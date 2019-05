Karnataka Common Entrance Test (KCET) 2019 – Complete list of toppers

The results of the Karnataka Common Entrance Test (CET) 2019 have been declared on Saturday, May 25. Karnataka Higher Education minister GT Devegowda declared the results in a press conference held at the Karnataka Examinations Authority at 11 am.

Here’s the list of toppers (first 10 ranks in each category):

Engineering

Rank – Name – District- School/PU College

1. Jeffin Biju – Bangalore – Sri Chaitanya Techno, Marathahalli

2. R. Chinmay – Mangalore – Expert PU College

3. Sai Saketika Chekuri -Bangalore – Sri Chaitanya Techno, Ramamurthy Nagar

4. Nakula Neeraje – Bangalore – Nehru Smaraka Vidyalaya, Hosakerehalli

5. Samarth Mayya – Mangalore – Expert PU College

6. Vaishnav V Rao – Bangalore – Deeksha CfL PU College

7. C S Sai Vishnu – Bellary – Sankalpa PU College

8. Neeraj K Udupa – Bangalore – Narayana PU College, Hulimavu Road

9. Kevin Marin – Bangalore – Nehru Smaraka Vidyalaya, Hosakerehalli

10. Anirudh Phukan – Narayana E-Techno School, Marathahalli

Naturopathy and Yogic Sciences

Rank – Name – District- School/PU College

1. P Mahesh Anand – Bangalore – Sri Chaitanya Techno, Marathahalli

2. V. Vasudeva – Mysore – Base PU College

3. Udith Mohan – Bangalore – Narayana E-Techno School, Virgonagar

4. Sunil S Patil – Bangalore – Vision PU College

5. Varun Raghavendra Aithal – Bangalore – Sri Chaitanya Techno, Nagarbhavi

6. Bhuvan V B – Mangalore – Expert PU College

7. Ashay Jain C A – Mangalore – Expert PU College

8. Madhulika S Jayadev – Bangalore – Narayana PU College, Harlur Road

9. Avanish Harish – Bangalore – RV PU College

10. Vidyasagar – Davangere – Sri Vyshnavi Chetana PU College

B.Sc Agriculture

Rank – Name – District- School/PU College

1. Keerthana M Arun – Bangalore – National Public School, Rajajinagar

2. Bhuvan V B – Mangalore – Expert PU College

3. Srikantha M L – Hassan – Masters PU College

4. R Sharath Chandra – Shimoga – Sri Aurobindo PU Ind College

5. Sridhar N – Bangalore – Soundarya Comp PU College

6. Rohit Raj – Mysore – S Ramakrishna VS R PU College

7. Sudesh Gowda J – Mangalore – Expert PU College

8. G. Theertha Prasad – Bangalore – Sri Chaitanya Techno, KR Puram

9. Yash Bannur – Mangalore – Expert PU College

10. S Darshansamartha – Mangalore – Alva’s PU College

Veterinary Sciences

Rank – Name – District- School/PU College

1. P Mahesh Anand – Bangalore – Sri Chaitanya Techno, Marathahalli

2. Udith Mohan – Bangalore – Narayana E-Techno School, Virgonagar

3. B V S N Sairam – Bangalore – Sri Chaitanya Techno, Marathahalli

4. V Vasudeva – Mysore – BASE PU College

5. Likhitha S – Bangalore – Narayana PU College, Sahakarnagar

6. Madhulika S Jayadev – Bangalore – Narayana PU College, Harlur Road

7. Sunil S Patil – Bangalore – Vision PU College

8. Varun Raghavendra Aithal – Bangalore – Sri Chaitanya Techno, Nagarbhavi

9. Avanish Harish – Bangalore – RV PU College

10. Vidyasagar – Davangere – Sri Vyshnavi Chetana PU College

Pharmacy

Rank – Name – District- School/PU College

1. Sai Saketika Chekuri -Bangalore – Sri Chaitanya Techno, Ramamurthy Nagar

2. Jeffin Biju – Bangalore – Sri Chaitanya Techno, Marathahalli

3. R. Chinmay – Mangalore – Expert PU College

4. Nakula Neeraje – Bangalore – Nehru Smaraka Vidyalaya, Hosakerehalli

5. P Mahesh Anand – Bangalore – Sri Chaitanya Techno, Marathahalli

6. Udith Mohan – Bangalore – Narayana E-Techno School, Virgonagar

7. V Vasudeva – Mysore – BASE PU College

8. B V S N Sairam – Bangalore – Sri Chaitanya Techno, Marathahalli

9. Kevin Martin – Bangalore – Nehru Smaraka Vidyalaya, Hosakerehalli

10. C S Sai Vishnu – Bellary – Sankalp PU College