Bhagwant Mann, 39 others in AAP’s first list of candidates for Punjab election

Punjab Chief Minister Bhagwant Mann will seek re-election for upcoming polls from Dhuri constituency.

By: Express Web Desk
2 min readUpdated: Oct 31, 2026 12:35 PM IST
Punjab Chief Minister Bhagwant Mann had said that as Sangrur is the political capital of Punjab, political parties were keen to focus on that area.Punjab Chief Minister Bhagwant Mann is set to contest state election from Dhuri. (Photo: ANI)
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The Aam Aadmi Party has announced the first list of 40 candidates for Punjab assembly elections. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann will seek re-election for upcoming polls from Dhuri constituency.

Apart from Mann, the list includes state ministers Kuldeep Singh Dhaliwal, Bram Shanker Sharma Jimpa, and Balkar Singh. AAP has also retained several sitting MLAs.

Mann said the 40 names have been announced after the meeting of the Political Affairs Committee (PAC) of AAP.

Here is the full list of 40 candidates:

Sr. No. AC No. Assembly Constituency Candidate Name
1 7 Batala Amansher Singh (Sherry Kalsi)
2 11 Ajnala Kuldeep Singh Dhaliwal
3 19 Amritsar South Dr. Inderbir Singh Nijjar
4 21 Tarn Taran Harmeet Singh Sandhu
5 22 Khem Karan Sarvan Singh Dhun
6 31 Nakodar Ms. Inderjit Kaur Mann
7 33 Kartarpur Balkar Singh
8 40 Dasuya Karambir Singh Ghuman
9 41 Urmar Jasvir Singh Raja Gill
10 43 Hoshiarpur Bram Shanker Sharma Jimpa
11 44 Chabbewal Ishank Kumar Chabbewal
12 45 Garhshankar Jai Krishan Singh Rouri
13 48 Balachaur Ms. Santosh Kataria
14 50 Rupnagar Dinesh Chadha
15 53 S.A.S.Nagar Kulwant Singh
16 55 Fatehgarh Sahib Lakhbir Singh Rai
17 56 Amloh Gurinder Singh Garry Waring
18 58 Samrala Jagtar Singh Diyalpura
19 60 Ludhiana East Daljit Singh Grewal Bhola
20 62 Atam Nagar Kulwant Singh Sidhu
21 63 Ludhiana Central Ashok Prashar Pappi
22 64 Ludhiana West Sanjeev Arora
23 65 Ludhiana North Chaudhary Madan Lal Bagga
24 67 Payal Manwinder Singh Giaspura
25 71 Nihal Singh Wala Manjit Singh Bilaspur
26 72 Bhagha Purana Amritpal Singh Sukhanand
27 73 Moga Dr Amandeep Kaur Arora
28 74 Dharamkot Devinder Jeet Singh Laddi Dhos
29 79 Jalalabad Jagdeep Kamboj Goldy
30 80 Fazilka Narinderpal Singh Sawna
31 86 Muktsar Jagdeep Singh Kaka Brar
32 88 Kotkapura Kultar Singh Sandhwan
33 89 Jaitu Amolak Singh
34 94 Talwandi Sabo Ms. Baljinder Kaur
35 97 Sardulgarh Gurpreet Singh Banawali
36 102 Bhadaur Labh Singh Ugoke
37 104 Mehal Kalan Kulwant Singh Pandori
38 106 Amargarh Jaswant Singh Gajjan Majra
39 107 Dhuri Bhagwant Mann
40 115 Patiala Ajitpal Singh Kohli

The Assembly elections in Punjab are scheduled to be held in early 2027. The five-year term of the 117-member Punjab Assembly ends on March 16, 2027.

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