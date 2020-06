Chennai localities get new names: Here is the full list

The district collectors will begin implementing the changes through the local bodies. The district collectors will begin implementing the changes through the local bodies.

Ninety four localities in Chennai have been given a phonetic makeover after the Tamil Nadu government on Wednesday issued a notification, changing the spellings of the English names of 1,018 places in the state to match Tamil pronunciations and spellings.

Here are the places in Chennai whose English spellings have been changed:

Tondiarpet (1, 2, 3, 4) – Thandaiyaarpettai (1, 2, 3, 4)

Purasawalkam (1, 2) – Purasaivaakkam (1, 2)

Vepery – Vepperi

V.O.C Nagar – Va. Oo. Si Nagar

Perambur (1, 2, 3) – Peramboor (1, 2, 3)

Selavoyal – Selavaayal

Kodungaiyur – Kodungaiyoor

Erukkencheri – Erukkanjery

Peravallur – Peravalloor

Siruvallur – Siruvalloor

Ayanavaram (1, 2) – Ayanpuram (1, 2)

Konnur – Konnoor

Mallikaicheri – Mallikaichcheri

Aminjikarai – Amaindhakarai

Periyakudal – Periyakoodal

Chinnakudal – Chinnakoodal

Koyembedu – Koyambedu

Sencheri – Senjeri

Egmore (1, 2) – Ezhumboor (1, 2)

Chintadripet – Chinthadharipettai

Triplicane (1, 2) – Thiruvallikkeni (1, 2)

Mylapore (1, 2) – Mayilaappoor (1, 2)

Pallipattu – Pallippattu

Kalikundram – Kalikkundram

Urur – Ooroor

Thiruvanmiyur – Thiruvanmiyoor

Mambalam – Maambalam

Saidapet – Saithaappettai

Ekkattuthangal – Eekkattuthangal

Alandur – Aalandhoor

Adayar (1, 2) – Adaiyaaru (1, 2)

Government Farm – Arasuppannai

Guindy Park – Gindi Poonga

Thiyagaraya Nagar – Thiyaagaraaya Nagar

Madipakkam – Madippaakkam

Jaladampet – Jalladiyaanpettai

Pallikaranai – Pallikkaranai

Palavakkam – Paalavaakkam

Okkiam Thorapakkam – Okkiyam Thuraipakkam

Enjambakkam – Eenjambaakkam

Karapakkam – Kaarappaakkam

Sholinganallur – Solinganalloor

Uthandi – Utthandi

Semmanjeri – Semmanjeri

Madanandapuram – Madhanandapuram

Mugalivakkam – Mugalivaakkam

Manappakkam – Manappaakkam

Nandambakkam – Nandambaakkam

Alandur – Aalandhoor (Nagaram)

Adambakkam – Aadhambaakam (Aalandhoor Nagaram)

Pazhavanthangal – Pazhavanthaangal (Aalandhoor Nagaram)

Nanganallur – Nangainallur (Aalandhoor Nagaram)

Thalakanancheri – Thalakkanaanjeri

Meenambakkam – Meenambaakkam

Maduravoyal – Madhuravaayal

Valasaravalkam – Valasaravaakkam

Porur – Poroor

Nolambur – Nolamboor

Karampakkam – Kaarambakkam

Nerkundram – Nerkundram

Ramapuram – Ramaapuram

Menambedu – Menaambedu

Patravakkam – Pattaravaakkam

Ambattur – Ambaththoor

Attipattu – Atthippattu

Mannurpet – Mannoorpettai

Korattur – Korattoor

Kakkapallam – Kakkappallam

Mogapair – Mugapperu

Surapet – Soorappattu

Puthagaram – Putthagaram

Madhavaram – Maadhavaram

Vadaperumbakkam – Vadaperumbaakkam

Vilakkupattu – Vilakkuppattu

Mathur – Maatthoor

Manchambakkam – Manjambaakkam

Kosapur – Kosappoor

Elandanchery – Elandhanjery

Kadapakkam – Kadappakkam

Sadayankuppam – Sadaiyanguppam

Kathivakkam – Kaththivaakkam

Thiruvottriyur – Thiruvotriyoor Firka

Sathangadu – Saaththangaadu

Edayanchavadi – Idaiyanchaavadi

Thirumulaivoyal – Thirumullaivaayal

