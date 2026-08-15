Latest Stories

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The withdrawals could pave the way for a possible entry for fifth reserve Tanvi Sharma and third reserve Kidambi Srikanth to enter the singles draws. (File Photo)

Chance for Tanvi, Srikanth at badminton World Championships after withdrawals

People evacuate from a building collapse at Jayakarta hotel following an earthquake of magnitude 7.7, in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara, Indonesia, August 15, 2026. (REUTERS)

Powerful earthquakes in Indonesia, Colombia, Venezuela: Is ‘Ring of Fire’ waking up?

Attendees rush to safety after a portion of the false ceiling collapsed during a cultural event at Netaji Subhas National Institute of Sports in Patiala on Saturday. (Express Photos By Harmeet Sodhi)

False ceiling falls at NIS Patiala during Independence Day celebrations

Carlsen has done it without losing a single game in Paris, in either the group stage or in the playoffs. (EWC Photo)

Magnus Carlsen defends ESports World Cup crown without losing a match

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Karnataka CM orders probe after forest departments kills 3 ‘poachers carrying dear meat’

Rahul shared a 150-run stand with Devdutt Padikkal for the second wicket before walking off the field. (ANI Photo)

KL Rahul was cramping up, good to go on Day 2, says India batting coach

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BCI chief regrets NALSAR enrolment bar order, apologises to law students

Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu on Saturday hoisted the Tricolour at Lok Niwas on the occasion of India’s 80th Independence Day in the presence of freedom fighters and their families; RWA representatives; youth icons; students, and residents of Delhi. Emphasising upon the need for seamless coordination between the Union Government, the Delhi government, municipal bodies, neighbouring states, and citizens, he said that complex challenges can be converted into enduring opportunities with better collaboration.

Energy of the youth real strength of modern Delhi: LG on Independence Day

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Government seeks to ease eligibility norms for consultancy tenders to help entry of domestic firms

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India’s youth will power our journey to Viksit Bharat 2047: Prime Minister

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Spider-Man actor Tom Holland spills skincare secrets: ‘My lady is in charge of buying…’

JNU has sought permission for use of 2.262 hectares of land for construction of a lecture hall complex, incubation centre and special centre for e-learning.

Land-use proposal of parade ground near Rashtrapati Bhavan among 34 Ridge projects under review

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UPSC Weekly Current Affairs Quiz (August 09 – August 15)

UPSC Weekly Current Affairs Quiz (August 09 – August 15): 10 key questions with detailed answers for Prelims 2027

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Allahabad HC acquits doctor jailed in POCSO case involving daughter