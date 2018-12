2019 bank holidays — here is the full list

Here is a list of bank holidays in India in 2019.

Date Day of the week Holiday/Occasion States where it is a holiday 1 Jan Tue New Year’s Day Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Pondicherry,

Rajasthan, Sikkim & Tamil Nadu 2 Jan Wed New Year Holiday Mizoram 11 Jan Fri Missionary Day Mizoram 12 Jan Sat Swami Vivekananda Jayanti West Bengal 13 Jan Sun Guru Gobind Singh Jayanti Haryana & Rajasthan 14 Jan Mon Pongal Andhara Pradesh, Arunachal, Pondicherry & Tamil Nadu 14 Jan Mon Makara Sankranti Gujarat, Karnataka, Sikkim & Telangana 15 Jan Tue Magh Bihu Assam 15 Jan Tue Thiruvalluvar Day Tamil Nadu 15 Jan Tue Kanuma Panduga Andhra Pradesh 16 Jan Wed Uzhavar Thirunal Pondicherry 23 Jan Wed Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti Odisha, Tripura & West Bengal 25 Jan Fri State Day Himachal Pradesh 26 Jan Sat Republic Day National 31 Jan Thu Me-Dum-Me-Phi Assam 5 Feb Tue Sonam Losar Sikkim 10 Feb Sun Vasant Panchami Haryana, Odisha, Punjab, Tripura & West Bengal 15 Feb Fri Lui-Ngai-Ni Manipur 19 Feb Tue Guru Ravidas Jayanti Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana & Punjab 19 Feb Tue Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti Maharashtra 20 Feb Wed State Day Arunachal Pradesh & Mizoram 4 Mar Mon Maha Shivaratri National except Andamans, Arunachal, Assam, Bihar,

Daman and Diu, Goa, Lakshadweep , Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya,

Mizoram, Nagaland, Pondicherry, Sikkim, Tamil Nadu &

West Bengal 5 Mar Tue Panchayatiraj Divas Odisha 7 Mar Thu Losar Sikkim 20 Mar Wed Holi Andhra Pradesh, Assam, Jammu Kashmir, Uttarakhand, Uttar Pradesh &

West Bengal 20 Mar Wed Hazrat Ali Jayanti Uttar Pradesh 21 Mar Thu Holi National except Andhra Pradesh, Assam, Jammu Kashmir, Karnataka,

Kerala, Lakshadweep, Manipur, Pondicherry, Tamil Nadu, Uttar Pradesh,

Uttarakhand & West Bengal 21 Mar Thu Yaosang 2nd Day Manipur 22 Mar Fri Bihar Day Bihar 23 Mar Sat S. Bhagat Singh’s Martyrdom Day Haryana & Punjab 1 Apr Mon Odisha Day Odisha 5 Apr Fri Babu Jagjivan Ram Jayanti Andhra Pradesh & Telangana 6 Apr Sat Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba) Manipur 6 Apr Sat Ugadi Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Jammu Kashmir, Karnataka, Rajasthan

& Telangana 6 Apr Sat Telugu New Year Tamil Nadu 6 Apr Sat Gudi Padwa Maharashtra 7 Apr Sun Sarhul Jharkhand 13 Apr Sat Bohag Bihu Holiday Assam 14 Apr Sun Ram Navami National except Andamans, Arunachal Pradesh, Assam, Dadar and Nagar Haveli, Goa,

Jammu Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Manipur,

Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Pondicherry, Tamil Nadu, Tripura

& West Bengal 14 Apr Sun Dr Ambedkar Jayanti National except Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Delhi, Lakshadweep, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Puducherry & Tripura 14 Apr Sun Cheiraoba Manipur 14 Apr Sun Vaisakh Haryana, Jammu and Kashmir, Punjab 14 Apr Sun Tamil New Year Tamil Nadu 14 Apr Sun Bohag Bihu Arunachal Pradesh & Assam 14 Apr Sun Maha Vishuba Sankranti Odisha 14 Apr Sun Bengali New Year Tripura & West Bengal 15 Apr Mon Himachal Day Himachal Pradesh 15 Apr Mon Vishu Kerala 17 Apr Wed Mahavir Jayanti Chandigarh, Delhi, Dadra and Nagar Haveli, Gujarat, Haryana, Karnataka,

Lakshadweep, Maharashtra, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu

& Uttar Pradesh 19 Apr Fri Good Friday National except Haryana & Jammu and Kashmir 20 Apr Sat Easter Saturday Nagaland 21 Apr Sun Easter Sunday Kerala & Nagaland 21 Apr Sun Garia Puja Tripura 1 May Wed May Day Assam, Bihar, Goa, Karnataka, Kerala, Manipur,

Punjab, Puducherry, Telangana, Tamil Nadu, Tripura &

West Bengal 1 May Wed Maharashtra Day Maharashtra 7 May Tue Maharshi Parasuram Jayanti Gujarat, Himachal Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh & Rajasthan 8 May Wed Basava Jayanti Karnataka 9 May Thu Guru Rabindranath Jayanti Tripura & West Bengal 16 May Thu State Day Sikkim 18 May Sat Buddha Purnima Andamans, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Delhi, Himachal Pradesh, Haryana,

Jharkhand, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Madhya Pradesh, Mizoram, Tripura,

Uttarakhand, Uttar Pradesh & West Bengal 24 May Fri Kazi Nazrul Islam Jayanti Tripura 31 May Fri Jumat-ul-Wida Jammu and Kashmir 1 Jun Sat Shab-i-Qadr Jammu and Kashmir 5 Jun Wed Idul Fitr National 6 Jun Thu Maharana Pratap Jayanti Himachal Pradesh, Haryana & Rajasthan 6 Jun Thu Idul Fitr Holiday Telangana 14 Jun Fri Pahili Raja Odisha 14 Jun Fri Sri Guru Arjun Dev Ji’s Martyrdom Day Punjab 15 Jun Sat YMA Day Mizoram 15 Jun Sat Raja Sankranti Odisha 17 Jun Mon Sant Guru Kabir Jayanti Chandigarh, Himachal Pradesh, Haryana & Punjab 30 Jun Sun Remna Ni Mizoram 4 Jul Thu Ratha Yathra Odisha 5 Jul Fri Guru Hargobind Ji’s Birthday Jammu and Kashmir 6 Jul Sat MHIP Day Mizoram 9 Jul Tue Kharchi Puja Tripura 13 Jul Sat Martyrs’ Day Jammu and Kashmir 13 Jul Sat Bhanu Jayanti Sikkim 17 Jul Wed U Tirot Sing Day Meghalaya 21 Jul Sun Bonalu Telangana 23 Jul Tue Ker Puja Tripura 31 Jul Wed Shaheed Udham Singh’s Martyrdom Day Punjab 3 Aug Sat Haryali Teej Haryana 8 Aug Thu Tendong Lho Rum Faat Sikkim 12 Aug Mon Bakrid / Eid al Adha National except Arunachal Pradesh, Daman and Diu & Sikkim 13 Aug Tue Patriots Day Manipur 13 Aug Tue Bakrid / Eid al Adha Holiday Jammu and Kashmir 15 Aug Thu Independence Day National 15 Aug Thu Jhulan Purnima Odisha 15 Aug Thu Raksha Bandhan Chandigarh, Daman and Diu, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand

& Uttar Pradesh 16 Aug Fri De Jure Transfer Day Puducherry 17 Aug Sat Parsi New Year Gujarat & Maharashtra 24 Aug Sat Janmashtami National except Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli,

Goa, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Maharashtra, Meghalaya,

Mizoram, Puducherry & West Bengal 29 Aug Thu Ghatasthapana Rajasthan 29 Aug Thu Maharaja Agrasen Jayanti Haryana & Punjab 31 Aug Sat Parkash Utsav Sri Guru Granth Sahib Ji Punjab 2 Sep Mon Ganesh Chaturthi Andhra Pradesh, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli, Goa, Gujarat, Karnataka,

Maharashtra, Odisha, Puducherry, Telangana & Tamil Nadu 3 Sep Tue Nuakhai Odisha 3 Sep Tue Ganesh Chaturthi Holiday Goa 7 Sep Sat Baba Sri Chand Ji Jayanti Punjab 8 Sep Sun Ramdev Jayanti Rajasthan 8 Sep Sun Teja Dashmi Rajasthan 10 Sep Tue First Onam Kerala 10 Sep Tue Muharram National except Arunachal, Assam, Daman and Diu, Goa,

Kerala, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Puducherry,

Punjab, Sikkim, Telangana, Uttarakhand & West Bengal 11 Sep Wed Thiruvonam Kerala 12 Sep Thu Indra Jatra Sikkim 13 Sep Fri Sree Narayana Guru Jayanti Kerala 21 Sep Sat Sree Narayana Guru Samadhi Kerala 23 Sep Mon Heroes’ Martyrdom Day Haryana 28 Sep Sat S. Bhagat Singh Ji Jayanti Punjab 28 Sep Sat Mahalaya Amavasye Karnataka, Odisha, Telangana & West Bengal 28 Sep Sat First Day of Bathukamma Telangana 2 Oct Wed Gandhi Jayanti National 5 Oct Sat Maha Saptami Odisha, Sikkim, Telangana & West Bengal 6 Oct Sun Maha Ashtami Andhra Pradesh, Jharkhand, Manipur, Odisha, Rajasthan, Sikkim,

Telangana, Tripura & West Bengal 7 Oct Mon Maha Navami Assam, Bihar, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Meghalaya,

Nagaland, Odisha, Puducherry, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura,

Uttar Pradesh & West Bengal 8 Oct Tue Vijaya Dashami National except Manipur & Puducherry 13 Oct Sun Lakshmi Puja Odisha, Tripura & West Bengal 13 Oct Sun Maharishi Valmiki Jayanti Chhattisgarh, Delhi, Himachal Pradesh, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh

& Punjab 15 Oct Tue Parkash Gurpurab of Sri Guru Ram Dass Ji Punjab 19 Oct Sat Lhabab Duchen Sikkim 26 Oct Sat Deepavali Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Kerala, Puducherry, Telangana

& Tamil Nadu 27 Oct Sun Diwali National except Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Kerala,

Puducherry, Tamil Nadu & Telangana 28 Oct Mon Deepavali Holiday Daman and Diu, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Punjab, Rajasthan,

Uttarakhand & Uttar Pradesh 29 Oct Tue Vikram Samvat New Year Gujarat 29 Oct Tue Bhai Dooj Gujarat, Rajasthan, Sikkim, Uttarakhand & UP 31 Oct Thu Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti Gujarat 1 Nov Fri Kut Manipur 1 Nov Fri Puducherry Liberation Day Pondicherry 1 Nov Fri Haryana Day Haryana 1 Nov Fri Kannada Rajyothsava Karnataka 2 Nov Sat Chhath Puja Bihar & Jharkhand 3 Nov Sun Chhath Puja Holiday Bihar 8 Nov Fri Wangala Festival Meghalaya 10 Nov Sun Eid e Milad National except Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar,

Goa, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Punjab,

Sikkim & West Bengal 12 Nov Tue Karthika Purnima Odisha & Telangana 12 Nov Tue Guru Nanak Jayanti National except Andhra Pradesh, Bihar, Daman Diu, Goa,

Karnataka, Kerala, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Odisha,

Pondicherry, Sikkim, Tamil Nadu & Tripura 15 Nov Fri Friday Following Eid e Milad Jammu Kashmir 15 Nov Fri Kanakadasa Jayanti Karnataka 16 Nov Sat Shahidi Diwas S. Kartar Singh Sarabha Ji Punjab 23 Nov Sat Seng Kut Snem Meghalaya 24 Nov Sun Sri Guru Teg Bahadur Ji’s Martyrdom Day Punjab 3 Dec Tue Feast of St Francis Xavier Goa 5 Dec Thu Sheikh Muhammad Abdullah Jayanti Jammu and Kashmir 12 Dec Thu Pa Togan Nengminza Sangma Meghalaya 18 Dec Wed Death Anniversary of U SoSo Tham Meghalaya 18 Dec Wed Guru Ghasidas Jayanti Chandigarh 19 Dec Thu Liberation Day Daman and Diu & Goa 25 Dec Wed Christmas Day National 26 Dec Thu Shaheed Udham Singh Jayanti Haryana 30 Dec Mon U Kiang Nangbah Meghalaya 30 Dec Mon Tamu Losar Sikkim 31 Dec Tue New Year’s Eve Manipur