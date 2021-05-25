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Tuesday, May 25, 2021
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Chennai: Corporation releases details of mobile vendors for fruits and vegetables amid lockdown

A total of 1236 vehicles have been allowed to deliver fruits and vegetables from the Department of Horticulture and Koyambedu market in the city.

By: Express Web Desk | Chennai |
May 25, 2021 10:59:23 pm
Kanyakumari, Tamil nadu lockdown, covid-19, mobile vegetable vanMunicipal Corporation arranges mobile vegetable vehicles for its wards during COVID-induced one week complete lockdown in Kanyakumari. (PTI)

With the Tamil Nadu government imposing a stringent week-long lockdown from May 24 to May 30 in a bid to curb rising COVID-19 cases, the Greater Chennai Corporation (GCC) has released the contact details of mobile carts for purchasing fruits and vegetables across all 15 zones in Chennai.

A total of 1236 vehicles have been allowed to deliver fruits and vegetables from the Department of Horticulture and Koyambedu market in the city.

Here are the details of the vendors and the areas of delivery in each of Chennai’s 15 zones:

Zone 1 – Tiruvottiyur

Koyambedu Market:

https://images.indianexpress.com/2020/08/1x1.png
  • Tiruvottiyur: Imanvel – 9171828812 – TN 20 BD 5661
  • Tiruvottiyur: Jabaraj – 9171828812 – TN 04 AQ 7320
  • Tiruvottiyur: Manikandan – 8124260853 – TN 06 B0 566
  • Tiruvottiyur: Kaburdeer – 9791293776 – TN 18 BB 4267
  • Tiruvottiyur: Prabhu – 9884441375 – TN 03 19626

Department of Horticulture:

  • Theradi: M Sivakumar – 9941074806 – TN 20 AD 0127
  • Vimco Nagar: C. Velan – 7299102311 – TN 02 AM 6126
  • ITC: C. Vinayagam – 9710419074 – TN 02 BS 0573
  • Tiruvottiyur Bus Stand: Solomon – 9941666019 – TN 02 AW 0061

Zone 2 – Manali

Koyambedu Market:

  • Manali: Jayaprakash – 9790891311 – TN 01 B 6132
  • Manali: Srinath – 9790891311 – TN 18 Q 7493
  • Manali: Palanivel – 9600324794 – TN 20 W 5349
  • Manali: Subramani – 9941856737 – TN 02 AK 9565
  • Manali: Ram – 9789885869 – TN 18 Q 4378
  • Manali: Selvakumar – 8220636021 – TN 04 R 0824
  • Manali: Dhanasekar – 8825870630 – TN 18 DA 9436
  • Manali: Ranganathan – 8883500035 – TN 02 AF 3781
  • Manali: Ganesan – 9444137738 – TN 18 NR 5049
  • Manali: Jeyaraj – 9940565767 – TN 18 AE 8724
  • Manali: Venkatesh – 9841015778 – TN 25 AD 0608

Department of Horticulture:

  • Edayanchavadi: Dilli – 9894705726 – TN 05 AY 2542
  • Kadappakkam: Vijaya Kumar – 9444229002 – TN 03 A 8275
  • Theeyampakkam: Elumalai Vijaya Kumar – 9444875681 – TN 03 AC 7365
  • Manali: Haribabu – 9943153416 – TN 03 AD 0064
  • Mathur: Boopalan Haribabu – 9944465971 – TN 01 AH 4605
  • Manali: Govindhaswamy – 9841313994 – TN 02 AD 6241

Zone 3 – Madhavaram

Koyambedu Market:

  • Madhavaram: Murugan – 9176488533 – TN 07 BA 7746
  • Puzhal: Jhon – 7667245388 – TN BR 0475
  • Puzhal: Rajesh – 7299123457 – TN 01 AV 9686
  • Madhavaram: Ramaswamy – 958531037 – TN 19 AC 7322
  • Puzhal: Annaivel – 9840491134 – TN 04 Z 7599
  • Mathur: Vishal – 9940865151 – TN 20 AK 7817
  • Puzhal: Viji – 8607737610 – TN 18 AJ 9957
  • Madhavaram: Dakshanamurthy – 9941992972 – TN 18 BD 1157
  • Reittaari: Rajagopal – 9884898160 – TN 18 K 7620
  • Madhur: Muthuraj – 9940769421 – TN 18 AT 4276
  • Madhur: Kalirajan – 9840810161 – TN 18 D 5766
  • Madhur: Kalirajan N – 9840892125 – AN 18 AQ 1784
  • Puzhal: Jabaraj – 8124680100 – TN 05 BR 0475
  • Mathur: Rajarathinam – 77871761106 – TN 18 BC 4270

Department of Horticulture:

  • Kavankarai: Baranitharan – 9791598746 – TN 07 AQ 3424
  • Puzhal: Deivasigamani – 9677909647 – TN 03 H 4156
  • Puthagaram: Murali – 8673462416 – TN 03 J 5288
  • Kathirvedu: Sivakumar – 9566073036 – TN 18 AV 3433
  • Madhavaram: Manikandan – 9789781857 – TN 03 K 1630

Department of Agriculture:

  • Madhavaram: Ramalingam – 9445848215 – TN 18 AS 2178
  • Madhavaram: Mohankumar – 8939712829 – TN 18 BC 5152
  • Madhavaram: Mani – 9600132137 – TN 18 BB 3139
  • Madhavaram: Sam – 8778333965 – TN 18 BA 3324
  • Madhavaram: Sridhar – 9597540587 – TN 18 BA 0759

Zone 4 – Tondiarpet

Koyambedu Market:

  • Kodungaiyur: Basha – 8248556298 – TN 09 AX 7626
  • Vyasarpadi: Appu – 7871707710 – TN 05 AK 5024
  • Korukupet: Murugan – 9710253350 – TN 01 AT 4537
  • Sharmanagar: Raja – 9089203278 – TN 03 25149
  • Vannarpettai: Raja – 9089203278 – TN 03 25149
  • MR Nagar: Manoj – 9789899628 – TN 03 AC 4846
  • Tondiarpet: Kariyaperumal – 9360997552 – TN 05 AA 2274
  • Vyasarpadi: Sankar – 9080373671 – TN 05 BQ 2408
  • Washermenpet: Subramani – 9176192963 – TN 20 BM 3701
  • Tondiarpet: Manikandan – 9962077546 – TM 19 AQ 7436
  • Sharmanagar: Pattu – 9710322323 – TN 05 BC 7119
  • Washermenpet: Thiyagarajan – 9344493724 – TN 18 W 7475
  • Washermenpet: Rajesh – 9941280280 – TM 05 AR 3991
  • Sharmanagar: Babu – 8056164763 – TN 03 Z 5149
  • Vyasarpadi: Vijaykanth – 6383465231 – TN 03 A 1784
  • Vyasarpadi: Thirumugan – 9884539637 – TN 22 DQ 0866
  • Tondiarpet: Kannan – 9962621247 – TN 0321 AV 4947
  • Vyasarpadi: Sathish – 9790998167 – TN 05 Y 0394
  • Vyasarpadi: Joseph – TN09AT0961
  • Sharmanagar: Chelladurai – 9710322323 – TN 10 Y 3054
  • Sharmanagar: Kumar – 9003174819 – TN 12 F 2801
  • New Washermenpet: Vijaykumar – 9940687809 – TN 1613960
  • Korukupet: Akbar – 9566107418 – TN 05 Y 9004
  • Korukupet: Agustin – 9444239952 – TN 183004
  • Tondiarpet: Mohanraj – 9941205663 – TN 03 AC 6166
  • Sharmanagar: Arun – 9844151259 – TN 05 CA 5649

Department of Horticulture: 

  • Tondiarpet: Ranith – 6382135714 – TN 05 BF 9900
  • Old Washermenpet: Babu – 9944326179 – TN 18 DE 6149
  • Washermenpet: Rajendran – 9952150819 – TN 22 CE 8312
  • Tondiarpet Market: Sundar – 9962612981 – TN 05 BR 4516
  • Manikoondi: Ramu – 9962134178 – TN 03 I 4498

Zone 5 – Royapuram

Koyambedu Market:

  • Mint: Rajendran – 9841010443 – TN 04 AP 8854
  • Broadway: Ravi – 8925060690 – TN 04 AV 4309
  • Broadway: Selva – 9585781409 – TN 04 AY 2568
  • Mint: Praveen – 9791021209 – TN 20 CD 9138
  • Chintadripet: Suresh – 9940691948 – TN 06 E 9753
  • Kalmandapam: Ramesh – 9884994547 – TN 05 BR 4594
  • Parrys: Jayasankar – 8682053724 – TN 20 AU 5740
  • Parrys: Raja – 9940573750 – TN 10 AB 4680
  • Chintadripet: Amulraj – 9841408123 – TN 02 AT 8014
  • Mannady: Muthukumar – 9790742267 – TN 04 AN 5347
  • Parrys: Baskar – 7358264581 – TN 04 AK 7004

Department of Horticulture:

  • Chintadripet: Mohan – 8056207195 – TN 20 CM 9726
  • Triplicane: Balaji – 8681910898 – TN 18 AT 8182
  • Basin Bridge: Krishnamurthy – 9841975580 – TN 13 P 1798
  • Royapuram: Satheesh Kumar – TN 05 BD 3453

Triplicane Cooperative Society:

  • Egmore: N B Saravanan – 9840138530 – TN 091399

Zone 6 – Thiru.Vi.Ka Nagar

Koyambedu Market:

  • Pattalam: Suresh – 9884977210 – TN19 M 8101
  • Kolathur: Raj – 9841213237 – TN 05 25955
  • Kolathur: Balamurali – 9566199216 – TN 10 AC 9878
  • Kolathur: Kishore – 6369402248 – TN 02 AJ 0691
  • Choolaimedu: Rajesh – 9841954020 – TN 05 AD 8011
  • Kolathur: Santhiveerakani – 9940189100 – TN 02 AW 4236
  • Otteri: Arunachalam – 9941091424 – TN 05 BF 6022
  • Kolathur: Sekar – 8939168705 – TN 05 BH 4142
  • Kolathur: Saravanan – 9176212866 – TN 25 A29996
  • Ayanavaram: S Parthiban – 9791211772 – TN 20 CF 4322
  • Perambur: Akash – 9790558558 – TN 20 CL 3699
  • Otteri: Venkatesan – 7550274795 – TN 05 DN 0531
  • Perambur: Sekar – 9962213678 – TN 21 AC 2999
  • Kolathur: Perumal Samy – 9941282705 – TN 02 AY 0406
  • Perambur: Yazar Ali – 8428497330 – TN 05 BS 5974
  • Perambur: Selvamani – 9952920122 – TN 12 B 3699
  • Kolathur: Sudharsan – 9176891780 – TN 05 CC 1398
  • Choolaimedu: Karthik – 8939504541 – TN 04 AU 1644
  • Choolaimedu: Arun – 9710932343 – TN 03 D 9202
  • Choolaimedu: Sivabalan – 7395972409 – TN 03 AU 2097
  • Pattalam: Ranganathan – 8608880187 – TN 10 T 2698
  • Kolathur: Selvaraj – 9786248389 – TN 05 BK 5358
  • Perambur: Sekar – 9840186143 – TN 05 BI 2799
  • Kolathur: Kannan – 8825717794 – TN 05 AT 5097
  • Pattalam: Parthasarathy – 9710281617 – TN 05 AB 4641
  • Ayanavaram: Kumar – 8939661380 – TN 02 B51138
  • Choolaimedu: Ruby – 9962109207 – TN 09 CQ 0311

Department of Horticulture:

  • Thiru. Vi. Ka Nagar Bus Stand: Arunpandian – 8056296711 – TN 16 Y 0060
  • Otteri: Magheswaran – 9094890949 – TN 02 AU 7096
  • Periyar Nagar: Elumalai – 9940477371 – TN 12 AK 1112
  • Paper Mill Road: Murugan – 9710115710 – TN 04 AT 8790
  • Perambur: Elavarasan – 9884685702 – TN 18 K 4576

Zone 7 – Ambattur

Koyambedu Market:

  • Ambattur: Venkatesan – 9025587166 – TN 12 AM 1238
  • Korattur: Murugan Rajesh – 9585121237 – TN 18 AH 0201
  • Ambattur: Saravanan – 7338991259 – TN 49 AE 4108
  • Padi: Dhanasekaran – 7401111083 – TN 13 F 9295
  • Mogappair: Chandran – 9962120812 – TN 18 Z 4261
  • Ambattur: Vijayaraj – 9080930844 – TN 13 Q 4187
  • Padi: Dhanasekhar – 7401111083 – TN 13 F 9395
  • Ambattur: C Balraj – 9941155434 – TN 48 E 7581
  • Ambattur: S Balamurugan – 9941155434 – TN 13 L 7740
  • Ambattur: Saravanan – 9710006663 – TN 13 D 7355
  • Ambattur: Balasubramanyam – 9710005582 – TN 65 W 1291
  • Ambattur: M Ramesh – 9840457231 – TNCQ 9753
  • Ambattur: Maniraj – 9677223954 – TN 20 V 5484
  • Ambattur: Dineshkumar – 7358737027 – TN 05 X 8041
  • Mogappair: Sivakumar – 9444312594 – TN 02 A 29570
  • Ambattur: Sivakumar – 9944651730 – TN 12 AH 9115
  • Ambattur: R Muthukumar – 8778571755 – TN 20 CA 2949
  • Ambattur: Sachin – 8778603835 – TN 20 DB 8341
  • Padi: Srinivasan – 994134654 – TN 1333173
  • Ambattur: Marudhumathu – 9960441523 – TN 13 U 7683
  • Mogappair: Elumalai – 9962813276 – TN 46 Q 0761
  • Mogappair: Sankar – 9176607431 – TN 20 BE 6356
  • Athipattu: Murugan – 9025881828 – TN 18 BC 4921
  • Ambattur: K. Narayanaperumal – 9087411032 – TN 13 U 3046
  • Korattur: Sakthivel – 7395951300 – TN 13 R 9677
  • Mogappair: Mohan – 950002069 – TN 13 A 7744
  • Padi: Bharath – 9444114109 – TN 13 T 9643
  • Padi: Rajeshwari – 9840500451 – TN 05 BQ 4845
  • Ambattur: Sarathy – 7826896948 – TN 0436108
  • Ambattur: Bala – 9710005552 – TN 13 S 0751

Department of Horticulture:

  • Thirumangalam/Padi: Durai – 9962281610 – TN 18 AP 7087
  • Kallikuppam: Saravanan – 9444245615 – TN 02 AS 8854
  • Ambattur: Suresh – 9361413965 – TN 18 L 7758

Department of Agriculture:

  • Ambattur and Madhavaram: Boopathy – 8939122586 – TN 18 BD 2389
  • Ambattur and Madhavaram: Loganthan – 9952860196 – TN 18 AD 1094
  • Ambattur: M Ramu – 9629791943 – TN 18 AX 9774

Zone 8 – Anna Nagar

Koyambedu Market:

  • Villivakkam: Perm – 7550258747 – TN 12 AD 9768
  • Puraisaiwakkam: Murali – 9043462956 – TN 05 X 4209
  • Villivakkam: Lokesh – 7358487735 – TN 73 AY 0081
  • Villivakkam: Dinesh – 9677239845 – TN 02 AR 3188
  • Arumbakkam: Vetrivel – 9176481753 – TN 02 BE 3760
  • Choolaimedu: Saravanan – 9884762511 – TN 10 A 23984
  • Taylors Road: Kilairan – 9962388856 – TN 07 AB 3997
  • Purasaiwakam: Manikandan – 9840030380 – TN 10 Z 9421
  • Villivakkam: Serithiruthun – 6383762123 – TN 02 BS 8309
  • Purasaiwakkam: Srinivasan – 9962856568 – TN 09 CM 5736
  • Chetpet: Raja – 9176878113 – TN 22 AD 9852
  • Purasawalkam: Ramu – 8925273093 – TN 01 AY 8779

Department of Horticulture:

  • Anna Nagar East: Thalapathy – 9094200366 – TN 22 CP 6864
  • Anna Nagar West: Manikandan – 9941989539 – TN 05 BE 2179
  • Kilpauk: Boobalan – 6383833428 – TN 03 X 9282
  • Aminjikarai: Mani – 9789992618 – TN 18 BA 9963
  • Purasawalkam: Govindaraj – 9841430471 – TN 11 AD 6483

Department of Agriculture:

  • Anna Nagar: N Baskaran – 9840810412 – TN 09 BP 4987
  • Anna Nagar: Shankar – 9840113986 – TN 22 DH 9182
  • Anna Nagar: Shankar – 9840113986
  • Anna Nagar: Karthick – 8248715451 – TN 85 L 4772

Zone 9 – Teynampet

Koyambedu Market: 

  • Royapettah: Jagan – 9444337762 – TN 04 C 3134
  • Saidapet: Nagaraj – 9941061954 – TN 22 CD 1644
  • Zambazar: Vignesh – 9150720661 – TN 06 Z 4821
  • Mylapore: Ismail – 9962529202 – TN 065488
  • Thiruvallikeni: Parthasarathy – 9710472766 – TN 07 B 23117
  • Mylapore: Kabali – 7550131375 – TN 18 C 4635
  • Royapettah: Rama – 940181915 – TN 06 Q 5218
  • Mylapore: Mohan – 9444181700 – TN 0629015
  • Royapettah: Sivakumar – 9444060660 – TN 22 BH 0727
  • Mylapore: Ganesan – 9840749340 – TN 23 V 3399
  • Teynampet: Balaji – 8056147196 – TN 07 BK 8437
  • Triplicane: Parthasarathy – 9710472766 – TN 07 BZ 3117
  • Teynampet: Dakshanamurthy – 9854671499 – TN 12 D 9905
  • Saidapet: Muthu – 8508480360 – TN 09 CV 3489
  • Teynampet: Senthil – 9941815562 – TN 07 CT 9462
  • Mizarpet: Kannan – 9965189598 – TN 87 B 5980
  • Mylapore: Rajesh – 9841545494 – TN 20 AT 3787
  • Saidapet: Dicson – 9003278477 – TN 60 T 0650
  • Saidapet: Palanisamy – 9444280417 – TN 09 AP 1263
  • Mylapore: Elumalai – 9710325215 – TN 07047825
  • Saidapet: Gopal – 7358572291 – TN 21 AV 8426
  • Teynampet: Balaji – 8056147196 – TN 18 AP 0635
  • Saidapet: Elango – 9940158036 – TN 09 A 04476

Triplicane Cooperative Society:

  • Triplicane: K Deepa – 9176354047 – TN 09 CP 1373
  • Mylapore: K Surendar – 9841100439 – TN 06 A 1744
  • Royapettah: S Dhinakaran – 8610237512 – TN 09 CT 1343
  • Alwarpet: M Vijay Anand – 7010816470 – TN 06 E 9064
  • Teynampet: K Panchacharam – 9600121848 – TN 06 A 1778
  • Saidapet: S Karikalan – 6384255038 – TN 067157
  • Nungambakkam: P Kalpanakumari – 9025843482 – TN 09 CK 6440

Department of Horticulture:

  • Mylapore: Chandaran – 9444828357 – TN 02 AF 6374
  • R A Puram: Raja – 9791141474 – TN 02 AS 7417
  • Nungambakkam: Moorthy – 8939196170 – TN 12 AK 2909

Zone 10 – Kodambakkam

Koyambedu Market:

  • Chinmaya Nagar: Pandian – 9444499540 TN 10 AC 1776
  • MMDA: Mariyaselvam – 8124110178 – TN 11 AR 6279
  • MGR Nagar: Dandapani – 9003097152 – TN 11 Y 2971
  • Koyambedu: Raja – 9176878113 – TN 12 F 2801
  • Chinmaya Nagar: Sivakumar – 9840718711 – TN 06 H 2716
  • Koyambedu: Devendhiran – 6385107556 – TN 18 AE 3682
  • Koyambedu: Chinraj – 9176404572 – TN 68 U 9381
  • T Nagar: Sudhakar – 8825663972 – TN 10 BA 0196
  • T Nagar: Vicky – 7397235665 – TN 09 CV 0932
  • T Nagar: Muniyappan – 8925416381 – TN 12 D 7335
  • Slaikiran: Radha – 8189829527 – TN 18 H 4542
  • Nesapakkam: Sundar – 6374540856 – TN 20 AL 0102
  • Koyambedu: Gopi – 9597912453 – TN 12 U 7805
  • Koyambedu: Ramesh – 97876696041 – TN 31 H 1396
  • Kodambakkam: Nagaraj – 91766381890 – TN 09 CV 2898
  • Kodambakkam: Jayaram – 9383342624 – TN 09 BJ 3901
  • MMDA: Vijayakumar – 9790783167 – TN 20 AB 5232
  • Koyambedu: Purushothaman – 9176069922 – TN 02 BH 1345
  • Koyambedu: Dhivan – 9884211104 – TN 10 BF 1810
  • Chinmaya Nagar: Thirupathi – 9176427377 – TN 1300318
  • T Nagar: Arivu – 9944922778 – TN 09 CM 6919
  • Saligramam: Selvaraj – 7418437304 – TN 10 VJ 6420
  • Virugambakkam: Jagathis – 9884329783 – TN 02 BQ 3879
  • Vadapalani: N Beshmanan – 9884368546 – TN 32 K 8667
  • T Nagar: Saravanan – 9176600062 – TN 09 AQ 1697
  • Ashok Pillar: Vijay – 8438432904 – TN 04 AB 2811
  • Koyambedu: Uma Maheswari – 7094916300 – TN 32 AW 4065
  • T Nagar: Sudhar – 9940437731 – TN O1 AA 8885
  • Mambalam: Kiruba – 7299737210 – TN O9 CU 5991
  • Koyambedu: A K Ramesh – 9787669601 – TN 31 H 1396
  • Virugambakkam: Jagadeesh – 9884309783 – TN 02 B3 9918
  • Ashok Nagar: Jeyakamal – 9003559734 – TN 20 CP 8185
  • T Nagar: Elumalai – 9791165955 – TN 09 BX 7903
  • T Nagar: Marimuthu – 9445362193 – TN 10 BB 7428
  • Kodambakkam: Senthilkumar – 9841355659 – TN 19 AK 1992
  • KK Nagar: Rajendran – 9840381710 – TN 05 BM 8797
  • Chinmaya Nagar: Hari – 9940306406 – TN 09 CC 5443
  • Nesapakkam: Govinthan – 9790821077 – TN 05 BL 7119
  • Chinmaya Nagar: Chandirasekar – 9840798910 – TN 09 BM 5425

Triplicane Cooperative Society:

  • Kodambakkam: M Vijayakumar – 8012029460 – TN 09 CK 6442
  • Ashok Nagar: S Divya – 9566025809 – TN 09 CK 6413
  • KK Nagar: R Sathish Kumar – 9841770367 – TN 09 CK 6435

Department of Horticulture:

  • T Nagar: Karunagaran – 9884545864 – TN 57 AM 0717
  • Virugambakkam: Manikandan – 9710603646 – TN 02 BQ 3075
  • Vadapalani: Selvam – 6385503685 – TN 20 BT 1146
  • KK Nagar: Elumalai – 9841926550 – TN 04 AE 5792
  • Ashok Nagar: Babu – 9710777477 – TN 05 AS 2305

Zone 11 – Valasaravakkam

Koyambedu Market:

  • Virugambakkam: Ravichandran – 6384506441 – TN 63 P 8743
  • Nerkundram: Manikandan – 9176468956 – TN 12 AF 2418
  • Porur: Selvakumar – 9551423488 – TN 09 CB 9663
  • Nerkundram: Surya – 9380001401 – TN 02 BB 4677
  • Porur: Basheer – 6380658998 – TN 12 AC 7062
  • Nerkundram: Ashok – 9551543227 – TN 12 AZ 1049
  • Porur: Jacob – 9629316427 – TN 11 T 8664
  • Maduravoyal: Murugan – 9894259169 – TN 32 M 4329
  • Nerkundram: Vediyappan – 91768804135 – TN 32 T 1176
  • Ramapuram: Praveen – 8012723330 – TN 72 BS 8489
  • Maduravoyal: Gajamani – 7397330422 – TN 01 BD 0420
  • Porur: Annarajan – 9789826815 – TN 07 CF 4453
  • Valasaravakkam: Saravanan – TN 01 NC 5154
  • Maduravoyal: Manikandan – 9080554050 – TN 12 W 4443
  • Maduravoyal: Rajesh – 9841531763 – TN 12 AU 7339
  • Maduravoyal: Kannan – 9962705258 – TN 20 Q 1644
  • Valasaravakkam: Venkataiah – 9025780346 – TN 11 Y 8139
  • Valasaravakkam: Murugan – 8939352752 – TN 10 T 7836
  • Maduravoyal: Kumar – 9384100722 – TN 32 AV 7094
  • Nerkundram: Dhayalan – 9710995480 – TN 02 B 35375
  • Nerkundram: Ashok – 8610687761 – TN 12 AJ 1049
  • Nerkundram: Thangaraj – 9442229803 – TN 02 AL 5900
  • Nerkundram: Karthikeyan – 9841587986 – TN 10 V 7790
  • Maduravoyal: Nambirajan – 8667253152 – TN 09 BS 7196
  • Maduravoyal: Kannan – 7358289233 – TN 20 C 82644
  • Porur: Ragupathy – 9025265710 – TN 22 CQ 9201
  • Maduravoyal: Prakash – 9976417741 – TN 32 F 0274

Department of Horticulture:

  • Nolambur: Chandrasekar – 9962328511 – TN 05 AC 8833
  • Maduravoyal: Senthil – 9962334077 – TN 18 R 1750
  • Porur: Saravanan – 9884448399 – TN 03 J 5486
  • Valasaravakkam: Dhandapani – 9884763310 – TN 01 AC 4257
  • Ramapuram: Ulahanathan – 8124482469 – TN 25 BW 7416
  • Vanagaram: Venugopal – 9787638651 – TN 18 R 6719
  • Maduravoyal: Elumali – 9843594044 – TN 18 AK 6916

Zone 12 – Alandur

Koyambedu Market:

  • Alandur: Thiyagarajan – 9940102484 – TN O4 AE 4709
  • Alandur: Elavarasan – 9444108833 – TN 09 BP 8011
  • Mogalivakkam: S Kumar – 9710587767 – TN 10 W 8842
  • Adambakkam: Govenderan – 9841444584 – TN 0503157
  • Alandur: Elavarasan – 9444108833 – TN 09 BP 0642
  • Nandhambakkam: Ruthrakumar – 9884184156 – TN 85 K 9544
  • Alandur: Sekar – 8825856990 – TN 23 AX 1385
  • Adambakkam: Chandira – 9514252858 – TN 22 DV 1381

Department of Horticulture:

  • St Thomas Mount: P Anandan – 9841092407 – TN 02 K 2541
  • Alandur Railway Station – S Veeramanikandan – 9444311885 – TN 02 AJ 0741
  • Adambakkam: Dhas – 9710667849 – TN 18 R 6798
  • Nandhambakkam – G Murali – 9003232915 – TN 12 B 9857
  • Butt Road: Sravanan – 9094386923 – TN 23 AK 5769

Zone 13 – Adyar

Koyambedu Market:

  • Thiruvanmiyur: James – 8122000008 – TN 05 CB 0789
  • Thiruvanmiyur: Santhosh Kumar – 7200728242 – TN 07 CU 0226
  • Thiruvanmiyur: Surendhar – 7305658128 – TN 03 W 1316
  • Guindy: Anwar – 9941984453 – TN 22 DN 2487
  • Taramani: Benjamin – 8681021815 – TN 12 A 5188
  • Taramani: Basker – 9941657320 – TN 74 AX 8553
  • Thiruvanmiyur: Dhanaraj – 9087502640 – TN 20 CK 1075
  • Thiruvanmiyur: Ravi – 9444485237 – TN 04 M 6037
  • Velachery: Sivaraj – 7845751331 – TN 22 DS 7206
  • Taramani: Thirunavukarasu – 7810996088 – TN 02 BP 7194
  • Guindy: Murugan – 7335787023 – TN 22 DS 4513

Triplicane Cooperative Society:

  • Adyar: P Mariappan – 9941256317 – TN 06 A 1730
  • Besant Nagar: V C Prabhakaran – 9940204011 – TN 09 CD 8676
  • Thiruvanmiyur: T Shankar – 9941259119 – TN 09 CK 6345
  • Kotturpuram: A Nivethitha – 8248229117 – TN 09 BF 8014

Department of Horticulture:

  • Nandanam: Gopi – 8939644451 – TN 02 BA 9470
  • Saidapet: Murugan – 7200660626 – TN 02 BP 0626
  • Saidapet: Sivakumar – 7358095651 – TN 10 X 2884
  • Velachery: Thangadurai – 9841038336 – TN 09 AT 1748
  • Adyar: Sabarish – 9790719231 – TN 02 BT 0969
  • Thiruvanmiyur: Ramasamy – 9551239582 – TN 22 AW 1004
  • Kotturpuram: Paranthadam – TN 22 CY 0757

Zone 14 – Perungudi

Koyambedu Market: 

  • Perungudi: Ameer – 9884106488 – TN 07 CU 6028
  • Madipakkam: Gnanasekar – 8870464518 – TN 022 DC 8157
  • Madipakkam: Sathishraja – 9080023445 – TN 11 M 1423
  • Madipakkam: Hari – 8072187718 – TN 22 D 56480
  • Madipakkam: Devendran – 9941831110 – TN 22 CL 7742
  • Madipakkam: Shagul – 9841601122 – TN 02 VR 3169
  • Madipakkam: Prince – 7358293281 – TN 07 BS 5072
  • Madipakkam: Velmurugan – 9944031223 – TN 22 CP 6827
  • Pallikaranai: Sirajith 7358225951 – TN 07 CQ 9632
  • Madipakkam: Ranjith – 9940536112 – TN 02 AF 3879
  • Madipakkam: Mahesh – 7708300911 – TN 22 AO 6127
  • Medavakkam: Munusamy – 9600091049 – TN 14 U 2064

Department of Horticulture:

  • Ullagaram: Ramesh – 9884331631 – TN 22 AL 9660
  • Madipakkam: Raguraman – 9840724997 – TN 14 W 6517
  • Pallikaranai: Harikrishnan – 9790805034 – TN 11 AH4404
  • Perungudi: Saravanan – 9444332434 – TN 22 PA 6958
  • Palavakkam: Govindhan – 9444172598 – TN 07 AK 0078

Zone 15 – Sholinganallur

Koyambedu Market:

  • Neelankarai: Manikandan – 7871650559 – TN O7 CB 4920
  • Semmancherry: Muthuraj – 8056221103 – TN 02 CK 2109
  • ECR: Gopi – 9597912453 – TN 12 U 7805
  • OMR: T Shanmuganandam – 9790840505 – TN 14 X 7228
  • Sholinganallur: Manikandan – 8925730124- TN 14 Q 8489
  • OMR: Anbu – 8428147014 – TN 1464473
  • Semmancherry: Palanivel – 9840994963 – TN 14 Q 2625
  • Neelankarai: Ranjith Kumar – 8489195715 – TN 07 CV 4650
  • ECR: Arunkumar – 9150788694 – TN 19 AZ 8180
  • Thoraipakkam: Gunasekar – 8939622117 – TN 14 P 3594

Department of Horticulture:

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  • Neelangarai: Pandiyan – 6374841866 – TN 11 AK 2047
  • Thoraipakkam: Charles – 6381981050 – TN 01 AM 0502
  • Uthandi: Dhanapal – 7358667977 – TN 14 M 5842
  • Sholinganallur: Dilliaganesh – 9600118678 – TN 11 AU 6637
  • Karapakkam: Loganathan – 9710026255 – TN 06 8336

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