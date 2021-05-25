Chennai: Corporation releases details of mobile vendors for fruits and vegetables amid lockdown

May 25, 2021 10:59:23 pm
With the Tamil Nadu government imposing a stringent week-long lockdown from May 24 to May 30 in a bid to curb rising COVID-19 cases, the Greater Chennai Corporation (GCC) has released the contact details of mobile carts for purchasing fruits and vegetables across all 15 zones in Chennai.
A total of 1236 vehicles have been allowed to deliver fruits and vegetables from the Department of Horticulture and Koyambedu market in the city.
Here are the details of the vendors and the areas of delivery in each of Chennai’s 15 zones:
Zone 1 – Tiruvottiyur
Koyambedu Market:
- Tiruvottiyur: Imanvel – 9171828812 – TN 20 BD 5661
- Tiruvottiyur: Jabaraj – 9171828812 – TN 04 AQ 7320
- Tiruvottiyur: Manikandan – 8124260853 – TN 06 B0 566
- Tiruvottiyur: Kaburdeer – 9791293776 – TN 18 BB 4267
- Tiruvottiyur: Prabhu – 9884441375 – TN 03 19626
Department of Horticulture:
- Theradi: M Sivakumar – 9941074806 – TN 20 AD 0127
- Vimco Nagar: C. Velan – 7299102311 – TN 02 AM 6126
- ITC: C. Vinayagam – 9710419074 – TN 02 BS 0573
- Tiruvottiyur Bus Stand: Solomon – 9941666019 – TN 02 AW 0061
Zone 2 – Manali
Koyambedu Market:
- Manali: Jayaprakash – 9790891311 – TN 01 B 6132
- Manali: Srinath – 9790891311 – TN 18 Q 7493
- Manali: Palanivel – 9600324794 – TN 20 W 5349
- Manali: Subramani – 9941856737 – TN 02 AK 9565
- Manali: Ram – 9789885869 – TN 18 Q 4378
- Manali: Selvakumar – 8220636021 – TN 04 R 0824
- Manali: Dhanasekar – 8825870630 – TN 18 DA 9436
- Manali: Ranganathan – 8883500035 – TN 02 AF 3781
- Manali: Ganesan – 9444137738 – TN 18 NR 5049
- Manali: Jeyaraj – 9940565767 – TN 18 AE 8724
- Manali: Venkatesh – 9841015778 – TN 25 AD 0608
Department of Horticulture:
- Edayanchavadi: Dilli – 9894705726 – TN 05 AY 2542
- Kadappakkam: Vijaya Kumar – 9444229002 – TN 03 A 8275
- Theeyampakkam: Elumalai Vijaya Kumar – 9444875681 – TN 03 AC 7365
- Manali: Haribabu – 9943153416 – TN 03 AD 0064
- Mathur: Boopalan Haribabu – 9944465971 – TN 01 AH 4605
- Manali: Govindhaswamy – 9841313994 – TN 02 AD 6241
Zone 3 – Madhavaram
Koyambedu Market:
- Madhavaram: Murugan – 9176488533 – TN 07 BA 7746
- Puzhal: Jhon – 7667245388 – TN BR 0475
- Puzhal: Rajesh – 7299123457 – TN 01 AV 9686
- Madhavaram: Ramaswamy – 958531037 – TN 19 AC 7322
- Puzhal: Annaivel – 9840491134 – TN 04 Z 7599
- Mathur: Vishal – 9940865151 – TN 20 AK 7817
- Puzhal: Viji – 8607737610 – TN 18 AJ 9957
- Madhavaram: Dakshanamurthy – 9941992972 – TN 18 BD 1157
- Reittaari: Rajagopal – 9884898160 – TN 18 K 7620
- Madhur: Muthuraj – 9940769421 – TN 18 AT 4276
- Madhur: Kalirajan – 9840810161 – TN 18 D 5766
- Madhur: Kalirajan N – 9840892125 – AN 18 AQ 1784
- Puzhal: Jabaraj – 8124680100 – TN 05 BR 0475
- Mathur: Rajarathinam – 77871761106 – TN 18 BC 4270
Department of Horticulture:
- Kavankarai: Baranitharan – 9791598746 – TN 07 AQ 3424
- Puzhal: Deivasigamani – 9677909647 – TN 03 H 4156
- Puthagaram: Murali – 8673462416 – TN 03 J 5288
- Kathirvedu: Sivakumar – 9566073036 – TN 18 AV 3433
- Madhavaram: Manikandan – 9789781857 – TN 03 K 1630
Department of Agriculture:
- Madhavaram: Ramalingam – 9445848215 – TN 18 AS 2178
- Madhavaram: Mohankumar – 8939712829 – TN 18 BC 5152
- Madhavaram: Mani – 9600132137 – TN 18 BB 3139
- Madhavaram: Sam – 8778333965 – TN 18 BA 3324
- Madhavaram: Sridhar – 9597540587 – TN 18 BA 0759
Zone 4 – Tondiarpet
Koyambedu Market:
- Kodungaiyur: Basha – 8248556298 – TN 09 AX 7626
- Vyasarpadi: Appu – 7871707710 – TN 05 AK 5024
- Korukupet: Murugan – 9710253350 – TN 01 AT 4537
- Sharmanagar: Raja – 9089203278 – TN 03 25149
- Vannarpettai: Raja – 9089203278 – TN 03 25149
- MR Nagar: Manoj – 9789899628 – TN 03 AC 4846
- Tondiarpet: Kariyaperumal – 9360997552 – TN 05 AA 2274
- Vyasarpadi: Sankar – 9080373671 – TN 05 BQ 2408
- Washermenpet: Subramani – 9176192963 – TN 20 BM 3701
- Tondiarpet: Manikandan – 9962077546 – TM 19 AQ 7436
- Sharmanagar: Pattu – 9710322323 – TN 05 BC 7119
- Washermenpet: Thiyagarajan – 9344493724 – TN 18 W 7475
- Washermenpet: Rajesh – 9941280280 – TM 05 AR 3991
- Sharmanagar: Babu – 8056164763 – TN 03 Z 5149
- Vyasarpadi: Vijaykanth – 6383465231 – TN 03 A 1784
- Vyasarpadi: Thirumugan – 9884539637 – TN 22 DQ 0866
- Tondiarpet: Kannan – 9962621247 – TN 0321 AV 4947
- Vyasarpadi: Sathish – 9790998167 – TN 05 Y 0394
- Vyasarpadi: Joseph – TN09AT0961
- Sharmanagar: Chelladurai – 9710322323 – TN 10 Y 3054
- Sharmanagar: Kumar – 9003174819 – TN 12 F 2801
- New Washermenpet: Vijaykumar – 9940687809 – TN 1613960
- Korukupet: Akbar – 9566107418 – TN 05 Y 9004
- Korukupet: Agustin – 9444239952 – TN 183004
- Tondiarpet: Mohanraj – 9941205663 – TN 03 AC 6166
- Sharmanagar: Arun – 9844151259 – TN 05 CA 5649
Department of Horticulture:
- Tondiarpet: Ranith – 6382135714 – TN 05 BF 9900
- Old Washermenpet: Babu – 9944326179 – TN 18 DE 6149
- Washermenpet: Rajendran – 9952150819 – TN 22 CE 8312
- Tondiarpet Market: Sundar – 9962612981 – TN 05 BR 4516
- Manikoondi: Ramu – 9962134178 – TN 03 I 4498
Zone 5 – Royapuram
Koyambedu Market:
- Mint: Rajendran – 9841010443 – TN 04 AP 8854
- Broadway: Ravi – 8925060690 – TN 04 AV 4309
- Broadway: Selva – 9585781409 – TN 04 AY 2568
- Mint: Praveen – 9791021209 – TN 20 CD 9138
- Chintadripet: Suresh – 9940691948 – TN 06 E 9753
- Kalmandapam: Ramesh – 9884994547 – TN 05 BR 4594
- Parrys: Jayasankar – 8682053724 – TN 20 AU 5740
- Parrys: Raja – 9940573750 – TN 10 AB 4680
- Chintadripet: Amulraj – 9841408123 – TN 02 AT 8014
- Mannady: Muthukumar – 9790742267 – TN 04 AN 5347
- Parrys: Baskar – 7358264581 – TN 04 AK 7004
Department of Horticulture:
- Chintadripet: Mohan – 8056207195 – TN 20 CM 9726
- Triplicane: Balaji – 8681910898 – TN 18 AT 8182
- Basin Bridge: Krishnamurthy – 9841975580 – TN 13 P 1798
- Royapuram: Satheesh Kumar – TN 05 BD 3453
Triplicane Cooperative Society:
- Egmore: N B Saravanan – 9840138530 – TN 091399
Zone 6 – Thiru.Vi.Ka Nagar
Koyambedu Market:
- Pattalam: Suresh – 9884977210 – TN19 M 8101
- Kolathur: Raj – 9841213237 – TN 05 25955
- Kolathur: Balamurali – 9566199216 – TN 10 AC 9878
- Kolathur: Kishore – 6369402248 – TN 02 AJ 0691
- Choolaimedu: Rajesh – 9841954020 – TN 05 AD 8011
- Kolathur: Santhiveerakani – 9940189100 – TN 02 AW 4236
- Otteri: Arunachalam – 9941091424 – TN 05 BF 6022
- Kolathur: Sekar – 8939168705 – TN 05 BH 4142
- Kolathur: Saravanan – 9176212866 – TN 25 A29996
- Ayanavaram: S Parthiban – 9791211772 – TN 20 CF 4322
- Perambur: Akash – 9790558558 – TN 20 CL 3699
- Otteri: Venkatesan – 7550274795 – TN 05 DN 0531
- Perambur: Sekar – 9962213678 – TN 21 AC 2999
- Kolathur: Perumal Samy – 9941282705 – TN 02 AY 0406
- Perambur: Yazar Ali – 8428497330 – TN 05 BS 5974
- Perambur: Selvamani – 9952920122 – TN 12 B 3699
- Kolathur: Sudharsan – 9176891780 – TN 05 CC 1398
- Choolaimedu: Karthik – 8939504541 – TN 04 AU 1644
- Choolaimedu: Arun – 9710932343 – TN 03 D 9202
- Choolaimedu: Sivabalan – 7395972409 – TN 03 AU 2097
- Pattalam: Ranganathan – 8608880187 – TN 10 T 2698
- Kolathur: Selvaraj – 9786248389 – TN 05 BK 5358
- Perambur: Sekar – 9840186143 – TN 05 BI 2799
- Kolathur: Kannan – 8825717794 – TN 05 AT 5097
- Pattalam: Parthasarathy – 9710281617 – TN 05 AB 4641
- Ayanavaram: Kumar – 8939661380 – TN 02 B51138
- Choolaimedu: Ruby – 9962109207 – TN 09 CQ 0311
Department of Horticulture:
- Thiru. Vi. Ka Nagar Bus Stand: Arunpandian – 8056296711 – TN 16 Y 0060
- Otteri: Magheswaran – 9094890949 – TN 02 AU 7096
- Periyar Nagar: Elumalai – 9940477371 – TN 12 AK 1112
- Paper Mill Road: Murugan – 9710115710 – TN 04 AT 8790
- Perambur: Elavarasan – 9884685702 – TN 18 K 4576
Zone 7 – Ambattur
Koyambedu Market:
- Ambattur: Venkatesan – 9025587166 – TN 12 AM 1238
- Korattur: Murugan Rajesh – 9585121237 – TN 18 AH 0201
- Ambattur: Saravanan – 7338991259 – TN 49 AE 4108
- Padi: Dhanasekaran – 7401111083 – TN 13 F 9295
- Mogappair: Chandran – 9962120812 – TN 18 Z 4261
- Ambattur: Vijayaraj – 9080930844 – TN 13 Q 4187
- Padi: Dhanasekhar – 7401111083 – TN 13 F 9395
- Ambattur: C Balraj – 9941155434 – TN 48 E 7581
- Ambattur: S Balamurugan – 9941155434 – TN 13 L 7740
- Ambattur: Saravanan – 9710006663 – TN 13 D 7355
- Ambattur: Balasubramanyam – 9710005582 – TN 65 W 1291
- Ambattur: M Ramesh – 9840457231 – TNCQ 9753
- Ambattur: Maniraj – 9677223954 – TN 20 V 5484
- Ambattur: Dineshkumar – 7358737027 – TN 05 X 8041
- Mogappair: Sivakumar – 9444312594 – TN 02 A 29570
- Ambattur: Sivakumar – 9944651730 – TN 12 AH 9115
- Ambattur: R Muthukumar – 8778571755 – TN 20 CA 2949
- Ambattur: Sachin – 8778603835 – TN 20 DB 8341
- Padi: Srinivasan – 994134654 – TN 1333173
- Ambattur: Marudhumathu – 9960441523 – TN 13 U 7683
- Mogappair: Elumalai – 9962813276 – TN 46 Q 0761
- Mogappair: Sankar – 9176607431 – TN 20 BE 6356
- Athipattu: Murugan – 9025881828 – TN 18 BC 4921
- Ambattur: K. Narayanaperumal – 9087411032 – TN 13 U 3046
- Korattur: Sakthivel – 7395951300 – TN 13 R 9677
- Mogappair: Mohan – 950002069 – TN 13 A 7744
- Padi: Bharath – 9444114109 – TN 13 T 9643
- Padi: Rajeshwari – 9840500451 – TN 05 BQ 4845
- Ambattur: Sarathy – 7826896948 – TN 0436108
- Ambattur: Bala – 9710005552 – TN 13 S 0751
Department of Horticulture:
- Thirumangalam/Padi: Durai – 9962281610 – TN 18 AP 7087
- Kallikuppam: Saravanan – 9444245615 – TN 02 AS 8854
- Ambattur: Suresh – 9361413965 – TN 18 L 7758
Department of Agriculture:
- Ambattur and Madhavaram: Boopathy – 8939122586 – TN 18 BD 2389
- Ambattur and Madhavaram: Loganthan – 9952860196 – TN 18 AD 1094
- Ambattur: M Ramu – 9629791943 – TN 18 AX 9774
Zone 8 – Anna Nagar
Koyambedu Market:
- Villivakkam: Perm – 7550258747 – TN 12 AD 9768
- Puraisaiwakkam: Murali – 9043462956 – TN 05 X 4209
- Villivakkam: Lokesh – 7358487735 – TN 73 AY 0081
- Villivakkam: Dinesh – 9677239845 – TN 02 AR 3188
- Arumbakkam: Vetrivel – 9176481753 – TN 02 BE 3760
- Choolaimedu: Saravanan – 9884762511 – TN 10 A 23984
- Taylors Road: Kilairan – 9962388856 – TN 07 AB 3997
- Purasaiwakam: Manikandan – 9840030380 – TN 10 Z 9421
- Villivakkam: Serithiruthun – 6383762123 – TN 02 BS 8309
- Purasaiwakkam: Srinivasan – 9962856568 – TN 09 CM 5736
- Chetpet: Raja – 9176878113 – TN 22 AD 9852
- Purasawalkam: Ramu – 8925273093 – TN 01 AY 8779
Department of Horticulture:
- Anna Nagar East: Thalapathy – 9094200366 – TN 22 CP 6864
- Anna Nagar West: Manikandan – 9941989539 – TN 05 BE 2179
- Kilpauk: Boobalan – 6383833428 – TN 03 X 9282
- Aminjikarai: Mani – 9789992618 – TN 18 BA 9963
- Purasawalkam: Govindaraj – 9841430471 – TN 11 AD 6483
Department of Agriculture:
- Anna Nagar: N Baskaran – 9840810412 – TN 09 BP 4987
- Anna Nagar: Shankar – 9840113986 – TN 22 DH 9182
- Anna Nagar: Shankar – 9840113986
- Anna Nagar: Karthick – 8248715451 – TN 85 L 4772
Zone 9 – Teynampet
Koyambedu Market:
- Royapettah: Jagan – 9444337762 – TN 04 C 3134
- Saidapet: Nagaraj – 9941061954 – TN 22 CD 1644
- Zambazar: Vignesh – 9150720661 – TN 06 Z 4821
- Mylapore: Ismail – 9962529202 – TN 065488
- Thiruvallikeni: Parthasarathy – 9710472766 – TN 07 B 23117
- Mylapore: Kabali – 7550131375 – TN 18 C 4635
- Royapettah: Rama – 940181915 – TN 06 Q 5218
- Mylapore: Mohan – 9444181700 – TN 0629015
- Royapettah: Sivakumar – 9444060660 – TN 22 BH 0727
- Mylapore: Ganesan – 9840749340 – TN 23 V 3399
- Teynampet: Balaji – 8056147196 – TN 07 BK 8437
- Triplicane: Parthasarathy – 9710472766 – TN 07 BZ 3117
- Teynampet: Dakshanamurthy – 9854671499 – TN 12 D 9905
- Saidapet: Muthu – 8508480360 – TN 09 CV 3489
- Teynampet: Senthil – 9941815562 – TN 07 CT 9462
- Mizarpet: Kannan – 9965189598 – TN 87 B 5980
- Mylapore: Rajesh – 9841545494 – TN 20 AT 3787
- Saidapet: Dicson – 9003278477 – TN 60 T 0650
- Saidapet: Palanisamy – 9444280417 – TN 09 AP 1263
- Mylapore: Elumalai – 9710325215 – TN 07047825
- Saidapet: Gopal – 7358572291 – TN 21 AV 8426
- Teynampet: Balaji – 8056147196 – TN 18 AP 0635
- Saidapet: Elango – 9940158036 – TN 09 A 04476
Triplicane Cooperative Society:
- Triplicane: K Deepa – 9176354047 – TN 09 CP 1373
- Mylapore: K Surendar – 9841100439 – TN 06 A 1744
- Royapettah: S Dhinakaran – 8610237512 – TN 09 CT 1343
- Alwarpet: M Vijay Anand – 7010816470 – TN 06 E 9064
- Teynampet: K Panchacharam – 9600121848 – TN 06 A 1778
- Saidapet: S Karikalan – 6384255038 – TN 067157
- Nungambakkam: P Kalpanakumari – 9025843482 – TN 09 CK 6440
Department of Horticulture:
- Mylapore: Chandaran – 9444828357 – TN 02 AF 6374
- R A Puram: Raja – 9791141474 – TN 02 AS 7417
- Nungambakkam: Moorthy – 8939196170 – TN 12 AK 2909
Zone 10 – Kodambakkam
Koyambedu Market:
- Chinmaya Nagar: Pandian – 9444499540 TN 10 AC 1776
- MMDA: Mariyaselvam – 8124110178 – TN 11 AR 6279
- MGR Nagar: Dandapani – 9003097152 – TN 11 Y 2971
- Koyambedu: Raja – 9176878113 – TN 12 F 2801
- Chinmaya Nagar: Sivakumar – 9840718711 – TN 06 H 2716
- Koyambedu: Devendhiran – 6385107556 – TN 18 AE 3682
- Koyambedu: Chinraj – 9176404572 – TN 68 U 9381
- T Nagar: Sudhakar – 8825663972 – TN 10 BA 0196
- T Nagar: Vicky – 7397235665 – TN 09 CV 0932
- T Nagar: Muniyappan – 8925416381 – TN 12 D 7335
- Slaikiran: Radha – 8189829527 – TN 18 H 4542
- Nesapakkam: Sundar – 6374540856 – TN 20 AL 0102
- Koyambedu: Gopi – 9597912453 – TN 12 U 7805
- Koyambedu: Ramesh – 97876696041 – TN 31 H 1396
- Kodambakkam: Nagaraj – 91766381890 – TN 09 CV 2898
- Kodambakkam: Jayaram – 9383342624 – TN 09 BJ 3901
- MMDA: Vijayakumar – 9790783167 – TN 20 AB 5232
- Koyambedu: Purushothaman – 9176069922 – TN 02 BH 1345
- Koyambedu: Dhivan – 9884211104 – TN 10 BF 1810
- Chinmaya Nagar: Thirupathi – 9176427377 – TN 1300318
- T Nagar: Arivu – 9944922778 – TN 09 CM 6919
- Saligramam: Selvaraj – 7418437304 – TN 10 VJ 6420
- Virugambakkam: Jagathis – 9884329783 – TN 02 BQ 3879
- Vadapalani: N Beshmanan – 9884368546 – TN 32 K 8667
- T Nagar: Saravanan – 9176600062 – TN 09 AQ 1697
- Ashok Pillar: Vijay – 8438432904 – TN 04 AB 2811
- Koyambedu: Uma Maheswari – 7094916300 – TN 32 AW 4065
- T Nagar: Sudhar – 9940437731 – TN O1 AA 8885
- Mambalam: Kiruba – 7299737210 – TN O9 CU 5991
- Koyambedu: A K Ramesh – 9787669601 – TN 31 H 1396
- Virugambakkam: Jagadeesh – 9884309783 – TN 02 B3 9918
- Ashok Nagar: Jeyakamal – 9003559734 – TN 20 CP 8185
- T Nagar: Elumalai – 9791165955 – TN 09 BX 7903
- T Nagar: Marimuthu – 9445362193 – TN 10 BB 7428
- Kodambakkam: Senthilkumar – 9841355659 – TN 19 AK 1992
- KK Nagar: Rajendran – 9840381710 – TN 05 BM 8797
- Chinmaya Nagar: Hari – 9940306406 – TN 09 CC 5443
- Nesapakkam: Govinthan – 9790821077 – TN 05 BL 7119
- Chinmaya Nagar: Chandirasekar – 9840798910 – TN 09 BM 5425
Triplicane Cooperative Society:
- Kodambakkam: M Vijayakumar – 8012029460 – TN 09 CK 6442
- Ashok Nagar: S Divya – 9566025809 – TN 09 CK 6413
- KK Nagar: R Sathish Kumar – 9841770367 – TN 09 CK 6435
Department of Horticulture:
- T Nagar: Karunagaran – 9884545864 – TN 57 AM 0717
- Virugambakkam: Manikandan – 9710603646 – TN 02 BQ 3075
- Vadapalani: Selvam – 6385503685 – TN 20 BT 1146
- KK Nagar: Elumalai – 9841926550 – TN 04 AE 5792
- Ashok Nagar: Babu – 9710777477 – TN 05 AS 2305
Zone 11 – Valasaravakkam
Koyambedu Market:
- Virugambakkam: Ravichandran – 6384506441 – TN 63 P 8743
- Nerkundram: Manikandan – 9176468956 – TN 12 AF 2418
- Porur: Selvakumar – 9551423488 – TN 09 CB 9663
- Nerkundram: Surya – 9380001401 – TN 02 BB 4677
- Porur: Basheer – 6380658998 – TN 12 AC 7062
- Nerkundram: Ashok – 9551543227 – TN 12 AZ 1049
- Porur: Jacob – 9629316427 – TN 11 T 8664
- Maduravoyal: Murugan – 9894259169 – TN 32 M 4329
- Nerkundram: Vediyappan – 91768804135 – TN 32 T 1176
- Ramapuram: Praveen – 8012723330 – TN 72 BS 8489
- Maduravoyal: Gajamani – 7397330422 – TN 01 BD 0420
- Porur: Annarajan – 9789826815 – TN 07 CF 4453
- Valasaravakkam: Saravanan – TN 01 NC 5154
- Maduravoyal: Manikandan – 9080554050 – TN 12 W 4443
- Maduravoyal: Rajesh – 9841531763 – TN 12 AU 7339
- Maduravoyal: Kannan – 9962705258 – TN 20 Q 1644
- Valasaravakkam: Venkataiah – 9025780346 – TN 11 Y 8139
- Valasaravakkam: Murugan – 8939352752 – TN 10 T 7836
- Maduravoyal: Kumar – 9384100722 – TN 32 AV 7094
- Nerkundram: Dhayalan – 9710995480 – TN 02 B 35375
- Nerkundram: Ashok – 8610687761 – TN 12 AJ 1049
- Nerkundram: Thangaraj – 9442229803 – TN 02 AL 5900
- Nerkundram: Karthikeyan – 9841587986 – TN 10 V 7790
- Maduravoyal: Nambirajan – 8667253152 – TN 09 BS 7196
- Maduravoyal: Kannan – 7358289233 – TN 20 C 82644
- Porur: Ragupathy – 9025265710 – TN 22 CQ 9201
- Maduravoyal: Prakash – 9976417741 – TN 32 F 0274
Department of Horticulture:
- Nolambur: Chandrasekar – 9962328511 – TN 05 AC 8833
- Maduravoyal: Senthil – 9962334077 – TN 18 R 1750
- Porur: Saravanan – 9884448399 – TN 03 J 5486
- Valasaravakkam: Dhandapani – 9884763310 – TN 01 AC 4257
- Ramapuram: Ulahanathan – 8124482469 – TN 25 BW 7416
- Vanagaram: Venugopal – 9787638651 – TN 18 R 6719
- Maduravoyal: Elumali – 9843594044 – TN 18 AK 6916
Zone 12 – Alandur
Koyambedu Market:
- Alandur: Thiyagarajan – 9940102484 – TN O4 AE 4709
- Alandur: Elavarasan – 9444108833 – TN 09 BP 8011
- Mogalivakkam: S Kumar – 9710587767 – TN 10 W 8842
- Adambakkam: Govenderan – 9841444584 – TN 0503157
- Alandur: Elavarasan – 9444108833 – TN 09 BP 0642
- Nandhambakkam: Ruthrakumar – 9884184156 – TN 85 K 9544
- Alandur: Sekar – 8825856990 – TN 23 AX 1385
- Adambakkam: Chandira – 9514252858 – TN 22 DV 1381
Department of Horticulture:
- St Thomas Mount: P Anandan – 9841092407 – TN 02 K 2541
- Alandur Railway Station – S Veeramanikandan – 9444311885 – TN 02 AJ 0741
- Adambakkam: Dhas – 9710667849 – TN 18 R 6798
- Nandhambakkam – G Murali – 9003232915 – TN 12 B 9857
- Butt Road: Sravanan – 9094386923 – TN 23 AK 5769
Zone 13 – Adyar
Koyambedu Market:
- Thiruvanmiyur: James – 8122000008 – TN 05 CB 0789
- Thiruvanmiyur: Santhosh Kumar – 7200728242 – TN 07 CU 0226
- Thiruvanmiyur: Surendhar – 7305658128 – TN 03 W 1316
- Guindy: Anwar – 9941984453 – TN 22 DN 2487
- Taramani: Benjamin – 8681021815 – TN 12 A 5188
- Taramani: Basker – 9941657320 – TN 74 AX 8553
- Thiruvanmiyur: Dhanaraj – 9087502640 – TN 20 CK 1075
- Thiruvanmiyur: Ravi – 9444485237 – TN 04 M 6037
- Velachery: Sivaraj – 7845751331 – TN 22 DS 7206
- Taramani: Thirunavukarasu – 7810996088 – TN 02 BP 7194
- Guindy: Murugan – 7335787023 – TN 22 DS 4513
Triplicane Cooperative Society:
- Adyar: P Mariappan – 9941256317 – TN 06 A 1730
- Besant Nagar: V C Prabhakaran – 9940204011 – TN 09 CD 8676
- Thiruvanmiyur: T Shankar – 9941259119 – TN 09 CK 6345
- Kotturpuram: A Nivethitha – 8248229117 – TN 09 BF 8014
Department of Horticulture:
- Nandanam: Gopi – 8939644451 – TN 02 BA 9470
- Saidapet: Murugan – 7200660626 – TN 02 BP 0626
- Saidapet: Sivakumar – 7358095651 – TN 10 X 2884
- Velachery: Thangadurai – 9841038336 – TN 09 AT 1748
- Adyar: Sabarish – 9790719231 – TN 02 BT 0969
- Thiruvanmiyur: Ramasamy – 9551239582 – TN 22 AW 1004
- Kotturpuram: Paranthadam – TN 22 CY 0757
Zone 14 – Perungudi
Koyambedu Market:
- Perungudi: Ameer – 9884106488 – TN 07 CU 6028
- Madipakkam: Gnanasekar – 8870464518 – TN 022 DC 8157
- Madipakkam: Sathishraja – 9080023445 – TN 11 M 1423
- Madipakkam: Hari – 8072187718 – TN 22 D 56480
- Madipakkam: Devendran – 9941831110 – TN 22 CL 7742
- Madipakkam: Shagul – 9841601122 – TN 02 VR 3169
- Madipakkam: Prince – 7358293281 – TN 07 BS 5072
- Madipakkam: Velmurugan – 9944031223 – TN 22 CP 6827
- Pallikaranai: Sirajith 7358225951 – TN 07 CQ 9632
- Madipakkam: Ranjith – 9940536112 – TN 02 AF 3879
- Madipakkam: Mahesh – 7708300911 – TN 22 AO 6127
- Medavakkam: Munusamy – 9600091049 – TN 14 U 2064
Department of Horticulture:
- Ullagaram: Ramesh – 9884331631 – TN 22 AL 9660
- Madipakkam: Raguraman – 9840724997 – TN 14 W 6517
- Pallikaranai: Harikrishnan – 9790805034 – TN 11 AH4404
- Perungudi: Saravanan – 9444332434 – TN 22 PA 6958
- Palavakkam: Govindhan – 9444172598 – TN 07 AK 0078
Zone 15 – Sholinganallur
Koyambedu Market:
- Neelankarai: Manikandan – 7871650559 – TN O7 CB 4920
- Semmancherry: Muthuraj – 8056221103 – TN 02 CK 2109
- ECR: Gopi – 9597912453 – TN 12 U 7805
- OMR: T Shanmuganandam – 9790840505 – TN 14 X 7228
- Sholinganallur: Manikandan – 8925730124- TN 14 Q 8489
- OMR: Anbu – 8428147014 – TN 1464473
- Semmancherry: Palanivel – 9840994963 – TN 14 Q 2625
- Neelankarai: Ranjith Kumar – 8489195715 – TN 07 CV 4650
- ECR: Arunkumar – 9150788694 – TN 19 AZ 8180
- Thoraipakkam: Gunasekar – 8939622117 – TN 14 P 3594
Department of Horticulture:
- Neelangarai: Pandiyan – 6374841866 – TN 11 AK 2047
- Thoraipakkam: Charles – 6381981050 – TN 01 AM 0502
- Uthandi: Dhanapal – 7358667977 – TN 14 M 5842
- Sholinganallur: Dilliaganesh – 9600118678 – TN 11 AU 6637
- Karapakkam: Loganathan – 9710026255 – TN 06 8336
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