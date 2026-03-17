Sahitya Akademi announces 2025 winners: Navtej Sarna, Mamta Kalia, and Sa Tamilselvan among 24 awardees

The Sahitya Akademi announced its 2025 annual awards on Monday, ending an unusual three-month suspension that had drawn attention to the relationship between India’s premier literary institution and the Union Ministry of Culture.

Twenty-four winners were named across the languages recognised by the Akademi, including eight in poetry, six in short fiction, four in the novel, two in the essay form, one each in literary criticism and autobiography, and two in memoir.

Among the more prominent recipients is former diplomat Navtej Sarna, honoured in English for his novel Crimson Spring. Hindi writer Mamta Kalia received the award for her memoir Jeete Jee Allahabad, and Tamil scholar Sa Tamilselvan was recognised in the literary criticism category for Thamiz Sirukathaiyyin Thadangal.