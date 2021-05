Chennai: Corporation releases details of mobile vendors for fruits and vegetables amid lockdown

Municipal Corporation arranges mobile vegetable vehicles for its wards during COVID-induced one week complete lockdown in Kanyakumari. (PTI)

With the Tamil Nadu government imposing a stringent week-long lockdown from May 24 to May 30 in a bid to curb rising COVID-19 cases, the Greater Chennai Corporation (GCC) has released the contact details of mobile carts for purchasing fruits and vegetables across all 15 zones in Chennai.

A total of 1236 vehicles have been allowed to deliver fruits and vegetables from the Department of Horticulture and Koyambedu market in the city.

Here are the details of the vendors and the areas of delivery in each of Chennai’s 15 zones:

Zone 1 – Tiruvottiyur

Koyambedu Market:

Tiruvottiyur: Imanvel – 9171828812 – TN 20 BD 5661

Tiruvottiyur: Jabaraj – 9171828812 – TN 04 AQ 7320

Tiruvottiyur: Manikandan – 8124260853 – TN 06 B0 566

Tiruvottiyur: Kaburdeer – 9791293776 – TN 18 BB 4267

Tiruvottiyur: Prabhu – 9884441375 – TN 03 19626

Department of Horticulture:

Theradi: M Sivakumar – 9941074806 – TN 20 AD 0127

Vimco Nagar: C. Velan – 7299102311 – TN 02 AM 6126

ITC: C. Vinayagam – 9710419074 – TN 02 BS 0573

Tiruvottiyur Bus Stand: Solomon – 9941666019 – TN 02 AW 0061

Zone 2 – Manali

Koyambedu Market:

Manali: Jayaprakash – 9790891311 – TN 01 B 6132

Manali: Srinath – 9790891311 – TN 18 Q 7493

Manali: Palanivel – 9600324794 – TN 20 W 5349

Manali: Subramani – 9941856737 – TN 02 AK 9565

Manali: Ram – 9789885869 – TN 18 Q 4378

Manali: Selvakumar – 8220636021 – TN 04 R 0824

Manali: Dhanasekar – 8825870630 – TN 18 DA 9436

Manali: Ranganathan – 8883500035 – TN 02 AF 3781

Manali: Ganesan – 9444137738 – TN 18 NR 5049

Manali: Jeyaraj – 9940565767 – TN 18 AE 8724

Manali: Venkatesh – 9841015778 – TN 25 AD 0608

Department of Horticulture:

Edayanchavadi: Dilli – 9894705726 – TN 05 AY 2542

Kadappakkam: Vijaya Kumar – 9444229002 – TN 03 A 8275

Theeyampakkam: Elumalai Vijaya Kumar – 9444875681 – TN 03 AC 7365

Manali: Haribabu – 9943153416 – TN 03 AD 0064

Mathur: Boopalan Haribabu – 9944465971 – TN 01 AH 4605

Manali: Govindhaswamy – 9841313994 – TN 02 AD 6241

Zone 3 – Madhavaram

Koyambedu Market:

Madhavaram: Murugan – 9176488533 – TN 07 BA 7746

Puzhal: Jhon – 7667245388 – TN BR 0475

Puzhal: Rajesh – 7299123457 – TN 01 AV 9686

Madhavaram: Ramaswamy – 958531037 – TN 19 AC 7322

Puzhal: Annaivel – 9840491134 – TN 04 Z 7599

Mathur: Vishal – 9940865151 – TN 20 AK 7817

Puzhal: Viji – 8607737610 – TN 18 AJ 9957

Madhavaram: Dakshanamurthy – 9941992972 – TN 18 BD 1157

Reittaari: Rajagopal – 9884898160 – TN 18 K 7620

Madhur: Muthuraj – 9940769421 – TN 18 AT 4276

Madhur: Kalirajan – 9840810161 – TN 18 D 5766

Madhur: Kalirajan N – 9840892125 – AN 18 AQ 1784

Puzhal: Jabaraj – 8124680100 – TN 05 BR 0475

Mathur: Rajarathinam – 77871761106 – TN 18 BC 4270

Department of Horticulture:

Kavankarai: Baranitharan – 9791598746 – TN 07 AQ 3424

Puzhal: Deivasigamani – 9677909647 – TN 03 H 4156

Puthagaram: Murali – 8673462416 – TN 03 J 5288

Kathirvedu: Sivakumar – 9566073036 – TN 18 AV 3433

Madhavaram: Manikandan – 9789781857 – TN 03 K 1630

Department of Agriculture:

Madhavaram: Ramalingam – 9445848215 – TN 18 AS 2178

Madhavaram: Mohankumar – 8939712829 – TN 18 BC 5152

Madhavaram: Mani – 9600132137 – TN 18 BB 3139

Madhavaram: Sam – 8778333965 – TN 18 BA 3324

Madhavaram: Sridhar – 9597540587 – TN 18 BA 0759

Zone 4 – Tondiarpet

Koyambedu Market:

Kodungaiyur: Basha – 8248556298 – TN 09 AX 7626

Vyasarpadi: Appu – 7871707710 – TN 05 AK 5024

Korukupet: Murugan – 9710253350 – TN 01 AT 4537

Sharmanagar: Raja – 9089203278 – TN 03 25149

Vannarpettai: Raja – 9089203278 – TN 03 25149

MR Nagar: Manoj – 9789899628 – TN 03 AC 4846

Tondiarpet: Kariyaperumal – 9360997552 – TN 05 AA 2274

Vyasarpadi: Sankar – 9080373671 – TN 05 BQ 2408

Washermenpet: Subramani – 9176192963 – TN 20 BM 3701

Tondiarpet: Manikandan – 9962077546 – TM 19 AQ 7436

Sharmanagar: Pattu – 9710322323 – TN 05 BC 7119

Washermenpet: Thiyagarajan – 9344493724 – TN 18 W 7475

Washermenpet: Rajesh – 9941280280 – TM 05 AR 3991

Sharmanagar: Babu – 8056164763 – TN 03 Z 5149

Vyasarpadi: Vijaykanth – 6383465231 – TN 03 A 1784

Vyasarpadi: Thirumugan – 9884539637 – TN 22 DQ 0866

Tondiarpet: Kannan – 9962621247 – TN 0321 AV 4947

Vyasarpadi: Sathish – 9790998167 – TN 05 Y 0394

Vyasarpadi: Joseph – TN09AT0961

Sharmanagar: Chelladurai – 9710322323 – TN 10 Y 3054

Sharmanagar: Kumar – 9003174819 – TN 12 F 2801

New Washermenpet: Vijaykumar – 9940687809 – TN 1613960

Korukupet: Akbar – 9566107418 – TN 05 Y 9004

Korukupet: Agustin – 9444239952 – TN 183004

Tondiarpet: Mohanraj – 9941205663 – TN 03 AC 6166

Sharmanagar: Arun – 9844151259 – TN 05 CA 5649

Department of Horticulture:

Tondiarpet: Ranith – 6382135714 – TN 05 BF 9900

Old Washermenpet: Babu – 9944326179 – TN 18 DE 6149

Washermenpet: Rajendran – 9952150819 – TN 22 CE 8312

Tondiarpet Market: Sundar – 9962612981 – TN 05 BR 4516

Manikoondi: Ramu – 9962134178 – TN 03 I 4498

Zone 5 – Royapuram

Koyambedu Market:

Mint: Rajendran – 9841010443 – TN 04 AP 8854

Broadway: Ravi – 8925060690 – TN 04 AV 4309

Broadway: Selva – 9585781409 – TN 04 AY 2568

Mint: Praveen – 9791021209 – TN 20 CD 9138

Chintadripet: Suresh – 9940691948 – TN 06 E 9753

Kalmandapam: Ramesh – 9884994547 – TN 05 BR 4594

Parrys: Jayasankar – 8682053724 – TN 20 AU 5740

Parrys: Raja – 9940573750 – TN 10 AB 4680

Chintadripet: Amulraj – 9841408123 – TN 02 AT 8014

Mannady: Muthukumar – 9790742267 – TN 04 AN 5347

Parrys: Baskar – 7358264581 – TN 04 AK 7004

Department of Horticulture:

Chintadripet: Mohan – 8056207195 – TN 20 CM 9726

Triplicane: Balaji – 8681910898 – TN 18 AT 8182

Basin Bridge: Krishnamurthy – 9841975580 – TN 13 P 1798

Royapuram: Satheesh Kumar – TN 05 BD 3453

Triplicane Cooperative Society:

Egmore: N B Saravanan – 9840138530 – TN 091399

Zone 6 – Thiru.Vi.Ka Nagar

Koyambedu Market:

Pattalam: Suresh – 9884977210 – TN19 M 8101

Kolathur: Raj – 9841213237 – TN 05 25955

Kolathur: Balamurali – 9566199216 – TN 10 AC 9878

Kolathur: Kishore – 6369402248 – TN 02 AJ 0691

Choolaimedu: Rajesh – 9841954020 – TN 05 AD 8011

Kolathur: Santhiveerakani – 9940189100 – TN 02 AW 4236

Otteri: Arunachalam – 9941091424 – TN 05 BF 6022

Kolathur: Sekar – 8939168705 – TN 05 BH 4142

Kolathur: Saravanan – 9176212866 – TN 25 A29996

Ayanavaram: S Parthiban – 9791211772 – TN 20 CF 4322

Perambur: Akash – 9790558558 – TN 20 CL 3699

Otteri: Venkatesan – 7550274795 – TN 05 DN 0531

Perambur: Sekar – 9962213678 – TN 21 AC 2999

Kolathur: Perumal Samy – 9941282705 – TN 02 AY 0406

Perambur: Yazar Ali – 8428497330 – TN 05 BS 5974

Perambur: Selvamani – 9952920122 – TN 12 B 3699

Kolathur: Sudharsan – 9176891780 – TN 05 CC 1398

Choolaimedu: Karthik – 8939504541 – TN 04 AU 1644

Choolaimedu: Arun – 9710932343 – TN 03 D 9202

Choolaimedu: Sivabalan – 7395972409 – TN 03 AU 2097

Pattalam: Ranganathan – 8608880187 – TN 10 T 2698

Kolathur: Selvaraj – 9786248389 – TN 05 BK 5358

Perambur: Sekar – 9840186143 – TN 05 BI 2799

Kolathur: Kannan – 8825717794 – TN 05 AT 5097

Pattalam: Parthasarathy – 9710281617 – TN 05 AB 4641

Ayanavaram: Kumar – 8939661380 – TN 02 B51138

Choolaimedu: Ruby – 9962109207 – TN 09 CQ 0311

Department of Horticulture:

Thiru. Vi. Ka Nagar Bus Stand: Arunpandian – 8056296711 – TN 16 Y 0060

Otteri: Magheswaran – 9094890949 – TN 02 AU 7096

Periyar Nagar: Elumalai – 9940477371 – TN 12 AK 1112

Paper Mill Road: Murugan – 9710115710 – TN 04 AT 8790

Perambur: Elavarasan – 9884685702 – TN 18 K 4576

Zone 7 – Ambattur

Koyambedu Market:

Ambattur: Venkatesan – 9025587166 – TN 12 AM 1238

Korattur: Murugan Rajesh – 9585121237 – TN 18 AH 0201

Ambattur: Saravanan – 7338991259 – TN 49 AE 4108

Padi: Dhanasekaran – 7401111083 – TN 13 F 9295

Mogappair: Chandran – 9962120812 – TN 18 Z 4261

Ambattur: Vijayaraj – 9080930844 – TN 13 Q 4187

Padi: Dhanasekhar – 7401111083 – TN 13 F 9395

Ambattur: C Balraj – 9941155434 – TN 48 E 7581

Ambattur: S Balamurugan – 9941155434 – TN 13 L 7740

Ambattur: Saravanan – 9710006663 – TN 13 D 7355

Ambattur: Balasubramanyam – 9710005582 – TN 65 W 1291

Ambattur: M Ramesh – 9840457231 – TNCQ 9753

Ambattur: Maniraj – 9677223954 – TN 20 V 5484

Ambattur: Dineshkumar – 7358737027 – TN 05 X 8041

Mogappair: Sivakumar – 9444312594 – TN 02 A 29570

Ambattur: Sivakumar – 9944651730 – TN 12 AH 9115

Ambattur: R Muthukumar – 8778571755 – TN 20 CA 2949

Ambattur: Sachin – 8778603835 – TN 20 DB 8341

Padi: Srinivasan – 994134654 – TN 1333173

Ambattur: Marudhumathu – 9960441523 – TN 13 U 7683

Mogappair: Elumalai – 9962813276 – TN 46 Q 0761

Mogappair: Sankar – 9176607431 – TN 20 BE 6356

Athipattu: Murugan – 9025881828 – TN 18 BC 4921

Ambattur: K. Narayanaperumal – 9087411032 – TN 13 U 3046

Korattur: Sakthivel – 7395951300 – TN 13 R 9677

Mogappair: Mohan – 950002069 – TN 13 A 7744

Padi: Bharath – 9444114109 – TN 13 T 9643

Padi: Rajeshwari – 9840500451 – TN 05 BQ 4845

Ambattur: Sarathy – 7826896948 – TN 0436108

Ambattur: Bala – 9710005552 – TN 13 S 0751

Department of Horticulture:

Thirumangalam/Padi: Durai – 9962281610 – TN 18 AP 7087

Kallikuppam: Saravanan – 9444245615 – TN 02 AS 8854

Ambattur: Suresh – 9361413965 – TN 18 L 7758

Department of Agriculture:

Ambattur and Madhavaram: Boopathy – 8939122586 – TN 18 BD 2389

Ambattur and Madhavaram: Loganthan – 9952860196 – TN 18 AD 1094

Ambattur: M Ramu – 9629791943 – TN 18 AX 9774

Zone 8 – Anna Nagar

Koyambedu Market:

Villivakkam: Perm – 7550258747 – TN 12 AD 9768

Puraisaiwakkam: Murali – 9043462956 – TN 05 X 4209

Villivakkam: Lokesh – 7358487735 – TN 73 AY 0081

Villivakkam: Dinesh – 9677239845 – TN 02 AR 3188

Arumbakkam: Vetrivel – 9176481753 – TN 02 BE 3760

Choolaimedu: Saravanan – 9884762511 – TN 10 A 23984

Taylors Road: Kilairan – 9962388856 – TN 07 AB 3997

Purasaiwakam: Manikandan – 9840030380 – TN 10 Z 9421

Villivakkam: Serithiruthun – 6383762123 – TN 02 BS 8309

Purasaiwakkam: Srinivasan – 9962856568 – TN 09 CM 5736

Chetpet: Raja – 9176878113 – TN 22 AD 9852

Purasawalkam: Ramu – 8925273093 – TN 01 AY 8779

Department of Horticulture:

Anna Nagar East: Thalapathy – 9094200366 – TN 22 CP 6864

Anna Nagar West: Manikandan – 9941989539 – TN 05 BE 2179

Kilpauk: Boobalan – 6383833428 – TN 03 X 9282

Aminjikarai: Mani – 9789992618 – TN 18 BA 9963

Purasawalkam: Govindaraj – 9841430471 – TN 11 AD 6483

Department of Agriculture:

Anna Nagar: N Baskaran – 9840810412 – TN 09 BP 4987

Anna Nagar: Shankar – 9840113986 – TN 22 DH 9182

Anna Nagar: Shankar – 9840113986

Anna Nagar: Karthick – 8248715451 – TN 85 L 4772

Zone 9 – Teynampet

Koyambedu Market:

Royapettah: Jagan – 9444337762 – TN 04 C 3134

Saidapet: Nagaraj – 9941061954 – TN 22 CD 1644

Zambazar: Vignesh – 9150720661 – TN 06 Z 4821

Mylapore: Ismail – 9962529202 – TN 065488

Thiruvallikeni: Parthasarathy – 9710472766 – TN 07 B 23117

Mylapore: Kabali – 7550131375 – TN 18 C 4635

Royapettah: Rama – 940181915 – TN 06 Q 5218

Mylapore: Mohan – 9444181700 – TN 0629015

Royapettah: Sivakumar – 9444060660 – TN 22 BH 0727

Mylapore: Ganesan – 9840749340 – TN 23 V 3399

Teynampet: Balaji – 8056147196 – TN 07 BK 8437

Triplicane: Parthasarathy – 9710472766 – TN 07 BZ 3117

Teynampet: Dakshanamurthy – 9854671499 – TN 12 D 9905

Saidapet: Muthu – 8508480360 – TN 09 CV 3489

Teynampet: Senthil – 9941815562 – TN 07 CT 9462

Mizarpet: Kannan – 9965189598 – TN 87 B 5980

Mylapore: Rajesh – 9841545494 – TN 20 AT 3787

Saidapet: Dicson – 9003278477 – TN 60 T 0650

Saidapet: Palanisamy – 9444280417 – TN 09 AP 1263

Mylapore: Elumalai – 9710325215 – TN 07047825

Saidapet: Gopal – 7358572291 – TN 21 AV 8426

Teynampet: Balaji – 8056147196 – TN 18 AP 0635

Saidapet: Elango – 9940158036 – TN 09 A 04476

Triplicane Cooperative Society:

Triplicane: K Deepa – 9176354047 – TN 09 CP 1373

Mylapore: K Surendar – 9841100439 – TN 06 A 1744

Royapettah: S Dhinakaran – 8610237512 – TN 09 CT 1343

Alwarpet: M Vijay Anand – 7010816470 – TN 06 E 9064

Teynampet: K Panchacharam – 9600121848 – TN 06 A 1778

Saidapet: S Karikalan – 6384255038 – TN 067157

Nungambakkam: P Kalpanakumari – 9025843482 – TN 09 CK 6440

Department of Horticulture:

Mylapore: Chandaran – 9444828357 – TN 02 AF 6374

R A Puram: Raja – 9791141474 – TN 02 AS 7417

Nungambakkam: Moorthy – 8939196170 – TN 12 AK 2909

Zone 10 – Kodambakkam

Koyambedu Market:

Chinmaya Nagar: Pandian – 9444499540 TN 10 AC 1776

MMDA: Mariyaselvam – 8124110178 – TN 11 AR 6279

MGR Nagar: Dandapani – 9003097152 – TN 11 Y 2971

Koyambedu: Raja – 9176878113 – TN 12 F 2801

Chinmaya Nagar: Sivakumar – 9840718711 – TN 06 H 2716

Koyambedu: Devendhiran – 6385107556 – TN 18 AE 3682

Koyambedu: Chinraj – 9176404572 – TN 68 U 9381

T Nagar: Sudhakar – 8825663972 – TN 10 BA 0196

T Nagar: Vicky – 7397235665 – TN 09 CV 0932

T Nagar: Muniyappan – 8925416381 – TN 12 D 7335

Slaikiran: Radha – 8189829527 – TN 18 H 4542

Nesapakkam: Sundar – 6374540856 – TN 20 AL 0102

Koyambedu: Gopi – 9597912453 – TN 12 U 7805

Koyambedu: Ramesh – 97876696041 – TN 31 H 1396

Kodambakkam: Nagaraj – 91766381890 – TN 09 CV 2898

Kodambakkam: Jayaram – 9383342624 – TN 09 BJ 3901

MMDA: Vijayakumar – 9790783167 – TN 20 AB 5232

Koyambedu: Purushothaman – 9176069922 – TN 02 BH 1345

Koyambedu: Dhivan – 9884211104 – TN 10 BF 1810

Chinmaya Nagar: Thirupathi – 9176427377 – TN 1300318

T Nagar: Arivu – 9944922778 – TN 09 CM 6919

Saligramam: Selvaraj – 7418437304 – TN 10 VJ 6420

Virugambakkam: Jagathis – 9884329783 – TN 02 BQ 3879

Vadapalani: N Beshmanan – 9884368546 – TN 32 K 8667

T Nagar: Saravanan – 9176600062 – TN 09 AQ 1697

Ashok Pillar: Vijay – 8438432904 – TN 04 AB 2811

Koyambedu: Uma Maheswari – 7094916300 – TN 32 AW 4065

T Nagar: Sudhar – 9940437731 – TN O1 AA 8885

Mambalam: Kiruba – 7299737210 – TN O9 CU 5991

Koyambedu: A K Ramesh – 9787669601 – TN 31 H 1396

Virugambakkam: Jagadeesh – 9884309783 – TN 02 B3 9918

Ashok Nagar: Jeyakamal – 9003559734 – TN 20 CP 8185

T Nagar: Elumalai – 9791165955 – TN 09 BX 7903

T Nagar: Marimuthu – 9445362193 – TN 10 BB 7428

Kodambakkam: Senthilkumar – 9841355659 – TN 19 AK 1992

KK Nagar: Rajendran – 9840381710 – TN 05 BM 8797

Chinmaya Nagar: Hari – 9940306406 – TN 09 CC 5443

Nesapakkam: Govinthan – 9790821077 – TN 05 BL 7119

Chinmaya Nagar: Chandirasekar – 9840798910 – TN 09 BM 5425

Triplicane Cooperative Society:

Kodambakkam: M Vijayakumar – 8012029460 – TN 09 CK 6442

Ashok Nagar: S Divya – 9566025809 – TN 09 CK 6413

KK Nagar: R Sathish Kumar – 9841770367 – TN 09 CK 6435

Department of Horticulture:

T Nagar: Karunagaran – 9884545864 – TN 57 AM 0717

Virugambakkam: Manikandan – 9710603646 – TN 02 BQ 3075

Vadapalani: Selvam – 6385503685 – TN 20 BT 1146

KK Nagar: Elumalai – 9841926550 – TN 04 AE 5792

Ashok Nagar: Babu – 9710777477 – TN 05 AS 2305

Zone 11 – Valasaravakkam

Koyambedu Market:

Virugambakkam: Ravichandran – 6384506441 – TN 63 P 8743

Nerkundram: Manikandan – 9176468956 – TN 12 AF 2418

Porur: Selvakumar – 9551423488 – TN 09 CB 9663

Nerkundram: Surya – 9380001401 – TN 02 BB 4677

Porur: Basheer – 6380658998 – TN 12 AC 7062

Nerkundram: Ashok – 9551543227 – TN 12 AZ 1049

Porur: Jacob – 9629316427 – TN 11 T 8664

Maduravoyal: Murugan – 9894259169 – TN 32 M 4329

Nerkundram: Vediyappan – 91768804135 – TN 32 T 1176

Ramapuram: Praveen – 8012723330 – TN 72 BS 8489

Maduravoyal: Gajamani – 7397330422 – TN 01 BD 0420

Porur: Annarajan – 9789826815 – TN 07 CF 4453

Valasaravakkam: Saravanan – TN 01 NC 5154

Maduravoyal: Manikandan – 9080554050 – TN 12 W 4443

Maduravoyal: Rajesh – 9841531763 – TN 12 AU 7339

Maduravoyal: Kannan – 9962705258 – TN 20 Q 1644

Valasaravakkam: Venkataiah – 9025780346 – TN 11 Y 8139

Valasaravakkam: Murugan – 8939352752 – TN 10 T 7836

Maduravoyal: Kumar – 9384100722 – TN 32 AV 7094

Nerkundram: Dhayalan – 9710995480 – TN 02 B 35375

Nerkundram: Ashok – 8610687761 – TN 12 AJ 1049

Nerkundram: Thangaraj – 9442229803 – TN 02 AL 5900

Nerkundram: Karthikeyan – 9841587986 – TN 10 V 7790

Maduravoyal: Nambirajan – 8667253152 – TN 09 BS 7196

Maduravoyal: Kannan – 7358289233 – TN 20 C 82644

Porur: Ragupathy – 9025265710 – TN 22 CQ 9201

Maduravoyal: Prakash – 9976417741 – TN 32 F 0274

Department of Horticulture:

Nolambur: Chandrasekar – 9962328511 – TN 05 AC 8833

Maduravoyal: Senthil – 9962334077 – TN 18 R 1750

Porur: Saravanan – 9884448399 – TN 03 J 5486

Valasaravakkam: Dhandapani – 9884763310 – TN 01 AC 4257

Ramapuram: Ulahanathan – 8124482469 – TN 25 BW 7416

Vanagaram: Venugopal – 9787638651 – TN 18 R 6719

Maduravoyal: Elumali – 9843594044 – TN 18 AK 6916

Zone 12 – Alandur

Koyambedu Market:

Alandur: Thiyagarajan – 9940102484 – TN O4 AE 4709

Alandur: Elavarasan – 9444108833 – TN 09 BP 8011

Mogalivakkam: S Kumar – 9710587767 – TN 10 W 8842

Adambakkam: Govenderan – 9841444584 – TN 0503157

Alandur: Elavarasan – 9444108833 – TN 09 BP 0642

Nandhambakkam: Ruthrakumar – 9884184156 – TN 85 K 9544

Alandur: Sekar – 8825856990 – TN 23 AX 1385

Adambakkam: Chandira – 9514252858 – TN 22 DV 1381

Department of Horticulture:

St Thomas Mount: P Anandan – 9841092407 – TN 02 K 2541

Alandur Railway Station – S Veeramanikandan – 9444311885 – TN 02 AJ 0741

Adambakkam: Dhas – 9710667849 – TN 18 R 6798

Nandhambakkam – G Murali – 9003232915 – TN 12 B 9857

Butt Road: Sravanan – 9094386923 – TN 23 AK 5769

Zone 13 – Adyar

Koyambedu Market:

Thiruvanmiyur: James – 8122000008 – TN 05 CB 0789

Thiruvanmiyur: Santhosh Kumar – 7200728242 – TN 07 CU 0226

Thiruvanmiyur: Surendhar – 7305658128 – TN 03 W 1316

Guindy: Anwar – 9941984453 – TN 22 DN 2487

Taramani: Benjamin – 8681021815 – TN 12 A 5188

Taramani: Basker – 9941657320 – TN 74 AX 8553

Thiruvanmiyur: Dhanaraj – 9087502640 – TN 20 CK 1075

Thiruvanmiyur: Ravi – 9444485237 – TN 04 M 6037

Velachery: Sivaraj – 7845751331 – TN 22 DS 7206

Taramani: Thirunavukarasu – 7810996088 – TN 02 BP 7194

Guindy: Murugan – 7335787023 – TN 22 DS 4513

Triplicane Cooperative Society:

Adyar: P Mariappan – 9941256317 – TN 06 A 1730

Besant Nagar: V C Prabhakaran – 9940204011 – TN 09 CD 8676

Thiruvanmiyur: T Shankar – 9941259119 – TN 09 CK 6345

Kotturpuram: A Nivethitha – 8248229117 – TN 09 BF 8014

Department of Horticulture:

Nandanam: Gopi – 8939644451 – TN 02 BA 9470

Saidapet: Murugan – 7200660626 – TN 02 BP 0626

Saidapet: Sivakumar – 7358095651 – TN 10 X 2884

Velachery: Thangadurai – 9841038336 – TN 09 AT 1748

Adyar: Sabarish – 9790719231 – TN 02 BT 0969

Thiruvanmiyur: Ramasamy – 9551239582 – TN 22 AW 1004

Kotturpuram: Paranthadam – TN 22 CY 0757

Zone 14 – Perungudi

Koyambedu Market:

Perungudi: Ameer – 9884106488 – TN 07 CU 6028

Madipakkam: Gnanasekar – 8870464518 – TN 022 DC 8157

Madipakkam: Sathishraja – 9080023445 – TN 11 M 1423

Madipakkam: Hari – 8072187718 – TN 22 D 56480

Madipakkam: Devendran – 9941831110 – TN 22 CL 7742

Madipakkam: Shagul – 9841601122 – TN 02 VR 3169

Madipakkam: Prince – 7358293281 – TN 07 BS 5072

Madipakkam: Velmurugan – 9944031223 – TN 22 CP 6827

Pallikaranai: Sirajith 7358225951 – TN 07 CQ 9632

Madipakkam: Ranjith – 9940536112 – TN 02 AF 3879

Madipakkam: Mahesh – 7708300911 – TN 22 AO 6127

Medavakkam: Munusamy – 9600091049 – TN 14 U 2064

Department of Horticulture:

Ullagaram: Ramesh – 9884331631 – TN 22 AL 9660

Madipakkam: Raguraman – 9840724997 – TN 14 W 6517

Pallikaranai: Harikrishnan – 9790805034 – TN 11 AH4404

Perungudi: Saravanan – 9444332434 – TN 22 PA 6958

Palavakkam: Govindhan – 9444172598 – TN 07 AK 0078

Zone 15 – Sholinganallur

Koyambedu Market:

Neelankarai: Manikandan – 7871650559 – TN O7 CB 4920

Semmancherry: Muthuraj – 8056221103 – TN 02 CK 2109

ECR: Gopi – 9597912453 – TN 12 U 7805

OMR: T Shanmuganandam – 9790840505 – TN 14 X 7228

Sholinganallur: Manikandan – 8925730124- TN 14 Q 8489

OMR: Anbu – 8428147014 – TN 1464473

Semmancherry: Palanivel – 9840994963 – TN 14 Q 2625

Neelankarai: Ranjith Kumar – 8489195715 – TN 07 CV 4650

ECR: Arunkumar – 9150788694 – TN 19 AZ 8180

Thoraipakkam: Gunasekar – 8939622117 – TN 14 P 3594

Department of Horticulture: