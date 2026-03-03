Agniveer recruitment rally from March 24-April 3 in Rajkot: Army

The Army Recruiting Office, Jamnagar, will conduct an Agniveer Recruitment Rally between March 24 and April 3 at Race Course Stadium, Rajkot for candidates of 13 districts and 1 Union Territory.

These include candidates from Jamnagar, Porbandar, Rajkot, Amreli, Bhavnagar, Junagadh, Surendranagar, Kutch, Gir Somnath, Botad, Morbi, Devbhoomi Dwarka, Patan & Diu (UT), a press release issued on Tuesday said.

Admit cards have been sent to all shortlisted candidates on their registered email address on February 5 and 14. Candidates should login on http://www.joinindianarmy.nic.in with their username and password to download the card. Any candidate who has not received rally admit cards can approach the Army Recruiting Office, Jamnagar, before March 15. For any query please contact Army Recruiting Office, Jamnagar on 0288-2550346 / 8866976188, the release said.

Schedule

March 24

(0015 Hours)

Districts: Jamnagar, Porbandar, Rajkot, Amreli, Bhavnagar, Junagadh, Surendranagar, Kutch, Gir Somnath, Botad, Morbi, Devbhoomi Dwarka, Patan & Diu (UT).

Categories: Agniveer Clerk/ Store Keeper Technical & Agniveer Technical

March 25

(0015 Hours)

Districts: Jamnagar, Porbandar, Rajkot, Amreli, Bhavnagar, Junagadh, Surendranagar, Kutch, Gir Somnath, Botad, Morbi, Devbhoomi Dwarka, Patan & Diu (UT).

Categories: Agniveer Tradesmen

8th Pass

March 26

(0015 Hours)

Districts: Jamnagar, Porbandar, Rajkot, Amreli, Bhavnagar, Junagadh, Surendranagar, Kutch, Gir Somnath, Botad, Morbi, Devbhoomi Dwarka, Patan & Diu (UT).

Categories: Agniveer Tradesmen

10th Pass

March 27

(0015 Hours)

Districts: Amreli, Botad, Gir Somnath & Jamnagar

Categories: Agniveer General Duty

March 28

(0015 Hours)

Districts: Junagadh, Kutch, Rajkot, Patan & Morbi

Categories: Agniveer General Duty

March 29

(0015 Hours)

Districts: Surendranagar & Three Tehsil of Bhavnagar District i.e Bhavnagar, Gariadhar & Jesar

Categories: Agniveer General Duty

March 30

(0015 Hours)

Districts: Seven Tehsil of Bhavnagar District i.e Ghogha, Mahuva, Palitana, Sihor, Talaja, Umrala & Vallabipur

Categories: Agniveer General Duty

March 31

(0015 Hours)

Districts: Amreli, Botad, GirSomnath, Jamnagar & Junagadh

Categories: Agniveer General Duty

April 1

(0015 Hours)

Districts: Kutch, Patan, Rajkot, Surendranagar, Morbi & Diu (UT)

Categories: Agniveer General Duty

April 2

(0015 Hours)

Districts: Devbhumi Dwarka & Nine Tehsil of Bhavnagar District i.e Vallabhipur, Umrala, Ghogha, Sihor, Gariadhar, Palitana, Talaja, Mahuva & Jesar

Categories: Agniveer General Duty

April 3

(0015 Hours) Porbandar & One Tehsil of Bhavnagar District i.e Bhavnagar; Jamnagar, Porbandar, Rajkot, Amreli, Bhavnagar, Junagadh, Surendranagar, Kutch, GirSomnath, Botad, Morbi, Devbhoomi Dwarka, Patan & Diu (UT).

Categories: Agniveer Tradesmen

8th& 10th Pass.