Bhagwant Mann, 39 others in AAP’s first list of candidates for Punjab election

The Aam Aadmi Party has announced the first list of 40 candidates for Punjab assembly elections. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann will seek re-election for upcoming polls from Dhuri constituency.
Apart from Mann, the list includes state ministers Kuldeep Singh Dhaliwal, Bram Shanker Sharma Jimpa, and Balkar Singh. AAP has also retained several sitting MLAs.
Mann said the 40 names have been announced after the meeting of the Political Affairs Committee (PAC) of AAP.
Here is the full list of 40 candidates:
|Sr. No.
|AC No.
|Assembly Constituency
|Candidate Name
|1
|7
|Batala
|Amansher Singh (Sherry Kalsi)
|2
|11
|Ajnala
|Kuldeep Singh Dhaliwal
|3
|19
|Amritsar South
|Dr. Inderbir Singh Nijjar
|4
|21
|Tarn Taran
|Harmeet Singh Sandhu
|5
|22
|Khem Karan
|Sarvan Singh Dhun
|6
|31
|Nakodar
|Ms. Inderjit Kaur Mann
|7
|33
|Kartarpur
|Balkar Singh
|8
|40
|Dasuya
|Karambir Singh Ghuman
|9
|41
|Urmar
|Jasvir Singh Raja Gill
|10
|43
|Hoshiarpur
|Bram Shanker Sharma Jimpa
|11
|44
|Chabbewal
|Ishank Kumar Chabbewal
|12
|45
|Garhshankar
|Jai Krishan Singh Rouri
|13
|48
|Balachaur
|Ms. Santosh Kataria
|14
|50
|Rupnagar
|Dinesh Chadha
|15
|53
|S.A.S.Nagar
|Kulwant Singh
|16
|55
|Fatehgarh Sahib
|Lakhbir Singh Rai
|17
|56
|Amloh
|Gurinder Singh Garry Waring
|18
|58
|Samrala
|Jagtar Singh Diyalpura
|19
|60
|Ludhiana East
|Daljit Singh Grewal Bhola
|20
|62
|Atam Nagar
|Kulwant Singh Sidhu
|21
|63
|Ludhiana Central
|Ashok Prashar Pappi
|22
|64
|Ludhiana West
|Sanjeev Arora
|23
|65
|Ludhiana North
|Chaudhary Madan Lal Bagga
|24
|67
|Payal
|Manwinder Singh Giaspura
|25
|71
|Nihal Singh Wala
|Manjit Singh Bilaspur
|26
|72
|Bhagha Purana
|Amritpal Singh Sukhanand
|27
|73
|Moga
|Dr Amandeep Kaur Arora
|28
|74
|Dharamkot
|Devinder Jeet Singh Laddi Dhos
|29
|79
|Jalalabad
|Jagdeep Kamboj Goldy
|30
|80
|Fazilka
|Narinderpal Singh Sawna
|31
|86
|Muktsar
|Jagdeep Singh Kaka Brar
|32
|88
|Kotkapura
|Kultar Singh Sandhwan
|33
|89
|Jaitu
|Amolak Singh
|34
|94
|Talwandi Sabo
|Ms. Baljinder Kaur
|35
|97
|Sardulgarh
|Gurpreet Singh Banawali
|36
|102
|Bhadaur
|Labh Singh Ugoke
|37
|104
|Mehal Kalan
|Kulwant Singh Pandori
|38
|106
|Amargarh
|Jaswant Singh Gajjan Majra
|39
|107
|Dhuri
|Bhagwant Mann
|40
|115
|Patiala
|Ajitpal Singh Kohli
The Assembly elections in Punjab are scheduled to be held in early 2027. The five-year term of the 117-member Punjab Assembly ends on March 16, 2027.