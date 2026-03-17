Sahitya Akademi announces 2025 winners: Navtej Sarna, Mamta Kalia, and Sa Tamilselvan among 24 awardees

Eight Sahitya Akademi winners were recognised in poetry, six in short fiction, four in the novel, two in the essay form, one each in literary criticism and autobiography, and two in memoir.

By: Express Web Desk
Mar 17, 2026 02:10 PM IST
The Sahitya Akademi trophy.
Make us preferred source on Google

The Sahitya Akademi announced its 2025 annual awards on Monday, ending an unusual three-month suspension that had drawn attention to the relationship between India’s premier literary institution and the Union Ministry of Culture.

Twenty-four winners were named across the languages recognised by the Akademi, including eight in poetry, six in short fiction, four in the novel, two in the essay form, one each in literary criticism and autobiography, and two in memoir.

Among the more prominent recipients is former diplomat Navtej Sarna, honoured in English for his novel Crimson Spring. Hindi writer Mamta Kalia received the award for her memoir Jeete Jee Allahabad, and Tamil scholar Sa Tamilselvan was recognised in the literary criticism category for Thamiz Sirukathaiyyin Thadangal.

The full list spans the country’s linguistic breadth:

Language Title and Genre Name of the Author
Assamese Karhi Khelar Sadhu (Novel) Devabrat Das
Bengali Shrestha Kabita (Poetry) Prasun Bandyopadhyay
Bodo Dwngnwi Lama Mwnse Gathwn (Novel) Sahaisuli Brahma
Dogri Thakur Satsayie (Poetry, Couplets) Khajur Singh Thakur
English Crimson Spring (Novel) Navtej Sarna
Gujarati Bhattkhadaki (Poetry) Yogesh Vaidya
Hindi Jeete Jee Allahabad (Memoir) Mamta Kalia
Kannada Dada Seerisu Tande (Short Stories) Amaresh Nugadoni
Kashmiri Najdavanek’y Pot Aalav (Poetry) Ali Shaida
Konkani Konkani Kavyem: Rupani Ani Rupakam (Essays) Henry Mendonca (H.M. Pernal)
Maithili Dhatri Paat San Gaam (Memoir) Mahendra
Malayalam Maayaamanushyar (Novel) N. Prabhakaran
Manipuri Kanglamdriba Eephut (Short Stories) Haobam Nalini
Marathi Kalyanilya Resha (Autobiography) Raju Baviskar
Nepali Nepali Paramparik Sanskriti Ra Sabhyata Ko Dukuti (Essays) Prakash Bhattarai
Odia Padapurana (Poetry) Girijakumar Baliyar Singh
Punjabi Safety Kit (Stories) Jinder
Rajasthani Bharkhama (Stories) Jitender Kumar Soni
Sanskrit Prasthanacatustaye Brahmaghosah (Poetry) Mahamahopadhyaya Sadhu Bhadreshdas
Santali Mid Birna Chenne Saon Inag Sagai (Short Stories) Sumitra Soren
Sindhi Waghoo (Stories) Bhagwan Atlani
Tamil Thamiz Sirukathaiyin Thadangal (Literary Criticism) Sa. Tamilselvan
Telugu Animesha (Poetry) Nandini Sidha Reddy
Urdu Safar Jaari Hai (Poetry) Pritpal Singh Betab

Winners will be presented with an engraved copper plaque, a shawl, and ₹1 lakh at a ceremony scheduled for March 31.

The announcement closes a chapter that began on December 18, 2025, when the Akademi abruptly cancelled its awards press conference following a last-minute directive from the Culture Ministry. Monday’s announcement, approved by the Akademi’s Competent Authority on the recommendation of jury members, suggests that the impasse has been resolved.

 

© IE Online Media Services Pvt Ltd
Advertisement
Loading Recommendations...
Mar 17: Latest News
Live Blog
Latest Comment
Post Comment
Read Comments