRE, EAST OF KAILASH BEHIND SAPNA CINEMA NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 38 EAST OF KAILASH 46/3 COMMUNITY CENTRE, EAST OF KAILASH , NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 39 EAST OF KAILASH 5 CSC, SURAJ PARK, EAST OF KAILASH , NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 40 EAST OF KAILASH BLOCK-D D-5, BLOCK-D, SHOPPING CENTER, EAST OF KAILASH, NEW DELHI, DELHI, DELHI, 110065 SOUTH DELHI 41 EAST PARK ROAD, KAROL BAGH 8635, EAST PARK ROAD, KAROL BAGH , NEW DELHI, DELHI CENTRAL DELHI 42 FAIZ ROAD 2364, ASHOK NAGAR FAIZ ROAD, CHOWK KAROL BAGH, DELHI , NEW DELHI, DELHI CENTRAL DELHI 43 G-BLOCK CONNAUGHT PLACE G-40, CANNOUGHT PLACE, G-BLCOK , NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 44 G.T.KARNAL ROAD, GUJRA WALA TOWN G-39 & G-40,VARDHMAN FORTUNE MALL,COMMUNITY CENTRE, G.T.KARNAL ROAD,NEAR GUJRA WALA TOWN, DELHI, DELHI, 110033 NORTH DELHI 45 GAZIPUR PLOT.NO. 5,6 , BEHIND GAZIPUR VILLAGE DELHI, NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 46 GOLE MARKET 11/2 BHAGAT SINGH MARKET, GOLE MARKET , NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 47 GOPAL NAGAR, NAJAFGARH 1625/E1, KH. NO. 15/24/1, DHANSA BUS STAND,NANGLOI ROAD NAJAFGARH, DELHI, NEW DELHI, DELHI SOUTH WEST DELHI 48 GOVIND PURI 1/1666, GOVIND PURI, EXTN. , NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 49 GREATER KAILASH -I NEW DELH I SHOP NO.22, CSC, GURU NANAK, MARKET PAMPOSH ENCLAVE GREATER KAILASH-I NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 50 GREATER KAILASH I SHOP NO. 37, GURU NANAK MARKET, R BLOCK, GREATER KAILASH I, DELHI, DELHI SOUTH DELHI 51 GT KARNAL ROAD PLOT NO 1, GT KARNAL ROAD, MAIN ROAD, NEW DELHI, DELHI, 110033 NORTH WEST DELHI 52 GTK ROAD, BAKAULI Shop No. 111 & 112, PVC market, Jwalapuri, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 53 GUJRAWAL TOWN PART-I SHOP NO. G-14, ROYAL VARDHMAN, PLAZA, LSC, PLOT NO-5 GUJRAWAL TOWN PART-I, DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 54 GULAB BAGH , UTTAM NAGAR SHOP NO. A-47/142,GULAB BAGH, UTTAM NAGAR, MAIN NAJAFGARH ROAD, DELHI, DELHI, 110059 WEST DELHI 55 GULABI BAGH SHOP NO.3, GULABI BAGH MARKET, NEW DELHI, DELHI, 110007 NORTH DELHI 56 HASTSAL SHOP NO.9 POCKET-B, DDA, MARKET HASTSAL NEW DELHI , NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 57 HOG MKT. RAJENDRA PALACE SHOP NO. 146, HOG MARKET, RAJENDRA PLACE, NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI CENTRAL DELHI 58 INDIRA PARK RZ-15,MAIN PALAM ROAD, INDRA PARK NEW DELHI , NEW DELHI, DELHI SOUTH WEST DELHI 59 JAGATPURI, 100FT WIDE ROAD C-105, JAGATPURI, 100FT. WIDE ROAD, SHAHDARA, NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 60 JAHANGIR PURI SHOP NO. 1&2 KUSHAL CINEMA BUILDING, J.PURI DELHI, NEW DELHI, DELHI, 110033 NORTH WEST DELHI 61 JAHANGIRPURI, DELHI SHOP NO. 4, BLOCK-A, LSC, JAHANGIRPURI, NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 62 JANAK PURI S.N.1, JANAK CINEMA, COMPLEX, JANAKPURI , NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 63 JHANDEWALAN SHOP NO. E-4/3, JHANDEWALAN EXT., DELHI, DELHI, 110055 CENTRAL DELHI 64 JHARODA MAJRA 21/21, 100 FT. WIDE ROAD, JHARODA MAJRA BURARI ROAD, NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 65 JHEEL CHOWK 33-34, B-BLOCK, JHEEL CHOWK, OPP BUS STAND, NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 66 KAKROLA MODE SHOP NO.2, 428, KAKROLA HOUSING COMPLEX, NAJAFGARH ROAD, DELHI, 110078 SOUTH WEST DELHI 67 KALKA JI PLOT NO.13,SHOP NO.37-38, GUPTA PLAZA,NEAR KALKAJI POST OFFICE, NEW DELHI, DELHI SOUTH DELHI 68 KALYAN PURI OPP. P.STATION DSIIDC COMMUNITY CENTER, KALYAPURI OPP.POLICE STATION NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 69 KARAM PURA SHOP NO.24,SHOPPING CENTRE, KARAMPURA, DELHI, DELHI WEST DELHI 70 KARAMPURA ROAD, MOTI NAGAR KARMAMPURA ROAD, MOTI NAGAR DELHI -15, NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 71 KARAWAL NAGAR KHASRA NO. 416 , MAIN ROAD, KARAWAL NAGAR, NEW DELHI, DELHI NORTH EAST DELHI 72 KARKARDOOMA SHOP NO. G-8, ASHISH CORPORATE, TOWER, COMMUNITY CENTRE KARKARDOOMA, DELHI, NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 73 KAROL BAGH 5405-06, KAROL BAGH, ARYA SMAJ ROAD, NEW DELHI, DELHI CENTRAL DELHI 74 KAROL BAGH SHOP NO.82 &68, DBG ROAD, MKT. KAROL BAGH DELHI , NEW DELHI, DELHI CENTRAL DELHI 75 KASHMERI GATE SHOP NO. 1491-G & 1491-A GROUND FLOOR, KASHMERI GATE,NEAR RITZ CINEMA, DELHI, DELHI, 110006 CENTRAL DELHI 76 KHANNA MARKET, TIS HAZARI SHOP NO. 30, KHANNA MARKET, TIS HAZARI, DELHI , NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 77 KHANNA MKT. LODHI COLONY SHOP NO.1,2, DDA MKT,ASHRAM, NEAR NAFFED BUILDING, NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 78 KHICHRI PUR KHASRA NO. 585/202 KHICHRIPUR, MAIN MKT DELHI, NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 79 KHICRIPUR B-49, KICHARI PUR, MAIN ROAD , NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 80 KHYBER PASS 7-A, KHYBER PASS, CIVIL LINES, DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 81 KIRTI NAGAR DSIIDC COMPLEX, KIRTI NAGAR, NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 82 KOTLA VILLAGE MAYUR VIHAR PHASE-1 SHOP NO. 14,15 KOTLA VILLAGE, MAYUR VIHAR PHASE-1, DELHI, DELHI, 110091 EAST DELHI 83 KRISHNA NAGAR KJ14, KRISHNA NAGAR, NEW DELHI , NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 84 KRISHNA VIHAR SHOPNO.21, KRISHNA VIHAR, MAIN KANJHAWAL ROAD NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 85 LADO SARAI SHOP NO. 8, DDA MARKET (CSC), LADO SARAI, NEW DELHI , NEW DELHI, DELHI SOUTH DELHI 86 LAWRENCE ROAD, DELHI C-8, COMMUNITY CENTRE, LAWRENCE ROAD INDL, AREA, NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 87 LAXMI NAGAR COFFEE HOME BASEMENT, LAXMI, NAGAR COFFEE HOME LAXMI NAGAR DISTT CENTRE, NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 88 LOK NAYAK BHAWAN 18-L.N. BHAWAN 7& 35 LNB, KHAN MARKET, NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 89 LUSA TOWER, AZADPUR SHOP NO. S-1/2, GROUND FLOOR, LUSA TOWER, A-2/3, NANI WALA BAGH, AZAD PUR, NEW DELHI, DELHI, 110033 NORTH DELHI 90 M B ROAD, PUSHAP VIHAR SHOP NO-4, SECTOR-3, PUSHP VIHAR, M.B.ROAD, NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI SOUTH DELHI 91 M.M. ROAD SHOP. NO. 11 GF CRESENT SQUARE, PLOT NO.14, COMMUNITY CENTRE SECTOR -9 ROHINI, DELHI -110085, NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 92 MAHAVIR ENCLAVE SHOP NO. 5,6&7, LSC, NASIRPUR, NEW DELHI , NEW DELHI, DELHI SOUTH WEST DELHI 93 MAHAVIR ENCLAVE (D-254) SHOP NO.D-254 GALI NO.54,MAIN, ROAD MAHAVIR ENCLAVE NEW DELHI , NEW DELHI, DELHI SOUTH WEST DELHI 94 MAIN BAWANA ROAD, SAMAYPUR A-1/88-89 & 100, JAHANGIR PURI, DELHI , NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 95 MAIN ROAD, GAZIPUR SHOP NO.138, MAIN, ROAD, GHAZIPUR , NEW DELHI, DELHI, 110096 EAST DELHI 96 MAJNU KA TILA SHOP NO.3, IDLE TRUCK PARKING CENTRE M.K TILLA, NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 97 MALKA GANJ SHOP NO. 16, MALKA GANJ, MALKA GANJ NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 98 MALKA GANJ SHOP NO.6 MAIN ROAD, MALKA GANJ , NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 99 MANDOLI KH.NO.26/13, MANDOLI , NEW DELHI, DELHI, 93 NORTH EAST DELHI 100 MANGOLPURI -II X-4, GROUND FLOOR DSIDC COMPLEX, OUTER RING ROAD, MANGOL PURI, NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 101 MANOL PURI F-2/12, MANGOLPURI , NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 102 MASJID MOTH SHOP NO.E7 & 8 , MASJIT MOTH SHOPPING CENTRE, NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 103 MASJID MOTH, NEW DELHI SHOP NO.4, CSC DDA MARKET, PHASE-II, MASJID MOD, NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 104 MAYA PURI PHASE-II WS-73, MAYAPURI INDL PHASE-II N.D.64, NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 105 MAYAPURI (J) SHOP NO.11, SHOPPING CENTRE-II, MAYA PURI PH-I NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI SOUTH WEST DELHI 106 MAYUR VIHAR KHASRA NO.272, VILLAGE GHAROLI, SHAHDARA, NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 107 MAYUR VIHAR PHASE -II SHOP NO-G-2, 3 & 4, ABHISHEK, PLAZA PLOT NO-16, LSC POCKET-B MAYUR VIHAR PHASE -II DELHI, NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 108 MEET NAGAR PLOT NO.1,MEET NAGAR CHOWK,NEAR RAILWAY FATAK,, WAZIRABAD ROAD,NAND NAGARI,, DELHI, DELHI NORTH EAST DELHI 109 MOTI NAGAR (J) 41, MOTI NAGAR, (JAGTAJIT) , NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 110 MUKARBA CHOWK SH. NO.18, EKTA SHOPPING, COMPX, DDA COM. COMPX. OPP.GTK DTC BUS DEPO. M CHOWK GTK ROAD K, NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 111 MUKHERJEE NAGAR A-29-30. JAINA HOUSE DR., MUKHERJEE NAGAR DELHI , NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 112 MUKHERJEE NAGAR SHOP NO.1, BHANDARI HOUSE, COMM. COMPLEX DR.MUKHERJEE NAGAR, NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 113 MUNDKA UDYOG NAGAR PLOT NO 53,KHASRA NO.63/15,MUNDKA UDYOG NAGARSOUTH SIDE, MUNDKA INDUSTRIAL AREA,DELHI-110041, DELHI, DELHI, 110041 NORTH WEST DELHI 114 MUNIRKA SHOP NO. B/A-9,GF, LSC DDA, PHASE-II, MUNIRKA, NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 115 N-BLOCK, C.P. N-36, BOMBAY LIFE BUILDING, CANNOUGHT PLACE , NEW DELHI, DELHI, 110001 NEW DELHI 116 NAJAFGARH, MASUDABAD KH.NO.205 VILL MASUDABAD, NAJAFGARH , NEW DELHI, DELHI SOUTH WEST DELHI 117 NAND NAGRI SHOP NO. 21 & 22, PUNARWAS BAZAR NAND NAGRI, NEW DELHI, DELHI, 110053 NORTH EAST DELHI 118 NAND NAGRI – 1 SHOP NO.5 & 6, PURANWAS BAZAR, NR. GAGAN CINEMA, DELHI, NEW DELHI, DELHI, 110085 NORTH EAST DELHI 119 NAND NAGRI, PUNARWAS SHOP NO-7& 8, PUNARWAS, BAZAR, NAND NAGARI, DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH EAST DELHI 120 NANGAL RAYA WZ-342 NANGAL RAYA NEAR LAJWAN, CHOWK NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 121 NARAINA SHOP NO.28, NARAINA,, DELHI, DELHI, 110028 WEST DELHI 122 NARAINA INDL AREA A-4& 5, NARAINA INDUSTRIAL, AREA , NEW DELHI, DELHI SOUTH WEST DELHI 123 NARAINA VIHAR SHOP NO.3 & 11 COMMUNITY CENTRE, NARAINA VIHAR, NEW DELHI, DELHI SOUTH WEST DELHI 124 NARELA SHOP NO. 74, GF, VARDHMAN, MALL LSC POCKET-10, SECTOR-A6 NARELA, NEW DELHI, DELHI, 110015 NORTH WEST DELHI 125 NARELA -I SHOP NO 6 KHASRA NO. 1/21, BURARI ROAD, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 126 NARELA A9 SHOP NO.1 & 2 PLOT NO.6, LSC, PKT-2, SEC-A-9, NARELA, DELHI, DELHI NORTH DELHI 127 NARELA DELHI SHOP NO-53-54, FC-IV, NARELA INDUSTRIAL PARK DELHI , NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 128 NARELA SECTOR A/6 SHOP NO.G-3, VARDHMAN MALL, POCKET -10, SECTOR-A/6, NARELA DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 129 NARELA-III SHOP NO. 12 SHOP NO.12, FC-4, DSIIDC, COMMERCIAL COMPLEX NARELA DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 130 NASIR PUR DWARKA SHOP NO. 4-15 & 16, VARDHMAN, ENTRANCE PLAZA NASIR PUR DWARKA NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI SOUTH WEST DELHI 131 NASIRPUR RZ-F-2/100, NASIRPUR VILLAGE, NEW LDEHI , NEW DELHI, DELHI SOUTH WEST DELHI 132 NAWADA 270, SHOP NO.1, NAJAFGARH ROAD , NEW DELHI, DELHI SOUTH WEST DELHI 133 NEHRU PLACE 2DDA FLAT, SHOPPING CENTRE, NEHRU PLACE , NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 134 NEHRU VIHAR SHOP NO.25A, VARDHMAN CENTRAL, MALL, LSC, NEHRU VIHAR DELHI , NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 135 NEW ASHOK NAGAR SHOP NO. 27 & 33 TO 36, A-BLOCK, NEW ASHOK NAGAR, DELHI, DELHI EAST DELHI 136 NEW ASHOK NAGAR(AT CL) SHOP NO.A-95, NEW ASHOK NAGAR, DELHI., DELHI, DELHI, 110096 EAST DELHI 137 NEW KONDLY SHOP NO. 148-149, BLCOK B-1, MAIN ROAD, NEW KONDLY, NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 138 NEW MAHAVIR NAGAR WZ-8, NEW MAHAVIR NAGAR, OPP. JANAKPURI , NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 139 NEW ROHTAK ROAD 85-A, S.P.MUKERJEE, MARKET, NEW ROHTAK ROAD , NEW DELHI, DELHI CENTRAL DELHI 140 NIHAL VIHAR SHOP NO. RZ B-17, KHASARA NO.80/11/12,, NIHAL VIHAR, NANGLOI, DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 141 NIMRI COLONY C-3, NIMRI COLONY, DELHI , NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 142 NIMRI COLONY SHOP NO.C-4, SHOPPING CENTRE, NIMRI COLONY,DELHI-52 DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 143 NIMRI COLONY, DELHI C-8 (BASEMENT), NIMRI SHOPPING COMPLEX, NIMRI COLONY, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 144 OKHLA A-59, OKHLA IND AREA, NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 145 OKHLA L-2 SHOP NO.83, OKHLA INDL. AREA, PH-II, SCHEME 3, DSIIDC, NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI, 110085 NEW DELHI 146 OLD RAJENDER NAGAR 35, OLD RAJENDER NAGAR, MARKET NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI CENTRAL DELHI 147 OLD SEEMA PURI SHOP NO.183-186(ONE UNIT) DDA, INDRA MARKET NEAR BUS STAND OLD SEEMA PURI DELHI, NEW DELHI, DELHI, 110095 NORTH EAST DELHI 148 OM VIHAR UTTAM NAGAR WZ-1A, OM VIHAR,, UTTAM NAGAR,, NEW DELHI, DELHI, 110059 SOUTH WEST DELHI 149 PADAM NAGAR A-14 , PADAM NAGAR,DDA COMPLEX, DELHI -10007, DELHI, DELHI, 110007 CENTRAL DELHI 150 PANCHSEEL PARK SHOP NO. 78A, NEW NO. NW78A,VISHNU GARDEN EXT, NW BLOCK DELHI, DELHI, DELHI, 110016 SOUTH DELHI 151 PASCHIM VIHAR SHOP NO. 19 GH-5,7, SITE NO. 1, PASCHIM VIHAR , NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 152 PASCHIM VIHAR SHOP NO.5 AND 6 BALAJI PLAZA, PLOT NO.6, LSC BEHRA ENCLAVE PASCHIM VIHAR NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 153 PEERAGARHI,GURU KRIPA 1,8 & 9, 18-A, GURU KIRPA &, PHOOLWATI COMPLEX, NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 154 PITAM PURA FASHION MALL SHOP NO. G-6, G.F.VARDHMAN, PLAZA, FASHION MALL, LSC RD.43 PITAM PURA, NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI, 110042 NORTH WEST DELHI 155 PITAMPURA,SAMRAT ENCLAVE SH. NO. 26,27,28,29, L.S.C., SAMRAT ENCLAVE, PITAM PURA, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 156 POOTH KALAN DCCWS KH. NO.72/12 VPO POOTH KALAN, KRISHNA VIHAR DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 157 PRASHANT VIHAR SHOP NO. G-3A & 4,D BLOCK, PLOT NO.10,LSC,PRASHANT VIHAR, DELHI, DELHI, 110085 NORTH WEST DELHI 158 PREET VIHAR KHASRA NO. 80/23/2 & 24/1, VILLAGE GHEVRA MAIN, DELHI, DELHI, 110092 EAST DELHI 159 PUNJABI BAGH SHOP NO. 18, MAIN ROAD PUNJABI BAGH FLYOVER, NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 160 PUNJABI BAGH, CENTRAL MKT SHOP NO. 19, CENTRAL MARKET, WEST AVENUE, SEC-2, PUNJABI BAGH, NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 161 QUTUB ROAD 52.0, QUTAB ROAD, DELHI , NEW DELHI, DELHI CENTRAL DELHI 162 R.K. PURAM G-50, PALIKA BHAWAN, R.K.PURAM , NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 163 RAJA GARDEN 5/116 & 6/116, RAJA GARDEN, RING ROAD, NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 164 RAJENDRA PARK ROHTAK RD,NANGL PLOT NO.13A, K.N.36/19, RAJENDRA PARK, ROHTAK ROAD, NANGLOI, NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 165 RAJENDRA PLACE 1 & 2, RAJINDERA PLACE , NEW DELHI, DELHI CENTRAL DELHI 166 RAJINDER PLACE (SHAWLAS) GF-43, 44, RAJENDRA PLACE, DDA CONVENIENT CENTRE NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI CENTRAL DELHI 167 RAJIV NAGAR SHOP NO.9, RAJIV NAGAR, PHASE-II, NEW DELHI, DELHI, 110041 NORTH WEST DELHI 168 RANI BAGH M-111 & 112, RAJIV MARKET, SHAKURPUR, RANI BAGH, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 169 REGAL BLDG. CONNAUGHT PLACE D-74, REGAL BUILDING, CANNOUGHT PLACE , NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 170 ROHINI SEC-11 NAHARPUR SHOP NO. 14 ,16, CSC-3 DDA MARKET, SECTOR-11, ROHINI,DELHI, NEW DELHI, DELHI, 110085 NORTH WEST DELHI 171 ROHINI SEC-8 SHOP NO. 20-21, GF, VIKAS PLAZA, PLOT NO.-2, ROHINI SEC-8, NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 172 ROHINI SEC. 16 SHOP NO.9 & 10, LSC 10 SECTOR 17, ROHINE, DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 173 ROHINI SECTOR 24 SHOP NO.3 BEST STAR MALL CS/OCF-3, SECTOR -24 ROHINI DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 174 ROHINI SECTOR 4 SHOP NO. 5, CSC, POCKET-B, SECTOR-4, ROHINI, DELHI, DELHI, 110085 NORTH WEST DELHI 175 ROHINI SECTOR-20 SHOP NO-3,35, MM PLAZA, CSC, OPP POCKET-16, NEAR MOTHER DAIRY, SECTOR-20,ROHINI, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 176 ROHINI SECTOR-4 SHOP NO. 1&2 ,DDA MKT-1 SEC-4, ROHINI-110085, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 177 S.G.TRANSPORT NAGAR-II CW-43, SANJAY GANDHI, TRANSPORT NAGAR, NEW DELHI, DELHI, 110042 NORTH WEST DELHI 178 S.P MUKHARJEE PARK SHOP NO.184,, S P MUKHARJEE PARK NEAR SHUBHASH NAGAR NEW DELHI, DELHI, DELHI, 110018 SOUTH WEST DELHI 179 S.P. THALA 204/1, SARAI PIPAL, THALA , NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 180 S.P. THALA SHOP NO A/7, KHASRA NO. 729/135/1, SARAI PEEPAL THALA, G.T. KARNAL ROAD, DELHI, DELHI NORTH DELHI 181 SAFDARJUNG ENCLAVE SHOP NO. AB14, DDA MARKET, SAFDARJANG ENCLAVE NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI, 110041 NEW DELHI 182 SAFDARJUNG ENCLAVE – II SHOP NO. AB-8/1, DDA MARKET, SAFDARJUNG ENCLAVE , NEW DELHI , NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 183 SAINI ENCLAVE PLOT NO 11 A KHASARA NO.28/3/2, VILL. SAMALKA NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI SOUTH WEST DELHI 184 SAINI ENCLAVE SHOP NO.7 & 8, SAGAR CHAMBER SAINI ENCLAVE, NEW DELHI, DELHI, 110092 EAST DELHI 185 SAKET J-12, LSC MARKET, SAKET , NEW DELHI, DELHI SOUTH DELHI 186 SAKET J-16, SHOPPING, CENTRE , NEW DELHI, DELHI SOUTH DELHI 187 SAMAYPUR BADLI SHOP NO. 1, 2, DEVA MARKET, BAWAN ROAD,SAMAYPUR BADLI DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 188 SAMAYPUR,BADLI B-1,SURAJ PARK, SAMAYPUR BADLI, DELHI, DELHI, 110042 NORTH WEST DELHI 189 SANJAY GANDHI TRANSPORT NAGAR SHOP NO. CW-233, SANJAY GANDHI, TRANSPORT NAGAR DELHI , NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 190 SANT NAGAR, BURARI ROAD SHOP NO. 5 & 6, KHASRA NO. 137/7, VILLAGE & POST OFFICE BURARI, SANT NAGAR, DELHI, DELHI NORTH DELHI 191 SARAI PIPAL THALA K-429/135, SARAI PIPAL THALA, ADARSH NAGAR , NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 192 SARAI ROHILLA SHOP NO-23 &PART OF SHOP NO-22, LSC, PADAM NAGAR CHANDER SEKHAR AZAD COLONY SARAI ROHILLA, NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 193 SARITA VIHAR SHOP NO-16. LSC POCKET D & E, SARITA VIHAR NEW DELHI , NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 194 SARITA VIHAR SHOP NO. 9, POVKET-N, CSC, DDA, MARKET, SARITA VIHAR, NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 195 SARITA VIHAR SHOP NO.G-8, PLOT NO.7 NAGAL RAI, NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI SOUTH DELHI 196 SARITA VIHAR (NEW) SHOP NO. 17, LSC POCKET D&E SARITA VIHAR, NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 197 SAVITA VIHAR JAGAT PURI, DELHI , NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 198 SECTOR -16, ROHINI SHOP NO. 17, CSC-6, DDA MARKET, SECTOR-16, ROHINI, DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 199 SECTOR-6, ROHINI SHOP NO. 4, CSC-3 MARKET, ROHINI SECTOR-6, DELHI-110085, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 200 SEEMA PURI KH-NO 325/2 OPP.CNG PUMP, VILL. RANGPURI NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI SOUTH WEST DELHI 201 SHAHZADA BAGH 308/1, SHAHZADA BAGH, INDUSTRIAL AREA, NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 202 SHAHZADABAGH E-267 SHASTRI NAGAR, DELHI -52 , NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 203 SHAKARPUR, VIKAS MARG SHOP NO. 434/113, SHAKARPUR,, VEER SAVARKAR BLOCK, MAIN VIKAS MARG,, DELHI, DELHI, 110092 EAST DELHI 204 SHAKUR BASTI SHOP NO. 146 HOG MARKET RAJINDRA PALACE , NEW DELHI 110008, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 205 SHALIMAR BAGH-I SHOP NO.1&2, KHASRA NO, 1023/110, HAIDER PUR, GOVIND NAGAR(EXT.), NEW DELHI, DELHI, 110002 NORTH WEST DELHI 206 SHASTRI PARK PLOT NO. 5, LG FLOOR, CSC, SHASTRI PARK DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH EAST DELHI 207 SHASTRI PARK UNIT NO-7, LGF, CSC, DDA, SHASTRI PARK, DELHI , NEW DELHI, DELHI NORTH EAST DELHI 208 SHASTRI PARK, MAIN MKT ROAD, S SHOP NO. 17 POCKET NO., BLOCK / SECTOR, FLOOR, LOWER GROUND, CSC, SHASTRI PARK, TY-A, DDA SHOPPING COMPLEX, DELHI, DELHI EAST DELHI 209 SHEIKH SARAI (JP) SHOP NO. 42-43, DDA, LSC SHEIKH SARAI PH-II NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 210 SHERPUR CHOWK, KARAWAL NAGAR MAIN MARKET, SHERPUR CHOWK, KARAWAL NAGAR , NEW DELHI, DELHI, 110094 NORTH EAST DELHI 211 SHIV PURI, PATPARGANJ SHOP NO.15, SHIV PURI, PATPAR GANJ ROAD , NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 212 SHIVAJI ENCLAVE A-7, DDA MARKET, SHIVAJI ENCLAVE, NEAR SHIVAJI COLLEGE, DELHI, DELHI, 110027 WEST DELHI 213 SHOP NO.2 KHASARA NO.5/19/1, MAIN 100 FT. ROAD NATHU PURA, BURARI,, DELHI, DELHI, 110084 NORTH EAST DELHI 214 SINGHU BORDER KHASRA NO.10/24, SHIV MARKET, MAIN GT ROAD SINGHU BORDER, NEW DELHI, DELHI, 110040 NORTH WEST DELHI 215 SIRASPUR-II SHOP NO.5, KHASRA NO.573,LIBASPUR ROAD,SIRASPUR, DELHI, DELHI, 110042 NORTH DELHI 216 SOUTH GAMARI A-520, SOUTH GAMARI, MARGINAL BAND ROAD, NEW DELHI, DELHI, 110057 EAST DELHI 217 SOUTH PATEL NAGAR 31, SOUTH PATEL, NAGAR , NEW DELHI, DELHI CENTRAL DELHI 218 SULTAN PURI,DDA MKT SHOP. NO. 66,67,72,73, C BLOCK, DDA MARKET, SULTAN PURI (NEAR BUS STAND) NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 219 TIKRI KALAN SHOP NO. 1,2&3, PRALAD PUR, BANGAR INDL. AREA DELHI , NEW DELHI, DELHI NORTH WEST DELHI 220 TIKRI KALAN SHOP NO.9, GROUP-I, ZONE-A, TIKRI KALAN, DDA COMPLEX, PVC BAZAAR, DELHI, DELHI, 110041 WEST DELHI 221 TIMARPUR SHOP NO. A-7, GF, TRUCK PARKING, TIMARPUR DELHI, NEW DELHI, DELHI NORTH DELHI 222 TKD EXTN. TA-42, MALL ROAD, TKD EXT. , NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 223 TRILOKPURI COMMUNITY WORKS CEN TRILOKPURI COMMUNITY, WORKS CENTRE, NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 224 UPADHAYA BLOCK U-60, UPADHAYA BLOCK, SHAKARPUR, DELHI, NEW DELHI, DELHI EAST DELHI 225 UTTAM NAGAR A-7, MILAN NAGAR, UTTAM NAGAR , NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 226 UTTAM NAGAR WZ-247,3B,MAIN NAJAFGARH ROAD, UTTAM NAGAR, DELHI, DELHI WEST DELHI 227 UTTAM NAGAR WEST A-8, PREM NAGAR, MAIN NAJAFGARH RD, UTTAM NGR WEST,, DELHI, DELHI, 110059 WEST DELHI 228 VARDHMAN PLAZA, VIKAS PURI OUTER VARDHMAN PLAZA, OUTER RING ROAD, VIKASPURI, NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 229 VASANT ENCLAVE SHOP NO. 23, CSC MARKET, VASANT ENCLAVE VASANT VIHAR, NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 230 VASANT KUNJ SHOP NO. 8&9, PKT-B-3, DDA MARKET, VASANT KUNJ, N DELHI , NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 231 VASANT KUNJ SHOP NO.-17, SECTOR-D, POCKET-I, DDA MARKET, VASANT KUNJ, NEW DELHI, DELHI, 110070 SOUTH WEST DELHI 232 VASANT KUNJ, MASOODPUR DAIRY SHOP NO. 14 & 15, CSC MASOODPUR DIARY FARM, VASANT KUNJ, NEW DELHI, DELHI SOUTH WEST DELHI 233 VASANT LOK 14B, VASANT LOK VASANT VIHAR, DDA, COMMERCIAL COMPLEX NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 234 VIKAS PURI SHOP NO.39, G.F. LSC BLOCK-C, DDA MARKET, VIKASPURI, NEW DELHI, NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 235 VIKAS PURI-II SHOP NO. G-9, GROUND FLOOR, VARDHMAN MARKET, CSC, IG BLOCK, OUR RING ROAD, VIKAS PURI, NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 236 VISHWAS NAGAR SHOP NO 28/1, GF MAIN 60 FEET ROAD,, VISHWAS NAGAR, DELHI, DELHI EAST DELHI 237 YASHWANT PLACE 1, YASHWANT PLACE SHOPPING CENTRE, CHANAKYAPURI, NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 238 YUSUF SARAI SHOP NO-7, LSC SAFDARJUNG ENCLAVE, NEW DELHI, DELHI NEW DELHI 239 ZAKHIRA PLOT NO. 13/3, NAJAFGARH ROAD, INDL. AREA, ZAKHIRA, NEW DELHI , NEW DELHI, DELHI WEST DELHI 240 ZAMRUDPUR A-1 ZAMRUDPUR , SHOPPING CENTRE, ZAMRUDPUR, NEW DELHI, DELHI NEW DELHI